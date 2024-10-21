أفضل 10 بدائل Linktree لمنشئي المحتوى في عام 2025

قد تكون مشاركة روابط متعددة على صفحاتك على وسائل التواصل الاجتماعي مهمة شاقة. قد يكون من المحبط مشاركة قائمة من الروابط في منشور واحد، مما يخلق فوضى على ملفك الشخصي على إنستغرام أو تويتر. وهنا يأتي دور أدوات إدارة الروابط.

تساعدك أدوات إدارة الروابط على دمج بصمتك الرقمية وتوجيه حركة المرور إلى المحتوى المتاح لديك، كل ذلك من خلال رابط واحد ذكي. لا جدال في أن Linktree هي واحدة من أكثر أدوات إدارة الروابط شيوعًا.

ومع ذلك، في حين أنها غيرت قواعد اللعبة في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، فإن Linktree ليست اللاعب الوحيد في هذا المجال. قد تلبي العديد من بدائل Linktree احتياجاتك الفريدة بشكل أفضل أو تقدم نهجًا جديدًا لإدارة الروابط.

لقد جمعنا قائمة بأفضل عشرة بدائل لـ Linktree لمنشئي المحتوى في 2024. ولكن قبل ذلك

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Linktree؟

إلى جانب تجميع روابط متعددة في رابط واحد، هناك العديد من الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها:

واجهة بديهية: يجب أن توفر الأداة واجهة بسيطة وبديهية لإدارة الروابط بسهولة. يجب أن يكون أي شخص وكل شخص قادرًا على بدء العمل في غضون دقائق.

التخصيص: القدرة على تخصيص صفحة الروابط الخاصة بك مع جماليات علامتك التجارية يمكن أن تعزز وجودك على الإنترنت بشكل كبير.

التحليلات: تأكد من أن الأداة التي تختارها توفر رؤى حول معدلات النقر إلى الظهور وسلوك الجمهور. سيساعدك ذلك على فهم نبض جمهورك والمحتوى الذي يحتاجونه بشكل أفضل.

التسعير (المجاني مقابل المدفوع): قد يكون الدفع مقابل أدوات إدارة الروابط اختياريًا. ولكن مع الخطط المجانية التي تقدم العديد من الميزات الأساسية، تأكد من إضافة قيمة واضحة في الخطط المدفوعة بميزات تستحق الإنفاق عليها.

أفضل 10 بدائل لـ Linktree لاستخدامها في 2024

لقد قمنا بإدراج أفضل 10 بدائل لـ Linktree بناءً على الاتجاهات والتفضيلات الحالية. تبرز هذه الأدوات في فائدتها وسهولة استخدامها وميزاتها المبتكرة، مما يوفر لمنشئي المحتوى سبلاً جديدة لتوجيه جمهورهم إلى محتواهم الرقمي.

1. تابلينك

عبر تابلينك Taplink، أحد أفضل بدائل Linktree، يلبي احتياجات كل من الأفراد والشركات. يتيح لك إنشاء صفحات هبوط متعددة الروابط بواجهة نظيفة وسهلة الاستخدام.

باستخدام Taplink، يمكنك إضافة خلفيات وأزرار مخصصة لتحسين مظهر صفحتك. توفر الأداة أيضًا تحليلات متقدمة لتتبع نقرات الروابط والمواقع والأجهزة التي يستخدمها جمهورك.

أفضل ميزات Taplink

واجهة سهلة الاستخدام: إضافة وإدارة روابط متعددة إلى صفحتك المقصودة بأقل جهد ممكن

إضافة وإدارة روابط متعددة إلى صفحتك المقصودة بأقل جهد ممكن التخصيص: قم بتخصيص صفحتك لتتماشى مع جمالية علامتك التجارية مع ميزات مثل الخلفيات والأزرار المخصصة

قم بتخصيص صفحتك لتتماشى مع جمالية علامتك التجارية مع ميزات مثل الخلفيات والأزرار المخصصة تحليلات متقدمة: احصل على رؤى قيمة حول سلوك جمهورك من خلال تحليلات Taplink المتقدمة التي تتعقب النقرات على الروابط والمواقع الجغرافية والأجهزة المستخدمة

احصل على رؤى قيمة حول سلوك جمهورك من خلال تحليلات Taplink المتقدمة التي تتعقب النقرات على الروابط والمواقع الجغرافية والأجهزة المستخدمة أسعار معقولة: اختر من بين خطط تسعير متعددة تلبي الاحتياجات المختلفة، مما يوفر حلاً ميسور التكلفة دون المساس بالميزات

قيود Taplink

إصدار مجاني محدود: على الرغم من أن Taplink يقدم إصدارًا مجانيًا، إلا أنه يأتي بميزات محدودة، مما قد يكون قيدًا على المستخدمين غير المستعدين للترقية إلى خطة مدفوعة.

على الرغم من أن Taplink يقدم إصدارًا مجانيًا، إلا أنه يأتي بميزات محدودة، مما قد يكون قيدًا على المستخدمين غير المستعدين للترقية إلى خطة مدفوعة. لا يوجد تكامل مع بعض المنصات: أبلغ المستخدمون أن Taplink لا يتكامل مع المنصات الشائعة، مما قد يؤثر على النشاط الرقمي السلس.

أبلغ المستخدمون أن Taplink لا يتكامل مع المنصات الشائعة، مما قد يؤثر على النشاط الرقمي السلس. قوالب تصميم محدودة: على الرغم من تقديم خيارات التخصيص، إلا أنه يوفر عددًا محدودًا من قوالب التصميم. قد يجد المستخدمون الذين يبحثون عن تنوع واسع في التصميم أن هذا الأمر مقيد.

على الرغم من تقديم خيارات التخصيص، إلا أنه يوفر عددًا محدودًا من قوالب التصميم. قد يجد المستخدمون الذين يبحثون عن تنوع واسع في التصميم أن هذا الأمر مقيد. تأخر دعم العملاء: أعرب بعض المستخدمين عن أن وقت الاستجابة من دعم عملاء Taplink قد يكون أبطأ من المتوقع أحيانًا

تسعير تابلينك

الخطة المجانية: 0 دولار شهريًا، ميزات محدودة

0 دولار شهريًا، ميزات محدودة الخطة المتقدمة: 2 دولار شهريًا، تتيح لك ميزات متميزة

2 دولار شهريًا، تتيح لك ميزات متميزة الخطة الاحترافية: 4 دولارات شهريًا، تأتي مع جميع الميزات، بما في ذلك الدعم ذو الأولوية

تقييمات ومراجعات Taplink

Capterra: 4.8/5 (290+ تقييم)

4.8/5 (290+ تقييم) G2: لا توجد مراجعات كافية على G2

2. شور

عبر شور Shor هي أداة شائعة للصفحات المقصودة متعددة الروابط تقدم مجموعة من الميزات لمنشئي المحتوى.

باستخدام Shor، يمكنك إنشاء مواقع مصغرة من صفحة واحدة باستخدام CSS وHTML مخصصة، مما يتيح لك تخصيص صفحتك بالكامل. توفر الأداة أيضًا تحليلات مفصلة لمساعدتك على تتبع نشاط جمهورك.

أفضل ميزات شور

إنشاء مواقع مصغرة: إنشاء مواقع مصغرة من صفحة واحدة مع CSS وHTML مخصصة، مما يوفر خيارات تخصيص واسعة النطاق

إنشاء مواقع مصغرة من صفحة واحدة مع CSS وHTML مخصصة، مما يوفر خيارات تخصيص واسعة النطاق روابط مضمنة: تضمين الروابط مباشرة في سيرتك الذاتية على Instagram أو منصات التواصل الاجتماعي الأخرى. هذا يسهل على جمهورك الوصول إلى المحتوى الخاص بك

تضمين الروابط مباشرة في سيرتك الذاتية على Instagram أو منصات التواصل الاجتماعي الأخرى. هذا يسهل على جمهورك الوصول إلى المحتوى الخاص بك تحليلات مفصلة: احصل على رؤى قيمة حول نشاط جمهورك من خلال تحليلات شور المفصلة، بما في ذلك معدلات النقر إلى الظهور وبيانات المشاركة

احصل على رؤى قيمة حول نشاط جمهورك من خلال تحليلات شور المفصلة، بما في ذلك معدلات النقر إلى الظهور وبيانات المشاركة رموز الاستجابة السريعة: يقدم شور رموز الاستجابة السريعة لكل رابط، مما يسهل على جمهورك الوصول إلى المحتوى الخاص بك دون اتصال بالإنترنت

قيود شور

محدودية التخصيص في الإصدار المجاني: يقدم الإصدار المجاني من شور خيارات تخصيص محدودة، مما قد يكون عيبًا للمستخدمين الذين يسعون إلى تخصيص واسع النطاق

يقدم الإصدار المجاني من شور خيارات تخصيص محدودة، مما قد يكون عيبًا للمستخدمين الذين يسعون إلى تخصيص واسع النطاق لا يوجد تعاون جماعي: لا يقدم شور ميزات التعاون الجماعي، وهو ما قد يكون عائقًا أمام الشركات التي لديها العديد من منشئي المحتوى

لا يقدم شور ميزات التعاون الجماعي، وهو ما قد يكون عائقًا أمام الشركات التي لديها العديد من منشئي المحتوى خطط تسعير أعلى: يمكن أن تكون خطط تسعير Shor أعلى من أدوات إدارة الروابط الأخرى، مما يجعلها أقل تكلفة لبعض المستخدمين

أسعار شور

الخطة المجانية: 0 دولار شهريًا، ميزات محدودة

0 دولار شهريًا، ميزات محدودة الخطة الرئيسية: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تتيح لك ميزات متميزة

12 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تتيح لك ميزات متميزة الخطة الاحترافية: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تأتي مع جميع الميزات والدعم ذي الأولوية

24 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تأتي مع جميع الميزات والدعم ذي الأولوية خطة الوكالة: 82 دولارًا أمريكيًا شهريًا، وتأتي مع تحليلات جوجل

التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 20 تقييم) G2: 3.9/5 (أكثر من 10 مراجعات)

3. بالي

عبر بالي Pallyy هو بديل ممتاز آخر ل Linktree مصمم بشكل أساسي لجدولة الوسائط الاجتماعية ولكنه يوفر أيضًا ميزات قوية لإدارة الروابط.

يمكّنك Pallyy من تصميم صفحة مقصودة مخصصة مع روابط متعددة للسيرة الذاتية على إنستغرام أو منصات التواصل الاجتماعي الأخرى. كما يتيح لك أيضًا إنشاء خطة تواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجدولتها ونشر المحتوى مباشرةً من منصتها، مما يجعلها أداة شاملة لمنشئي المحتوى.

أفضل ميزات بالي

جدولة الوسائط الاجتماعية: جدولة المحتوى ونشره مباشرةً من منصته، مما يوفر الوقت ويجعل إدارة وسائل التواصل الاجتماعي أسهل

جدولة المحتوى ونشره مباشرةً من منصته، مما يوفر الوقت ويجعل إدارة وسائل التواصل الاجتماعي أسهل تحليلات مفصلة: يوفر Pallyy رؤى مفصلة حول أداء الروابط الخاصة بك، بما في ذلك معدلات النقر إلى الظهور ومقاييس المشاركة، مما يتيح لك فهم استراتيجية المحتوى الخاص بك وتحسينها

يوفر Pallyy رؤى مفصلة حول أداء الروابط الخاصة بك، بما في ذلك معدلات النقر إلى الظهور ومقاييس المشاركة، مما يتيح لك فهم استراتيجية المحتوى الخاص بك وتحسينها تحليل المنافسين: يقدم بالي ميزة تحليل المنافسين الفريدة من نوعها، مما يتيح لك تتبع استراتيجية منافسيك وأدائهم

قيود بالي

لا توجد خطة مجانية: لا تقدم Pallyy خطة مجانية. قد يكون هذا قيدًا على المستخدمين غير الراغبين في الاستثمار في خطة مدفوعة

لا تقدم Pallyy خطة مجانية. قد يكون هذا قيدًا على المستخدمين غير الراغبين في الاستثمار في خطة مدفوعة تكامل محدود: لدى Pallyy تكامل محدود مع المنصات الشائعة الأخرى، مما قد يؤثر على سير عمل الوسائط الاجتماعية واجهة معقدة: أشار بعض المستخدمين إلى أن واجهة Pallyy قد تكون معقدة للمبتدئين

لدى Pallyy تكامل محدود مع المنصات الشائعة الأخرى، مما قد يؤثر على سير عمل الوسائط الاجتماعية

تسعيرة بالي

الخطة المجانية: 0 دولار شهريًا، الميزات الأساسية

0 دولار شهريًا، الميزات الأساسية الخطة المميزة: 18 دولارًا شهريًا، ميزات متقدمة مثل النطاق المخصص، ومنصة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي

تقييمات ومراجعات بالي

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا) G2: غير مدرجة

4. موقع التخييم

عبر موقع التخييم Campsite.bio هي أداة فريدة من نوعها وجذابة بصريًا لإدارة الروابط تتيح لك إنشاء صفحة مقصودة مخصصة مع مجموعة من الروابط الخاصة بك. وهي مزودة بخيارات تخصيص متنوعة، مما يتيح لك مواءمة صفحة الروابط الخاصة بك مع هوية علامتك التجارية.

من رابط فريد في السيرة الذاتية لملفك الشخصي على Instagram إلى محور مركزي لجميع محتوياتك على الإنترنت، يوفر Campsite.bio ميزات من أجل إدارة المحتوى التي تجعله أحد بدائل Linktree الجديرة بالاهتمام.

أفضل ميزات Campsite.bio

روابط غير محدودة: أضف أكبر عدد تريده من الروابط على صفحتك المقصودة. تسمح لك هذه الميزة بمشاركة كل المحتوى الخاص بك دون أي قيود

أضف أكبر عدد تريده من الروابط على صفحتك المقصودة. تسمح لك هذه الميزة بمشاركة كل المحتوى الخاص بك دون أي قيود تكامل الوسائط الاجتماعية: التكامل مع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بك، مما يتيح لك مشاركة المحتوى الخاص بك عبر القنوات المختلفة بسلاسة

التكامل مع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بك، مما يتيح لك مشاركة المحتوى الخاص بك عبر القنوات المختلفة بسلاسة تحليلات مفصّلة: احصل على تحليلات شاملة، مما يمنحك نظرة ثاقبة على نقرات الروابط وسلوك الجمهور

قيود موقع #### قيود موقع المخيمات الحيوية

إصدار مجاني محدود: يقدم Campsite.bio إصدارًا مجانيًا بميزات وخيارات تخصيص محدودة. يحتاج المستخدمون الذين يرغبون في الاستفادة من الإمكانات الكاملة لهذه الأداة إلى اختيار خطة مدفوعة

يقدم Campsite.bio إصدارًا مجانيًا بميزات وخيارات تخصيص محدودة. يحتاج المستخدمون الذين يرغبون في الاستفادة من الإمكانات الكاملة لهذه الأداة إلى اختيار خطة مدفوعة لا يوجد تعاون جماعي: على عكس الأدوات الأخرى، لا يوفر Campsite.bio ميزات التعاون الجماعي، وهو ما قد يكون عيبًا للمؤسسات الكبيرة التي لديها العديد من منشئي المحتوى

أسعار كامبسايت.بيو

الخطة المجانية: 0 دولار

0 دولار الخطة الاحترافية: 7 دولارات شهريًا

7 دولارات شهريًا الخطة الاحترافية+: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا

تقييمات ومراجعات موقع #### Campsite.bio

غير مدرج في G2 وCapterra

5. Tap.bio

عبر Tap.bio بديل ديناميكي لـ Linktree يسمح لمنشئي المحتوى بالاستفادة الكاملة من سيرتهم الذاتية على Instagram. تتيح لك أداة السيرة الذاتية تحويل سيرتك الذاتية على Instagram إلى سلسلة تشبه القصة حيث يمكنك مشاركة روابط متعددة.

تتميز أداة Tap.bio بنظامها القائم على البطاقات، مما يسمح لك بإنشاء بطاقات منفصلة لأنواع مختلفة من المحتوى، ولكل منها مجموعة الروابط الخاصة بها. الصفحة التي تم إنشاؤها في هذه الأداة عبارة عن بطاقة. تبدو الصفحات المتعددة مثل قصص إنستغرام.

أفضل ميزات Tap.bio

النظام القائم على البطاقة: تنظيم روابطك في فئات مختلفة، مما يوفر لجمهورك تجربة أكثر تنظيماً وسهولة في الاستخدام

تنظيم روابطك في فئات مختلفة، مما يوفر لجمهورك تجربة أكثر تنظيماً وسهولة في الاستخدام التخصيص: طابق صفحة الروابط الخاصة بك مع جمالية علامتك التجارية

طابق صفحة الروابط الخاصة بك مع جمالية علامتك التجارية تكامل قصص إنستغرام: اربط مباشرةً بأي قصة من سيرتك الذاتية من خلال التكامل مع قصص إنستغرام

قيود النقر على السيرة الذاتية

إصدار مجاني محدود: الإصدار المجاني محدود. الخطة المدفوعة ضرورية للحصول على المزايا الكاملة للأداة

الإصدار المجاني محدود. الخطة المدفوعة ضرورية للحصول على المزايا الكاملة للأداة لا يوجد دعم لرموز الاستجابة السريعة: لا يوجد دعم لرموز الاستجابة السريعة مما يحد من قدرة جمهورك على الوصول إلى المحتوى الخاص بك

تسعير Tap.bio

الخطة الأساسية: 0$ شهريًا

0$ شهريًا الخطة الفضية: 5 دولارات شهريًا

5 دولارات شهريًا الخطة الذهبية: 12 دولارًا شهريًا، تقدم جميع الميزات والدعم ذي الأولوية

تقييمات ومراجعات Tap.bio

غير مدرج في G2 وCapterra

6. Linkin.bio بواسطة Later.com

عبر Linkin.bio Linkin.bio من Later.com هو بديل آخر فعال من Linktree يحول سيرتك الذاتية على إنستجرام إلى صفحة هبوط قابلة للنقر والشحن ومحسّنة بالكامل.

يشتهر Linkin.bio بتكامله مع التجارة الإلكترونية، مما يسمح للشركات بربط منشوراتهم على إنستجرام مباشرةً بالمنتجات أو الصفحات على موقعهم الإلكتروني.

تُعد هذه المنصة أداة ممتازة للشركات التي تتطلع إلى زيادة عدد الزيارات والمبيعات من صفحتها على إنستغرام.

بصرف النظر عن Linkin.bio، لدى Later.com أيضًا العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي مثل منشئ الهاشتاج، ومنشئ التسميات التوضيحية، وما إلى ذلك مما يساعد المبدعين الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي بسرعة

أفضل ميزات Linkin.bio من Later.com

تكامل التجارة الإلكترونية: اربط منشوراتك على إنستغرام بالمنتجات أو الصفحات على موقعك الإلكتروني - امنح جمهورك تجربة تسوق سلسة

اربط منشوراتك على إنستغرام بالمنتجات أو الصفحات على موقعك الإلكتروني - امنح جمهورك تجربة تسوق سلسة معارض قابلة للتسوق: إنشاء معارض قابلة للتسوق، مما يسمح للشركات بعرض منتجاتها وخدماتها بطريقة جذابة وجميلة

إنشاء معارض قابلة للتسوق، مما يسمح للشركات بعرض منتجاتها وخدماتها بطريقة جذابة وجميلة التحليلات: احصل على رؤى قيّمة حول سلوك جمهورك وتتبع نقرات الروابط باستخدام تحليلات Linkin.bio المفصلة.

قيود Linkin.bio من Later.com

لا يوجد إصدار مجاني: على عكس البدائل الأخرى في هذه القائمة، لا يقدم Linkin.bio إصدارًا مجانيًا. قد يكون هذا قيدًا على الشركات ذات الميزانية المحدودة

على عكس البدائل الأخرى في هذه القائمة، لا يقدم Linkin.bio إصدارًا مجانيًا. قد يكون هذا قيدًا على الشركات ذات الميزانية المحدودة خطط تسعير أعلى: خطط تسعير Linkin.bio أعلى من أدوات إدارة الروابط الأخرى، مما قد يثني الشركات الصغيرة عن استخدامه

أسعار Linkin.bio من Later.com

خطة البدء: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا، الميزات الأساسية

25 دولارًا أمريكيًا شهريًا، الميزات الأساسية خطة النمو: 45 دولارًا شهريًا، ميزات إضافية مثل جدولة الروابط وخيارات التخصيص

45 دولارًا شهريًا، ميزات إضافية مثل جدولة الروابط وخيارات التخصيص الخطة المتقدمة: 80 دولارًا شهريًا، ميزات متميزة مثل المعارض القابلة للتسوق والتحليلات

تقييمات ومراجعات موقع #### تقييمات ومراجعات موقع Later.com

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 370 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 370 تقييم) G2: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

7. Lnk.bio

عبر lnk.bio Lnk.bio عبارة عن أداة الارتباط الحيوي تم تطويرها بهدف أساسي هو تعظيم إمكانات سيرتك الذاتية على إنستغرام.

قم بإنشاء صفحة هبوط مصغرة مخصصة مع روابط متعددة، مما يضمن سهولة وصول جمهورك إلى جميع محتوياتك الأساسية.

يُعد Lnk.bio خيارًا ممتازًا للأفراد والمؤثرين والشركات، بفضل واجهته المباشرة وإمكانيات التخصيص الواسعة التي يتمتع بها.

أفضل ميزات Lnk.bio

صفحة هبوط مصغرة مخصصة: قم بإنشاء صفحة هبوط مصغرة مخصصة بروابط متعددة، مما يسهل على جمهورك الوصول إلى المحتوى الخاص بك

قم بإنشاء صفحة هبوط مصغرة مخصصة بروابط متعددة، مما يسهل على جمهورك الوصول إلى المحتوى الخاص بك جدولة الروابط: قم بجدولة الروابط الخاصة بك لتظهر وتختفي في أوقات محددة باستخدام ميزة جدولة الروابط في Lnk.bio. هذا مفيد بشكل خاص للعروض الترويجية أو الأحداث الحساسة للوقت

قم بجدولة الروابط الخاصة بك لتظهر وتختفي في أوقات محددة باستخدام ميزة جدولة الروابط في Lnk.bio. هذا مفيد بشكل خاص للعروض الترويجية أو الأحداث الحساسة للوقت عناوين URL مخصصة: قم بتخصيص عنوان URL لصفحة الرابط الخاص بك ليتناسب مع علامتك التجارية أو المحتوى الخاص بك، مما يسهل على جمهورك تذكره والوصول إليه

قم بتخصيص عنوان URL لصفحة الرابط الخاص بك ليتناسب مع علامتك التجارية أو المحتوى الخاص بك، مما يسهل على جمهورك تذكره والوصول إليه لا حاجة إلى حساب: على عكس الأدوات الأخرى في هذه القائمة، لا يتطلب Lnk.bio إنشاء حساب. يمكنك ببساطة تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد Instagram الخاصة بك والبدء في العمل

على عكس الأدوات الأخرى في هذه القائمة، لا يتطلب Lnk.bio إنشاء حساب. يمكنك ببساطة تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد Instagram الخاصة بك والبدء في العمل الدفع لمرة واحدة: بصرف النظر عن خطط الاشتراك، يقدم Lnk.bio أيضًا خيار الدفع لمرة واحدة لخطط محددة

قيود Lnk.bio

إصدار مجاني محدود: يقدم Lnk.bio إصدارًا مجانيًا لإضافة رابطك في السيرة الذاتية، ولكن لديه خيارات وميزات تخصيص محدودة. قد يحتاج المستخدمون الذين يريدون المزيد من التحكم في صفحة الروابط الخاصة بهم إلى اختيار الخطة المدفوعة

يقدم Lnk.bio إصدارًا مجانيًا لإضافة رابطك في السيرة الذاتية، ولكن لديه خيارات وميزات تخصيص محدودة. قد يحتاج المستخدمون الذين يريدون المزيد من التحكم في صفحة الروابط الخاصة بهم إلى اختيار الخطة المدفوعة لا توجد تحليلات: لا يوفر Lnk.bio أي تحليلات أو رؤى حول نقرات الرابط أو سلوك الجمهور، مما قد يكون عيبًا لمنشئي المحتوى الذين يتطلعون إلى تتبع أدائهم عن كثب

أسعار Lnk.bio

النسخة المجانية: $0

$0 شهريًا 0.99 دولار شهريًا

0.99 دولار شهريًا ميني - لمرة واحدة : 9.99 دولارًا أمريكيًا (الدفع لمرة واحدة، بدون اشتراك)

: 9.99 دولارًا أمريكيًا (الدفع لمرة واحدة، بدون اشتراك) فريدة: 24.99 دولارًا (دفعة لمرة واحدة، بدون اشتراك)

تقييمات ومراجعات Lnk.bio

كابيترا: غير متوفر

G2: غير متوفر

8. ليدبيجيس

عبر الصفحات الرئيسية Leadpages هو حل قوي لإدارة الروابط يتجاوز كونه بديلاً لـ Linktree. إنه موقع إلكتروني متكامل، وصفحة هبوط، ونوافذ منبثقة، ومنشئ أشرطة تنبيهات، مما يسمح لك بإنشاء حضور شامل على الإنترنت.

باستخدام Leadpages، يمكنك تصميم صفحات هبوط جذابة وجذابة مليئة بروابط متعددة، وتوجيه جمهورك إلى أنواع مختلفة من المحتوى. تحليلاته القوية وقدرات التكامل وميزات التجارة الإلكترونية تجعله خيارًا ممتازًا للشركات من جميع الأحجام.

أفضل ميزات Leadpages

أداة إنشاء مواقع الويب الشاملة: أنشئ موقعًا إلكترونيًا شاملاً، بالإضافة إلى صفحات الهبوط وغيرها من أدوات التسويق -كل ما تحتاجه للترويج لنشاطك التجاري

أنشئ موقعًا إلكترونيًا شاملاً، بالإضافة إلى صفحات الهبوط وغيرها من أدوات التسويق -كل ما تحتاجه للترويج لنشاطك التجاري صفحات روابط متعددة: إنشاء صفحات روابط متعددة للحملات أو العروض الترويجية المختلفة، مما يسهل تنظيم المحتوى الخاص بك وتتبع الأداء

إنشاء صفحات روابط متعددة للحملات أو العروض الترويجية المختلفة، مما يسهل تنظيم المحتوى الخاص بك وتتبع الأداء تكامل التجارة الإلكترونية: حوّل صفحاتك المقصودة إلى مسار مبيعات لمنتجاتك أو خدماتك

حوّل صفحاتك المقصودة إلى مسار مبيعات لمنتجاتك أو خدماتك تحليلات مفصّلة: احصل على رؤى قيّمة حول سلوك جمهورك من خلال تحليلات مفصّلة، بما في ذلك معدلات النقر إلى الظهور ومعدلات التحويل والمزيد.

قيود الصفحات المقصودة

منحنى تعليمي أعلى: تعد Leadpages أداة أكثر تعقيدًا، وقد يحتاج المستخدمون إلى بعض الوقت للتعرف على ميزاتها وواجهتها.

تعد Leadpages أداة أكثر تعقيدًا، وقد يحتاج المستخدمون إلى بعض الوقت للتعرف على ميزاتها وواجهتها. خطط باهظة الثمن: خطط تسعير Leadpages أعلى من أدوات إدارة الروابط الأخرى في هذه القائمة، مما يجعلها أقل سهولة للشركات الصغيرة أو الأفراد.

تسعير Leadpages

الخطة القياسية: 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا، الميزات الأساسية ومنشئ الصفحات المقصودة

49 دولارًا أمريكيًا شهريًا، الميزات الأساسية ومنشئ الصفحات المقصودة الخطة الاحترافية: 99 دولارًا شهريًا، ميزات إضافية مثل النوافذ المنبثقة والمبيعات والمدفوعات عبر الإنترنت

99 دولارًا شهريًا، ميزات إضافية مثل النوافذ المنبثقة والمبيعات والمدفوعات عبر الإنترنت الخطة المتقدمة: تتيح لك هذه الخطة تخصيص خطتك وأسعارك وتختلف من شركة إلى أخرى

تقييمات ومراجعات صفحات الهبوط

Capterra : 4.6/5 (290+ تقييمات)

: 4.6/5 (290+ تقييمات) G2: 4.3/5 (210+ تقييمات)

9. Milkshake.app

عبر تطبيق ميلك شيك تطبيق Milkshake.app هو أداة بديهية لإدارة الروابط تتميز ببساطتها - مصممة بشكل أساسي للمؤثرين والمدونين على إنستغرام.

كأحد بدائل Linktree، تمكّنك المنصة من تحويل رابط سيرتك الذاتية على إنستجرام إلى موقع إلكتروني تفاعلي يحتوي على جميع روابطك المهمة. أرشد متابعيك إلى مدونتك أو متجرك الإلكتروني أو منشورك الجديد أو أي مكان آخر تريدهم أن يزوروه.

أفضل ميزات Milkshake.app

إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي: إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي وجذاب بصريًا مع روابط متعددة، مما يسهل على متابعيك الوصول إلى جميع محتوياتك في مكان واحد

إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي وجذاب بصريًا مع روابط متعددة، مما يسهل على متابعيك الوصول إلى جميع محتوياتك في مكان واحد واجهة السحب والإفلات: صمم موقعك على الويب بسرعة دون أي مهارات في البرمجة أو التصميم

صمم موقعك على الويب بسرعة دون أي مهارات في البرمجة أو التصميم قوالب مصممة مسبقًا: أنشئ موقعًا إلكترونيًا بمظهر احترافي في وقت قصير باستخدام قوالب سهلة الاستخدام

أنشئ موقعًا إلكترونيًا بمظهر احترافي في وقت قصير باستخدام قوالب سهلة الاستخدام التكامل مع Instagram وSnapchat: يتكامل تطبيق Milkshake.app بسلاسة مع Instagram وSnapchat، مما يتيح لك مشاركة موقعك الإلكتروني مباشرة على هذه المنصات.

قيود تطبيق Milkshake.app

التخصيص المحدود: بينما يقدم تطبيق Milkshake.app العديد من القوالب المصممة مسبقًا، فإن خيارات التخصيص محدودة للمستخدمين ولا يمكنهم إنشاء موقع ويب مخصص بالكامل

بينما يقدم تطبيق Milkshake.app العديد من القوالب المصممة مسبقًا، فإن خيارات التخصيص محدودة للمستخدمين ولا يمكنهم إنشاء موقع ويب مخصص بالكامل لا توجد تحليلات: لا تقدم المنصة أي رؤى حول النقرات على الروابط أو سلوك الجمهور

تسعير Milkshake.app

مجانًا للأبد: تطبيق Milkshake.app مجاني للأبد للوصول إلى جميع الميزات ولكن لديه بطاقة علامة مائية

تطبيق Milkshake.app مجاني للأبد للوصول إلى جميع الميزات ولكن لديه بطاقة علامة مائية خطة احترافية: تعتمد على موقعك وتساعدك على إزالة العلامة المائية.

تقييمات ومراجعات تطبيق Milkshake.app

غير مدرج في كل من G2 و Capterra

10. شورت ستاك

عبر شورت ستاك حوِّل رابط سيرتك الذاتية على Instagram إلى أداة فعّالة لإشراك الحملات وتوليد العملاء المحتملين وتفاعل الجمهور بشكل أعمق.

من خلال منصة التسويق الرقمي الشاملة، يمكن للشركات إنشاء صفحات مقصودة ومسابقات وهبات. ارتقِ بالتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى آفاق جديدة مع تحليلات ShortStack القوية وعمليات التكامل السلسة.

أفضل ميزات شورت ستاك

منصة تسويق رقمي شاملة: قم بإنشاء صفحات مقصودة ومسابقات وأدوات لتوليد العملاء المحتملين في دقائق

قم بإنشاء صفحات مقصودة ومسابقات وأدوات لتوليد العملاء المحتملين في دقائق تحليلات متقدمة: احصل على رؤى قيمة حول سلوك جمهورك، بما في ذلك معدلات النقر والتحويل

احصل على رؤى قيمة حول سلوك جمهورك، بما في ذلك معدلات النقر والتحويل تكامل التجارة الإلكترونية: حوّل صفحات الروابط إلى مسار مبيعات لمنتجاتك أو خدماتك

قيود شورت ستاك

منحنى تعليمي حاد: على غرار Leadpages، فإن ShortStack لديها منحنى تعليمي أكثر حدة، وقد يحتاج المستخدمون إلى وقت للتعرف على جميع ميزاتها

على غرار Leadpages، فإن ShortStack لديها منحنى تعليمي أكثر حدة، وقد يحتاج المستخدمون إلى وقت للتعرف على جميع ميزاتها خطط باهظة الثمن: خطط تسعير ShortStack أعلى، مما يجعلها أقل سهولة للشركات الصغيرة أو الأفراد

أسعار شورت ستاك

خطة الأعمال: 99 دولارًا شهريًا

99 دولارًا شهريًا الخطة الاحترافية: 249 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات ShortStack

Capterra : 4.4/5 (أكثر من 130 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 130 تقييم) G2: 4.5/5 (80+ تقييمات)

أدوات إدارة المحتوى الأخرى

بينما تهيمن أدوات مثل Linktree و Leadpages و ShortStack على مشهد إدارة الروابط، توجد أدوات أخرى لا تقل قوة لإدارة المحتوى. إحدى هذه الأدوات هي ClickUp، وهي منصة شاملة لإدارة المشاريع تقدم العديد من ميزات تخطيط المحتوى والجدولة الزمنية.

ClickUp

ClickUp أداة قوية شاملة مصممة لمساعدة فرق العمل على تخطيط وتنظيم وتنفيذ أعمالهم. وهي تتميز بمجموعة رائعة من الميزات والتكاملات، مما يجعلها حلاً متعدد الاستخدامات لإدارة جميع أنواع المحتوى.

أفضل ميزات #### ClickUp

1. انقر فوق الذكاء الاصطناعي

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع، وتلخيص النص وصقله، وإنشاء ردود على الرسائل المباشرة، والمزيد

اكتب التسميات التوضيحية والسير الذاتية ومحتويات الوسائط الاجتماعية الأخرى في دقائق باستخدام ClickUp AI. تتيح لك هذه الميزة المفيدة صياغة نسخة جذّابة تلقى صدى لدى جمهورك، مما يساعد على تعزيز التفاعل والوصول إلى منشوراتك

2. مستندات ClickUp

استخدم مستندات ClickUp Docs لإدارة المستندات المهمة وتعزيز تعاون الفريق

استخدم عرض المستندات في ClickUp لإنشاء عدد غير محدود من المستندات ومواقع الويكي وقواعد المعرفة. يتيح لك ClickUp Docs أيضًا التعاون في الوقت الفعلي ومشاركة المستندات بشكل عام، دون تسجيل الدخول! قد يكون هذا مفيدًا لمشاركة المحتوى الطويل مع متابعيك

3. عرض التقويم

استخدم طريقة عرض التقويم لتتبع تواريخ الاستحقاق، وتفعيل التذكيرات لعدم تفويت أي موعد نهائي، وإدارة المشاريع بسهولة باستخدام ClickUp

تُعدّ طريقة عرض التقويم ميزة أساسية لتخطيط المحتوى، حيث تمكّنك من تصور جدول المحتوى الخاص بك وتعديله بسرعة. احصل على نظرة عامة مرتبة زمنياً للمحتوى المخطط له، مما يساعد على ضمان النشر المتسق والتسليم في الوقت المناسب

4. قوالب النقر فوق القوالب :

تخطيط تقويم المحتوى الخاص بك وعرضه وإدارته باستخدام هذا القالب

يقدم ClickUp مجموعة متنوعة من قوالب تقويم المحتوى لتبسيط عملية إنشاء المحتوى وتنظيمه. يمكن تخصيص هذه الهياكل المعدة مسبقًا لتناسب احتياجاتك الخاصة وتقليل الوقت المستغرق في إعداد المشاريع أو المهام الجديدة بشكل كبير.

قيود النقر فوق

منحنى التعلم: نظرًا لميزاته الشاملة، قد يستغرق ClickUp بعض الوقت لإتقانها. ومع ذلك، بمجرد أن تتقنها، ستصبح أداة لا تقدر بثمن لإدارة المحتوى

أسعار كليك أب

خطة مجانية: 0 دولار شهريًا

0 دولار شهريًا خطة غير محدودة: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

7 دولارات لكل مستخدم شهريًا خطة الأعمال: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

Capterra : 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم) G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

## إنشاء وترويج وإشراك باستخدام أداة إدارة الروابط الصحيحة

من الضروري وجود أداة سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص لإدارة الروابط للارتقاء بحضورك على الإنترنت. وعلى الرغم من أن Linktree قد يكون الخيار المفضل للكثيرين، استكشف الخيارات الأخرى واعثر على الخيار الذي يناسب احتياجاتك.

سواءً اخترت أداة ذات واجهة بسيطة مثل Milkshake.app أو منصة شاملة مثل ClickUp، تأكد من أنها تتماشى مع استراتيجية المحتوى الخاصة بك وتساعدك على تحقيق أهدافك.

باستخدام الأداة الصحيحة لإدارة الروابط، يمكنك زيادة إمكانات سيرتك الذاتية على إنستجرام إلى أقصى حد وجذب المزيد من الزيارات إلى المحتوى الخاص بك.

ابدأ بإدارة محتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك مع ClickUp مجاناً.