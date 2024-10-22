أفضل 10 برامج للخرائط الذهنية لمستخدمي ماك في 2025

عندما تكون غارقًا في الأفكار أو المهام أو غيرها من الأفكار العشوائية، فإن خريطة ذهنية قد يكون المنقذ الذي لم تكن تعلم أنك بحاجة إليه. واليوم، نحن نغطي أفضل تطبيق للخرائط الذهنية على الإطلاق متوافق مع نظام ماك في السوق.

صُممت أدوات رسم الخرائط الذهنية لتتكامل بسلاسة مع نظام ماك، وهي مصممة لتلبية جميع الاحتياجات تقريبًا. إنها تشبه وجود لوحة بيضاء افتراضية لمشاركة الأفكار وربط النقاط والتعاون في الوقت الفعلي مع فريقك.

لذا، سواء كنت تقوم بالعصف الذهني لخطة مشروعك الكبير التالي أو تحاول فهم قوائم المهام اليومية، فإن تطبيقات الخرائط الذهنية مصممة لتحويل الفوضى الذهنية إلى خطة قابلة للتنفيذ.

تابع معنا لاستكشاف أفضل برامج رسم الخرائط الذهنية التي يمكن لمستخدمي Mac استخدامها في 2023. قارن بين الإيجابيات والسلبيات والأسعار والمراجعات للعثور على الأداة التي تحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها لتحليل المشاريع المعقدة وتطوير فكرتك المركزية وغير ذلك الكثير.

ما هو برنامج رسم الخرائط الذهنية؟

تصور الخريطة الذهنية المعلومات بفكرة مركزية محاطة بفروع من الموضوعات ذات الصلة. تنظم بنية الخريطة الذهنية الأفكار والأفكار والمعلومات بطريقة يسهل فهمها وتولد المزيد من الأفكار الجديدة. 💡

في ClickUp، يمكنك إنشاء خرائط ذهنية أو مخططات انسيابية أو مخططات UML بكل سهولة وثقة

برنامج الخرائط الذهنية هو بالضبط ما يبدو عليه: أداة رقمية يمكنك من خلالها إنشاء مخططات مرئية لتمثيل تلك الأفكار والأفكار والمعلومات. تعتبر الخرائط الذهنية مثالية للعصف الذهني أو حل المشكلات أو اتخاذ القرارات أو تدوين الملاحظات أو تنظيم المعلومات.

يتناسب برنامج الخرائط الذهنية بشكل جيد مع بيئة الأعمال. قم بإنشاء خريطة ذهنية للتخطيط الاستراتيجي حول تحديد الأهداف أو تحليل SWOT. أو استخدمه في إدارة المشاريع لتقسيم مهمة ما إلى أجزاء صغيرة الحجم.

باختصار، يعد تطبيق الخرائط الذهنية أداة متعددة الاستخدامات لأي مؤسسة. من تعاون الفريق إلى إدارة المعرفة واتخاذ القرارات، يعد برنامج رسم الخرائط الذهنية نهجًا سهلًا لتنظيم الجوانب المختلفة للأعمال بشكل مرئي. فهو يحول الأفكار المعقدة إلى خرائط مرئية سهلة الفهم.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج الخرائط الذهنية؟

عند اختيار أداة رسم الخرائط الذهنية فإن ما تريد البحث عنه يعتمد على احتياجاتك وتفضيلاتك. عندما لا تكون متأكدًا من أين تبدأ، إليك بعض الأشياء التي يجب أن تنتبه إليها:

سهولة الاستخدام : يجب أن تكون إضافة العقد وإزالتها وإعادة ترتيبها على الخريطة الذهنية بديهية ومباشرة

: يجب أن تكون إضافة العقد وإزالتها وإعادة ترتيبها على الخريطة الذهنية بديهية ومباشرة التخصيص : خيارات لتغيير الخطوط والألوان والتخطيط تعني أنه يمكنك تكييف الخريطة الذهنية مع نمط العلامة التجارية لمؤسستك

: خيارات لتغيير الخطوط والألوان والتخطيط تعني أنه يمكنك تكييف الخريطة الذهنية مع نمط العلامة التجارية لمؤسستك القوالب : مصممة مسبقاً قوالب الخريطة الذهنية توفير الوقت، خاصةً إذا كنت تستخدم أداة رسم الخرائط الذهنية للعصف الذهني أو تخطيط المشروع أو تحليل SWOT

: مصممة مسبقاً قوالب الخريطة الذهنية توفير الوقت، خاصةً إذا كنت تستخدم أداة رسم الخرائط الذهنية للعصف الذهني أو تخطيط المشروع أو تحليل SWOT التعاون : التعاون والتعليق في الوقت الفعلي مع فريقك لإبقاء الجميع يعمل بانسجام وتناغم

: التعاون والتعليق في الوقت الفعلي مع فريقك لإبقاء الجميع يعمل بانسجام وتناغم خيارات الاستيراد/التصدير : إذا كنت تخطط لمشاركة خرائطك الذهنية مع الآخرين، فإن سهولة المشاركة أمر ضروري

: إذا كنت تخطط لمشاركة خرائطك الذهنية مع الآخرين، فإن سهولة المشاركة أمر ضروري تكامل الطرف الثالث : هل تستخدم مؤسستك أدوات تدوين الملاحظات أو إدارة المشاريع أو أدوات تحليل البيانات؟ التكامل مع الأدوات الأخرى يبقي الأمور منظمة وعملية

: هل تستخدم مؤسستك أدوات تدوين الملاحظات أو إدارة المشاريع أو أدوات تحليل البيانات؟ التكامل مع الأدوات الأخرى يبقي الأمور منظمة وعملية الأداء: برنامج سريع الاستجابة لا يتأخر، خاصةً عند إنشاء خرائط كبيرة أو معقدة، أمر لا بد منه

إنشاء نقطة وصول ثنائية الاتجاه بين قاعدة بيانات المحتوى والمجموعات من خلال ربط خريطتك الذهنية مباشرةً بالمهام باستخدام ClickUp Whiteboards

يتضمن اختيار تطبيق الخرائط الذهنية لجهاز Mac الخاص بك التفكير في الميزات التي تحتاجها. سهولة الاستخدام، وخيارات التخصيص، وتوافر القوالب، والأداء سريع الاستجابة، مما يوفر الوقت. إن العثور على أداة رسم الخرائط الذهنية الغنية بالميزات المناسبة لتناسب احتياجاتك يعني تجربة أكثر كفاءة وخالية من المتاعب للجميع. 🙌

## أفضل 10 برامج لرسم الخرائط الذهنية لمستخدمي ماك

أحدثت الخرائط الذهنية ثورة في العصف الذهني وتخطيط المشاريع وحل المشاكل المعقدة. وسرعان ما أصبحت واحدة من أكثر أدوات الإنتاجية التي لا تقدر بثمن. بالنسبة لمستخدمي أجهزة Mac الذين يرغبون في تعزيز عملياتهم الإبداعية أو البقاء منظمين بشكل حدسي، هناك أكثر من عدد قليل من أدوات الخرائط الذهنية للاختيار من بينها.

إليك قائمتنا لأفضل 10 برامج للخرائط الذهنية في عام 2023 لمستخدمي أجهزة ماك. لذا، سواء كنت تبحث عن إدارة أفضل للمهام، أو عملية عصف ذهني جديدة، أو بديل للخرائط الذهنية، فقد تكون هذه الخيارات هي ما تبحث عنه تماماً.

1. انقر فوق

أضف العقد والمهام والوصلات بسهولة إلى خريطتك الذهنية البديهية ClickUp Mind Map

ClickUp هي منصة إنتاجية شاملة للتخطيط والتعاون وتنفيذ أي نوع من المشاريع تقريبًا. إنه الحل الوحيد لإدارة العمل القوي بما يكفي لربط عملك عبر التطبيقات في مركز واحد وآمن، وهو مليء بمئات الميزات المرئية للغاية لتحليل المفاهيم المعقدة. من بين هذه الأدوات المرئية المدمجة: ClickUp Mind Maps.

فكّر في خرائط ClickUp Mind Maps على أنها سكين الجيش السويسري الخاص بك للعصف الذهني و تخطيط المشروع . قم بتخطيط أي شيء باستخدام الخرائط الذهنية المستندة إلى المهام أو العقدة. إعادة ترتيب الفروع أمر بسيط. يمكنك إدارة كل شيء من الخريطة الذهنية الخاصة بك؛ ليست هناك حاجة لتبديل طرق العرض ومقاطعة سير عملك.

يمكنك إنشاء المهام أو تعديلها أو حذفها أثناء العصف الذهني للأفكار. شارك خريطتك الذهنية التي تم إنشاؤها حديثًا بسهولة من خلال ربطها بمهامك أو مستنداتك أو تعليقاتك.

تساعدك قوالب الخريطة الذهنية على البدء بشكل صحيح، مما يوفر الوقت ويعزز الإنتاجية في لمح البصر. 🎩

ClickUp أفضل الميزات

يتيح التعاون في الوقت الفعلي للفرق القدرة على التعليق وإجراء التغييرات وإرفاق الملفات مباشرةً داخل الخريطة

الكثير من خيارات التخصيص تضمن لك إمكانية إنشاء خريطة ذهنية مصممة خصيصاً لك ولمؤسستك

يقوم ClickUp AI بتلخيص التعليقات، ومسودة المحتوى، وإنشاء عناصر العمل

أكثر من 1,000 تكامل مع تطبيقات أخرى لجعل مخططاتك وخرائطك الذهنية أكثر قيمة

قيود ClickUp

مع وجود مكتبة واسعة من الميزات، قد يواجه بعض المستخدمين منحنى تعليمي

بعض الميزات، مثل ClickUp AI، متوفرة فقط مع خطة مدفوعة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم للشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

2. مايندنود

عبر مايندنود عصف ذهني بصري بطريقة جديدة مع MindNode. نظّم أفكارك باستخدام السمات والملصقات، أو أضف علامات مرئية لإضافة المزيد من السياق لأفكارك. مع ميزات مثل وضع التركيز، يمكنك التركيز على فرع واحد من خريطتك الذهنية في كل مرة.

مع طريقة منظمة ومنظمة لتدوين الملاحظات، سترى كيف تترابط الأفكار بطرق جديدة.

أفضل ميزات #### MindNode

واجهة بديهية مع خيارات تصدير مباشرة تجعل مشاركة الخرائط الذهنية أمرًا سهلاً 🌬

المزامنة عبر الأجهزة، بحيث يمكنك إنشاء خريطة ذهنية على جهاز iPhone الخاص بك، وإضافة المزيد من التفاصيل على جهاز iPad، وإنهائها باستخدام MacOS

يشيد المستخدمون باختصارات لوحة المفاتيح لتوفير الوقت أثناء جلسات العصف الذهني

قيود MindNode

عدم وجود ميزات التعاون المباشر يحد من التواصل مع أعضاء الفريق الآخرين

القوالب والوظائف المحدودة تقلل من خيارات التخصيص للتفضيلات الشخصية أو العلامات التجارية المؤسسية

تسعير #### تسعير MindNode

مجاني

MindNode Plus: 2.99 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات MindNode

G2 : 4.2/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 10 مراجعات)

3. زينكيت

عبر زينكيت Zenkit هو تطبيق ويب متعدد الأدوات متاح من متجر تطبيقات أبل. يُعد Zenkit أحد أفضل تطبيقات رسم الخرائط الذهنية، ويعمل Zenkit كلوحة كانبان، وقائمة مهام، وخريطة ذهنية، وتقويم، ونظام إدارة المشاريع. ومع وجود أكثر من 1000 تكامل، ستتمكن من رفع مستوى إنتاجيتك في أي وقت من الأوقات.

راقب كل شيء من خلال جهازك الذي يعمل بنظام iOS، بل وتتبع عملك دون اتصال بالإنترنت.

Zenkit أفضل الميزات

مقاطع فيديو تعليمية تعليمية ومنشورات مدونة تعليمية تسهّل على المبتدئين البدء في العمل

التبديل بين طرق العرض المختلفة مثل قوائم المهام/المهام، ولوحة كانبان، ومخططات جانت، والخرائط الذهنية

إنشاء جداول زمنية للمشروع، وتتبع نفقات العمل، و تصور الأفكار بأداة واحدة 🛠

قيود Zenkit

قد تحد حدود تخزين البيانات المنخفضة من إنشاء الخريطة الذهنية

يمكن أن تتأخر المزامنة عبر الأجهزة

تسعير #### تسعير Zenkit

مجاناً

بالإضافة إلى : 9 دولارات شهرياً

: 9 دولارات شهرياً الشركات : 25 دولاراً شهرياً

: 25 دولاراً شهرياً المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

Zenkit التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4. سيمبل مايند

عبر سيمبل مايند أضف موضوعات وأعد تنظيم وهيكلة أفكارك باستخدام أداة الخريطة الذهنية مثل SimpleMind. أضف الصور والرموز والتسميات ومربعات الاختيار لتخصيص خريطتك الذهنية. مع التخطيطات التلقائية والقوالب، يمكنك الانتقال إلى وضع التفكير كلما كان مزاجك متقلباً.

يمكنك تخزين الخرائط ومشاركتها دون أي متاعب بفضل المزامنة السلسة مع Dropbox وiCloud Drive وGoogle Drive.

SimpleMind أفضل الميزات

الاختيار من بين إنشاء الخرائط الذهنية بشكل حر أو من مكتبة من القوالب

حفظ الخرائط الذهنية على Dropbox من جهاز الكمبيوتر الخاص بك

من خلال المزامنة السلسة مع iCloud، يكون عملك جاهزًا دائمًا عندما تكون

قيود SimpleMind

عدم الترقية عبر الأنظمة الأساسية يعني الشراء بشكل فردي لنظام التشغيل MacOS أو Microsoft Windows أو Android أو من متجر تطبيقات Apple

ليس الخيار الأفضل للتعاون في الوقت الفعلي أو إدارة المشروعات في الوقت الفعلي

تسعير SimpleMind

مجاني

محترف: يبدأ من 29.15 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات SimpleMind

G2 : 4.7/5 (أكثر من 5 تقييمات)

: 4.7/5 (أكثر من 5 تقييمات) Capterra: 5/5 (4 مراجعات)

5. إكس مايند

عبر إكس مايندإكس مايند هو تطبيق متعدد المنصات لرسم الخرائط الذهنية والعصف الذهني. مع قوالب الخرائط الذهنية المدمجة والهياكل المختلفة مثل مخطط عظم السمكة أو جدول الشجرة، يمكنك الغوص مباشرةً في تسجيل أفكارك وأفكارك. أدرج الملاحظات الصوتية والصور والارتباطات التشعبية لإضافة المزيد من السياق عندما تحتاج إليه.

التصدير بتنسيقات متعددة ومشاركة عملك مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

Xmind أفضل الميزات

تصدير الخرائط بتنسيقات متعددة

سحب وإسقاط المهام والأفكار بكل سهولة ✨

سريع وسهل التعلم

قيود Xmind

قد يكون منحنى التعلم صعباً على بعض المستخدمين للقفز مباشرةً إلى إنشاء الخرائط الذهنية

مكتبة قوالب محدودة

تسعير Xmind

مجاني

مدفوعة: 5.99 دولار شهريًا

Xmind التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. كوجل

عبر كوجل مع Coggle، ستحصل مع Coggle على خريطة ذهنية متوافقة مع نظام Mac تتيح التعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق. استكشف عمليات تحميل غير محدودة للصور باستخدام ميزة السحب والإفلات. ميزات مثل النص العائم والصور العائمة تضيف فارقًا بسيطًا إلى خريطتك الذهنية دون الحاجة إلى إرفاقها بأجزاء محددة من خريطتك.

سواء كنت ملتزمًا بالخرائط الذهنية أو لديك فضول حول إنشاء خرائط مفاهيمية أو المخططات الانسيابية، أو خرائط العمليات، فإن Coggle قد غطت لك كل شيء.

أفضل ميزات Coggle

لا يوجد أي تأخير تقريبًا واختصارات لوحة المفاتيح تجعل إنشاء الخريطة سريعًا وفعالًا

تنسيق Markdown - وهو طريقة بسيطة لتنسيق النص العادي - يحافظ على انسيابية الأمور

يمكن للعديد من أعضاء الفريق العمل على نفس المستند، مما يسمح بالتعاون في الوقت الفعلي

قيود Coggle

لا توجد وظيفة لترتيب الفروع تلقائيًا

يمكن أن تكون التعديلات على الخريطة الذهنية عبر الهاتف المحمول معيبة

تسعير #### تسعير كوجل

مجاني

رائع 5 دولارات شهريًا

5 دولارات شهريًا منظمة: 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات كوجل

G2 : 4.8/5 (أكثر من 5 تقييمات)

: 4.8/5 (أكثر من 5 تقييمات) Capterra: 4.2/5 (40+ تقييمات)

7. مايند ماناجر

عبر MindManager عند تخطيط الكثير من الأفكار، تحتاج إلى تتبع ما هو مهم. مع MindManager، يمكنك الحصول على ميزات مثل علامات الأولوية لمعرفة ما يحتاج إلى الاهتمام في لمحة. تعرض لك بطاقات معلومات الموضوع تفاصيل إضافية دون تشويش خريطتك الذهنية.

شاهد مدى سهولة تحويل الفوضى الذهنية إلى صورة مرئية أنيقة ومنظمة.

MindManager أفضل الميزات

مكتبة قوالب واسعة النطاق

قائم على السحابة، بحيث يمكنك الوصول إلى خرائطك الذهنية من أي مكان

أدوات قوية تنشئ خرائط ذهنية ومخططات ووسائل بصرية أخرى جميلة دون عناء

قيود MindManager

يرغب بعض المستخدمين في تحسين القدرة مع المخططات الانسيابية

أغلى من الأدوات الأخرى المتاحة

تسعير #### MindManager

الأساسيات : 99 دولاراً في السنة

: 99 دولاراً في السنة احترافي : 179 دولاراً في السنة

: 179 دولاراً في السنة المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات MindManager

G2 : 4.5/5 (أكثر من 180 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 180 تقييم) Capterra: 4.6/5 (60+ تقييم)

8. مايندومو

عبر مايندومو احتفظ بـ إدارة سير العمل باستخدام الخرائط الذهنية وأداة مثل Mindomo. توفر أداة الخرائط الذهنية هذه لمستخدمي Apple تحريرًا في الوقت الفعلي (وغير متصل بالإنترنت). كما أنها تتزامن عبر الأجهزة، وتوفر إمكانية البحث في النص الكامل، وتحتوي على مئات القوالب سهلة الاستخدام.

إذا كنت تبحث عن أداة تساعدك على تحفيز الإبداع وتجميع المعلومات بطريقة جديدة، فإن Mindomo يستحق المشاهدة.

أفضل ميزات Mindomo

تصميم أنيق وبسيط خالٍ من الإلهاء

مئات القوالب بدءاً من تحليل الأعمال إلى تحديد الأهداف وما بعدها

عمليات التكامل عبر المنصات المختلفة تبقيك على اطلاع دائم أينما كنت تعمل

قيود Mindomo

لوحة التحكم والمرئيات قد تربك المستخدمين لأول مرة

يعتمد على الويب، لذا تأكد من أن لديك اتصال إنترنت مستقر للحصول على أفضل تجربة

تسعير مايندومو

مجاني

قسط : 5.50 دولار في الشهر

: 5.50 دولار في الشهر احترافي : 13.50 دولار/شهرياً

: 13.50 دولار/شهرياً الفريق: 16.50 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات Mindomo

G2 : 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

9. مايندمايستر

عبر مايندمايستر عندما تبحث عن أداة مصممة بشكل جميل وتعاوني لرسم الخرائط الذهنية, MindMeister سيساعدك على إحياء أفكارك الكبيرة. تجتمع الأنماط المخصصة، وتخطيطات الخرائط المختلطة (فكر في المخططات التنظيمية والخرائط الذهنية والقوائم)، والوسائط المضمنة لإنشاء خريطة ذهنية ديناميكية ومخصصة.

وبفضل التعليقات والإشعارات، تكون أنت وفريقك على اطلاع دائم على كل ما يدور في ذهنك.

أفضل ميزات MindMeister

المزامنة التلقائية مع Google Drive

الكثير من التخصيصات حول الموضوعات الفردية وتصميم الخطوط، بالإضافة إلى الصور والرموز التعبيرية، مما يوفر لمسة شخصية

ميزات التعاون مثل التعليق ووضع العصف الذهني تتيح تدفق الإبداع في الوقت الفعلي 📚

قيود MindMeister

قد يواجه المستخدمون تأخيرًا مع الخرائط الذهنية الواسعة أو المفصلة

تقتصر النسخة المجانية على ثلاث خرائط ذهنية

تسعير #### MindMeister

أساسي : مجاني

: مجاني شخصي : يبدأ من 6 دولارات شهرياً

: يبدأ من 6 دولارات شهرياً محترف : يبدأ من 10 دولارات شهريًا

: يبدأ من 10 دولارات شهريًا شركة: يبدأ من 15 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات MindMeister

G2 : 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.6/5 (270+ تقييمات)

10. جيت مايند

عبر GitMind عند التفكير في برنامج الخرائط الذهنية لخيارات مستخدم Mac، اختر بديلاً يخلق بيئة مثالية لازدهار الإنتاجية. يتمحور برنامج GitMind حول التدفق الحر للمعلومات، حيث يجعلك GitMind تفكر خارج الصندوق باستخدام الخرائط الذهنية والمخططات الانسيابية ومخططات UML وغيرها.

يحفز GitMind الإبداع من خلال أخذ ما تفكر فيه وإضفاء الحيوية عليه على لوحة رقمية.

أفضل ميزات GitMind #### GitMind

تصميم سهل الاستخدام يجعل من السهل على المبتدئين البدء في إنشاء الخرائط الذهنية

تشمل ميزات التعاون إنشاء ارتباطات تشعبية للمشاركة على تيليجرام وتويتر وفيسبوك

إمكانية السحب والإفلات تعني أن البيانات تنتقل بسلاسة من حاسوبك إلى خرائطك الذهنية

قيود GitMind

ميزات محدودة مع الإصدار المجاني

أبلغ بعض المستخدمين عن قدرات محدودة للذكاء الاصطناعي

أسعار GitMind

مجاني

مدفوعة: 9 دولارات شهريًا

GitMind التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (3 مراجعات)

: 4.8/5 (3 مراجعات) Capterra: 4.6/5 (10 مراجعات)

ابحث عن أفضل برامج رسم الخرائط الذهنية لفريقك

عندما تكون مستعدًا لتمكين جلسات العصف الذهني وتبسيط إدارة المهام، لا يوجد نقص في أدوات رسم الخرائط الذهنية للاختيار من بينها. تقدم كل واحدة منها مجموعة من الميزات والقدرات الفريدة الخاصة بها لتلبية مجموعة متنوعة من الاحتياجات.

ClickUp هو خيار متميز. فهو يجمع بين التصميم البديهي والميزات المتقدمة مما يجعله متجراً شاملاً لجميع احتياجاتك من الخرائط الذهنية والإنتاجية. لذلك سواء كنت بحاجة إلى خطة مجانية قوية أو جميع الأدوات التي يمكنك تخيلها لإنشاء خريطة ذهنية مثالية وأكثر من ذلك, اشترك في ClickUp وجربه - إنه مجاني للأبد!