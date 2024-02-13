10 قوالب مجانية للأرباح والخسائر لتبسيط العمليات المحاسبية لشركتك

أن تكون محاسباً يعني أن تحب الأرقام، ولكن الأرقام لا تبادلك الحب دائماً.

من قضاء وقت متأخر من الليل في موازنة حسابات الشركة إلى التحديق في جداول البيانات إلى ما لا نهاية لمعرفة سبب عدم تطابق تلك الأرقام في بيان الأرباح والخسائر، يمكن أن تكون الوظيفة مأزقاً حقيقياً في بعض الأحيان!

لحسن الحظ، يمكن أن تساعد قوالب الأرباح والخسائر فرق الشؤون المالية في التعامل مع مهامها بفعالية أكبر. تعمل هذه المستندات المنسقة مسبقًا مثل سماعة الطبيب لتقييم الصحة المالية لعملك - الاستماع إلى نبضات قلب عملياتك وتلخيص التكاليف والإيرادات والنفقات الحالية أو المتوقعة خلال فترة محاسبية.

ابق معنا لتتعرف على كيفية الحفاظ على نشاطك التجاري حيًا ومزدهرًا مع 10 نماذج أرباح وخسائر من الدرجة الأولى مخصصة للأبطال الخارقين في المحاسبة! 🦸

ما هو قالب الربح والخسارة؟

يأتي قالب الأرباح والخسائر (P&L) مع بيان الدخل المبدئي الذي يسهل إنشاء التوقعات المالية وإجراء تحليل النمو على أساس سنوي. وهو يوفر لمحة شاملة عن الوضع المالي للشركة من خلال عناصر مثل:

الإيرادات أو تدفقات المبيعات

النفقات الثابتة (مثل الإيجار)

النفقات المتكررة (مثل فواتير الخدمات)

الاستهلاك

تكلفة البضائع المباعة (COGS)

احتياطيات الضرائب والديون المعدومة

إجمالي وصافي الأرباح

يعمل بيان أو قالب بيان الأرباح والخسائر على تبسيط إعداد التقارير والتحليلات من خلال توفير تنسيق موحد يضمن الاتساق في حساب البيانات المالية وتتبعها.

يسمح ذلك لأصحاب المصلحة بتقييم الأداء المالي للشركة بسرعة دون إنشاء جداول بيانات معقدة من الصفر، مما يسهل البقاء في صدارة المنافسة والحفاظ على عمليات مستدامة.

اطلع على عمل فرقك في لمحة سريعة من خلال تتبع أو تصنيف التقدم الإجمالي في لوحات معلومات ClickUp

تلبي هذه القوالب احتياجات الشركات من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبيرة. ويمكنك ضبط المستند على أساس شهري أو سنوي أو تقارير الأعمال الفصلية مما يتيح لك مقارنة البيانات، وتحديد أنماط الدخل والإنفاق، واتخاذ قرارات مستنيرة لتنمية أعمالك. 🌱

ما الذي يجعل قالب الربح والخسارة جيداً؟

يمكن لقالب الربح والخسارة الجيد أن يلعب دوراً رئيسياً في اتخاذ قرارات مثل إعطاء الضوء الأخضر أو وقف الاستثمارات والعمليات. وبسبب المخاطر الكبيرة، يجب أن يكون:

شاملًا: يجب أن يغطي مصادر الدخل وأنواع النفقات ذات الصلة، مما يوفر صورة موثوقة للأداء المالي للشركة متماسك بصرياً: يجب أن يكون قالب الأرباح والخسائر منظمًا بشكل جيد وسهل التصفح، مع خيارات لتضمين الرسوم البيانية والمخططات للمساعدة في تحديد الاتجاهات وفهم البيانات في لمحة سريعة قابلة للتخصيص: كل نشاط تجاري فريد من نوعه، لذا يجب أن يسمح القالب بالتخصيص ليناسب عملياتك الخاصة سهل الاستخدام: حتى أولئك الذين ليس لديهم خلفية عن الشؤون المالية يجب أن يكونوا قادرين على استخدام القالب ومتابعته. المطالبات أو العناصر النائبة التي تجعل إدخال البيانات مباشرةً أمرًا مرغوبًا فيه صديقة للتحليلات: بالإضافة إلى مجرد تسجيل الأرقام، يجب أن يساعدك القالب الجيد على حساب مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) مثل هامش الربح الإجمالي أو العائد على الاستثمار (ROI) على تكلفة العمالة قابلة للمشاركة: يجب أن يكون قالب الربح والخسارة متوافقًا مع الشائع برامج جداول البيانات مثل Microsoft Excel أو جداول بيانات Google لسهولة الاستخدام والمشاركة

## 10 قوالب مجانية للأرباح والخسائر لصياغة بيانات دخل قوية

قائمتنا لأفضل 10 نماذج مجانية للأرباح والخسائر في كليك أب وسيقوم Excel إبهار المحاسبين لديك وفرق المحاسبة! دعونا نستكشف حالات الاستخدام لكل منها. 💸

1. قالب ClickUp دفتر الأستاذ العام

قالب دفتر الأستاذ العام ClickUp

مع قالب دفتر الأستاذ العام ClickUp ، ستحصل على مساعد مالي شخصي يتتبع ليس فقط كشوف الأرباح والخسائر الخاصة بك ولكن حسابات شركتك بالكامل! 🤩

يساعدك هذا القالب البديهي وسهل الاستخدام على الاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة للبنود المدينة والائتمانية والتدفقات النقدية الخاصة بك حتى تتحكم دائمًا في مصدر أموالك وإليها.

يتميز قالب الأرباح والخسائر بميزات مصممة خصيصًا الحقول المخصصة لتسجيل سمات المعاملات مثل عنوان الحساب و نوع الحساب و تاريخ المعاملة و الإيصال و رقم القيد و الخصم والائتمان و القيد و نوع قيد دفتر اليومية. بمجرد تسجيل المعاملات، يمكنك استخدام طرق العرض الأربعة الرئيسية للمستند تلقائياً لإنشاء بيانات مالية مختلفة.

إذا كنت تريد إنشاء لوحة نتائج مالية، استخدم طريقة عرض لوحة الأرباح والخسائر. فهي تصور إيراداتك ونفقاتك وأرباحك بناءً على المعاملات المسجلة، مما يمنحك رؤى في الوقت الفعلي حول كيفية أدائك. يمكنك تتبع العناصر وإعادة تصنيفها في التقرير بمجرد سحبها عبر اللوحة.

وبالمثل، تعرض طريقة عرض لوحة الميزانيات العمومية تلقائيًا جميع أصولك وخصومك وحقوق الملكية. تعمل طريقة العرض هذه على تسريع عملية تسوية الحسابات والحفاظ على اتساق سجلاتك.

إن دفتر الأستاذ العام و المعاملات تُعد طرق عرض القائمة مثالية لتتبع المعاملات اليومية المجمّعة حسب عنوان الحساب أو أي معلمة أخرى، مما يسمح لك بتعديل أو تحديث حقول محددة بسرعة.

2. قالب تقرير ميزانية ClickUp

قالب تقرير ميزانية ClickUp

تحتاج إلى مقارنة البيانات المدرجة في الميزانية والبيانات الفعلية لقياس الأرباح أو الخسائر. ومع ذلك, تتبع الميزانية وإعداد التقارير عبر فترات محاسبية مختلفة غالبًا ما يستغرق وقتًا طويلاً. وهنا يأتي دور قالب تقرير ميزانية ClickUp يمكن أن يغير قواعد اللعبة 🤑

إحدى الميزات البارزة في هذا القالب هي أقسامه المعدة مسبقاً التي تغطي خمسة جوانب مالية رئيسية:

الأرباح والخسائر: قسم مخصص لتوضيح تفاصيل الإيرادات والهوامش المتوقعة والفعلية تفصيل المبيعات: يعرض توزيعًا تفصيليًا لمبيعاتك (الفعلية والمستهدفة) في مناطق منفصلة المصروفات: يساعد في تصنيف النفقات التشغيلية ومقارنتها بالقيم المدرجة في الميزانية الميزانية العمومية: يعرض التباين بين الإيرادات مقابل النفقات الملخص التنافسي : يساعد في مقارنة أرقام إيراداتك وحصتك السوقية مع العلامات التجارية المنافسة الرائدة

يساعدك هذا الهيكل المنهجي على تخطيط إنفاقك التجاري و وضع أهداف للأداء المستقبلي . يأتي القالب مزودًا برسم بياني شريطي افتراضي لعرض البيانات المالية عبر الفترات الزمنية، ولكن يمكنك إضافة مخططات بيانية مخصصة أيضًا.

ستجد قسمين أساسيين للمراقبة والتحليل الماليين: يمكّنك قسم أداء الشهر الحالي من تفصيل الإيرادات والمصروفات التي تكبدتها شركتك في الشهر الحالي بدقة، مما يوفر لك لمحة آنية عن أدائك المالي. أما قسم الأداء السنوي فيتناول أداء شركتك على مدار العام بأكمله.

3. قالب تعقب المبيعات ClickUp

قالب تعقب مبيعات ClickUp

عزز قدرات فرق المبيعات لديك على اتخاذ القرار من خلال نموذج تعقب المبيعات ClickUp . تمنحك مجموعة ميزاته القدرة على مراقبة عملية المبيعات عن كثب واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق أهداف الربح! 🥇

لبدء رحلتك مع هذا القالب، ستحتاج أولاً إلى تحديد المنتجات أو الخدمات التي تعرضها للبيع. استخدم الحقول المخصصة لإدخال مجموعة كبيرة من البيانات، من تكاليف الشحن وتكاليف الوحدة إلى نوع المنتج وأرقام الإرجاع. قم بتعيين الربح المستهدف و هامش الربح لبدء تتبع ربحية المبيعات التي تتم أثناء قيامك بالبيع.

تساعدك الحالات المخصصة مثل اكتملت، وتحقق الهدف، ولم يتحقق الهدف، ولم يبدأ، ومستمر في الإشراف على عملياتك من أجل تحسين خط أنابيب المبيعات الخاص بك .

استفد من حالة المبيعات لكل قائمة منتج لتنظيم وتحليل بيانات مبيعاتك حسب نوع المنتج. طريقة عرض حجم المبيعات لكل شهر مشابهة بشكل أساسي للطريقة السابقة، مع اختلاف رئيسي يتمثل في أنها تنظم بياناتك حسب الشهر باستخدام حقل القائمة المنسدلة.

للحصول على نظرة عامة أكثر شمولاً، يمكنك أيضًا استكشاف جدول تعقب المبيعات، الذي يعرض أرقام مبيعاتك الإجمالية في شكل جدول مناسب. استخدم انقر فوق الأهداف لتعيين مقاييس المبيعات مثل التكلفة لكل عملية بيع، والإيرادات، والقيمة الدائمة للعميل، و لوحات المعلومات في الوقت الفعلي لتتبعها.

4. قالب التقرير الشهري لمبيعات ClickUp الشهرية

قالب التقرير الشهري لمبيعات ClickUp الشهرية

نموذج نموذج التقرير الشهري لمبيعات ClickUp الشهرية يوفر حلًا مبسطًا لنقل رؤى مثل حصص المبيعات والمصروفات والأرباح/الخسائر، وهو بمثابة سجل شامل للأداء الفردي لكل مندوب مبيعات. وهو مثالي للفرق التي تعتمد بشكل كبير على المكالمات الباردة والمتابعة لأنه

تصور التقدم المحرز نحو أهداف المبيعات الشهرية

تحديد مجالات التحسين والعمليات التي تتسبب في الخسارة

يساعد على الاستفادة من السبل المربحة بشكل أسرع

لنفترض أنك تتعامل مع فريق مبيعات منخرط في الاتصال بالعملاء المحتملين بشكل بارد حول برنامج التوظيف -يمكن أن يكون هذا القالب مورداً قيماً بعدة طرق. يمكنك استخدام قسم أفضل المؤدين في المبيعات لتسليط الضوء على الأفراد الاستثنائيين الذين حققوا معدل تحويل شهري مرتفع.

لن يؤدي ذلك إلى تعزيز الشعور بالتقدير فحسب، بل سيساعد فريقك أيضًا على تحليل أفضل الممارسات التي ساهمت في تحقيق الهدف.

باستخدام قسم معدل التحويل في الأسبوع، يمكنك تتبع الأداء الأسبوعي بشكل منهجي. على سبيل المثال، فإن ملاحظة معدل تحويل بنسبة 10% في الأسبوع الأول ومعدل 8% في الأسبوع الثاني من شأنه أن يساعدك على تحديد وإصلاح الأسباب التي أدت إلى الانخفاض.

يوفر ملخص معدل التحويل عادةً لمحة موجزة وغنية بالمعلومات عن تقدم المبيعات على مدى فترات أقصر، مما يكشف عن الاتجاهات الإيجابية أو السلبية. يمكنك إضافة رسوم بيانية ومخططات لتصور الرؤى لفهم أسرع.

5. انقر فوق قالب الحسابات الدائنة الدائنة

قالب الحسابات المستحقة الدفع ClickUp

يمكن بسهولة أن تتحول عمليات الحسابات المستحقة الدفع التي تتم إدارتها بشكل سيئ إلى كابوس هالوين مرعب، مع فقدان مسارات ورقية وإدخالات بيانات فاشلة. إن نموذج ClickUp للحسابات المستحقة الدفع يوفر حلاً بسيطًا وأنيقًا لإدارة سجلات الفواتير وتتبع المدفوعات ببراعة، مما يضمن لك أن تكون نظافة الامتثال لديك غير مخادعة. 🎃

أضف تفاصيل إلى ذممك الدائنة باستخدام الحقول المخصصة لسمات مثل الرصيد المستحق و مبلغ الفاتورة و تاريخ استحقاق الدفعة الأولية و تاريخ استحقاق الرصيد الإجمالي و الدفعة النهائية و نوع الدفع و البريد الإلكتروني و شروط الدفع.

ولكن إذا كنت ترغب حقًا في استخدام قالب الأرباح والخسائر هذا كالمحترفين، استفد من طرق العرض الثلاثة الفريدة للحصول على بيانات دفع مفيدة لبيانات الأرباح والخسائر. على سبيل المثال

طريقة عرض قائمة الحسابات الدائنة: تجميع الفواتير حسب الحالة (الفاتورة المستلمة و التوجيه و التحقق و المكتملة)، مما يوفر نظرة عامة واضحة على تقدم كل فاتورة عرض جدول نوع الدفع: يصنف الفواتير حسب نوع الدفع، مما يسهل تحديد أوضاع الدفع المختلفة عرض لوحة عمليات الدفع: يقدم صورة مفصلة لجميع الفواتير، مع تجميعها حسب الحالة و الأولوية، بينما لوحة كانبان يعرض الفواتير بصيغة البطاقة الشائعة

هناك المزيد!

تسمح الوظيفة التفاعلية للوحة كانبان بالنقر على البطاقات الفردية للوصول إلى المعلومات الخاصة بكل فاتورة وإضافة ملاحظات وإرفاق الملفات. يعمل تحديث حالة الدفع ببساطة عن طريق سحب البطاقات وإسقاطها عبر اللوحة على تبسيط عملية التعامل مع الالتزامات المالية ونفقات العمل.

6. قالب تقرير مصاريف ClickUp

قالب تقرير نفقات ClickUp

يمكن للمديرين التنفيذيين المثقلين بالحسابات المثقلة بالأعباء استخدام شيء مباشر ولكنه فعال بشكل لا يصدق لصياغة كشوف نفقات دقيقة - مثل قالب تقرير النفقات ClickUp . يأتي هذا القالب مجهزًا مسبقًا بتنسيق قياسي، لافتات، و أنماط، مما يجعل عملية إكمال ومشاركة تقارير النفقات أكثر سهولة في الاستخدام من أي وقت مضى 🤓

تدعم الواجهة البديهية للقالب تتبع النفقات متعدد الاستخدامات، سواء كنت تسجل نفقات الإدارة، أو نفقات التشغيل، أو فواتير المقاول. ستجد أقسامًا شاملة لتحديد تفاصيل النفقات العامة، مثل عضو (أعضاء) الفريق المعني، والميزانية المخصصة، ورؤوس النفقات، مما يضمن توثيق جميع النفقات المتعلقة بفريق أو مشروع معين بدقة.

يتميز قسم توزيع النفقات بجدول يمكنك من خلاله سرد النفقات، بما في ذلك التاريخ والوصف والفئات الفرعية مثل الطعام والسفر. بالنسبة لمتطلبات الامتثال، يمكنك تضمين صور الإيصالات وتقديم الأوصاف مباشرةً داخل القالب. عند إكمال التقرير، يتم توفير مساحة أخيرة للمراجعين للموافقة على المستند وتوقيعه.

غالبًا ما يستخدم قالب الأرباح والخسائر هذا من قبل فرق تخطيط الميزانية لصياغة تقارير عن تقديرات النفقات، والتي بدورها تساعد في توقعات الأرباح.

7. قالب تقرير التحليل المالي ClickUp

قالب قالب تقرير التحليل المالي ClickUp

تتبع دخلك ونفقاتك وأرباحك وخسائرك بسلاسة مع قالب التحليل المالي قالب تقرير التحليل المالي ClickUp . ينثر سحر جداول بيانات معدة مسبقًا لتبسيط المهام المرهقة مثل إدخال البيانات المالية وتتبع التغييرات دون عناء.

توفر الوسائل المرئية في القالب لقطات لتحليل التدفق النقدي ونسب السيولة والميزانية العمومية ونسب الديون، مما يجعل كل شيء في متناول الجميع، حتى لغير المتخصصين في الشؤون المالية. 💵

ابدأ تشغيل النموذج وقدم معلومات الشركة الأساسية، مع استكمال شعارك وعنوان عملك وتفاصيل الاتصال بك. بعد ذلك، قم بنسج سرد للرؤى المالية باستخدام الرسوم البيانية والمخططات الجذابة تحت مظلة أساسيات الاستثمار.

من خلال الأقسام المخصصة ل التقييم و تحليل المخاطر، يمكنك إضافة بيانات تقدم رؤى عميقة حول الوضع المالي للشركة. أخيرًا، اختتم تحليلك المالي بقسم النتائج التفصيلية، حيث يمكنك تقديم رؤى و نصائح للتحسين و خلاصة سريعة لكل ما قيل.

من خلال إعدادات الأذونات المخصصة، يمكنك التحكم بشكل كامل في من يمكنه إلقاء نظرة خاطفة على بيانات شركتك الحساسة وما إذا كان بإمكانه تعديلها أو مجرد المراقبة من الهامش.

يمكن استخدام هذا القالب أيضًا من أجل:

مقارنة المحافظ الاستثمارية على أساس الربحية

إيجاد الثغرات في أداء الشركة مقارنة بمعايير الصناعة

تحديد سبل خفض التكاليف

8. قالب Excel للأرباح والخسائر من CorporateFinanceInstitute

عند تنزيل الملف، يمكنك إدخال معلومات شركتك على الفور في خلايا لون الخط الأزرق المخصصة واختيار إما كشف حساب شهري أو سنوي

إذا كنت ترغب في إنشاء بيان دخل في جدول البيانات، فإن قالب الأرباح والخسائر في Excel من CorporateFinanceInstitute هو الحل الأمثل. يدعم هذا المستند كلاً من الشهري و السنوي البيانات السنوية .

بعد تنزيل هذا الملف، ابدأ بإدخال البيانات المالية في الخلايا المخصصة للنفقات العامة. يغطي القالب عناوين النفقات والدخل النموذجية - كل ما عليك فعله هو استبدال المعلومات الموجودة في الخلايا ذات الأرقام ذات اللون الأزرق بالبيانات الفعلية. تحتوي خلايا الأرقام ذات الخط ذي اللون الخلفي على صيغ مشفرة بشكل ثابت، والتي يجب عليك إعادة فحصها للتأكد من أن الحسابات النهائية منطقية.

لديك الحرية في إنشاء تقرير مالي عادي لكامل السنة أو نسخة مؤقتة من السنة حتى تاريخه. بمجرد الانتهاء، احفظ الملف كملف Excel أو مستند PDF، وستكون جاهزًا تمامًا.

9. قالب بيان الأرباح والخسائر في Excel بواسطة SpreadsheetPage

يوضح هذا البيان المالي الصحة المالية للشركة، سواء حققت أرباحًا أو تكبدت خسارة خلال فترة محددة

يُعد قالب بيان الأرباح والخسائر من Excel من SpreadsheetPage بمثابة مستند مناسب مصمم مسبقًا لصياغة التقارير المالية للشركة. وهو عبارة عن بيان مالي خالٍ من الأجراس والصفير يُستخدم لتسجيل البيانات لدورة محاسبية محددة ويوضح بشكل شامل الصحة المالية لشركتك من خلال الكشف عن صافي دخلها أو خسارتها.

ويشمل عناصر الربح والخسارة الرئيسية، مثل:

الإيرادات

تكلفة المبيعات (من خلال حالة المخزون)

نفقات التشغيل

الخصومات والبدلات

المصاريف الضريبية

في حين أن هذا القالب يوفر أساسًا متينًا، إلا أنك ستحتاج إلى إدخال ملخصات المعاملات في البيان يدويًا. يوفر مرونة في تحديد أسماء الفئات من خلال رموز الحسابات في ورقة عمل مخطط الحسابات، مما يتيح للمستخدمين إنشاء تقارير مخصصة. 🧾

10. قالب حساب الأرباح والخسائر في Excel من ExcelDataPro

من خلال توصيل بياناتك المالية دون عناء في الخلايا المجهزة بصيغ محددة مسبقًا، يقوم تلقائيًا بحساب أرباح شركتك أو خسائرها

قالب حساب الأرباح والخسائر في Excel Excel المكوّن من قالب Excel للأرباح والخسائر من ExcelDataPro هو مورد جاهز للاستخدام في Excel وجداول بيانات Google وOpenOffice Calc، وهو مصمم لمساعدتك في إعداد بيانات الدخل التفصيلية في لمح البصر.

يمكن لهذا القالب القابل للتكيف أن يلخص البيانات المالية لشركتك لفترات ربع سنوية أو سنوية أو شهرية. ما عليك سوى إدخال بياناتك المالية في الخلايا ذات الصيغ المحددة مسبقًا، وستجد أرقام أرباح شركتك أو خسائرها.

القالب منظم بعناية في ثلاثة أقسام. في قسم الإيرادات، يمكنك إدخال مصادر الدخل مثل إيرادات المبيعات و إيرادات الخدمات و إيرادات الفوائد. في قسم المصروفات، قم بإدراج جميع تكاليف شركتك، بما في ذلك الإعلانات، والمصروفات التشغيلية، والمرافق، ونفقات الموظفين، وغير ذلك. استخدم قسم الملخص والضرائب لتقديم لمحة عن إجمالي الربح قبل الضرائب و ضريبة الدخل، وصولاً إلى صافي الدخل.

قبل استخدام القالب، تأكد من توافق صيغته وصيغه مع اللوائح في بلدك.

## كن خبيرًا ماليًا مع أفضل قوالب الأرباح والخسائر

بيانات وقوالب الأرباح والخسائر ليست مجرد أدوات مالية - إنها مصل الحقيقة في عملك. يمنحك كل تحديث رؤية أكثر وضوحًا لكيفية تأثير قراراتك على النتيجة النهائية. يدفعك هذا الوعي المتزايد إلى البحث عن حلول مبتكرة وتبسيط العمليات لتحقيق الربحية المثلى.

إذا كنت تبحث عن المزيد قوالب المالية والمحاسبة ، استكشف ClickUp's مكتبة القوالب . المنصة أيضًا تتكامل مع العديد من الحلول البرمجية المحاسبية، مما يتيح لك الاحتفاظ بمذكرات داخلية شاملة لتبسيط المعلومات المالية. 💖