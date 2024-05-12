أفضل 10 أدوات برمجيات ضمان الجودة لاختبار البرمجيات في عام 2025

هل تبحث عن طرق لتحسين عمليات ضمان الجودة لديك؟

هناك أداة لذلك. ⚒️

عندما يتعلق الأمر بضمان الجودة، فإن إجراء أحدث الاختبارات ليس مجرد أمر لطيف - بل هو أمر لا بد منه. ويمكن أن يساعدك برنامج ضمان الجودة المناسب في تقديم منتج نهائي سيحبه المستخدمون النهائيون.

سواء كنت تبحث عن أداة اختبار محددة أو منصة لمساعدة فريقك على التعاون، ستجدها هنا.

نحن نضع لك التفاصيل حول أفضل ميزات أدوات ضمان الجودة، بالإضافة إلى قائمة منتقاة لأفضل التطبيقات والمنصات حتى يبقى فريقك منظماً وعلى المسار الصحيح حتى خط النهاية. 🏁

ما هو برنامج ضمان الجودة؟

في مجال تطوير البرمجيات والويب، يشير برنامج ضمان الجودة (QA) بشكل عام إلى البرامج التي يمكنك استخدامها لاختبار منتجاتك الخاصة. واعتمادًا على التطبيق أو النظام الأساسي، يتيح لك برنامج ضمان الجودة اختبار صفحات الويب وتطبيقات الويب، أو سيكون لديه وظيفة لاختبار برامج الجوال أو سطح المكتب.

تتبع ومراقبة الأخطاء والمشكلات في موقع الويب الخاص بك ورصدها وتعيينها بسهولة لفريقك

تقدم العديد من هذه الأدوات أيضًا ميزات لـ إنشاء تقارير الأخطاء وتتبعها حتى يتمكن فريقك من إصلاح المشكلات وحل مشكلات المستخدم النهائي.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج ضمان الجودة؟

هناك الكثير من العروض المتوفرة لأدوات ضمان الجودة. سيمنحك كل منها بعض الميزات المختلفة، لكن أفضلها يشترك في بعض الأمور المشتركة.

القدرة على تحمل التكاليف: بعض منتجات البرمجيات مصممة للمؤسسات الكبيرة - وتأتي مع بطاقات أسعار بحجم المؤسسات. ابحث عن الخيارات التي تلبي احتياجات فريقك وميزانيتك

بعض منتجات البرمجيات مصممة للمؤسسات الكبيرة - وتأتي مع بطاقات أسعار بحجم المؤسسات. ابحث عن الخيارات التي تلبي احتياجات فريقك وميزانيتك الوظائف: هناك أدوات ضمان الجودة المجانية، والعديد منها يحتوي على مجموعة ميزات رائعة تنافس بعض المنصات الأكثر تكلفة. ولكن حتى لو كانت ميزانيتك تقتصر على الخيارات غير المكلفة أو المجانية، تذكر أنك لا تزال بحاجة إلى منتج يمكنه تلبية احتياجاتك المعقدة

هناك أدوات ضمان الجودة المجانية، والعديد منها يحتوي على مجموعة ميزات رائعة تنافس بعض المنصات الأكثر تكلفة. ولكن حتى لو كانت ميزانيتك تقتصر على الخيارات غير المكلفة أو المجانية، تذكر أنك لا تزال بحاجة إلى منتج يمكنه تلبية احتياجاتك المعقدة سهولة الاستخدام: تتطلب بعض أدوات ضمان الجودة معرفة متعمقة بالترميز، لكن الكثير منها لا يتطلب ذلك. ابحث عن الأدوات التي تتيح لك تسجيل اختبارات واجهة المستخدم وإعادة تشغيلها، أو الأدوات التي تتيح لك استخدام معالجة اللغة الطبيعية لإدخال الأوامر

تتطلب بعض أدوات ضمان الجودة معرفة متعمقة بالترميز، لكن الكثير منها لا يتطلب ذلك. ابحث عن الأدوات التي تتيح لك تسجيل اختبارات واجهة المستخدم وإعادة تشغيلها، أو الأدوات التي تتيح لك استخدام معالجة اللغة الطبيعية لإدخال الأوامر نتائج دقيقة وموثوقة: لا ترضى ببرنامج اختبار يفشل بانتظام في إكمال الاختبارات، أو يوقعك في مشاكل أخرى. هناك الكثير من الخيارات الرائعة التي توفر نتائج دقيقة وموثوقة

لا ترضى ببرنامج اختبار يفشل بانتظام في إكمال الاختبارات، أو يوقعك في مشاكل أخرى. هناك الكثير من الخيارات الرائعة التي توفر نتائج دقيقة وموثوقة خيارات التنظيم: من الأفضل أن يكون لديك إنشاء تقارير المشروع وتنظيمها وحالات الاختبار والنصوص البرمجية ونتائج الاختبار والوثائق الأخرى في مكان واحد بحيث يسهل العثور على ما تحتاجه عندما تحتاج إليه

## أفضل 10 برامج لضمان الجودة لاستخدامها في عام 2024

تطوير وإطلاق برامج عالية الجودة - سواء كنت تعمل في تطوير مواقع الويب أو في تطوير التطبيقات -هو عمل صعب، خاصة عندما يتعلق الأمر بتلبية معايير ومراقبة الجودة الصارمة.

لقد قمنا بتنسيق هذه القائمة من أفضل البرامج أدوات التطوير لضمان الجودة للهواتف المحمولة وسطح المكتب والويب وغيرها.

1. انقر فوق

اطلع على عمل فرقك في لمحة سريعة من خلال تتبع أو تصنيف التقدم الإجمالي في لوحات معلومات ClickUp

يتطلب إنشاء منتج نهائي يتماشى مع خطة ضمان جودة البرمجيات الخاصة بك تنظيمًا - وهنا يتألق ClickUp. عندما تستخدم ClickUp لتطوير البرمجيات يبدأ بمساحة العمل، وهي عبارة عن مكان لشركتك لإنشاء مساحات ومجلدات ومهام وغير ذلك حتى تتمكن من الحفاظ على تنظيم فرقك.

من هناك، يمكنك تبسيط دورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها باستخدام أدوات ClickUp لإدارة مشاريع فريق البرمجيات . قم بإنشاء لوحات لدعم منهجية أجايل أو سكروم أو كانبان أو أي منهجية تطوير أخرى.

تتيح لك طرق عرض البطاقات إنشاء لوحة سكروم مع قصص المستخدمين، وقوائم المهام، والمهام قيد التنفيذ، والمهام المكتملة - ويمكنك تخصيص اللوحات لتناسب احتياجاتك لفريق التطوير لديك. 🙌 لوحات معلومات ClickUp المرنة تجعل من السهل إدارة خرائط طريق المنتج، واختبار الأخطاء والإبلاغ عنها، وتراكم المنتجات، وتنفيذ عملية اختبار البرمجيات، وبناء سباقات السرعة، وغير ذلك الكثير.

بالنسبة لإدارة الجودة، استخدم قائمة مراجعة مراقبة الجودة ClickUp , a قالب مراقبة الجودة يتيح لك إنشاء استراتيجية اختبار برمجيات تساعد فريقك على ضمان جودة البرمجيات التي ينتجونها.

ClickUp أفضل الميزات:

إنشاء لوحة معلومات إدارة المشروع التي تأخذ فريقك خلال دورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها، بدءًا من بدء المشروع إلى يوم الإطلاق وما بعده

إدارة الأعمال المتراكمة للمنتج وتتبع الأخطاء و تتبع أهداف مشروعك كل ذلك في مساحة واحدة مريحة

استخدم ميزة الأهداف في ClickUp من أجل تتبع أهدافك ونتائجك الرئيسية (OKRs) الاستفادة من كانبان وعروض اللوحة لدعم إدارة المشاريع الرشيقة

تبسيط عمليات هندسة البرمجيات باستخدام قوالب خطة تطوير البرمجيات من ClickUp قيود ClickUp:

يتمحور ClickUp حول تنظيم عملية تصميم البرمجيات - فهو لا يقدم أدوات اختبار

اللوحات المشغولة التي تحتوي على الكثير من البطاقات قد يتم تحميلها ببطء أكبر

تسعير #### ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. TestComplete

عبر إكمال الاختبار يوفر TestComplete الحزمة الكاملة عندما يتعلق الأمر ب اختبار ضمان جودة البرمجيات . باستخدامه، يمكنك الاعتماد على الأتمتة لأنواع مختلفة من الاختبارات مثل اختبار البرمجيات واختبارات واجهة المستخدم عبر منصات سطح المكتب والويب والأجهزة المحمولة. 📲

ستحصل على معلومات في الوقت الفعلي عن حالة اختباراتك، وتساعدك أدوات الاختبار المستندة إلى البيانات في TestComplete على إجراء الاختبارات بشكل أسرع من خلال الاستغناء عن الخطوات المتكررة. كما أنها تقلل من الصيانة حتى تتمكن من التركيز على الحصول على نتائج اختبار عالية الجودة.

أفضل ميزات TestComplete:

التكامل مع أدوات تتبع الأخطاء الشائعة مثل Jira و Bugzilla

إدارة جميع اختبارات واجهة المستخدم الخاصة بك في مكان واحد مع TestComplete وZephyr Enterprise

احصل على تدريب مجاني على هذا البرنامج من فريق TestComplete

استفد من التعرف البصري المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحديد الكائنات وعناصر واجهة المستخدم الديناميكية

قيود TestComplete:

إنه باهظ الثمن - وهو الأنسب لمطوري برامج المؤسسات، وليس للأفراد أو رواد الأعمال

ستحتاج إلى أجهزة قوية لتشغيله دون أخطاء أو تجمد أو تباطؤ

تسعير TestComplete:

القاعدة: ابتداءً من 3,046 دولارًا أمريكيًا

ابتداءً من 3,046 دولارًا أمريكيًا المحترف: 4,739 دولارًا

TestComplete التقييمات والمراجعات:

G2: 4.2/5 (أكثر من 95 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 95 تقييم) Capterra: 4/5 (6 مراجعات)

3. سيلينيوم

عبر سيلينيوم إذا كنت تقوم بتطوير تطبيقات الويب، فإن عروض سيلينيوم الثلاثية تعد إضافة رائعة لمجموعة أدواتك.

الأول هو سيلينيوم ويب درايفر Selenium WebDriver، والذي يوفر اختبارًا آليًا قائمًا على المتصفح يقوم بتشغيل المتصفحات أصلاً لفحص البرامج النصية. ينشئ Selenium IDE برامج نصية سريعة لإعادة إنتاج الأخطاء عندما تحتاج إلى إجراء اختبار بسيط للأخطاء.

تتيح لك شبكة Selenium Grid توسيع نطاقها من خلال توزيع الاختبارات وتشغيلها على أجهزة متعددة وفي بيئات متعددة حتى تتمكن من فحص البرامج النصية مقابل مجموعة كبيرة من مجموعات المتصفحات وأنظمة التشغيل.

أفضل ميزات سيلينيوم:

العمل مع Java و .NET و Python والعديد من اللغات الأخرى

إنشاء عملية اختبار بسهولة دون معرفة الترميز

استخدم امتداد متصفح ملائم لإنشاء حالات الاختبار وتشغيلها وأتمتتها

توفير المال باستخدام أدوات ونصوص برمجية مجانية مفتوحة المصدر

قيود سيلينيوم:

أبلغ المستخدمون أن حالات الاختبار تفشل أحيانًا دون سبب واضح

لا توجد أتمتة لتطبيقات سطح المكتب

تسعير سيلينيوم:

مجاني - ولكن يمكنك دعم تطوير سيلينيوم من خلال التبرعات

تقييمات ومراجعات Selenium:

G2: 4.2/5 (أكثر من 120 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 120 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 10 مراجعات)

4. باجزيلا

عبر باغزيلا عزز عملية تطوير البرمجيات الخاصة بك باستخدام Bugzilla، وهي أداة غنية بالميزات لتتبع الأخطاء والعيوب يمكنك استخدامها مجاناً. إنه نظام قائم على الويب، لذا ستحتاج إلى تثبيته على خادم قبل استخدامه. وهو أفضل من بيئات إدارة التعليمات البرمجية مثل GitHub، فهو يوفر المزيد من إدارة سير العمل والحقول المخصصة والتحكم في رؤية الأخطاء. 🐞

أفضل ميزات Bugzilla:

تتبع طلبات التغيير وإدارتها بسهولة

أبقِ الجميع من المطورين إلى مديري المشاريع على اطلاع مع إشعارات مخصصة

استخدم أدوات البحث للعثور بسرعة على المعلومات التي تحتاجها في عملية التطوير

دعم المنهجيات الرشيقة وغيرها من منهجيات تطوير البرمجيات من خلال نظام مصمم لسير العمل هذه

قيود Bugzilla:

يبلغ المستخدمون عن أوقات تحميل بطيئة عند التبديل بين الأخطاء

لا توجد طريقة لإضافة نتائج تنفيذ حالة الاختبار تلقائيًا إلى أوصاف الأخطاء

تسعير Bugzilla:

مجاني - لكن يمكنك دعم تطوير Bugzilla من خلال التبرعات

تقييمات ومراجعات Bugzilla:

G2: 3.9/5 (أكثر من 110 تقييمات)

3.9/5 (أكثر من 110 تقييمات) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 130 تقييم)

5. تيستريل

عبر TestRail نظام TestRail Quality OS هو نظام أساسي قوي مصمم لفرق مراقبة الجودة وضمان الجودة. من خلال لوحة تحكم بديهية، يمكنك إدارة الاختبارات، وتصميم عمليات الاختبار التي تتميز بحالات اختبار قابلة لإعادة الاستخدام، وبناء دورات اختبار رشيقة وشلالية، وغير ذلك الكثير.

تنفيذ الاختبار سريع وسهل - ويمكنك الاحتفاظ بحالات الاختبار منظمة ويمكن الوصول إليها في المستودع المركزي للمنصة.

أفضل ميزات TestRail:

تخصيص مجموعات الاختبار والحالات والمزيد لتتناسب مع الاحتياجات الفريدة لمشروعك البرمجي

إنشاء خطط اختبار منظمة من أجل عملية ضمان جودة مبسطة

الاطلاع على نتائج الاختبار في لمحة سريعة من خلال رسومات ذكية داخل لوحة تحكم المنصة

التكامل مع جيرا وسيلينيوم وأدوات أخرى

قيود TestRail:

تحدد خطط الخادم المستخدمين ب 20 مستخدمًا، مما يحد من عدد مهندسي ضمان الجودة والمطورين وأصحاب المصلحة الذين يمكنهم الوصول إلى التطبيق

يمكن أن يكون منحنى التعلم حادًا للمستخدمين الجدد

تسعير TestRail:

السحابة الاحترافية: 37 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

37 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا سحابة المؤسسات: اتصل بالمبيعات

اتصل بالمبيعات الخادم الاحترافي: 8,140 دولاراً سنوياً

8,140 دولاراً سنوياً خادم المؤسسات: 16,500 دولار في السنة

تقييمات ومراجعات TestRail

G2: 4.3/5 (أكثر من 490+ تقييم)

4.3/5 (أكثر من 490+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 160 تقييم)

6. باج باج

عبر البق البق BugBug هي أداة مصممة لفريق تطوير البرمجيات بأكمله - مهندسو ضمان الجودة ومديرو المنتجات ومهندسو البرمجيات. وهي مصممة لمساعدتك على تلبية متطلبات الجودة لتطبيقات الويب ومواقع الويب الخاصة بك من خلال الاختبار الآلي الذي يمكنك إعداده في بضع دقائق فقط.

BugBug أفضل الميزات:

أتمتة عمليات اختبار البرامج بسرعة وكفاءة

تقييم جودة المنتج مع القليل من الترميز أو بدون ترميز على الإطلاق

إنشاء وصيانة اختبارات الانحدار في واجهة بسيطة

قم بدعوة فريق التطوير بأكمله إلى المنصة بدون رسوم إضافية لكل مقعد

قيود BugBug:

بالمقارنة مع الأدوات الأخرى، يستبدل BugBug بعض الوظائف مقابل البساطة

عدم وجود مراجعات تجعل من الصعب الحصول على رؤى حول أداء هذا التطبيق في العالم الحقيقي

تسعير BugBug:

مجاني لاختبار تطبيقات الويب البسيطة في المتصفح

لاختبار تطبيقات الويب البسيطة في المتصفح المحترف: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا موازي: اتصل بالمبيعات

تقييمات ومراجعات BugBug:

لا توجد تقييمات متاحة

7. استوديو اختبار Telerik

عبر استوديو اختبار Telerik قم بإجراء أتمتة الاختبار باستخدام Telerik Test Studio. سيساعدك هذا البرنامج على اختبار تطبيقات الويب وسطح المكتب على حد سواء - وهو يتميز بأسرع مسجل اختبار في الصناعة، مما ينتج عنه اختبار مستقر وموثوق مع تقليل صيانة الاختبار.

مع Telerik، لا حاجة إلى معرفة البرمجة لتسجيل وتشغيل الاختبارات اللازمة لتقييم منتج عملك.

أفضل ميزات استوديو اختبار Telerik Test Studio:

استخدم ميزات التسجيل والتشغيل لإنشاء الاختبارات وتشغيلها بسرعة

تشغيل الاختبارات عبر متصفحات متعددة لضمان المطابقة

الاستفادة من اختبار الحمل من Telerik لقياس أداء البرنامج

تقييم الجودة والمقاييس الأخرى عبر لوحة التحكم التنفيذية

قيود Telerik Test Studio:

قد تتطلب منك تحديثات البرامج إجراء بعض التغييرات في التعليمات البرمجية

منحنى التعلم حاد للمستخدمين الجدد

تسعير Telerik Test Studio:

اختبار ستوديو الويب وسطح المكتب: 2,499 دولارًا أمريكيًا للترخيص الدائم

2,499 دولارًا أمريكيًا للترخيص الدائم إضافة وقت التشغيل : 349 دولارًا للترخيص الدائم

: 349 دولارًا للترخيص الدائم حزم المستخدمين الافتراضيين لاختبار التحميل: ما يصل إلى 4,999 دولارًا أمريكيًا ل 10,000 مستخدم افتراضي

تقييمات ومراجعات Telerik Test Studio:

G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10 مراجعات)

8. استوديو كاتالون

عبر استوديو كاتالون مع Katalon، يمكن لفرق البرمجيات و DevOps وفرق ضمان الجودة تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لإجراء التقييمات والاختبارات في الفترة التي تسبق يوم الإطلاق. يتيح لك هذا البرنامج منخفض الكود إنشاء اختبارات في أقل من دقيقة واحدة عبر نظام التسجيل والتشغيل الذي يتيح لك تحليل سيناريوهات العالم الحقيقي. 👀

والأفضل من ذلك، يتيح لك برنامج Katalon إجراء الاختبارات عبر البرمجيات كخدمة أو في سحابة خاصة أو في مكان العمل.

أفضل ميزات استوديو كاتالون ستوديو:

إنشاء مركز قيادة عالي الجودة باستخدام TestOps، وهي ميزة تنظم أدوات الاختبار في مكان واحد

استخدم TestCloud عند الطلب للاختبار المتوازي عبر المتصفحات والأجهزة وأنظمة التشغيل

احصل على إشعارات في الوقت الفعلي حتى تتمكن من تحليل الإخفاقات وأي مشكلات على الفور

استخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل حالات فشل الاختبار، أو إنشاء نصوص برمجية، أو معالجة المشاكل تلقائياً داخل الاختبارات

قيود استوديو كاتالون:

لم يتم تقديمه بعد للقطاع العام، لذلك قد لا يفي بالمعايير الحكومية

التسعير مربك إلى حد ما وقابل للتغيير بناءً على الوظائف الإضافية التي تحددها

أسعار استوديو كاتالون ستوديو:

مجاني لأتمتة الاختبارات الأساسية

لأتمتة الاختبارات الأساسية القسط: ابتداءً من 208 دولارات شهريًا

ابتداءً من 208 دولارات شهريًا الأقصى: اتصل بالمبيعات

تقييمات ومراجعات استوديو كاتالون ستوديو:

G2: 4.4/5 (أكثر من 55 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 55 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم)

9. أبيوم

عبر أبيوم Appium هو نظام إيكولوجي مفتوح المصدر لدعم أتمتة الاختبار عبر العديد من المنصات، ليس فقط الكمبيوتر الشخصي والجوال، ولكن أيضًا Roku و tvOS ونظام التشغيل من سامسونج، بالإضافة إلى المتصفحات بما في ذلك Chrome و Safari و Firefox. وباستخدام أدوات Appium، يمكنك تصميم اختبارات تعيد تمثيل سيناريوهات المستخدم حتى تتمكن من مراجعة وظائف واجهة مستخدم التطبيق وسهولة استخدامه.

أفضل ميزات Appium:

إعداد أطر عمل أتمتة الاختبار لتطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية والهجينة

اختبار تطبيقات iOS و Android وتطبيقات الأجهزة المحمولة بسهولة

إجراء الاختبارات على أجهزة حقيقية بدلاً من الأجهزة الافتراضية

استخدام لغات مختلفة بما في ذلك جافا وبايثون وروبي وغيرها

قيود Appium:

كن مستعدًا لقضاء بعض الوقت في البرامج التعليمية للتعرف على العديد من الأدوات والميزات

تشير المراجعات إلى أن تحديثات Appium تتسبب في بعض الأحيان في حدوث اضطرابات

تسعير Appium:

مجاني ومفتوح المصدر

تقييمات ومراجعات Appium:

G2: 4.4/5 (50 مراجعة)

4.4/5 (50 مراجعة) Capterra: 4.2/5 (15 مراجعة)

10. تيستيغما

عبر تيستيغما إذا كنت ترغب في إجراء اختبار وظيفي والتحقق من صحته دون الحاجة إلى عمليات تثبيت وإعداد برامج تستغرق وقتاً طويلاً، فإن Testsigma هو بديل رائع.

وهو عبارة عن منصة مفتوحة المصدر وقائمة على السحابة لأتمتة الاختبار مصممة لواجهات برمجة التطبيقات وتطبيقات الويب وتطبيقات الجوال.

وهي تستفيد من الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من استخدام معالجة اللغة الطبيعية لتوليد الأوامر بلغة إنجليزية بسيطة - دون الحاجة إلى معرفة البرمجة. 🌻

Testsigma أفضل الميزات:

إنشاء البرامج النصية للاختبار بسهولة باستخدام أوامر معالجة اللغة الطبيعية

التكامل مع Jenkins، وهو خادم أتمتة مفتوح المصدر لبناء واختبار ونشر البرامج

تسجيل الدخول عبر السحابة دون تثبيت أو إعداد

الحصول على تقارير مفصلة مباشرة بعد تنفيذ الاختبار

قيود Testsigma:

لدى Testsigma منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

التسعير غير شفاف - ستحتاج إلى الاتصال بفريق مبيعات Testsigma لمعرفة المزيد

تسعير Testsigma:

المحترفين: اتصل بالمبيعات

اتصل بالمبيعات المؤسسات: اتصل بالمبيعات

تقييمات ومراجعات Testsigma:

G2: 4.5/5 (26 مراجعة)

4.5/5 (26 مراجعة) Capterra: 4.4/5 (14 مراجعة)

رفع مستوى عمليات ضمان الجودة الخاصة بك مع ClickUp

هناك الكثير من خيارات برامج ضمان الجودة التي ستمنحك أنت وفرق تطوير البرمجيات لديك القدرة على إجراء مراجعات التعليمات البرمجية واختبار الأداء واختبار الأخطاء وغيرها. ستجد أيضًا العديد من الأدوات الرائعة للاختبار عبر الهاتف المحمول وسطح المكتب والويب.

لكن ClickUp هو الوحيد القادر على مساعدتك في تبسيط عملية ضمان الجودة لفرق تطوير البرمجيات بميزات وأدوات مصممة لمساعدتك في تنظيم سير عمل فريقك بالكامل. 🏆 جربه الآن مجاناً لاكتشاف كيف يمكن ل ClickUp مساعدتك أنت وفريقك في التعاون لإنشاء منتجات عالية الجودة تتألق.