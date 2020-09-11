أفضل 7 شهادات في إدارة المشاريع الرشيقة (2025)

مهتم بكسب الرشيق شهادة إدارة المشاريع ?

تقدم منهجية Agile الكثير من الفوائد.

منتجات ذات جودة أعلى، وتحكم أفضل في المشروع، وزيادة العائد على الاستثمار، والأهم من ذلك، عملاء أكثر سعادة.

إذن ما هي أفضل طريقة لتعلم كل شيء عن إدارة المشاريع الرشيقة من الحصول على شهادة؟ ستصبح أيضاً محترفاً معتمداً في الأجايل مما يضيف قيمة إلى سيرتك الذاتية.

ولكن هل اختيارك لشهادة أجايل_ الصحيحة يجعلك تشعر بهذا؟

_حسناً، لا يجب أن يكون كذلك!

في هذه المقالة، ستتعرف في هذه المقالة على ماهية شهادة إدارة المشاريع الرشيقة ولماذا تحتاج إلى واحدة. كما سنسلط الضوء على سبع شهادات ممتازة يمكنك الحصول عليها وكيف يمكنك استخدام شهادتك فعلياً لتصبح محترفاً فعالاً في إدارة المشاريع الرشيقة في عام 2021.

يجمع مكان العمل الرائع بين الأشخاص الاستثنائيين والمشاكل الصعبة. هل أنت متحمس بالفعل للانخراط واستعراض مهاراتك في إدارة المشاريع؟ هل تريد أن تكون جزءاً من شيء عظيم؟ انضم إلى فريقنا الرائع !

لنبدأ

ما هي شهادة إدارة المشاريع الرشيقة؟

شهادة إدارة المشاريع الرشيقة الشهادة هي تأكيد رسمي لمهارات الفرد وقدراته على إدارة المشاريع بكفاءة في إدارة المشاريع في بيئة رشيقة .

إن الحصول على شهادة إدارة المشاريع الرشيقة لا يضيف قيمة إلى سيرتك الذاتية فحسب، بل يساعدك أيضًا على التقدم خطوة إلى الأمام في إدارة المشاريع بمرونة.

ولكن ما هي إدارة المشاريع الرشيقة_؟

في إدارة المشاريع الرشيقة، تقوم بتطوير مشروع في مخططات.

_انتظر... "سبرينت" كما في الجري؟

ـ

هذا مجرد تلاعب ذكي بالألفاظ من قبل مبتكري Agile.

على عكس إدارة المشاريع التقليدية في نهج Agile، يتم تقسيم المشروع الكبير إلى دورات تطويرية أصغر تسمى سباقات السرعة.

في نهاية كل سبرنت، تأخذ ملاحظات العميل، وتنفذ التغييرات في الدورة التالية، ثم تقوم بتسليم المنتج.

_الفائدة؟

هذه التحسين المستمر يحافظ على مشاركة العملاء بفاعلية في عملية التطوير، مما يساعدك على تطوير منتج يناسب احتياجاتهم بشكل مثالي.

لماذا تحتاج إلى شهادة إدارة المشاريع الرشيقة؟

يُظهر حصولك على شهادة في إدارة المشاريع الرشيقة تفانيك تجاه منهجية المشروع هذه. أثناء خضوعك لتجربة التدريب الفردي، ستتعلم تقنيات الأجايل لإدارة المشاريع وإنجازها بنجاح. وهذا يساعد على تعزيز مهاراتك ومعرفتك وتحسين قدراتك.

لمساعدتك على تجنب ذلك، دعنا نلقي نظرة على ثلاثة أسباب رئيسية لماذا تحتاج إلى شهادة إدارة المشاريع الرشيقة:

1. تعزيز مهاراتك في إدارة المشاريع الرشيقة

لإدارة مشروع رشيق، تحتاج إلى معرفة مفاهيمه الأساسية، مثل: القيم الرشيقة كذلك!

**_ما هي أفضل شهادات إدارة المشاريع الرشيقة؟

تختلف شهادات إدارة المشاريع الرشيقة باختلاف المسار الوظيفي، ولكن غالبًا ما تكون شهادات PMP و CSM. تُعد شهادة PMP جيدة لاكتساب قوة جذب كمدير في مجال معين، في حين أن شهادة CSM مثالية لإطار عمل سكروم الرشيق.

أفضل 7 شهادات في إدارة المشاريع الرشيقة في عام 2021

_ما هي أفضل طريقة لاختيار دورة تدريبية للحصول على الشهادة؟

على الأرجح ليست أفضل فكرة هنا...

_تريد اختيار شيء يناسب احتياجاتك، أليس كذلك؟

لمساعدتك في العثور على الشهادة التي تناسبك بشكل أفضل، إليك قائمة بسبع شهادات إدارة مشاريع Agile المنتقاة بعناية.

سنغطي لكل شهادة من شهادات أجايل ما يلي:

معهد إدارة المشاريع الذي يقدمها

المجالات التي تغطيها

ما هي متطلباتها الأساسية

كم تكلفتها

1. ممارس معتمد من معهد إدارة المشاريع (PMI-ACP)

تم إنشاء شهادة الممارس المعتمد من أجايل من قبل أجايل من قبل ممارسي أجايل من معهد إدارة المشاريع، وهي تعترف رسمياً بمعرفة الفرد ومهاراته في مبادئ وتقنيات أجايل. وهي تتعامل مع مناهج أجايل المختلفة مثل سكروم , كانبان والبرمجة القصوى (XP).

يتكون اختبار الممارس المعتمد من أجايل من 120 سؤالاً متعدد الاختيارات مع حد زمني مدته 3 ساعات.

ملاحظة_: للحفاظ على شهادة ممارس معتمد من معهد إدارة المشاريع (PMI Agile Certified Practitioner)، يجب أن تكسب 30 وحدة تطوير مهني (PDUs) في مواضيع رشيقة كل 3 سنوات

هل شهادة PMI-ACP أفضل من شهادة PMP؟

تركز شهادة ACP على نهج رشيق في إدارة المشاريع، بينما تركز شهادة PMP على منهجيات إدارة المشاريع التقليدية ذات النطاق الأوسع. وتُستخدم كل من شهادتي ACP وPMP للتحقق من معرفة مديري المشاريع المحترفين.

**_ما هي وحدة تطوير المشاريع؟

وحدة PDU هي وحدة أنشأها معهد إدارة المشاريع لقياس التطور المهني للفرد.

مقدمة من

معهد إدارة المشاريع.

المجالات المشمولة

تغطي شهادة الممارس المعتمد من أجايل موضوعات مثل:

المبادئ والعقلية الرشيقة

التسليم القائم على القيمة

التقدير الرشيق

أداء الفريق

التحسين المستمر

المتطلبات الأساسية لشهادة

المتطلبات الأساسية لبرنامج الشهادة هذا هي:

شهادة ثانوية

21 ساعة اتصال من التدريب على الممارسات الرشيقة

12 شهرًا من الخبرة العامة في المشاريع خلال آخر 5 سنوات

ملاحظة: حاليةحالية شهادة PMP (محترف إدارة المشاريع) أو PgMP (%//////) إدارة البرامج) _professional) يمكن أن تفي بهذا الشرط

8 أشهر من الخبرة في المشاريع الرشيقة خلال آخر 3 سنوات

التسعير

لأعضاء معهد إدارة المشاريع: $435

لغير الأعضاء: 495 دولارًا أمريكيًا

2. شهادات إدارة المشاريع الرشيقة PRINCE2 إدارة المشاريع الرشيقة

شهادات إدارة المشاريع الرشيقة PRINCE2 Agile Project Management هي مزيج من منهجية أجايل وشهادات PRojects IN Controlled Environments 2 (PRINCE2). وهي مصممة لتعليم المهنيين كيفية إدارة المشاريع عند العمل في بيئة رشيقة.

تقدم PRINCE2 Agile مستويين من الشهادات:

مؤسسة PRINCE2 Agile Foundation: شهادة المستوى التأسيسي التي تغطي تقنيات وأطر عمل رشيقة

ممارس رشيق PRINCE2 Agile Practitioner: يعلم الأفراد كيفية الجمع بين هيكل المشروع والحوكمة والتحكم مع منهجية وتقنيات الرشيقة

يتألف اختبار شهادة PRINCE2 Agile Foundation من 50 سؤالاً موضوعياً مع حد زمني مدته ساعة واحدة. أما بالنسبة لامتحان شهادة ممارس أجايل بي إم بي، فهو عبارة عن 50 سؤالاً من نوع الكتاب المفتوح مع حد زمني مدته 150 دقيقة.

مقدم من

أكسيلوس المحدودة

المجالات المشمولة

تتكون دورة الشهادة هذه من وحدات مثل:

نظرة عامة على PRINCE2 Agile

الموضوعات والعمليات في بيئة رشيقة

سكروم وكانبان وبدء التشغيل الرشيق

دراسة حالة وأنشطة PRINCE2 أجايل وأنشطة PRINCE2 Agile

المتطلبات الأساسية لشهادة

لا توجد متطلبات مسبقة رسمية للحصول على شهادة Agilepm Foundation.

ومع ذلك، بالنسبة لشهادة ممارس Agilepm، يجب أن يكون لديك إحدى الشهادات التالية

مؤسسة PRINCE2 Foundation (أو أعلى)

مؤسسة PRINCE2 Agile Foundation

مؤهل إدارة المشاريع (PMQ)

شريك معتمد في إدارة المشاريع (CAPM)

المستويات أ، ب، ب، ج، د (IPMA) (الجمعية الدولية لإدارة المشاريع)

#

لمؤسسة وممارس PRINCE2 Agile Foundation & Practitioner عبر الإنترنت: 1555 دولارًا أمريكيًا

للحزمة المختلطة: $1860

3. سيد سكروم المعتمد (CSM)

المعلم المعتمد سكرم ماستر الشهادة مثالية للأفراد الذين يرغبون في إدارة فريق سكروم.

تعلمك هذه الشهادة إطار عمل Scrum بأكمله: مختلف أدوار فريق المشروع والأحداث، والمصنوعات اليدوية. يمكن أن تساعدك هذه الدورة التدريبية الرشيقة في أن تصبح الفرد المثالي لإدارة فريق سكروم .

للحصول على شهادة ماجستير سكروم معتمد، تحتاج إلى حضور تدريب في الفصل الدراسي. في نهاية التدريب، تحتاج إلى إجراء اختبار كتاب مفتوح. يحتوي الامتحان على 50 سؤالاً متعدد الاختيارات مع حد زمني مدته ساعة واحدة.

مقدمة من

تحالف سكرم.

المجالات المشمولة

تغطي شهادة Scrum Master Certified Scrum Master مواضيع مثل:

إطار عمل Agile و Scrum

أدوار فريق سكروم

قيمة سكروم و الأحداث القطع الأثرية لسكروم #### المتطلبات الأساسية



لا توجد متطلبات مسبقة لهذه الشهادة الرشيقة.

#

$1000-1400.

4. أخصائي معتمد من SAFe Agilist (Scaled Agile)

معتمد من SAFe ( إطار العمل الرشيق المتدرج ) Agilist هي شهادة على المستوى التأسيسي تعلّم الفرد كيفية تطبيق إطار العمل الرشيق المتدرج SAFe لتوسيع نطاق التطوير الرشيق في المؤسسة.

امتحان الشهادة عبارة عن امتحان كتابي مغلق مكون من 45 سؤالاً مع حد زمني مدته 90 دقيقة. قبل الخضوع للاختبار، يُطلب منك حضور دورة تدريبية في قيادة SAFe لمدة يومين.

مقدمة من

Scaled Agile.

المجالات المشمولة

تغطي شهادة إدارة المشاريع الرشيقة هذه مجالات مثل:

أساسيات إطار العمل الرشيق المتدرج

رشاقة الأعمال

تخطيط الزيادة في البرنامج

إدارة المحفظة الرشيقة

المتطلبات الأساسية لشهادة

أكثر من 5 سنوات من الخبرة في تطوير البرمجيات أو الاختبار، أو تحليل الأعمال، أو المنتج، أو إدارة المشروعات

خبرة في إطار عمل سكروم #### التسعير

يبدأ من 725 دولارًا أمريكيًا.

ملاحظة: يتم تضمين # المحاولةالأولىللاختبار كجزء من رسوم التسجيل في الدورة، شريطة أن تجتازه خلال 30 يومًا من إكمال الدورة. تبلغ تكلفة كل إعادة اختبار 50 دولارًا

5. شهادات ماجستير سكروم الاحترافية (PSM)

المحترف سكروم ماستر يقدم ثلاثة مستويات من الشهادات:

محترف سكرم ماستر 1: للتحقق من صحة معرفة إطار عمل سكرم وتطبيقه

ماجستير سكرم الاحترافي الثاني: لتعلم استخدام إطار عمل سكرم للتطبيق على أرض الواقع

سيد سكرم المحترف الثالث: لأولئك الذين اجتازوا تقييمات برنامج سكرم الأول والثاني ويخططون لإتقان نهج سكرم

اختبار الشهادة لـ

يحتوي PSM I على 80 سؤالاً بحد زمني 60 دقيقة

يحتوي اختبار PSM II على 30 سؤالاً بحد زمني 90 دقيقة

يحتوي اختبار إدارة دعم البرامج والإدارة العامة الثالث على 33 سؤالاً بحد زمني 120 دقيقة

مقدمة من

Scrum.org

المجالات المشمولة

تغطي شهادات Scrum Master الاحترافية مجالات مثل:

إطار عمل سكروم

توجيه الفرق

التحسين المستمر والتسليم المستمر

تخطيط المحفظة

المتطلبات الأساسية لشهادة

لا توجد متطلبات مسبقة رسمية لهذه الشهادات.

_نعم

التسعير

لتقييم Scrum Master I الاحترافي: 150 دولارًا أمريكيًا

لتقييم محترف سكرم ماستر 2: 250 دولارًا أمريكيًا

لتقييم محترف سكروم ماستر III: 350 دولارًا أمريكيًا

6. مدير مشروع رشيق معتمد (IAPM)

شهادة مدير المشروع الرشيق المعتمد مخصصة للمدراء الذين يرغبون في تعزيز معرفتهم ومهاراتهم في إدارة المشاريع الرشيقة.

لإجراء اختبار الشهادة، تحتاج إلى التسجيل في الرابطة الدولية لمديري المشاريع. عند نجاح عملية الدفع والتسجيل، ستتلقى بريداً إلكترونياً يحتوي على بيانات اعتماد تسجيل الدخول لإجراء الامتحان.

ملاحظة_: بيانات الاعتماد هذه صالحة لمدة ستة أشهر فقط

مقدم من

الرابطة الدولية لمديري المشاريع.

المجالات المشمولة

تعتمد هذه الشهادة على دليل مديري المشاريع الرشيقة 2.0.

ما هو دليل أجايل دليل إدارة المشاريع الرشيقة 2.0 ؟

إنه دليل شامل يغطي مفاهيم كل إطار عمل رشيق (سكروم وكانبان والبرمجة القصوى).

المتطلبات الأساسية لشهادة

لا توجد متطلبات مسبقة رسمية لدورة إدارة المشاريع الرشيقة هذه.

يمكن أن تكون الخبرة السابقة في إدارة المشاريع مفيدة للغاية.

التسعير

يتم احتساب الأسعار وفقاً لجنسيتك:

بالنسبة للولايات المتحدة 650,00 فرنك سويسري (689.414 دولار أمريكي)

بالنسبة للمملكة المتحدة 562,00 فرنك سويسري (475.85 جنيه إسترليني)

7. محترف معتمد من ICAgile - تدريب معتمد من ICAgile - تدريب معتمد من ICP-ACC

تساعد شهادة التدريب الرشيق المعتمد في التدريب الرشيق الأفراد على تعلم أساسيات أن تكون مدرباً رشيقاً. كما أنها تغطي أيضًا المفاهيم التي تساعدك على إدارة فريق رشيق بسهولة

لا يوجد اختبار شهادة محدد للحصول على هذه الشهادة. عند الانتهاء بنجاح من هذه الدورة التدريبية المعتمدة من ICAgile، ستحصل على الشهادة.

تنقل هذه الدورات التدريبية المعرفة والتعلم المطلوبين للحصول على هذه الشهادة. عادةً ما تكون الدورة التدريبية عبارة عن 21 ساعة من الأنشطة التعليمية على مدار ثلاثة أيام.

مقدمة من

الاتحاد الدولي لأجايل.

المجالات المشمولة

تركز شهادة أجايل هذه في المقام الأول على:

مبادئ ومنهجية الأجايل

العقلية الرشيقة

دور المدرب الرشيق

مسؤوليات مدرب الأجايل

المتطلبات الأساسية لشهادة

لا توجد متطلبات مسبقة للحصول على هذه الشهادة.

التسعير

يعتمد سعر الشهادة على مقدم الدورة التدريبية.

كيفية الاستفادة من شهادة إدارة المشاريع الرشيقة الخاصة بك

لقد اخترت الشهادة المناسبة لك وأصبحت الآن مدير مشروع أجايل معتمداً.

_ولكن هل هذا كافٍ؟

_لماذا؟

إدارة مشروع رشيق ليست بالمهمة السهلة.

لديك مهام واجتماعات, المعالم والوثائق، وغير ذلك الكثير.

في حين أن الشهادة تؤهلك للتعامل مع هذه الأمور، فإنك تحتاج أيضًا إلى نظام أساسي للتنفيذ السلس.

كل ما تحتاجه هو أداة مثل ClickUp التي يمكن أن تجعل إدارة المشاريع الرشيقة أمرًا سهلاً!

*ولكن ما هي أداة ClickUp؟

انقر فوق هو أداة Agile Scrum لإدارة مشاريع Agile Scrum الأعلى تصنيفًا في العالم.

سواء كان الأمر يتعلق بإدارة المشاريع أو التعاون مع فريقك الرشيق، فإن ClickUp e-v-e-r-y-r-y-t-h-i-n-g مغطى!

إليك كيف تجعل ClickUp إدارة المشاريع سهلة للغاية بالنسبة لك:

1. حالات المهام المخصصة لاحتياجات المشروع المختلفة

تساعدك حالة المشروع على تحديد المرحلة التي يمر بها مشروعك.

ولكن عندما تكون مقيدًا بمجموعة من الحالات الافتراضية فقط، يمكن أن ينتهي بك الأمر مع عدد قليل جدًا من الحالات غير ذات الصلة.

لهذا السبب يتيح لك ClickUp إنشاء حالات مهام مخصصة مما يساعدك على عكس مراحل مشروعك بدقة!

بالنسبة لمختلف المشاريع، يمكنك إنشاء حالات مختلفة. "اختبار الأخطاء" و"مراجعة المستندات" و"التدقيق النحوي"! يمكنك الحصول على التفاصيل والإبداع كما تريد!

_أفضل جزء؟

كل ما ستحتاجه هو نظرة سريعة على حالة المهمة لمعرفة المرحلة التي وصلت إليها!

عرض الدردشة للتعاون السريع

تأتي كل مهمة من مهام ClickUp مع قسم مخصص للتعليق.

تساعدك هذه المساحة الرائعة على

مناقشة نهج مهامك

مشاركة الملفات والروابط ذات الصلة بسهولة

معالجة المخاوف والأسئلة في السياق الصحيح

وضع علامات على أعضاء فريق المشروع للمتابعة المحددة

تحويل التعليقات إلى عناصر عمل و تعيين إلى أعضاء فريق محددين

باستخدام التعليقات من ClickUp، يمكنك تجنب سوء التواصل وتعزيز العمل الجماعي.

_كلا، فكر مرة أخرى

نظرًا لأن ClickUp يحفظ جميع تعليقاتك وإشاراتك وروابطك ومرفقاتك، يمكنك الوصول إليها بسهولة لاحقًا.

في عرض الدردشة في ClickUp ، يمكنك مراجعة تلك المحادثات المهمة لاحقًا لإزالة أي لبس أو خلافات. يوفر عرضًا كاملاً لجميع المحادثات التي أجريتها مع فريق مشروعك.

3. مشاهدات متعددة تناسب أنماط المشاريع المختلفة

تساعد طرق العرض المتعددة في ClickUp طرق العرض المتعددة على عكس أي من احتياجات مشروعك بدقة.

سواء كان المشروع رشيقًا، أو سكروم, إدارة مشروع كانبان أو البرمجة القصوى، أو أي منهجية إدارة المشاريع ، يمكن لـ ClickUp التكيف معها بسهولة.

إليك نظرة فاحصة على ما تقدمه ClickUp:

أ. طرق عرض المهام المطلوبة

يقدم ClickUp طريقتين لعرض المهام المطلوبة للتكيف مع مشروعك الرشيق:

طريقة عرض اللوحة إذا كنت تحب كانبان فهذا هو العرض المناسب لك. يمكنك نقل المهام الفردية بسرعة من خلال واجهة السحب والإفلات بما يتماشى مع مبادئ الطريقة الرشيقة.

عرض القائمة يسرد عرض القائمة المهام على النحو التالي نمط GTD قوائم المهام، واحدة أسفل الأخرى. يمكنك محاولة تنفيذ المهام بالتسلسل والتحقق منها أثناء تقدمك في هذا الأمر قائمة مراجعة بسيطة .

B. عرض الصندوق يمكن لمدير المشروع الرشيق استخدام عرض الصندوق للحصول على نظرة عامة عالية المستوى على الفور لكل ما يجري في مؤسسته.

_كيف؟

نظرًا لأنه يتم فرز جميع المهام حسب المُعيّن، يمكنك بسرعة تقييم عبء العمل على الجميع وتعيين المهام وفقًا لذلك.

C. عرض التقويم هل تبدو إدارة مشروعك جدولك الزمني مهمة شاقة؟

_ليس بعد الآن!

مع عرض التقويم الخاص بـ ClickUp، يمكنك تخطيط وإدارة جدول مشروعك في وقت قصير.

يمكنك حتى التبديل بين كل عرض من عروض التقويم، مثل:

الأيام : لعرض جميع مهام المشروع المجدولة في تاريخ معين

: لعرض جميع مهام المشروع المجدولة في تاريخ معين 4 أيام : لعرض مهامك المجدولة على مدار أربعة أيام متجددة

: لعرض مهامك المجدولة على مدار أربعة أيام متجددة أسبوعي : لإلقاء نظرة على جدول مشروعك الأسبوعي

: لإلقاء نظرة على جدول مشروعك الأسبوعي شهرياً: لإلقاء نظرة شاملة على ما هو قادم خلال الشهر المقبل

D. أنا الوضع باستخدام وضعي الخاص بي في ClickUp، يمكنك عرض جميع المهام والتعليقات والمهام الفرعية المخصصة لك أنت فقط بسرعة. يساعدك هذا على حجب المشتتات والتركيز بشكل أفضل على عبء العمل في مشروعك.

_ما المزيد؟

يمكنك أيضًا تخصيص مساحتك المخصصة عن طريق تحديد العناصر (التعليقات، والمهام الفرعية، وقوائم المراجعة) التي تريد رؤيتها في "وضعي الخاص بي".

4. أتمتة سير العمل لأتمتة المهام المتكررة

_هل تمنيت يومًا تعويذة سحرية لمساعدتك على أتمتة المهام اليدوية المتكررة؟

حسنًا، هذا بالضبط ما ستحصل عليه مع خاصية الأتمتة الأتمتة في ClickUp!

_(لا وجود لأشياء من هاري بوتر هنا، فقط تألق البرمجيات.)

يتيح لك ClickUp أتمتة المهام المتكررة والمتكررة، مما يساعدك على توفير الوقت للتركيز على المهام الأساسية.

إليك كيفية عمل أتمتة سير العمل في ClickUp:

عندما تقوم بـ الزناد يبدأ، و الشرط تم استيفاؤه، يتم استيفاء الشرط الإجراء يتم تنفيذه تلقائيًا

بينما يقدم ClickUp أكثر من 50+ من الأتمتة المبنية مسبقًا، يمكنك أيضًا إنشاء الأتمتة المخصصة الخاصة بك بسهولة.

فيما يلي بعض الأتمتة التي تم إنشاؤها مسبقًا:

تغيير المُعيَّن تلقائيًا عندما تتغير حالة المهمة

تعيين مهام جديدة تلقائيًا لأعضاء فريق محددين

تطبيق قالب وعلامات لتوفير الوقت أثناء إنشاء المهمة

تحديث أولوية المهمة تلقائيًا عند مسح قائمة التحقق الخاصة بها

نشر تعليق عندما يتم وضع علامة مغلق على جميع المهام الفرعية ضمن مهمة ما

_%مؤكد!

لمزيد من المعلومات عن الأتمتة المعدة مسبقًا، انقر فوق هنا .

5. رشيقة لوحات المعلومات للحصول على نظرة عامة مرئية لمشاريعك

تمنحك لوحة التحكم في ClickUp فكرة واضحة عن كل ما يحدث في مساحة العمل الخاصة بك. مثل مركز التحكم بمهمة المركبة الفضائية.

_كيف؟

توفر لوحات المعلومات عرضًا عالي المستوى لمشروعك بأكمله. يمكنك مراقبتها للتأكد من أن الأمور تسير بسلاسة.

يمكنك أيضًا تخصيصها برسوم بيانية متنوعة مثل:

مخططات الاحتراق :: عرض المهام التي تم إنجازها حتى الآن

مخططات الاحتراق : عرض الأعمال التي لم تكتمل بعد في المشروع

مخططات سير العمل التراكمية : تتبع تقدم مشروعك على مدى فترة من الزمن

مخططات السرعة : المساعدة في تحديد متوسط معدل إنجاز المهام الخاصة بك

انتظر ... هذه ليست كل من ClickUp الميزات !

توفر أداة Agile متعددة الاستخدامات هذه العديد من الميزات الأخرى، مثل:

تقارير الفريق :: تقارير مفصّلة للحصول على رؤى حول رؤيتك الداخلية أو عن بعد أداء الفريق

تعيينات متعددة :: تعيين أعضاء الفريق المتعددين بسرعة لأي مهمة

نبض : عرض نشاط مساحة العمل الخاصة بك كل ساعة لأي يوم

الأولويات : تحديد أولويات المهام وفقًا لأهميتها العاجلة

التبعيات :: معرفة الترتيب الصحيح للمهام التي يجب القيام بها

المستندات :: إنشاء مستندات المشروع ومشاركتها مع أعضاء فريق المشروع الخاص بك

الأهداف :: حافظ على تحفيز فريق Scrum أو فريق Agile الخاص بك مع الأهداف والغايات

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الخاتمة

أنت الآن على دراية بشهادات إدارة المشاريع الرشيقة المختلفة.

_لذا لا ينبغي أن يكون اختيار واحدة منها قراراً صعباً، أليس كذلك؟

ما عليك سوى الاطلاع على الشهادات التي قمنا بإدراجها هنا واختيار الشهادة التي تناسبك.

ولكن تذكر أن الحصول على شهادة ليس كافياً.

عليك أن تستخدمها بشكل جيد أيضاً! نحن نوظف !

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سواء كنت مدير مشروع متمرس أو كنت في بداية الطريق، مع أدوات مثل ClickUp لمساعدتك في إدارة المشاريع وفريق العمل الرشيقة، ستجد بالتأكيد جميع الميزات التي تساعدك على أن تصبح نجمًا في إدارة المشاريع الرشيقة!

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