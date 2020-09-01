20 أسئلة المقابلة الشخصية الرشيقة (مع الإجابات)

تحتاج إلى التحضير لبعض أسئلة مقابلة العمل الرشيقة؟

ربما تكون منهجية أجايل التي تستخدمها العديد من الشركات لإنتاج منتجات رائعة، هي المنهجية الأكثر استخداماً في العالم في إدارة المشاريع.

لذا، سواء كنت تخطط لأن تصبح خبيرًا في سكروم أو مختبِرًا رشيقًا في إحدى الشركات، فأنت بحاجة إلى معرفة كل شيء عن أجايل وسكروم.

ولكن إذا كنت متوترًا بشأن مقابلة أجايل القادمة، فلا تتوتر!

ستساعدك هذه المقالة في الإجابة عن تلك الأسئلة، بل وتستخدم بعض الأمثلة من حياة الكاتبة الرئيسية ليز ليمون في مسلسل 30 روك.

ولجعل الأمور ممتعة، ستدربك ليز ورئيسها جاك (الذي يدير فريقاً من الكتّاب في شبكة إذاعية) على الإجابة على جميع أسئلة الأجايل الصعبة أسئلة المقابلة .

_هل أنت مستعد لتلقي التدريب؟

أسئلة المقابلة حول الرشاقة

هل بدأت للتو في فهم الأجايل؟ ستأخذك الإجابات على هذه الأسئلة من مبتدئ في الأجايل إلى مرتبة الخبير!

1. ما هي الأجايل؟

ما هي الأجايل؟ رشيق يساعد نهج تطوير البرمجيات وإدارة المشاريع فرق العمل على تقديم تتمحور حول العميل المنتجات في دورات تطوير قصيرة تُعرف باسم المطبوعات.

ويستمر كل سباق سريع لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع تقريبًا، تقوم خلالها الفرق بتطوير نسخة عملية من المنتج. وبعد انتهاء السبرنت، يتم تقديم نسخة إلى أصحاب المصلحة للحصول على ملاحظاتهم، ويتم إجراء التغييرات وفقًا لذلك في السبرنت التالي.

الأمر يشبه أن تكون تلميذ جاك... تتلقى الكثير من الملاحظات.

ولكن دعنا نأمل أن تكون الملاحظات التي تتلقاها أفضل من ذلك:

2. ما هو بيان أجايل؟

بيان أجايل هو وثيقة مختصرة تحدد القيم الأربع والمبادئ الـ 12 لمنهجية أجايل. تساعدنا هذه القيم والمبادئ على فهم كيفية اختلاف منهجية أجايل عن أطر إدارة المشاريع التقليدية، مثل الشلال .

على هذا النحو، يحدد بيان أجايل مدونة قواعد السلوك لـ فرق أجايل .

يشبه إلى حد كبير كتاب ليز ليمون للنصائح الحياتية Dealbreaker.

3. ما هي القيم والمبادئ التي توجه طريقة أجايل؟

إن 4 قيم رشيقة هي كما يلي:

الأفراد والتفاعلات على العمليات والأدوات

على العمليات والأدوات برمجيات العمل على التوثيق الشامل

على التوثيق الشامل التعاون مع العملاء على التفاوض بشأن العقود

على التفاوض بشأن العقود استيعاب التغيير على اتباع خطة معينة

يمكن تصنيف مبادئ أجايل ال 12 تحت الفئات الأربع التالية:

مبادئ إرضاء العملاء

مبادئ الجودة

مبادئ العمل الجماعي

مبادئ إدارة المشاريع

ملاحظة: لمعرفة المزيد عن كل مبدأ من مبادئ أجايل بالتفصيل، اقرأ هذه المقالة ._

ومع ذلك، لا يوجد أي من هذه القيم أو المبادئ جامدة بشكل خاص، مهما حاولت ليز إقناعك بخلاف ذلك!

فهي ببساطة تهدف إلى صقل عقلية رشيقة التي تساعد أعضاء الفريق على تقديم منتجات يحبها العملاء حقًا.

4. ما هو سير العمل الرشيق؟

هو سير العمل الرشيق هي العملية النموذجية لأي مشروع رشيق، وتتضمن الخطوات الخمس التالية:

الخطوة 1: التصور

تقوم بتطوير رؤية المشروع، وإنشاء تراكمات المنتجات، والبدء في التخطيط لسباق السرعة.

الخطوة 2: الاستهلال

هنا، تقوم بتعيين سباقات السرعة لمختلف الفرق، ومنحهم الموارد اللازمة للعمل، وتوضيح الإطار الزمني للمشروع.

الخطوة 3: التكرار

يبدأ فريق تطوير البرمجيات الرشيقة بالعمل على الأعمال المتراكمة للسباق السريع في هذه المرحلة. في حين أن الهدف هو إصدار برمجيات عاملة في نهاية كل سبرنت، فإن الإصدارات القليلة الأولى عادة ما تتضمن ميزات محدودة للغاية.

الخطوة 4. الإصدار

في نهاية السباق السريع، يقوم المطورون بإصدار المنتج للعملاء للحصول على ملاحظاتهم.

الخطوة 5: التقاعد

هنا، يتم سحب الإصدار الحالي للمنتج واستبداله بالسباق السريع لإصدار جديد.

تتكرر هذه الخطوات الخمس لكل سباق سريع حتى يتم تطوير المنتج النهائي بالكامل.

وبينما تشجع طريقة أجايل الفرق على تجربة وتعديل سير عمل أجايل الخاصة بهم، يجب أن يفهموا أهمية كل خطوة.

_خاصةً إذا كان أعضاء فريقك معتادون على الانتقال من 0 إلى 100 مثل نجمة التلفزيون جينا ماروني!

5. كيف تختلف الأجايل عن إدارة المشاريع التقليدية؟

أجايل هي منهجية حديثة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الديناميكية لـ تطوير البرمجيات في العصر الحديث .

أكبر الفرق بين إدارة المشاريع الرشيقة والتقليدية المنهجيات مثل Waterfall تكمن في العملية.

فأساليب إدارة المشاريع التقليدية لها دورة إنتاج خطية طويلة تصل إلى ستة أشهر أو أكثر في المرة الواحدة.

_تخيل أن تجعل ليز تنتظر كل هذه المدة الطويلة من أجل أي شيء!

من ناحية أخرى، يقوم فريق Agile بتسليم إصدارات عاملة من المنتج في سباقات سرعة أقصر.

ويضمن ذلك تلقي ملاحظات العملاء على طول العملية وليس فقط في النهاية، مما يساعد على تطوير منتجات تتمحور حول العميل.

ينعكس هذا الاختلاف في جميع جوانب كيفية عمل فريق أجايل:

إنهم أكثر مرونة وقابلية للتكيف والانفتاح على التغيير في الخطط

لديهم مجال أفضل للتجريب

إنهم منظمون ذاتيًا ومتعدد الوظائف

يتعاونون مع العميل في كل خطوة على الطريق

_ونحن على يقين من أن جاك دوناجي العبقري في الإدارة سيوصي بأجايل

6. ما هي التحديات في توسيع نطاق إطار عمل أجايل وكيفية التغلب عليها؟

أجايل مناسبة تمامًا للفرق الصغيرة والعملية التي تريد تحقيق النتائج بسرعة.

لكنه أكثر صعوبة قليلاً بالنسبة لشركة كبيرة تحتاج إلى اعتماده عبر العديد من القطاعات والوظائف والمشاريع.

_ فكر في التحديات التي كان على جاك دوناجي مواجهتها عندما تولى منصب رئيس الشبكة

ومثله تماماً، يساعد المدرب الرشيق:

تحسين العمليات الحالية لجعل الفريق أكثر كفاءة

تدريب أعضاء الفريق على كل ما يتعلق بأجايل

سد فجوات التواصل بين مختلف الفرق مثل التطوير والتسويق

مقابلات المدربين الرشيقين تختبرك على وجه التحديد لمهارات مثل التواصل والقيادة وقدرات التوجيه.

إذا كنت من ذوي الخبرة في العمل في فريق أجايل، يمكنك الانضمام إلى معهد تدريب أجايل أو الالتحاق بدورات معتمدة عبر الإنترنت لتصبح مدرباً أجايل.

8. ما هو اختبار الأجايل؟ الاختبار الرشيق هو عملية الاختبار الموجودة في إدارة المشاريع الرشيقة.

الاختبار أمر بالغ الأهمية لأي مشروع رشيق. على عكس منهجيات إدارة المشاريع التقليدية، فإن المشروع الرشيق يختبر منتجات المشروع الرشيق بشكل مستمر باستخدام حالات اختبار مختلفة.

مثلما تفعل نجمة برنامج "ذا غيرلي شو"، تريسي جوردان تستمر في اختبار صبر_ ليز

ولكن في حين أن خدع تريسي ليس لها قافية أو إيقاع، فإن منهجية اختبار Agile مقننة إلى حد كبير.

يمكنك الإجابة عن سؤال مقابلة اختبار أجايل بالحديث عن 4 أنواع من طرق اختبار أجايل:

التطوير المدفوع بالسلوك : يراقب أعضاء الفريق سلوك المنتج في حالات اختبار مختلفة أو سيناريوهات مصطنعة

: يراقب أعضاء الفريق سلوك المنتج في حالات اختبار مختلفة أو سيناريوهات مصطنعة التطوير المدفوع باختبار القبول : اختبار تعاوني من قبل المختبر والمطور والعميل

: اختبار تعاوني من قبل المختبر والمطور والعميل الاختبار الاستكشافي : اختبار غامر يقوم فيه المختبرون باللعب بالمنتج بدلاً من اتباع منهجية اختبار محددة

: اختبار غامر يقوم فيه المختبرون باللعب بالمنتج بدلاً من اتباع منهجية اختبار محددة الاختبار القائم على الجلسات: مثل الاختبار الاستكشافي، ولكن مع "ميثاق اختبار" يحدد جدول أعمال كل جلسة

ويمكن إجراء كل اختبار من هذه الاختبارات باستخدام أي من أرباع الاختبارات الرشيقة التالية:

الاختبار الآلي

الاختبار الآلي واليدوي

الاختبار اليدوي

الأدوات الخاصة

في الأساس، فإن منهجية الاختبار الرشيق مفصلة بما يكفي لمساعدة ليز في حلّ شفرة إدارة تريسي!

مكافأة:_

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/technical-debt//#3-the-technical-debt-quadrant رباعي الديون الفنية:_ %/%href/_

9. من هو المختبر الرشيق، وما هي مسؤولياته؟

المختبر الرشيق هو المدير الرئيسي لأي اختبار رشيق في الفريق.

وهم مسؤولون عن إجراء اختبارات شاملة ومتعمقة على المنتج، وتزويد المطورين بمقاييس محددة لقياس التقدم المحرز.

يجب على المختبر الرشيق أن

تحديد نطاق وتقدير كل اختبار، بما في ذلك أي جزء من المنتج سيتم اختباره وأي جزء من المنتج لن يتم اختباره

تصميم مجموعة متنوعة من حالات الاختبار

أتمتة أكبر عدد ممكن من أجزاء الاختبار

توثيق النتائج وإبلاغ المطورين بها

التعاون مع المطوّرين والعملاء لإصلاح المشكلات

للقيام بكل ذلك، يجب أن يكون لدى مختبر أجايل فهم شامل لمنهجية أجايل، ومعرفة البرمجة، ومهارات تواصل متميزة.

10. ما هي البرمجة الزوجية؟

البرمجة الزوجية هي تقنية أجايل التي يتعاون فيها مبرمجان لحل مشكلة ما.

"حل المشكلات" هنا:\

ومع ذلك_،،،، ينسق المبرمجون الثنائي بشكل أفضل من تريسي وجينا.

حتى أنهما يشتركان في جهاز كمبيوتر ولوحة مفاتيح وفأرة.

ويُعرف الشخص الذي يحمل لوحة المفاتيح باسم "المدير" أو "السائق" ويقود التعلم للمبرمج الآخر الذي يُعرف باسم "المراقب" أو "الملاح". كما يتبادلان الأدوار لزيادة التعلم والمشاركة إلى أقصى حد.

ومع ذلك، وكما هو الحال مع مجموعة Tracy-Jenna، فإن البرمجة الثنائية لا تخلو من عيوبها.

فمن المعروف أن البرمجة الزوجية تبطئ التعلم بدلاً من تسريعه. كما أنها تزيد من تكلفة التشغيل لأنها تزيد من عدد ساعات العمل المستغرقة لكل مهمة.

11. ما هي أطر العمل الرشيقة المختلفة الشائعة؟

لقد ألهمت منهجية أجايل مجموعة من نماذج إدارة المشاريع التي تشترك في مبادئها الأساسية ولكنها تختلف في التنفيذ.

أطر التطوير الرشيقة الأكثر استخدامًا هي:

سكروم :: نموذج أجايل التكراري التدريجي لبناء منتج بسرعة؛ وهو الأنسب للفرق الصغيرة الحميمة

كانبان :: طريقة بصرية للإدارة الرشيقة يستخدم فيها الفريق لوحة "كانبان :: نموذج رشيق يجمع بين سكروم وكانبان المنهجيات

لين : أسلوب إدارة مشروع خالٍ من الفوضى يهدف إلى الحد من الهدر في العمل

: أسلوب إدارة مشروع خالٍ من الفوضى يهدف إلى الحد من الهدر في العمل XP (البرمجة القصوى): عملية إدارة المشاريع مع التركيز على الممارسات الهندسية التي تعزز جودة المنتجات البرمجية

مكافأة:_

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أسئلة المقابلة حول سكروم

هل تركز مقابلتك على سكروم؟ دعنا نحول تركيزنا لإلقاء نظرة فاحصة على Scrum وكل ما تحتاج إلى معرفته لتكون خبيرًا حقيقيًا في Scrum!

12. ما هي منهجية سكروم؟ سكرم هو إطار عمل للإدارة الرشيقة يركز على التعاون مع العملاء لتسريع

تطوير البرمجيات .

في حين أن له جذوره في عالم التكنولوجيا، فقد أثبت إطار عمل Scrum فعاليته أيضًا في فرق مثل التسويق والمبيعات.

في الواقع، نعتقد أنه حتى جاك يمكنه استخدام منهجية سكروم الرشيقة_ للحصول على أفضل النتائج من فريق ليز للكتابة!

13. هل يختلف سكروم عن أجايل؟ كيف؟

تستمد Scrum الكثير من مبادئ عملها من منهجية Agile. لكنها ليست نفس منهجية أجايل .

فيما يلي الاختلافات الرئيسية بين الاثنين:

ينطبق إطار عمل سكروم على فرق سكروم فقط، في حين أن أي فريق صغير يمكن أن يصبح فريق تطوير رشيق

يتمتع فريق أجايل بهيكل قيادي أكثر مركزية، حيث تقع حصة كبيرة من المسؤوليات على عاتق مالك المنتج أو المشروع

يأخذ إطار عمل سكرم تحيز أجايل للسرعة والتجريب بضع خطوات إلى الأمام ويفسح المجال لفرق مستقلة ومكتفية ذاتيًا. تتخذ الفرق العديد من القرارات من تلقاء نفسها - يتمثل دور مدير Scrum الرئيسي في توجيههم فقط بشأن مبادئ Scrum.

14. وصف العملية في منهجية سكروم الرشيقة

سكروم هي عملية دورية.

يتم تكرار كل سبرينت Scrum حتى يتم تنقيح المنتج وإصداره في شكله النهائي للعميل.

على سبيل المثال، لنفترض أن ليز طلبت منك بناء تطبيق لمساعدتها في إدارة الفريق بشكل أفضل.

ستبدأ دورة سكروم الخاصة بك أولاً بفهم وتوثيق متطلباتها بدقة.

_بالنظر إلى قائمة مشاكلها الطويلة، قد يستغرق الأمر بعض الوقت

في مرحلة الإنتاج، ستبدأ في تطوير المنتج في سباقات سرعة قصيرة مدة كل منها من أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

بعد كل سبرنت من سباقات سكروم، سيتم اختبار الإصدار الحالي من البرنامج مع الجمهور المستهدف. في هذه الحالة، هو ليز وكتّابها.

باستخدام ملاحظات الفريق، ستبدأ سباق سبرنت Scrum التالي. وبهذه الطريقة، ستكون أقرب إلى منتج أكثر تركيزًا وقائم على التغذية الراجعة مع كل دورة سكروم!

15. من هم الأشخاص المختلفون المشاركون في عملية سكروم؟

يشبه مشروع سكروم عرضًا كوميديًا كوميديًا مباشرًا: أنت بحاجة إلى الجميع لتحقيق ذلك!

الأشخاص الثلاثة الرئيسيون أدوار سكروم هي

مالك المنتج

مالك المنتج مسؤول عن فهم احتياجات العملاء وتوصيلها إلى الفريق. وهو يقود عملية التطوير الرشيقة بأكملها ويضع الأساس في شكل "قصص المستخدمين". الدور الرئيسي لسكروم يقوم Scrum master بتوجيه الفريق حول الفروق الدقيقة في عملية Scrum. يدعم دور Scrum Master أيضًا مالك المشروع ويسهل اجتماعات Scrum إذا لزم الأمر.

فريق التطوير

يشمل مطورين متعددي المهارات وذوي التنظيم الذاتي الذين يبنون المنتج من الصفر. عادةً ما يكونون مطوري برمجيات. ولكن يمكن أن يشمل فريق التطوير أيضًا باحثين أو محللين أو مصممين أو أي شخص يساهم بشكل مباشر في المنتج.

ومعاً، يديرون العرض!

16. ما هي مراسم سكروم الرئيسية؟

يحتاج كل فريق إلى مناسبات للاجتماع معًا: للتواصل والتخطيط للمستقبل والتفكير.

وهناك مراسم سكروم لكل من هذه الأغراض.

الخمسة الرئيسية مراسم سكروم هي

اجتماع تخطيط البصمة هذه الاجتماعات تبدأ سباقات السرعة وعادة ما يقودها مالك المنتج. يمنح اجتماع التخطيط للسباق السريع الفريق العمل المتراكم للسباق السريع وهدفًا محددًا بوضوح للسباق السريع للعمل على تحقيقه.

الاستعداد اليومي أو اجتماع سكروم اليومي

وقفة أو اجتماع سكروم اليومي هي الطريقة التي يبدأ بها كل يوم لفريق سكروم. يقف الفريق معًا لمدة تصل إلى 20 دقيقة حول لوحة سكروم لمناقشة جدول أعمال اليوم وأي عقبات قد يواجهونها.

تنقيح المنتجات المتراكمة

هنا، يجتمع الفريق معًا لمناقشة ما إذا كانوا يتعاملون مع كل عنصر من عناصر الأعمال المتراكمة للمنتج بالترتيب الصحيح. بقيادة مالك المنتج، يتم إجراء أي تغييرات على الأعمال المتراكمة للمنتج في هذه الاجتماعات. مراجعة سبرينت بمجرد انتهاء السباق السريع، يجتمع الفريق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتقديم نسخة عملية من البرنامج وتلقي ملاحظاتهم. استعراض السباق بأثر رجعي في مراجعة سريعة بأثر رجعي، يقوم الفريق بمراجعة داخلية لعملياته وأدائه خلال السباق. يمكنك استخدام نموذجنا المفيد من أجل توليد أفكار وتنسيقات لتقرير استعادي للسباق السريع .

على الرغم من أن دليل سكروم دليل لا يذكر الحفلات، إلا أنه لا يوجد سبب يمنعك من إقامة حفلات بعد نجاح سباق السرعة!

17. ما هي القطع الأثرية لسكروم؟ القطع الأثرية هي أدوات تمنحك معلومات مهمة حول تقدم المشروع.

في حالة ليز، يعد سيناريو عرضها (ورد فعل جاك عليه) من القطع الأثرية.

_لماذا؟

لأن ذلك يعطيها فهماً دقيقاً للمكان الذي يتجه إليه برنامجها!

يحدد سكروم 3 قطع أثرية رئيسية:

المنتج المتراكم

يترجم مالك المنتج احتياجات العميل إلى ميزات منتج ملموسة. تُعرف كل ميزة باسم عنصر تراكم المنتجات، ويتم معالجتها من قبل الفريق وفقًا لأولوية العميل.

طباعة الأعمال المتراكمة

عندما يتم تقسيم كل عنصر من عناصر تراكم المنتج إلى مهام قابلة للتنفيذ لكل دورة من دورات سكرم تُعرف القائمة باسم تراكمات العدو السريع. كما أنها تحتوي أيضًا على خطة إصدار لتطوير ميزات المنتج بالترتيب الصحيح للأولوية داخل كل دورة سريعة.

زيادة المنتج

هذه هي النسخة العاملة من البرنامج التي يسلمها الفريق إلى العميل في نهاية السباق السريع.

وتساعد نظرة منتظمة على القطع الأثرية لسكروم الفريق على البقاء على اتصال مع هدفهم في سباق السرعة.

18. كيف تقيس التقدم المحرز في مشروع سكروم؟

_يجب على ليز التعامل مع مهارات جاك التفاوضية البارعة كل يوم

يجب أن تثبت باستمرار قيمتها وقيمة فريقها للشركة.

وعادةً ما تؤدي ذكاءها وإبداعها المشهود لها هذه المهمة!

ولكن إذا كانت تدير مشروع Scrum، فستحتاج إلى المزيد.

إليك ما كانت ستستخدمه لقياس تقدم مشروعها: مخطط السرعة نظرًا لأن كل سباق سريع عبارة عن قائمة مهام منظمة بعناية ومرتبة، فإن إحدى طرق قياس التقدم المحرز هي حساب معدل إنجاز فريقك باستخدام مخططات السرعة. مخطط سرعة الإنجاز يوضح لك المخطط التنازلي مقدار العمل المتبقي لإكماله في المشروع. مخطط الإنهاك يتيح لك هذا الرسم البياني مقارنة تقدمك الحالي مقابل إجمالي نطاق العمل في مشروعك مخطط التدفق التراكمي يساعدك مخطط التدفق التراكمي على تتبع تقدم المهمة وتحديد الاختناقات التي تعترض طريقها.

19. كيف تدير فريق سكروم على أفضل وجه؟

فريق سكروم هو فريد من نوعه.

فهو يستند إلى منهجية تم تطويرها مؤخرًا ولا تتوافق مع معايير مكان العمل القديمة حول الهياكل والعمليات والتسلسل الهرمي.

ولهذا السبب تتطلب إدارتها مهارات مختلفة.

_كما تحتاج ليز إلى الاستمرار في إعادة ابتكار أسلوب إدارتها للعمل مع تريسي وجينا

لإدارة فريق سكروم الخاص بك، تحتاج إلى:

تقسيم أجزاء كبيرة من العمل إلى مهام صغيرة وملموسة وقابلة للتنفيذ

وضع أولويات واضحة لهذه المهام مع وضع الهدف الأكبر للمشروع في الاعتبار

شجّع التعاون على جميع المستويات وساعد الفريق على تجاوز التسلسل الهرمي الصارم

إعطاء صوت للأفراد في فريقك

تهيئة الظروف للأعضاء لتنظيم أنفسهم بأنفسهم

الاستفادة من قوة Agile أو Scrum أدوات إدارة المشاريع لسد الثغرات

20. ما نوع برامج الإدارة الرشيقة التي يمكن أن تساعدك في إدارة مشروع سكروم؟

إن مقابلة Agile Scrum المعتادة لا تختبر فقط فهمك النظري للمنهجيات ولكن أيضًا كيف يمكنك تنفيذها بشكل واقعي.

وجزء من ذلك هو معرفة أنواع البرامج التي يمكن أن تدعم مدير مشروع أجايل.

وفي حين أن لديك العديد من الخيارات المتاحة في السوق، فأنت لا تستحق سوى الأفضل.

لهذا السبب تحتاج إلى ClickUp.

ولكن ما هو ClickUp؟

كليك أب هو موقع أداة رائدة في إدارة المشاريع التي تستخدمها فرق العمل عالية الإنتاجية من الشركات الناشئة إلى عمالقة التكنولوجيا لإدارة مشاريعهم الرشيقة بسهولة.

مع مجموعة واسعة من ميزات تطوير البرمجيات الرشيقة وميزات التعاون، فهي تحتوي على كل شيء لدعم كفاءة جاك دوناجي الفائقة!

فيما يلي بعض من ميزات أجايل العديدة المذهلة التي يقدمها ClickUp لفريقك:

الأهداف :: تحويل هدفك السريع إلى أهداف أصغر وتتبعها

طرق عرض متعددة : اختر من بين عرض القائمة , عرض اللوحة , عرض الصندوق , عرض التقويم و وضعي للتكيف مع احتياجات فريقك

لوحات المعلومات الرشيقة :: إنشاء مركز مخصص للتحكم في المهام مع مختلف الأدوات مثل المخططات البيانية للإنجاز، والمخططات البيانية المتتابعة، والمزيد لمراقبة مشاريعك الرشيقة

قوائم السرعة :: تتبع تقدمك في سباق السرعة باستخدام قوائم مراجعة بسيطة

نبض : عرض مستويات نشاط فريقك خلال يوم معين

الحالات المخصصة :: إنشاء حالات خاصة بالمشروع لمهامك

التعليقات :: قم بإجراء مناقشات خاصة بالمهام مع زملائك في فريق Agile

الأولويات : التعامل مع المهام الأكثر إلحاحًا وأهمية أولًا

تقارير الفريق : مراقبة أداء فريقك الرشيق أو فريق سكرم

الأتمتة : أتمتة أكثر من 50 مهمة من مهام المشروع

مخططات جانت : احصل على نظرة شاملة على الجدول الزمني لمشروعك

المستندات : إنشاء قاعدة بيانات قوية للوثائق الخاصة بمشروعك

تطبيقات جوال قوية لنظامي iOS و Android : التعاون مع فريقك أثناء التنقل

ولكن هذا ليس كل شيء!

قائمة ميزات إدارة المشاريع الرشيقة في ClickUp مثل طبق الجبن المفضل لدى ليز: لا ينتهي أبدًا... مع الجديد تضاف كل أسبوع .

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_/مرجع/ https://clickup.com/blog/product-manager-interview-questions// دليل المقابلة الشخصية لإدارة المنتجات *%/href/_

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الخاتمة

إذا كنت تخطط لبناء حياة مهنية في إدارة المشاريع أو تطوير البرمجيات، فإن المعرفة المتعمقة بـ Agile و Scrum أمر حيوي لنموك.

ستساعدك على تطبيق مهاراتك عبر الفرق وتصبح عضوًا لا غنى عنه في الفريق!

استخدم هذه القائمة من أسئلة مقابلات أجايل للبدء في التحضير لمقابلة أجايل سكروم الخاصة بك.

لذا حظًا موفقًا في مقابلة Agile Scrum الخاصة بك، ونأمل أن تتاح لك الفرصة للاحتفال بنجاحك قريبًا، تمامًا مثل ليز وجاك!

وبينما أنت في ذلك، لم لا اشترك في ClickUp وأن تكون مجهزًا تمامًا لمشروع Agile أو Scrum الجديد الذي ستتعامل معه في المستقبل؟