اعمل بذكاء وليس بجهد أكبر: أفضل 10 برامج لتصميم سير العمل في 2025

لماذا تقبل بجداول البيانات العادية بينما يمكنك إضافة لمسة من الإثارة إلى إدارة المهام والمشاريع؟ القوائم تنجز المهمة، ولكن هل سبق لك أن جربت رسمًا بيانيًا ملونًا أو مخططًا انسيابيًا ديناميكيًا لبث الحياة في عملك؟ T

إنها ليست مجرد أدوات - إنها مفاتيح لتجربة إدارة مهام مرئية وتعاونية وجذابة أكثر.

وهنا يأتي دور برنامج تصميم سير العمل! إنه مساعدك الموثوق به لصياغة المهام والعمليات وتنظيمها وتحسينها ببراعة. كيف يعمل، كما تسأل؟ إنه يستخدم التمثيل المرئي لتبسيط المهام المعقدة وعمليات التشغيل الآلي لتوفير الوقت والجهد.

ومع ذلك، فإن اختيار برنامج تصميم سير العمل المثالي هو رحلة في حد ذاته. من حسن حظك أننا قمنا بالبحث في هذا المجال. في هذه المقالة، سوف نكشف لك عن أفضل 10 برامج لتصميم سير العمل مع إيجابياتها وسلبياتها وأسعارها. دعونا ننتقل إلى ذلك! 🦘

ما هو برنامج تصميم سير العمل؟

برنامج تصميم سير العمل هو أداة متعددة الاستخدامات تسخّر تنسيقات مرئية مثل مخططات سير العمل أو المخططات الانسيابية لتحديد المهام والعمليات بفعالية. يمكن للمستخدمين إنشاء مهام سير العمل من الألف إلى الياء من خلال تحديد الخطوات التفصيلية والأدوار المعينة والموافقات المطلوبة، مما يوفر طريقة شاملة لإنشاء سير العمل.

استخدم وصفات الأتمتة المُنشأة مسبقًا في ClickUp أو قم بتخصيصها بناءً على احتياجاتك، حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما هو أكثر أهمية

يعمل هذا البرنامج أيضًا على أتمتة المهام وأتمتة المهام، عادةً بطريقة تسلسلية، مما يضمن تنفيذ المهام بدقة وتنظيم. وهو يتتبع التقدم المحرز بدقة ويوفر تصوراً بديهيًا وواضحًا لسير العمل.

تشمل الفوائد الرئيسية لاستخدام أدوات تصميم سير العمل ما يلي:

الشفافية: يسمح بمراقبة أسهل للتقدم المحرز، وتحديد الاختناقات، واتخاذ قرارات مستنيرة لتحسين العملية الدقة: الدقة: تقلل الأتمتة والعمليات الموحدة من احتمالات الخطأ البشري، مما يؤدي إلى تقليل الأخطاء المكلفة وإعادة العمل والتأخير الإنتاجية: يساعد التصور الواضح للمهام والأهداف فرق العمل على العمل بكفاءة أكبر، وبفضل عمليات سير العمل المؤتمتة، يمكنهم التركيز على مهام أكثر قيمة

كيفية اختيار أفضل برامج تصميم سير العمل

عند اختيار برنامج تصميم سير العمل، ضع في اعتبارك الميزات الأساسية التالية:

تعيينات المهام : يجب أن يسمح لك البرنامج بتعيين المهام بسهولة، حتى في السيناريوهات المعقدة مثل موافقات المديرين أو التعيينات القائمة على الصيغ

: يجب أن يسمح لك البرنامج بتعيين المهام بسهولة، حتى في السيناريوهات المعقدة مثل موافقات المديرين أو التعيينات القائمة على الصيغ أنواع سير العمل المختلفة : اختر برنامجًا يستوعب أنواعًا مختلفة من سير العمل مثل المتسلسل والمتوازي

: اختر برنامجًا يستوعب أنواعًا مختلفة من سير العمل مثل المتسلسل والمتوازي سير العمل الفرعي : توفر القدرة على إنشاء تدفقات سير عمل فرعية المرونة وتبسط العمليات وتعزز الاختبار لتحديد الاختناقات

: توفر القدرة على إنشاء تدفقات سير عمل فرعية المرونة وتبسط العمليات وتعزز الاختبار لتحديد الاختناقات المشاركة: ابحث عن إمكانيات لنسخ عمليات سير العمل وتصديرها ومشاركتها حتى تتمكن من تكرارها أو جعلها متاحة بسهولة لأعضاء الفريق وأصحاب المصلحة

التعاون هو المفتاح مع ClickUp 3.0 Docs حتى تتمكن من المشاركة أو تعيين الأذونات أو التصدير بسرعة إلى المستخدمين الداخليين أو الخارجيين

منشئ بدون تعليمات برمجية : يوفر واجهة سهلة الاستخدام وبدون تعليمات برمجية مع إمكانيات السحب والإفلات لغير المبرمجين

: يوفر واجهة سهلة الاستخدام وبدون تعليمات برمجية مع إمكانيات السحب والإفلات لغير المبرمجين التعاون : اختر الأداة التي تدعم المدخلات والتعاون من جميع الأطراف المعنية لإنشاء مهام سير عمل شاملة

: اختر الأداة التي تدعم المدخلات والتعاون من جميع الأطراف المعنية لإنشاء مهام سير عمل شاملة التذكيرات والإشعارات:يجب أن تسمح لك بإضافة تذكيرات مخصصة لضمان تنفيذ سير العمل في الوقت المناسب

## أفضل 10 برامج لتصميم سير العمل في عام 2024

نحن على وشك استكشاف أفضل المتنافسين في السوق لمساعدتك على اكتشاف أداة تصميم سير العمل المثالية لعملك. لنشمر عن سواعدنا ونبدأ العمل! ⛏️

1. انقر فوق

استخدم ClickUp لتصميم مهام سير العمل باستخدام ميزات مفيدة مثل اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية والأتمتة والعديد من القوالب

تعرّف على ClickUp - وهو حل الكل في واحد لجميع عملياتك إدارة سير العمل واحتياجات التصميم! يتيح لك هذا البرنامج القوي إنشاء مهام سير العمل من الصفر ويقدم قوالب مفيدة لأولئك الذين يرغبون في توفير الوقت بالاعتماد على الأطر المصممة مسبقًا. 🙌 ClickUp Whiteboards هي الملاذ الإبداعي لفريقك. فهي تسمح بتخصيص ومرونة لا نهاية لها، مما يجعلها ملاذك المفضل:

العصف الذهني التعاوني تسهيل مشاركة الأفكار بين الفرق من خلال تضمين التعليقات والملاحظات اللاصقة والمستندات والروابط وملفات الوسائط معالجة التحديات بمساعدة المخططات والرسوم البيانية والأشكال التفاعلية

الاستفادة من انقر فوق الخرائط الذهنية كقماشة لرسم الروابط، وتخطيط سير العمل، وجعل أفكارك تنبض بالحياة بسحب وإسقاط بسيط. إضافة أو تعديل أو حذف المهام مباشرة على الخريطة الذهنية الخاصة بك. إنشاء خرائط قائمة على المهام عن طريق ربط انقر فوق المهام على خريطتك، أو اصنع تحفتك البصرية باستخدام الخرائط الذهنية القائمة على العقد.

قم بتبسيط تصور المشروع من خلال نظرة عامة واضحة وموجزة لسير عملك باستخدام قالب لوحة بيضاء لتدفق العمليات ClickUp Process Flow

سواء كنت تقوم بصياغة عملية جديدة تمامًا أو تقوم بضبط عملية قائمة بالفعل، فإن قالب قالب السبورة البيضاء لتدفق عملية ClickUp هنا لمساعدتك. فهو يبسط كيفية تصور عملياتك، ويغطي مراحل مثل التخطيط و التطوير و التنفيذ و التقييم. ويتميز بأشكال مرمزة بالألوان قابلة للتخصيص بالكامل وأسطورة للتصفح البسيط، مما يضمن سهولة الاستخدام والعمل بكفاءة.

تعاون دون عناء في الوقت الفعلي مع مستندات ClickUp . أثناء قيامك بالتحرير، يمكنك وضع علامات على أعضاء الفريق في التعليقات، وتعيين عناصر الإجراءات، وحتى تحويل النص إلى مهام قابلة للتنفيذ، مما يحافظ على عملك منظماً وفعالاً. ⚡

بالإضافة إلى ذلك, أتمتة ClickUp هنا لجعل حياتك أسهل من خلال تحسين سير العمل والتعامل مع المهام الروتينية. يمكنك الاختيار من بين الأتمتة المُنشأة مسبقًا أو تخصيصها وفقًا لاحتياجاتك، مما يضمن تركيز فريقك على ما يهمك حقًا.

ClickUp أفضل الميزات

التعاون المرئي مبسط مع قابل للتخصيص قوالب السبورة يتكامل مع أكثر من 1,000 منصة مثل Trello وMiro وSlack

التواصل والتحرير في الوقت الفعلي

قوالب الخريطة الذهنية

سير العمل الآلي التي تعزز الإنتاجية

سهولة تتبع الوقت وبناء سير العمل باستخدام ميزة إدارة المشروع 15+ طرق عرض ClickUp للإشراف على سير العمل بطريقتك

الجداول الزمنية ومخططات جانت لتصور أهداف المشروع والتبعيات

أدوات تحسين العملية

رائعة لـ تعاون الفريق متعدد الوظائف قيود ClickUp

يمكن أن يستفيد تطبيق الهاتف المحمول من المزيد من الميزات

قد يواجه المبتدئون منحنى تعليمي حاد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. تريلو

عن طريق: تريلو يعمل Trello كلوحة رقمية ديناميكية تبعث الحياة في مهامك! هذه اللوحة المرئية أداة إدارة المشاريع تتيح لك تنظيم عملك والإشراف عليه بالطريقة التي تريدها، باستخدام طرق عرض متعددة للمشروع، والأتمتة، والقوالب.

سترى المهام في Trello كملاحظات لاصقة رقمية أو بطاقات على لوحة كانبان التي يمكنك إعادة ترتيبها بسهولة عن طريق السحب والإفلات. كما يوفر أيضًا تخطيطات متنوعة، من اللوحات الكلاسيكية إلى الجداول الزمنية لإدارة المشاريع والتقويمات، والجداول الزمنية، والجداول، والخرائط، التي تلبي متطلبات مشروعك الفريدة. 🎨

مع بتلر، مساعد الأتمتة المدمج في Trello، يمكنك إنشاء قواعد وأزرار وأوامر لمعالجة المهام المتكررة دون عناء. إن برنامج إدارة سير العمل يفهم حتى قواعد اللغة الطبيعية ويقترح حلولاً للتشغيل الآلي بنقرة واحدة.

أفضل ميزات Trello

أكثر من 100 قالب

طرق عرض متعددة للمشروع

يتكامل مع برامج مثل جيرا وسلاك وميرو

مساعد أتمتة المهام بدون تعليمات برمجية

قيود Trello

قد يستفيد المستخدمون من التقارير والتحليلات الإضافية المدمجة

الأنسب للمهام الصغيرة التي تشمل 3-5 أشخاص

تسعير #### تسعير Trello

مجاني

قياسي : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم قسط : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: 17.50 دولار/شهرياً لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Trello

G2 :4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

:4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra:4.5/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

3. الاثنين

عبر monday.com ارتقِ بمواءمة فريقك وكفاءته وإنتاجيته مع monday.com، المنصة التي تصمم نفسها حسب احتياجاتك. إنه مركز شامل لجداول المشروع وتتبع تقدم الفريق والإدارة الشاملة للمشروع.

اختر من بين مناظر متنوعة للمشروع مثل مخطط جانت، ولوحات كانبان، وعروض الجدول الزمني لـ إدارة مخرجات المشروع . ⏳

قم بالتكبير باستخدام لوحات المعلومات القابلة للتخصيص للحصول على نظرة عامة عالية المستوى لمؤسستك. تساعدك على اتخاذ القرارات وتوسيع نطاق سير العمل دون عناء مع تطور احتياجاتك.

تتعامل ميزات الأتمتة الخاصة بأدوات إدارة سير العمل مع المهام التي تستغرق وقتاً طويلاً مثل التذكيرات عبر البريد الإلكتروني وطلبات الموافقة على المشاريع، مما يوفر لك المزيد من الوقت في يومك. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من القوالب المجانية القابلة للتخصيص، بما في ذلك الحملات التسويقية والتقويمات التحريرية وتخطيط الأحداث ومخططات إدارة علاقات العملاء.

monday.com أفضل الميزات

لوحات معلومات قابلة للتكيف

قوالب عديدة

طرق عرض المشاريع القابلة للتطوير

يتكامل مع أدوات مثل Trello وGoogle Drive

أتمتة المهام من أجل نظام بسيط لإدارة سير العمل

قيود #### monday.com

قد يستغرق إعداده بعض الوقت مقارنة بأدوات إدارة سير العمل الأخرى

سيكون من المفيد تحسين مرونة تخصيص الشاشة الرئيسية

تسعير #### monday.com

مجاني

أساسي 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

8 دولارات شهرياً لكل مستخدم قياسي 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المحترفين : 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

monday.com التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

4. ProcessMaker

عن طريق: ProcessMaker ProcessMaker هو حل برمجي ل أتمتة العمليات التجارية (BPA) وإدارة سير العمل. سير العمل برنامج التشغيل الآلي يمكّنك من تصميم، وتنفيذ، وتتبع، و تحسين عملياتك التجارية بكفاءة .

يمكنك توصيل التطبيقات الشائعة من خلال خيارات مهيأة مسبقًا أو إنشاء عمليات سير العمل الخاصة بك باستخدام واجهات برمجة التطبيقات.

قوالب العمليات هي أداتك المفيدة لتسريع إنشاء العمليات. احفظ عملياتك المخصصة كقوالب لاستخدامها كنقطة بداية للمشاريع المستقبلية. قم بتعديلها ومشاركتها بسهولة. يمكن لمستخدمي الأعمال تصميم نماذج وشاشات مكررة لتكامل سير العمل.

يرتقي ProcessMaker بالأتمتة إلى مستوى أعلى من خلال الجمع بينها وبين الذكاء الاصطناعي. يتيح ذلك لفريقك التركيز على المهام الاستراتيجية وزيادة الإنتاجية. 📈

أفضل ميزات ProcessMaker

المعالجة الذكية للمستندات (IDP)

بحث باللغة الطبيعية مدعوم بالذكاء الاصطناعي

أتمتة العمليات من البداية إلى النهاية

عمليات تكامل النماذج مثل JotForm و Formstack و Typeform

قيود ProcessMaker

يمكن أن يتسبب تصميم عمليات سير العمل المعقدة في حدوث تأخر في بعض الأحيان

سير العمل الأحدث وظائف الإدارة تتطلب الوصول عبر الإنترنت

تسعير #### ProcessMaker

المنصة : 1475 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين

: 1475 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين محترف : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات ProcessMaker

G2 : 4.3/5 (أكثر من 250 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

5. لوسيدتشارت

عبر: لوسيدتشارت Lucidchart عبارة عن مساحة عمل مرئية ومركز ديناميكي يدمج بين الرسم التخطيطي وتصور البيانات والتعاون. هذه أداة تصميم سير العمل المستندة إلى السحابة هي حليفك لصياغة تدفقات عمليات الأعمال ومشاركة خرائط العمليات مع فريقك 🗺️

تشمل مكتبة القوالب مكتبة القوالب فئات مثل سير عمل تسويق المحتوى، وعمليات الدعم، وسير عمل الإدارة. قم بتخصيص مخططات القوالب الخاصة بك دون عناء مع خيارات تخصيص سهلة الاستخدام، بما في ذلك الخطوط والأشكال والخطوط والإضافة المفيدة لألواح السباحة لتعيين المهام أو المراحل.

المنصة رائعة لإنشاء المخططات التنظيمية والمخططات الانسيابية والإطارات السلكية ومخططات الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح ميزة التعاون في الوقت الحقيقي لعدة مستخدمين العمل معًا على نفس المستند بسلاسة.

Lucidchart أفضل الميزات

الوظائف الإضافية لجداول بيانات Google ومحرّر مستندات Google والعروض التقديمية من Google

العديد من النماذج للعمليات التجارية الفريدة وحلول إدارة العمل

التعاون في الوقت الحقيقي

المكون الإضافي ChatGPT و AI Prompt Flow لإنشاء المخططات تلقائيًا

إنشاء خريطة عمليات الأعمال بسهولة

قيود Lucidchart

قد يواجه المستخدمون مشاكل في التحميل داخل التطبيق

قد يستغرق تعلم كيفية استخدام بعض الميزات وقتًا طويلاً مقارنة بخيارات برامج أتمتة سير العمل الأخرى في هذه القائمة

تسعير برنامج Lucidchart

مجاني

فرد : 7.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 7.95 دولار شهريًا لكل مستخدم فريق : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت #### تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت

جيت آب : 4.5/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,500+ تقييم)

6. سمارتشيت

عبر: ورقة ذكية يستلهم تطبيق Smartsheet من جداول البيانات التقليدية ويساعد المستخدمين على تنظيم المهام والعمليات والجداول الزمنية من خلال طرق العرض والتقارير ولوحات المعلومات المختلفة.

ستجد داخل هذه المنصة واجهة سهلة الاستخدام، واجهة منخفضة التعليمات البرمجية لإنشاء مهام سير عمل مصممة خصيصًا لعمليات أعمالك. يمكن تشغيل مهام سير العمل هذه عن طريق الأحداث أو الجداول الزمنية، مع المرونة في دمج كتل المهام. 🧱

يسمح لك Smartsheet بتركيز البيانات وترتيبها وتقديمها على لوحة قابلة للتخصيص بالكامل. إضفاء الطابع الشخصي على لوحات المعلومات لتعكس أسلوبك أو تتماشى مع هوية علامتك التجارية. استخدم الأدوات لعرض الأوراق والتقارير والمخططات والنماذج والمحتوى من مصادر خارجية مثل محرّر مستندات Google وTableau.

من الميزات المفيدة التي تجدر الإشارة إليها هي مهام سير عمل Smartsheet's Bridge workflow، التي تقدم الأتمتة للتخلص من المهام اليدوية، مما يضمن كفاءة العمليات على نطاق أوسع.

أفضل ميزات Smartsheet

أتمتة سير العمل منخفضة الكود

مشاركة البيانات عبر الأوراق

يتكامل مع Google Drive وJira وSlack وغير ذلك.

تصور التقدم من خلال مخططات جانت

العديد من الأدوات

قيود سمارتشيت

لديه منحنى تعليمي حاد

برنامج أتمتة سير العمل وميزاته محدودة إلى حد ما

تسعير #### سمارتشيت

مجاني

محترف 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات : 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Smartsheet

G2 : 4.4/5 (أكثر من 14,500 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 14,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

7. كريتلي

عبر كريتلي سبورة Creately السبورة البيضاء اللانهائية هي لوحة فنية حيث يتم فيها العصف الذهني وتصور المشروع والتخطيط ووضع الاستراتيجيات. 🌱

يتيح لك Creately صياغة الرسوم البيانية والمخططات الانسيابية والخرائط الذهنية في مكان واحد. إنه يتميز ب 70 معيارًا تخطيطيًا وأكثر من 1000 شكل وموصل لإنشاء مخطط سريع.

يبسّط عملية الرسم التوضيحي والتعليقات التوضيحية من خلال الرسم اليدوي وتنسيق النصوص باستخدام اختصارات العلامات. ربط الأشكال بسهولة لإنشاء هياكل تنقلية داخل مساحات العمل وعبرها.

التعاون مع العديد من المشاركين في الوقت الفعلي، وصياغة وتنظيم الهياكل التي تتماشى مع رؤيتك. قم بسحب وإسقاط الأشكال أو مجموعات البيانات، ودمج المحتوى الخارجي، وإنشاء مركز مركزي لإدارة المهام داخل مساحة عمل واحدة.

أفضل ميزات Creately

أكثر من 8,000 قالب احترافي

اختصارات لوحة المفاتيح مع ميزة PlusCreate

لوحة قماشية لا نهائية

العديد من المخططات والأشكال

رائعة بديل لوسيدتشارت قيود كريتلي

قد تبدو واجهة تطبيق الهاتف المحمول قديمة بالنسبة لبعض المستخدمين

من الممكن حدوث تأخيرات عرضية وبطء في التحميل عبر أداة إدارة سير العمل

تسعير Creately

مجاني

شخصي : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات كريتيلي

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 150 تقييم)

8. سي فلو

عبر: Cflow يوفر Cflow واجهة سهلة الاستخدام تسمح لك بتخطيط مهام سير العمل المهمة دون عناء، سواء كانت بسيطة أو معقدة. 🤝

قم بأتمتة العمليات المتكررة التي تستغرق وقتًا طويلاً وتؤدي إلى إبطائك من خلال منشئ سير العمل المرئي القائم على مخطط التدفق. فهو يستفيد من الإشارات والتدفقات المرئية للمساعدة في إدارة المشروع.

هناك ميزة أخرى مفيدة وهي مصمم سير العمل المرئي، وهي أداة قائمة على الويب تُبسّط نمذجة وتصور سير العمل. تسمح لك بسحب وإسقاط مراحل العملية المختلفة، وإنشاء القواعد تلقائيًا، وتنفيذ أي عملية بسهولة.

وتمتد مرونة Cflow إلى القوالب المصممة مسبقاً، والتي تغطي مجموعة واسعة من العمليات. إنشاء مخصص قوالب سير العمل في دقائق بدون ترميز باستخدام أداة إنشاء نماذج السحب والإفلات المرئية.

Cflow أفضل الميزات

منشئ ومصمم سير العمل المرئي

واجهة السحب والإفلات

تصميم سير عمل بدون تعليمات برمجية

سهولة التكامل مع أدوات مثل Office 354 و G Suite

قوالب معدة مسبقًا لأتمتة العمل

قيود Cflow

قد يتباطأ النظام الأساسي في حالة زيادة عبء العمل

تميل الميزات إلى إرباك المستخدمين الجدد

تسعير Cflow

سعيد : 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم سعيد : 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم السعادة: 16$/شهرًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

Cflow التقييمات والمراجعات

G2 : 5/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 5/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 10 مراجعات)

9. سمارت درو

عبر: الرسم الذكي يعمل SmartDraw على توحيد الرسم التخطيطي واللوحة البيضاء والبيانات في أداة مؤسسية واحدة سهلة الاستخدام. فهو يتيح لفريقك إنشاء صور مرئية متنوعة، بدءًا من المخططات الانسيابية والمخططات التنظيمية إلى رسومات التصميم التفصيلية بمساعدة الكمبيوتر (CAD). ✍

للحصول على أفضل أدوات تصميم سير العمل، تعمل هذه المنصة على تبسيط عملية إنشاء المخططات من خلال الأتمتة المدمجة. عند إضافة الأشكال أو حذفها أو نقلها، يتكيف المخطط الخاص بك ويحافظ على اتصالاته تلقائيًا. يمكنك أيضًا تطبيق نظام ألوان منسق بنقرة واحدة، مما يضمن لك مظهرًا احترافيًا.

انخرط في تعاون سلس مع فريقك باستخدام ميزة الذكاء الاصطناعي للوحة البيضاء. فهي تتكيف تلقائياً، حيث تتكيف تلقائياً وتتوسع ويعاد تنسيقها أثناء إدخال أفكارك. وتجمع هذه المنصة بين العصف الذهني الحر والمخططات الهيكلية، مثل المخططات الانسيابية وخرائط الطريق، التي يتم استيرادها مباشرةً من المخططات.

بالإضافة إلى ذلك، يضم SmartDraw قوالب لأنواع مختلفة من المخططات مثل مخططات الطوابق، و UML، ومخططات الشبكات.

أفضل ميزات SmartDraw

لوحات بيضاء سهلة الاستخدام

بناء المخططات

يتكامل مع Google Workspace، وMicrosoft Teams، وغيرها.

التعاون في الوقت الفعلي

أدوات تخطيط المساحات والطوابق للمهندسين المعماريين

قيود SmartDraw

التعاون عن بُعد غير متاح

قد يكون تحديد كائنات متعددة وتحريكها أمرًا صعبًا

تسعير #### SmartDraw

فرد : 9.95 دولار شهرياً لكل مستخدم

: 9.95 دولار شهرياً لكل مستخدم فريق : 8.25 دولار شهريًا لكل مستخدم (3 مستخدمين كحد أدنى)

: 8.25 دولار شهريًا لكل مستخدم (3 مستخدمين كحد أدنى) موقع: 2,995 دولاراً في السنة

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات SmartDraw الذكية

G2 : 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. جليفي

عبر جليفي Gliffy هو التطبيق الأصلي للتخطيط المصمم ل Confluence، وهو بمثابة برنامج لصياغة المخططات الانسيابية والرسوم البيانية. يمكنك العمل ضمن بيئة Confluence و Jira أو الغوص في أداة الرسم التخطيطي المستقلة Gliffy Online.

في Confluence، يتألق Gliffy كأداة استثنائية لصياغة المخططات التفاعلية. فهي تسمح للمشاهدين بتبديل طبقات الرسم التخطيطي، وكشف النقاب عن مستويات مختلفة من التفاصيل، مما يجعلها مثالية لتصور الهياكل والعمليات المعقدة.

تتيح لك المنصة إنشاء مخططات UML ومخططات انسيابية ومخططات علاقات الكيانات دون عناء من خلال السحب والإفلات البسيط. استخدم قوالب للعصف الذهني أو الخرائط الذهنية أو خرائط المفاهيم ودمج المخططات التنظيمية القابلة للتحرير بسلاسة في أدوات فريقك. 🛠️

يعمل Gliffy أيضًا على تمكين الفرق من إنتاج مرئيات دقيقة بشكل تعاوني في Confluence، مع استكمال إمكانات اللوحة البيضاء ومستوى مثالي من التفاصيل وواجهة سهلة الاستخدام.

أفضل ميزات Gliffy

التعاون في الوقت الحقيقي في سحابة Confluence

مصمم لـ Confluence و Jira

تطبيقات Gliffy Atlassian من Gliffy لبناء وثائق أفضل

واجهة السحب والإفلات

يتكامل مع تطبيقات مثل Slack وTrillo وMonday.com

قيود Gliffy

يمكن تحسين واجهة المستخدم

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي

تسعير جليفي أونلاين

محترف (من 1 إلى 9 مستخدمين) : 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم احترافي (10-50 مستخدمًا) : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

جليفي التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم)

عزز إنتاجيتك باستخدام برنامج تصميم سير العمل من الدرجة الأولى

تبلغ الفرق ذروتها عندما يكون بإمكانها العمل معًا بسلاسة، وتخصيص سير العمل حسب رغبتها، وتوديع الأعمال المملة والمتكررة. هذه أفضل برامج تصميم سير العمل هي أسلحتك السرية لزيادة إنتاجية فريقك وجعل إدارة المشروع في غاية السهولة.

إذا لم تكن في مزاج يسمح لك باتخاذ القرارات, جرّب ClickUp مجانًا . استعد لرحلة ممتعة مليئة بالألواح البيضاء الملهمة, أدوات التعاون في الوقت الفعلي و قبو من القوالب جاهز لتحويل حياتك العملية ✨