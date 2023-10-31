10 أدوات لإدارة الإعلانات للمسوقين والمعلنين في عام 2025

تعرف أي شركة ناجحة أهمية عرض منتجاتها أو خدماتها أمام العملاء المحتملين. ولكن إذا كنت تعمل مع مجموعة متنوعة من الحملات التسويقية ومنصات الإدارة، يمكن أن يصبح كل ذلك مستهلكًا للوقت.

وهنا يمكن لأداة إدارة الإعلانات الممتازة أن تحدث فرقاً كبيراً. 🙌

سنستكشف هنا برامج إدارة الإعلانات ونساعدك على توضيح ما يجب أن تبحث عنه عند اختيار منصة إدارة الإعلانات. ثم سنشاركك أفضل الأدوات لمراقبة وإدارة مشاريعك الإعلانية أو حملاتك الإعلانية لتوفير الوقت والمال.

ما هي أداة إدارة الإعلانات؟

أداة إدارة الإعلانات هي منصة تستخدم أدوات الأتمتة لإدارة وتبسيط سير عمل حملتك الإعلانية.

يمكن أن تساعدك أداة الإعلانات في إنشاء الإعلانات واستهداف الإعلانات ومواضع الإعلانات عبر قنوات متعددة. ويمكنها أيضًا مراقبة نجاح حملاتك الإعلانية والإبلاغ عن قرارات التحسين ومساعدتك في إدارة ميزانيتك. 💵 إدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي و برنامج تسويق المحتوى يمكن أن يساعدك على تخطيط وإنشاء محتوى يجذب جمهورك ويتوافق مع أهداف التواصل الخاصة بك .

ومع ذلك، لن يبقيك أي من هذين الأمرين على رأس قائمة إعلاناتك المدفوعة - مثل حملة إعلانات جوجل، على سبيل المثال. لهذا السبب أنت بحاجة إلى أداة لإدارة الإعلانات كجزء من مجموعة أدوات إدارة الحملات الإعلانية . 🛠️

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة إدارة الإعلانات؟

تقدم أدوات إدارة الإعلانات مجموعة من الوظائف. اعتمادًا على احتياجات عملك، هذه بعض العناصر المشتركة التي يجب البحث عنها:

منصة مركزية حتى تتمكن من إدارة الحملات عبر قنوات مختلفة في مكان واحد

أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إنشاء إعلاناتك من بضع كلمات رئيسية

خيارات اختبار A/B لتحسين إعلاناتك وتقليل تكاليف الدفع بالنقرة (PPC)

التكامل مع برنامج إدارة علاقات العملاء التسويقية حتى تتمكن من تحديد الاتجاهات لاستهداف حملاتك بشكل أفضل

عمليات سير العمل التي تعمل على أتمتة المهام المتكررة وتقليل أوجه القصور في العمليات مما يوفر وقتك وانتباهك حيثما تكون هناك حاجة فعلية لهما

الأدوات التي تبسط إدارة المشاريع التسويقية المهام، مثل تخطيط المشروع ومراقبة الإنفاق الإعلاني، عبر حساباتك الإعلانية المختلفة

برنامج تتبع في الوقت الفعلي يراقب أداء الإعلانات ويمنحك ملاحظات مفيدة

قابل للتخصيص أدوات إعداد التقارير مع مقاييس مفيدة - مثل إحالة التحويل والعائد على الاستثمار (ROI) - لمساعدتك على اتخاذ قرارات تحسين جيدة

واجهة سهلة الاستخدام حتى تتمكن من بدء التشغيل بسرعة

أفضل 10 أدوات لإدارة الإعلانات في عام 2024

لمساعدتك في اتخاذ قرار بشأن أفضل أداة لإدارة الإعلانات، ابدأ بإعداد قائمة بالوظائف التي تحتاج إليها. ثم قارنها بهذه القائمة التي تضم أفضل أدوات إدارة الإعلانات والتسويق المتاحة الآن.

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp هو أداة شاملة لإدارة المشاريع والإنتاجية. إنه مثالي ل إدارة المشاريع التسويقية بحيث يمكنك إنشاء مهام التسويق وتعيينها وتتبعها، كل ذلك تحت سقف واحد.

ابدأ عملية التخطيط لحملتك التسويقية عن طريق العصف الذهني مع أعضاء فريقك على ClickUp Whiteboard أو انقر فوق المستند . ثم استخدم ClickApps لإنشاء المهام تلقائيًا مباشرةً من تخطيط المحتوى الخاص بك - كل ذلك مع إبقاء هذه المهام متصلة بمستندات الاستراتيجية وتقويمات المحتوى وخارطة طريق التسويق. 🛤️

تجعل وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp من السهل على فرق التسويق إنتاج مستندات مهمة بسرعة مثل دراسة الحالة

هل تريد توفير المزيد من الوقت؟ انقر فوق الذكاء الاصطناعي يقوم بتدوين الملاحظات أثناء اجتماعك ويجعل من السهل توليد أفكار للحملات. كما أنه يساعد أيضًا في إنشاء محتوى للمدونات ورسائل البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة التي تحبها محركات البحث، بالإضافة إلى أنه مقنع نسخة إعلانية بتنسيقات مختلفة لجماهير مستهدفة مختلفة.

راقب أداء حملتك وجميع المهام ذات الصلة مع لوحات معلومات ClickUp . تمنحك هذه اللوحات جميع البيانات والمقاييس المخصصة التي تحتاجها لتحسين التسويق وإدارة ميزانيتك. 🎯

ClickUp أفضل الميزات

وفر الوقت مع القوالب المفيدة مثلقالب خطة الحملة ومجموعة من قوالب تقويم المحتوى تخصيص مهام سير العمل الخاصة بك لتناسب فريقك وعملك

استخدم المشغلات والإجراءات والشروط لأتمتة المهام المتكررة وتحرير فريقك لأشياء أكثر أهمية

استفد من الرسوم البيانية والمخططات والتقارير لتتبع تخصيص الموارد وتحليلات الأداء في الوقت الفعلي

التكامل مع أكثر من 1000 أداة، بما في ذلك هب سبوت و Salesforceمايكروسوفت أوفيس 365و Slack

استخدم ClickUp على ويندوز أو ماك أو لينكس، بالإضافة إلى iOS أو أندرويد

قيود ClickUp

مع وجود العديد من الميزات، قد يستغرق المستخدمون الجدد بعض الوقت لتعلمها جميعًا

الذكاء الاصطناعي متاح فقط مع الباقات المدفوعة

تسعير #### ClickUp

مجانًا للأبد: مجانًا

مجانًا غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح للشراء على جميع الباقات المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل والضيف الداخلي شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. أد رول

عبر إعلان رول تم تصميم هذه الأداة للجميع بدءًا من مدير إعلانات فيسبوك بميزانيات محدودة إلى المسوقين المحترفين وشركات التجارة الإلكترونية الكبيرة.

استخدم ميزات التجزئة الشاملة لإنشاء جمهور مخصص. قم بإعداد حملات إعلانية وحملات إعادة الاستهداف عبر منصات متعددة مثل Pinterest وInstagram وFacebook وTikTok - وقم بإدارتها جميعًا على منصة واحدة. احصل على مقاييس لمرات الظهور والنقرات والتحويلات باستخدام وظيفة تتبع أداء الإعلانات والتحليلات. ثم استخدم هذه البيانات لتحسين حملتك.

أفضل الميزات #### AdRoll

قم بتشغيل إعلاناتك، ثم قم بإيقافها مؤقتًا لتحسين وتعديل المحتوى والجمهور للوصول إلى السوق المستهدفة بشكل أفضل

استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء إعلانات ديناميكية ومخصصة من خلال تضمين توصيات المنتجات التي تستهدف جمهورك

استفد من أرصدة الإعلانات الشهرية في باقة التسويق والإعلانات الإضافية، بالإضافة إلى رسائل بريد إلكتروني غير محدودة لاستراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني

قيود AdRoll

تمنحك باقة الإعلانات المدفوعة حسب الاستخدام إمكانية الوصول إلى الإعلانات المدمجة والمصوّرة فقط بالإضافة إلى التقسيم وإعداد التقارير - وليس وسائل التواصل الاجتماعي

يشعر بعض المستخدمين أن وظيفة إعداد التقارير يمكن أن تستفيد من كونها أكثر مرونة

تسعير #### تسعير AdRoll

الإعلانات: الدفع حسب الاستخدام

الدفع حسب الاستخدام التسويق والإعلانات الإضافية: بدءًا من 36 دولارًا أمريكيًا في الشهر، اعتمادًا على عدد الزوار الفريدين لموقعك شهريًا

بدءًا من 36 دولارًا أمريكيًا في الشهر، اعتمادًا على عدد الزوار الفريدين لموقعك شهريًا الباقة المتقدمة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أد رول

G2: 4.0/5 (أكثر من 550 تقييم)

4.0/5 (أكثر من 550 تقييم) Capterra: 4.0/5 (أكثر من 70+ تقييم)

3. واسك

عبر واسك WASK هي أداة لإدارة الإعلانات تساعدك على متابعة حساباتك الإعلانية من منصة واحدة، حتى لو لم تكن لديك معرفة تقنية كبيرة. وهي تدمج حاليًا حساباتك على Google وFacebook مع حسابات X وLinkedIn وTikTok التي ستظهر قريبًا.

يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل سلوك الزائرين والعملاء على موقعك الإلكتروني، ثم يستخدم ذلك لتحديد جمهورك المستهدف الأعلى تحويلاً تلقائياً. كما يستخدم أيضًا خوارزميات ذكية لحساب مقاييس إعلاناتك وتقديم توصيات ذكية لتحسين حملاتك. ️

WASK أفضل الميزات

استخدام وظيفة الذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخة حملة إعلانية عالية التحويل

تحليل حجم البحث عن كلماتك المفتاحية المهمة حتى تتمكن من استخدام ميزانيتك الإعلانية بأكبر قدر من الفعالية

إنشاء التقارير وتخصيصها بسرعة باستخدام أداة السحب والإفلات

اختر مدفوعات شهرية أو ربع سنوية أو سنوية مع خصومات متزايدة للمدفوعات طويلة الأجل

قيود WASK

يرغب بعض المستخدمين في رؤية رسومات أداء إعلانية أكثر تفصيلاً وقابلة للتخصيص في لوحة المستخدم

لا تتضمن الباقة الأساسية وظيفة التحسين

تسعير #### WASK

الأساسية: 19 دولارًا/شهريًا

19 دولارًا/شهريًا البريميوم: 49 دولارًا في الشهر

49 دولارًا في الشهر احترافي: 89 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات WASK

G2: 4.5/5 (8 تقييمات)

4.5/5 (8 تقييمات) Capterra: 4.5/5 (11 تقييم)

4. إنفلو2

عبر Influ2 تم تصميم أداة إدارة الإعلانات هذه للشركات بين الشركات. فهي تتيح لك استهداف صانعي قرار محددين ضمن مجموعة الشراء الخاصة بك وقياس كيفية تفاعلهم مع إعلانك.

تأكد من أن فرق المبيعات والتسويق تعمل معًا بسلاسة من خلال مواءمة المحتوى والاستفادة من إشارات التسويق. استخدم بيانات التفاعل لتثقيف العملاء المحتملين، وبناء الثقة، وتوقيت تواصل المبيعات الخاص بك بشكل مثالي. ثم تتبّع تأثير إعلاناتك على نقل العملاء المحتملين من خلال خط أنابيبك.

إنفلو2 أفضل الميزات

وفّر المال من خلال تنظيم إعلاناتك واستهداف الأشخاص الذين يُحتمل تحويلهم فقط

ضع الإعلانات المصوّرة أو إعلانات الوسائط الاجتماعية عبر جميع القنوات الرئيسية، بما في ذلك Google وFacebook وInstagram وLinkedIn وAmazon

حماية بيانات عملائك من خلال شهادة SOC2 من النوع الثاني

انشر نظام Influ2 وانضم إليه بسرعة باستخدام واجهة سهلة الاستخدام

قيود Influ2

لا يمكنك أن ترى بسهولة المنصات التي تجلب المشاركات

يرغب بعض المستخدمين في رؤية قوالب توفر الوقت عند بناء الجمهور

تسعير #### تسعير Influ2

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Influ2

G2: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.9/5 (7 مراجعات)

5. ترند هيرو

عبر تريند هيرو TrendHERO هي أداة تسويق رقمية تربط الشركات بالمؤثرين. إنها نوع مختلف من أدوات إدارة الإعلانات ولكنها لا تقل أهمية في ثقافة وسائل التواصل الاجتماعي التي يحركها المؤثرون اليوم.

استخدم TrendHERO لتحديد المؤثرين المناسبين للعمل مع شركتك باستخدام مرشحات مثل الموقع واللغة والفئة والحجم. على سبيل المثال، يمكنك الاطلاع على تحليلات المؤثرين وعدد المتابعين والإشارات. تواصل معهم لمناقشة ما تبحث عنه والحصول على مقترحات الأعمال قبل الانتهاء من الترتيب الخاص بك. 🤝

تريند أفضل الميزات

اختر من بين قاعدة بيانات تضم أكثر من 100 مليون مؤثر، من أكبر المؤثرين إلى أصغر مستوى من التأثير

تحقق من توافق جمهور المؤثرين مع السوق المستهدف باستخدام تحليلات مثل التركيبة السكانية واهتمامات الجمهور

إرسال رسائل بريد إلكتروني آلية ومخصصة إلى العديد من المؤثرين في وقت واحد

تتبع عدد المرات التي يتم فيها ذكرك أنت ومنافسيك في حسابات المؤثرين

قيود ترند هيرو

الفلاتر محدودة للغاية، لذلك ستحتاج على الأرجح إلى قضاء بعض الوقت في ضبط اختياراتك يدوياً

يشعر بعض المستخدمين أن وظيفة إعداد التقارير ليست بالسرعة أو سهولة الاستخدام كما ينبغي أن تكون

أسعار TrendsHERO

مجانًا: مجانًا

مجانًا لايت: 15.99 دولارًا في الشهر

15.99 دولارًا في الشهر المحترف: 39.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

39.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر متقدم: 119.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الاتجاهات #### تقييمات ومراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات بعد

6. 6Sense

عبر 6Sense يستهدف برنامج إدارة الإعلانات هذا الأعمال التجارية بين الشركات B2B، ويعمل على مواءمة جهود المبيعات والتسويق باستخدام بيانات النوايا والتنبؤ الدقيق. ويتمثل هدفه في تحسين جودة خط الأنابيب، وزيادة معدلات المحادثات، وتحقيق مبيعات أسرع، وضمان نمو الإيرادات بشكل مطرد. 💰

يقيّم الذكاء الاصطناعي 6sense سلوك العملاء المحتملين ويخبرك بمكان العملاء المحتملين في رحلة الشراء. ويساعدك على إنشاء تفاعل على كل مستوى من مستويات الحساب بمحتوى مخصص وملائم للغاية، بالإضافة إلى حملات إعلانية لتلك المرحلة. عندما يكون العملاء المحتملون مستعدين للشراء، يمكنك استهدافهم بإعلانات مصوّرة مناسبة مصممة للتحويل.

6sense أفضل الميزات

الوصول إلى جمهورك المستهدف برسائل فريدة ومتعددة القنوات على نطاق واسع

احصل على إشارات شراء مجهولة المصدر من موقعك الإلكتروني والمواقع الإلكترونية التابعة لجهات خارجية لتحديد العملاء المحتملين الذين يبحثون عن منتج أو خدمة تقدمها

قسّم بيانات الحساب للحصول على نظرة ثاقبة حول مدى نجاح الحملات لحساب معين

التكامل مع منصات التسويق والمبيعات الأخرى في مجموعتك التقنية، مثل HubSpot, Salesforce و SalesLoft و Outreach والمزيد

قيود #### 6Sense

نظرًا لأن فرق متعددة تحتاج إلى استخدام الأداة، فقد تحتاج إلى بطل منتج لجمعهم جميعًا معًا

بعض جوانب المنصة ليست سهلة الاستخدام كما يمكن أن تكون

6sense التسعير

اتصل لمعرفة الأسعار

6sense التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.6/5 (16 تقييم)

7. رول وركس

عبر رول وركس RollWorks هي منصة تسويق ومبيعات أخرى قائمة على الحسابات للأعمال التجارية بين الشركات. تهدف أداة إدارة الإعلانات هذه إلى زيادة وتسريع خط مبيعاتك من خلال التفاعل مع العملاء المؤهلين تأهيلاً عالياً.

قم بإعداد ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك، ثم استخدمه لتحديد الحسابات المستهدفة التي تناسب عملك على أفضل وجه. قم بتشغيل حملات متعددة القنوات - بما في ذلك الإعلانات الصورية وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني المُحفزة - لإشراك تلك الحسابات في مستويات مختلفة من مسار التحويل، ونقلها إلى مرحلة التحويل.

رول وركس أفضل الميزات

تخصيص إعلاناتك للوصول بشكل أفضل إلى جماهير محددة 👪

أتمتة مهام التسويق المتكررة مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني والمتابعة

استخدام إعادة الاستهداف لإعادة التواصل مع العملاء المحتملين الذين أبدوا اهتمامًا سابقًا بمنتجاتك وخدماتك

تتبع فعالية حملاتك على مستوى الحساب وعلى مستوى جهات اتصال محددة

قيود رول وركس

لا تسمح الحزمة القياسية بتخصيص المحتوى التسويقي للحسابات أو جهات الاتصال

قد يستغرق المستخدمون الذين ليسوا على دراية كاملة بالتسويق المستند إلى الحساب بعض الوقت للتعرف على النظام

أسعار رول ووركس

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات رول ووركس

G2: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 25 تقييم)

8. سيلترا

عبر سيلترا تساعدك Celtra على أتمتة إنشاء المحتوى الرقمي على نطاق واسع وبعدة لغات. إنها نوع مختلف من أدوات إدارة الإعلانات التي تتيح لك إنشاء إعلانات ديناميكية ومخصصة تحسين الأداء والتحويل.

تساعدك قوالب مُنشئ الإعلانات على تصميم إعلانات فريدة لعلامتك التجارية بسهولة مع الرسوم المتحركة ومقاطع الفيديو ووظائف التجارة الإلكترونية. قم بتوصيل كتالوج منتجاتك واسحب بيانات المنتج ذات الصلة لتخصيص إعلانك. يمكنك اختبار إعلاناتك وتعديلها واختبارها مرة أخرى قبل بدء البث المباشر مع الإصدار الجديد. تخبرك مقاييس التقارير في الوقت الفعلي كيف يعمل إعلانك بالضبط حتى تتمكن من الاستمرار في التكرار لتحقيق النجاح.

أفضل ميزات Celtra

قم ببناء قالب إعلانك في طبقات باستخدام واجهة التصميم البديهية لتطبيق الألوان والخطوط والعلامة التجارية ومعلومات المنتج - لا حاجة إلى معرفة الترميز

استخدام العناصر المرئية والإلحاح لجذب الانتباه وتعزيز التحويل

إنشاء أشكال متعددة من إعلانك لتطبيقات المحتوى والعروض الترويجية المختلفة

سهِّل التعاون مع فريقك باستخدام برنامج قائم على السحابة

قيود سيلترا

لا تتطابق المعاينة التي تراها على الشاشة دائماً مع النسخة التي يتم بثها مباشرةً

نظرًا لأنه قائم على السحابة، يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت للعمل على المنصة

أسعار سيلترا

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سيلترا

G2: 4.4/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 290 تقييم)

9. إدارة إعلانات HubSpot

عبر هبسبوت تُعد إدارة إعلانات HubSpot جزءًا من منصة HubSpot للتسويق الخاصة بالعلامة التجارية. نظرًا لأن HubSpot هو نظام إدارة علاقات العملاء في جوهره، فمن السهل إنشاء جماهير من قاعدة بياناتك وبالتالي معرفة الإعلانات التي تحول الزوار إلى عملاء. 👀

إنشاء إعلانات ذات صلة ومستهدفة لمنصات متعددة، بما في ذلك Google وFacebook وInstagram وLinkedIn. راقب الأداء وحسِّن إعلاناتك لزيادة التحويلات وتعزيز عائد الاستثمار، كل ذلك على منصة واحدة.

أفضل ميزات إدارة إعلانات HubSpot

قسّم جمهورك لتقديم إعلانات مخصصة بناءً على بيانات حقيقية

احصل على رؤى حول العملاء المحتملين المحددين والعائد على الاستثمار الذي يولده كل إعلان لزيادة الإنفاق إلى أقصى حد

الاطلاع على التقارير في كل مرحلة من مراحل العملية الإعلانية لتحديد ما ينجح وما لا ينجح

سهولة الاستخدام بغض النظر عن معرفتك التقنية - لا حاجة إلى عمليات تقنية معلومات معقدة

قيود إدارة إعلانات HubSpot

لا يمكنك اختيار إدارة الإعلانات فقط - عليك شراء حزمة التسويق بأكملها

أسعار HubSpot باهظة بالنسبة للشركات الصغيرة

تسعير إدارة إعلانات HubSpot

المحترفين: 800 دولار شهريًا

800 دولار شهريًا Enterprise:$3,600/month

تقييمات ومراجعات إدارة إعلانات HubSpot #### تقييمات ومراجعات HubSpot Ad Management

G2: 4.4/5 (أكثر من 10,300 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10,300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 5,700 تقييم)

10. سمارتلي

عبر Smartly.io Smartly.io هي أداة لإدارة الإعلانات تتيح لك إطلاق حملات متعددة وإدارتها عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة في وقت واحد. وهي مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتستخدم سير العمل الآلي في جميع أنحائها، مما يقلل من العمل اليدوي ويوفر الوقت والمال. 💪

استخدم الأتمتة لإنشاء إعلانات ديناميكية لجمهورك المستهدف، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو. قم بضبطها بدقة باستخدام الرؤى المستندة إلى البيانات التي تتعمق إلى مستوى العناصر الإبداعية. بعد الإطلاق، يتم تدوير الإعلانات تلقائيًا لمنع الإرهاق وزيادة التحويلات.

Smartly.io أفضل الميزات

استخدم الخوارزميات لتحسين عروض الأسعار، واستهداف محتوى الإعلانات لجماهير مختلفة، وإدارة ميزانيتك بشكل أفضل

إعادة توظيف المحتوى عبر تنسيقات ومنصات متعددة

قياس الإسناد والأداء مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية المخصصة لتوليد رؤى لمزيد من التكرارات

الاطلاع على تفاصيل حملاتك الإعلانية في لوحة تحكم واحدة تجمع البيانات في الوقت الفعلي من جميع قنواتك

قيود Smartly.io

أبلغ المستخدمون أنه لا تزال هناك بعض الأخطاء التي يتعين على فريق التطوير إصلاحها

المزيد من التدريب الشامل ومقالات المساعدة من شأنها تسريع منحنى التعلم

تسعير Smartly.io

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Smartly.io Smartly.io

G2: 4.4/5 (أكثر من 450 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 450 تقييم) Capterra: 4.5/5 (13 تقييم)

قم بتبسيط سير عمل التسويق الخاص بك باستخدام أفضل أداة لإدارة الإعلانات

لتنمية أعمالك، تحتاج إلى المزيد من العملاء. ومع ذلك، فإن إدارة الحملات الإعلانية على جداول البيانات الثابتة تستغرق وقتًا طويلاً وأقل كفاءة - ولهذا السبب تلجأ العديد من الشركات إلى أدوات إدارة الإعلانات. ✨

يمكن أن تدعم برامج إدارة الإعلانات إنشاء الإعلانات وإدارة عروض الأسعار والاستهداف وإطلاق إعلاناتك، بالإضافة إلى مراقبة أداء الإعلانات وتحسينه. كما أنها تعمل على أتمتة سير العمل حيثما أمكن لتوفير وقتك لمهام أخرى مهمة.

هناك العديد من المتنافسين على قائمة أفضل أدوات إدارة الإعلانات، لكن ClickUp يحتفظ بمكانته في مواجهة المنافسة القوية. 🥇

تدعم وظيفة إدارة المشاريع والإنتاجية في ClickUp حملاتك التسويقية خلال مراحل التخطيط والإنشاء والتنفيذ والمراقبة. فهي تساعدك على قياس الأداء وإدارته وتحسينه، وتبسيط العملية من خلال الأتمتة في كل مرحلة. اشترك مجانًا للحصول على ClickUp اليوم وابدأ في الاستفادة من كل سنت من ميزانيتك التسويقية.