أفضل 10 تطبيقات إبداعية في عام 2025 (مجانية ومدفوعة)

هل شعرت يومًا ما أن الأفكار تنفد منك عندما تكون في أمس الحاجة إليها؟ مباشرة قبل عرض تقديمي كبير أو موعد نهائي لمشروع ما.

أنت لست وحدك.

معظمنا يحصل على أفضل الأفكار في أكثر الأوقات غير المتوقعة - أثناء الاستحمام، أو في طريق عودتنا من العمل، أو أثناء مناقشة مع صديق أو زميل. وغالبًا ما نحتفظ بهذه الأفكار بشكل عشوائي، كرسالة أو ملاحظة إلى النفس، أو ملاحظة لاصقة، أو نتوقع أن نتذكرها لاحقًا.

ومع ذلك، عندما تحتاج إلى الفكرة، تشعر وكأنك تحرك جبلاً للعثور عليها. وهنا يأتي دور التطبيقات الإبداعية التي تقدم حلولاً للتوصل إلى الأفكار وتتبعها جميعًا واستدعائها عند الحاجة إليها.

ما هو التطبيق الإبداعي؟

التطبيقات الإبداعية هي حلول برمجية تساعدك على التفكير المنهجي وتخزين واسترجاع أفكارك. يمكنك الاستفادة من هذه الأفكار عند مواجهة الإرهاق الإبداعي أو الحاجة إلى أفكار أو إلهام لمشروع ما.

العملية الإبداعية بالكاد تكون مباشرة. أنت بحاجة إلى كل المساعدة التي يمكنك الحصول عليها.

السيناريو 1: أنت تواجه متلازمة الصفحة الفارغة أو متلازمة "كتلة الكاتب" - تفتقر إلى الإلهام ولا يمكنك أن تدع عصائرك الإبداعية تتدفق.

الحل المحتمل: الإجابة على المطالبات أو استخدام قالب يناسب ما تعمل عليه. يمنحك هذا فوزًا سريعًا ومقدمة لبدء عملياتك الإبداعية.

سترى في المقال كيف أن التطبيقات المختلفة لها أساليب متنوعة في التعامل مع المطالبات (بما في ذلك مجموعة من البطاقات!).

السيناريو 2: أنت الآن في 50% من مشروعك، وقد وصلت إلى حائط مسدود ولا يمكنك حل مشكلة توقف مشروعك عن التقدم. هذا تحدٍ إبداعي وتنفيذي على حد سواء.

ستحتاج إلى أن يكون لديك أمثلة سابقة لمثل هذه المشاريع وكيف تم إنجازها لإلهامك.

الحل المحتمل: ملف السحب الشهير.

تقليدياً، الملف الممسوح هو مجموعة من الرسائل الإعلانية ورسائل المبيعات الناجحة. كان لدى مؤلفي الإعلانات والمخرجين المبدعين ملف ممسوح لإعلاناتهم المفضلة يمكنهم العودة إليه كلما احتاجوا إلى الإلهام.

أما اليوم، فالتطبيقات كثيرة في مختلف التخصصات:

يمكن أن يكون لدى الكاتب مجموعة من الملاحظات من كتب مؤلفيهم المفضلين

يمكن للمسوق عبر البريد الإلكتروني أن يكون لديه مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني المفضلة لديه

يمكن لكاتب المدونة حفظ أفضل العناوين

يمكن للمصمم حفظ الصور أو الصور لاستخدامها والاستشهاد بها في أي وقت

يمكن لمهندس البرمجيات أن يحتفظ بمجموعات أكواد من مهندسين آخرين معجبين بهم

ما الذي يجب أن تبحث عنه في التطبيقات الإبداعية؟

إن العثور على التطبيق المناسب الذي يناسب احتياجاتك سيضمن لك الحصول على الدعم الإبداعي المطلوب ولن ينفد منك الإلهام الذي يمكنك الاستفادة منه. إليك بعض الأشياء التي يجب البحث عنها في التطبيق الإبداعي المناسب.

✅ سهل الاستخدام

يجب أن يكون التطبيق الإبداعي سهل الاستخدام للأشخاص من جميع الأعمار والخلفيات. ابحث عن تطبيق بواجهة مستخدم بسيطة لمساعدتك على البدء بسرعة,

✅ مرن وقابل للتخصيص

يجب أن يكون التطبيق الإبداعي مرنًا بما يكفي لاستيعاب أسلوب عملك. على سبيل المثال، سواء كنت فردًا أو فريقًا صغيرًا، يجب أن يتكيف التطبيق الإبداعي بسلاسة مع سير عملك الحالي ومجموعة أدواتك.

✅ تعاوني

إذا كنت تعمل كفريق، يجب أن يتيح لك التطبيق التعاون داخل المنصة بحيث يكون الجميع على نفس الصفحة. مدمج,

التعاون في الوقت الحقيقي

يلغي الحاجة إلى متابعة رسائل البريد الإلكتروني أو منصات المراسلة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى ضياع الأفكار.

✅ تتبع التقدم في الوقت الفعلي

لا تدع فكرة تستهلك كل وقتك. ابحث عن تطبيق إبداعي مزود بمتتبع للمشروع في الوقت الفعلي يساعدك على البقاء على المسار الصحيح مع المواعيد النهائية. هذا أمر بالغ الأهمية خاصة إذا كنت تتعامل مع مشاريع متعددة.

أفضل 10 تطبيقات إبداعية لاستخدامها في عام 2024

بعد تجربة العديد من التطبيقات الإبداعية، وضعنا قائمة مختصرة بأفضل عشرة تطبيقات إبداعية.

1. كليك أب

تحويل الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ على السبورة البيضاء ClickUp

ClickUp هو أحد أفضل التطبيقات الإبداعية مع ميزات تساعد الأفراد والفرق الإبداعية على التفكير والعصف الذهني وتبسيط أفكارهم.

في حين أن الفكرة قد تشكل جوهر تفكيرك - يجب أن تترجم إلى شيء ذي معنى.

وهنا يأتي دور تطبيق ClickUp الممتاز. حيث يمكنك تحويل فكرتك إلى مشروع، وتقسيمها إلى مهام أصغر، وتتبع التقدم المحرز، والتعاون مع أعضاء الفريق حتى لا تصبح فكرتك مجرد فكرة.

إحدى الميزات التي ستحب استخدامها هي

ClickUp Whiteboard

. يوفر لوحة مثالية لتبادل الأفكار بصريًا وتحويلها إلى عناصر عمل قابلة للتخصيص. كما أنها رائعة أيضًا لإنشاء لوحات مزاجية.

يساعدك Clickup أيضًا على إنشاء رابط بين الأفكار المتعددة وإنشاء سير عمل مخصص على لوحة التحكم لبدء العمل عليها.

ClickUp Mind Maps

هي واحدة من أقوى الميزات لربط النقاط بين الأفكار!

ارسم الروابط واربط العناصر معًا لإنشاء خرائط طريق أو سير عمل من أفكارك مع فريقك في ClickUp Whiteboards

يمكنك تنزيل ClickUp على أي جهاز أو منصة. يوفر التطبيق إصدارًا لسطح المكتب لنظامي MacOS وويندوز، وتطبيقًا للجوال لأجهزة iPhone وAndroid، وإضافة لمتصفح Chrome، وإضافة للبريد الإلكتروني.

ClickUp أفضل الميزات

رسم الخرائط الذهنية: سرد الأفكار أو المهام وتصورها أثناء جلسات العصف الذهني

سرد الأفكار أو المهام وتصورها أثناء جلسات العصف الذهني تعاون الفريق في الوقت الفعلي: التعاون مع أعضاء الفريق بسرعة من خلال الدردشة والتعليقات

التعاون مع أعضاء الفريق بسرعة من خلال الدردشة والتعليقات ClickUp AI: إنشاء ملخصات التصميم، ورحلات المستخدمين، والموجزات الإبداعية، والمزيد بمساعدة الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت والجهد

إنشاء ملخصات التصميم، ورحلات المستخدمين، والموجزات الإبداعية، والمزيد بمساعدة الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت والجهد إدارة المشروع: إضافة الجداول الزمنية، وتعيين المهام، والسماح لأصحاب المصلحة بتقديم طلبات التغيير، وتصور الجداول الزمنية، وتتبع تقدم المشاريع الإبداعية على لوحة تحكم واحدة لتحديد العوائق

قيود ClickUp

لم يقدم إصدار ClickUp للهاتف المحمول بعد جميع ميزات إصدار سطح المكتب

يحتاج التكامل مع Slack إلى تحسين

تسعير #### ClickUp

يقدم ClickUp خمس خطط تسعير تناسب كل فريق إبداعي:

مجانية للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متوفر على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو في الشهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000+ تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. براينسباركر

عبر

براينسباركر

Brainsparker هو تطبيق إبداعي يستخدم تقنيات التدريب المتقدمة ومبادئ علم الأعصاب. يلهم التطبيق الإبداع من خلال مجموعات البطاقات والدورات التدريبية والتدريب المتقدم - مما يجعله مناسباً لجميع الفئات العمرية.

يوفر التطبيق واجهة تفاعلية تتيح لك بدء عملية الإبداع من خلال اختيار البطاقات التي توفر لك مطالبات. يمكنك استخدام هذه المطالبات للتفكير في الرحلات الإبداعية وتطوير أفكار جديدة والتغلب على العوائق.

يقدم Brainsparker العديد من المجموعات المجانية والمتميزة مع اقتباسات وصور وأفكار ملهمة.

أفضل ميزات برنامج Brainsparker

مجموعات البطاقات: أكثر من 25 مجموعة بطاقات لتحفيز طاقاتك الإبداعية، مثل أسئلة التدريب، والكلمات المحفزة، والاقتباسات، وعبارات العمل، والصور

أكثر من 25 مجموعة بطاقات لتحفيز طاقاتك الإبداعية، مثل أسئلة التدريب، والكلمات المحفزة، والاقتباسات، وعبارات العمل، والصور مجموعات البطاقات الصغيرة: التفكير الإبداعي و تقنيات العصف الذهني لمساعدتك على تمرين عضلاتك الإبداعية

التفكير الإبداعي و تقنيات العصف الذهني لمساعدتك على تمرين عضلاتك الإبداعية إشعارات الشرارة اليومية وأداة الشاشة الرئيسية: احصل على إلهامك اليومي من خلال إشعارات تلقائية بناءً على مجموعات البطاقات التي تختارها

قيود برنامج Brainsparker

قد يكون من الصعب العثور على مجموعة بطاقات لمشاريع إبداعية محددة

لا تتوفر تطبيقات لسطح المكتب أو الأندرويد

تسعير Brainsparker #### تسعير Brainsparker

مجاناً إلى الأبد مع مجموعات بطاقات محدودة

مع مجموعات بطاقات محدودة خطة ممتازة - بطاقة VIP: 9.6 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Brainsparker #### تقييمات ومراجعات Brainsparker

متجر التطبيقات: 4.6/5 (151 تقييم)

3. مايندمايستر

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مايندمايستر

MindMeister هو برنامج إبداعي لرسم الخرائط الذهنية. يساعدك على تكوين روابط بين أفكارك ومفاهيمك من خلال إنشاء مخططات انسيابية مخصصة.

هل تواجه عقبة إبداعية؟ تسمح لك الخريطة الذهنية بتصور فكرتك والخطوات التالية اللازمة لجعلها تنبض بالحياة.

يناسب المحرر المدمج الأفراد والفرق الإبداعية ويمكنه المساعدة في تبسيط جلسات العصف الذهني وجداول أعمال الاجتماعات والملاحظات وتخطيط المشاريع.

أفضل ميزات MindMeister

تخطيطات الخرائط المختلطة: سجل الأفكار الإبداعية في ثلاثة تخطيطات للخرائط - عرض الخريطة الذهنية أو المخطط التنظيمي أو القائمة، والتي يمكنك استخدامها على لوحة واحدة

سجل الأفكار الإبداعية في ثلاثة تخطيطات للخرائط - عرض الخريطة الذهنية أو المخطط التنظيمي أو القائمة، والتي يمكنك استخدامها على لوحة واحدة القوالب: استكشف قوالب الخرائط الذهنية المحددة مسبقًا وقم بتخصيصها لتناسب ملخصاتك الإبداعية

استكشف قوالب الخرائط الذهنية المحددة مسبقًا وقم بتخصيصها لتناسب ملخصاتك الإبداعية الروابط: إنشاء وإظهار العلاقات بين أي موضوعين في الخريطة الذهنية وتمييز نقاط البداية أو النهاية بخطوط اتصال قابلة للتخصيص

إنشاء وإظهار العلاقات بين أي موضوعين في الخريطة الذهنية وتمييز نقاط البداية أو النهاية بخطوط اتصال قابلة للتخصيص ملاحظات قابلة للتوسيع: أضف المزيد من السياق إلى المواضيع والمرفقات المعينة مثل المستندات والروابط وما إلى ذلك.

قيود MindMeister

يقيدك التطبيق المجاني بثلاث خرائط ذهنية فقط

تسعير #### MindMeister

خطة أساسية مجانية

مجانية شخصية : 3.5 دولار شهرياً

: 3.5 دولار شهرياً احترافية : 5.5 دولارات شهريًا

: 5.5 دولارات شهريًا شركة: 8.5 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات MindMeister

G2: 4.3/5 (31 مراجعة)

4.3/5 (31 مراجعة) Capterra: 4.6/5 (279 مراجعة)

4. سيمبل مايند

عبر

سيمبل مايند

SimpleMind هي أداة رائعة أخرى لرسم الخرائط الذهنية للمبدعين لتصور وتنظيم أفكارهم ومهامهم.

يركز التطبيق الإبداعي على مساعدتك في التفكير في الأفكار خطوة بخطوة. يمكن أن تعمل الخرائط الذهنية التي تم إنشاؤها على لوحة التحكم كعملية كاملة لتنفيذ خطة أو مشروع.

على سبيل المثال، إذا كنت تخطط لإعادة تصميم موقعك الإلكتروني، يمكنك إنشاء مستويات مختلفة من الارتباط بناءً على المهام التي يجب إكمالها قبل المشروع وأثناءه وبعده. تتضمن هذه المهام التصميم والتطوير وكتابة الإعلانات والمهام الصغيرة مثل الموجز والبحث والمخطط التفصيلي والمسودة الأولى وما إلى ذلك.

يُعرف SimpleMind أيضًا باستخدام ألوان مختلفة للارتباطات لتحسين استرجاع الذاكرة.

أفضل ميزات SimpleMind #### SimpleMind

تخطيط ذهني بديهي: قم بتدوين الأفكار وربط النقاط للمهام التي تنبع من كل عقدة

قم بتدوين الأفكار وربط النقاط للمهام التي تنبع من كل عقدة تخطيط الشكل الحر والتخطيط التلقائي: استخدم الشكل الحر لوضع المواضيع في أي مكان على اللوحة أو التخطيطات التلقائية للعصف الذهني المنظم

استخدم الشكل الحر لوضع المواضيع في أي مكان على اللوحة أو التخطيطات التلقائية للعصف الذهني المنظم أوراق الأنماط والتفاصيل: قم بتخصيص خرائطك الذهنية بألوان وخطوط وعناصر تصميم قابلة للتخصيص والمزيد

قم بتخصيص خرائطك الذهنية بألوان وخطوط وعناصر تصميم قابلة للتخصيص والمزيد المرفقات: أضف صورًا وأيقونات وتسميات ومربعات اختيار والمزيد لإضافة سياق إضافي

قيود سيمبل مايند #### قيود سيمبل مايند

لا توجد عيوب ملحوظة

تسعير SimpleMind

مجانًا خطة

الإصدار التجريبي: مجانًا لمدة 30 يومًا

مجانًا لمدة 30 يومًا الإصدار الاحترافي (لمستخدم واحد): 53 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات SimpleMind

G2: 4.7/5 (7 تقييمات)

4.7/5 (7 تقييمات) متجر التطبيقات: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

5. لوسيدتشارت

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لوسيدتشارت

يساعد Lucidchart على الجمع بين الأفكار والأشخاص لزيادة كفاءة الفريق وإنتاجيته من خلال الإشارات البصرية.

إنه برنامج قائم على السحابة

مساحة عمل مرئية

تتيح للمصممين إنشاء مخططات غنية من خلال ربط البيانات. يمكنك ربط مكونات البيانات مثل المحادثات، والأشخاص، والتطبيقات، والعمليات، وإنشاء مخططات انسيابية مخصصة يسهل متابعتها.

Lucidchart أفضل الميزات

القوالب: مكتبة واسعة من القوالب لأغراض مختلفة يمكن تحريرها لتناسب أهداف عملك

مكتبة واسعة من القوالب لأغراض مختلفة يمكن تحريرها لتناسب أهداف عملك التعاون على السبورة البيضاء: لوحة بيضاء افتراضية لجلسات العصف الذهني وتعاون الفريق على أفكار المشروع

لوحة بيضاء افتراضية لجلسات العصف الذهني وتعاون الفريق على أفكار المشروع سجل المراجعة: سجل تدقيق مفصل للتغييرات التي تم إجراؤها على السبورة البيضاء والمستندات والمخططات الانسيابية

سجل تدقيق مفصل للتغييرات التي تم إجراؤها على السبورة البيضاء والمستندات والمخططات الانسيابية تصور البيانات: ميزات التصور التلقائي مثل المخطط التنظيمي والحاويات الذكية وربط البيانات والملاحظات اللاصقة والأشكال الديناميكية والمزيد

قيود Lucidchart

سيتعين على المبتدئين تعلم كيفية الحصول على المخططات بشكل صحيح عن طريق التجربة والخطأ

يحتوي الإصدار المجاني على قيود على المستخدمين والتخزين والميزات

تسعير لوسيدتشارت

خطة مجانية

الفردية: 7.95 دولار/شهريًا

7.95 دولار/شهريًا الفريق: 9 دولار/مستخدم/شهرياً

9 دولار/مستخدم/شهرياً المؤسسات: اتصل بالمبيعات

تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت #### تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت

G2: 4.5/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1,900 تقييم)

6. كوفيتي

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الحساسية

إذا كنت في أفضل حالاتك الإبداعية في الإعدادات غير الرسمية، جرب تطبيق Coffitivity. يعتمد هذا التطبيق على الأبحاث التي تشير إلى أن الضوضاء الخفيفة والإلهاء الخفيف يحفزانك على الإبداع.

يُعيد Coffitivity إنشاء الأصوات المحيطة في الجامعات والصالات والمقاهي لجعل العمل عن بُعد ممتعاً ومنتجاً، مما يمنحك بيئة إبداعية.

أفضل ميزات Coffitivity

سهولة الاستخدام: وظائف التطبيق البسيطة تجعل من السهل البدء في استخدامه

وظائف التطبيق البسيطة تجعل من السهل البدء في استخدامه مكتبة صوتية: مكتبة من الأصوات المحيطة التي تحاكي بيئة المقهى

قيود Coffitivity

أصوات محدودة

تحتاج الأصوات الإضافية إلى رسوم إضافية بقيمة 9 دولارات

يعتمد تطبيق Coffitivity على فكرة متخصصة قائمة على تشتيت الصوت وقد لا يكون مناسباً للجميع

تسعير Coffitivity

مجاني الخطة

القسط: 9 دولارات في السنة

تقييمات ومراجعات Coffitivity

غير متوفر

7. ميرو

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ميرو

Miro عبارة عن مساحة عمل مرئية تتيح لك إضفاء الحيوية على الأفكار والعمليات من خلال الرسم التخطيطي، والصياغة التخطيطية، واللوحات البيضاء، ورسم الخرائط الذهنية، وغيرها من الأدوات المرئية.

باستخدام قوالب Miroverse، يمكنك تخطيط رحلات العملاء وإعداد لوحات التفكير التصميمي في دقائق.

ميرو أفضل الميزات

الرسم التخطيط ورسم خرائط العمليات: إنشاء مخططات انسيابية سهلة وسريعة وخرائط رحلة مع تنسيق قابل للتخصيص ومكتبة واسعة من الأشكال والموصلات

إنشاء مخططات انسيابية سهلة وسريعة وخرائط رحلة مع تنسيق قابل للتخصيص ومكتبة واسعة من الأشكال والموصلات تصوير المحتوى والبيانات: اجمع الوثائق والتصاميم ونتائج الاستطلاع ومقاطع الفيديو والبيانات المباشرة في لوحة تحكم واحدة لسهولة التعاون

اجمع الوثائق والتصاميم ونتائج الاستطلاع ومقاطع الفيديو والبيانات المباشرة في لوحة تحكم واحدة لسهولة التعاون مساعدات ميرو: خرائط ذهنية ومخططات ورموز وملخصات ذكية لملاحظات لاصقة متعددة يتم إنشاؤها تلقائيًا

خرائط ذهنية ومخططات ورموز وملخصات ذكية لملاحظات لاصقة متعددة يتم إنشاؤها تلقائيًا إدارة المشاريع المرئية: تتبع المهام عبر المشاريع في لوحة كانبان المرنة والديناميكية

قيود ميرو

يمكن أن يربك ميرو المبتدئين على الرغم من واجهته سهلة الاستخدام

واجه عدد قليل من المستخدمين مشكلات في الأداء والتنسيق عند تحميل الصور

لا يوجد تكامل مع مجموعة مايكروسوفت وجوجل

تسعير ميرو

خطة مجانية

المبتدئين: 8 دولارات/مستخدم/شهرياً

8 دولارات/مستخدم/شهرياً الشركات: 16 دولارًا/مستخدم/شهريًا

16 دولارًا/مستخدم/شهريًا المؤسسات: اتصل بالمبيعات

ميرو التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,300 تقييم)

8. ملحوظة

عبر

قابلية الملاحظة

Notability هو تطبيق إبداعي يزيل الحاجة إلى حفظ الأفكار والصور والتقاط لقطات شاشة في أماكن مختلفة عند ظهور الإلهام.

يقدم التطبيق مجموعة أدوات مرئية لتدوين الملاحظات مع واجهة واضحة لحفظ ملاحظاتك وتسجيلها ومشاركتها. كما يتيح لك خربشة الأفكار، وتدوين الملاحظات، ورسم المراجع، والمزيد لإنشاء لوحة عمل.

التطبيق متاح للتنزيل على أجهزة Mac وiPhone وiPad.

أفضل الميزات #### Notability

قوالب ورقية: استخدم قوالب وخلفيات مختلفة لتدوين الملاحظات

استخدم قوالب وخلفيات مختلفة لتدوين الملاحظات أدوات الوسائط المتعددة: اختر أدوات مثل القلم الرصاص وقلم التظليل والنص والصوت لتشعب الأفكار والملاحظات

اختر أدوات مثل القلم الرصاص وقلم التظليل والنص والصوت لتشعب الأفكار والملاحظات التنظيم: تنظيم الملاحظات باستخدام مواضيع وفواصل قابلة للتخصيص

تنظيم الملاحظات باستخدام مواضيع وفواصل قابلة للتخصيص وضع العرض التقديمي: عرض الأفكار في وضع ملء الشاشة دون تشتيت انتباه أشرطة الأدوات

عرض الأفكار في وضع ملء الشاشة دون تشتيت انتباه أشرطة الأدوات معرض الملاحظات: البحث عن ملاحظاتك أو مشاركتها مع مستخدمين آخرين في مجتمع مغلق

البحث عن ملاحظاتك أو مشاركتها مع مستخدمين آخرين في مجتمع مغلق التسجيل وإعادة التشغيل: تسجيل الصوت لالتقاط الأفكار ومزامنتها تلقائيًا مع الملاحظات

قيود قابلية الملاحظة

مكتبة ملصقات محدودة للملاحظات

تقدم النسخة المجانية عددًا محدودًا من التعديلات شهريًا

لا يدعم أجهزة أندرويد

تسعير #### Notability

مجاني للاستخدام مع عمليات الشراء داخل التطبيق

تقييمات ومراجعات Notability

G2: 4.6/5 (41 تقييم)

4.6/5 (41 تقييم) Capterra: 4.7/5 (36 مراجعة)

9. اسكتشات تياسوي

عبر

اسكتشات تياسوي

يقدم Tayasui Sketches للفنانين والمصممين أداة رقمية لتجربة رسم واقعية.

يوفر هذا التطبيق الإبداعي إحساساً طبيعياً للرسومات واللوحات من خلال الاهتمام بأدق التفاصيل، مثل ضغط القلم الرصاص والسرعة والاتجاه والإمالة.

تياسوي اسكتشات تياسوي الميزات

معاينة الفرشاة: أكثر من 100 فرشاة متنوعة تتكيف مع لمسة قلم Apple Pencil

أكثر من 100 فرشاة متنوعة تتكيف مع لمسة قلم Apple Pencil فرشاة الألوان المائية: ضربات وتأثيرات واقعية بالألوان المائية

ضربات وتأثيرات واقعية بالألوان المائية مكتبة الألوان: مكتبة واسعة من الألوان والقدرة على مزج لونين أو أكثر

قيود اسكتشات تياسوي #### قيود اسكتشات تياسوي

يأتي الإصدار المجاني بميزات محدودة

إصدار سطح المكتب متاح فقط لنظام التشغيل MacOS

يمكن أن تكون الخطة القياسية مكلفة للمصممين المبتدئين والطلاب

الأنسب للمصممين المبدعين

تسعير #### تياسوي سكيتشز

الإصدار المجاني

الإصدار القياسي: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا ترخيص لنظام ماك فقط: 120 دولارًا أمريكيًا - شراء لمرة واحدة

120 دولارًا أمريكيًا - شراء لمرة واحدة الشركات: 240 دولارًا في السنة

تقييمات ومراجعات برنامج تياسوي سكيتشس

G2: 4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 700 تقييم)

10. المنسق

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المنسق

Curator هو تطبيق إبداعي غني بالميزات يساعدك على جمع الأفكار وتنظيمها وتقديمها بطريقة منهجية. يمكن لهذا التطبيق أن يحل محل منصات مثل Pinterest وEvernote وInstagram، حيث يعمل كمستودع لجميع أفكارك.

يحتوي التطبيق الإبداعي أيضًا على ميزات تساعد على التعاون بسهولة مع أعضاء الفريق.

Curator أفضل الميزات

سهولة التجميع: تدوين الملاحظات في شكل روابط مواقع ويب أو صور أو نصوص أو رسومات تقريبية

تدوين الملاحظات في شكل روابط مواقع ويب أو صور أو نصوص أو رسومات تقريبية تنظيم الأفكار: سحب وإسقاط الأفكار في فئات لتنظيم أفضل

سحب وإسقاط الأفكار في فئات لتنظيم أفضل العرض التقديمي: مرر بسهولة بين الملاحظات في وضع ملء الشاشة للحصول على عروض تقديمية فورية

مرر بسهولة بين الملاحظات في وضع ملء الشاشة للحصول على عروض تقديمية فورية مشاركة وتعاون: إرسال القصص المصورة عبر البريد الإلكتروني أو التعاون من خلال دعوة أعضاء الفريق إلى لوحتك

قيود منسق #### قيود المنسق

نقص البرامج التعليمية المحدثة على موقعه الإلكتروني

التطبيق مقصور على مستخدمي iPhone أو iPad

تسعير #### المنسق

خطة مجانية

البريميوم (للأفراد): 4.99 دولار شهريًا

4.99 دولار شهريًا البريميوم (للأعمال): اتصل بالمبيعات

التقييمات والمراجعات

متجر التطبيقات: 4/5 (12 تقييمًا)

اجعل أفكارك تنبض بالحياة مع أفضل التطبيقات الإبداعية

لحظة إلهام، شرارة، ولادة فكرة جديدة - هذه هي التجارب التي تمنحنا السعادة والإنجاز. وأي تغيير أو نمو كبير يبدأ كفكرة صغيرة. سواء في العمل أو في حياتنا الشخصية.

يحتاج الإبداع إلى التعزيز والرعاية والاهتمام. والتطبيقات الإبداعية تفعل ذلك بالضبط.

اختر التطبيق الذي يناسب احتياجاتك، ويناسب سير عملك، ويعمل بشكل جيد مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. وتأكد من أن أفكارك تتحول إلى شيء مفيد.

هذا هو المكان الذي يفوز فيه ClickUp.

يمكّنك ClickUp أنت وفريقك من التقاط الأفكار في الوقت الفعلي وبناء مستودع للأفكار الإبداعية التي يمكنك الاستفادة منها. ومن ثم، من العصف الذهني إلى وضع الأفكار إلى التنفيذ إلى قياس النتائج - انطلق إلى النهاية مع ClickUp.

هل تريد أن تعرف لماذا تختار الفرق الإبداعية ClickUp؟

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