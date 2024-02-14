قل وداعًا للفوضى: 10 قوالب مجانية لمخطط الأعمال المنزلية من أجل أسرة منظمة

يمكن أن يؤدي العيش تحت سقف واحد مع عائلة صاخبة، خاصةً مع وجود أطفال، إلى تحويل منزلك بسرعة إلى زوبعة من الأنشطة. بدلاً من إزعاج أحبابك باستمرار بشأن مسؤولياتهم، هناك طريقة لإبقاء كل شيء تحت السيطرة - جدول أعمال يمكن الوصول إليه بسرعة.

هذا هو بالضبط سبب وجود قوالب لجدول الأعمال الروتينية! تساعدك هذه الأدوات المفيدة على تبسيط مهامك المنزلية. فهي تأتي مع حقول وأقسام محددة مسبقًا للجدولة, إدارة الوقت وتعيين المهام، كل ذلك مع قابليته للتكيف تمامًا مع ديناميكيات عائلتك الفريدة. 👨‍👩‍👧‍👦

لجعل حياتك أكثر ملاءمة، قمنا بتجميع قائمة بأفضل قوالب المخططات الروتينية التي يمكنك الحصول عليها مجانًا. لنرى ما الذي يجعلها رائعة للغاية!

ما هو قالب المخطط البياني الروتيني؟

قالب المخطط البياني الروتيني هو مستند مصمم مسبقًا وقابل للتخصيص يساعدك على تنظيم وتتبع الأعمال اليومية والأسبوعية والشهرية وكل مسؤوليات كل عضو . تُستخدم عادةً في العائلات أو الأسر المشتركة أو إعدادات الفصول الدراسية لتوزيع الأعمال المنزلية وضمان مساهمة جميع المشاركين في إنجاز المهام بسلاسة. ✅

تأتي هذه القوالب في أشكال مثل الأوراق المطبوعة أو المستندات الرقمية أو المتخصصة تطبيقات قائمة المهام . يمكن أن يؤدي استخدام جدول المهام تعزيز العمل الجماعي وإدارة الوقت، وكذلك تعليم المسؤولية للأفراد، وخاصة الأطفال.

تتضمن العناصر الشائعة الموجودة في قوالب المخططات الروتينية ما يلي:

قائمة بالأعمال المنزلية: يمكن أن تتراوح هذه المهام من المهام اليومية البسيطة مثل غسل الأطباق إلى المسؤوليات غير المتكررة مثل جز العشب أو تنظيف المرآب المكلفون: عادةً ما يتم تعيين كل عمل روتيني لشخص معين لتوضيح من المسؤول عن ماذا الجدول الزمني: يشير إلى عدد المرات التي يجب فيها أداء عمل روتيني معين التتبع: يشير إلى عدد المرات التي يجب أن يتم فيها أداء عمل روتيني معين: تساعدك علامات الاختيار والملصقات على وضع علامة على الأعمال المنزلية التي تنجزها المكافآت أو العقوبات: يمكن أن يشمل ذلك كسب الامتيازات والبدلات عن الأعمال المنجزة أو العقوبات عن الأعمال غير المنجزة

ما الذي يجعل قالب مخطط الأعمال الروتينية جيداً؟

فيما يلي بعض الخصائص الرئيسية التي تجعل قالب المخطط البياني للعمل الروتيني فعالاً:

الوضوح والبساطة : يجب أن يكون القالب سهل الفهم، بحيث يسرد بوضوح الواجبات الروتينية والجدول الزمني

: يجب أن يكون القالب سهل الفهم، بحيث يسرد بوضوح الواجبات الروتينية والجدول الزمني الجاذبية البصرية : يجب أن يكون جذابًا بصريًا، مع عناصر مثل الترميز بالألوان والملصقات لجعله أكثر جاذبية

: يجب أن يكون جذابًا بصريًا، مع عناصر مثل الترميز بالألوان والملصقات لجعله أكثر جاذبية قابلية التخصيص : يجب أن يسمح القالب الجيد بتخصيصه ليتناسب مع الاحتياجات الخاصة بأسرتك. وهذا يشمل إضافة الأعمال المنزلية أو إزالتها، وتغيير المكلفين بالمهام، وتعديل الجداول الزمنية

: يجب أن يسمح القالب الجيد بتخصيصه ليتناسب مع الاحتياجات الخاصة بأسرتك. وهذا يشمل إضافة الأعمال المنزلية أو إزالتها، وتغيير المكلفين بالمهام، وتعديل الجداول الزمنية عناصر التتبع :يجب أن يتضمن القالب مساحة لتتبع الإنجازات ومكافأتها لإبقاء الجميع متحمساً

:يجب أن يتضمن القالب مساحة لتتبع الإنجازات ومكافأتها لإبقاء الجميع متحمساً إمكانية الوصول:يجب أن يكون مخطط الأعمال الروتينية المناسب متاحًا لجميع أفراد الأسرة. القالب الرقمي مناسب بشكل خاص للوصول المشترك والتحديثات المشتركة

10 قوالب لجدول الأعمال الروتينية لاستخدامها في عام 2024

قل وداعًا لفوضى الأعمال المنزلية ومرحبًا بمساحة معيشة أكثر تنظيمًا وتناغمًا! لقد اخترنا لك 10 قوالب مجانية لمخططات الأعمال الروتينية في Canva وPDF و انقر فوق لتسهيل حياتك وتحفيزك على طول الطريق. دعنا نتعمق في الميزات المفيدة التي تقدمها هذه القوالب! 🏊

1. قالب مخطط كليك أب الروتيني

احرص على إنجاز جميع الأعمال الشخصية أو العائلية في الوقت المناسب باستخدام قالب مخطط الأعمال الروتينية ClickUp

هل تبحث عن طريقة سلسة لإبقاء واجباتك المنزلية تحت السيطرة؟ أنهِ بحثك مع قالب مخطط الواجبات المنزلية ClickUp ! يأتي مع مساحات معدة مسبقًا لمهامك، والفترات الزمنية المخصصة لها، والأفراد المسؤولين عنها، وملاحظات لتدوين التفاصيل المهمة، وحتى المكافآت لإتمام الأعمال الروتينية. 🎁

تنظيم الأعمال المنزلية بكفاءة مع:

مخطط الأعمال اليومية: مقسم إلى قسمين صباحي وبعد الظهر، مرتبة حسب الساعات الجدول الزمني الأسبوعي: مرتبة حسب أيام الأسبوع مخطط الأعمال الروتينية الشهرية: مرتبة حسب الأسابيع، ويتضمن كل منها جدولاً يحتوي على أعمدة لكل يوم من أيام الأسبوع

يتضمن القالب مخططات الأعمال الروتينية الشخصية لمساعدتك في تنظيم يومك أو أسبوعك أو شهرك و مخططات الأعمال الروتينية العائلية للحفاظ على مزامنة كل شيء في المنزل. كلا النوعين لهما نفس الهيكل، مع وجود مساحات مخصصة للمهام والملاحظات. ومع ذلك، تتضمن المخططات الروتينية العائلية عمودًا مفيدًا حيث يمكنك إضافة اسم كل فرد من أفراد الأسرة إلى المهام الموكلة إليه.

هذا قالب المستند قابل للتخصيص بالكامل حسب احتياجاتك، لذا قم بتضمين أو استبعاد أي قسم تريده. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعائلات منح حق الوصول إلى أعضائها، مما يمكّن كل عضو من تعديل القالب. ويمكنهم وضع علامة على المهام على أنها مكتملة أو إضافة مهام جديدة إلى القائمة، مما يجعلها تفاعلية للغاية وسهلة الاستخدام.

2. قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp

قم بتنظيم وتتبع المهام اليومية من خلال تقسيمها إلى مهام صباحية وبعد الظهر والمساء باستخدام قالب قائمة المهام اليومية ClickUp

هل تعبت من روتينك اليومي الذي يبدو وكأنه شبكة متشابكة من الفوضى؟ اكتشف قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp ! هذا القالب قالب المهام سهل الاستخدام موجود هنا لمساعدتك في بناء عاداتك والالتزام بها بنجاح باستخدام المهام الفرعية المتداخلة والحالات القابلة للتخصيص. تتبع أنشطتك اليومية باستخدام الحقول المخصصة التالية:

المكان : لاحظ موقع المهمة، سواء كان متجر البقالة أو منزل صديق أو صالة الألعاب الرياضية أو مطعمك المفضل

: لاحظ موقع المهمة، سواء كان متجر البقالة أو منزل صديق أو صالة الألعاب الرياضية أو مطعمك المفضل الفئة : صنف المهام إلى مهام مهنية أو صحية ولياقة بدنية أو أعمال منزلية حتى تعرف بالضبط أين يذهب وقتك

: صنف المهام إلى مهام مهنية أو صحية ولياقة بدنية أو أعمال منزلية حتى تعرف بالضبط أين يذهب وقتك عدّاد السلاسل : تتبع خطوط مهامك أو عاداتك

: تتبع خطوط مهامك أو عاداتك ملاحظات: اكتب تذكيرات إضافية أو أسبابًا إضافية وراء أي تغييرات في الخطة

لتنظيم أكثر فعالية، قسّم يومك إلى الصباح و بعد الظهر و المساء. ثم أضف مهام فرعية متداخلة لكل جزء من اليوم. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء مهمة فرعية "الروتين المسائي" وملئها بمهام فرعية مثل إعداد العشاء، والعناية بالبشرة، والقراءة قبل النوم. 🌛

3. قالب ClickUp إنجاز المهام

يساعدك قالب ClickUp Get Things Done Template المستند إلى نظام GTD من تأليف ديفيد ألين، على تنظيم المشاريع من خلال تقسيمها إلى مهام قابلة للتنفيذ بسهولة

قالب قالب ClickUp لإنجاز المهام (GTD) يجعل التغلب على الجداول الزمنية المزدحمة أمرًا في غاية السهولة! استنادًا إلى نظام GTD الذي وضعه ديفيد ألين، فهو يجلب النظام لمهامك، ويقلل من الضغط، ويقلل من يعزز كفاءة العملية من خلال نهج منظم لإدارة المسؤوليات.

يتم تحميل قالب المجلد العملي هذا بقوائم وطرق عرض لضمان تنظيم واضح. استخدم قائمة البريد الوارد لالتقاط جميع المهام ووصفها. بعد ذلك، قم بتقدير المدة التي ستستغرقها، وقم بتقييمها على مقياس الجهد من واحد إلى خمسة، وحدد ما إذا كانت قابلة للتنفيذ.

هل تفضل التخطيط المرئي؟ يحتوي القالب على سبورة بيضاء قابلة للتخصيص مع مخطط انسيابي لـ GTD. وهي تأتي مع أسئلة إرشادية لمساعدتك في غربلة مهامك وتحديد ما إذا كانت جاهزة للعمل أم لا. 🎬

يمكنك فرز مهامك بدقة من خلال تطبيق علامات مثل المنزل أو العمل أو صياغة فئات مخصصة خاصة بك. للفرز الدقيق، استكشف قوائم مثل

مجدولة في التقويم : توفر عرضًا للتقويم لمهامك المحددة زمنيًا

: توفر عرضًا للتقويم لمهامك المحددة زمنيًا قائمة المشاريع : مثالية لتقسيم المشاريع المعقدة و تحديد أولويات المهام القائمة المنقّطة/ربما يومًا ما :للمهام التي قد تنهيها في المستقبل

: مثالية لتقسيم المشاريع المعقدة و تحديد أولويات المهام

قم بتخصيص القالب ليتماشى مع سير عمل GTD الخاص بك بشكل مثالي. قم بإلقاء الحقول المخصصة الخاصة بك وافتح أي قائمة في عرض اللوحة لترى المهام مرتبة بدقة كبطاقات على لوحة كانبان بالسحب والإفلات. بهذه الطريقة، يمكنك بسهولة إجراء التحديثات أثناء التنقل. 📈

4. انقر فوق قالب مهام الرعاية الذاتية

في خضم جداول أعمالنا المزدحمة، من السهل أن نترك الرعاية الذاتية تفلت من بين أيدينا. لحسن الحظ، فإن قالب مهام العناية الذاتية من ClickUp موجود هنا لمساعدتك في تحديد أولوياتك في العناية بنفسك من خلال تخطيط مصمم مسبقًا يجعل تتبع روتين العناية الذاتية الخاص بك أمرًا في غاية السهولة. 💆

يأتي هذا القالب مع حقول مخصصة، وهي سهلة الاستخدام قائمة المهام ولوحة كانبان وتقويم - كل ما تحتاجه لضمان أن تكون عافيتك على المسار الصحيح.

ضمن عرض قائمة الرعاية الذاتية، يتم تنظيم أنشطتك بدقة بناءً على نوع العافية الخاص بها، مثل العقل و الجسم و الروح. ويمكنك مراقبة مهام الرعاية الذاتية اليومية أو الأسبوعية دون عناء، ومتابعة التقدم المحرز فيها باستخدام الحالات المخصصة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد الأولويات و إدارة المهام التي قد تكون خارج المسار أو معلقة.

يتدخل تقويم الرعاية الذاتية لمساعدتك على البقاء على رأس جدولك الزمني. استخدمه لتتبع معالمك، وجدولة الأنشطة الجديدة، وإضافة مذكرات لإنجاز المهام في الوقت المناسب مما يقربك خطوة واحدة من تحقيق أهدافك الصحية! 🌼

5. قالب قائمة مهام الفصل الدراسي ClickUp الواجبات التي يجب القيام بها

يعد قالب قائمة مهام الفصل الدراسي ClickUp قالب قائمة المهام رائع للمعلمين لتتبع مهام الفصل وترتيب أولويات المهام

ينطوي التدريس على عبء ثقيل من المسؤوليات، بدءاً من إعداد الصفوف وتصحيحها إلى إدارة المهام الإدارية التي لا نهاية لها. إن نموذج الواجبات الصفية ClickUp يساعد المدرسين في الإشراف على فصولهم وتدوين الملاحظات والتخطيط لرحلتهم الأكاديمية، كل ذلك في مركز مركزي منظم جيدًا. 👩‍🏫

يحتوي القالب على مجلدان منفصلان لفصلي الربيع والخريف. داخل كل من هذه المجلدات، ستجد قوائم مخصصة لمواضيع محددة، مما يسمح لك بتصنيف الواجبات بدقة بناءً على حالتها - سواء كانت مكتملة أو قيد الإنجاز أو قيد التنفيذ.

يمكنك أيضًا فرز الواجبات حسب نوع الواجب في قائمة منفصلة لتتبع عدد الاختبارات أو الاختبارات القصيرة أو الأوراق لكل فصل دراسي بسهولة. يمكنك تدوين التفاصيل المهمة مثل تواريخ الاستحقاق، والفصول التي ستتم تغطيتها، وأوقات الإكمال المقدرة. تنظيم خطة الدرس الخاص بك والمواد الدراسية بفعالية باستخدام طريقتين لعرض Doc، واحدة لملاحظات الفصل وأخرى لملاحظات القراءة.

6. انقر فوق قالب قائمة المهام المتحركة

الانتقال أمر مزعج، ولكن ليس عندما يكون لديك قائمة مفصلة للتحقق منها للتحضير لليوم الكبير

سواء كنت تستعد لعملية نقل بسيطة أو عملية نقل أكثر تعقيداً، فإن التعبئة والتخطيط يمكن أن يكونا من الأمور التي تسبب لك التوتر. ولكن لا تقلق - لا تقلق قالب قائمة مهام الانتقال ClickUp Moving To Do List Template هو حليفك الموثوق به في الانتقال إلى منزلك الجديد! 🏠

يتيح لك هذا القالب المفيد إنشاء قائمة مرجعية بالمهام التي يجب معالجتها و الاحتفاظ بسجل لما تم إنجازه بالفعل . عند فتح عرض قائمة المهام ، ستحصل على صورة واضحة للمهام المصطفة في كل مرحلة من مراحل الانتقال، مصنفة بدقة في حقل القائمة المنسدلة لمرحلة الانتقال.

يمكنك ترتيب الأولويات وتحديد المواعيد النهائية لكل مهمة أو تعيين أفراد مسؤولين عن مهام محددة. بالإضافة إلى ذلك، يوجد شريط تقدم، مما يساعدك على تتبع رحلتك بسهولة.

يقدم عرض لوحة مراحل الانتقال لوحة كانبان، حيث تتحول المهام إلى بطاقات يمكنك تبديلها بسلاسة عبر الأعمدة لتتناسب مع مراحل انتقالك. يتم تجميع المهام بشكل مرتب حسب مرحلة الانتقال، مما يسهل تنظيمها في مرحلة التحضير، أو في يوم الانتقال، أو خلال فترة الاستقرار.

7. انقر فوق قالب قائمة مهام تجديد المنزل

تتبع جميع المهام المهمة، وتواريخ الاستحقاق، والمخزون، والتكاليف باستخدام قالب قائمة مهام تجديد المنزل ClickUp Home Renovation To Do List

قائمة مهام منظمة بشكل جيد نظام إدارة المشروع لتجديد المنزل هو المفتاح للتحكم في التكاليف والالتزام بميزانيتك أثناء إجراء التحسينات المنزلية. إن نموذج قائمة مهام تجديد المنزل ClickUp لتجديد المنزل هو الحل الأمثل ل إنشاء قوائم المهام لمهام ما قبل التجديد ومهام التجديد الفعلية. مراقبة الميزانيات بفعالية, الجداول الزمنية للمشروع وتفاصيل المقاول 👷

قم بتضمين جميع المواد المطلوبة لمشاريع التجديد الخاصة بك في قائمة المواد. وبهذه الطريقة، يمكنك تتبع كمية الفرش أو الطلاء أو الأشرطة اللاصقة المطلوبة، بالإضافة إلى التكلفة التقديرية والفعلية لإدارة الميزانية بكفاءة.

افتح قائمة المشاريع لتبسيط عملية إدارة التجديد من خلال طرق عرض مثل:

قائمة جميع المشاريع: يعرض جميع مشاريع التجديد الخاصة بك، مع توفير التفاصيل الأساسية مثل تواريخ الاستحقاق والعناصر المطلوبة وتكلفة العمالة والمواد والمشروع ككل لوحة مراحل المشروع: تساعدك على تحديد أولويات المشاريع من خلال توفير نظرة عامة على جميع مشاريع التجديد الخاصة بك منظمة ومجمعة حسب مراحل مثل قيد التنفيذ والمكتملة تقويم مشاريع تجديد المنزل: يمنحك عرض التقويم لجميع مهام التجديد، مما يسهل تتبع المواعيد النهائية وإعادة الجدولة

امنح القالب لمسة شخصية من خلال تخصيصه بحقول مخصصة جديدة. املأ القوائم بالعناصر التي تحتاجها تأكد من أنك منظم جيدًا واستمتع برحلة تجديد فعالة من حيث التكلفة! 🛠️

8. قالب مخطط الرسم البياني اليومي من كانفا

يوفر قالب مخطط الأعمال اليومية من كانفا طريقة بسيطة لتخطيط ومراقبة مهامك اليومية

إذا كنت تبحث عن طريقة بسيطة وفعالة في نفس الوقت لتتبع أعمالك اليومية، فإن قالب مخطط الأعمال اليومية من كانفا يجب أن ينجز المهمة. يوفر هذا القالب المكون من صفحة واحدة أقسامًا قابلة للتخصيص بالكامل من أجل تخطيط مهامك لكل يوم من الأسبوع بكل سهولة. 📝

يوفر القالب مساحات فارغة لك لسرد المهام الأسبوعية التي تحتاج إلى إكمالها، وهناك دوائر مرمزة بالألوان تتوافق مع كل يوم. استخدم هذه الدوائر من أجل وضع علامة على الجدول الزمني لكل مهمة محددة .

كل عنصر قابل للتعديل أو الاستبدال، مما يسمح لك بـ أطلق العنان لإبداعك . غيِّر الألوان، أو استبدل الدوائر بشكل مختلف، أو غيِّر خط الحروف. وإذا لم تكن صفحة واحدة كافية لقائمة أعمالك الطويلة، يمكنك بسهولة إضافة صفحة أخرى وملئها حسب الحاجة.

يمكنك حفظ قالب مخطط الأعمال الروتينية هذا بصيغة PDF أو بصيغة JPEG وطباعته وتعليقه على الحائط، أو استخدامه في شكل رقمي لسهولة التحديث ومشاركة الروابط.

9. قالب مخطط الأعمال اليومية للأطفال بصيغة PDF بواسطة ThirtyHandMadeMadeDays

تأكد من أن أطفالك يكملون أعمالهم اليومية والأسبوعية بسهولة مع قالب مخطط الأعمال اليومية للأطفال PDF من ThirtyHandMadeMadeDays

قد يبدو تعليم أطفالك عادات جيدة وأهمية إنجاز الأعمال المنزلية في بعض الأحيان وكأنه دورة لا تنتهي من التذكيرات. لحسن الحظ، فإن قالب مخطط الأعمال اليومية للأطفال بصيغة PDF من ThirtyHandMadeMadeDays موجود هنا لإنقاذ الموقف.

يتضمن هذا القالب مساحات ل السجلات اليومية ، مع دوائر بألوان مختلفة مخصصة لكل يوم من أيام الأسبوع. من السهل تحديد موعد إكمال كل مهمة، سواء كانت تنظيف الأسنان بالفرشاة أو أداء الواجبات المنزلية أو إخراج القمامة. بالإضافة إلى ذلك، توجد خانات في أسفل القالب لـ الأعمال الأسبوعية، وهي مثالية للمهام المتكررة مثل التنظيف أو فرز الغسيل. 🧺

وكحافز إضافي، يمكن لأطفالك أن يتطلعوا إلى مكافأة خاصة بمجرد ملء جميع الفقاعات في نهاية الأسبوع.

مكافأة: تطبيقات التقويم العائلي !

ابق على رأس أعمالك المنزلية مع قالب مخطط الأعمال المنزلية المجاني القابل للطباعة

إنها لحقيقة أن القيام بعمل روتيني في اليوم يبعد الفوضى عن المنزل، ولكن ضمان إنجاز هذه المهام على الفور يضمن لك إحساسًا دائمًا بالنظام. معأفضل مخططات الأعمال الروتينية المجانية القابلة للطباعة، يمكنك بسهولة تخطيط و تتبع جميع أهدافك والمهام، وتحقيق الانسجام المنزلي بأقل جهد ممكن!

لا تفقد أبدًا ميزتك التنظيمية، بغض النظر عن الموقف، مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 1000 نموذج في مكتبة قوالب ClickUp ! الغوص في عالم من القوالب الجاهزة قوائم المهام قوية أدوات إدارة المشاريع و قوالب تحديد الأولويات لإدارة المهام كالمحترفين 😎