أفضل مدراء تكنولوجيا المعلومات لعام 2025: رؤى استراتيجية من أفضل مدراء تكنولوجيا المعلومات في الصناعة&8217;’

التركيز والكفاءة هما عنوانا اللعبة.

مع 54% من قادة الأعمال يتوقعون حدوث أسوأ انكماش اقتصادي منذ 20 عامًا، فمن الواضح أن هذه لحظة حيوية للنظر إلى قادة الصناعة والتعلم منهم.

ما الذي يفعلونه ويجعلهم متميزين؟ ما هي الاحتياطات التي يتخذونها للسنوات القادمة؟ وما الذي يمكننا استعارته من استراتيجياتهم الناجحة؟

استنادًا إلى استطلاع رأي أجري مؤخرًا على 300 قائد، تندرج أهم الاستراتيجيات الرابحة في أربع فئات رئيسية:

اللعب الهجومي بكفاءة الاستثمار في التكنولوجيا لدمج الموارد وأتمتتها وتوفيرها إعطاء الأولوية لمشاركة الموظفين التخطيط للاحتفاظ بالعملاء على المدى الطويل

وبناءً على هذه النتائج، قمنا ببعض البحث في مدراء تكنولوجيا المعلومات الذين يقودون هذه المهمة. لديهم رؤى حول هذه الاستراتيجيات، والمكاسب التي يمكن أن نتعلم منها، والوظائف التي نعتقد أنه يجب على الجميع الاهتمام بها.

فيما يلي سبعة من هؤلاء الرؤساء التنفيذيين الأقوياء في مجال تكنولوجيا المعلومات - وبعض الأفكار ذات الصلة منهم حول هذه الأولويات الاستراتيجية الحيوية:

ماذا يوجد في العنوان؟

على غرار فوربس وقائمة أفضل مدراء تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم، فقد اتخذنا بعض الحريات فيما يتعلق بمن نطلق عليهم مدراء تكنولوجيا المعلومات. فبدلاً من الألقاب، نحن مهتمون أكثر بالأدوار والمسؤوليات. هذا هو السبب في أن بعض الأشخاص المدرجين في القائمة أدناه لديهم ألقاب متعددة أو لا يحملون لقب رئيس قسم المعلومات على الإطلاق.

كما أننا نختار أيضاً تسليط الضوء - وليس الترتيب. هؤلاء هم الأشخاص الذين يقومون بعمل متميز، ولكن هذا لا يعني أنهم الأشخاص الوحيدون الذين يقومون بعمل متميز.

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## اللعب الهجومي بكفاءة

تعد الكفاءة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لمديري تكنولوجيا المعلومات والأدوار المماثلة حيث إنهم يديرون بيئات تقنية معقدة وميزانيات كبيرة. ولكن كيف يضمن القادة كفاءة عمليات ومشاريع تكنولوجيا المعلومات؟ وكيف يقومون بتحسين التكاليف والموارد؟

دعنا نلقي نظرة على بعض الأشخاص في قائمتنا الذين يجيبون على هذه الأسئلة الصعبة:

جون كيش

الشركة: شركة Equity Trust Company الوظيفة: رئيس قسم المعلومات

شركة Equity Trust، الرائدة في مجال الحسابات ذاتية التوجيه، قامت في ربيع هذا العام بتسمية جون كيش كرئيس تنفيذي للمعلومات. وبفضل خبرته التي تزيد عن 20 عامًا من الخبرة في صناعات مثل السيارات والطب - والعقلية الاستراتيجية التي تأتي مع هذه الخبرة الثرية - فإننا نولي اهتمامنا لالتزام جون بالابتكار في كل من جانب الأعمال والتكنولوجيا.

في مقابلة حديثة تحدث عن نقطة نعتقد أنها أساسية بالنسبة لأولئك الذين يركزون على الكفاءة. شرح جون نظرته الخاصة لاستراتيجية الكفاءة بقوله

\[تأكد من أن لديك تعريفًا قويًا للمشكلة... الكثير من الناس لا يقضون الوقت الذي يحتاجون إلى إنفاقه في تحديد المشكلة. ربما يتم تعريفها بشكل صغير جدًا، وربما تبدأ في حلها قبل أن تفهم المشكلة حقًا... فكر في: كيف يمكن لحلي أن يحقق ثلاثة أو أربعة أهداف استراتيجية رئيسية، وليس هدفًا أو هدفين تكتيكيين فقط"

جون كيش، رئيس قسم المعلومات في شركة Equity Trust Company

أزونا أنيانوو

الشركة: أبريو العنوان: رئيس قسم المعلومات

مع مهنة تزيد عن 20 عامًا في هذا المجال, أزونا أنيانوو ركز على تقديم الحلول وتقديم المشورة للمديرين التنفيذيين ومجالس إدارة الشركات في مجال التكنولوجيا. يشغل الآن منصب القائد الاستراتيجي لعمليات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والبنية التحتية في شركة Aprio - وهي شركة استشارية ومحاسبية للأعمال التجارية تضم 20 موقعًا وما يقرب من 2000 عضو من أعضاء الفريق وأكثر من 50 دولة تقدم خدماتها.

في عام 2022، كان AOTMP محترف إدارة تكنولوجيا المعلومات للعام.

فيما يتعلق بالكفاءة والتكنولوجيا، قد يكون تقييم أزونا لما يعمل به مديرو تكنولوجيا المعلومات صحيحًا بشكل خاص. كما يقول في مقالة حديثة على موقع LinkedIn :

"عندما أبدأ دورًا جديدًا أو مشروع عميل جديد، أجد في كثير من الأحيان أن الفريق لديه صندوق بريد مشترك أو نظام إدارة حوادث مجاني/عظامي لإدارة طلبات الدعم عبر البريد الإلكتروني... كما أكتشف أن المعلومات اللازمة لتقييم حالة البيئة مبعثرة عبر أدوات وأنظمة مختلفة (مثل محركات الأقراص المشتركة للشبكة، والإنترانت، وأدوات تدوين الملاحظات، والتطبيقات المنعزلة، وما إلى ذلك)، أو الأسوأ من ذلك، أنها غير موجودة أصلاً. وهذا يجعل من الصعب بشكل خاص تحديد المشاكل والمخاطر ونقاط الضعف المتكررة أو وضع خطة لتعزيز فعالية منظمة وبيئة تكنولوجيا المعلومات."

أزونا أنيانوو، رئيس قسم المعلومات في شركة أبريو

بعبارة أخرى: تمامًا كما وجد تقريرنا الأخير، الدمج, الأتمتة ، وتوفير الموارد من خلال التكنولوجيا المناسبة من أهم التحديات التي يجب معالجتها عند تولي مشروع جديد أو عند تولي منصب جديد كمدير للمعلومات.

الاستثمار في التكنولوجيا

للحفاظ على ميزة تنافسية، يتعين على القادة في مجال التكنولوجيا الاستثمار باستمرار في التكنولوجيا لتعزيز قيمة الأعمال. وسواء كان الأمر يتعلق بدفع عجلة النمو، أو التحوط للمستقبل، أو التخفيف من المخاطر، أو تحسين الكفاءة، فإن إعطاء الأولوية للتكنولوجيا هو من أولويات هؤلاء القادة.

نانسي أفيلا

الشركة: شركة ماكسون الوظيفة: نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للمعلومات والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا نانسي أفيلا هي قوة أخرى تتمتع بخبرة تزيد عن عقدين من الزمن، حيث تقود فريقًا مسؤولاً عن التكنولوجيا التي تحافظ على سير خدمات الرعاية الصحية الحيوية التي تقدمها شركة ماكسيسون بسلاسة. في ذروة أزمة كوفيد-19، كانت منصة التجارة الإلكترونية لشركة McKesson هي التي اختارها المنظمون الأمريكيون لتوزيع اللقاحات على الصيدليات في جميع أنحاء الولايات.

وكان فريق نانسي هو الذي توسيع نطاق التوزيع بنسبة 1500% خلال 90 يومًا فقط .

نحن نحب ما تقوله عن كيفية تأثير الاستثمار في التكنولوجيا على نتائج حقيقية للغاية بالنسبة لأشخاص حقيقيين للغاية على الطرف المتلقي لخدماتنا ومنتجاتنا. من مقابلة حديثة :

"الجزء الآخر [من دور رئيس قسم المعلوماتية] هو كيفية تحسين عملياتنا ومنصاتنا الداخلية من حيث... الأتمتة والوظائف. [و] أعتقد أن الجزء الأكثر استراتيجية ... هو كيف نعمل عبر الشركة ونبني التكنولوجيا المناسبة لتمكين استراتيجياتنا الرئيسية. إن بنيتنا التحتية تلامس مرضانا... [هذه] لحظة "آها-ها". عندما تتعطل شبكتنا، لا يمكن لمرضى السرطان الحصول على الحقن. يجب أن نكون دائمًا على اتصال دائم... نحن نتعامل مع طلبات الأدوية بين الساعة الخامسة والتاسعة أكثر من أمازون. لذلك عندما تفكر في هذا التأثير... عندما تتعطل البنية التحتية، تتأثر الرعاية الصحية لدينا.

نانسي أفيلا، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المعلومات ورئيس قسم التكنولوجيا في شركة ماكسيسون

إعطاء الأولوية لمشاركة الموظفين

قد لا تكون مشاركة الموظفين أول ما يتبادر إلى الذهن دائمًا مع تكنولوجيا الأعمال ولكنها يمكن أن تكون أحد أهم جوانب المؤسسة المزدهرة. يتطلع العديد من قادة التكنولوجيا إلى أدوات التعاون والأجهزة و برامج التدريب لتعزيز إنتاجية القوى العاملة ومنح الموظفين التكنولوجيا المناسبة لتحسين عملهم.

إليك بعض القادة الذين يستثمرون في مشاركة الموظفين من خلال التكنولوجيا:

إريكا كارارا

الشركة: شركة وابتيك (فورتشن 300)

الوظيفة: نائب الرئيس وكبير مسؤولي أمن المعلومات (CISO)

أفضل رئيس تنفيذي لأمن المعلومات في مجلس بيتسبرغ للتكنولوجيا لهذا العام إريكا كارارا هي خبيرة في مجال الأمن السيبراني والامتثال والخصوصية والمخاطر النظامية الرقمية ولديها خبرة تزيد عن 20 عامًا. تشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات ونائب الرئيس في شركة Wabtec - وهي شركة مدرجة على قائمة Fortune 500 التي تتواجد في 53 دولة.

إريكا هي أيضًا أمريكية الأصل، وهي من قدامى المحاربين، وهي الراعي التنفيذي لنساء وابتيك، وهي مدافعة قوية عن التنوع بين الجنسين وجهود أخرى في مجال التنمية المتكاملة.

وهي أيضًا مثال رائع لفهم الدور الذي تلعبه مشاركة الموظفين والتعليم في الحفاظ على أمن الشركات والأنظمة. وكما قالت مؤخرًا في مقابلة شبكة المديرين الرقمية :

الثقافة ستأكل الاستراتيجية على الإفطار. هذا هو القول المأثور، ولم أر شيئًا أكثر صحة وملاءمة من هذا القول... يشارك البشر في حوالي 85% من المعاملات التكنولوجية التي تحدث يوميًا في جميع أنحاء العالم. إن تأمين العنصر البشري أمر حتمي للغاية... يمكنك أن تنفق الكثير من الأموال على التكنولوجيا وتنشرها بشكل جيد، ولكن، كما تعلم، لدينا جين وبوب هناك... نقر على رابط وندع الأشرار يدخلون. قبل أن أتولى هذا المنصب في شركة Wabtec، قبل أن أتولى هذا المنصب، كانت نسبة إكمال التدريب على الوعي الأمني أقل من 20%... وهي الآن أكثر من 89%.

إيريكا كارارا، نائب الرئيس ومدير أمن المعلومات في Wabtec

لوري بير

الشركة: جيه بي مورجان تشيس

الوظيفة: رئيس قسم المعلومات العالمي

يشغل هذا المدير التنفيذي للمعلومات القوي منصب رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في شركة JPMorgan Chase & Co. - وهي شركة خدمات مالية عالمية رائدة بأصول تبلغ قيمتها 2.6 تريليون دولار. لوري بير تظهر في العديد من القوائم في هذا المجال، بما في ذلك أكثر النساء تأثيرًا في القطاع المالي الأمريكي وأكثر النساء نفوذاً في القطاع المصرفي.

تتواجد لوري في تلك القوائم لأسباب عديدة ومختلفة - وتحديداً بروزها في هذا المجال، وإدارتها لميزانية قدرها 15 مليار دولار، والتزامها بتربية نساء أخريات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ومع وجود 57,000 موظف في فريقها التقني وسجلها الحافل بالنجاحات، فهي أيضاً مصدر إلهام كبير لأولئك الذين يرغبون في تحسين مشاركة الموظفين.

لقد أدهشنا بشكل خاص تركيزها على التواصل الواضح والاستراتيجي للموظفين الذي يركز على استراتيجية الشركة. وكما قالت في مقابلة أجريت معها مؤخرًا :

تأكد من أن لديك رؤية ورسالة متوائمة بوضوح. نحن نتأكد أولاً وقبل كل شيء من فهم الناس لاستراتيجية أعمالنا وخطوط العمل الأربعة التي نعمل بها [و] كيف تمكّن التكنولوجيا وتدعم وتحمي خطوط العمل هذه..

لوري بير، المدير التنفيذي العالمي للمعلومات في JPMorgan Chase

هذا التركيز على الموظفين المتفاعلين والمطلعين يغذي أيضًا النجاح في الاحتفاظ بالعملاء وأجزاء التكنولوجيا في استراتيجيتنا.

وتضيف بير: "يُترجم ذلك إلى... كيفية تقديم تجارب جذابة للعملاء [و] كيفية التأكد من تحديث تطبيقاتنا وبنيتنا التحتية وبياناتنا".

التخطيط للاحتفاظ بالعملاء على المدى الطويل

إن الاستثمارات في التكنولوجيا الموجهة للعملاء مثل التنقل والتخصيص والقنوات المتعددة تعمل على تحسين الرضا والولاء. لهذا السبب سترى مدراء تكنولوجيا المعلومات يتحدثون عن قوة التكنولوجيا للمساعدة في الحفاظ على عملائهم لفترة أطول.

د. شاندراجوبتا جودينا

الشركة: PBMares LLP

الوظيفة: رئيس قسم المعلومات

مع خلفية غنية في مجال الاستشارات والاستشارات والأدوار التشغيلية, د. شاندراجوبتا جودينا تولى منصبه الحالي في عام 2021، ويعمل منذ ذلك الحين على تطوير وتنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية والتحول التكنولوجي.

في دردشة حديثة مع ClickUp، أوضح الدكتور جودينا كيف أصبح التحول الرقمي محور تركيز العديد من مدراء تكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن هناك حاجة متزايدة للحد من ديون التكنولوجيا وإدارة وفرة البيانات التي تم إنشاؤها، وتجنب تعطيل ممارسات العمل القياسية في المؤسسة.

بينما نعمل من خلال عملية التحول، هناك نقطة انعطاف لمحو الأمية الرقمية التي تخلق حاجة مفاجئة للموارد، الأمر الذي يتطلب تحليلاً خارقًا للمشروع والتزامات الموارد التي نستثمر فيها. هذا هو المكان الحرج / href/ /المدونة؟ p=46419 أدوات التخطيط /%/href/ وتلعب المنصات دورًا محوريًا في استدامة وتسريع التحول الرقمي لمنتجاتك وخدماتك. ولها تأثير فعلي على كيفية استهلاك العملاء لتلك المنتجات والخدمات وتجربتها.

د. شاندراجوبتا جودينا، رئيس قسم المعلوماتية في شركة PBMares

آرثر هو

الشركة: لينوفو

الوظيفة: نائب الرئيس الأول، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات العالمي، ورئيس قسم التكنولوجيا لمجموعة الخدمات والحلول

مع أكثر من 14 عامًا في لينوفو, آرثر هو قد بنى مسيرة مهنية قوية في قيادة فرق تكنولوجيا المعلومات العالمية عبر سلسلة القيمة وحقق مكاسب كبيرة للشركة على طول الطريق. قبل لينوفو، أمضى هذا الخبير في هذا المجال ثماني سنوات في شركة ماكنزي بعد تخرجه من جامعة ستانفورد بعد حصوله على بكالوريوس ثم ماجستير في علوم الكمبيوتر.

ولكن ليس فقط الشركات والجامعات الرائعة في سيرته الذاتية هي التي دفعتنا إلى إدراجه في قائمة هذا العام. بل إن الأفكار التي يشاركنا إياها هي التي تساعد في تأطير الطريقة التي يجب أن يفكر بها مدراء تكنولوجيا المعلومات في العميل النهائي.

أضاف آرثر سياقًا لهذه الفكرة في لمجلة CIO Magazine .

[يجب على قادة تكنولوجيا المعلومات] تبني منهجية ترتقي بتجربة العملاء كمقياس رفيع المستوى، على قدم المساواة مع المتطلبات التقنية والوظيفية التي كانت فرق التكنولوجيا مسؤولة عنها تقليديًا... سيؤدي ذلك إلى مجموعة من التغييرات التي ستعيد توجيه العمل الهندسي نحو التجربة والرضا والتبني

آرثر هو، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم المعلومات العالمي في لينوفو

في المقابلة نفسها، يضيف آرثر أن المؤسسات تبتعد عن عملية "التسليم" وتقترب أكثر من "المواءمة مع النتائج"، وهذا هو السبب في أن تجربة العملاء عامل حاسم في عالم التكنولوجيا.

وأضاف هو: "لم يعد يكفي تصنيع قطعة من الأجهزة وشحنها". "يجب عليك تقديم قيمة من خلال المواءمة مع أهداف العمل النهائية للعملاء. ومع ذلك، لا يمكنك التحول إلى عقلية تحقيق نتائج العملاء إلا إذا كان لديك فهم عميق لاحتياجات العملاء والسياق الذي تُستخدم فيه تقنيتك، وهو ما يمكن أن يلعب فيه مدراء تكنولوجيا المعلومات دورًا أساسيًا."

انطلق وتعلم من الأفضل

إذا كنت تحاول إعطاء الأولوية للمقاييس المذكورة أعلاه (ومع وجود 300 من القادة الذين يقولون إنها مفتاح النجاح في العام المقبل، نتصور أنك قد تكون كذلك)، فقد حان الوقت لمتابعة رؤى مدراء تكنولوجيا المعلومات أعلاه والتعمق فيها.

كما أنه الوقت المناسب لإعادة النظر في كيفية (أو ما إذا كانت) استراتيجيتك تتضمن قيم اللعب على الهجوم مع الكفاءة؛ والاستثمار في التكنولوجيا لدمج الموارد وأتمتتها وتوفيرها؛ وإعطاء الأولوية لمشاركة الموظفين؛ والتخطيط للاحتفاظ بالعملاء على المدى الطويل.

وإذا لم تكن قد تعمقت في استطلاعنا الذي شمل 300 شخص، فستجد نظرة أعمق هنا .