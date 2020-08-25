دليل التدريب الرشيق (الدورات التدريبية + العمليات)

هل تبحث عن دليل دليل تدريب_ رشيق؟

عندما يتعلق الأمر بإدارة مشروع رشيق، فأنت بحاجة إلى تعلم بعض الأشياء:

الأساليب الرشيقة، والمفاهيم، والأدوار، والمسؤوليات... والقائمة لا تنتهي!

_لكن كيف تفعل ذلك؟

مع التدريب الرشيق!

ستتعرف في هذه المقالة على ماهية التدريب الرشيق وفوائده الرئيسية.

سنغطي أيضًا سبع دورات تدريبية وكيف يمكنك استخدام تدريب أجايل لتصبح محترفًا ممتازًا في إدارة المشاريع الرشيقة في عام 2022.

لنبدأ!

ما هو تدريب أجايل؟

يعلمك تدريب أجايل مفاهيم منهجية أجايل لمساعدتك على إدارة مشاريع وفرق أجايل بالطريقة الصحيحة.

ولكن ما هي منهجية أجايل_؟ الرشيقة هي طريقة حديثة لإدارة المشاريع تساعدك على تقسيم مشروع كبير إلى مراحل تطوير أصغر، تُعرف باسم المخططات.

في طريقة Agile، تقوم بتطوير المنتج في سباقات السرعة وتحصل على ملاحظات العملاء في نهاية كل مرحلة، وتنفذ التغييرات المطلوبة قبل إصدار المنتج التالي.

والنتيجة؟

بينما تقوم بإشراك العملاء بنشاط في عملية تطوير رشيقة ستطور منتجًا يناسب احتياجاتهم تمامًا، مما يجعلهم يرقصون فرحًا!

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3 فوائد رئيسية للتدريب الرشيق

من المؤكد أن إطار عمل أجايل هو طريقة حديثة لإدارة المشاريع. ولكنه يأتي أيضًا مع الكثير من المفاهيم والأدوار والمسؤوليات الجديدة.

ولهذا السبب تحتاج بشكل مثالي إلى دورة تدريبية في أجايل.

فيما يلي بعض الفوائد التي ستجنيها من دورة تدريبية في أجايل:

1. تعلم الأساسيات

إن الالتحاق بدورة تدريبية يعلمك الأساسيات والمفاهيم المتعمقة لطريقة أجايل.

ولكن هذا ليس كل شيء!

فالتدريب الرشيق يساعدك أيضاً على

فهم كيفية استخدام عملية أجايل للتحسين المستمر والاختبار المنتظم لتطوير منتجات رائعة

إجراء مراسم أجايل بسلاسة، مثل التخطيط والاجتماعات الاسترجاعية

تعرف على كيفية تنفيذ ملاحظات العملاء في نهج أجايل

2. تسهيل التحول الرشيق

بغض النظر عن حجم التحول، فإن التكيف مع التغييرات الجديدة ليس بالأمر السهل.

ففي نهاية المطاف، سيكون إدخال تغييرات كبيرة على العنصر الأساسي للمؤسسة دائمًا أمرًا صعبًا.

_ولكن هل هذا يعني أنك تستدعي المتاعب؟

يتضمن التحول الرشيق عادةً ما يلي:

تحليل موقف مؤسستك الحالي على جميع الجبهات

فهم رؤية ورسالة التحول

وضع قواعد التواصل لأعضاء الفريق

وضع خطط لتدريب الموظفين الذين ليسوا على دراية بأجايل

وبما أن الدورة التدريبية في أجايل تعلمك هذه الجوانب، ستعرف كيفية تنفيذ التحول الرشيق بشكل صحيح، مما يساهم في تسهيل تجربة الإعداد لك ولمؤسستك.

3. احصل على شهادة

على الرغم من أن الدورة التدريبية تدور حول نقل المعرفة والمهارات الخاصة بإطار عمل أجايل، إلا أنها تقدم أكثر من ذلك.

يمكن أن تساعدك الدورة التدريبية في أجايل أيضًا على كسب العدد المطلوب من الساعات المعتمدة أو ساعات الاتصال لإجراء اختبار شهادة).

_الفائدة؟

من خلال حصولك على شهادة، ستصبح محترفاً معتمداً في إدارة المشاريع الرشيقة. وهذا يضيف قيمة إلى سيرتك الذاتية ويساعدك على التقدم خطوة إلى الأمام في هذا المجال.

تحقق من هذه شهادات إدارة المشاريع الرشيقة و شهادات إدارة المنتجات ._

## أفضل 7 دورات تدريبية رشيقة في عام 2022

_ هل تركك بحثك عن دورة تدريبية في حيرة من أمرك؟

_نعم

كل ما عليك فعله هو إكمال دورة معتمدة من ICAgile. وعند إكمالها بنجاح، ستتلقى دعوة للحصول على شهادتك.

مقدمة من

Learning Tree International

تسعير الدورة

للتعلُّم المدمج: 1090 دولارًا أمريكيًا في السنة

للتدريب المباشر بقيادة مدرب: 1795 دولاراً أمريكياً

للتدريب المتميز: 2250 دولاراً في السنة: 2250 دولاراً في السنة

2. تدريب Scrum Master المعتمد

تدريب Scrum Master المعتمد هو عبارة عن دورة تدريبية مباشرة لمدة يومين بقيادة مدرب (مدرب سكروم معتمد). وهو يدرّس إطار عمل Scrum، مع التركيز بشكل خاص على تتبع مستوى المهام، والمخططات البيانية المتتابعة، واجتماعات Scrum اليومية.

مع دورة سكرم هذه، ستحصل أيضًا على عضوية لمدة عامين في Scrum Alliance.

تغطي دورة تدريب Scrum Master المعتمدة ما يلي:

أساسيات إطار عمل سكرم

القيم والمبادئ الرشيقة

أدوار سكرم

اجتماعات سكروم

الأعمال الفنية لسكروم

يساعدك الالتحاق بدورة سكروم ماستر التدريبية هذه على كسب:

16 وحدة PDU

16 وحدة تعليمية لسكروم (SEU)

ما هي وحدة تعليم سكروم (SEU)؟

يتم الحصول على وحدة تعليم سكروم من خلال إكمال التدريب، وهي وحدة تعليمية خاصة (SEU) هي رصيد يعزز معرفتك كممارس لسكروم.

شهادة يمكنك الحصول عليها

ماجستير سكرم معتمد من تحالف سكرم

للحصول على شهادة سكرم هذه، يجب أن تحضر دورة تدريبية كاملة في برنامج Scrum Master.

بعد الانتهاء منها، يتم إرسال رابط امتحان مع إمكانية الوصول لمدة 90 يومًا عبر البريد الإلكتروني. ستحصل على محاولتين لاجتياز اختبار شهادة "أجايل" التي تحتوي على 50 سؤالاً متعدد الاختيارات مع حد زمني مدته 60 دقيقة.

مقدمة من

Cprime

تسعير الدورة

$895

3. التدريب على شهادة PMI-ACP

يعلم مبادئ وأساليب إطار العمل الرشيق (Agile)، ويغطي سكروم والبرمجة القصوى والمرونة. تشتمل هذه الدورة على مواد تحضيرية للاختبار، وأدوات تدريبية مساعدة، وأسئلة تدريبية.

يمكنك أيضًا الحصول على دخول لمدة 6 أشهر إلى بوابة التدريب عبر الإنترنت الخاصة بأكاديمية إدارة المشاريع.

تغطي دورة تدريب الممارسين الرشيقة:

أساسيات الأسلوب الرشيق

الممارسة الرشيقة لتقدير المشاريع

التواصل الرشيق والقيادة الرشيقة

العقود الرشيقة والمبادئ المحاسبية

تتوفر هذه الدورة التدريبية للممارس الرشيق بأربعة أشكال:

فصل دراسي افتراضي مباشر

فصل دراسي مباشر بقيادة المدرب

فيديو حسب الطلب

في المنزل

مع دورة تدريب الممارسين الرشيق، ستحصل على 21 وحدة PDUs.

شهادة يمكنك كسبها

شهادة ممارس معتمد من معهد إدارة المشاريع من معهد إدارة المشاريع

للحصول على هذه الشهادة، تحتاج إلى اجتياز اختبار شهادة أجايل الذي يحتوي على 120 سؤالاً متعدد الخيارات مع حد زمني مدته 3 ساعات.

مقدمة من

أكاديمية إدارة المشاريع

تسعير الدورة

للتدريب الافتراضي في الفصول الدراسية: 1195 دولارًا أمريكيًا

للفيديو عند الطلب: $995

4. قيادة SAFe 5.0 (Scaled Agile)

الدورة التدريبية "قيادة إطار العمل الرشيق المتدرج" هي دورة تدريبية مدتها 2-3 أيام تعلمك كيفية توسيع نطاق مبادئ الأجايل من خلال تبني ممارسات التفكير المرن وتقنيات تدفق تطوير المنتجات.

تغطي هذه الدورة التدريبية:

إطار العمل الرشيق المتدرج مقدمة

التفكير الرشيق

التطوير الرشيق

التحول الرشيق

إطار عمل رشيق متدرج على مستوى الفريق

تتوفر الدورة التدريبية الرائدة في مجال قيادة إطار عمل أجايل المتدرج في شكلين:

فصل دراسي مباشر لمدة يومين

فصل دراسي افتراضي مباشر لمدة 3 أيام

شهادة يمكنك الحصول عليها

شهادة SAFe 4 Agilist من Scaled Agile

للحصول على هذه الشهادة، تحتاج إلى اجتياز اختبار شهادة أجايل مع 45 سؤالاً ووقت محدد بـ 90 دقيقة.

مقدمة من

المعرفة العالمية

تسعير الدورة

للفصول الدراسية الافتراضية المباشرة: $995

للفصل الدراسي المباشر: $995

5. مؤسسة أجايل وسكروم

هي دورة تدريبية مدتها يومان في أجايل وسكروم تغطي أساسيات مبادئ أجايل وإطار عمل سكروم.

تغطي دورة سكروم التدريبية هذه:

طريقة التفكير الرشيقة

ممارسات سكروم

أحداث سكروم

أهمية الأعمال المتراكمة

تعريف ما تم إنجازه

تتوفر الدورة التدريبية لـ Agile و Scrum في شكلين:

فصل دراسي مباشر

فصل دراسي افتراضي مباشر

شهادة يمكنك الحصول عليها

شهادة مؤسسة Agile Scrum Foundation من EXIN

للحصول على هذه الشهادة الرشيقة، تحتاج إلى اجتياز اختبار يحتوي على 40 سؤالاً متعدد الاختيارات في مدة زمنية محددة بساعة واحدة.

مقدمة من

جلوبال نوليدج نوليدج

تسعير الدورة

للصف الافتراضي المباشر: 1595 دولارًا أمريكيًا

6. تدريب مالك منتج سكرم المعتمد

وهي دورة تدريبية مدتها يومان تتناول دور مالك المنتج في فريق سكروم .

ستتمكن من المشاركة في التمارين التدريبية والتقنيات والمناقشات المتعمقة ودراسات الحالة. يقوم مدرب معتمد من تحالف سكروم من Scrum Alliance بتدريس هذا التدريب على شهادة سكروم.

تغطي الدورة التدريبية المعتمدة لمالك منتج سكروم المعتمد ما يلي:

أساسيات دور مالك المنتج

تراكم المنتج

العمل مع أصحاب المصلحة

فهم العملاء والمستخدمين

تتوفر هذه الدورة التدريبية بصيغتين:

دورة مباشرة عبر الإنترنت

دورة تدريبية مباشرة بقيادة مدرب

يساعدك الحصول على هذه الدورة التدريبية لشهادة سكروم على كسب:

16 وحدة PDUs

16 وحدة تعليمية خاصة

شهادة يمكنك الحصول عليها

مالك منتج سكرم المعتمد من تحالف سكرم

لا يوجد امتحان شهادة محددة للحصول على هذه الشهادة.

_ولكن بدون تكاسل!

يجب عليك حضور يومي هذه الدورة التدريبية للحصول على الشهادة.

مقدمة من

سي برايم

تسعير الدورة

للدورة المباشرة عبر الإنترنت: 895 دولارًا

للدورة التدريبية المباشرة تحت إشراف مدرب: 895 دولاراً أمريكياً

7. ورشة عمل التدريب الرشيق (ICP-ACC)

ورشة عمل التدريب الرشيق هي دورة تدريبية مدتها 2-3 أيام يقوم بتدريسها مدرب رشيق. وهي تتناول كفاءات التدريب الأساسية لـ المدرب الرشيق .

تغطي هذه الدورة التدريبية الرشيقة:

ما هو المدرب الرشيق

المدرب الرشيق كميسّر وموجّه

العقلية الرشيقة

مدرب الفريق

تتوفر ورشة عمل التدريب الرشيق في شكلين:

جلسة صفية لمدة 3 أيام

4 أيام مباشرة عبر الإنترنت

يساعدك الحصول على هذه الدورة التدريبية لشهادة Agile في الحصول على 21 وحدة تنمية مهنية من معهد إدارة المشاريع.

شهادة يمكنك الحصول عليها

شهادة محترف معتمد من ICAgile في التدريب الرشيق (ICP-ACC) من الاتحاد الدولي لأجايل

لا يوجد امتحان شهادة محدد للحصول على هذه الشهادة. عند الانتهاء بنجاح من هذه الدورة التدريبية المعتمدة من ICAgile، ستحصل على الشهادة.

مقدمة من

ASPE

تسعير الدورة

للتسجيل الفردي في الفصول الدراسية: 1595 دولارًا أمريكيًا

للتسجيل الجماعي في الفصول الدراسية: 1495 دولارًا أمريكيًا

للتسجيل المباشر عبر الإنترنت: 1595 دولارًا أمريكيًا

كيف تستفيد من تدريبك الرشيق

لقد أكملت دورتك التدريبية وحصلت على شهادة.

_كيف تستخدم هذه المعرفة والمهارات في إدارة المشاريع؟

بكل بساطة: مع أدوات إدارة المشاريع أدوات إدارة المشاريع!

تساعدك أدوات إدارة المشاريع على إدارة المهام الرشيقة والتعاون مع فرقك بفعالية.

و ClickUp هي أداة إدارة المشاريع الوحيدة التي تحتاجها لاستخدام تدريبك على الأجايل!

ولكن ما هو ClickUp؟

انقر فوق هو أداة إدارة المشاريع الأعلى تقييمًا في العالم.

من تخطيط المشروع إلى تحليل فريق العمل عن بُعد مستويات النشاط، فإن ClickUp هي الأداة الوحيدة التي تحتاجها!

إليك كيفية قيام ClickUp بإضفاء المرونة على عملية التبني الرشيق:

1. مشاهدات متعددة للتكيف مع احتياجات المشروع المختلفة

على عكس أدوات إدارة المشاريع الأخرى، تتيح لك خاصية طرق العرض المتعددة في ClickUp العمل بأي طريقة تريدها.

سواء كان ذلك من خلال منهجية Agile أو Scrum أو Kanban أو Extreme Programming أو أي منهجية مشروع، يمكن ل ClickUp التكيف بسهولة مع احتياجاتك.

إليك نظرة مفصلة على ما تقدمه لك ClickUp:

أ. طرق عرض المهام المطلوبة

تقدم ClickUp طريقتين لعرض المهام المطلوبة للتكيف مع عملية Agile الخاصة بك:

1. عرض القائمة يسرد عرض القائمة عرض القائمة الخاص بـ ClickUp المهام واحدة تلو الأخرى في شكل قائمة مراجعة.

أثناء تقدمك في مشروعك الرشيق، يمكنك التعامل مع كل مهمة بالتتابع والتحقق منها بعد اكتمالها.

_ما المزيد؟

يمكنك حتى تنظيم مهامك بالطريقة التي تريدها!

2. عرض اللوحة إذا كنت تفضل

لوحات كانبان ، فإن طريقة عرض لوحات كليك أب هي الطريقة المثالية لك.

يمكنك تصور تقدم مشروعك الرشيق بسرعة وسحب المهام وإفلاتها وفقًا لاحتياجاتك!

B. عرض الصندوق _هل سبق لك أن غفوت أثناء اجتماعات المراجعة؟

C. عرض التقويم باستخدام عرض التقويم في ClickUp، يمكنك بسهولة تتبع جدول أعمالك المزدحم.

إنها أسرع طريقة لتخطيط وإدارة جداول مشروع Agile الخاص بك دون تفويت أي مهمة.

يمكنك حتى تبديل عرض التقويم الخاص بك بين:

الأيام : عرض جميع المهام لأي يوم محدد

: عرض جميع المهام لأي يوم محدد 4 أيام : انظر إلى جدول مهامك على مدار أربعة أيام

: انظر إلى جدول مهامك على مدار أربعة أيام أسبوعي : شاهد مهامك المجدولة لأسبوع كامل

: شاهد مهامك المجدولة لأسبوع كامل شهرياً: عرض المهام للشهر بأكمله

D. أنا الوضع _هل تريد عرض العمل المخصص لك فقط؟

استخدم وضعي الخاص بي في ClickUp!

وبهذه الطريقة، يمكنك التركيز بشكل أفضل على مهامك، وتجنب أيضًا تشتيت انتباهك بسبب عبء عمل أعضاء فريق سكروم الآخرين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بسهولة تخصيص العناصر التي تريد رؤيتها في "وضعيتي" - ما عليك سوى تحديد السمات وفقًا لمتطلباتك.

2. قوائم السباقات لتتبع تقدمك في السباق

تساعدك قوائم السبرنت في ClickUp على تتبع كيفية تقدم دورة السبرنت الخاصة بك - من خلال تقسيمها إلى مهام صغيرة. يمكنك التحقق بسرعة من كل عنصر من عناصر قائمة المراجعة أثناء تقدمك خلال دورة العدو السريع.

يمكنك حتى إضافة نقاط سكروم إلى قوائم سبرينت في ClickUp لتقدير الوقت الذي ستستغرقه لإنهاء عنصر تراكم المنتج.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام قوائم سبرينت و أدوات الاسترجاع لمراجعة التقدم المحرز خلال أحداث سكروم مثل تخطيط السبرينت أو مراجعة السبرينت أو مراجعة السبرينت أو مراجعة السبرينت أو اجتماعات سكروم اليومية.

3. أتمتة سير العمل لأتمتة المهام المتكررة

_إضاعة الوقت في المهام المتكررة؟

ليس بعد الآن!

يجلب ClickUp الكثير من عمليات أتمتة سير العمل إلى مساحة العمل الخاصة بك، مما يوفر عليك الكثير من الوقت ويتيح لك أيضًا التركيز على المهام الأساسية. يمكنك استخدامها لأتمتة المهام المتكررة بسهولة لتسريع الأمور.

تبدو بنية أتمتة سير العمل في ClickUp على النحو التالي:

عندما الزناد يبدأ، و الشرط تم استيفاؤه، فإن الإجراء _يتم تنفيذه تلقائيًا

بالنسبة لمدير المنتج، يمكن أن يكون سير عمل الأتمتة:

للتأكد من اكتمال المشروع في الوقت المحدد، يمكنه إعداد تذكير لإخطار فريقه.

هنا:

المشغل: اقتراب موعد الاستحقاق

الحالة: عضو الفريق المحدد هو المكلف بالمشروع

الإجراء: نشر تعليق "ما هي حالة المشروع؟"

ـ ماذا بعد؟

بينما يقدم ClickUp أكثر من 50+ من الأتمتة المعدة مسبقًا، يمكنك أيضًا إنشاء الأتمتة الخاصة بك.

بعض هذه الأتمتة المعدة مسبقاً هي

نشر تعليق عندما يتم وضع علامة مغلق على جميع المهام الفرعية ضمن مهمة ما

تعيين مهام جديدة تلقائيًا لأعضاء فريق محددين

إضافة علامة أو نقل مهمة إلى قائمة عندما تتغير الأولوية

نقل مهمة إلى قائمة معينة عندما تتم إعادة تعيين قائمة المراقبين

تطبيق قالب رشيق عندما تتغير حالة المهمة

لمزيد من الأتمتة، انقر فوق هنا .

4. رشيقة لوحات المعلومات للحصول على نظرة عامة مرئية لمشاريعك

_ مع تعدد الفرق والمشاريع، كيف يمكنك تتبعها جميعًا؟

من خلال استخدام لوحات المتابعة من ClickUp!

توفر لوحات المعلومات نظرة عامة مرئية عالية المستوى لمشاريعك الرشيقة.

يمكنك إضافة قوائم السباقات والمهام إلى لوحات المعلومات هذه لمعرفة كيفية تقدم مشاريعك بسرعة.

إليك نظرة فاحصة على الرسوم البيانية المختلفة التي يمكنك استخدامها:

مخططات السرعة :: تحديد معدل إنجاز مهامك بسرعة

مخططات الإنهاك : تمييز المهام التي تم إكمالها

مخططات الاحتراق :: تصور أداء فريقك مقابل الخط المستهدف

مخططات التدفق التراكمي :: تصور وتتبع كيفية تقدم المشروع بمرور الوقت

5. حالات المهام المخصصة لمراحل المشروع المختلفة

تأتي معظم أدوات إدارة المشاريع مع مجموعة من حالات المشروع الافتراضية التي قد لا تكون مناسبة لجميع مشاريعك.

_لا تتشابه جميع المشاريع، أليس كذلك؟

_حالة مثل "اختبار" قد تكون مفيدة لتطوير البرمجيات ولكن ليس كثيراً للمشاريع التحريرية

مع ClickUp، لن تكون عالقًا مع حالات لا تعكس مراحل مشروعك بدقة.

فهو يتيح لك تخصيصها بسهولة وفقًا للاحتياجات المختلفة.

يمكنك استخدام "التحرير"، "أفكار المحتوى"، "فحص الجودة"، "التفاوض:" الأمر كله متروك لك!

ولكن هذا ليس كل ما في ClickUp الميزات !

هذه الميزة القوية أداة رشيقة تمنحك أيضًا ميزات أخرى، مثل

الأولويات :: مساعدة أعضاء فريقك على معرفة المهام التي يجب أن يتم إنجازها أولاً

المفكرة :: مفكرة افتراضية لتدوين الأشياء بسرعة

نبض : انظر مستوى نشاط فريق سكرم الخاص بك خلال يوم واحد

التبعيات : تأكد من أن أعضاء فريقك يحاولون تنفيذ المهام بالترتيب الصحيح

الملفات الشخصية : تعرف على مهام جميع أعضاء فريقك الرشيق

تتبع الوقت الأصلي : تتبع الوقت الذي تستغرقه مهامك ومشاريعك الرشيقة

اكتشاف التعاون : اعرف متى يعمل الآخرون على نفس المهمة التي تعمل عليها أنت

الإبلاغ عن الفريق : تحليل أداء فريق Scrum أو فريق Agile الخاص بك مع تقارير في الوقت الحقيقي

تطبيقات الجوال :: إدارة المشاريع أثناء التنقل من خلال تطبيقات ClickUp القوية التي تعمل بنظامي iOS و Android

خاتمة

بينما تعلمك الدورة التدريبية في أجايل مفاهيم أجايل المختلفة، يمكن أن تساعدك أيضًا في الحصول على شهادة أجايل.

ومع ذلك، فإن اختيار دورة تدريبية لا يجب أن يكون صعباً مثل اختيار مسلسل نيتفليكس التالي لمشاهدته بنهم.

ما عليك سوى الاطلاع على الدورات التدريبية التي قمنا بإدراجها هنا لاختيار الدورة التدريبية الرشيقة التي تناسب احتياجاتك.

وبما أن الحصول على برنامج أجايل المناسب أمر ضروري لتنفيذ تدريبك، فلم لا اشترك في ClickUp اليوم ?

إنه يحتوي على جميع الميزات التي تساعد المحترفين على إدارة مشاريعهم بكفاءة في بيئة رشيقة !