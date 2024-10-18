أفضل 10 بدائل لـ Google Chat لتوسيع نطاق التواصل الجماعي

ربما سمعت على الأرجح مقولة "التواصل هو المفتاح" ملايين المرات حتى الآن، ولكن مع ظهور أماكن العمل عن بُعد، أصبحت هذه العبارة أكثر أهمية. ☎️

تعتمد فرق العمل عن بُعد اعتمادًا كبيرًا على التواصل غير الاحتكاكي لسد الفجوة المادية وتمكين العمل الجماعي. ولحسن الحظ، فإن تطبيقات التعاون و أدوات المراسلة التجارية أتاحت لفرق العمل البقاء على اتصال وتتبع التحديثات المهمة، بغض النظر عن موقعهم الفعلي والمنطقة الزمنية.

منذ أن حلّت Google Chat محل Hangouts في عام 2020، أثبتت Google Chat فعاليتها في أداة تواصل فعالة -خاصة لمستخدمي Google Workspace، نظرًا لتكاملها السلس مع تطبيقات Workspace.

على الرغم من توفير طريقة آمنة وسهلة للتعاون ومشاركة الملفات داخل نظام Google البيئي، فإن Google Chat بالتأكيد ليس الخيار الأفضل المتاح. في أحسن الأحوال، إنها أداة جيدة؛ فالأدوات الأخرى تعمل بنفس الكفاءة أو حتى أفضل.

في هذه المقالة، سوف نستكشف أفضل 10 بدائل ل Google Chat، ونفصل ميزاتها البارزة ونشير إلى بعض أوجه القصور لمساعدتك في اختيار أداة التعاون التالية لفريقك.

ما هي دردشة جوجل؟

عبر محادثة جوجل تُعدّ Google Chat، التي يحبها العديد من مستخدمي Google Workspace، أداة فعّالة تساعد فريقك على التعاون بفعالية والبقاء على رأس المهام المشتركة.

التواصل مبني على مراسلة فردية أو قنوات مثلالمساحات والمحادثات الجماعية.

بشكل عام، الواجهة بسيطة وبديهية، مما يجعلها سهلة التنقل والاستخدام. عندما يتعلق الأمر بالمساحات، يتم تنظيم التواصل في سلاسل رسائل حتى يتمكن المستخدمون من المتابعة بسهولة والرد على رسائل محددة.

الدعامة الأساسية لـ Google Chat هي أنه يتكامل بسلاسة مع شبكة تطبيقات Google الحالية. يمكنك استضافة اجتماعات افتراضية على تطبيق Meet، أو مشاركة ملفات Drive بسهولة، أو إضافة المهام والأحداث مباشرةً إلى تقويم Google.

والأكثر من ذلك، فهو يتضمن ميزة بحث محسّنة للغاية. لذا، سواء كنت تبحث في سجل الدردشة عن معلومات مهمة أو تبحث عن مستندات في بحر من النصوص، يمكنك استخدام الفلاتر لتظهر لك مباشرةً!

في الآونة الأخيرة، طبقت Google ميزات الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها، والدردشة ليست استثناءً. يمكنك الاستفادة من إمكانيات Duet AI المساعدة لمساعدتك على البقاء على اطلاع دائم واكتساب رؤى مفيدة من المحادثات في مساحة عمل الدردشة. 🤖

كيفية اختيار أفضل بديل لـ Google Hangouts

بالنظر إلى أن Google Chat يحتوي على عدد محدود من عمليات التكامل مع جهات خارجية ويفتقد بعض الميزات المتقدمة بسبب تصميمه المبسط للغاية، فإنه يترك الكثير مما هو مرغوب فيه. ونتيجة لذلك، قد ترغب في استكشاف أدوات تواصل جماعية أكثر شمولاً.

فيما يلي بعض الصفات الحيوية التي يجب مراعاتها عند البحث عن بديل لـ Google Chat:

سهولة الاستخدام: يجب أن تكون سهلة الاستخدام لكل عضو من أعضاء فريقك، مع ميزات بديهية وسهلة الاستخدام الأمان: يجب أن تعطي الأداة الأولوية للسلامة والحماية من اختراق البيانات عمليات التكامل: يجب أن تحتوي الأداة البديلة على مجموعة واسعة من عمليات التكامل المتاحة لتعزيز سير عمل فريقك وإنتاجيته الأتمتة: يجب أن تسمح لك بإنشاء عمليات سير عمل مخصصة تعمل على تبسيط المهام وتوفير الوقت التخصيص: ميزات قابلة للتخصيص للتكيف مع احتياجات التواصل الخاصة بالفريق

أفضل 10 بدائل لبرنامج Google Hangouts لتجربتها في عام 2024

مع وضع العوامل المذكورة أعلاه في الاعتبار، دعنا نتعمق في أفضل 10 بدائل ل Google Chat يمكنك استخدامها لتعزيز التعاون والتواصل بين الفريق.

1. انقر فوق

تخزن طريقة عرض الدردشة جميع تعليقاتك في ClickUp للعثور بسرعة على أي محادثة

ClickUp هو أفضل إنتاجية و تعاون الفريق منصة تقدم مجموعة واسعة من الميزات لإدارة المشاريع والتواصل الجماعي. وهي توفر طريقة سلسة لتصور المهام المشتركة وإدارتها بفعالية حتى اكتمالها. عرض الدردشة في ClickUp هي قناة الاتصال المركزية للمنصة. هنا، يمكنك بدء المحادثات، ومشاركة الملفات والموارد، وتعيين التعليقات. باستخدام خيار الإشارة ، الإشارة إلى أعضاء فريق محددين في المحادثات، مما يضمن إطلاعهم على التحديثات والتغييرات فور ورودها.

هل تحتاج إلى طريقة سهلة لتظهر لأعضاء فريقك ما تتحدث عنه بالضبط؟ كليك أب كليب هي الطريقة المثلى. إنها ميزة تسجيل الشاشة الخاصة بالمنصة، فهي تتيح لك تسجيل ومشاركة مساحة العمل الخاصة بك مع أعضاء فريقك حتى يتمكنوا من متابعة ما يجري واستكشاف المشكلات وإصلاحها بسهولة. التعليقات في ClickUp هي واحدة من أكثر الطرق فعالية للتواصل في الوقت الفعلي وتقديم التعليقات على العمل المنجز. قم بتعيين التعليقات لأعضاء الفريق بدلاً من إنشاء مهام جديدة. بهذه الطريقة، يمكنك تقليص وقت التواصل وإنشاء نقاط عمل أصغر ضمن مهام أكبر. 📝

التنسيق والتعاون بسهولة على المستندات جنبًا إلى جنب مع الفريق دون تداخل في ClickUp مستندات ClickUp هي أداة تعاونية فعالة أخرى، مثالية لإنشاء المستندات وتحريرها ومشاركتها مع فريقك. تتيح لك هذه الميزة التعاون مع أعضاء الفريق سواء لتبادل الأفكار حول مشروع ما أو إنشاء ملاحظات اجتماع، وذلك من أجل توفير الوقت والتخلص من الذهاب والإياب غير الضروري. 📃

يمكنك الاستفادة من ClickUp AI مباشرةً داخل المستندات لتلخيص تحديثات المهام وملاحظات الاجتماعات، وإنشاء عناصر الإجراءات، وتحرير المحتوى الخاص بك.

ClickUp أفضل الميزات

قناة تواصل مركزية لبدء المحادثات، ومشاركة الملفات، وتعيين التعليقات كمهام

ميزة التعليق للتعاون غير المتزامن

خيار تسجيل الشاشة لمشاركة مساحة العمل الخاصة بك مع الفريق

مساحة عمل قابلة للتخصيص بشكل كبير مع ميزات مثل الحقول المخصصة وحالات المهام وإدارة سير العمل

مركز مستندات تعاوني مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمشاركة الأفكار وتبادلها في الوقت الفعلي

أكثر من 1,000 تكامل مع تطبيقات العمل الشائعة

منصة آمنة

قيود ClickUp

قد يكون من المربك بعض الشيء التنقل بين العديد من ميزات المنصة

تطبيق الهاتف المحمول ليس مليئًا بالميزات مثل إصدار الويب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم للشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متوفر في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. سلاك

عبر: سلاك سلاك هو بديل رائع لدردشة جوجل الذي يوفر إمكانات المراسلة ومشاركة الملفات لمساعدة الفرق على التعاون بشكل أكثر فعالية. إلى جانب خيارات التواصل العادية، توفر الأداة ميزات متقدمة مثل مكالمات الفيديو والصوت واللوحات التعاونية.

القنوات هي المساحات المركزية لمحادثات الفريق، مع سلاسل نقاش لرسائل محددة. وفي الوقت نفسه، يتم تنظيم الرسائل الفردية في محادثات مباشرة. 📩

من خلال خيار المحادثات المباشرة في Slack، يمكنك إجراء مكالمة بسهولة مع زملائك في الفريق دون تحديد موعد اجتماع جماعي. من خلال السماح لك بمشاركة الشاشات وردود الفعل التعبيرية والملفات والروابط والمستندات، يوفر لك Huddles طريقة رائعة للبقاء على اتصال مع فريقك.

يوفر Slack أيضًا مرشحات بحث متقدمة - استخدمها لتضييق نطاق نتائج البحث وجعل العثور على رسائل أو ملفات معينة أمرًا سهلاً! 💨

فوق كل شيء يتيح لك Slack دمج مع أدوات وخدمات مختلفة للحفاظ على مركزية عملك وتقليل التبديل المشتت بين التطبيقات.

سلاك أفضل الميزات

رسائل ومحادثات منظمة مع فلاتر البحث

مجموعة واسعة من عمليات التكامل

التعاون عبر الفيديو في الوقت الفعلي من خلال Huddles

تفضيلات الإشعارات لقنوات وكلمات رئيسية محددة

سمات مساحة العمل المخصصة والرموز التعبيرية

قيود Slack

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

نظام إدارة الإشعارات ليس بديهيًا

تسعير سلاك

مجاني

الإيجابي: 7.25 دولار شهرياً لكل مستخدم

7.25 دولار شهرياً لكل مستخدم أعمال+ : 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شبكة المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Slack

G2: 4.5/5 (أكثر من 30,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 30,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20,000 تقييم)

3. خلاف

عبر خلاف Discord هي منصة اتصال موحدة تتيح للمستخدمين الدردشة عبر القنوات النصية والصوتية والصوتية. صُممت في البداية للاعبين، ثم أصبحت شائعة في مختلف المجتمعات على الإنترنت. 🕹️

يمكن للمستخدمين إنشاء والانضمام إلى خوادم خاصة أو عامة مبنية حول اهتمامات مختلفة ومجموعات مواضيع للتواصل مع أعضاء الفريق. كما توفر ميزات مثل مشاركة الشاشة والملفات.

يتميز Discord بمجموعة واسعة من عمليات التكامل التي توسع وظائفه. يمكنك توصيله مع الروبوتات لأتمتة المهام وسير العمل أو ربطه بمنصات الألعاب وخدمات البث الشهيرة مثل YouTube وTwitch.

ومع ذلك، نظرًا لأنه ليس مصممًا ولا مُحسَّنًا تمامًا للتواصل في مجال الأعمال، فإن بعض بدائل ديسكورد قد تكون أكثر ملاءمة لهذا الغرض بالذات.

ديسكورد أفضل الميزات

التواصل في الوقت الحقيقي عبر مكالمات الصوت والفيديو

مشاركة الشاشة والملفات

إشعارات قابلة للتخصيص

دعم أتمتة الروبوتات

التكامل مع تطبيقات الوسائط الاجتماعية

قيود Discord

غير محسّن للتواصل بين الشركات/الفرق

مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمان

تسعير #### ديسكورد

مجاناً

نيترو أساسي : 2.99 دولار شهريًا

: 2.99 دولار شهريًا نيترو: 9.99 دولار/شهرياً

Discord التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) TrustRadius: 8.7/10 (أكثر من 150 تقييم)

4. تليجرام

عبر برقية تيليجرام عبارة عن منصة تراسل سحابية مناسبة بشكل مثالي للمحادثات الشخصية السرية والبث المجتمعي واسع النطاق.

تسمح للفرق بإرسال النصوص والفيديوهات والملفات، بالإضافة إلى إنشاء مجموعات وقنوات للتواصل على نطاق أوسع. مع تيليجرام يمكنك أيضًا التعاون في الوقت الحقيقي عبر مكالمات الفيديو.

من خلال القنوات، يتيح لك تيليجرام التواصل مع جمهور أكبر. يمكنك الحفاظ على عدد كبير من المتابعين (يدعم عددًا غير محدود من المشتركين)، مشاركة الملفات، طرح استطلاعات الرأي والبث المباشر، وغير ذلك الكثير!

تستحق التحسينات والميزات الأمنية في تيليجرام تنويهًا خاصًا. على سبيل المثال، تتيح لك خاصية الدردشة السرية إجراء محادثات خاصة لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال الدردشة. وبما أنه لا يمكن للمستخدمين إعادة توجيهها أو التقاط لقطات شاشة لها، فهي محفوظة بأمان من أطراف ثالثة. 🔐

تيليجرام أفضل الميزات

تحسينات أمنية وتشفير من طرف إلى طرف

دعم لمشاركة الملفات الكبيرة

دردشات جماعية كبيرة تصل إلى 20,000 عضو

تنظيم الدردشة في مجلدات

المزامنة عبر منصات الهاتف المحمول وسطح المكتب

قيود تيليجرام

إمكانيات محدودة لعقد مؤتمرات الفيديو

تكامل محدود للتطبيقات

أسعار تيليجرام

مجاني

القسط: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات تيليجرام

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم) TrustRadius: 9.2/10 (أكثر من 70 تقييم)

5. مايكروسوفت تيمز

عبر: فرق مايكروسوفت مايكروسوفت تيمز هي أداة ممتازة إدارة المهام وحل تعاون مصمم، كما يوحي اسمه، للفرق. مع أدوات الاجتماعات عبر الإنترنت يمكنك التعاون بفعالية ومشاركة الملفات والتواصل في الوقت الفعلي من خلال الفرق والقنوات.

تتكامل المنصة بسلاسة مع الأدوات الأخرى من النظام البيئي Microsoft 365، مما يتيح لك جدولة الاجتماعات والتعاون في المستندات مباشرةً داخل واجهة Teams.

تتمثل إحدى أكبر نقاط قوة الأداة في إمكانيات عقد المؤتمرات عبر الإنترنت عالية الجودة. مع ما يصل إلى 300 مشارك، يمكن للأعضاء الانضمام عبر الويب أو الصوت، وتسجيل المكالمات، وإعداد البث المباشر. هناك أيضًا ميزات تعاونية إضافية مثل الخلفيات الافتراضية ومشاركة الشاشة والمحادثات والتعليقات التوضيحية.

وفي الوقت نفسه، توفر ألواح مايكروسوفت Teams الألواح البيضاء طريقة فعالة للفرق لتبادل الأفكار وتصور المعلومات. يمكن للأعضاء الكتابة والرسم وعمل الرسومات والمخططات على هذه اللوحة الافتراضية. وأفضل ما في الأمر؟ تتم مزامنة التغييرات تلقائياً، بحيث يمكنك رؤيتها فور حدوثها. 💫

على الرغم من أن بعض بدائل Microsoft Teams تقدم مستويات مماثلة من الوظائف، تظل الأداة خيارًا موثوقًا للتواصل الجماعي.

أفضل ميزات Microsoft Teams

دعم مؤتمرات الويب الكبيرة

التكامل مع أدوات Microsoft 365 الأخرى

السبورة الرقمية للتعاون

غرف استراحة أثناء الاجتماعات

قيود Microsoft Teams

قد يبدو نظام تنظيم الملفات معقداً لبعض المستخدمين

بطيء في بعض الأحيان

تسعير #### تسعير Microsoft Teams

خطة مجانية

الفرق الأساسية : 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم الأساسية للأعمال : 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم الأساسية للأعمال: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Microsoft Teams

G2: 4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

6. مكان العمل

عبر مكان العمل Workplace هي أداة تواصل طوّرتها Meta تساعد الفرق على التعاون بشكل آمن من خلال الدردشات والصوت والمجموعات. وهي مبنية على واجهة فيسبوك وتسمح للفرق بالبقاء على اتصال ومشاركة الملفات والتحديثات بفعالية.

وعلى غرار فيسبوك، يوفر Workplace موجزاً للأخبار يبقي الأعضاء على اطلاع على التحديثات والإعلانات والمنشورات في جميع أنحاء المؤسسة. يمكن للأعضاء أيضًا التفاعل مع هذه المنشورات وتخصيصها حسب تفضيلاتهم.

يمكنك استضافة بث فيديو مباشر داخل فريقك مع ميزات تفاعلية مثل التعليقات والأسئلة وردود الفعل. يمكن للمشاهدين أيضًا حفظ مقاطع الفيديو لمشاهدتها في وقت لاحق.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر Workplace رؤى وتحليلات لمساعدة الفرق على قياس التفاعل. 📉

أفضل ميزات مكان العمل

الاجتماعات الجماعية

فيديوهات مباشرة

موجز الأخبار على غرار فيسبوك

تحليلات الفريق

مجموعة واسعة من عمليات التكامل، بما في ذلك تطبيقات Google Workspace وMicrosoft 365

قيود مكان العمل

قد يجد المستخدمون أن الخلاصة الشبيهة بفيسبوك مشتتة للانتباه

مخاوف بشأن خصوصية البيانات

تسعير مكان العمل

الخطة الأساسية : 4 دولارات شهريًا للشخص الواحد

: 4 دولارات شهريًا للشخص الواحد الإدارة المحسنة والدعم الإضافي : 2 دولار/شهرياً لكل شخص

: 2 دولار/شهرياً لكل شخص الإضافة المباشرة للمؤسسات: 2 دولار/شهرياً للشخص الواحد

تقييمات ومراجعات مكان العمل

G2: 4.0/5 (1,000+ تقييم)

4.0/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (1,000+ تقييم)

7. فلوك

عبر القطيع باستخدام Flock، يمكنك إجراء محادثات فردية مع رسائل مباشرة أو إنشاء قنوات للفرق والمجموعات.

تعمل هذه المنصة على تسهيل تعاون الفريق من خلال السماح للأعضاء بـ مشاركة المهام وتعيين المهام. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتضمن ميزة استطلاع الرأي التي تساعدك على جمع الملاحظات والآراء من الزملاء دون عناء. 🤓

علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين التعاون ومشاركة الملفات والتواصل من خلال مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية. يتكامل Flock بسلاسة مع تطبيقات الطرف الثالث مثل Google Drive و Trello، مما يتيح للمستخدمين إدارة مهامهم وملفاتهم وتتبعها بسهولة.

Flock أفضل الميزات

مشاركة وإنشاء قوائم المهام

إجراء استطلاعات الرأي

تكامل الجهات الخارجية

قنوات لتواصل الفريق

مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية

قيود القطيع

قيود مشاركة الملفات

عمليات تكامل محدودة مقارنة بالمنافسين

أسعار فلوك

مجاني

إيجابي : 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

: 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا) مؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات القطيع

G2: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

8. سكايب

عبر: سكايب منذ أكثر من عقدين من الزمن منذ إطلاقه، أثبت سكايب نفسه كواحد من أكثر منصات الاتصالات ومؤتمرات الفيديو شعبية. على الرغم من أنه قد يفتقر إلى الميزات المتقدمة الموجودة في العديد من بدائل Google Chat الأخرى في قائمتنا، إلا أن Skype لا يزال حلاً بسيطًا وموثوقًا يحافظ على تواصل الفرق وتوافقها في عملها اليومي.

بالنسبة للمكالمات، يتيح سكايب مكالمات صوتية ومرئية مجانية بين مستخدمي سكايب حول العالم. ويتضمن أيضًا ميزة تسجيل المكالمات حتى يتمكن المستخدمون من العودة إليها لاحقًا.

من أفضل ما في Skype هو خيار الترجمة اللغوية، وهو مفيد للفرق المتنوعة والمتفرقة جغرافياً التي تتواصل بلغات مختلفة.

أفضل ميزات سكايب #### سكايب

مكالمات صوتية ومرئية مجانية

المراسلة الفورية

ترجمة الكلام

محادثات جماعية

اقتباسات الرسائل

قيود Skype

مشاكل جودة الصوت/الفيديو

يحتوي على إعلانات وعروض ترويجية قد تشتت الانتباه

تسعير سكايب

الولايات المتحدة: يبدأ من 2.54 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Skype

G2: 4.3/5 (أكثر من 20,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 20,000 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 400 تقييم)

9. جيتسي

عبر جيتسي جيتسي هي أداة مفتوحة المصدر لعقد مؤتمرات الفيديو متعددة الاستخدامات تضمن عقد اجتماعات افتراضية آمنة وقابلة للتخصيص. بالإضافة إلى مكالمات الصوت والفيديو القياسية، توفر جيتسي غرف اجتماعات محمية بكلمة مرور وميزات فريدة مثل عناوين URL المخصصة للاجتماعات.

وبفضل أدوات مثل Etherpad لمشاركة المستندات النصية وخيار الصوت عبر الاتصال الهاتفي، فإن جيتسي هو الحل البسيط وغير المتكلف لمتطلبات التواصل بين فريقك.

أفضل ميزات جيتسي

مكالمات جماعية

غرف اجتماعات محمية بكلمة مرور

دردشة/مراسلة عبر الإنترنت

لوحة أثير لمشاركة النصوص

قيود جيتسي

محدودية ميزات التعاون والتكامل

بطء الاتصال أثناء المكالمات

تسعير #### جيتسي

مجاناً

تقييمات ومراجعات جيتسي

G2: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 70 تقييم)

10. إشارة

عبر إشارة Signal هي خدمة برمجية توفر للمستخدمين ميزات المراسلة الفورية والمكالمات الآمنة. وهو مجاني للاستخدام، مما يجعله بديلاً فعالاً من حيث التكلفة لمحادثة Google Chat للفرق التي تبحث عن طريقة بسيطة وفعالة للتعاون والبقاء على اتصال.

يشتهر سيجنال بتركيزه القوي على الخصوصية، حيث يوفر ميزات مثل المرسل المختوم والرسائل المختفية للحفاظ على تشفير المحادثات وتبادل الدردشة من طرف إلى طرف وآمنة من الاختراقات. 🔒

أفضل ميزات #### سيجنال

التشفير من طرف إلى طرف

المراسلة الفورية

مؤقتات الرسائل

مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية

قيود الإشارة

ميزات محدودة بسبب اعتبارات الخصوصية

لم يتم تحسين تجربة المستخدم

تسعير #### تسعير الإشارة

مجانًا

تقييمات ومراجعات #### سيجنال

G2: 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

عزز إنتاجية الفريق مع أفضل بديل للدردشة على Google

بالنظر إلى مجموعته الشاملة من إمكانيات الإنتاجية وإدارة المشاريع، يبرز ClickUp كأحد أفضل بدائل Google Chat.

مع عرض الدردشة الخاص به للتواصل دون عناء، فإن مستندات التعاون في الوقت الحقيقي على المستندات، ومشبك لمشاركة لقطات الشاشة ومقاطع الفيديو بسهولة، يزودك ClickUp بجميع الأدوات التي تحتاجها لإطلاق العنان لمستويات غير مسبوقة من الإنتاجية. علاوة على ذلك، ستحصل على العديد من الأدوات الجاهزة قوالب لإحداث ثورة في اتصالات المشروع .

لذا، إذا كنت تتطلع إلى الحصول على جميع مزايا التواصل السلس بين فريق العمل ضمن نظام شامل، قم بالتسجيل في ClickUp اليوم وتعاونوا كما لم يحدث من قبل! 👫