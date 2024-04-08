Airtable مقابل. جداول بيانات جوجل: المواجهة النهائية لجداول البيانات

يمكن أن تكون المعاناة في تحديد موقع البيانات التي تحتاجها قاتلة حقيقية للإنتاجية. الأمر أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش. يرتفع مستوى الإحباط قليلاً عندما تكون بياناتك مبعثرة وغير منظمة وغير قابلة للإدارة.

في عالم الكفاءة إدارة البيانات ، جداول البيانات هي الأبطال المجهولين، حيث توفر ملاذًا منظمًا بأعمدة وصفوف وحقول للحفاظ على معلوماتك مرتبة. 🧹

لدينا بطلان لإدارة البيانات: Airtable وجداول بيانات جوجل. تشتهر هاتان الأداتان بمساعدتك في إدخال البيانات وأتمتة المهام، وتبسيط المشاركة، وتسهيل التحرير التعاوني. ومع ذلك، لا تنخدع بالتشابه الواضح بينهما - فهما يتمتعان أيضًا بنقاط قوة وميزات فريدة.

ما البرنامج الذي سيظهر كمنتصر في المواجهة النهائية؟ Airtable أم جداول بيانات جوجل؟ دعونا نتعمق في ميزاتهما البارزة، ونوازن بين الإيجابيات والسلبيات، ونضيف أداة بطاقة البدل من أجل قياس جيد!

ما هو Airtable؟

Airtable عبارة عن اندماج ديناميكي بين جدول بيانات وقاعدة بيانات، حيث يوفر أفضل ما في العالمين في واجهة واحدة سهلة الاستخدام. فهو يمنحك التحكم في إدارة بياناتك بطريقة تزيد من الكفاءة وتبسط العمليات وتخصص الحلول وفقًا لمتطلباتك الخاصة. ✨

تتيح هذه المنصة الفريدة من نوعها لمستخدمي Airtable إنشاء علاقات معقدة بين نقاط البيانات دون عناء. طرق العرض القابلة للتخصيص، والتصفية المتقدمة، و أدوات التعاون مثالية ل إدارة المشاريع وتتبع المخزون

عبر جدول الهواء تقدم Airtable حلولاً إضافية مثل أنواع الحقول المتنوعة، ومكتبة من الحلول الجاهزة للاستخدام قوالب جداول البيانات والتكامل مع الأدوات الشائعة.

إمكانيات تخزين البيانات لا حدود لها تقريبًا. قم بتخزين أي بيانات داخل السجلات، وأنشئ مراجع تبادلية عبر الجداول، وخصص كيفية عرض معلوماتك، وحتى تنفيذ الأتمتة لإدارة البيانات بكفاءة.

تعمل المنصة أيضاً كتقويم ولوحة كانبان، مما يجعلها حلاً متكاملاً لإنجاز المهام.

ميزات ### Airtable

ما الذي يميز Airtable كأداة مفضلة لعدد لا يحصى من الشركات؟ دعنا نكتشف الإجابة من خلال استكشاف ميزاته البارزة. 🕵

1. مشاركة البيانات والتكاملات

يتفوق Airtable في مشاركة الملفات والبيانات بسلاسة، وهذه الميزة المفيدة متاحة حتى في نسخته المجانية!

مع تطبيقات Airtable لسطح المكتب وتطبيقات الجوال لنظامي iOS وAirtable لنظامي iOS وAndroid، يمكن الوصول إلى ملفاتك من أي مكان تقريبًا. حدود تخزين الملفات سخية جدًا أيضًا. 🗃️

عندما يتعلق الأمر بمشاركة بيانات جداول البيانات الخاصة بك، تقدم Airtable خيارات متعددة. يمكنك

إنشاء روابط قابلة للمشاركة مع أذونات عرض متنوعة تضمين قاعدة Airtable في موقع الويب الخاص بك استخدم مفتاح Airtable API الخاص بقاعدتك لتخصيص تطبيقك

قم بتعزيز مهام سير عملك الحالي في أداة قاعدة بيانات Airtable الخاصة بك عن طريق دمج إضافات تطبيقات الطرف الثالث عبر الكتل. لتوسيع إمكانياتها، يمكنك اللجوء إلى Workato أو Zapier أو Automate.io أو Integromat لربط Airtable بسلاسة مع أكثر من 1000 موقع ويب وتطبيق.

عبر جدول الهواء

2. طرق عرض المهام المتعددة

يوفر Airtable ثماني طرق عرض للمشروع، مما يتيح لك تغيير طريقة عرض بياناتك بسرعة.

ابدأ ب طريقة عرض القائمة لتحصل على لمحة واضحة وشاملة عن عملك. الأمر أشبه بالحصول على الصورة الكاملة والتفاصيل الدقيقة في مكان واحد، مما يزيد من كفاءة فريقك.

هل تريد أن ترى كيف تتوافق الأجزاء المختلفة من عملك مع بعضها البعض؟ عرض الخط الزمني هو رفيقك القابل للتخصيص لتتبع الموارد والأحداث والمشاريع.

يحتوي Airtable أيضًا على طريقة عرض كانبان، بحيث يمكنك بسهولة مراقبة التقدم المحرز وأصحاب المصلحة والمشاريع المهمة الأخرى في واجهة سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص. تعرض طريقة العرض هذه مهامك كبطاقات وتتيح لك إدارتها باستخدام إجراء سحب وإفلات بسيط. 🖱️

استخدم طريقة عرض Gantt View للبقاء على اطلاع على العمليات والوفاء بالمواعيد النهائية. فهي تتيح لك تخطيط الأنشطة وتبعيات المهام والمراحل الرئيسية، مما يسهل إدارة المشاريع متعددة الخطوات.

3. بناء التطبيق

يتيح لك Airtable إنشاء تطبيقات مخصصة بدون تعليمات برمجية بناءً على بياناتك الحالية. سواء كنت ترغب في الإنشاء من الصفر باستخدام المنصة الأصلية أو الغوص في قوالب التطبيقات سهلة الاستخدام، فالخيار لك.

إن تصميم تطبيقات خالية من العيوب أمر سهل للغاية مع مصمم الواجهة. فهو متاح للجميع، بغض النظر عن المعرفة التقنية. يمكنك بسهولة إنشاء واجهات مخصصة باستخدام مكونات السحب والإفلات التي تناسب احتياجات شركتك وتحديث الواجهة في ثوانٍ مع تغير المتطلبات. 🎨

قم بإعداد مهام سير العمل المخصصة دون عناء باستخدام قوالب Airtable المُعدّة مسبقًا المصممة خصيصًا لحالات الاستخدام مثل تتبع المشروع, تخطيط الأحداث أو إطلاق منتج جديد. وتغطي مكتبة القوالب مجموعة من الفئات، من التسويق والموارد البشرية إلى المنظمات غير الربحية والعقارات.

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الفريق : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

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ما هي جداول بيانات جوجل؟

تتبنى جداول بيانات Google جداول بيانات Google أسلوب جداول البيانات التقليدي. فكّر فيه على أنه ابن عم مايكروسوفت Excel عبر الإنترنت - قد لا يتباهى بمظهره الفخم، ولكنه سهل الاستخدام. فهو يلتزم بتخطيط الصف/العمود/الخلية المألوف، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمهام الأساسية مثل جمع البيانات والعمليات الحسابية الأساسية.

تتفوق المنصة عندما يكون هناك العديد من المستخدمين والفرق التعاونية. فهي تسمح لعدة أشخاص بالعمل على نفس جدول البيانات في نفس الوقت، ويمكنك مشاهدة تعديلاتهم أثناء حدوثها، مع حفظ كل تغيير تلقائيًا.

عبر جداول بيانات جوجل يمكن أن تجعل جداول بيانات Google Sheets تحليل بياناتك أكثر سلاسة وتقلل من فرص حدوث أخطاء من خلال ميزات مثل الملء التلقائي واقتراحات الصيغ التي تساعدك على تحليل الأرقام بكفاءة أكبر.⚡

كما أنها تتكامل بسلاسة مع تطبيقات Google، بحيث يمكنك تحليل البيانات من نماذج Google داخل جداول البيانات أو إدراج مخططات جداول البيانات في العروض التقديمية والمستندات من Google.

تحقق من

_مراجع/ https://clickup.com/blog/google-sheets-vs-excel// جداول بيانات جوجل مقابل إكسيل* %/%href/_

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ميزات جداول بيانات جوجل

هل تتساءل ما الذي يجعل جداول بيانات Google Sheets ناجحة بين المستخدمين؟ انضم إلينا ونحن ندرس عن كثب أبرز ميزاته. 👀

1. استكشف

تستفيد ميزة الاستكشاف من قوة التعلّم الآلي من أجل إنشاء مخططات جانت والجداول وتقديم إجابات لأسئلتك المتعلقة بالبيانات. بالإضافة إلى أنه يتيح لك التحديث التلقائي للبيانات المحددة.

تخيل أنك تقوم بتتبع أرقام مبيعاتك الشهرية، وجدول البيانات الخاص بك محمّل بالبيانات. باستخدام ميزة الاستكشاف، يمكنك طرح أسئلة مثل "_ما هو إجمالي الإيرادات للمنتج أ أو المنتج ب أو المنتج ج؟" وسيعطيك الإجابات بسرعة، مما يحول بياناتك إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

في الشريط الجانبي، ستجد في الشريط الجانبي مربع نصي حيث يمكنك كتابة أسئلتك، وسيُعيد لك الإجابات. أثناء التمرير لأسفل في لوحة الاستكشاف، سترى قائمة بالرسوم البيانية المقترحة ذات الصلة ببياناتك. سواءً كنت بحاجة إلى جدول محوري أو مخطط دائري أو مخطط شريطي أو مخطط شريطي شريطي يمكنك اختيار ما يناسب متطلباتك. 📊

عبر: جداول بيانات جوجل

2. التحرير عبر الإنترنت وغير متصل بالإنترنت

بدلاً من الطريقة القديمة المتمثلة في إرسال المستندات بالبريد الإلكتروني إلى عدة أشخاص، تتيح جداول بيانات Google للعديد من المستخدمين فتح مستند واحد وتحريره في وقت واحد. يمكن للجميع رؤية التغييرات التي أجراها الآخرون، ويتم حفظ جميع التعديلات تلقائيًا على خوادم Google.

كما توفر جداول بيانات Google أيضًا ميزة دردشة مفيدة على الشريط الجانبي تمكّن المتعاونين من مناقشة التعديلات وتقديم مدخلات حول تغييرات محددة في الوقت الفعلي. وإذا كانت هناك تعديلات ترغب في مراجعتها أو التراجع عنها، فإن ميزة "سجل المراجعة" ستساعدك في ذلك.

حتى أن النظام الأساسي يدعم التحرير دون اتصال بالإنترنت، سواء كنت على سطح المكتب أو تستخدم تطبيقًا على الهاتف المحمول. كل ما تحتاج إليه هو إضافة Google Docs Offline Chrome لسطح المكتب أو تطبيق جداول بيانات Google للأجهزة المحمولة، وستكون جاهزًا للعمل. 👌

3. الملء التلقائي

تعمل جداول بيانات Google على تبسيط عملية إدخال البيانات من خلال تقديم ميزة الملء التلقائي. فهي تتيح لك إدخال البيانات التي تتبع نمطًا معينًا أو استخدام القيم التي أدخلتها من قبل كنقاط مرجعية. 👨🏻‍💻

لنفترض أن لديك قائمة بأيام الأسبوع: الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، وهكذا. بدلاً من كتابة كل يوم يدويًا، يمكنك الملء التلقائي. إليك الطريقة:

أدخل أول يومين من الأسبوع في جدول البيانات الخاص بك حدد هاتين الخليتين، وعندما تمرر المؤشر فوق الزاوية السفلية اليمنى، انتبه إلى أنها ستتغير إلى علامة زائد سوداء (+) بمجرد أن ترى ذلك، انقر واسحب لأسفل أو عبر الخلايا لتحديد نطاق أيام الأسبوع عندما تحرر زر الفأرة، ستعمل جداول بيانات جوجل تلقائيًا على ملء الخلايا المجاورة، كل ذلك بفضل خاصية التعرف على الأنماط

تعمل خاصية الملء التلقائي أيضًا كالسحر مع الأرقام والإدخالات النصية الأخرى. يمكنك استخدامه للقوائم المرقمة أو أشهر السنة أو حتى العمليات الحسابية.

عبر: جداول بيانات جوجل

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Airtable مقابل جداول بيانات Google: مقارنة الميزات

جداول بيانات جوجل وAirtable هما أداتان مفيدتان لجداول البيانات مصممتان لتسهيل حياة الأفراد والفرق. على الرغم من أن لكل منهما ميزات مشتركة مثل الأتمتة وتخزين البيانات المستندة إلى السحابة، إلا أن لكل منهما نقاط قوة فريدة. تميل Airtable إلى كونها قاعدة بيانات ديناميكية، بينما تحافظ جداول بيانات Google على بساطة جداول البيانات.

والآن، دعونا نتعمق في ميزاتهما المشتركة ونرى أيهما يستحق التاج. 👑

1. قواعد البيانات وجداول البيانات

جداول بيانات جوجل هي الحل الأمثل برنامج جداول البيانات لإنشاء جداول البيانات وتحريرها والتعاون في جداول البيانات عبر الإنترنت. يحتوي على جميع الميزات الأساسية لإدارة البيانات، بدءًا من الأساسيات مثل إدخال البيانات والصيغ وتنسيق الخلايا إلى أدوات تصور البيانات مثل المخططات والرسوم البيانية التي تبسط التحليل.

على الجانب الآخر من الحلقة، لدينا Airtable، الذي يجمع بين ميزات جداول البيانات وقواعد البيانات. وهو يلبي احتياجات العمل المتنوعة مثل تتبع المخزون وتخطيط الأحداث وإدارة المشاريع. ما يميزه عن غيره هو قدرته على التعامل مع كميات كبيرة من البيانات وتقديم طرق عرض مثل التقويم و كانبان بانك و شبكة عرض. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء قواعد بيانات علائقية لعلاقات البيانات المعقدة. 🔗

في هذه المواجهة، سنسميها تعادلًا. Airtable رائع كقاعدة بيانات مختلطة لجداول البيانات، بينما تفوز جداول بيانات Google Sheets عندما يتعلق الأمر بإدارة جداول البيانات التقليدية.

عبر: جدول الهواء

2. إدارة المهام والمشروعات

Airtable هو بطل الوزن الثقيل في إدارة المهام والمشاريع. إنه مليء بالإمكانيات القوية، حيث يقدم مجموعة من القوالب للمهام التي تتراوح من تخطيط المشاريع إلى تتبع التقدم المحرز و تواصل الفريق . علاوة على ذلك، فهو يوفر لك وجهات نظر مختلفة، مما يجعل من السهل مراقبة المهام وتتبع التقدم المحرز.

على الجانب الآخر، لدينا جداول بيانات جوجل، المصممة بشكل أساسي للتعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة، ولكن مع بعض التخصيص، يمكن أن تكون بمثابة جدول بيانات إدارة المشاريع . يمكنك إنشاء مشروع وإعداد أعمدة للمهام والحالة والمكلفين وتواريخ الاستحقاق وإضافة قوائم منسدلة لتغيير الحالة بسهولة. ✅

ومع ذلك، في هذه الجولة، يتفوق برنامج Airtable على غيره بفضل ميزات إدارة المهام والمشاريع الأكثر تقدمًا.

3. ميزات التعاون

يعد كل من Airtable وجداول بيانات Google رائعين عندما يتعلق الأمر بالعمل الجماعي التعاوني.

تتفوق جداول بيانات Google في الحفاظ على استمرار المحادثة. يمكنك إضافة التعليقات والرد والتعديل وحل المشكلات والدردشة مع المتعاونين معك أثناء العمل معًا على نفس الورقة. يتتبع كل تغيير في سجل المراجعة المدمج، مما يمنحك حرية مراجعة الإصدارات السابقة. ولمزيد من الراحة، هناك نافذة دردشة على الشريط الجانبي. 💬

في Airtable، هناك ملعب تعاوني مماثل. يمكنك ترك التعليقات وإرفاق الملفات وحتى ذكر الآخرين في التعليقات لإبقاء قنوات التواصل مفتوحة على مصراعيها. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك ميزة سجل المراجعة المفيدة بتتبع كل تغيير تم إجراؤه على السجل. قم بتعيين أذونات للتحكم في من يمكنه الوصول إلى البيانات.

في حين أن كلتا الأداتين تتمتعان بميزات تعاونية مشتركة مثل التحرير في الوقت الحقيقي، والتعليق، وسجل المراجعة، تفوز Airtable بالجولة حيث أن لعبة التعاون أكثر قوة بعض الشيء. فهو يوفر مزايا إضافية مثل الإشارات ومرفقات الملفات، مما يجعل العمل الجماعي أمرًا سهلاً.

عبر: جدول الهواء

Airtable مقابل جداول بيانات Google على موقع Reddit

لقد لجأنا إلى Reddit للاستماع إلى ما يقوله مستخدمو جداول البيانات المتحمسون في المواجهة بين Airtable وجداول بيانات Google. هناك إجماع على أن كلا النظامين يؤديان أداءً جيدًا، ولكنهما يأتيان بأدوار أساسية متميزة - جداول بيانات جوجل هي جدول بيانات كلاسيكي، بينما Airtable هي قاعدة بيانات ديناميكية.

أشار أحد المستخدمين إلى سبب تفضل Airtable :

_"Airtable هي طريقة أكثر قوة لتنظيم وتخزين وترتيب البيانات عالية التنظيم. يتضمن ذلك بالطبع قدرته على العمل كقاعدة بيانات علائقية. ولكن حتى بدون ذلك، فإن استخدام طرق العرض والمجموعات والمرشحات أسرع بكثير وأنظف وأكثر سهولة مما تجده في جداول بيانات جوجل أو غيرها من المنتجات المنافسة."

أظهر آخر دعم جداول بيانات جوجل :

"Airtable ليس بديلاً لأداة جداول بيانات عادية، لا يمكنك تلوين الخلايا أو تمييز أقسام معينة بخط عريض بسهولة. الصيغ معقدة وليست سهلة كما هو الحال في جداول البيانات مثل جداول بيانات Zoho Sheets أو جداول بيانات Google. ولا يمكنك أيضًا ضغط البيانات بسهولة في صفحة فرعية أو تنظيمها خارج النطاق المحدد لكل نوع من أنواع عرض اللوحة."

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لـ Airtable مقابل جداول بيانات جوجل

عندما يتعلق الأمر بالاختيار بين جداول بيانات Google و Airtable، فإن الأمر كله يتعلق بإيجاد هذا المكان الجميل. تقدم جداول بيانات Google Sheets البساطة من خلال ميزات جداول البيانات سهلة الاستخدام. من ناحية أخرى، يقوم Airtable بدور قاعدة بيانات متعددة الاستخدامات، حيث يوفر سهولة مشاركة البيانات وطرق عرض المهام المتعددة.

ولكن ماذا لو كنت لا تريد اختيار أحدهما على الآخر؟ انقر فوق هو الحل الكل في واحد الذي يرتدي القبعات على حد سواء، فهو بمثابة قاعدة بيانات متعددة الاستخدامات وجدول بيانات قوي. سواء أكنت تبحث عن مركز مركزي لتخزين بياناتك أو وسيلة للتعمق في الجداول التفصيلية، فإن ClickUp يوفر لك ما تريد!

نظّم عملك وقم بإدارة المشاريع وأتمتة المهام المتكررة باستخدام ClickUp

تعمل هذه المنصة سهلة الاستخدام على تبسيط تنظيم البيانات من خلال الأتمتة والتتبع الدقيق للمهام. بالإضافة إلى ذلك، فهي تدعم التعاون في الوقت الفعلي وتأتي مع مساعد ذكاء اصطناعي مفيد!

دعنا نستكشف بعضًا من الميزات المفضلة للمستخدمين التي تعزز من مكانة ClickUp كأفضل بديل ل Airtable وجداول بيانات جوجل.

1. إدارة البيانات الرئيسية باستخدام طريقة عرض جدول ClickUp Table

سحب المهام وإفلاتها في طريقة عرض جدول ClickUp Table لتنظيم بسيط

كن محترفًا في إدارة البيانات مع عرض جدول ClickUp Table -الأمر أشبه بوجود أفضل ما في جداول البيانات وقواعد البيانات المرئية الديناميكية في متناول يدك. سواء كنت تدير المخزون أو تتبع بيانات العميل أو تتعامل مع قائمة مهام مفصلة، فإن هذه الميزة ستدعمك! 💪

قم بإجراء اتصالات بين المهام والمستندات والتبعيات للحفاظ على تنظيم عملك بسلاسة. هل تحتاج إلى إجراء تغييرات سريعة؟ قم بتحرير المهام بشكل مجمّع، أو تصدير بيانات الجدول، أو إنشاء روابط قابلة للمشاركة للتعاون الآمن مع الشركاء الخارجيين.

قم بإنشاء حقول مخصصة لتسجيل أي معلومات ضرورية، سواء كانت تقدم المهام أو الأولويات أو تقييمات المنتجات أو مرفقات الملفات.

سواء أكنت تدير مهام الفريق أو المشاريع الشخصية، ستشعر بأنك محترف بفضل خيارات التصفية والتجميع المتنوعة. قم بضبط طريقة العرض الخاصة بك عن طريق إخفاء الأعمدة أو تثبيتها لتبسيط عملية التتبع. وللحصول على أقصى قدر من المرونة، استفد من سحب وإفلات الأعمدة لصياغة طريقة العرض المثالية.

2. عزز تحرير الفريق في الوقت الفعلي في مستندات ClickUp Docs

تعاون في الوقت الفعلي واحتفظ ببياناتك مخزنة بأمان في مكان واحد مع ClickUp Docs

دون عناء إدارة المهام والبقاء منظمًا، وتعزيز التعاون مع مستندات ClickUp -ميزة إدارة المستندات الفريدة للمنصة.

تمكّنك ميزة المستندات من إنشاء مستندات خاصة بالمهام والمشروعات وتحريرها ومشاركتها مع فريقك وأصحاب المصلحة.

يمكنك تمكين أعضاء الفريق من تحرير المستندات المتعلقة بالمهام و التعاون في الوقت الفعلي بغض النظر عن مكان وجودهم. شارك أفكارك وأفكارك في التعليقات، وقم بتعيين عناصر العمل لأعضاء الفريق، و حوّل النص إلى مهام قابلة للتتبع للحفاظ على تنظيم الأمور. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة أدوات لتعديل حالات المشروع وتعيين المهام دون مغادرة المستند. 🎯

بمجرد الانتهاء من إنهاء مستند، يمكنك ربطه بمهمة بسلاسة، مما يعزز التنظيم ويجعل سير عملك مركزياً. كل عنصر في مستندات ClickUp Docs قابل للتخصيص، بحيث يمكنك تخصيص مستنداتك لتتناسب مع مهامك ومشاريعك وديناميكيات فريقك بشكل عام.

3. وفِّر الوقت مع أتمتة ClickUp

توفير الوقت في المهام المتكررة باستخدام أتمتة ClickUp Automations

قل وداعًا للمهام التي تستغرق وقتًا طويلاً وانغمس في المهام المهمة حقًا باستخدام أتمتة ClickUp . لديك مجموعة من أكثر من 100 عملية أتمتة للاختيار من بينها، مما يسهل عليك تبسيط مهام سير العمل والتعامل مع المهام الروتينية وإدارة عمليات تسليم المشروع بسلاسة.

استفد من الأتمتة التي تم إنشاؤها مسبقًا أو قم بتخصيصها لتناسب احتياجاتك تمامًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء مهام جديدة دون عناء وإنشاء إجراءات تشغيل موحدة واضحة عبر فريقك دون عناء.

يمكنك أيضًا تعيين المهام تلقائيًا وإسقاط التعليقات وحالات المناوبة. حافظ على سير عملك من خلال تعديل المهام والأولويات تلقائيًا أو تطبيق العلامات والقوالب عند حدوث تغييرات في الحالة. 🤩

علاوةً على ذلك، تتكامل أتمتة ClickUp Automations بشكل جيد مع التطبيقات الخارجية مثل جداول بيانات Google Sheets وAirtable، مما يجعل جميع مهامك وعملياتك في مساحة عمل واحدة مشتركة.

ClickUp: متجرك الشامل لسير العمل المبسط

يجب ألا تقبل بأي شيء أقل من الأفضل عند اختيار منصة جداول بيانات - و ClickUp هو الأكثر عملية بديل لجداول بيانات جوجل وAirtable. لقد أحدث ثورة في اللعبة من خلال تبسيطه لميزات من الدرجة الأولى في تصميم سهل الاستخدام.

يضم أكثر من 1,000 عملية تكامل , أكثر من 15 عرضًا للمشروع والعديد من قوالب مصممة مسبقًا فإن ClickUp يرتقي بتخزين البيانات وإدارتها إلى مستوى جديد تمامًا. 📈

هل أنت مستعد للغوص؟ اشترك في خطة ClickUp المجانية وابدأ في اكتشاف إمكانياتها اللانهائية!