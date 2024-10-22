أفضل 10 بدائل لـ Scoro للمشاريع وamp؛ إدارة المهام [اختارها الخبراء]

إن الشروع في مشروع جديد أمر مخيف بقدر ما هو مثير. هل سينجح المشروع أم سيصبح قصة تحذيرية أخرى؟ 👀

الحقيقة هي أن قراراتك تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل مشروعك، واختيار الجودة برنامج إدارة المشاريع خطوة في الاتجاه الصحيح. هناك علاقة إيجابية بين استخدام مثل هذه البرمجيات وأداء المشروع - في الواقع، هناك علاقة إيجابية بين 77% من جميع المشاريع عالية الأداء تمت إدارتها باستخدام هذه الأدوات المتخصصة!

تسهل منصة شاملة مثل Scoro إدارة المشاريع الفعالة و إدارة المهام توفر رؤى قابلة للتنفيذ، وتساهم في النهاية في تحقيق نتائج أفضل للأعمال. ومع ذلك، هناك العديد من أدوات إدارة المشاريع الأخرى التي تقدم وظائف مماثلة.

إذا كنت قد جربت Scoro ولكنك لم تعجبك تمامًا، فلا تعد إلى جداول البيانات ورسائل البريد الإلكتروني القديمة بعد. اطّلع على قائمتنا التي تضم 10 بدائل سكورو قادرة على ذلك، مع تحليل متعمق لميزاتها الرئيسية وقيودها وأسعارها، واختر أحدها الذي يخدم أهداف مشروعك! ✌️

ما هو سكورو؟

عبر: سكورو يدمج Scoro العديد من الوظائف في منصة واحدة موحدة، مما يسمح لك بما يلي:

إدارة المشاريع تتبع الشؤون المالية الحفاظ على علاقات العملاء من خلال تخزين جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع في مكان واحد، من مقترحات العملاء إلى الفواتير، يعزز Scoro تعاون أفضل بين فرق المبيعات والتسليم والمالية.

وبالإضافة إلى ذلك، تمنحك لوحات معلومات Scoro القابلة للتخصيص لقطة في الوقت الفعلي لحالات المشروع وتواريخ الاستحقاق والمقاييس الرئيسية الأخرى عبر حل برنامج إدارة المشاريع هذا. إن مخطط جانت تتيح لك ميزة تصور الجداول الزمنية للمشروع مساعدتك تحديد أولويات المهام بناءً على المواعيد النهائية.

عندما يتعلق الأمر بالشؤون المالية، يقوم Scoro بتخزين المقاييس المالية وتحليلها والتنبؤ بها. وهذا يمكّن الشركات من تحسين تخصيص الموارد وإدارة التدفق النقدي بشكل استباقي. 💸

سكورو وظائف إدارة علاقات العملاء تسمح لك بتتبع التفاعلات, خطوط أنابيب المبيعات وتاريخ كل عميل، مما يعطي نظرة شاملة لعلاقاتك مع العملاء. تحتوي هذه المنصة على ميزات متقدمة، وهذا ينعكس في السعر الباهظ إلى حد ما. إذا كنت لا تحتاج حقًا إلى جميع أجراسها وصفاراتها، فقد يكون من المفيد استكشاف بدائل Scoro.

ما الذي يجب أن تفكر فيه قبل اختيار بديل Scoro؟

بعد تقييم احتياجات عملك بالكامل، استخدم هذه الإرشادات لمساعدتك في اختيار بديل Scoro الذي يناسبك:

القدرات الأساسية: تأكد من أن المنصة تقدم الميزات الأساسية التي تحتاجها، سواء كانت إدارة المشاريع أو وظائف إدارة علاقات العملاء، أو أي شيء آخر التخصيص: ابحث عن نظام يمكن تخصيصه ليناسب عملياتك التجارية المحددة تعاون الفريق : يجب أن تسهّل المنصة التواصل والتعاون بين أعضاء الفريق، ويفضل أن يكون ذلك في الوقت الفعلي مقاييس ثاقبة : يجب أن يقدم النظام الجيد رؤى قابلة للتنفيذ من خلال لوحات المعلومات أو التقارير الغنية القابلية للتطوير: اختر منصة يمكنها التكيف مع نمو أعمالك، سواء كان ذلك من حيث الميزات المضافة أو القدرة على التعامل مع المزيد من البيانات والمستخدمين التوافق مع طرف ثالث: تحقق مما إذا كانت المنصة يمكن أن تتكامل بسلاسة مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها شركتك حاليًا، مثل أدوات التسويق أو التواصل خدمة العملاء: تأكد من وجود دعم كافٍ، سواء كان ذلك من خلال مركز المساعدة أو دعم الدردشة أو خطوط خدمة العملاء المباشرة المراجعات: تحقق من مراجعات المستخدمين وتقييماتهم للمنتج لمعرفة مدى رضا العملاء والمشاكل الشائعة (إن وجدت)

إدارة المشاريع بفعالية أكبر: أفضل 10 بدائل لـ Scoro لاستكشافها

على الرغم من أن Scoro يقدم مجموعة واسعة من الميزات ويبسط العديد من العمليات التجارية، إلا أنه ليس بالضرورة حلاً شاملاً لكل مؤسسة. سواء كنت تبحث عن وظائف أكثر تخصصًا أو خيارات مناسبة للميزانية أو ربما تجربة مستخدم مختلفة، فإن القائمة التالية من أفضل 10 بدائل بدائل Scoro بها شيء للجميع!

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp هو أحد بدائل Scoro الأكثر تنوعًا التي يمكنك العثور عليها، وذلك بفضل ما يتميز به من شمولية حل إدارة المشاريع . في الواقع، البرنامج هو برنامج G2 #المنتج رقم 1 لإدارة المشاريع لعام 2023 ! 🌞

باستخدام هذه الأداة القوية لإدارة المشاريع، يمكنك إدارة كل جانب من جوانب محفظة مشاريعك بشكل دقيق، سواء كان ذلك تنظيم سير العمل أو تتبع المواعيد النهائية أو تخصيص الموارد.

تصوّر سير عملك وجدولته باستخدام أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص، مثل القوائم أو مخططات جانت أو التقويمات أو اللوحات. ClickUp Dashboards تجمع المؤشرات المهمة للمشروع، مثل تقدم الفريق وحالات المهام وتتبع الوقت.

تسجيل الوقت المستغرق في المهام والمشروعات بدقة في ClickUp

في صميم كل فريق عمل فعال توجد إدارة ممتازة للمهام، وميزة مهام ClickUp تجعل الأمر سهلاً للغاية. بدءًا من تحليل التسليمات إلى مهام فرعية لتحديد أولوياتها بناءً على مدى إلحاحها، يضمن ClickUp عدم وقوع أي شيء في الشقوق.

وفّر ساعات كل أسبوع باستخدام أتمتة ClickUp و المهام المتكررة لتحرير نفسك من الانشغال بالعمل هل تحتاج إلى مساحة أكبر لالتقاط الأنفاس؟ إن قالب إدارة المهام ClickUp يساعد فرق العمل متعددة الوظائف على الإنجاز في المواعيد النهائية الضيقة من خلال توفير إطار عمل فعال لتخطيط المهام اليومية ومراقبتها.

لديك مساحة موحدة لجميع وثائق المشروع في الذكاء الاصطناعي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي مستندات ClickUp . تعاون في ملخصات المشاريع وجداول التسليم في الوقت الفعلي واربط المستندات المهمة بسير العمل، مما يضمن تنفيذ المهام بسلاسة. ClickUp AI ثورة في إدارة المستندات من خلال تنقيح كتابتك وتلخيص المستندات وإنشاء عناصر قياسية مثل ملاحظات الاجتماع ورسائل البريد الإلكتروني. أليس هذا أفضل مساعد في العمل؟ 🤖

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

واحدة من أكبر مزايا ClickUp هي عمليات التكامل الشاملة . يمكن للمنصة أن تتصل بأكثر من 1000 أداة مجاناً، مما يجعلها خياراً رائعاً للشركات في أنظمة برمجيات محددة.

ClickUp أفضل الميزات

أكثر من 15 طريقة عرض للمشروع قابلة للتخصيص

لوحات تحكم سهلة الاستخدام مع مؤشرات المشروع الرئيسية ClickUp Docs مع دعم الذكاء الاصطناعي لإدارة المحتوى

إدارة المهام مع المهام الفرعية والترميز اللوني و ميزات تحديد الأولويات الأتمتة والمهام المتكررة لتقليل العمل اليدوي

دعم سير العمل السريع

التعاون في الوقت الحقيقي للمشروع

التكامل مع أكثر من 1,000 أداة

أكثر من 1,000 نموذج لإدارة المشاريع

تتبع الوقت الأصلي

متاح كتطبيقات على الويب، وسطح المكتب، وتطبيقات الهاتف المحمول

دعم عملاء 24/7 ودعم عملاء واسع النطاق مركز المساعدة قيود ClickUp

يمكن أن يكون الإعداد صعبًا للمبتدئين (لكن البرامج التعليمية المفصلة التي يقدمها فريق ClickUp تجعل الأمر سهلاً)

يمكن لتطبيقات الجوال استخدام المزيد من الميزات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

2. أسانا

عبر: أسانا يوفر Asana مزيجًا من المرونة والوظائف، وهو مثالي لأي حجم فريق، بما في ذلك فرق متعددة الوظائف . قم بتقسيم المشاريع بسهولة إلى أجزاء قابلة للهضم، مما يجعل من السهل جدًا معرفة من يقوم بماذا ومتى.

ما يميز Asana حقًا هو ميزاته المرئية التي تساعدك على فهم مشروعك في لمحة. استخدم الجداول الزمنية لمعرفة كيفية تقدم المشروع ومخططات جانت للحصول على عرض أكثر تفصيلاً للجداول الزمنية و التبعيات بين المهام .

أيضًا، لدى Asana مجموعة من عمليات تكامل البرامج. هل تستخدم بالفعل Slack أو Google Drive أو Microsoft Teams؟ يمكنك دمج هذه المنصات بسلاسة للحصول على سير عمل سلس.

أفضل ميزات Asana

جداول زمنية مرئية لتتبع المشروع

ميزة التبعية لإدارة علاقات المهام

مهام فرعية لتقسيم مهام سير العمل المعقدة

قوالب قابلة للتخصيص

أكثر من 100 تكامل

قيود أسانا

قد تحتاج إدارة المستندات إلى تحسين

يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي

تسعير أسانا \*

أساسي : مجاني للأبد

: مجاني للأبد بريميوم : 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم الأعمال : 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات أسانا

G2 : 4.3/5 (أكثر من 9500 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

3. روديو درايف

عبر روديو يحتوي Rodeo Drive على الكثير من الميزات القياسية التي تتوقعها في منصة إدارة المشاريع. يساعدك على تتبع الوقت المستغرق في المهام ويوضح لك كيف يعمل مشروعك من حيث الميزانية. كما أنه يتيح لك ولفريقك إدارة حالات المهام بسهولة من خلال ميزة السحب والإفلات سهلة الاستخدام.

ما يميز Rodeo Drive هو دعم الفواتير المخصصة لكل مشروع وعميل. ويمكنك إعداد الفواتير التي تنتقل من مرحلة إلى أخرى وتحديد التدفقات النقدية. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك الأداة بتتبع الأسعار الخاصة وشروط الدفع لمختلف العملاء!

روديو درايف أفضل الميزات

مقارنة في الوقت الفعلي بين الأنشطة المدرجة في الميزانية والنفقات الفعلية

تخطيط المهام بالسحب والإفلات في عرض الجدول الزمني

فواتير قابلة للتخصيص والفوترة على أساس مرحلي

إدارة متكاملة لجهات اتصال العملاء والموردين

ميزات إعداد التقارير المتقدمة إدارة عبء العمل قيود روديو درايف

يمكن أن يكون استخدام ميزة تخطيط السعة الخاصة به أمرًا صعبًا

نظرًا لأنه منتج جديد نسبيًا، فإن بعض الأخطاء لا تزال موجودة

تسعير روديو درايف

مجاني

أتشيفر: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات روديو درايف #### تقييمات ومراجعات روديو درايف

G2 : 4.3/5 (أقل من 10 تقييمات)

: 4.3/5 (أقل من 10 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أقل من 10 مراجعات)

4. الاثنين

عبر Monday.com هل تحتاج إلى شيء أكثر توجهاً نحو العميل؟ يجعل موقع Monday.com التعاون مع العميل سهلاً من خلال وصول الضيف المتحكم فيه إلى المشاريع. كما أنه يتميز أيضًا بإمكانيات لإدارة علاقات العملاء (CRM) و تسويق المحتوى . إنه من بين بدائل Scoro الأكثر اكتمالاً في قائمتنا، وذلك بفضل مجموعة الميزات الصحية هذه!

تعامل مع خطوط الأنابيب الخاصة بك مع ميزات إدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال وتتبع الصفقات، واستخدام القوالب المتخصصة للمبيعات و سير عمل إدارة علاقات العملاء .

تحتوي المنصة على لوحة كانبان للتمثيل المرئي لحالة المشروع، بالإضافة إلى أدوات متكاملة للفوترة وإعداد الفواتير.

تقدم جداول زمنية مرئية واضحة ومخططات جانت لمساعدتك على فهم تقدم المشروع بسهولة, تتبع المراحل الرئيسية لإبقاء المشاريع في الموعد المحدد، وتتبع النفقات للبقاء على الميزانية.

Monday.com أفضل الميزات

التحكم في وصول الضيف والعميل

إمكانيات إدارة علاقات العملاء المدمجة

إدارة المشاريع المرئية سهلة الاستخدام

أدوات الفوترة والفواتير المتكاملة

قوالب قابلة للتخصيص لمختلف الصناعات

قيود موقع Monday.com

الواجهة ليست بديهية تمامًا

إمكانيات بحث محدودة مقارنة ببرامج إدارة المشاريع الأخرى

الاثنين.com التسعير \*

مجاني

أساسي 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم عادي : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم محترف : 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بالمبيعات

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

5. وريك

عبر: وريك Wrike يستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتبسيط إجراءات العمل. من خلال مجموعة ذكاء العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك التنبؤ بمخاطر المشروع وإدارتها، وأتمتة إنشاء المهام، وتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة مخططات جانت التفاعلية الديناميكية والتفاعلية المفيدة لتخطيط وتعديل الجداول الزمنية للمشروع. كما يمكنك أيضاً الدردشة مع أعضاء الفريق ومشاركة المستندات مباشرةً داخل عرض مخطط جانت.

تفتخر Wrike بمجموعة رائعة من أكثر من 400 تكامل مع تطبيقات الإنتاجية. بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون خطة Pinnacle المتميزة، تتوفر أيضًا ميزات متخصصة مثل تتبع الميزانية والفواتير والفواتير. 🧾

أفضل ميزات Wrike

مجموعة ذكاء العمل مع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

مخططات جانت التفاعلية لتخطيط المشاريع

وظائف تتبع الميزانية والفوترة والفوترة والفواتير

أكثر من 400 تكامل

قيود Wrike

يفتقر إلى ميزة الدردشة

قدرات محدودة في إعداد التقارير

تسعير #### تسعير Wrike *

مجاني

فريق : 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم شركة : 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل بالمبيعات

: اتصل بالمبيعات Pinnacle: اتصل بالمبيعات

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Wrike

G2 : 4.2/5 (أكثر من 3000 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

6. إنفينيتي

عبر إنفينيتي يتيح لك Infinity، وهو أداة متعددة الاستخدامات وغنية بالميزات، تنظيم عملك بالطريقة التي تريدها. اختر من بين طرق العرض المختلفة مثل الأعمدة والجداول والتقويمات لعرض مهامك ومشاريعك.

لتبدأ بسرعة، توفر لك Infinity أكثر من 50 قالباً قابلاً للتخصيص مصممة خصيصاً لمختلف سيناريوهات العمل.

يعد Infinity من بين أوائل المتبنين للذكاء الاصطناعي . مع Infinity AI، ستحصل على توصيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في توليد الأفكار الإبداعية وتعزيز عملية اتخاذ القرار وزيادة الإنتاجية.

إذا كان فريقك يعاني في جمع المعلومات الداخلية أو الخارجية، فابدأ في جمع البيانات باستخدام نماذج Infinity المخصصة. فهي تسمح لك بجمع الملاحظات وإرفاق المستندات الداعمة أيضاً. 📝

أفضل ميزات إنفينيتي

مهام سير عمل قابلة للتخصيص بدرجة عالية مع الفرز والتصفية والتجميع

توصيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لسير العمل الإبداعي

نماذج مخصصة للملاحظات وجمع البيانات

أكثر من 50 نموذجاً قابلاً للتخصيص

أتمتة العمليات

قيود إنفينيتي

يمكن أن تكون معقدة في الاستخدام

قدرات الأتمتة محدودة

تسعير إنفينيتي *

أساسي : 3.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 3.75 دولار شهريًا لكل مستخدم محترف : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم غير محدود : 74 دولاراً في الشهر

: 74 دولاراً في الشهر المؤسسات: اتصل للحصول على عروض أسعار مخصصة

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات إنفينيتي

G2 : 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

7. جيرا

عبر: أطلسيان صُممت Jira في الأصل لتطوير البرمجيات، وهي تتفوق في التطوير الرشيق و تتبع الأخطاء . يتضمن ميزات مثل لوحات سكروم وكانبان لاحتياجات المشروع المختلفة خرائط طريق لتخطيط الصورة الكبيرة ونظام تقارير قوي مع أكثر من 15 نوعًا من التقارير.

يوفر ذلك رؤى في الوقت الفعلي، مما يساعد الفرق على ضبط الأولويات والتركيز على ما هو مهم.

بالإضافة إلى ميزاته الأساسية، يسمح لك Jira بتعيين أدوار مختلفة، مثل المطور والمراسل والعارض، للمستخدمين للوصول المخصص. كما أنها تضم أكثر من 3000 تكامل برمجي عبر فئات مختلفة، مما يجعلها متعددة الاستخدامات وقابلة للتكيف مع بيئات العمل المختلفة.

Jira هو جزء من نظام Atlassian البيئي ويأتي مع وصول كامل إلى إدارة العمل برنامج لفرق العمل

جيرا أفضل الميزات

تطوير رشيق مع لوحات سكروم وكانبان

قوي تتبع المشكلات خرائط طريق شاملة لتخطيط الصورة الكبيرة

أكثر من 3,000 عملية تكامل

ضوابط وصول ذكية

يدعم الوصول الكامل إلى إدارة عمل Jira

قيود Jira

واجهة المستخدم لا تبدو ودية لبعض المستخدمين

يمكن تحسين ميزات إعداد التقارير لإدارة المشاريع

تسعير جيرا

مجاني لما يصل إلى 10 مستخدمين

لما يصل إلى 10 مستخدمين عادي : 8.15 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 8.15 دولار شهريًا لكل مستخدم قسط : 16 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 16 دولاراً شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: تبدأ من 141,000 دولار في السنة

تبدأ من 141,000 دولار في السنة مركز البيانات: تبدأ من 42,000 دولار/رخصة تبدأ من 42,000 دولار/رخصة

تقييمات ومراجعات جيرا

G2 : 4.3/5 (أكثر من 5,500 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 5,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 13,500 تقييم)

تحقق من هذه

/مراجع/ /مدونة؟p=122078 حلول إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات //%/href/

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8. منتج

عبر منتج على الرغم من اسمه، فإن Productive هو أكثر بكثير من مجرد تطبيق إنتاجي . إنه متجر شامل موجه للوكالات التي تحتاج إلى المساعدة في إدارة كل شيء بدءًا من المشاريع وعلاقات العملاء إلى الشؤون المالية وتعاون الفريق.

ما يجعله بديلًا جيدًا لـ Scoro هو وظائفه المدروسة جيدًا لتتبع الوقت، وإدارة المهام، وإدارة الميزانيات، وإرسال الفواتير، وحتى متابعة أداء فريق المبيعات الخاص بك. يوفر Productive أيضًا تحليلات قوية توفر رؤى في الوقت الفعلي لأداء وكالتك. 📊

مع ميزات مثل التعاون في المستندات و التواصل مع العميل أدوات، منتجة تسهل العمل الجماعي بشكل أفضل وتبقي الجميع، بما في ذلك عملائك، على اطلاع دائم.

أفضل الميزات الإنتاجية

إمكانيات متقدمة لتتبع الميزانية والفواتير

رؤى شاملة لمسار المبيعات

تتبع الوقت وتخصيص الموارد وحلول إدارة المهام

تعاون المستندات مع التحرير في الوقت الفعلي

التقارير والمقاييس المالية

القيود الإنتاجية

يمكن استخدام المزيد من خيارات التخصيص

يفتقر إلى التكامل المناسب للبريد الإلكتروني

التسعير المنتج *

أساسي 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

9 دولارات شهرياً لكل مستخدم احترافي : 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أساسي و مؤسسة: الاتصال بالإنتاجية

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

التقييمات والمراجعات الإنتاجية

G2 : 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 70 مراجعة)

9. تريلو

عبر: تريلو يستخدم Trello لوحة على غرار كانبان حيث يمكنك إنشاء بطاقات للمهام، ويمكن أن تحتوي هذه البطاقات على ثروة من المعلومات مثل مهام المهام وتواريخ الاستحقاق ومرفقات الملفات.

إحدى الميزات البارزة في Trello هي "بتلر"، وهو نظام أتمتة يساعد على تقليل العمل اليدوي في المشاريع. بنقرة زر واحدة، يمكن لـ "بتلر" نقل بطاقة ووضع علامات على أعضاء الفريق وغير ذلك الكثير.

كما يقدم Trello أيضًا العديد من "القوى الإضافية" أو الإضافات التي يمكنك إضافتها لتحسين قدرات لوحتك. وتتراوح هذه الإضافات بين التكامل مع برامج أخرى مثل Slack و Jira إلى ميزات مثل قوائم المراجعة المتقدمة واختصارات لوحة المفاتيح.

تحتوي المنصة على مراكز موارد لمساعدتك على تكييف الأداة مع حالات الاستخدام المختلفة، مما يساهم في تقديم تجربة مستخدم عالية الجودة. ولكنه تطبيق إنتاجي أكثر من كونه أداة مخصصة لإدارة المشاريع.

أفضل ميزات Trello

لوحة على غرار كانبان لإدارة المهام

إمكانيات الأتمتة مع بتلر

قوالب قابلة للتخصيص

أكثر من 180 تكامل للبرامج

مركز موارد غني

قيود Trello

قد يكون من الصعب فهم الواجهة

يجد بعض المستخدمين أنه غير مناسب للمشاريع المعقدة

تسعير Trello *

مجاني

قياسي : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم قسط : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: بدءاً من 17.50 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Trello

G2 : 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 22,500 تقييم)

10. بروفهاب

عبر بروفهاب يحتوي ProofHub على ميزات قياسية لإدارة المشاريع، لكنه قوي بشكل خاص في التعاون، حيث يقدم أدوات مثل لوحات المناقشة والمحادثات الجماعية. يمكنك حتى إصدار إعلانات ووضع علامات على الأشخاص وجدولة الأحداث مباشرةً على المنصة! 📅

يتفوق البرنامج أيضاً في إعداد التقارير والضوابط الإدارية. يمكنك الحصول على تفاصيل تقارير المشروع التي توضح الحالة وتاريخ الاستحقاق ومدى جودة أداء كل عضو من أعضاء الفريق.

قد ترغب في تخصيص مستوى الوصول لأعضاء الفريق المختلفين أو دعوة الأشخاص الذين ليس لديهم حساب ProofHub كضيوف. بهذه الطريقة، يحصل الجميع على المعلومات المناسبة للتواصل والتعاون في السياق.

ومن المثير للاهتمام أن ProofHub يقدم أسعارًا ثابتة نادرة إلى حد ما للمستخدمين غير المحدودين.

أفضل ميزات ProofHub #### ProofHub

ميزات تعاون واسعة النطاق

تقارير مفيدة للمشروع

مجموعة متنوعة من طرق عرض المشروع

عناصر تحكم إدارية قابلة للتخصيص

خيارات الوصول السريع

قيود ProofHub

تحكم ضعيف نسبيًا في الإشعارات

عمليات تكامل محدودة

تسعير #### ProofHub *

أساسي : 45 دولارًا شهريًا

: 45 دولارًا شهريًا تحكم كامل: 89 دولارًا شهريًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ProofHub

G2 : 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

جرب إدارة المشاريع مع ClickUp: نقرة فوق البقية

هل وجدت البديل المثالي لـ Scoro؟ على الرغم من أنه ليس من السهل الحصول على منتجات متطابقة، إلا أن العديد من الخيارات في قائمتنا تثير الإعجاب بمجموعات الميزات السخية.

إذا لم تنقر على Scoro، فإن ClickUp يبرز كمنصة متعددة الاستخدامات وسهلة الاستخدام ومليئة بالميزات للفرق من جميع الأحجام. والأفضل من ذلك كله - خطتها المجانية محملة جدًا ، لذا يمكنك استكشاف جميع ميزاتها المذهلة دون أي قيود! قم بالتسجيل الآن؛ الأمر يستحق نقرة! 🤩