أفضل 10 أدوات برمجية لمخططات حارة السباحة لإنجاز المهام

مخططات ممر السباحة هي مخططات النشاط التي تمثل عمليات العمل متعددة الوظائف كحارات في حوض سباحة. وهي تساعد المديرين تخطيط الأنشطة التنظيمية في ممرات أفقية أو رأسية، مما يضيف تسلسلًا ووضوحًا للعمليات.

لنفكر في هذا: يطلب (س) من (ص) جمع البيانات لتقديمها في الاجتماع التالي لأصحاب المصلحة، لكن (ص) مرتبك بشأن الجهة التي يجب تقديم تقريره إليها، وقناة الموافقة التي يجب اتباعها، وتنسيق الإبلاغ الذي يجب استخدامه.

مخطط مسار السباحة تصور هذه المعاملة بأكملها في مخطط انسيابي حيث قام X بتكليف Y بتقديم البيانات في شكل مخطط انسيابي، ومراجعتها من قبل Z، وتقديم تقرير إلى X فقط بمجرد موافقة Z. 🧑‍💼

يمكن أن يكون وضع الأفكار وإنشاء مخطط خطي وظيفي وظيفي صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً، لذلك يعتمد المديرون الأذكياء على برنامج مخطط خطي وظيفي لتسهيل المهمة. سنقوم اليوم بتغطية أفضل 10 أدوات تخطيطية لإنشاء مخططات خط السباحة وإلقاء نظرة على ميزاتها وهياكل أسعارها وقيمتها الإجمالية!

ما هو برنامج مخطط خط السباحة؟

مخططات حارات السباحة تشبه إلى حد كبير الجبال الجليدية: بسيط من الأمام ولكنه معقد من الطرف الآخر. 🧊

إنها بسيطة بالنسبة للمستخدمين، ولكن أولئك الذين يقومون بإنشاء الرسم البياني يواجهون صعوبة في التعامل مع البيانات التنظيمية الفضفاضة و تخطيط سير العمل -هنا تأتي أداة الرسم التخطيطي في متناول اليد.

يتيح لك برنامج الرسم البياني لمسار السباحة تصميم عملية أو مخطط انسيابي لمسار السباحة من الصفر. وعادةً ما يوفر مكتبة أصول لمساعدتك في إضافة أشكال ممر السباحة وتسمية كل منها وفقًا للموضع الذي تستخدم فيه. تتضمن بعض الأشكال والرموز القياسية ما يلي:

عنصر مخطط بياني مخطط انسيابي نقطتي البداية والنهاية (تدفق) مستطيل بزوايا مستديرة قرار ماسة /مستطيل نشاط مستطيل مدخلات أو مخرجات العملية متوازي الأضلاع مستند العملية مستطيل بخط متموج

تتيح لك معظم أدوات برمجيات خط السباحة تعديل أو تحديث العمليات دون عناء مما يسهل التواصل وتنفيذ تغييرات سير العمل. من الناحية المثالية، ستدعم أيضًا التخصيصات من حيث اللون والأسلوب لتتماشى مع علامتك التجارية.

استخدم ClickUp لتصميم مهام سير العمل باستخدام ميزات مفيدة مثل اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية والأتمتة والعديد من القوالب

ما الذي يجعل أداة برمجية جيدة لرسم الخرائط الذهنية؟

دعنا نلقي نظرة على العوامل التي تفصل بين برامج المخططات التخطيطية عالية الجودة ومنصات المخططات الانسيابية المقلدة:

سهولة الاستخدام: ابحث عن برنامج مزود بميزة السحب والإفلات البسيطة، مما يتيح لك نقل الأشكال بسهولة وإنشاء مخططات ذات مظهر احترافي بأقل جهد ممكن مكتبة الأصول: يجب أن تحتوي الأداة على مجموعة أصول غنية من الأشكال والموصلات لصياغة مخططات خطوط السباحة الجميلة القوالب: يجب أن توفر قوالب مسبقة الإنشاء للأنشطة أو قوالب مخططات خطوط السباحة التي تساعد فريقك على توفير الوقت في تصميم تدفقات العمليات التعاون في الوقت الحقيقي : البحث عن منصة تدعم العمل التعاوني . ابحث عن أدوات بناء المهام مثل اللوحات البيضاء الرقمية والخرائط الذهنية التي تمكّن عدة مستخدمين من مشاركة نفس اللوحة وتحريرها بسلاسة عمليات التكامل: وجود مجموعة واسعة من التطبيقات والبرامج التي تتكامل مع أداة مخطط خط السباحة الخاص بك يسهل التبادل السريع للبيانات عبر المنصات السعر: يجب أن تكون أداة الرسم البياني للمخططات الذهنية المتينة مساوية على الأقل لمتوسط السعر (إن لم يكن أقل) لمجموعة الميزات التي تريدها

## أفضل 10 برامج لمخطط خط السباحة لتخطيط المهام التعاونية

مع تغطية الأساسيات، دعنا نستكشف 10 من أفضل أدوات مخطط خط السباحة التي يمكنك التفكير فيها. ستساعدك مراجعاتنا المصغرة في الوصول إلى الحل المثالي! ❣️

1. انقر فوق

قم بسحب الأشكال وإفلاتها على اللوحة القماشية الخاصة بك، وربط سير عملك معًا، والعمل مع فريقك في نفس الوقت في ClickUp Whiteboard

الأداة رقم واحد على قائمتنا هي ClickUp، وهي أداة رائدة في أداة رائدة في إدارة المشاريع التي تساعدك على إنشاء مخططات خط السباحة الاحترافية عبر ClickUp Whiteboard أو الخرائط الذهنية 💗

المنصة يمكن أن تدعم اللوحة البيضاء اللانهائية جميع أنواع أنشطة العصف الذهني ورسم خرائط الأنشطة والمخططات الانسيابية. وسواء كنت تعمل على مخطط مسار سباحة بسيط أو معقد، فلديك مجموعة الأدوات اللازمة لإنشاء سير عمل متماسك في دقائق!

أطلق العنان لعصائرك الإبداعية مع مكتبة أصول ClickUp الواسعة! ابحث عن أي شكل أو رمز تحتاجه لتعيين الأدوار والأقسام، ورسم تدفقات الموافقة، وتخصيص نقاط تبادل البيانات في مخطط خط السباحة الخاص بك. إليك دليلاً مفصلاً لإرشادك إلى ما يلي !

هل تعمل بمفردك؟ لا مشكلة! يمكن أن يساعدك شريط أدوات التحرير الغني في السبورة البيضاء على القيام بعمل خمسة أشخاص بمفردك. 💪

إذا كنت تتعاون مع رؤساء الأقسام في العمليات المتداخلة مع رؤساء الأقسام، فلا يزال الأمر بنفس السهولة! ما عليك سوى دعوتهم للعمل على اللوحة معك - يمكن للجميع التعديل في الوقت الفعلي، سواء في وضع الأشكال أو إضافة نص أو نقل الموصلات، بفضل واجهة السحب والإفلات البديهية. انقر فوق الخرائط الذهنية هي أداة أخرى كاملة أخرى لمساعدتك في فك تشابك مهام سير العمل المعقدة. إنها مثالية للتعامل مع مساحات العمل المتعددة مع مهام سير العمل الموجودة مسبقًا-ربط مهام ClickUp Tasks على الخريطة الذهنية الخاصة بك، وقم بتحرير التبعيات، وعدّل التبعيات وعدّل عملية عملك في لمح البصر!

ألا تشعر بالرغبة في البدء من الصفر؟ باستخدام قالب المخطط الانسيابي لمسار السباحة ClickUp Swimlane وأشكاله وموصلاته المحددة مسبقًا، سيكون هيكل تسليم مشروعك متعدد الأقسام جاهزًا في لمح البصر!

استفد من أدوات ClickUp لإنشاء مخططات انسيابية فعّالة لتصور العمليات ومواءمة الفرق وضمان كفاءة تسليم المشاريع

نوصي باستكشاف المستندات في ClickUp لإنشاء مخططات تفصيلية لمخططك الانسيابي. بمجرد أن يصبح مخطط مسار السباحة الخاص بك جاهزًا، قم بمراجعته وتحديثه باستخدام أدوات مثل ClickUp Kanban Board أو عرض عبء العمل .

ClickUp أفضل الميزات

ملائم للتعاون ولوحات بيضاء تفاعلية وخرائط ذهنية لتفاصيل العمليات المعقدة

ميزة الدردشة والتعليق المدمجة للمناقشات

مكتبة أصول واسعة النطاق لتصميم تدفقات العمليات لإنشاء مخطط مسار السباحة أو مخطط انسيابي متعدد الوظائف

مجاني قوالب ممر السباحة لتوفير الوقت

أكثر من 15 طريقة عرض مختلفة لتصور العمليات

وظيفة السحب والإفلات سهلة الاستخدام ووضع علامات بسيطة لتعيين المهام مباشرة في اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية

ميزة التدقيق للحصول على الموافقة على المخططات بسرعة

تحديثات وتصدير المخططات بسلاسة

يتكامل مع أكثر من 1000 نظام أساسي مثل سلاك , جوجل درايف إلخ.

يسمح بإضافة ملاحظات لاصقة إلى المخططات للحصول على سياق إضافي

يمكن إضافة جميع أنواع الوسائط إلى المخططات الانسيابية

يدعم المشروع و إدارة مهام الأقسام متوفر على جميع الأجهزة (بما في ذلك أجهزة Mac وLindux وWindows وiOS وAndroid)



قيود ClickUp

من الأسهل إنشاء رسوم بيانية للسباحة على إصدار ClickUp لسطح المكتب مقارنةً بالهاتف المحمول

تدعم الباقة المجانية استخدام ثلاثة ألواح بيضاء فقط في المرة الواحدة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار إلى نموذج الفوترة السنوي

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. لوسيدشارت

عبر: لوسيدتشارت Lucidchart هو نظام سحابي قائم على السحابة برنامج مخطط انسيابي الذي يوفر قدرات تنظيمية مثل تصور العمليات والأنظمة من خلال مخططات واضحة. لرسم مخطط انسيابي، كل ما عليك فعله هو تشغيل مخطط جديد وإضافة أشكال تدفق العمليات لتصميم كيفية ترابط المهام.

بمجرد الانتهاء من ذلك، يساعدك Lucidchart على تسمية جميع زملاء الفريق المرتبطين مباشرةً في سير العمل من خلال التمثيلات المرئية. يساعدك محرر السحب والإفلات الخاص به في إجراء أي تعديلات سريعة في اللحظة الأخيرة تحتاجها ولتغيير مخططات الألوان والأشكال والموصلات في قالب أو مخطط سير العمل. 🎨

إلى جانب تقديم واجهة سهلة الاستخدام، يحتوي Lucidchart على قوالب مخططات خطوط السباحة المميزة لإنشاء مخططات تنظيمية , مخططات علاقات الكيانات (ER) ومخططات سير العمل الأخرى.

Lucidchart أفضل الميزات

واجهة السحب والإفلات تجعل من السهل إنشاء مخطط مسار السباحة

محرر ممكّن للدردشة

العديد من القوالب للاختيار من بينها

أكثر من 50 تكامل (بما في ذلك Microsoft Teams وGoogle Workspace)

متوافق مع Visio

قيود Lucidchart

قد يكون من الصعب استيراد البيانات أو تحريرها دون اتصال بالإنترنت

يمكن أن يكون التنقل في مكتبة الصور مرهقًا

تسعير #### تسعير لوسيدتشارت

خطة مجانية: $0

$0 فردي: 11.93 دولارًا أمريكيًا

11.93 دولارًا أمريكيًا الفريق: تبدأ من 13.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم

تبدأ من 13.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت #### تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت

G2: 4.5/5 (أكثر من 4,700 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 4,700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1,900 تقييم)

3. سويميلانز

عبر سويميلانز Swimlanes.io هي أداة مخصصة لرسم مخططات مسارات السباحة على شبكة الإنترنت. لديها تنسيق خالٍ من الرتوش لإنتاج ومشاركة المخططات التسلسلية. فبدلاً من مكتبات الأصول الغنية أو تخصيصات الأشكال، تحصل على رمز بناء بسيط لإنشاء مخطط انسيابي أساسي. يتم عرض المخططات مباشرة على متصفح الويب.

توفر هذه المنصة الأمان من خلال إتاحة خيار حماية أي مخطط تخطيطي بكلمة مرور أو مشاركته عبر رابط. بفضل التنقل المباشر، يمكنك تضمين المخططات التي تم إنشاؤها في صفحة ويب أو تصديرها كصور قابلة للتنزيل.

لاستخدام المنصة، تحتاج إلى التسجيل باستخدام حسابك على Google أو GitHub.

أفضل الميزات #### سويميلانيس

أداة سهلة الاستخدام لألواح السباحة فقط

يمكن أن تكون المخططات عامة أو خاصة أو محمية بكلمة مرور

تسمح بالتعديلات بملء الشاشة

تدعم تنزيل الصور أو ملفات PDF

قيود #### قيود على مخططات السباحة

يمكن أن يكون التنقل فيه معقدًا للمستخدمين غير التقنيين

لا توجد ميزات تعاون في الوقت الفعلي

تسعير #### تسعير سويملانز

مجاناً

تقييمات ومراجعات سويميلانز

لا توجد مراجعات متاحة بعد

4. فيجوال بارادايم أونلاين

عن طريق: النموذج المرئي على الإنترنت فيجوال بارادايم (VP) على الإنترنت هو متصفح مجاني قائم على المتصفح برنامج رسم تخطيطي أداة. المنصة هي على غرار Lucidchart الذي يتبنى واجهة سهلة التنقل مدمجة مع ميزات التعاون الجماعي.

ابدأ في تصميم مخطط خط السباحة الخاص بك عن طريق تحرير الأشكال والرموز المتاحة لإنشاء سير عمل العملية المطلوب. استخدم دليل المحاذاة المدمج لتحديد موضع كل شكل بدقة واستخدم موصل السحب والإفلات لإنشاء العلاقات.

مع إمكانية الوصول إلى عدد غير محدود من الرسوم البيانية والأشكال، يمكن أن تكون هذه المنصة هي الحل الأمثل لـ التطوير الرشيق و إعادة هندسة العمليات التجارية سير العمل. توفر مساحة العمل هذه المستندة إلى السحابة تكاملاً مع Microsoft Office، مما يسمح لك بتضمين أي مخطط في مستندات Microsoft وعروضها التقديمية.

أفضل ميزات #### Visual Paradigm Online

دعم التصدير بصيغة PNG وSVG وPDF والمزيد

تكامل مايكروسوفت أوفيس

أداة محاذاة مدمجة

استخدام مجاني متاح للمستخدمين غير التجاريين

قيود Visual Paradigm Online

لا يدعم عمليات الاستيراد لملفات .vsd أو .vsdm

ليس سهل الاستخدام على الأجهزة المحمولة باليد

تسعير فيجوال بارادايم أونلاين

خطة مجانية للأبد

للأبد البداية: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

4 دولارات شهرياً لكل مستخدم تقديم: 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

9 دولارات شهرياً لكل مستخدم كومبو: 15 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات النموذج البصري على الإنترنت

G2: 4.3/5 (أكثر من 15 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 15 تقييم)

5. خريطة الأعمال

عبر خريطة الأعمال خريطة الأعمال، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Kanbanize، هي عبارة عن منصة لرسم خرائط الأعمال مصممة من أجل تحسين سير العمل والتصور. من خلال ميزة Kanban Board، يمكن للمستخدمين إنشاء لوحات سباحة قائمة على Kanban والتي تحدد كتل الأنشطة المبعثرة في بطاقات مهام أكثر تنظيماً.

عادةً ما يتم تشغيل لوحات السباحة الخاصة بخريطة الأعمال بشكل أفقي من خلال أقسام قابلة للتخصيص مثل الأقسام أو الأولويات أو الميزات أو سير العمل. قم بتقسيم جميع عناصر العمل إلى بطاقات وتصنيفها في شبكة من اللوحات المترابطة للتواصل مع الأشخاص عبر المؤسسة.

قسّم سير عمل كل عملية إلى أجزاء أصغر لتعيين أي مهمة معينة. يمكنك أيضًا دمج الأعمدة والممرات لتصوير الفروق الدقيقة داخل سير العمل في أقسامك.

أفضل ميزات #### Businessmap

مفيد السبورة الرقمية أداة بخلفيات قابلة للتخصيص

يسمح بالتكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق مثل Zapier

يمكن دمج المسارات والأعمدة من أجل الوضوح

قابلة للتطوير للفرق الفردية أو الأقسام الكبيرة

قيود خريطة الأعمال

لا توجد خطة مجانية

يمكن أن تكون مربكة، حتى بالنسبة لمستخدمي لوحة كانبان ذوي الخبرة

تسعير #### تسعير خريطة الأعمال

الخطة السنوية: تبدأ من 149 دولارًا شهريًا

تبدأ من 149 دولارًا شهريًا الخطة الشهرية: تبدأ من 179 دولارًا في الشهر

\ * تشير جميع الأسعار إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات خريطة الأعمال

G2: 3.8/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

3.8/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 130 تقييم)

6. الجدول الزمني للمكتب

عبر الجدول الزمني للمكتب كما يوحي الاسم، فإن Office Timeline هو برنامج يركز على ميزات إنشاء الجداول الزمنية وخرائط الطريق، والتي تغطي أيضاً مخططات خطوط السباحة. تتميز المنصة بـ معالج الجدول الزمني، وتتيح لك المنصة البدء من الصفر أو الانتقال إلى قوالب قابلة للتخصيص الفوري.

تتوفر المنصة كإضافة لبرنامج PowerPoint. يمكنك استخدامها لإنشاء برامج أو مشاريع ذات مخططات مسارات سباحة متعددة المستويات وحتى تقديم المسارات الحرجة . إضافة مسارات فرعية إلى المسارات الحرجة الحالية لتطوير تدفق عملية أكثر تفصيلاً.

بالنسبة للمشاريع التي تعتمد على تخطيط الجدول الزمني، يمكنك إضافة مراحل رئيسية وتصور المدد الزمنية داخل مخطط واحد لفهم متطلبات الجدولة. يتيح لك ذلك عرض التقدم المحرز في كل مشروع على أصحاب المصلحة دون التبديل المستمر بين الشرائح!

مكتب الجدول الزمني أفضل الميزات

خيار إضافة خطوط زمنية فرعية إلى الخطوط الزمنية الحالية

القدرة على إضافة معالم ومسارات حرجة

تتوفر قوالب مصممة مسبقًا

تحسينات وتحديثات مجانية غير محدودة للمنتج

قيود الجدول الزمني للمكتب

يتم تسعير MS Office Plugin وتطبيق الويب بشكل منفصل

قد يكون من الصعب تنفيذ تصميمات معقدة

تسعير الجدول الزمني ل Office Timeline

الإصدار الاحترافي لسطح المكتب : 149 دولاراً سنوياً لكل مستخدم

: 149 دولاراً سنوياً لكل مستخدم إصدار ديسك توب برو بلس : 199 دولاراً في السنة لكل مستخدم

: 199 دولاراً في السنة لكل مستخدم إصدار المتصفح عبر الإنترنت: 149 دولاراً في السنة لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات الجدول الزمني لمكتب

G2: 4.3/5 (أكثر من 10 مراجعات)

4.3/5 (أكثر من 10 مراجعات) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

7. مايكروسوفت فيزيو

عبر: مايكروسوفت فيزيو Microsoft Visio هو أداة شائعة لتحويل الأفكار المعقدة إلى مرئيات بسيطة! يمكنك إنشاء مخطط انسيابي عن طريق اختيار أي من القوالب والمخططات المبدئية والاستنسلات المتاحة وتخصيصها حسب رغبتك باستخدام أكثر من 1000 شكل ورمز وأصول أخرى.

استعن بأعضاء فريقك للتعاون في مخطط مسار السباحة الخاص بك في الوقت الفعلي ومشاركته مع الأقسام الأخرى مباشرةً على Microsoft Teams. يمكنك دائمًا تخصيص المظهر الأسلوبي للمرئيات للعرض التقديمي.

إذا كنت من المعجبين بشريط أدوات Microsoft Word، فأنت على موعد مع متعة كبيرة. يحتوي Visio على نفس علامة التبويب الكلاسيكية ذات اللون الأزرق في الأعلى، ويعرض جميع الخيارات لتحرير الأشكال الخاصة بك والعمل مع فريقك في نفس الوقت. 🧑‍🤝‍🧑

أفضل ميزات Microsoft Visio

يدعم الفرق متعددة الوظائف

يعمل بشكل جيد مع Microsoft Teams

سهولة التكامل مع الأدوات الداخلية مثل Word وExcel وPowerPoint

قوالب استنسل وقوالب لإنشاء مخططات انسيابية احترافية بعناصر أساسية

قيود Microsoft Visio

قد يجده مستخدمو MacOS مقيّدًا (نظرًا لأن تطبيق سطح المكتب حصري لنظام Windows)

قد لا تحب الشركات الصغيرة هيكل تكلفته

تسعير Microsoft Visio

خطة الاشتراك:

خطة فيزيو 1: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم خطة فيزيو 2: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة لمرة واحدة:

Visio Standard 2021: 309.99 دولارًا أمريكيًا

309.99 دولارًا أمريكيًا Visio Professional 2021: 579.99 دولارًا أمريكيًا: 579.99 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت فيزيو

G2: 4.2/5 (أكثر من 650 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 650 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,000 تقييم)

8. كريتلي

عبر كريتلي Creately هي عبارة عن منصة تعاونية قائمة على البرمجيات كخدمة تمكنك من تصميم خرائط العمليات والرسوم البيانية بسهولة. وبالطبع، تعد مخططات خط السباحة جزءًا من هذا أيضًا! 🎉

تتميز المنصة بلوحة بيضاء ذات مسافات غير محدودة، وهي مثالية لإدارة ممرات السباحة المتعددة تحت سقف واحد. بالإضافة إلى ذلك، يوفر لك Creately ثلاثة ممرات جاهزة للاستخدام يمكنك سحبها وتغيير حجمها. يحتوي شريط الأدوات الأيسر على الأشكال اللازمة لإضافتها إلى الممرات الثلاثة.

وبمجرد إضافتها، يمكنك ببساطة التمرير إلى أي جانب من الأشكال لمواصلة بناء سير العمل في نفس المخطط والاتجاه. بعد التحرير، قم بتزيين مخرجاتك بإضافة ألوان مختلفة للخطوط والأشكال. يمكن للفرق أيضًا دعوة أعضاء آخرين للعمل على نفس اللوحة.

كريتلي أفضل الميزات

إمكانية السحب والإفلات

مجموعة واسعة من الأشكال والموصلات

ممرات جاهزة للاستخدام

يدعم مسارات السباحة الأفقية والرأسية مع تحكم دقيق

استخدم قالب مخطط انسيابي لممرات السباحة في مكتبته التي تضم أكثر من 1,000 قالب جاهز للاستخدام

قيود Creately

قد تجد الشركات الناشئة أن خطة الأعمال في نهاية السعر الأعلى

يمكن أن يكون تطبيق الهاتف المحمول أكثر سهولة في الاستخدام

تسعير Creately

خطة مجانية

البداية: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 89 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

89 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Creately

G2: 4.4/5 (1,000+ تقييم)

4.4/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 160 تقييم)

9. جليفي

عبر جليفي التالي هو تطبيق Gliffy، وهو تطبيق HTML5 يركز فقط على السماح للمستخدمين بإنشاء مجموعة متنوعة من الرسوم البيانية. يمكن تصميم لوحات السباحة، باعتبارها واحدة منها، على سبورة بيضاء على مستوى المبتدئين مع ممرات أفقية/رأسية مبنية مسبقًا. يمكنك إخفاء هذه الممرات أسفل الخط للحصول على عرض تقديمي أكثر انسيابية. 🔎

بمجرد إنشاء الممرات الرئيسية، اسحب أي شكل على اللوحة، وعدّل اللون والحجم، وحدد موضعه في سير عمل منتجك أو خدمتك. يمكنك إنشاء ما يصل إلى 13 حارة في المرة الواحدة.

يتكامل Gliffy بسلاسة مع Confluence، وهو برنامج شهير مساحة عمل جماعية سهلة الاستخدام عن بُعد . يسمح ذلك لفرق Confluence بالوصول مباشرةً إلى ميزات التحرير دون الحاجة إلى نقل المنصات.

جليفي أفضل الميزات

وظيفة السحب والإفلات البديهية

مناسب لفرق Confluence

تتوفر العديد من القوالب والأشكال المعدة مسبقًا

يسمح للمستخدمين بإضافة طبقات وإخفاء الممرات

حدود جليفي

يمكن أن تكون واجهة المستخدم أكثر سهولة

خيارات تصدير الملفات محدودة

تسعير جليفي

الخطة الاحترافية:

من 1 إلى 9 مستخدمين: 8 دولارات لكل مستخدم/شهرًا

8 دولارات لكل مستخدم/شهرًا من 10 إلى 50 مستخدمًا: 6 دولارات لكل مستخدم/شهرًا

خطة المؤسسات:

اتصل للحصول على عرض أسعار

\ * تشير جميع الأسعار إلى نموذج الفوترة السنوية

جليفي التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 70 تقييم)

10. سمارت درو

عبر: الرسم الذكي ننهي قائمتنا بأداة أخرى قوية للسبورة البيضاء والرسم التخطيطي: SmartDraw. تم تصميم هذا الحل الصديق للمشاريع لعمليات العصف الذهني وبناء المخططات لجميع أنواع السيناريوهات، سواء كان تخطيط الأرضيات أو رسم خرائط الأعمال.

باستخدام SmartDraw، يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من خيارات القوالب، بما في ذلك قوالب مخططات خطوط السباحة والمشروعات، أو البدء من الصفر.

عندما يتعلق الأمر بالرسم التخطيطي، فإن الأمر بسيط للغاية في معظم الأحيان، حيث تتيح لك الأداة إضافة أشكال أثناء التنقل بالنقر على أي سهم اتجاه. بدلاً من إضافة مربع نص جديد، يمكنك النقر المزدوج وكتابة ما تريد. بمجرد الانتهاء، يمكنك مشاركة أو تصدير أو حفظ المخطط النهائي لممر السباحة الخاص بك! 🏊

SmartDraw أفضل الميزات

واجهة سهلة الاستخدام

يتكامل مع تطبيقات ومصورات ومنصات تخزين مختلفة

يسمح للفرق بمشاركة المخططات أو عرضها أو التعليق عليها

التصدير إلى منصات مثل Google Drive وDropBox

قيود SmartDraw

يجد بعض المستخدمين أن قائمة الرموز المحدودة في SmartDraw مقيدة مقارنة بالمنصات الأخرى يسمح فقط بتحريك شكل واحد في كل مرة



تسعير #### SmartDraw

فردي: 9.95 دولار شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

9.95 دولار شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا) الفريق: 8.25 دولار/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

8.25 دولار/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) الموقع: 2,995 دولارًا أمريكيًا في السنة

تقييمات ومراجعات SmartDraw

G2: 4.6/5 (أكثر من 230 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 230 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 110 تقييمات)

الرسم التخطيطي يسير بشكل رائع مع ClickUp!

أدوات الرسم التخطيط البياني لممرات السباحة التي ناقشناها تبسط سير العمل وتساعد في مكافحة سوء الإدارة من خلال تقديم صورة واضحة عن المسؤول عن ماذا. يمكن للموظفين أيضًا الاستفادة من هذه الأداة لنقل الأفكار والعصف الذهني الاستباقي و تحسين الإنتاجية .

هل تجد صعوبة في اختيار المفضل لديك؟ نحن ننصح بإعطاء ClickUp تجربة ! فهو لا يجعل تخطيط ممر السباحة سريعًا وسهلاً فحسب، بل يمنح عملك أيضًا دفعة قوية من خلال المهام الشاملة و إدارة الأداء الأدوات 😊