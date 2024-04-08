إيرتابل ضد أسانا: صراع جبابرة إدارة المشاريع: صراع جبابرة إدارة المشاريع

تخطيط المشاريع من البداية إلى النهاية، والتوفيق بين المهام، والحفاظ على وحدة الفريق، وإدارة الوقت والميزانية، وحل المشكلات أثناء سير العمل، وعقد الاجتماعات، ومراقبة التقدم المحرز، وضمان رضا أصحاب المصلحة - يبدو هذا كثيراً، أليس كذلك؟ صدق أو لا تصدق، هذه ليست سوى بعض من القبعات الكثيرة التي يرتديها مديرو المشاريع!

لحسن الحظ، هناك حلول يمكنها تبسيط هذه المسؤوليات أو توليها بالكامل: أدوات إدارة المشاريع. والخياران اللذان يقفان شامخين من بين الخيارات الأخرى من نوعهما هما Airtable و Asana.

بينما تم تصميم كل من Asana و Airtable لتسهيل إدارة المهام والمشاريع لديهم نقاط قوة وضعف فريدة من نوعها.

في هذه المقالة، سنقوم في هذه المقالة بتكبير معضلة Airtable مقابل معضلة Asana، ومناقشة ميزات الأدوات، ومساعدتك في العثور على الحل الأمثل لزيادة إنتاجيتك! 💪

ما هو Airtable؟

عبر جدول الهواء Airtable عبارة عن منصة لإنشاء قواعد البيانات العلائقية وإدارتها ومشاركتها. إنه هجين من جداول البيانات وقواعد البيانات يتيح لك مركزية البيانات وربطها، وإنشاء تدفقات عمل مخصصة، والتعاون بسلاسة مع فريقك.

عندما تسمع كلمة "جدول بيانات"، ربما تفكر في Excel. لماذا تتعلم منصة أخرى من الصفر بينما يمكنك استخدام Excel القديم الجيد لتلبية احتياجات إدارة مشروعك؟ لأن Airtable أكثر بكثير من مجرد جداول بيانات!

فهو يوفر خيارات متقدمة لإدارة المشاريع مثل طرق العرض المتعددة للمشاريع، والأتمتة، وميزات إعداد التقارير، وبناء تطبيق بدون تعليمات برمجية. إنه حل فريد من نوعه يمكنه تحسين سير عملك وإزالة العوائق التي تعترض طريقك نحو تقديم مشاريع عالية الجودة باستخدام حلول فعالة لإدارة المهام.

ميزات Airtable

دعنا نتحقق من الميزات الرئيسية التي تجعل من Airtable برنامجًا استثنائيًا لإدارة المهام والمشاريع.

1. بناء التطبيق

عبر Airtable

باستخدام Airtable، يمكنك إنشاء تطبيقات مخصصة استنادًا إلى بياناتك دون أي معرفة بالترميز! 🧑‍💻

بفضل التطبيقات المخصصة، يمكنك إعادة تصور سير عملك وضمان أن يعمل كل عضو في الفريق في بيئة تناسب تفضيلاته.

يوفر Airtable خيارًا يسمى مصمم الواجهة، والذي يتيح لك تخصيص واجهة تطبيقاتك. تتميز هذه الميزة بتصميم السحب والإفلات وهي سهلة الاستخدام. اضبط مستويات الأذونات لضمان وصول أعضاء الفريق المناسبين إلى تطبيقات وواجهات محددة.

2. البيانات المتصلة

عبر Airtable

تتيح لك Airtable إنشاء مصدر واحد للحقيقة لمؤسستك، مما يجعلها منصة قاعدة بيانات علائقية من الدرجة الأولى. أدخل البيانات الهامة في Airtable واستخدمها كأساس لعملك.

كلما قمت بتحديث البيانات، ستتم مزامنتها تلقائيًا في الوقت الفعلي، لذلك لا داعي للقلق بشأن الارتباك أو سوء التواصل بين أعضاء الفريق.

لكن انتظر، هذا ليس كل شيء! يمكن لـ Airtable "تبني" البيانات من تطبيقات أخرى مثل جيرا و Box و Salesforce، مما يتيح لك الاحتفاظ بجميع مهام سير العمل معًا وتحديثها بسهولة.

3. الأتمتة

عبر Airtable

انسَ المهام المتكررة التي تسرق وقتك الثمين. باستخدام Airtable، يمكنك إنشاء عمليات أتمتة باستخدام منطق المشغّل ومنطق الإجراءات، وبالتالي تعزيز إنتاجيتك وإعادة توجيه تركيزك إلى مهام أكثر قيمة مضافة.

يمكن أن تكون أتمتة Airtable بسيطة أو معقدة كما تريدها أن تكون. يمكنك إنشاء إشعارات فردية أو مهام سير عمل متعددة التسلسل، وفقًا لاحتياجات إدارة مشروعك - أو تعيين المهام لأعضاء الفريق الفردي - حتى في أكثر المشاريع تعقيدًا.

لا يتطلب إعداد المشغلات والإجراءات سوى بضع نقرات فقط، والعملية خالية من التعليمات البرمجية. إذا كنت ماهرًا في استخدام جافا سكريبت، يمكنك الاستفادة من معرفتك وتوسيع وظائف الميزات المتقدمة للأتمتة من خلال توسيع نطاق المنطق لفتح بيانات مشروعك. 🥰

نظرًا لأن Airtable يتكامل مع تطبيقات مثل Slack وFacebook وGoogle Workspace، يمكنك إضافتها إلى عملياتك التلقائية وتبسيط سير عملك بشكل أكبر.

تسعير ### Airtable

مجانًا (للأفراد أو الفرق الصغيرة جدًا)

(للأفراد أو الفرق الصغيرة جدًا) الفريق : 20 دولارًا شهريًا لكل مقعد

: 20 دولارًا شهريًا لكل مقعد الأعمال : 45 دولاراً/شهرياً لكل مقعد

: 45 دولاراً/شهرياً لكل مقعد مقياس الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

ما هي أسانا؟

عبر: أسانا Asana هو برنامج معروف لإدارة مشاريع العمل يتيح لك إدارة المهام والمشاريع مع الحفاظ على عمل فرقك متعددة الوظائف كآلة مجهزة جيدًا. ⚙️

تمكّنك المنصة من تحديد الأهداف والغايات وتتبعها لكل مشروع، وإزالة الصوامع لتشجيع التعاون السلس، وتحديد مجالات التحسين، ووضع كل جانب من جوانب مشاريعك في بيئة بديهية وعملية.

استخدم ميزاته الرئيسية لأتمتة مهام سير العمل، وإدارة الموارد، وتمكين لوحات المعلومات للحصول على ميزات إعداد التقارير الشاملة، وتتبع الوقت، كل ذلك تحت سقف واحد.

والأفضل من ذلك كله، على الرغم من أنه مليء بالخيارات المتقدمة، إلا أن تطبيق Asana سهل الاستخدام بشكل مدهش، حتى بالنسبة لأولئك الذين لم يستخدموا منصة إدارة المشاريع أو المهام من قبل.

ميزات أسانا

في معركة Airtable مقابل Asana، تبرز هذه الأداة عن غيرها من المنصات الأخرى بسبب بعض هذه الميزات الرئيسية لإدارة المشاريع:

1. الحقول المخصصة

الحقول المخصصة في أسانا (عبر أسانا)

غالبًا ما يتعامل مديرو المشاريع مع الكثير من المهام، ومجرد سردها لا يكفي للمراقبة الفعالة. يسمح لك Asana بالتخفيف من هذه المشكلة باستخدام الحقول المخصصة التي تتيح لك تقديم المزيد من المعلومات حول مهامك.

ببساطة، تصف الحقول المخصصة مهمتك بمزيد من التفصيل، وتسمح بتنظيم وتصفية أسهل، وتساعدك على البقاء على اطلاع بأعباء العمل والمواعيد النهائية. ويوفر Asana نوعين من الحقول المخصصة - محلية (خاصة بالمشروع) أو عامة (تُضاف إلى مكتبتك، ويمكن إعادة استخدامها داخل مؤسستك).

استخدم الحقول المخصصة في Asana لتحديد مرحلة المهمة أو أولويتها أو الفريق أو الميزانية أو الجمهور، وحافظ على عملك منظمًا وسهل التتبع.

2. القوالب

تقدم أسانا أكثر من 80 قالباً لإدارة المشاريع لتوحيد معايير استراتيجيات العمليات وإبقاء الفريق على علم بأحدث التغييرات، وضمان الاتساق. تأتي القوالب مع أقسام معدة مسبقًا، ولكن يمكنك دائمًا تخصيصها لتتماشى مع احتياجات مؤسستك.

إلى جانب انتقاء القوالب من المكتبة، يمكنك إنشاء قوالبك الخاصة ببضع نقرات! هذه أخبار ممتازة لأولئك الذين يرغبون في إنشاء مهام سير عمل مخصصة وإعادة استخدامها للمشاريع المستقبلية. يمكنك أيضًا تحويل مشاريع ومهام كاملة إلى قوالب فريدة من نوعها. ✨

3. الأهداف

عبر أسانا

كل مؤسسة لديها هدف كبير، وكل فريق ومشروع داخلها يدور حول هذا الهدف. يوفر لك Asana الوسيلة لربط أهداف مؤسستك بالمهام اليومية وتتبع تفاعلها مع مرور الوقت.

وبهذه الطريقة، يمكنك أن تبقى مطمئنًا إلى أن فريقك يسير في الاتجاه الصحيح في أي لحظة عبر مشاريع غير محدودة. 🧭

استخدم أهداف أسانا لتحديد الأهداف لنفسك ولفريقك وللمؤسسة بأكملها، وربطها بمشاريعك، وتتبع مستويات متعددة، وضمان أن عملك متناسق تمامًا.

يساعدك تحديد أهدافك على تحديد الأولويات وإبقاء فريقك على نفس الصفحة. بمجرد أن تحرز تقدمًا، يتم تحديث أهداف Asana Goals تلقائيًا، مما يمنحك رؤية مفصلة حول ما ينجح وما لا ينجح.

استخدم هذه الميزات الرئيسية لإدارة المشروع لتحديد الأهداف، وتحديد فريقك، وبناء الجداول الزمنية، ورؤية الصورة الكبيرة والتفاصيل بنفس الوضوح.

تسعير أسانا

أساسي : $0

: $0 قسط : 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم الأعمال : 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

Airtable مقابل Asana: مقارنة الميزات

يمتلك كل من Airtable و Asana أسلحة رائعة لإدارة المشاريع والمهام في ترسانتهما. ولكن السؤال هو، كيف تتنافس الأداتان مع بعضهما البعض؟ نحن ندعوك إلى مواجهة من ثلاث جولات بين Asana وAirtable، حيث سنرى كيف يعمل الاثنان في الجوانب المهمة - طرق عرض المشروع والتكاملات وإعداد التقارير.

1. طرق عرض المشروع

تتيح لك طرق عرض المشروع المتعددة رؤية بياناتك ومهامك من وجهات نظر مختلفة وتحديد مجالات التحسين. بالإضافة إلى أنها تتيح المرونة وتمكن أعضاء الفريق من تخصيص بيئة عملهم.

يتفوق كل من Airtable و Asana في هذا المجال. يقدم Airtable ثماني طرق عرض (قائمة، وجدول زمني، وجانت، وكانبان، وتقويم، ونموذج، وشبكة، ومعرض). يمكنك التبديل بينها وتكرارها وتنزيلها كملفات CSV وتخصيص أذونات المستخدم.

تحتوي أسانا على خمس طرق عرض - القائمة والجدول الزمني وكانبان والتقويم وجانت. العمل فيها سهل، ولا يتطلب التنقل بين طرق العرض سوى نقرة واحدة.

استنادًا إلى العدد الهائل من طرق العرض المتاحة، تفوّق برنامج Airtable في هذه الجولة.

2. التكامل

يمنحك التكامل مع التطبيقات الأخرى المزيد من القوة ويقلل من الحاجة إلى التنقل بين المنصات لإكمال المهام.

يوفر Airtable وAsana الكثير من عمليات التكامل مع أدوات أخرى لإدارة المهام وتتبع الوقت والتنظيم والتعاون، مما يتيح لك مركزية عملك و تبسيط سير العمل .

تقدم Asana أكثر من 200 عملية تكامل أصلية مع تطبيقات مثل Slack وتقويم Google وMicrosoft Teams وCanva وHubSpot. إلى جانب عمليات التكامل، يمكنك الاستفادة من AsanaAPIs لإنشاء تطبيقات مخصصة وزيادة الإنتاجية والكفاءة. 😎

قائمة تكامل Airtable الأصلية أقصر بكثير - فهي تحتوي على أقل من 40 خيارًا. لحسن الحظ، تحتوي الأداة أيضًا على واجهة برمجة تطبيقات لإنشاء عمليات تكامل مخصصة.

إذا حكمنا من خلال عدد عمليات التكامل الأصلية، أسانا هي الفائز الواضح في هذه الفئة. ولكن، إذا كنت لا تمانع في اتخاذ بعض الخطوات الإضافية من خلال واجهة برمجة التطبيقات، فإن كلتا الأداتين تقدمان الكثير من الفرص لتوسيع وظائفهما.

3. خيارات إعداد التقارير

يعد إعداد التقارير جانبًا مهمًا من جوانب إدارة المشروع - يجب أن تكون قادرًا على تتبع التقدم المحرز واتخاذ قرارات مستنيرة وإطلاع أصحاب المصلحة على آخر المستجدات وإدارة المخاطر بسهولة.

يقدم Asana و Airtable ميزات رائعة لإعداد التقارير. لن تتساءل عما إذا كانت المهمة أو المشروع يسير في الاتجاه الصحيح أم لا.

يحتوي Asana على لوحات تقارير من الدرجة الأولى. يمكنك إنشاؤها ببضع نقرات وتصور بياناتك للكشف عن المشكلات المحتملة وقياس نجاح فريقك. يمكنك استخدام قوالب تقارير Asana أو إنشاء مخططاتك ورسومك البيانية الخاصة لتمثيل المعلومات. 📊

لا يتخلف Airtable عن خيارات إعداد التقارير. يتيح لك أيضًا تنظيم بياناتك وإنشاء لوحات معلومات قابلة للتخصيص لتتبع التقدم المحرز. يرتقي Airtable إلى مستوى أعلى - إذا كنت تعرف البرمجة، يمكنك إنشاء نظام إعداد التقارير الخاص بك باستخدام SDK لتطوير واجهات برمجة تطبيقات متخصصة.

هذه الجولة من معركة Asana ضد Airtable المعركة متعادلة. إذا كنت تبحث عن خيارات أكثر تقدمًا لإعداد التقارير، فقد ترغب في الميل إلى Airtable.

## Airtable مقابل Asana على Reddit

ما الذي يقوله مستخدمو ريديت عن مباراة Airtable ضد Asana؟ دعونا نرى!

ذكر أحد المستخدمين أن أنهم يحبون Asana لكن زملاءهم في الفريق غالبًا ما يعانون منه من حيث التواصل والتنظيم:

_"أنا أحب أسانا ولكن الأشخاص الذين أعمل معهم يعانون في بعض الأحيان. فهم يريدونها أن تكون أشبه بقائمة مهام بدلاً من أن تكون نظرة عامة لدورة المشروع بأكملها وخريطة لما يقوم به الجميع. إنهم يعانون من الطريقة التي يدفنون بها المهام الفرعية/يريدون كل شيء في مستوى واحد من العمق، وهي ليست الطريقة التي صممت بها الأداة. إنهم يعانون من استخدام أسانا للتواصل ونقل الملفات. أنا أعاني عندما يتوقع أعضاء الفريق مني إدخال محتوى (مهام فرعية وتعيين) يمكنهم القيام به بأنفسهم ويجب عليهم القيام به بأنفسهم حتى أتمكن من البقاء على اطلاع على ما وصل إليه الجميع في المشروع."

يعتقد مستخدم ريديت آخر Airtable رائع، ولكن لديه قيود أمنية بسبب دعمه للوصول متعدد المستخدمين:

_"اسمحوا لي أن أضيف أنه لتقدير عبقرية Airtable بشكل كامل عليك إما (أ) أن تتعايش مع قيوده العديدة أو (ب) الحصول على مساعدة للتغلب على تلك القيود. العديد من هذه القيود لها علاقة بدعم Airtable للوصول متعدد المستخدمين

القيد الأول الكبير هو القيد الأول الذي أعتبره في الأساس قاطعًا للصفقة: إذا كنت منشئ تطبيق Airtable، وقمت بمشاركته مع مستخدمين آخرين، فلا يمكنك منع هؤلاء المستخدمين الآخرين من مشاركته مع أشخاص لا تعرفهم وقد لا يرغبون في عرض التطبيق. ما زلتُ لا أفهم كيف يتعايش الناس مع هذا القيد عندما ينشئون تطبيقات الأعمال. لا يسعني إلا أن أستنتج أن معظم مستخدمي Airtable لا يدركون ذلك." تحول مستخدم Reddit هذا من أسانا إلى ClickUp لأن الأداة ميسورة التكلفة ومليئة بالميزات :

"على مدى الأشهر القليلة الماضية، قمت بنقل عملي من أسانا إلى Clickup. لقد أعجبتني طريقة عمل Clickup أكثر بكثير (خاصةً في مجال الأتمتة) مقابل سعر معقول."

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لـ Asana مقابل Airtable

لا يمكنك الاختيار بين Asana وAirtable لأنك لا تريد تقديم تنازلات؟ ماذا لو قلنا لك أنك لست مضطرًا لذلك؟ تعرّف على ClickUp، أداة رائعة لإدارة المهام والمشروعات يمكنها أن تحدث ثورة في عملك و تفتح لك أبواب الإنتاجية غير المسبوقة!

هذا أسانا و بديل Airtable قد اكتسب سمعة ممتازة بفضل مجموعة الميزات المصممة بعناية لسهولة إنشاء المشاريع وإدارتها ومشاركتها وتتبعها. وهو يدعم تعاون الفريق و أقصى قدر من الشفافية مما يضمن إطلاع الجميع على أحدث التغييرات، مهما كانت كبيرة أو صغيرة.

قم بالعصف الذهني أو وضع الاستراتيجيات أو تخطيط سير العمل باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards التعاونية المرئية

من ألواح بيضاء رقمية لجلسات العصف الذهني لـ الحقول المخصصة و خيارات إدارة المستندات يحتوي ClickUp على كل ما يحتاجه مديرو المشاريع للتميز في عملهم. 💯

ما زلت غير مقتنع؟ دعنا نلقي بعض الضوء على ميزات ClickUp الرئيسية، وسترى بسرعة لماذا تحتاج إلى البدء في استخدامه الآن!

1. إدارة مشروعات ClickUp

برنامج ClickUp لإدارة المشاريع: نظرة على واجهة المستخدم الخاصة به

يقدم ClickUp مجموعة كاملة من الخيارات التي تجعل الإبحار في مياه إدارة المشاريع أمرًا سهلاً - كليك أب لإدارة المشاريع . ⛵

باستخدام هذه الميزات، يمكنك تخطيط وتنظيم وإدارة المشاريع من جميع الأشكال والأحجام، والحفاظ على توافق فريقك ومراقبة التقدم المحرز.

فيما يتعلق بالتخطيط، يمكنك استخدام ClickUp AI ، مساعد الكتابة القوي للمنصة، لإنشاء خطط المشروع والجداول الزمنية والموجزات. يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة أيضًا في صياغة وتلخيص المستندات والعصف الذهني وإنشاء جداول أعمال الاجتماعات.

استخدم ClickUp AI لإنشاء قوالب عبر طرق عرض مختلفة ومخصصة لفريقك أو قسمك

عروض ClickUp أكثر من 15 مشاهدة مما يسمح لك بالنظر إلى مشروعك من كل زاوية. إلى جانب الكلاسيكيات مثل طريقة عرض القائمة وكانبان، تحتوي المنصة على عرض الدردشة (ممتازة للتواصل والتعاون)، وطريقة عرض المستند (لإنشاء الويكي والمستندات)، وطريقة عرض السبورة (مثالية للعصف الذهني).

تتبع تقدم مشاريعك من خلال طريقة العرض التفاعلية لوحات المعلومات مع أكثر من 50 عنصر واجهة مستخدم استفد من قوالب إدارة المشاريع لتوفير الوقت وتوحيد العمليات، و ربط ClickUp مع أكثر من 1000 أداة للحصول على أقصى قدر من الوظائف.

2. انقر فوق عرض الجدول

قم بتنظيم المهام وفرزها وتصفيتها في طريقة عرض الجدول ClickUp 3.0 ClickUp 3.0 للحصول على رؤى أسرع عبر جميع أعمالك

إن عرض جدول ClickUp هو المكان المثالي لجميع البيانات المتعلقة بالمشروع. فهو يتيح لك تخزين قواعد بياناتك وتنظيمها مثل جداول البيانات، ورسم العلاقات بين المهام، واستخدام خيارات التنسيق المتقدمة.

استخدم ClickUp Custom Fields لتوفير المزيد من التفاصيل حول مهامك وتسهيل تصفيتها وتنظيمها. اختر من بين القوائم المنسدلة، ومربعات الاختيار، والتواريخ، والملفات، والصيغ، وحقول الأموال لتنسيق بياناتك وضمان الاتساق في جميع المجالات.

يوفر عرض ClickUp Table وظائف استثنائية لأنه يمكنك إنشاء روابط فريدة بين بياناتك. على سبيل المثال، إذا كنت تبيع اللوازم المكتبية، يمكنك ربط العملاء بطلباتهم وإنشاء نظرة عامة مفصلة ومركزية.

يمكنك مشاركة جدولك مع أصحاب المصلحة، وتخصيص مستويات الأذونات، وتصدير المعلومات لتبسيط عملك و تشجيع التعاون .

3. لوحات كانبان كليك أب

استخدم لوحات كانبان من ClickUp لعرض مهامك كبطاقات ونقلها باستخدام السحب والإفلات لوحات كانبان تمنحك رؤية أفضل لمهامك وتقدمها، مما يتيح لك تحديد الأولويات وتوزيع أعباء العمل بشكل عادل. ClickUp Kanban Boards تأخذ هذه المرونة إلى مستوى جديد - يمكنك اختيار معيار تجميع المهام ببضع نقرات فقط.

كلما كان هناك تحديث، ما عليك سوى سحب المهمة وإفلاتها في الفئة المناسبة على اللوحة والحفاظ على انسيابية سير عملك.

باستخدام ClickUp Kanban Boards، يمكنك إجراء تغييرات على مهام متعددة في وقت واحد. كل ما عليك القيام به هو تحديد المهام المطلوبة، وسيظهر شريط أدوات العمل الجماعي في أعلى الشاشة. قم بتغيير الحالات، أو حذف المهام، أو إضافة مكلفين من داخل لوحة كانبان مباشرةً.

يمنحك ClickUp نظرة شاملة على عدد غير محدود من المشاريع داخل لوحة كانبان واحدة، وذلك بفضل عرض كل شيء. فهي تتيح لك رؤية العديد من مهام سير العمل في وقت واحد، وفهم موقف مشاريعك، وتحديث خطة العمل الخاصة بك وفقًا لذلك إذا لزم الأمر.

انقر فوق: معالج إدارة المشاريع

ClickUp هي منصة كل في واحد تساعدك على التركيز على ما هو مهم وإزالة الضغط من معادلة العمل. إن قابليته للتخصيص ومرونته وسهولة استخدامه والخيارات الكثيرة لتخطيط المشاريع وتنظيمها وإدارتها تضعه على رأس القائمة لكل من يبحث عن أداة لإدارة المشاريع من الدرجة الأولى . اشترك في باقة ClickUp المجانية اليوم، وجرّب ميزاتها، واكتشف لماذا يمكن أن تكون إجابة مثالية لمأزق Asana مقابل Airtable. 😜