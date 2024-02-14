10 قوالب مجانية لقرارات العام الجديد لعام 2025

كم عدد المرات التي قلت فيها "عام جديد، أنا جديد" لتعود إلى عاداتك القديمة بعد أسابيع قليلة (أو أيام) بعد 1 يناير؟ لا تقلق، لست أنت فقط! تظهر الأبحاث أن الناس عمومًا لا ينجحون كثيرًا في الحفاظ على قراراتهم.

سواءً قررت العودة إلى صالة الألعاب الرياضية أو عدم تناول الوجبات السريعة، يمكن لقرارات العام الجديد أن تُحدث تغييرات إيجابية في حياتك - طالما أنك تلتزم بها. بالطبع، هذا هو الجزء الصعب.

يمكن أن تساعدك قوالب قرارات السنة الجديدة على إعداد نفسك للنجاح وإنجاز كل ما لديك في قائمتك. فهي تأتي مع أقسام معدة مسبقًا تسمح لك بتعيين وتتبع الأهداف قصيرة وطويلة المدى , إنشاء قوائم المهام , تحديد أولويات المهام المحددة وتحميل نفسك المسؤولية عن كل قرار.

سنناقش هنا 10 نماذج من أفضل نماذج قرارات العام الجديد لمساعدتك على تحويل أحلامك إلى حقيقة. 🧑‍🎄

ما هو نموذج قرار السنة الجديدة؟

تتعلق قرارات العام الجديد ببدء تغييرات إيجابية وتحسين عاداتك الشخصية وتعزيز رفاهيتك بشكل عام. وفقًا للأبحاث فإنها تدور عادةً حول تعزيز الصحة العقلية والبدنية.

يمكن أن تساعدك قوالب قرارات السنة الجديدة على كتابة وعودك كتابيًا، ومراقبة تقدمك والبقاء على المسار الصحيح نحو أهدافك. فهي تأتي مع أقسام معدة مسبقاً يمكنك تعديلها بما يتناسب مع أهدافك وتحميل نفسك المسؤولية.

توفر هذه القوالب الوضوح والتركيز، وتحافظ على تنظيمك وتحفيزك، وتساعدك في إدارة الوقت ، وتسمح لك بالتأمل الذاتي وتصور أهدافك.

وضع أهداف قابلة للقياس للمهام والمشروعات مع التقدم التلقائي لتحقيق الأهداف بفعالية أكبر مع جداول زمنية محددة وأهداف قابلة للقياس الكمي

تأتي قوالب قرارات العام الجديد بأشكال وأشكال عديدة. يتيح لك بعضها تقسيم قراراتك إلى خطط يومية أو الأهداف الأسبوعية ، بينما يركز البعض الآخر على جانب معين من حياتك ويتيح لك تدوين أهدافك الخاصة و الأهداف المتعلقة بالعمل والتطلعات. الأمر متروك لك لاختيار نموذج يتماشى مع خططك للعام القادم.

ما الذي يجعل قالب قرار السنة الجديدة جيداً؟

ابحث في جوجل عن "قوالب قرارات السنة الجديدة"، وستحصل على مئات النتائج، مما يجعل العثور على القالب المناسب تحدياً كبيراً. إذا كنت تريد قالباً يساعدك على تحديد الأهداف والالتزام بها، تأكد من احتوائه على العناصر التالية:

أقسام لتحديد الأهداف: يجب أن يحتوي على مناطق منظمة بوضوح حيث يمكنك كتابة الأهداف المختلفة وتحديد طرق تتبعها بمرور الوقت خطة العمل : يجب أن يوفر القالب مساحة كافية لتوضيح تفاصيل كيفية تحقيق أهدافك. يجب أن تكون قادرًا على إنشاء المهام وتصنيفها وتحديد مواعيد نهائية للحفاظ على المساءلة ميزات التتبع: يجب أن يتيح لك تكوين مقاييس لرصد التقدم المحرز إمكانية التخصيص: ابحث عن الميزات التي تتيح لك تخصيص الأقسام لضمان توافقها مع تفضيلاتك مساحة للملاحظات الإضافية: يجب أن يحتوي القالب على مساحة مخصصة لتدوين أفكارك ومشاعرك أو تأكيداتك أو اقتباساتك أو التحديات التي قد تصادفك في طريقك لتحقيق أهدافك

عرض الوقت المتعقب عبر المهام والمواقع لإلقاء نظرة مبسطة على تقدم الفريق بشكل عام

10 قوالب لقرارات العام الجديد لإحداث تغييرات إيجابية في حياتك

لقد قمنا بتمشيط العشرات من قوالب قرارات العام الجديد واخترنا أفضل 10 قوالب متميزة بسبب وظائفها وسهولة استخدامها وجاذبيتها الجمالية. تحقق منها واعثر على النموذج الذي يساعدك على تحديد أهدافك وتحقيقها! 😍

1. قالب قرار العام الجديد ClickUp

استخدم قالب قرار العام الجديد ClickUp لتحديد الأهداف وتنظيمها وتصور التقدم المحرز

هل تريد الاحتفاظ بقراراتك للعام الجديد في مكان واحد، والتخطيط للمستقبل، وجعل تتبع التقدم المحرز أمرًا سهلاً؟ إن قالب قرارات العام الجديد ClickUp يقدم بالضبط ما تحتاجه!

باستخدام هذا القالب، يمكنك تصميم خطة مخصصة لقراراتك، وتتبع المعالم الرئيسية على مر السنين، وتصور التقدم الذي تحرزه وتبقى متحمسًا. 💪

يأتي القالب بطريقتين للعرض. الأولى هي عرض القائمة حيث ستنشئ مهمة لكل دقة. استخدم الحقول المخصصة مثل الحالة، وتاريخ البدء وتاريخ الاستحقاق، ونوع القرار، والتقدم المحرز في تحقيق الهدف لتوفير تفاصيل حول قراراتك وتسهيل عملية التتبع. يجعل الحقل المخصص الحقل المخصص للسنة التخطيط أمرًا سهلاً - يمكنك إنشاء قرارات لسنوات مقدمًا إذا كنت تحب التفكير على المدى الطويل.

العرض الثاني (السنة) هو لوحة كانبان موجهة لجميع المفكرين المستقبليين. يمثل المهام (القرارات) من العرض السابق كبطاقات ويصنفها بناءً على السنة التي تنتمي إليها. إذا كنت لا تريد وضع خطط طويلة الأجل وترغب في التركيز على السنة الحالية فقط، يمكنك فرز بطاقات المهام باستخدام معيار مختلف (مثل الأولوية أو تاريخ الاستحقاق).

2. انقر فوق قالب مراجعة العام

يتيح لك قالب ClickUp Year in Review قالب مراجعة السنة الماضية والاحتفال بإنجازاتك

يُعد التفكير في المستقبل طريقة رائعة لتحسين مهاراتك التنظيمية والحفاظ على تركيزك على أهدافك. ولكن لا تستهين بقوة النظر إلى الوراء - فهو يساعدك على فهم مدى تحسنك ويمكن أن يكون أساسًا ممتازًا لوضع الخطط المستقبلية. إن قالب مراجعة العام الماضي يتيح لك التفكير في التقدم الذي أحرزته، وتحليل إنتاجيتك، واستخدام هذه المعلومات كوقود لوضع أهداف جديدة والقيادة نحو تحقيقها بأقصى سرعة. 🚗

يستند هذا القالب داخل مستندات ClickUp هي ميزة فريدة من نوعها للمنصة تتيح لك إنشاء المستندات وتحريرها ومشاركتها وإدارتها وحفظها. توفر إمكانية التخصيص وتدعم التعاون.

يقدم قالب مراجعة السنة 12 قسمًا قسمًا واحدًا لكل شهر من شهور السنة. تحتوي الصفحة الرئيسية أيضًا على مساحة لمعلوماتك الشخصية (مثل الاسم والمهنة والعمر) وأهدافك الأساسية.

عند النقر على شهر معين، سترى الأقسام الفرعية التالية (وهي نفسها لكل شهر):

المكاسب : قائمة تلخص فيها أبرز إنجازات الشهر

: قائمة تلخص فيها أبرز إنجازات الشهر لقطات : مجموعة من الصور مع تعليقات قصيرة

: مجموعة من الصور مع تعليقات قصيرة خطط مستقبلية : قائمة بعناصر قائمة أمنياتك

يمكنك إضافة صفحات إضافية إذا كنت ترغب في إنشاء ملخص للعام بأكمله أو تحديد الأهداف والخطط المستقبلية.

3. قالب الأهداف السنوية لـ ClickUp

أبقِ نفسك على المسار الصحيح مع قالب الأهداف السنوية من ClickUp

هل تريد تحديد أهدافك الشخصية وأهداف عملك ولكن مع الفصل بينهما لتسهيل الإدارة والتتبع؟ إن قالب أهداف ClickUp السنوية يقدم ذلك بالضبط!

وهو مقسم إلى قسمين - يركز أحدهما على الخطط والأهداف الشخصية، بينما يركز الآخر على العمل. يركز كلا القسمين على SMART (أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا). لديك مساحة لتضمين الأهداف ومقاييس لتتبع التقدم المحرز ومواعيد نهائية واقعية.

يبدو القسمان متطابقين تقريبًا - فأنت تحدد المعلومات الشخصية أو التجارية وتناقش أهداف SMART والخطوات اللازمة لتحقيقها. يحتوي قسم الأهداف السنوية للأعمال على مساحة إضافية لإدارة المخاطر، وهذا هو المكان الذي ستناقش فيه المشاكل والعقبات المحتملة التي قد تظهر على طول الطريق وتمنعك من تحقيق الأهداف.

ونظراً لأن ClickUp يدعم التعاون، يمكنك العمل على أهدافك السنوية للأعمال مع أعضاء فريقك لضمان أن الجميع على نفس الصفحة (وهذا ما يحدث حرفياً!)

يمكنك أيضًا إضافة مستندات ClickUp الجديدة إلى القالب، وتخصيص الصفحات، وإنشاء بيئة فريدة من نوعها ستستمتع بالعمل فيها.

4. قالب قائمة مهام التقويم ClickUp Calendar To-DoMo List

قم بتعيين أهدافك وتنظيمها وتصورها باستخدام قالب قائمة المهام في تقويم ClickUp Calendar To-DoM List

قد تكون إدارة جدول زمني مليء بالاجتماعات مصدر إزعاج حقيقي إذا لم تكن في قمة نشاطك. نظرًا لأننا نعلم جميعًا أن عدم حضور الاجتماعات يعطي انطباعًا غير احترافي، استخدم قالب قائمة مهام تقويم ClickUp Calendar To-DoMo List لتخطيط جدولك الزمني وتنظيمه بأدق التفاصيل.

يقدم هذا القالب أربع طرق عرض:

طلب اجتماع الجداول الزمنية حسب الدور حسب الفئة

عرض عرض طلب الاجتماع هو نموذج النقر فوق -هذا هو ما يستخدمه زملاؤك في العمل أو أصحاب المصلحة الخارجيين لجدولة الاجتماعات معك. يحتوي النموذج على أسئلة حول اسم مقدم الطلب، والدور، والفئة، وجدول الأعمال، وتاريخ البدء وتاريخ الاستحقاق، والأولوية.

تُترجم المعلومات الواردة في النموذج تلقائيًا إلى طريقة عرض الجداول، وهي قائمة تحتوي على نظرة عامة على جميع الاجتماعات المجدولة. تتم تسمية كل مهمة باسم صاحب الطلب، ويمكنك رؤية الحقول المخصصة للفئة والدور والأولوية والتفاصيل الأخرى المضافة إلى النموذج.

حسب الدور والفئة هما طريقتا عرض التقويم اللتان تعرضان الاجتماعات المجدولة مرمزة بالألوان وفقًا لدور الطالب أو فئة الاجتماع. تعرض كلتا الطريقتين الاجتماعات حسب الشهر، ولكن يمكنك تغيير ذلك إلى حسب اليوم أو أربعة أيام أو الأسبوع.

يمكنك استخدام القالب لـ تصميم جداولك الشخصية أيضًا لإدخال مواعيدك مع طبيب الأسنان، وتمارينك في الصالة الرياضية، ووقت المرح مع الأصدقاء، ودروس اليوغا، وغيرها من الأنشطة للحفاظ على الإنتاجية وتنظيم أيامك. 🏋️

5. قالب الأهداف السنوية لـ ClickUp

استخدم قالب أهداف ClickUp السنوية لتحديد الأهداف السنوية، وتقسيمها إلى مهام يسهل إدارتها، وقياس مدى تقدمها

إن تقسيم أهدافك السنوية إلى أجزاء يسهل إدارتها يمكن أن يساعدك في الحفاظ على التركيز، وتحديد الأولويات، وتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت. إن نموذج الأهداف السنوية ل ClickUp يحقق ذلك - فهو يتيح لك تقسيم الأهداف الرئيسية إلى مهام شهرية، مما يقلل من الشعور بالإرهاق ويجلب لك الشعور بالإنجاز.

يقسم قالب مستند ClickUp Doc هذا السنة إلى أرباع ثم أشهر، مما يتيح لك إنشاء "موضوع" لأهدافك. على سبيل المثال، في الربع الأول، يمكنك التركيز في الربع الأول على اللياقة البدنية وتحديد أهدافك لتحسين صحتك البدنية (مثل تناول الطعام الصحي أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو المشي لمدة 30 دقيقة يومياً). في الربع الثاني، يمكنك الاستمرار في عادات اللياقة البدنية الخاصة بك، ولكن يمكنك تحويل تركيزك نحو تحديد أهداف النمو - على سبيل المثال، يمكنك تعلم كيفية خبز الخبز أو البدء في تعلم اللغة الإسبانية.

هذا القالب قابل للتخصيص، بحيث يمكنك تخصيص الأعمدة، وتحديث الأهداف، وإضافة الصور، وإنشاء صفحات جديدة، ومشاركة مستندك مع أحد أفراد العائلة أو صديق أو زميل في العمل، والتحقق من التقدم المحرز بانتظام.

استخدم القسم الأخير من القالب (الملاحظات) لتدوين إيجابياتك وسلبياتك، وتتبع معالم التطور الشخصي (حتى من العام السابق)، وتحديد كيفية تحسنك أو تبنيك لعادات جديدة بمرور الوقت.

6. قالب قائمة أنشطة ClickUp

قم بتنظيم وتخطيط جميع أنشطتك في مكان واحد مع قالب قائمة الأنشطة ClickUp

غالبًا ما تحتاج قرارات العام الجديد الرئيسية إلى تقسيمها إلى أجزاء أصغر - وبهذه الطريقة، يمكنك إجراء التغييرات خطوة بخطوة وتقليل الضغط ومراقبة التقدم المحرز. يمكن استخدام نموذج قائمة أنشطة ClickUp يسمح لك بإنشاء قوائم المهام لقراراتك للعام الجديد وزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد ممكن، والحفاظ على نفسك على المسار الصحيح.

هذا قالب مهام ، مما يعني أنه يظهر في قالب آخر كمهمة منفصلة. للوهلة الأولى، يبدو للوهلة الأولى أنه ليس أكثر من قائمة مهام. ولكن، إذا استخدمته بشكل صحيح، فيمكنه أن يحفز جهودك نحو تحقيق أهدافك السنوية أو الشهرية.

لنفترض أن هدفك هو شراء سيارة جديدة. ولكن، عادةً لا يكون هذا الأمر سهلاً مثل الدخول إلى أحد الوكلاء، واختيار سيارة جميلة المظهر، وتوقيع العقد.

فأنت بحاجة إلى البحث عن موديلات مختلفة، وتوفير المال، واستشارة عائلتك، والتفكير في خيارات التمويل، وما إلى ذلك. يتيح لك هذا القالب تحديد كل هذه الأنشطة في شكل قائمة مهام. قم بإنشاء المهام والمهام الفرعية، وقم بتعيين تبعيات المهام يمكن أن يخلصك من التوتر الناتج عن حزم الأمتعة وتبسيط استعداداتك وتفويض المهام لأفراد عائلتك والتأكد من استعدادك للرحلة بنسبة 100%! ⛷️

يقدم لك القالب ثلاث طرق عرض لمساعدتك في حزم أمتعتك لقضاء إجازتك، دون ترك أي أغراض مهمة.

طريقة العرض الأولى هي العناصر - وهي قائمة تشمل كل ما تحتاج إليه في عطلتك، من واقي الشمس إلى المستندات والأدوية. أنشئ مهمة جديدة لكل عنصر وقدم التفاصيل باستخدام حقول ClickUp المخصصة. بشكل افتراضي، تحصل على حقول مثل الحالة ورحلات الإجازة والكمية، ولكن يمكنك إضافة حقول جديدة، مثل الأشخاص أو التاريخ.

طريقة عرض حالة العنصر هي لوحة كانبان تعرض المهام من طريقة العرض السابقة كبطاقات مرتبة حسب الحالة (للتعبئة، للشراء، للتعبئة، للتعبئة، للتعبئة، والتعبئة). وهي تعرض العناصر التي قمت بتعبئتها بالفعل وتضمن لك عدم نسيان شراء الأشياء الأساسية الأخرى.

طريقة عرض للشراء هي في الأساس قائمة تسوق - فهي تعرض جميع الأغراض التي تحتاجها لقضاء عطلتك مرتبة حسب أولويتها. بمجرد شراء عنصر ما، قم بتغيير حالته، وسيختفي من القائمة.

8. قالب قائمة دلو النقرات

استخدم قالب قائمة الدلو ClickUp لتنظيم مهامك الأكثر أهمية

هل ترغب في إنشاء قائمة دلو مليئة بالأشياء الجديدة التي ترغب في تجربتها أو زيارتها أو القيام بها، ولكنك لم تجد الطريقة الصحيحة للقيام بذلك؟ لا تقل أكثر من ذلك - فإن قالب قائمة دلو كليك أب هو كل ما تحتاجه لتحديد أحلامك وتصور خطوات تحقيقها. ✨

ينقسم قالب المجلد هذا إلى ثلاثة أقسام لتنظيم عناصر قائمة أمنياتك:

أطعمة يجب تجربتها أماكن يجب استكشافها الأنشطة

كل قسم يأتي مع عرضين. طريقة العرض الأولى عبارة عن قائمة حيث يمكنك إنشاء المهام (عناصر قائمة المهام) وتقديم التفاصيل باستخدام حقول ClickUp المخصصة مثل الحالة وتاريخ الاستحقاق والرضا والوجهة والأشخاص المعنيين.

العرض الثاني (تصنيف المرح) عبارة عن لوحة كانبان مع بطاقات مهام مرتبة بناءً على درجة الرضا من العرض السابق.

إذا انتقلت إلى مستوى المجلد (بالضغط على قائمة الدلو على يسار الشاشة)، ستحصل على نظرة عامة على جميع عناصر قائمة الدلو التي أدخلتها، مرتبة حسب حالتها. قم بتبديل طرق العرض لتصفية العناصر حسب التصنيف أو القارة أو الأشخاص، وابدأ هدفك نحو تحسين الذات أو لرحلات أفضل في المستقبل.

9. قالب قرار السنة الجديدة إكسل من شاندو

استخدم قالب قرارات السنة الجديدة في Excel من شاندو لتحديد أهدافك وشطبها واحدة تلو الأخرى بكل سهولة

إذا كنت تقدّر البساطة ولا تحتاج إلى قالب تفصيلي لقرار السنة الجديدة، فإن قالب قرار السنة الجديدة من Excel من Chandoo سيفي بالغرض في صفحة كاملة أو جدول بيانات.

قالب قرار السنة الجديدة هذا في Excel هو في الأساس قائمة مهام تحتوي على 101 إدخال يجب عليك إكمالها في 1001 يوم. بالطبع، لست مضطرًا لاستخدام الإدخالات التي يأتي بها القالب - احذف النص وأنشئ مهام قراراتك الشخصية التي تريد تحقيقها في المستقبل.

كل شيء قابل للتخصيص، لذا يمكنك تغيير العنوان وتواريخ البدء والانتهاء. في الحقل الذي تم تنسيقه مسبقًا، سترى عدد الأيام المتبقية حتى تاريخ الانتهاء، مما يتيح لك إدارة وقتك وفقًا لذلك.

بمجرد إكمال مهمة، قم بوضع علامة في خانة الاختيار بجوارها. سيتم تمييز المهمة، وسيتحرك شريط التقدم أعلى الجدول وفقًا لذلك.

10. قالب قائمة قرارات كانفا للعام الجديد

يوفر قالب قائمة قرارات كانفا للعام الجديد الأساس المثالي لتحديد الأهداف للعام القادم

نعم، يمكنك كتابة قرار العام الجديد على قطعة من الورق، ولكن أين المتعة في ذلك؟ يتيح لك قالب قائمة قرارات العام الجديد من Canva أن تقوم بكل شيء وتمنح قائمتك التصميم الرائع الذي تستحقه!

يتميز القالب بصفحة واحدة حيث يمكنك تحديد قراراتك. يتميز بتصميم باللونين الأبيض والذهبي ومساحة كبيرة لخططك وأهدافك.

يكمن جمال هذا القالب في قابليته للتخصيص - يمكن تعديل كل عنصر على حدة حسب رغبتك! اختر ألوانك المفضلة، وأرفق الملفات، وأنشئ صفحات جديدة، وارسم، واكتب قصة قراراتك للعام الجديد. ✍️

اقتراحنا؟ استخدم الصفحة الأولى لتلخيص قراراتك، وأنشئ صفحات جديدة لمناقشة كل قرار بمزيد من التفصيل. اترك بعض المساحة لتدوين أفكارك وتتبع التقدم المحرز.

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قوالب قرارات العام الجديد: تصور أحلامك وحققها

تقدم القوالب التي قدمناها كل ما تحتاجه لتدوين قراراتك للعام الجديد وتصورها وتنظيمها. تساعدك ميزاتها على البقاء على المسار الصحيح و تحافظ على تحفيزك نحو إنجاز كل شيء في قائمتك.🎄

إن قوالب ClickUp المعروضة ليست سوى جزء بسيط من منصة مكتبة رائعة تضم أكثر من 1,000 خيار لأغراض مختلفة. اشترك في ClickUp واستكشف اختيار القالب، بالإضافة إلى العشرات من الميزات الخاصة بالمشروع و إدارة المهام , تعاون الفريق والعصف الذهني والتنظيم