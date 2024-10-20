أفضل 10 بدائل Gusto تحتاج إلى التحقق منها لتلبية احتياجاتك من كشوف المرتبات في عام 2025

تعد كشوف المرتبات مهمة ضرورية في أي عمل تجاري. إذا لم يتم الدفع للموظفين والمقاولين، فإن العمل - بالمعنى الحرفي للكلمة - سيتوقف عن العمل. 🙅

في حين أنه لا يمكنك تجنب كشوف المرتبات، يمكنك تجنب أن تطغى على أسبوع عملك. لتجنيب فريق الموارد البشرية لديك من قضاء ساعات لا تحصى في حساب المدفوعات، أو تأهيل الموظفين الجدد، أو إعداد إدارة المزايا، فأنت بحاجة إلى الأدوات المناسبة.

إذا كنت تفكر في الابتعاد عن Gusto، فتابع القراءة. فيما يلي، نتناول فيما يلي أفضل بدائل Gusto لتبسيط إدارة الموارد البشرية. 👊

ما هو Gusto؟ كيف يعمل؟

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هي منصة لكشوف المرتبات والموارد البشرية مصممة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة. من خلال Gusto، يمكن للمتعاقدين أو الموظفين بدوام كامل إعداد ملفاتهم الشخصية الخاصة بهم، والخضوع لعملية التأهيل، وتتبع وقتهم، واختيار التأمين الصحي أو حزم المزايا الأخرى، والحصول على رواتبهم. يمكن للشركات الاستفادة من Gusto في دفع ضرائبها الفيدرالية وضرائب الولاية، أو إجراء إيداعات مباشرة للموظفين، أو توفير ساعات لا حصر لها في التوظيف من خلال بوابة إدارة المواهب. ⏰

استخدم نموذج خطة مشروع خطة مشروع كشوف المرتبات من ClickUp لإنشاء عملية موحدة لأنظمة الدفع الكبيرة

لبدء استخدام Gusto، تتخذ الشركات الإجراءات التالية:

إدخال جميع بيانات الشركة، مثل المعلومات الضريبية، أو مستندات التأهيل، أو مزايا الموظفين، أو تفاصيل الحساب المصرفي

قم بملء استبيان Gusto لاكتشاف الخطة الأنسب لشركتك

إدخال جميع بيانات الموظفين، مثل معلومات الضمان الاجتماعي، وتفاصيل الراتب، والاستقطاعات الضريبية

إعداد أتمتة سير العمل لتوفير ساعات لا حصر لها في الموارد البشرية كل أسبوع

كيفية اختيار أفضل بدائل Gusto

تبحث عن خدمة الموارد البشرية وكشوف المرتبات لتحل محل Gusto وتصل إلى

أهداف العمل

? أثناء قيامك بتقييم البدائل المختلفة لـ Gusto، تأكد من أن الحل المحتمل يأتي مزودًا بهذه الميزات:

تكامل البرامج : لن يعمل أفضل برنامج لكشوف المرتبات في صومعة. بدلاً من ذلك، يجب أن يتكامل مع تطبيقات الموارد البشرية الأخرى لتوفير الوقت كل أسبوع

لن يعمل أفضل برنامج لكشوف المرتبات في صومعة. بدلاً من ذلك، يجب أن يتكامل مع تطبيقات الموارد البشرية الأخرى لتوفير الوقت كل أسبوع أكثر من مجرد كشوف المرتبات: يجب أن يتجاوز حل Gusto المناسب خدمات كشوف المرتبات الأساسية. بدلاً من ذلك، يجب أن يساعد الموظفين على تقديم تقارير النفقات، واختيار حزمة المزايا الخاصة بهم، وإدارة الخصومات

يجب أن يتجاوز حل Gusto المناسب خدمات كشوف المرتبات الأساسية. بدلاً من ذلك، يجب أن يساعد الموظفين على تقديم تقارير النفقات، واختيار حزمة المزايا الخاصة بهم، وإدارة الخصومات الموارد البشرية والتوظيف: يساعد العديد من منافسي Gusto المتخصصين في الموارد البشرية على توفير ساعات لا حصر لها كل أسبوع - تبسيط إجراءات التوظيف والتعيين وتتبع المتقدمين وإجراءات التأهيل

يساعد العديد من منافسي Gusto المتخصصين في الموارد البشرية على توفير ساعات لا حصر لها كل أسبوع - تبسيط إجراءات التوظيف والتعيين وتتبع المتقدمين وإجراءات التأهيل آلي سير العمل : برنامج الموارد البشرية يمكن أن يتطلب ساعات لا تحصى للإعداد الأولي. ومع ذلك، فإن الحل الصحيح سيؤتي ثماره لاحقًا من خلال سير العمل الآلي الذي يقلل من الوقت في المهام المتكررة

برنامج الموارد البشرية يمكن أن يتطلب ساعات لا تحصى للإعداد الأولي. ومع ذلك، فإن الحل الصحيح سيؤتي ثماره لاحقًا من خلال سير العمل الآلي الذي يقلل من الوقت في المهام المتكررة متوافقة مع جميع الأجهزة: تأتي أفضل منصات معالجة كشوف المرتبات كاملة مع تطبيق للأجهزة المحمولة، مما يسمح للموظفين بتقديم النفقات أو الحصول على رواتبهم أثناء التنقل

## أفضل 10 بدائل ل Gusto في عام 2024

هل تبحث عن منصة لمعالجة كشوف المرتبات لتحل محل Gusto؟ أدناه، نشارك أفضل بدائل Gusto، بما في ذلك أهم ميزاتها وقيودها وأسعارها ومراجعات العملاء الحاليين. 🤩

1. ريبلينج

عبر التموج Rippling هي منصة للموارد البشرية والمالية وتكنولوجيا المعلومات لإدارة مزايا الموظفين والمدفوعات والنفقات.

من خلال سحابة الشؤون المالية، يمكن للشركات إدارة بطاقات ائتمان الشركة ودفع الفواتير ومراجعة تقارير نفقات الموظفين. من خلال سحابة الموارد البشرية، يمكن لمتخصصي الموارد البشرية توفير الوقت على الموافقة على طلبات PTO والتوظيف، وتتبع وقت الموظف، وإدارة حزم المزايا. وأخيراً، يمكن تخصيص الحل ليناسب أعمالك الفريدة من خلال أتمتة سير العمل والأذونات والتحليلات.

Rippling أفضل الميزات

إلحاق موظفين جدد في أقل من 90 ثانية

دفع أجور الموظفين والمتعاقدين في دقائق مع حل يضمن دقة بنسبة 100%

جدولة ومشاركة التقارير المالية عبر الأقسام المختلفة

أتمتة المهام المتكررة - مثل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتأهيل وعمليات الموافقة - دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية

قيود التموج

تعتمد زيادة السعر على عدد التطبيقات التي تستخدمها

لا تتوفر العديد من الميزات على تطبيق الهاتف المحمول

تسعير التمزيق

يبدأ من 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات التمزيق

G2: 4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. كويك بوكس للمرتبات

عبر

كشف رواتب كويك بوكس

يُعد QuickBooks Payroll بديلاً لـ Gusto يتيح لأصحاب الأعمال الصغيرة دفع رواتب موظفيهم وتقديم ضرائب الولاية والضرائب الفيدرالية. باستخدام QuickBooks Online، يمكن لأصحاب الأعمال الموافقة على الجداول الزمنية وتشغيل كشوف المرتبات تلقائيًا وإجراء الإيداعات المباشرة في نفس اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر QuickBooks دعمًا للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وما يصل إلى 25,000 دولار أمريكي حماية من الغرامات الضريبية إذا تلقيتَ غرامة من مصلحة الضرائب الأمريكية.

QuickBooks Payroll أفضل الميزات

تقديم الضرائب وحسابها ودفعها تلقائياً نيابةً عنك

تتبع الجداول الزمنية وإرسالها والموافقة عليها من أي مكان من تطبيق QuickBooks Workforce

إيداع شيكات الرواتب تلقائياً في نفس اليوم الذي تقوم فيه بإعداد كشوف المرتبات

إدارة تعويضات العمال وخطط 401 (ك) والتأمين الصحي والمزايا الأخرى في مكان واحد

قيود كشوف المرتبات في QuickBooks

وجد بعض المستخدمين صعوبة في التنقل في المنصة

يجب أن يكون لديك اشتراك في QuickBooks لمسك الدفاتر لإضافة اشتراك في كشوف المرتبات

تسعير كشوف مرتبات QuickBooks

كشوف المرتبات الأساسية: 45 دولارًا شهريًا بالإضافة إلى 6 دولارات شهريًا لكل موظف

45 دولارًا شهريًا بالإضافة إلى 6 دولارات شهريًا لكل موظف Payroll Premium: 80 دولارًا شهريًا بالإضافة إلى 8 دولارات شهريًا لكل موظف

80 دولارًا شهريًا بالإضافة إلى 8 دولارات شهريًا لكل موظف Payroll Elite: 125 دولارًا في الشهر بالإضافة إلى 10 دولارات شهريًا لكل موظف

تقييمات ومراجعات كشوف المرتبات في كويك بوكس

G2: 3.8/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

3.8/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

3. بايتشكس

عبر بايتشكس Paychex هو حل شامل للموارد البشرية وكشوف المرتبات مصمم لتوسيع نطاق الأعمال التجارية. يسمح بديل Gusto هذا لأصحاب الأعمال بإعداد كشوف المرتبات والإيداعات الضريبية وحزم مزايا الموظفين بسرعة عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Paychex عدداً من الباقات القابلة للتخصيص لتناسب ميزانية الشركات الصغيرة.

أفضل ميزات Paychex

قم بدعوة الموظفين الجدد للتسجيل تلقائياً في كشوف الرواتب عبر الهاتف المحمول من خلال حساب Paychex Flex

تقليل الساعات المستغرقة في التأهيل والتدريب من خلال منصة التعلم الإلكتروني سهلة الاستخدام

استخدام منصة منشئ كتيب الموظف لتوصيل سياسات الشركة والولاية والسياسات الفيدرالية للموظفين

رقمنة اتصالات الموظفين لتبسيط إدارة الأداء

قيود Paychex

لا يحتوي الحل على العديد من عمليات التكامل مثل منصات الرواتب الأخرى

قد يكون من الصعب إدارة مدفوعات المتعاقدين (مقابل الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم)

تسعير Paychex

بايتشكس فليكس الأساسية: 39 دولارًا شهريًا بالإضافة إلى 5 دولارات لكل موظف

39 دولارًا شهريًا بالإضافة إلى 5 دولارات لكل موظف بايتشكس فليكس اختر: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار بايتشكس فليكس الإيجابي: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Paychex #### تقييمات ومراجعات Paychex

G2: 4.2/5 (1,400+ تقييم)

4.2/5 (1,400+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (1,400+ تقييم)

4. جدول الرواتب المربع

عبر جدول الرواتب المربع Square Payroll هو حل قائم على الحوسبة السحابية يتيح لمحترفي الموارد البشرية إدارة كشوف المرتبات ودفع ضرائب الرواتب والتعامل مع مشكلات الامتثال، كل ذلك في مكان واحد. تسهّل Square Payroll عملية دفع رواتب الموظفين بأجر أو بالساعة، بما في ذلك التعامل مع طلبات الإجازات وإجازات العمل والإجازات المرضية.

بالإضافة إلى ذلك، مع تطبيق Square Team، يمكن لمتخصصي الموارد البشرية عن بُعد إدارة فريقهم من أي مكان.

أفضل ميزات كشوف رواتب سكوير سكوير

ادفع للموظفين بدوام كامل والمتعاقدين مباشرةً من لوحة تحكم Square Dashboard

الدفع للموظفين من خلال الإيداع المباشر أو الشيكات اليدوية أو التطبيق النقدي

احصل على إيداعات W-2 و1099-NEC الآلية في نهاية العام

التعامل مع معدلات الأجور المتعددة والعمولات والمكافآت والإكراميات والإكراميات وطرق الدفع الأخرى

قيود كشوف المرتبات المربعة

هناك تخصيصات محدودة متاحة لاستقطاعات الموظفين

بعض الميزات المتاحة على تطبيق سطح المكتب غير متوفرة على تطبيق الهاتف المحمول

أسعار كشوف المرتبات المربعة

كشوف رواتب المقاولين فقط: 6 دولارات شهرياً لكل موظف

6 دولارات شهرياً لكل موظف خدمة كاملة كشوف المرتبات: 35 دولاراً شهرياً بالإضافة إلى 6 دولارات لكل موظف

تقييمات ومراجعات كشوف المرتبات المربعة

G2: 4.2/5 (أكثر من 25 تقييمًا)

4.2/5 (أكثر من 25 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

5. ADP

عبر ADP ADP هو نظام شامل لكشوف المرتبات و حل إدارة الموظفين مصمم للشركات من جميع الأحجام. باستخدام بديل Gusto هذا، يمكنك إدارة تتبع الوقت والحضور، وإعداد المزايا وحزم التأمين، وتوفير الوقت في التوظيف والتعيين. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل ADP مع تطبيقاتك المفضلة ويقدم سوقاً إضافياً خاصاً به لإعداد تقارير التوظيف الجديدة المخصصة.

أفضل ميزات ADP

الوصول إلى بوابة الخدمة الذاتية للموظفين عبر تطبيق الهاتف المحمول

دمج نظام كشوف المرتبات بسلاسة مع برامج الأعمال المفضلة لديك وبرامج المحاسبة وأنظمة الموارد البشرية وتخطيط موارد المؤسسات

إدارة مزايا الموظفين، مثل 401 (ك) و(ك) و(ر) و(ر) والتأمين الصحي الجماعي والتأمين على الأعمال في مكان واحد

مع ADP TotalSource، يمكنك الوصول إلى مؤسسة محترفة لأصحاب العمل (PEO) لدعم الموارد البشرية

قيود ADP

تفتقر بعض التقارير إلى وظائف التخصيص

يمكن أن يشعر المستخدمون الجدد بالارتباك بسبب العدد الهائل من أدوات الموارد البشرية في البرنامج

تسعير برنامج ADP

تختلف الأسعار حسب احتياجات عملك

تقييمات ومراجعات ADP

G2: 3.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

3.8/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3000 تقييم)

6. باتريوت

عبر باتريوت باتريوت هي منصة محاسبة وكشوف رواتب عبر الإنترنت معروفة بسهولة استخدامها. من خلال بوابة الموظفين، يمكن لأعضاء الفريق الوصول إلى قسائم الرواتب وسجل الرواتب وW-2s وطلبات الإجازات. تتعامل المنصة تلقائياً مع الإيداع الضريبي، وتدفع للمتعاقدين والموظفين الذين يتقاضون رواتبهم، وتدير تغييرات الرواتب أثناء التنقل، وتتكامل مع باتريوت للموارد البشرية للوصول إلى المزيد من الأدوات.

باتريوت أفضل الميزات

إدارة جميع ترددات الدفع، بما في ذلك الدفعات نصف الأسبوعية أو نصف الشهرية أو الشهرية

تغيير معدلات أجور الموظفين بالساعة على الفور، دون الحاجة إلى الخروج من الصفحة أو تشغيل جدول رواتب جديد

تعيين ميزانيات الرواتب للأقسام المختلفة

إضافة عدد غير محدود من المستخدمين بأذونات مختلفة إلى النظام الأساسي الخاص بك

قيود باتريوت

لا يمكن تغيير معدلات الرواتب بشكل سريع

يتطلب الإعداد الأولي وقتاً طويلاً

تسعير باتريوت

الأساسي: 17 دولارًا أمريكيًا في الشهر بالإضافة إلى 4 دولارات لكل موظف

17 دولارًا أمريكيًا في الشهر بالإضافة إلى 4 دولارات لكل موظف خدمة كاملة : 37 دولارًا أمريكيًا/شهريًا بالإضافة إلى 4 دولارات لكل موظف

تقييمات ومراجعات باتريوت

G2: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 3000 تقييم)

7. SurePayroll

عبر SurePayroll SurePayroll عبارة عن منصة شاملة تعمل على تبسيط إدارة كشوف المرتبات. باستخدام بديل Gusto هذا، يمكنك أتمتة كشوف المرتبات وتشغيل التقارير وتقديم الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إدارة حزم مزايا موظفيك، بما في ذلك شركات العمال، وخطط 401 (ك) وخطط الرعاية الصحية.

أفضل الميزات #### SurePayroll

إجراء فحص ما قبل التوظيف لفحص الخلفية وفحص المخدرات

إدارة استقطاعات 401 (ك) وخصومات 401 (ك) وصناديق هيئة الخدمات المالية وHSA والمزايا الأخرى في مكان واحد

معالجة كشوف المرتبات أثناء التنقل باستخدام تطبيق الهاتف المحمول

استخدم وظيفة "اضبطها وانسها" لتشغيل كشوف المرتبات تلقائياً للموظفين

قيود SurePayroll

يمكن أن يكون الإعداد الأولي مربكاً إذا لم تكن قد عملت من قبل مع نظام أساسي للرواتب

قد يكون من الصعب إعداد كشوف المرتبات للموظفين الذين يعيشون في ولايات مختلفة

أسعار SurePayroll

اتصل للحصول على عرض أسعار مخصص

تقييمات ومراجعات SurePayroll

G2: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 200 تقييم)

8. أون باي

عبر OnPay يعمل OnPay على تبسيط كشوف المرتبات و إدارة القوى العاملة للمؤسسات غير الربحية والشركات الناشئة والشركات متوسطة الحجم. يعمل بديل Gusto هذا على إقرانك بخبير لتبسيط الإعداد الأولي والتعامل مع جميع الضرائب المحلية والفيدرالية وضرائب الولاية والضرائب الفيدرالية نيابةً عنك. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل OnPay مع QuickBooks وXero وبرامج حفظ الوقت الشائعة.

أفضل الميزات #### OnPay

الاستفادة من مصممي التقارير لإنشاء تقارير مخصصة لكشوف الرواتب

دفع رواتب العاملين W-2 و1099 من خلال الإيداع المباشر أو بطاقة الخصم أو الشيكات

طلب طلبات الإجازات والموافقة عليها والحصول على إشعارات بشأنها

إنشاء مخطط تنظيمي مرئي لشركتك - منظم حسب موقع الموظف أو القسم أو الفريق

قيود OnPay

بعض أدوات الأتمتة ليست واضحة مثل مزودي الرواتب الآخرين

لا يحتوي النظام الأساسي على العديد من عمليات التكامل مثل حلول برامج الرواتب الأخرى

تسعير #### تسعير OnPay

40 دولاراً شهرياً بالإضافة إلى 6 دولارات لكل موظف

تقييمات ومراجعات OnPay

G2: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

9. هوم بيس

عبر القاعدة الرئيسية هوم بيس هي قاعدة بيانات الرواتب و منصة تأهيل الموظفين مصممة لفرق العمل بالساعة. باستخدام بديل Gusto هذا، يمكن للمديرين تبسيط عمليات الموارد البشرية من خلال تحويل الجداول الزمنية إلى كشوف رواتب وأتمتة حسابات الضرائب وإعداد تقارير الموظفين الجدد. بالإضافة إلى ذلك، تقوم Homebase بإعداد فترات الاستراحة، وحساب الوقت الإضافي، وتخزين بطاقات الوقت، وأتمتة خدمات كشوف المرتبات لمواقع متعددة.

Homebase أفضل الخدمات

احتساب الساعات والاستراحات والوقت الإضافي ووقت العمل الإضافي وإجازات العمل الإضافية وإجازات العمل الإضافية تلقائيًا من ساعة الوقت المدمجة في Homebase

تبسيط عملية الإعداد من خلال جعل الموظفين الجدد يوقعون إلكترونياً على كشوف المرتبات ونماذج الإعداد

استخدم التطبيق لإنشاء الجداول الزمنية، ونشر المناوبات المفتوحة، وتعيين تواريخ الإيقاف المؤقت

ابدأ بمكتبة من قوالب الوصف الوظيفي المكتوبة مسبقاً لتسريع عملية التوظيف

قيود قاعدة البيانات الرئيسية

لم يتم تصميم حلول الرواتب والموارد البشرية للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم

يمكن أن يكون من الصعب تشغيل وظائف الموارد البشرية اليدوية (على سبيل المثال، إصلاح خطأ في ساعة الدخول أو الخروج)

تسعير #### تسعير Homebase

الأساسي: 0 دولار

0 دولار الأساسية: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل موقع

20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل موقع زيادة: 48 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل موقع

48 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل موقع الكل في واحد: 80 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل موقع

تقييمات ومراجعات هوم بيس

G2: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم)

10. زنفيتس

عبر Zenefits Zenefits عبارة عن منصة بديهية تساعد الشركات على إدارة عملية تأهيل الموظفين والمزايا وكشوف الرواتب بكفاءة أكبر. يأتي هذا الحل سهل الاستخدام كاملاً مع عدد غير محدود من عمليات تشغيل كشوف المرتبات، وجداول زمنية متعددة ومعدلات أجور متعددة، ودعم الزينة، وحتى إعداد تقارير الإكراميات.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل Zenefits على تبسيط إدارة القوى العاملة من خلال تجميع حزم التعويضات، وتبسيط عملية التأهيل، وبناء مخطط تنظيمي لشركتك.

أفضل ميزات Zenefits

إنشاء سياسات PTO وإدارة طلبات الإجازات تلقائياً

مزامنة التعيينات الجديدة مع كشوف المرتبات على الفور، مما يجعلها تعمل من اليوم الأول

استخدام أدوات Zenefits للوقت والجدولة للحصول على فترات الراحة والإجازات والساعات تلقائياً مع كشوف المرتبات

تنفيذ الاستقطاعات المناسبة تلقائياً بمجرد أن يختار الموظفون حزمة المزايا الخاصة بهم

قيود Zenefits

لا تقدم المنصة العديد من عمليات سير العمل الآلية مثل أدوات إدارة الرواتب الأخرى

قد يكون من الصعب تخصيص لوحة المعلومات

تسعير Zenefits

الأساسيات: 8 دولارات شهرياً لكل موظف

8 دولارات شهرياً لكل موظف النمو: 16 دولارًا/شهريًا لكل موظف

16 دولارًا/شهريًا لكل موظف زين: 27 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل موظف

تقييمات ومراجعات Zenefits

G2: 4/5 (أكثر من 400 تقييم)

4/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 800 تقييم)

تحقق من هذه

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أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى

يمكن لمنصات مثل Gusto ومنافسيها المساعدة في تبسيط كشوف المرتبات. ومع ذلك، هناك الكثير من الأدوات الأخرى التي تساعد فريق الموارد البشرية لديك على توفير الوقت طوال يوم العمل، بدءًا من ClickUp.

انقر فوق

يمكنك إنشاء قواعد بيانات وتصور بيانات الموارد البشرية بسهولة باستخدام طريقة عرض الجدول في ClickUp ClickUp للموارد البشرية منصة شاملة لمساعدة إدارات الموارد البشرية على توظيف أعضاء فريق العمل الجدد، وتعيين أعضاء جدد، و مراقبة الموظفين . بالإضافة إلى ذلك، تأتي ClickUp كاملة مع مكتبة واسعة من قوالب الموارد البشرية مثل قالب تقرير الرواتب لمساعدة فريقك على العمل بكفاءة أكبر.

مع انقر فوق الذكاء الاصطناعي ، يمكن لمحترفي الموارد البشرية كتابة الملخصات تلقائيًا أو تحرير نسخ من أعمالهم أو إنشاء مهام فرعية لمشاريع ضخمة. مع ClickUp Docs ، يمكن لقسم الموارد البشرية بأكمله التعاون في مستند واحد في وقت واحد.

باستخدام انقر فوق عرض الجدول ، يمكنك تتبع المواهب الجديدة في طور الإعداد أو مراجعات أداء الموظفين. بالإضافة إلى ذلك أتمتة ClickUp تتيح لمحترفي الموارد البشرية نقل المكلفين وتبسيط عمليات الموافقة وتحديث الحالات تلقائيًا. ✨

ClickUp أفضل الميزات

تقليل الساعات المستغرقة في مراجعة كشوف المرتبات عن طريق جمع بيانات الموظفين من خلال قوالب تقارير الرواتب تبسيط تدريب الموظفين من خلال المهام والمهام الفرعية والمستندات والتعليقات

اجمع البيانات من المرشحين في خط المواهب لديك من خلال الحقول المخصصة

تعزيز التواصل مع الشركة من خلال تعليقات المهام والعلامات وقنوات الدردشة السرية

قيود ClickUp

لا يقوم ClickUp بكشوف الرواتب، ولكنه يقدم قوالب لكشوف الرواتب

قد يكون العدد الهائل من الميزات مربكاً للمستخدمين الجدد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح عبر نسخة تجريبية مجانية وعلى جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

تبسيط إدارة الموارد البشرية الخاصة بك مع ClickUp

سيقلل برنامج كشوف المرتبات المناسب مقارنةً بـ Gusto من الساعات التي تقضيها في خدمات كشوف المرتبات، وإعداد الموظفين، وحتى إدارة المواهب.

لتجهيز فريق الموارد البشرية لديك بشكل أفضل بما يتجاوز كشوف الرواتب، اختر ClickUp، وهو منصة الذكاء الاصطناعي المتكاملة التي تحتوي على مكتبة من القوالب، وآلاف عمليات التكامل، وطرق العرض القابلة للتخصيص، والحقول المخصصة لمساعدة قسم الموارد البشرية لديك على العمل بسلاسة أكبر. لتوفير ساعات لا حصر لها كل أسبوع, جرِّب ClickUp اليوم . 🙌