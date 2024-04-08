نوتيون مقابل جيرا: ما هي أداة إدارة المشاريع الأفضل؟

إذا كنت مدير مشروع، فلديك ما يبدو وكأنه مهمة مستحيلة: التواجد في كل مكان في جميع الأوقات. من الناحية الجسدية، هذا مستحيل. لكن ظاهريًا قصة أخرى، وجيد برامج إدارة المشاريع يمكن أن يحقق ذلك. تكمن الحيلة في معرفة البرنامج الأفضل لشركتك وأسلوب إدارتك.

نظرًا لوجود العديد من المهام والمهام تحت قيادتك، فأنت بحاجة إلى أدوات الإنتاجية التي توفر وظائف مهمة. ولكن نظرًا لأنه قد يكون لديك العديد من زملاء العمل والموظفين المختلفين الذين يؤدون هذه المهام، فأنت بحاجة أيضًا إلى برامج بديهية يمكن للجميع استخدامها. هناك العديد من الخيارات حتى أن قائمتنا لأفضل 10 برامج برامج إدارة المشاريع المجانية تضخمت الخيارات لتصبح أفضل 25 خيارًا.

ومع ذلك، فإن بعض البرامج الطاغوتية تصعد إلى قمة هذا الحشد النخبوي. اثنان من أكثر برامج إدارة المشاريع شيوعًا هما برنامجي Notion و Jira. في هذا الدليل الشامل للمقارنة بين برنامجي Notion و Jira، وضعنا الأداتين على المحك لمعرفة أيهما يأتي في المقدمة. ثم وضعناهما وجهاً لوجه مع برنامج ثالث إدارة المشاريع منافس يقدم معركة قوية، إلى جانب جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة المزيد من المشاريع.

ما هو Notion؟

عبر الفكرةمفهوم هي قاعدة بيانات حرة يمكنك استخدامها لأنشطة مختلفة، مثل تدوين الملاحظات وإدارة المهام المتكررة وإدارة المشاريع. ترتبط حقول المعلومات التي تدخلها في قاعدة البيانات بشكل ثنائي الاتجاه بحقول وصفحات وقواعد بيانات أخرى.

يمكنك عرض المعلومات في شكل جداول ولوحات وقوائم وتقويمات، مع فتح كل رابط إلى صفحة متداخلة أكثر تعمقاً. بدأت Notion أيضًا في طرح أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) التي يمكن أن تساعد في تدوين الملاحظات وإنشاء الأفكار.

تسمح واجهته البسيطة المخادعة للمستخدمين بإنشاء أي نظام بيئي للملاحظات والمهام والمحتوى. يمكن لمديري المشاريع إنشاء جداول زمنية، وتطوير مهام سير العمل للمهام المتكررة، وتعيين المهام لزملاء الفريق، ومراجعة الإنتاجية بمرور الوقت.

ميزات ### Notion

Notion هي منصة غنية بالميزات لإدارة المشاريع تتجاوز كونها مجرد تطبيق بسيط لتدوين الملاحظات. دعنا نستعرض ثلاث من ميزاته الرئيسية.

إدارة المهام

عبر Notion

إنشاء مهام جديدة أو تحويل عناصر السطر إلى مهام مجدولة ببضع نقرات. يمكن للمستخدمين إضافة مربعات اختيار إلى القوائم النقطية، وتغيير الأفكار إلى إجراءات معلقة، ويمكن للمديرين إنشاء لوحات كانبان للمشاريع الكبيرة. تضمن قاعدة البيانات المركزية هذه إكمال المهام بكفاءة وتحتفظ بسجل لمن أجرى التغييرات ومتى.

التعاون داخل المنصة

تسمح قواعد بيانات Notion لجميع المستخدمين بإجراء تغييرات على المهام والمشاريع قيد التنفيذ. ويشمل ذلك نقل المهام من "قيد التنفيذ" إلى "منجزة" على اللوحات، وإضافة تعليقات على الصفحات للتعاون داخل المستندات، وتحميل ملاحظات الفيديو. هذه الميزات ذات قيمة خاصة لفرق العمل عن بُعد والفرق المختلطة، مما يسمح بإجراء التواصل في الوقت والمكان الذي يتم فيه العمل.

ميزات البحث التي تحول المشاريع السابقة إلى قاعدة معرفية

قم بتطوير مورد معرفي لمستخدمي مؤسستك المتعددين داخل Notion. يمكن أن تصبح المهام السابقة أمثلة على سير العمل. يمكنك أيضًا البحث عن الخبراء القدامى في المفاهيم المتخصصة وإنشاء مستودعات للملاحظات. كما تتيح لك وظيفة البحث متعددة الاستخدامات في Notion البحث عن المصطلحات في مجالات مختلفة، بما في ذلك عناوين المشاريع والتعليقات القديمة.

تسعير Notion

مجاناً

زائد: 8 دولارات/مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا)

الأعمال: 15 دولارًا/مستخدم/شهريًا (يتم دفعها سنويًا)

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

مفهوم الذكاء الاصطناعي: 8 دولارات إضافية/مستخدم/شهريًا للخطط المدفوعة

ما هو Jira؟

عبر جيراجيرا هو برنامج شامل لإدارة المشاريع للفرق الرشيقة. وهو يوفر أدوات لحملات التسويق، وأهداف التطوير الفصلية، وإطلاق المنتجات، وكل ما بينهما.

يعمل Jira كمصدر مركزي لتنظيم ومراقبة المشاريع وتعيين المهام. ويمكنك عرض المشاريع الفردية والتعاونية من خلال التقويمات والقوائم واللوحات وغيرها من طرق العرض، ويمكن للبرنامج أن يضم أدلة وموارد تمكين المبيعات والموارد القائمة على الصفحات.

يمكنك حتى أتمتة الجوانب الهامة لإدارة المشاريع، بما في ذلك العثور على كفاءات العملية . قم بتعيين المهام تلقائيًا عند وصولها إلى مراحل مختلفة، واحصل على تنبيهات حول التقدم المتوقف، وتلقي تقارير حول أداء فريقك، كل ذلك في مكان واحد.

كجزء من نظام Atlassian البيئي، تتكامل Jira بشكل جيد مع أدوات Atlassian الأخرى التي قد تكون لدى مؤسستك بالفعل في مجموعتها التقنية.

ميزات جيرا

Jira مخصص لمهندسي المشاريع ومديري المشاريع وجميع أعضاء فريق العمل الرشيق، حيث يقدم مجموعة من الأدوات للحفاظ على توافق الجميع وإنتاجيتهم.

قوالب قابلة للتخصيص لتبسيط بدء المشاريع

عبر Jira

هل تدور عجلاتك في بداية المشاريع المختلفة؟ يوفر Jira مكتبة من القوالب القابلة للتحرير وإعدادات سير العمل التي يمكنك تكرارها وتعديلها والبناء عليها لتناسب أسلوب عمل فريقك. هذا يعني أن كل مشروع يبدأ بهيكل، ويمكن للجميع البدء بشكل أسرع.

وظائف إعداد التقارير القوية

إنشاء التقارير تلقائيًا حتى تتمكن من قياس التقدم المحرز والعثور على مجالات للتحسين. نظرًا لأن المستخدمين يستخدمون Jira لتعيين المهام وتحديث حالات المهام والتعاون مع زملائهم في العمل، فهي بيئة غنية بالبيانات تمنح مديري المشاريع رؤى عامة ومفصلة. باستخدام هذه التقارير، يمكنك بسهولة مراقبة أعباء العمل والعثور على العوائق والتأكد من أن كل شيء يسير على المسار الصحيح لعبور خط النهاية.

لوحات معلومات مخصصة لكل مستخدم

لا تستوعب أدوات إدارة المشاريع الرائعة مديري المشاريع فقط - فهي تحتوي على أدوات التعاون لإدارة المهام والقوالب والموارد التي يحتاجها الجميع للعمل بكفاءة.

يمكن لأعضاء فريقك تخصيص لوحات المعلومات الخاصة بهم بسهولة للحفاظ على طرق العرض المفضلة لديهم في لمحة سريعة. تتضمن ميزات لوحة المعلومات في برنامج Jira قوائم المهام المعلقة، والتقويمات، وطرق عرض على غرار كانبان أو مخطط جانت لتحديد المهام التي يجب تحديد أولوياتها.

تسعير جيرا

مجاني: 0 دولار/مستخدم/شهر

قياسي: 8.15 دولار/مستخدم/شهريًا

بريميوم: 16 دولار/مستخدم/شهرياً

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

Notion مقابل Jira: مقارنة الميزات

Notion و Jira أداتان قويتان لإدارة المشاريع. ولكن أيهما يتفوق على الآخر؟

الحقيقة هي أن كلتا الأداتين يمكن أن تعمل بناءً على تركيز فريقك واحتياجاته. تقدم Notion كأرض العجائب الحرة للجميع، بما في ذلك الطلاب والمستقلين والوكالات والمنظمات غير الربحية. ترتكز Jira على المفاهيم الأساسية لـ Agile وتطوير البرمجيات، لكنها تتوسع لتعمل على أي عمل تقريبًا. لإعلان الفائز، دعونا نلقي نظرة على ميزاتهما المختلفة لنرى ما إذا كان أحدهما يتفوق على الآخر.

التخصيص

تأتي المشاريع بجميع الأشكال والأحجام. في بعض الأحيان تحتاج إلى صندوق رمل مفتوح تمامًا لإنشاء مهام سير العمل. في أحيان أخرى، تحتاج إلى هيكل أكثر صرامة لوضع الدواسة على المعدن. عندما يتعلق الأمر بالتخصيص، يتخذ كل من Notion و Jira نهجًا متشابهًا ولكنه مختلف.

Notion

عبر Notion

Notion هو كل شيء عن المرونة في العمليات التجارية. يبدأ كل شيء عند إنشاء مساحة عمل وإضافة صفحات وقواعد بيانات. ولكن هذه اللبنات البسيطة يمكن أن تتحول إلى لوحات كانبان، وتنقل البطاقات من مرحلة التفكير إلى مرحلة الإنجاز.

ويمكنك إنشاء جهات اتصال ومخططات تنظيمية لسير عمل التواصل، وإنشاء خرائط طريق تجذب أعضاء الفريق، وإنشاء قائمة بالموارد التي يجب أن تكون لديك تلقائياً. هناك الآلاف من القوالب التي يمكنك إجراء أي عدد من التغييرات عليها، على الرغم من أنه يمكنك أيضاً البدء في البناء من الألف إلى الياء.

حتى حقول البيانات يمكن أن تكون مرنة بشكل لا يصدق، حيث يمكنك تغيير أي حقل من الملاحظات إلى الروابط ثنائية الاتجاه أو القوائم النقطية أو المهام التي يجب القيام بها. هذه الدرجة من التخصيص يمكن أن تكون ساحقة أو ما تحتاجه بالضبط.

جيرا

تعد Jira أيضًا غنية بالميزات ولكنها تركز على منهجية Agile أكثر من الإنشاء البحت. يتم توجيه القوالب وطرق العرض ولوحات المعلومات حول استخدام أساسيات Agile لإنشاء مشاريع تطوير البرمجيات. على الرغم من أنه يوفر إمكانات مشاريع بعيدة كل البعد عن تلك القصة الأصلية، مثل مشاريع التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه لا يزال يتمتع بنفس النكهة.

هذا مفيد لمديري المشاريع في المؤسسات ذات التدفق الأكثر صرامة للمشروع. تتوفر العديد من خيارات التخصيص، بحيث يمكن للمستخدمين تعديل القوالب والتقارير القياسية. يقدم Jira الكثير من حيث إدارة سير العمل المخصصة، ولكن Notion يوفر المزيد من حيث التخصيص بشكل عام.

عندما يتعلق الأمر بالتخصيص، فإن Notion يتفوق على Notion.

قدرات تتبع المشكلات

إحدى المسؤوليات الأساسية لشركات تطوير البرمجيات وشركات التكنولوجيا هي تتبع المشكلات. تحتاج إلى الميزات المناسبة لهذه العمليات، خاصةً إذا كان الامتثال لاتفاقية مستوى الخدمة وسمعة العلامة التجارية على المحك.

ملاحظة

أنشأت Notion الآلاف من القوالب الرسمية لمختلف أهداف المشروع وقد قام المجتمع بإنشاء ومشاركة المزيد. تسمح لك هذه الأدوات ببناء أو تعديل أي عملية لتناسب متطلبات تتبع المشكلات وسير العمل المثالي.

ومع ذلك، لا توفر المنصة نهجًا إرشاديًا لتتبع المشكلات؛ فهي ببساطة ليست حالة الاستخدام الأساسية لـ Notion. يعرف مديرو المشاريع الذين لديهم خبرة في تتبع المشكلات وحل الأخطاء ما تحتاجه مؤسستهم ويمكنهم التأكد من أنه جزء من النظام البيئي. لكن مديري المشاريع الجدد قد يجدون صعوبة في تضمين جميع الأجزاء التي يحتاجون إليها، مما يؤدي إلى مراجعات عملية لسد تلك الثغرات.

جيرا

عبر Jira

هذا هو المكان الذي تتألق فيه جيرا. يركز البرنامج على إدارة المشاريع وتتبع المشكلات، لذا فهو يتضمن جميع الأدوات ووجهات النظر المتعددة للقيام بذلك بالضبط - دون الضوضاء والشعور العضوي الذي يتسم به إعادة إنشاء نفس العمليات في Notion. وهو يوفر إطار عمل يركز على الفريق حيث يمكن للجميع تتبع مهامهم وتأثيرها على المشاريع الأكبر حجماً وأهداف الفريق بشكل عام.

تقوم أدوات تخصيص سير العمل المدمجة في Jira أيضًا بالكثير من المهام الشاقة، مما يسمح بما يلي تحسين سير العمل وصولاً إلى التفاصيل الفنية للغاية. يمكن لمديري المشاريع تعديل القوالب والإعدادات الافتراضية الحالية لربطها بأدوار أو مشاريع محددة واستخراج رؤى محددة.

إذا كنت تريد أداة لتتبع المشكلات يمكن أن تعزز شركاتك الآن وفي المستقبل، فإن وجود Jira الراسخ في المساحات يحمل الفوز.

سهولة الاستخدام

عندما تكون مدير مشروع، فإن الأمر لا يتعلق فقط ببراعتك التقنية. قد تكون مرتاحًا في الغوص في تفاصيل حل إدارة المشاريع المعقدة، ولكن إذا لم يتمكن فريقك من القيام بعملهم بفعالية، فهذا أمر غير مناسب. دعنا نرى كيف تتفوق Notion على Jira من حيث سهولة الاستخدام.

Notion

يتميز نوتيون بتصميم سهل الاستخدام، بحيث يمكن للأفراد والفرق والمؤسسات المهنية استخدامه مباشرةً من الصندوق. يمكن للعدد الهائل من الميزات والإمكانيات أن يجعلها مربكة للمستخدمين الجدد عند إنشاء قواعد البيانات و تتبع المشروع الأدوات، ولكن يمكن للمستخدمين الجدد داخل المساحات المعاد بناؤها أن يزدهروا. يمكن للمستخدمين أيضًا تحويل قواعد البيانات بسهولة إلى طرق عرض وهياكل جديدة كلما تعلموا المزيد.

تتميز Notion بسهولة الوصول إليها وسهولة تشغيلها، مع وجود العديد من الموارد المجتمعية والرسمية لتوجيه المستخدمين الجدد.

جيرا

جيرا هي منصة تقنية قوية. وهي تقدم مجموعة من الأدوات القوية، ولكن يجب على المستخدمين معرفة كيفية استخدامها لتحقيق أفضل تأثير. وهذا يعني منحنى تعليمي حاد محتمل، خاصة بالنسبة للمستخدمين غير التقنيين غير المعتادين على برامج إدارة المشاريع.

وهذا أمر منطقي لأن جيرا متخصص نسبيًا، لكنه قد يحبط المستخدمين أو يربكهم ويعيق تقدمهم.

نوتيون مقابل جيرا على ريديت

يتمتع كل من Notion و Jira بنقاط قوة، وكلاهما برنامجان شائعان يشتركان في العديد من الأدوات والوظائف. ولكن عندما يتعلق الأمر بإدارة المشاريع، لا يرى مستخدمو ريديت الكثير من التداخل بين البرنامجين.

عندما شارك المستخدمون في مجتمع r/Jira أفكارهم حول ما إذا كانت Notion يمكن أن تكون بديلاً جيدًا ل Jira، أشار أحد المستخدمين إلى أن "Notion تبدو أداة من نوع Confluence أكثر من Jira. إذا كانوا يفكرون في التحول من Jira، فإنهم لا يستخدمون Jira على الإطلاق."

ووافقه آخرون، حيث قال أحد المستخدمين: "نحن نستخدم Notion من منظور الويكي، لكنني لا أرى تشغيل أي سباقات سريعة أو القيام بتذاكر السفر باستخدامها."

واتفق مستخدمون في موقع ريديت في r/projectmanagement على ذلك، مشيرين إلى أن Notion و Jira يتعاملان مع جوانب مختلفة من إدارة المشاريع، منهين النقاش حول Notion مقابل Jira بقولهم: "Notion هو ويكي، و Jira هو تتبع المشروع"

يمكن لمؤسستك أن تزدهر باستخدام كلا النظامين الأساسيين. إن الاحتفاظ ب Jira لتطوير البرمجيات أو تتبع المشكلات واستخدام Notion لقاعدة المعرفة والإدارة العامة للمشروع يوفر أفضل ما في العالمين.

تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ Notion مقابل Jira

قم بتنظيم وإدارة جميع مشاريعك من خلال أدوات التعاون في ClickUp، وخيارات العرض المتعددة، وميزات إدارة المشروع

تكمن المشكلة في استخدام برنامجين مختلفين متخصصين لإدارة مشاريع متعددة في أن البرامج لا تتحدث مع بعضها البعض كما لو كنت تستخدم بيئة واحدة متكاملة لإدارة المشاريع. سيقضي المستخدمون المختلفون معظم وقتهم في أماكن مختلفة، ويمكن أن يبدأ التواصل والتعاون في الانهيار.

وهنا يأتي دور ClickUp. إنها مساحة واحدة مخصصة لإدارة المشروع والملاحظات وكل ما تحتاجه لإنجاز العمل.

إذا كان عليك تصنيف ClickUp في سوق إنتاجية العمل، فمن المحتمل أن تسميه تطبيقاً لإدارة المشاريع. ولكنه في الحقيقة مساحة عمل شاملة مع ميزات إدارة المشاريع.

يمكنك تنظيم المشاريع المعقدة، وتعيين المهام لمستخدمين مختلفين، وقياس التقدم المحرز أثناء وبعد سباقات السرعة. يحصل مديرو المشاريع على كل ما يحتاجون إليه، ومع أكثر من 15 طريقة عرض، بما في ذلك مخططات جانت، والتقويمات، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص، والقوالب الجاهزة للعمل، فإن كل فرد في فريقك لديه الأدوات الأساسية.

ميزة ClickUp المنافسة رقم 1: ClickUp Kanban Board

احتفظ بعلامات تبويب على كل جزء من مشروعك في طريقة عرض ClickUp Kanban Board

إذا كنت تحب إدارة المشاريع في طريقة عرض Kanban Board، فستحب ClickUp لوحة كانبان ClickUp Kanban Board هي واحدة من العديد من طرق العرض التي يمكنك استخدامها لمراقبة مدى سرعة إنجاز المهام.

قم بتطبيق منهجية كانبان وتبني مفاهيم أجايل في نفس مساحة العمل مع أعضاء الفريق الذين قد يكون لديهم تفضيلات تنظيمية مختلفة - يمكن للجميع استخدام طرق العرض المفضلة لديهم و أساليب العمل بشكل مستقل مع الاستمرار في التعاون.

يمكن أن تبدأ لوحات المشروع بقوالب تقوم بتحديثها وتغييرها أثناء عملك، أو يمكنك البدء من الصفر. تمنحك حرية Notion بينما تقدم لك تعقيدات Jira.

ميزة ClickUp المنافسة رقم 2: ClickUp Docs

استخدم مستندات ClickUp Docs لإدارة المستندات المهمة وتعزيز تعاون الفريق

إنشاء المستندات ومواقع الويكي باستخدام مستندات ClickUp هو الحل المدمج في النظام الأساسي الخاص بنا لإنشاء الصفحات والموارد المعرفية والأدلة الإرشادية التي ترتبط بالمهام وسير العمل. يمكنك إنشاء وثائق قوية وإرفاقها تلقائياً بكل مهمة مجاورة. ثم استخدم قوالبنا للاتصالات التي تواجه العميل وإنتاج المحتوى وتسليمات المشروع.

ميزة ClickUp المنافسة رقم 3: ClickUp AI

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع، وتلخيص النص وصقله، وإنشاء ردود على البريد الإلكتروني، والمزيد الذكاء الاصطناعي هنا وهو جاهز لجعل عملياتك التنظيمية أكثر كفاءة. ClickUp AI يقدم المئات من المواقع المتخصصة أدوات الذكاء الاصطناعي للفرق لتبسيط العمل والتخلص من المهام المتكررة والمملة.

يمكن لمديري المشاريع إنشاء جداول زمنية تلقائياً مع تواريخ الاستحقاق، وتحويل الأفكار إلى ملخصات مشاريع منسقة بشكل جيد، وتتبع ميزانياتهم. هناك أيضًا أدوات للأسواق وفرق المنتجات والمحاسبين والجميع. هل ذكرنا أن ClickUp هو البرنامج المناسب للجميع؟

شاهد كيف يمكن أن تبدو إدارة المشاريع في ClickUp

إذا كنت تتنفس الصعداء في كل مرة تفتح فيها أداة إدارة المشاريع الحالية لديك، فقد حان الوقت لمنصة جديدة.

نحن في ClickUp، نعمل دائمًا على إنشاء أدوات وقوالب ووظائف جديدة لفرق العمل الرشيقة بكل ما تحتاجه من قوة حقيقية لتحقيق تقدم في مهامك. والأفضل من ذلك، يمكنك التسجيل للحصول على حساب مجاني للأبد والبدء فوراً في استكشاف أو بناء عملياتك. أنشئ حسابك اليوم لترى كيف يمكن أن تكون إدارة المشاريع ممتعة.