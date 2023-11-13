10 مدونات صوتية لإدارة المشاريع يجب الاستماع إليها في 2025

هل تتطلع إلى الحصول على بعض المعرفة الإضافية أثناء تنقلك؟ تُعد المدونات الصوتية طريقة رائعة للتعرف على أي شيء عملياً أثناء التنقل، بدءاً من هواياتك إلى الأخبار إلى الثقافة الشعبية.

ولكن إذا كنت تريد أكثر من آخر أخبار هذا الأسبوع، ففكر في تعزيز مهاراتك من خلال الاشتراك في بودكاست إدارة المشاريع. 🎙️

سيحصل قادة الأعمال وأعضاء الفريق على حد سواء على شيء ما من هذه القائمة المنتقاة لأفضل 10 مشاريع المدونات الصوتية للإدارة من 2024. من التفاصيل الدقيقة لـ شهادة رئيس الوزراء من العملية إلى نصائح إدارة المشاريع، تغطي المدونات الصوتية في قائمتنا لأفضل 10 مدونات صوتية كل شيء.

سنشارك أيضًا نصائح لتنفيذ هذه النصائح حتى يتمكن مديرو المشاريع من الحصول على أكبر قدر ممكن من القيمة من هذه المدونات الصوتية.

## أفضل 10 ملفات بودكاست لإدارة المشاريع في عام 2024

سواء كنت تتنقل، أو تطوي الغسيل، أو تحتاج فقط إلى ضوضاء في الخلفية أثناء العمل، فإن هذه المدونات الصوتية لإدارة المشاريع يجب أن تستمع إليها. قم بتوصيل سماعات الأذن، وضع قبعة التفكير الخاصة بك، واستمع إلى هذه المدونات الصوتية للارتقاء بمستواك.

1. بودكاست معهد إدارة المشاريع Project Management Institute Projectified

عبر معهد إدارة المشاريع معهد إدارة المشاريع (PMI) هو أحد أكثر الهيئات المانحة للشهادات شهرة في مجال إدارة المشاريع. وهو يقدم شهادات محترف إدارة المشاريع (PMP)®، وشهادة مساعد معتمد في إدارة المشاريع (CAPM)®، وشهادة محترف البناء في مشاريع البيئة المبنية (PMI-CP) ™ لإثبات أنك تعرف ما لديك حق المعرفة.

سواء كنت تستعد للحصول على هذه الشهادات أو كنت ترغب فقط في الحصول على بعض الشهادات من خارج الصندوق استراتيجيات إدارة المشاريع راجع بودكاست Projectified Podcast الخاص بمعهد إدارة المشاريع. يُجري هذا البودكاست مقابلات مع قادة من شركات مدرجة على قائمة فورتشن 500 والشركات الناشئة الصغيرة، لذا ستحصل على القليل من كل شيء.

يستضيف معهد إدارة المشاريع أيضًا سلسلة بودكاست وجهة نظر رئيس الوزراء بقلم كيندال لوت، والتي تشارك المزيد من النصائح الدقيقة لمديري المشاريع.

بالمناسبة، سيكسبك الاستماع إلى هذا البودكاست وحدات التطوير المهني (PDUs)، لذا فهو مكسب للجميع.

بودكاست في لمحة سريعة

متوفر على: أليكسا، بودكاست آبل، بودكاست جوجل، ساوندكلاود، ستايتشر

أليكسا، بودكاست آبل، بودكاست جوجل، ساوندكلاود، ستايتشر متوسط المدة: 25 دقيقة

25 دقيقة الوحدات: نعم

2. ساعة سعيدة لإدارة المشاريع

عبر ساعة سعيدة لإدارة المشاريع تستضيف كيت أندرسون وكيم إيسيندروب بودكاست ساعة سعيدة لإدارة المشاريع. ويستخدمان نهج دراسة الحالة، مع التركيز على تحدٍ واحد شائع في إدارة المشاريع في كل حلقة.

تتطرق الحلقات الأخيرة إلى:

إعادة الهيكلة

التعلّم من إخفاقات المشاريع

إدارة التغيير

متلازمة الدجال

تحسين العمليات

يمكنك أيضاً الحصول على وحدات PDU من الاستماع إلى هذا البودكاست. إذا كنت تحب كيت وكيم، فإن الثنائي يقدمان فعاليات ودورات تدريبية شخصية لتعزيز معرفتك في مجال إدارة المشاريع.

بودكاست في لمحة سريعة

متوفر على: الموقع الإلكتروني، بودكاست آبل

الموقع الإلكتروني، بودكاست آبل متوسط المدة: 45 دقيقة

45 دقيقة الوحدات: نعم

3. إدارة هذا

عبر إدارة هذا يستضيف أندي كرو وبيل ياتس بودكاست Manage This، الذي يصدر حلقات جديدة في أول وثالث ثلاثاء من الشهر. ولديهم عدد هائل من الحلقات المتراكمة من الحلقات أيضًا، لذا فهو أفضل بودكاست لإدارة المشاريع من أجل الاستمتاع بمشاهدة حلقاته.

تركز معظم الحلقات على التحديات الشائعة في إدارة المشاريع. تتطرق الحلقات الأخيرة إلى:

العقود

التوثيق

أساليب القيادة

دراسات حالة واقعية

هل لديك سؤال لم يجيبوا عليه بعد؟ أرسل إلى آندي وبيل بريداً إلكترونياً بسؤالك، فقد يجيبان عليه في حلقة قادمة.

بودكاست في لمحة سريعة

متوفر على: الموقع الإلكتروني، بودوراما، بودكاست آبل

الموقع الإلكتروني، بودوراما، بودكاست آبل متوسط المدة: 40 دقيقة

40 دقيقة الوحدات: نعم

4. الأشخاص والمشاريع

عبر الأشخاص والمشاريع يمكننا التحدث عن مؤشرات الأداء الرئيسية والتكنولوجيا طوال اليوم، ولكن عندما يتعلق الأمر بإدارة المشاريع، فإن إدارة المشاريع تتعلق بإدارة الأشخاص. يستضيف أندي كوفمان بودكاست "الناس والمشاريع" الذي يركز على خصوصيات وعموميات إدارة نفسك والأشخاص في فريقك. 🧑🏾‍💼👩‍💼

هناك رؤى رائعة هنا لقادة الأعمال وتتناول الحلقات الأخيرة مواضيع مثل:

إدارة الطاقة المنخفضة

الذكاء العاطفي

القيادة

التوظيف

إدارة الوقت

سيكسبك الاستماع إلى الأشخاص والمشاريع أيضاً وحدات PDU في فطنة الأعمال، ومهارات القوة، وطرق العمل في مثلث المواهب PMI®. هذا بالتأكيد أحد المدونات الصوتية لإدارة المشاريع التي يجب الاستماع إليها في هذه القائمة.

بودكاست في لمحة سريعة

متوفر على: آبل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل بودكاست، راديو iHeart، بوكيت كاست، بلاير إف إم، تونين، أوفر كاست

آبل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل بودكاست، راديو iHeart، بوكيت كاست، بلاير إف إم، تونين، أوفر كاست متوسط المدة: 30 دقيقة

30 دقيقة الوحدات: نعم

5. بودكاست إدارة المشاريع

عبر بودكاست إدارة المشاريع يستضيف كورنيليوس فيشتنر، PMP، CSM، برنامج "بودكاست إدارة المشاريع" الذي يحمل اسم "بودكاست إدارة المشاريع". يُجري هذا البرنامج مقابلات مع مديري المشاريع الناجحين ويشارك نصائحهم للنجاح. على سبيل المثال، مدير المشروع "الكسول" الشهير بيتر تايلور يشاركنا نصائح مفيدة لتفويض المهام.

يعجبنا دليل "ابدأ من هنا" المريح في البودكاست، والذي يساعدك على تثبيت البودكاست والبدء بسرعة. تتناول الحلقات الأخيرة مواضيع مثل:

تدريب مديري المشاريع

اختبار PMP وشهادة إدارة المشاريع

الذكاء الاصطناعي لإدارة المشاريع

محو أمية البيانات

كما هو الحال مع ملفات البودكاست الأخرى لإدارة المشاريع في هذه القائمة، يمكنك كسب 60 وحدة تنمية مهنية من خلال الاستماع إلى 15 حلقة من بودكاست إدارة المشاريع.

بودكاست في لمحة سريعة

متوفر على: أندرويد، آبل، جوجل، بودكاست، سبوتيفاي

أندرويد، آبل، جوجل، بودكاست، سبوتيفاي متوسط المدة: 40 دقيقة

40 دقيقة الوحدات: نعم

6. 5 دقائق بودكاست

عبر بودكاست 5 دقائق ليس لديك ساعة للاستماع إلى بودكاست؟ نحن نشعر بذلك، وكذلك مقدم البودكاست ريكاردو فارغاس، الذي أنشأ ما قد يكون أقصر بودكاست لإدارة المشاريع في العالم. في بودكاست 5 دقائق، يشاركنا نصائح سريعة وعملية من أجل:

إدارة المشاريع

رشاقة الأعمال

إدارة المخاطر

مع نشر أكثر من 645 مدونة صوتية منذ عام 2007، هناك الكثير من الحلقات التي تستغرق خمس دقائق لتستمتع بها. يشارك ريكاردو نصائح عامة حول مواضيع مثل إدارة التغيير وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى دراسات حالة قصيرة حول المشاريع الناجحة والفاشلة على حد سواء.

الحلقات قصيرة، لكن الاستماع إلى عدد كافٍ منها يُحتسب ضمن وحدات التطوير المهني الخاصة بك. استخدم أداة تقرير ريكاردو لوحدات PDU لإنشاء تقرير بسرعة لسهولة تقديمه.

بودكاست في لمحة سريعة

متوفر على: سبوتيفاي، آي تيونز، ساوندكلاود، ديزر، جوجل بودكاست

سبوتيفاي، آي تيونز، ساوندكلاود، ديزر، جوجل بودكاست متوسط الطول: 5 دقائق

5 دقائق الوحدات: نعم

7. جنة إدارة المشاريع

عبر جنة إدارة المشاريع قد لا تبدو إدارة المشاريع مثل الجنة - فهي ليست مثل احتساء مشروب بارد على شاطئ استوائي. لكن بودكاست Project Management Paradise يهدف إلى جعل وظيفة مدير المشروع أقرب ما يكون إلى الجنة. 🏖️

يُجري هذا البودكاست الخاص بإدارة المشاريع مقابلات مع خبراء من جميع أنحاء العالم. وهم لا ينشرون سوى بضع مرات في الشهر، ولكن الحلقات الأخيرة تتطرق إلى:

الذكاء الاصطناعي

الاتجاهات الخاصة بالصناعة في مجالات الدفاع والفضاء والأدوية الحيوية

الصلابة الذهنية

التنوع

التحول الرقمي

بالمناسبة، إذا كنت خبيراً متمرساً في إدارة المشاريع ولديك قصة ترويها، يمكنك التقدم بطلب لتكون ضيفاً في البرنامج. إنهم يبحثون عن خبراء في

إدارة المشاريع

إدارة التغيير

برنامج إدارة المشاريع

إدارة الوقت

الابتكار

القيادة

ثقافة الشركة

قد يستغرق الأمر بضعة أشهر للحصول على الجدول الزمني، ولكن هذه فرصة رائعة لأي شخص يريد أن يصنع لنفسه اسماً في عالم إدارة المشاريع.

إحصائيات البودكاست

متوفر على: سبوتيفاي، آي تيونز، ستيتشر

سبوتيفاي، آي تيونز، ستيتشر أ متوسط المدة: 30 دقيقة

30 دقيقة PDUS: نعم

8. بودكاست مدير المشروع الرقمي

عبر بودكاست مدير المشروع الرقمي مدير المشروع الرقمي هو موقع موارد لكل ما يتعلق بإدارة المشاريع. إنه مثالي للمبتدئين الذين يحتاجون إلى نصائح حول السيرة الذاتية والمجتمع والأسئلة الشائعة.

كما أن البودكاست الخاص بهم ليس بالأمر الذي يستدعي العطس أيضاً. يتعمق بودكاست Digital Project Manager Podcast في مزيج من نظرية وممارسة إدارة المشاريع، مما يمنحك نصائح قابلة للتنفيذ لتبسيط يوم عملك وتنظيم حياتك المهنية لتحقيق النجاح.

تدور بعض أحدث حلقات بودكاست إدارة المشاريع حول:

إرشاد الأقران

نماذج العمل الرشيقة

بناء المسار الوظيفي

اختيار برنامج إدارة المشاريع

إذا كنت محترفاً في إدارة المشاريع وترغب في المضي قدماً في هذا المجال، يقدم مدير المشاريع الرقمية أيضاً دورات مصغرة وبرامج شهادات ولوحة وظائف وخيارات عضوية.

بودكاست في لمحة سريعة

متوفر على: سبوتيفاي وآيتونز وجوجل بودكاست وستيتشر

سبوتيفاي وآيتونز وجوجل بودكاست وستيتشر متوسط المدة: 30 دقيقة

30 دقيقة الوحدات: غير واضح

9. فرقة مكتب إدارة المشاريع

عبر فريق مكتب إدارة المشاريع The PMO Squad هي شركة استشارية لإدارة المشاريع والتي تصادف أنها تدير واحدة من أفضل المدونات الصوتية لإدارة المشاريع. يبث بودكاست ساعات عمل إدارة المشاريع حلقات جديدة مرتين في الشهر تركز على:

علم الأعصاب

إدارة التغيير

التحدث أمام الجمهور

القيادة

لكن هذا ليس بودكاست جدتك. تناقش فرقة PMO Squad بانتظام مواضيع ذات صلة بمديري المشتريات مثل الرقص بالنار والكوميديا الارتجالية.

والأفضل من ذلك كله، أنك تحصل على وحدات تطوير مهني لمجرد الاستماع. ستون دقيقة من المحتوى تساوي وحدة تنمية مهنية واحدة، لذا فإن الاستماع إلى أكثر من 100 حلقة من حلقات Office Hours سيوصلك إلى الحد الأدنى المطلوب في وقت قصير.

بودكاست في لمحة سريعة

متوفر على: آبل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل بودكاست، راديو آي هارت

آبل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل بودكاست، راديو آي هارت متوسط المدة: 1 ساعة

1 ساعة الوحدات: نعم

10. انتفاضة رشيقة

عبر انتفاضة رشيقة إدارة المشاريع الرشيقة لها نكهتها الفريدة. البودكاست الخاص بإدارة مشاريع Agile Uprising هو بودكاست لا بد من الاستماع إليه إذا كنت تدير فريقاً رشيقاً.

يتعمق هذا البودكاست في كل ما يتعلق بإدارة المشاريع الرشيقة والمرنة وتجربة المستخدم/التصميم والقيادة وتطوير البرمجيات. وتتضمن معظم حلقاته مقابلات مع قادة خبراء ومدراء تنفيذيين وغيرهم من المتخصصين في المشاريع. يحتوي البودكاست على قائمة متجددة من المضيفين، بحيث يمكنك الاستفادة من الاستماع إلى مجموعة متنوعة من المحترفين.

تتضمن الحلقات الأخيرة مواضيع مثل:

الإنتاجية

نصائح رشيقة

اتجاهات الصناعة

التغيير التنظيمي

إذا كنت مهتمًا بالدردشة مع المضيفين والمجتمع، فإن Agile Uprising لديها قناة Discord مجانية أيضًا.

بودكاست في لمحة سريعة

متوفر على: iTunes، Stitcher

iTunes، Stitcher متوسط المدة: 50 دقيقة

50 دقيقة الوحدات : غير واضح

ابدأ في تطبيق إدارة المشاريع في سير عملك

تتغير إدارة المشاريع دائماً. سيؤدي الاستماع إلى أفضل المدونات الصوتية لإدارة المشاريع إلى تعزيز مهاراتك وإبقائك على اطلاع على أحدث الاتجاهات. ولكن لا تنسَ تطبيق ما تعلمته! تنفيذ إدارة المشروع في سير عملك لتحسين الكفاءة والإنتاجية وجودة العمل.

إن أفضل طريقة لإضافة إدارة المشاريع إلى سير عملك اليومي هي باستخدام أداة إدارة المشاريع مثل ClickUp. تستخدم فرق إدارة المشاريع أداة ClickUp للتعاون ومراقبة المقاييس وتسريع سير العمل. مع ClickUp، أنت حر في إدارة المشاريع بطريقتك الخاصة في منصة قابلة للتخصيص بنسبة 100% مصممة خصيصًا للطريقة التي يفضل فريقك العمل بها. 🤩

تتبع الأهداف

لماذا تفصل بين أهداف المشروع من عملك اليومي؟ ClickUp يجلب لك الأهداف والمهام معًا في منصة واحدة لتتبع أبسط.

طوّر لوحة تحكم مخصصة لكل مشروع أو عضو في الفريق أو مهمة - سمِّ ما شئت. تتبع المقاييس العددية، والأهداف، والصواب/الخطأ، والأهداف الأخرى. يمكنك الحفاظ على خصوصية أهدافك أو مشاركتها مع فريقك حتى يرى الجميع تقدمهم في الوقت الفعلي في مكان واحد.

اعمل بسرعة البرق مع ClickUp AI

إدارة المشروع مثل رعي القطط. تحتاج إلى كل المساعدة التي يمكنك الحصول عليها، لذلك استخدم ClickUp AI لتفويض المهام المتكررة والمملة وتحرير وقتك للأمور المهمة.

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع، وتلخيص النص وصقله، وإنشاء ردود على البريد الإلكتروني، والمزيد

ClickUp AI هي أداة فريدة من نوعها للذكاء الاصطناعي مصممة خصيصاً لتناسب وظيفتك كمدير مشروع. اطلب منه إنشاء جدول زمني للمشروع، أو إنشاء ملخصات، أو كتابة نسخة. يقوم بتوليد عناصر العمل من ملاحظات الاجتماع، وتلخيص النص، وتحرير النسخة في لمح البصر.

الذكاء الاصطناعي ClickUp أفضل من المساعد البشري لأنه يتكامل تلقائياً مع مهامنا ومشاريعنا وأهدافنا لسير عمل سهل للغاية.

اختر من بين 10 طرق عرض قابلة للتخصيص

استكشف ClickUp لإدارة مشاريعك بقوة الذكاء الاصطناعي وأكثر من 15 طريقة عرض وأتمتة المهام

تجبرك بعض حلول برامج إدارة المشاريع على عرض المهام بطريقتها الخاصة. نحن نعلم أن كل مدير مشروع مختلف، ولهذا السبب يأتي ClickUp مع أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص .

بنقرة واحدة فقط، اعرض مهامك بنقرة واحدة فقط:

مخطط جانت

لوحة (كانبان)

الجدول الزمني

عبء العمل

صندوق

النشاط

الخريطة الذهنية

الخريطة

لا يمكنك أن تكون في كل مكان في وقت واحد، ولكن هذه الأداة التصورية تجعل من السهل رؤية جميع المشاريع والمهام وتواريخ الاستحقاق وأعباء عمل الموظفين في لمحة سريعة. 👀

تعاون في الوقت الفعلي

العمل غير المتزامن ليس عملياً دائماً. عندما تكون الثواني مهمة، استخدم انقر فوق اللوحات البيضاء للتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي. تحتوي هذه السبورة البيضاء الافتراضية على جميع أفكارك الكبيرة، مما يتيح لك مساحة لتعديل الأفكار حتى تصبح مثالية.

عندما يحين وقت تنفيذ كل شيء، لا داعي لإعادة نسخ عملك: يقوم ClickUp بتحويل السبورة البيضاء إلى مشاريع أو مهام بنقرة واحدة.

تعاون في الوقت الفعلي واحتفظ ببياناتك مخزنة بأمان في مكان واحد مع ClickUp Docs مستندات ClickUp يدعم أيضًا التعاون في الوقت الفعلي في السحابة. تتصل المستندات بسير عملك، بحيث يمكنك ربط عملك بمهامك.

يمكنك حتى إضافة أدوات داخل المستندات لتحديث مهام سير العمل والحالات وغيرها دون مغادرة محرر المستندات.

وفر الوقت باستخدام قوالب ClickUp

يستغرق تنسيق المستندات الكثير من الوقت. تخلَّص من العمل المتكرر وأنشئ قالب ClickUp لمشروعك. هناك قالب لكل شيء تقريباً, بما في ذلك مكاتب إدارة المشاريع (PMOs) .

اسحب قوالب لخطط العمل وجداول الأعمال وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية واجتماعات الانطلاق وغير ذلك الكثير.

ادعم فريق مشروعك بالبرمجيات المناسبة

إن الاستماع بانتظام إلى البودكاست سيصقل مهاراتك في إدارة المشروع. إذا كنت تبحث عن برامج جديدة لتنقلاتك الصباحية، فإن المدونات الصوتية لإدارة المشاريع في هذا الدليل هي لك.

عندما تحتاج إلى التنفيذ الفعلي للأفكار الكبيرة التي تعلمتها، استخدم ClickUp، فنحن نمنح المشاريع جرعة من التعقل التي تحتاجها بشدة من خلال جمع كل أعمالك - ونعني كلها في مكان واحد.

شاهد الفرق بنفسك: أنشئ مساحة عمل ClickUp الخاصة بك الآن مجاناً.