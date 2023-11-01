10 مدونات صوتية ملهمة لإدارة المنتجات في عام 2025

ليس لديك وقت لقراءة مقالات مطولة عن إدارة المنتجات؟ هل تريد تبديل الأمور مع المدونات الصوتية الممتعة والجذابة حول إدارة المنتجات بدلاً من ذلك؟

حسنًا، لا تنظر إلى أبعد من هذه القائمة المنتقاة لأفضل المدونات الصوتية لمديري المنتجات.

سواء كنت تريد نصائح لبدء حياة مهنية في هذا المجال أو كيفية صقل مهاراتك في قيادة المنتج، فقد جمعنا لك ملفات بودكاست تغطي كل شيء. 🎧

لذا أمسك سماعات الرأس واستمع واستعد لتعزيز مهاراتك في إدارة المنتجات.

أفضل 10 ملفات بودكاست لإدارة المنتجات في عام 2024

تقدم هذه المدونات الصوتية طريقة سهلة وجذابة لمواكبة اتجاهات الصناعة والرؤى. استمع إلى قصص النجاح والمقابلات مع قادة الصناعة، بالإضافة إلى دراسات الحالة الثاقبة والتعمق في جميع جوانب إدارة المنتجات.

بدون مزيد من اللغط، دعونا نلقي نظرة على بعض المدونات الصوتية المفضلة لدينا لإدارة المنتجات من المجتمع. 🤩

1. هذه هي إدارة المنتجات

هذا هو إدارة المنتجات (TIPM) هو بودكاست رائع يقدم منظورًا واقعيًا لحياة العاملين في مجال المنتجات. يستضيفه المؤلف وقائد التسويق مايك فيشبين.

يعد TIPM رائعًا للمبتدئين الذين يتطلعون إلى الحصول على موطئ قدم في هذه الصناعة المعقدة، ولكن لديه الكثير ليقدمه لمحترفي المنتجات المخضرمين أيضًا. يتعرف المستمعون على المعرفة الداخلية، والاتجاهات الناشئة، وأحدث الأدوات والتقنيات لإدارة المنتجات الفعالة.

يغوص فيشبين في التفاصيل الدقيقة لهذه الصناعة. وتتراوح الموضوعات من المهام اليومية إلى القرارات واسعة النطاق، مع التركيز على التفاصيل الصغيرة التي قد تتجاهلها العديد من المدونات الصوتية التي تركز على المنتجات. 🙌

حلقة يجب الاستماع إليها: 226 - رواية القصص الناجحة هي إدارة المنتج

سبوتيفاي: هذه هي إدارة المنتجات آبل بودكاست: هذه هي إدارة المنتجات

2. بودكاست المنتج

إذا كنت تبحث عن طريقة جديدة لاستكشاف إدارة المنتجات، تحقق من بودكاست المنتج من مدرسة المنتجات.

تضم الحلقات قادة المنتجات من شركات مثل مايكروسوفت وجوجل وفيسبوك وسبوتيفاي وسلاك. ستستمع أيضاً إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة وشركات أخرى في مجال التكنولوجيا. 🧑‍💻

تتطرق المقابلات إلى المسؤوليات والمهام اليومية لمديري المنتجات، مما يوفر نظرة ثاقبة حول كيفية سير الأمور في شركات التكنولوجيا المختلفة. وهذا يعطي نظرة ثاقبة عن أوجه التشابه والاختلاف بين تخطيط المنتجات والقيادة في المنظمات المختلفة

حلقة يجب الاستماع إليها: 9 دروس مهمة لمدير منتج من فيسبوك PM

سبوتيفاي: بودكاست المنتج بودكاست أبل: بودكاست المنتج

3. كيف بنيت هذا مع جاي راز

كيف بنيت هذا مع غاي راز هو بودكاست آخر رائع لمديري المنتجات يضم مقابلات مثيرة مع قادة الصناعة والمحترفين الصاعدين في مجال إدارة المنتجات.

تستكشف كل مقابلة قصة الضيف، بدءاً من كيفية بدايته إلى ما يمكن أن يشاركه لمساعدة الآخرين في مجال المنتجات على النجاح. تعمّق في البدايات المتواضعة لبعض أشهر الشركات اليوم وكبار المتخصصين في مجال المنتجات.

يهدف غاي راز إلى تسليط الضوء على ما يتطلبه التفوق في قيادة المنتج والاستراتيجيات الناجحة التي يمكن أن تحقق النمو بقيادة المنتج في أي صناعة. وهو يجعل كل حلقة مسلية بقدر ما هي غنية بالمعلومات، حيث يضفي جاذبية ورؤى شخصية على المناقشة في كل مرة.

حلقة لا بد من الاستماع إليها: 70 - ويكيبيديا: جيمي ويلز

سبوتيفاي: كيف بنيت هذا مع جاي راز آبل بودكاست: كيف بنيت هذا مع جاي راز

4. راديو هانت المنتج

يعد راديو Product Hunt Radio أحد أفضل برامج البودكاست لإدارة المنتجات والذي يبث أسبوعياً ويضم مقابلات مع رواد الأعمال والمستثمرين وقادة المنتجات والصناع في مجال التكنولوجيا.

ويشارك في استضافته ريان هوفر من "برودكت هانت" و"أباديسي أوسونساد من "هاسل كرو". يقوم الزوجان بعمل رائع في استكشاف الجوانب المتغيرة لإدارة المنتجات جنباً إلى جنب مع كبار المحركين والصانعين اليوم.

تقدم المقابلات رؤى حول كل شيء من ريادة الأعمال إلى التسويق والمقاييس. يقدم الضيوف وجهات نظر فريدة من نوعها إلى جانب أفضل النصائح التي يقدمونها بناءً على كيفية وصولهم إلى ما هم عليه اليوم. 😸

يجب على مديري المنتجات الاستماع إلى البرنامج للحصول على الإلهام والتعلم من تجارب هؤلاء القادة التكنولوجيين الناجحين.

حلقة لا بد من الاستماع إليها: الحلقة 48: كريس ساكا

سبوتيفاي: راديو هانت المنتج آبل بودكاست: راديو هانت المنتج

5. صندوق أدوات سكروم ماستر

يستهدف Scrum Master Toolbox الممارسين الرشيقين وأساتذة سكرم بحلقات يومية مدتها 15 دقيقة. يستضيفها خبير سكروم ماستر معتمد ومستشار أعمال ومدرب أجايل فاسكو دوارتي.

ويوفر هذا البودكاست اليومي جرعات من الإلهام من خلال مقابلات ومحادثات جذابة مع أفضل الخبراء. يستمع المستمعون إلى خبراء إدارة المنتجات الذين يشاركون تجاربهم في كل ما يتعلق بأجايل وسكروم.

تتراوح المواضيع من ديناميكيات الفريق والتعاون من أجل القيادة الفعالة وصنع القرار. ستجد أيضًا دروسًا محددة حول أشياء مثل إنشاء أطر عمل رشيقة وتطوير المرونة اللازمة لمنتج ناجح. ⚒️

يعد هذا البودكاست الخاص بإدارة المنتجات مورداً رائعاً لأي شخص مهتم بما يلي المنهجيات الرشيقة . من المحترفين المتمرسين إلى أولئك الذين يفكرون في مسار وظيفي جديد، إنها طريقة رائعة للتعرف على أفضل الممارسات الحالية واتجاهات الأعمال الرشيقة الناشئة.

حلقة لا بد من الاستماع إليها: أجايل ما بعد التكنولوجيا، تحويل ترتيبات جلوس الشركة مع سكروم |دانييل براون

سبوتيفاي: صندوق أدوات سكروم ماستر آبل بودكاست: صندوق أدوات سكروم ماستر

6. إتقان المنتج الآن

يستضيف تشاد مكاليستر المخضرم في هذا المجال تشاد ماك أليستر، وهو خبير في هذا المجال. وهو مصمم لمساعدتك على الانتقال من مدير منتج إلى "إتقان المنتج" باستخدام طريقة تشاد المميزة BEAT:

بناء قاعدتك

الحصول على شهادة احترافية

تطبيق الغوص العميق

تحويل المنظمة

يتم تنظيم الحلقات في كل قسم من هذه الأقسام الأربعة وفقًا لخارطة طريق المنتج المميزة لماكليستر.

يمكن للمستمعين القفز إلى أي حلقة والبدء في تعلم المهارات التي يحتاجونها ليصبحوا محركين مؤثرين لاستراتيجية المنتج. احصل على المهارات اللازمة لابتكار منتجات وتجارب مستخدمين يحبها العملاء دون أن يشعروا بالإرهاق أو الإرهاق. 🎉

حلقة لا بد من الاستماع إليها: TEI 233 - الجميع يريد المزيد من المرونة في عملية المنتج وهذه هي الطريقة للحصول عليها (مع كولين بالومبو)

سبوتيفاي: إتقان المنتج الآن بودكاست أبل: إتقان المنتج الآن

7. تجربة المنتج

اطلع على The Product Experience إذا كنت تبحث عن بودكاست أسبوعي يتعمق في الموضوعات المهمة مع أفضل مديري المنتجات في العالم.

يقدم هذا الثنائي الديناميكي الذي يستضيفه ليلي سميث وراندي سيلفر، خبرة متعددة في كل مقابلة. سميث هي رائدة في المجال ومستشارة ذات قيمة عالية في مجال البرمجيات كخدمة ومساحات الأجهزة المحمولة، بينما سيلفر هو خبير منتجات متعدد المواهب والعقل المدبر لمتاجر أمازون الموسيقية. 🎵

يتحاور الاثنان مع أصحاب العقول المهمة حول المواضيع التي تهم مديري المنتجات في العالم الحقيقي مثلك. يستكشفان ما يتطلبه الأمر لبناء فرق عمل ناجحة، وتطوير منتجات رائعة، وحل المشاكل اليومية، وتعزيز مسيرة مهنية تفخر بها. 🏆

حلقة لا بد من الاستماع إليها: من أين تأتي الأفكار الجيدة؟ - غال جوزيفسبرغ في تجربة المنتج

سبوتيفاي: تجربة المنتج بودكاست أبل: تجربة المنتج

8. فارس واحد في المنتج

يستضيف One Knight in Product جيسون نايت، وهو خبير في إدارة المنتجات ومستشار في مجال البرمجيات كخدمة مطلوبة.

في كل حلقة، يجلس نايت مع قادة المنتجات والمؤلفين ورواد الأعمال للتعرف على أفكارهم حول الصناعة والاستماع إلى قصصهم. ويغطي المحتوى نطاقًا واسعًا من الموضوعات التي تستهدف أي شخص يشارك في تصميم المنتجات أو بنائها أو إدارتها أو تسويقها.

على عكس الكثير من المدونات الصوتية التي تركز على المقابلات، لا يركز نايت على الأسماء الكبيرة فقط. وحرصاً منه على الشمولية، قد يجري مقابلة مع أحد نجوم إدارة المنتجات في إحدى الحلقات واسم غير معروف في الحلقة التالية.

حلقة لا بد من الاستماع إليها: الانتقال إلى ما هو أبعد من تطوير المنتجات بقيادة المؤسس وإعداد مديري المنتجات للنجاح (مع جينيفر يانغ-وونغ، نائب رئيس قسم المنتجات في كونترتيف)

سبوتيفاي: فارس واحد في المنتج آبل بودكاست: فارس واحد في المنتج

9. بودكاست ليني

يستضيف بودكاست ليني المؤلف والمتخصص في المنتجات الرقمية ليني راشيتسكي. من خلال حلقات متعددة كل أسبوع، يقوم ليني بإجراء مقابلات مع خبراء النمو وقادة المنتجات على مستوى عالمي لمساعدة المستمعين على بناء وإطلاق وتنمية منتجات رائعة. 🌱

يشتهر البودكاست بقيمته الإنتاجية العالية مع حلقات مصممة بعناية لضمان حصول المستمعين على تجارب ممتعة وغنية بالمعلومات في كل مرة. وغالبًا ما يستكشف البرنامج تكتيكات ونصائح قابلة للتنفيذ من محترفين يركزون على النمو، مع أسئلة تفاعلية ورؤى من جانب ليني.

من المقابلات مع أفراد رائعين إلى التعمق في الأحداث الجارية، يحتوي بودكاست ليني على شيء ما للجميع في مجال المنتجات.

حلقة لا بد من الاستماع إليها: دروس حول بناء حس المنتج، والإبحار في الذكاء الاصطناعي، وتحسين الميل الأول، والوصول إلى منتصف الطريق الفوضوي | سكوت بيلسكي (أدوبي، بيهانس)

سبوتيفاي: بودكاست ليني بودكاست أبل: بودكاست ليني

10. أسياد الحجم

يستضيف ريد هوفمان، المؤسس المشارك لموقع LinkedIn والشريك في Greylock، برنامج Masters of Scale. وتتمثل مهمة هذا البودكاست الأسبوعي في التعامل مع ريادة الأعمال كعقلية يمكن للمحترفين تنميتها وتعلمها.

تستكشف الحلقات نظريات غير تقليدية حول كيفية توسيع نطاق الأعمال التجارية. يشارك المشاركون في المقابلات قصصًا عن القيادة وريادة الأعمال وإدارة المنتجات وجمع التبرعات وغير ذلك.

ولعل أفضل جزء في البودكاست هو مقاطع "الاستجابة السريعة" التي يقودها بوب سفيان، الذي يتبع نهجًا جديدًا في المقابلات الرسمية القياسية. يقود سافيان هذه المناقشات ويخلق حلقات مسلية حول كل شيء من التنوع إلى الاستجابة للأزمات.

حلقة لا بد من الاستماع إليها: جلسة استراتيجية: 5 أسئلة ملحة وإجاباتها غير المتوقعة مع ريد هوفمان وبوب سافيان

سبوتيفاي: أسياد المقياس آبل بودكاست: سادة النطاق

التكريمات الشرفية

كان من الصعب للغاية حصر أفضل 10 ملفات بودكاست لإدارة المنتجات. هناك الكثير من العقول الرائعة والعشرات من المدونات الصوتية التي يجب الاستماع إليها والتي يمكن أن توسع آفاق مديري المنتجات في كل مكان.

إليك 10 ملفات بودكاست أخرى نعتقد أنها تستحق الاستماع إليها:

ارتقِ بإدارة منتجاتك إلى المستوى التالي مع ClickUp

مع وجود العديد من المدونات الصوتية الملهمة التي ستساعدك على تسريع محركك في إدارة المنتجات، ربما تكون مستعداً لتعزيز مهارات إدارة المنتجات في أسرع وقت ممكن

لتحقيق ذلك في الواقع الفعلي، لا تنظر إلى أبعد من منصة إدارة المنتجات المتكاملة من ClickUp .

تعمّق في طريقة عرض القائمة ClickUp 3.0 القابلة للتخصيص للحصول على حالات التقدم في قائمة مهامك

من خلال أدوات التعاون في إدارة المشاريع و إدارة الفريق قدرات ClickUp، ClickUp هو الحل الأمثل لأي مدير منتج.

يمكن أن تساعدك ClickUp على تبسيط عملية تطوير المنتج من خلال مهام سير العمل القابلة للتخصيص. استخدمها لجعل فرق المنتج وأصحاب المصلحة لديك منسجمين في مساحة تعاونية واحدة. 💻

ستتمكن من الوصول إلى

أدوات الذكاء الاصطناعي لمديري المنتجات

لوحات معلومات قابلة للتخصيص

تكامل DevOps

الأهداف وخرائط الطريق والمستندات والمزيد

ميزات تتبع المشكلات وتحليل المخاطر

قوالب إدارة المنتجات

برنامج تسويق المنتجات /href/

ميزات إدارة سبرينت

تحسين سير العمل وأدوات الأتمتة

يحتوي ClickUp أيضًا على برنامج خارطة الطريق لمساعدتك في جمع الملاحظات وسباقات السرعة والمزيد في خارطة طريق مشتركة للمنتج يمكن لفريقك بأكمله رؤيتها. يمكنك إنشاء طرق عرض على مستوى الفريق للحفاظ على تركيز الجميع.

إنشاء عمليات تلقائية مخصصة تعمل بناءً على مشغلات وشروط من اختيارك في ClickUp

لا تنسى أتمتة ClickUp للتعامل مع الأشياء المملة - إدارة المنتجات بشكل أفضل هو كل ما يتعلق بالكفاءة. 👀

استخدم ClickUp AI لجعل الأمور أكثر سهولة. يمكنه تبسيط ملاحظات المستخدمين وإنشاء المستندات وغير ذلك.

أفضل جزء؟ ClickUp لديه خطة مجانية للأبد مع إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات المتقدمة. لا، إنها ليست نسخة تجريبية مجانية. إنها حقًا برنامج مجاني لإدارة المشاريع .

استعد للاستماع والتعلم

ليس هناك وقت أفضل من الوقت الحاضر للاستماع إلى أي من هذه المدونات الصوتية (وكلها) لترتقي بمستواك. تقدم هذه المدونات الصوتية ثروة من المعرفة والرؤى من قادة الفكر ومديري المنتجات الناجحين وخبراء المنتجات.

سواء كنت تتنقل من وإلى المكتب أو تسترخي في المنزل، من السهل الحصول على نصائح عملية ووجهات نظر جديدة وجرعة صحية من الإلهام. تذكر أن تشارك مفضلاتك مع فريق المنتج الخاص بك حتى يتمكنوا من التعلم من أفضل الأجزاء أيضًا. 🌻

للارتقاء بمهاراتك في إدارة المنتجات إلى المستوى التالي، تأكد من أن لديك أفضل برامج إدارة المنتجات من جانبك

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