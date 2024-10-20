10 أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Scribe 2025

سواء أكنت تنشئ دليلاً إرشاديًا للموظفين الجدد أو تشرح كيف يمكن للعميل تسجيل الدخول إلى منصتك الأساسية، فإن الأدلة الإرشادية منقذة للحياة بالمعنى الحرفي للكلمة.

هذا هو المكان الذي يتألق فيه Scribe. حيث يقوم Scribe "بمتابعتك" أثناء عملك وإنتاج وثائق عملية خطوة بخطوة يمكنك مشاركتها مع الزملاء أو العملاء.

يمكن أن يؤدي إنشاء أدلة إرشادية مرئية وإرشادات إرشادية إلى توفير الوقت وتجنب الاستفسارات المتكررة وتوسيع نطاق العمليات للفرق البعيدة.

ومع ذلك، هناك بدائل أخرى من Scribe يمكن أن تساعدك بنفس السهولة في التقاط الأدلة الإرشادية وتحريرها ومشاركتها بسهولة نسبية.

في هذا الدليل، سنلقي نظرة على بدائل Scribe الأخرى التي يمكنك التفكير فيها لإنشاء أدلة إرشادية سريعة لتحقيق الفوز!

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Scribe؟

أثناء تقييم بدائل Scribe، ابحث عن الإمكانيات التالية:

استخدامه على منصات متنوعة - من كروم ومايكروسوفت إيدج إلى تطبيقات سطح المكتب لنظامي ماك وويندوز

إضافة مقاطع فيديو وصور داخل الدليل

الوصول إلى الإضافات التي يمكن إضافتها إلى المتصفح الذي تختاره لإنشاء أدلة بنقرات أقل

إنشاء أدلة إرشادية خطوة بخطوة تلقائياً

تحرير المستندات وتخصيصها باستخدام علامة تجارية مخصصة مثل شعار الشركة والألوان المخصصة وما إلى ذلك

مشاركة مستندات العملية بشكل سريع عبر البريد الإلكتروني أو تضمينها في الويكي أو نظام إدارة التعلم

تصدير المستند كملف PDF

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإنشاء إجراءات التشغيل الموحدة المفيدة وأدلة التدريب وما إلى ذلك لأي عملية

لدى Scribe حدوده أيضًا - يدّعي بعض المستخدمين أن ميزات إعداد التقارير في Scribe معرضة للأخطاء. وعندما تقوم بتصدير الأدلة بصيغة PDF، لا يكون حجم زر الاختيار متناسقًا دائمًا.

لذا، بينما تقوم بتقييم الميزات المذكورة أعلاه، ضع قيود Scribe في الاعتبار واختر برنامجًا يناسب متطلباتك المخصصة بشكل أفضل.

## أفضل 10 بدائل لبرنامج Scribe لاستخدامها في 2024

دعنا نلقي نظرة على أفضل 10 بدائل لبرنامج Scribe لإنشاء أدلة خطوة بخطوة بسرعة وفعالية:

1. ClickUp

أنشئ دليلاً إرشاديًا أو إجراءات تشغيل موحدة من أي مكان في مساحة عمل ClickUp وأضف صفحات فرعية وجداول وخيارات تصميم متداخلة لإنشاء الهيكل المثالي

يُعتبر ClickUp برنامجًا لإدارة المشاريع، ولكن هناك المزيد من القوة والقيمة المعبأة فيه لتخصيصه لحالات استخدام متعددة. على سبيل المثال، يمكنك استخدامه لإنشاء العديد من إجراءات التشغيل القياسية (SOPs).

ClickUp هو برنامج قابل للتطبيق برنامج SOP بديل لـ Scribe بإمكانيتين رئيسيتين.

1. كليك أب كليب تتيح لك ميزة Clip في Clickup إنشاء مقاطع فيديو للتدريب وإجراءات التشغيل الموحدة بسرعة:

شارك رسالة الفيديو الخاصة بك من خلال رابط متصفح مباشر لا يتطلب أي تنزيلات ويمكن مشاهدته على الفور بعد التسجيل

مشاركة تسجيلات الشاشة (التي تشمل شاشتك أو نافذة التطبيق أو علامة تبويب المتصفح) لالتقاط جميع المعلومات الضرورية حتى لا يضيع أي سياق

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك حفظ هذه التسجيلات ومشاركتها مع الآخرين باستخدام رابط عام يتم تشغيله مباشرةً من المتصفح. يمكنك أيضاً إنشاء مهمة من التسجيل وإضافة وصف لها وتعيينها لأعضاء الفريق المناسبين لاتخاذ إجراء فوري.

2. مستندات ClickUp يمكنك أيضًا إنشاء مواد تدريب أو إجراءات تشغيل موحدة ذات قيمة للموظفين الجدد باستخدام ميزة مستندات النقر فوق المستندات:

استخدم ClickUp's Docs لإنشاء مستندات جميلة ومواقع ويكي والمزيد من أجل تنفيذ الأفكار بسلاسة مع فريقك

يساعدك ClickUp Doc على إنشاء مستندات كاملة مع وسائط وتنسيق وهيكلية لدعم احتياجاتك.

تأتي قوالب المستند مع جميع المكونات الأساسية التي تحتاجها دون البدء من الصفر. تتضمن بعض الأمثلة على المكونات الحالات المخصصة، والحقول المخصصة، وطرق العرض المخصصة، وإدارة المشاريع، وما إلى ذلك.

ويمكنك وضع علامات أو ذكر نقاط الأداء وإنشاء صفحات فرعية متداخلة لتفاصيل عمليات التدريب والإرشادات الخاصة بك. يمكنك أيضًا ممارسة التحكم في الإصدار للمستندات الثابتة والديناميكية.

توفر ميزة ClickUp Docs مستندات ClickUp مستودعًا جاهزًا لـ

قوالب إجراءات التشغيل الموحدة

و قوالب الإعداد:

أنشئ تجربة سلسة لإعداد العملاء باستخدام قالب ClickUp لإعداد العملاء مع ClickUp قالب إعداد العملاء

إليك مثال لقالب إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية من ClickUp:

تم تصميم قالب إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية من ClickUp لمساعدتك في إنشاء وإدارة وتتبع عمليات وإجراءات الموارد البشرية.

استخدم هذا القالب لتحديد عمليات التوظيف الجديدة ومشاركة المعلومات عبر الأقسام بنقرة واحدة. يساعد قالب ClickUp الافتراضي في تنظيم مهام الموارد البشرية - بدءاً من التوظيف وحتى التعيين.

أفضل ميزات ClickUp:

إمكانية الوصول بنقرة واحدة إلى مكتبة شاملة من قوالب إجراءات التشغيل الموحدة لـ تخطيط العمليات وبيان العمل، وما إلى ذلك

قم بتنظيم كل عملية في تسلسل منطقي للخطوات باستخدام عرض اللوحة في ClickUp

تبسيط عملية إنشاء أدلة إرشادية خطوة بخطوة، وقوائم مراجعة، وأوصاف مفصلة للعملية

يتضاعف كمركز تعاوني حيث يمكن لأعضاء الفريق العمل معًا لتطوير إجراءات التشغيل الموحدة وتنقيحها وتحديثها

تحديد أولويات المهام وتعيين المواعيد النهائية باستخدام مخطط جانت في ClickUp

تقسيم وتعريف أدوار المستخدمين داخل برنامج إجراءات التشغيل الموحدة وتحديدها

تنظيم وثيقة ملخص إجراءات التشغيل الموحدة والمكونات المرتبطة بها باستخدام عرض الجدول في ClickUp

قيود النقر فوق:

يمكن أن تكون الخطة المجانية مقيدة للتخزين والوصول إلى ميزات برنامج SOP المتقدمة

يمكن أن تكون الميزات الواسعة النطاق للمنصة مربكة للمستخدمين الجدد

تسعير ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: تسعير مخصص

#### التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. دليل المستخدم

عبر دليل المستخدم دليل المستخدم هو مستخدم منصة التهيئة التي تتيح لك إنشاء إرشادات سهلة وسريعة ومتعددة الاستخدامات للمنتج بدون ترميز.

الفرق الأساسي بين UserGuiding و Scribe هو أن الأول يساعد في إنشاء إرشادات إرشادية غامرة للمنتج، بينما Scribe أكثر ملاءمة لكيفية عمل أدلة إرشادية للمنتج بخطوات.

أفضل ميزات برنامج UserGuiding:

لا يوجد منحنى تعليمي

موارد مفيدة وقوائم مراجعة وإرشادات مفصلة خطوة بخطوة حول كيفية استخدام الأداة

أفضل قيمة مقابل السعر

القيود التوجيهية للمستخدم:

باهظة الثمن إذا كانت ميزانيتك محدودة

يمكن للتحليلات أن تكون أكثر تفصيلاً وقد تحتاج إلى تكامل أفضل للتطبيق

تسعير UserGuiding:

الباقة الأساسية: 89 دولارًا شهريًا، تُدفع سنويًا

89 دولارًا شهريًا، تُدفع سنويًا الخطة الاحترافية: 389 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

389 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا خطة الشركات: 689 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات المستخدم:

G2: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

3. لوم

عبر تلوح في الأفق Loom هو تطبيق مراسلة فيديو مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على تسجيل شاشتك، مثل تطبيق Scribe. يمكنك تسجيل شاشتك باستخدام واجهة الويب و/أو تسجيل وجهك باستخدام الكاميرا الأمامية.

لدى Loom خيار تسجيل الشاشة أو وجهك فقط، وخيار تسجيل كليهما في نفس الوقت.

يسهل Loom التواصل بشكل أسرع. لا تحتاج إلى عقد اجتماعات لكل شيء.

هل لديك ملاحظات سريعة لمدة دقيقتين لمشاركتها؟ سجل رسالة الفيديو الخاصة بك وشاركها مع أصحاب المصلحة دون أي فقدان للسياق. وهذا يجعلها إضافة رائعة لفرق العمل عن بُعد.

الأداة سهلة الاستخدام، خاصةً للعمل غير المتزامن. أضف عبارات الحث على اتخاذ إجراء، والتعليقات، والمهام، والرموز التعبيرية إلى الفيديو الخاص بك لمزيد من السياق.

أفضل ميزات #### أفضل ميزات الأداة:

متوفر كملحق كروم وتطبيق لسطح المكتب/الجوال

يوفر تكاملاً بنقرة واحدة مع Google Workspace وSlack وغيرها.

يوفر النصوص والتعليقات التوضيحية بأكثر من 50 لغة

يقدم قوالب رسائل فيديو لحالات استخدام متنوعة مثل المبيعات والهندسة ودعم العملاء والتصميم وغيرها

تشمل إمكانات الذكاء الاصطناعي العناوين التلقائية والملخصات والمهام والفصول وإزالة الصمت لإزالة الفجوات المحرجة داخل الفيديو

قيود الغرفة:

يقترح المستخدمون أن واجهة المستخدم مزدحمة، مما يعني أن هناك منحنى تعليمي أكثر حدة من Scribe

تسعير التكبير:

المبتدئين (للأفراد): خطة مجانية

خطة مجانية الشركة (للفرق): 12.5 دولارًا أمريكيًا/مؤسس/شهريًا، تُدفع سنويًا

12.5 دولارًا أمريكيًا/مؤسس/شهريًا، تُدفع سنويًا المؤسسات (للفرق المتزايدة): أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 1500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

4. ترينوال

عبر ترينوال يمكن لـ Trainual كتابة المحتوى الخاص بك نيابةً عنك. كيف؟ باستخدام الذكاء الاصطناعي بالطبع. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Trainual المئات من القوالب الخاصة بالصناعة لإنشاء عمليات سير العمل وإجراءات التشغيل الموحدة والويكي وما إلى ذلك بسهولة.

Trainual هو برنامج كامل يسمح لك بالوصول إلى مستندات التدريب والتأهيل وإجراءات التشغيل الموحدة وقاعدة المعرفة والمزيد من مكان مركزي. يمكنك تسجيل شاشتك وتضمين المحتوى (بما في ذلك خيار تحميل ملفات الفيديو، وملفات PDF، وملفات GIF، والمزيد) من أكثر من 700 مكان!

أفضل الميزات التدريبية:

دمج نظام الموارد البشرية وكشوف الرواتب والتطبيقات المفضلة لديك مثل Slack وDropbox وغيرها.

الوصول إلى مجتمع يضم أكثر من 1000 كاتب عمليات وخبراء في إجراءات التشغيل الموحدة

يقدم تقديرات ذكية للوقت لكل عملية حتى يتمكن الفريق من إعطاء الأولوية للتدريب على المهام

قيود التدريب:

لا يمكن إنشاء أدلة إرشادية تلقائيًا كما يفعل Scribe

الحد الأعلى لمقياس السعر

أسعار التدريب:

الأعمال الصغيرة: 250 دولارًا شهريًا (1-50 موظفًا)

250 دولارًا شهريًا (1-50 موظفًا) الشركات النامية: 417 دولار/شهر (51-100 موظف)

417 دولار/شهر (51-100 موظف) غير محدود: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات التدريبية:

G2: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

5. إنفيجن

عبر إن فيجن InVision هي منصة رقمية لتصميم المنتجات تساعدك على إنشاء نماذج أولية تفاعلية. لوحة بيضاء رقمية, فري هاند ، هي ميزة بارزة تقدم قوالب معبأة بالطاقة من AWS و Atlassian و Xbox وغيرها.

أنشئ نماذج بالحجم الطبيعي غامرة واعرض ما تقوم ببنائه. يمكنك أيضًا استخدام InVision لاختبار المستخدم والعروض التقديمية للعملاء والتحقق من صحة التصميم.

أفضل ميزات InVision:

إصدار تجريبي مجاني لاختبار إنشاء سير عمل منتج رقمي

مئات القوالب لمختلف الفئات والأدوار

تشمل الفئات العصف الذهني والاستراتيجية والتخطيط,التأطير السلكي والمخططات الانسيابية والمزيد

تصميمات قابلة للنقر وتفاعلية تجعلها سهلة الاستخدام

قيود InVision:

تضمين الأصول في برامج أخرى يمثل تحديًا

عند النقر على تدفق، لا توجد طريقة سهلة للانتقال إلى شاشات أخرى دون الرجوع إلى القائمة الرئيسية

تحتاج إلى برنامج منفصل للتصميم، مثل Figma أو Sketch

تسعير InVision:

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات InVision:

G2: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 700 تقييم)

6. شيبرد

عبر Shepherd.js Shepherd.js هي أداة مفتوحة المصدر تكون مفيدة عند القيام بجولات على المنتجات. هذه الأداة مخصصة للأشخاص ذوي المعرفة التقنية (المطورين والمحللين وغيرهم). يمكنك استخدام مكتبة Shepherd.js الشاملة لإنشاء إجراءات تأهيل تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Shepherd.js:

إنشاء جولات في الموقع لتوجيه المستخدمين عبر تطبيقك/موقعك الإلكتروني

11.5 آلاف نجمة على GitHub و 620 شوكة

يتكامل مع Vue.js و Ember.js و JavaScript و React و AngularJS

قيود Shepherd.js:

وفقًا للمستخدمين، في بعض الأحيان، لا تعمل عناصر Shepherd بشكل صحيح، بما في ذلك الأزرار

يدعي المستخدمون أن التنقل صعب، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتمرير

عدم وجود دعم متعدد المتصفحات

أسعار شيبرد.js:

متاح مجانًا على GitHub

تقييمات ومراجعات Shepherd.js:

G2: 5/5 (2 مراجعات)

5/5 (2 مراجعات) Capterra: 5/5 (أكثر من 20 مراجعة)

7. يو آي باث

عبر مسار UiPath UiPath عبارة عن منصة ذكية لمعالجة المستندات تتيح لك تفويض المستندات والمهام وما إلى ذلك إلى الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك:

فهم المستند

استخراج البيانات وتفسيرها ومعالجتها

تصفح الصور وملفات PDF والكتابة اليدوية والتوقيعات والمسح الضوئي ومعالجتها

أفضل ميزات UiPath:

أنشطة السحب والإفلات لفهم المستندات وواجهة سهلة الاستخدام

يوفر وظيفة إضافية لإنشاء البرامج التعليمية لأتمتة سير العمل بشكل فوري

لا يتطلب معرفة البرمجة أو البرمجة النصية

قيود قيود UiPath:

أبلغ المستخدمون أن الإصدار الجديد بطيء

تكلفة الترخيص لكل مستخدم أعلى مقارنةً بمنافسيه

تسعير UiPath:

مجاني: 0 دولار

0 دولار المحترف: بدءًا من 420 دولارًا شهريًا

بدءًا من 420 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات يوباث:

G2: 4.6/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 6,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 700 تقييم)

8. فولج

عبر فولج لا تكتمل أي قائمة ببدائل Scribe دون ذكر Folge. تتيح لك المنصة إنشاء ومشاركة وإدارة معارفك العملية في غضون بضع نقرات.

يرغب الجميع في إنشاء أدلة احترافية وجذابة بصريًا خطوة بخطوة بالإضافة إلى البرامج التعليمية بربع الوقت والجهد. وهذا هو المكان الذي يمكن أن تساعد فيه أداة بسيطة للغاية وبديهية مثل Folge.

يمكنك إنشاء التعليقات التوضيحية وتخصيص لقطات الشاشة والتنقل عبر متاهة من التطبيقات والتدريب والمنتجات والمهام وما إلى ذلك باستخدام هذه الأداة.

أفضل ميزات فولج:

طمس البيانات الحساسة لمنع تسرب البيانات داخل الأدلة/التوثيق

تحرير وتخصيص كل خطوة، مثل إضافة وصف، وإزالة الخطوات، وإضافة أسهم، والمزيد

خيارات التصدير بسبعة تنسيقات مع إمكانية الوصول إلى تخطيطات مخصصة

قيود التعميم:

في بعض الأحيان، يمكن أن تلتقط لقطة الشاشة علامة التبويب أيضًا

يواجه المستخدمون تأخيرات طفيفة عند النقر

النسخ الاحتياطي/الاستعادة من حل سحابي داخل البرنامج غير متاح

تسعير Folge:

مجاني: 0 دولار (5 مستخدمين)

0 دولار (5 مستخدمين) الترخيص الشخصي: 75 دولارًا مع خصم أكاديمي

75 دولارًا مع خصم أكاديمي رخصة الأعمال: 140 دولارًا أمريكيًا

التقييمات والمراجعات:

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييم)

9. زايت (CloudApp سابقًا)

عبر زايت هناك بديل آخر قوي آخر ل Scribe لا يجب أن تتجاهله وهو Zight (كان يُسمى سابقًا CloudApp).

Zight عبارة عن منصة مشاركة مرئية شاملة تشارك وتسجّل وتستضيف المرئيات مثل مقاطع الفيديو وصور GIF ولقطات الشاشة وغيرها. يمكنك تحرير مقاطع الفيديو الخاصة بك وطمسها واقتصاصها وإضافة تعليقات صوتية ونصوص وما إلى ذلك. استخدم هذه المنصة لنقل لقطات الشاشة وصور GIF إلى المستوى التالي.

أفضل ميزات Zight:

متوفر لأجهزة ماك وويندوز وكروم وiOS

سحب وإسقاط العناصر في رسائل البريد الإلكتروني وكذلك تطبيقات الدردشة

تتكامل مع Microsoft Teams وZendesk وLucidchart وJIRA وغيرها

القدرة على إنشاء صور GIF لأي شيء على الشاشة وحفظها

قيود Zight:

بينما يساعدك Zight على مشاركة تسجيلات الشاشة، إلا أنه يمكن تحسين قدرته على إنشاء أدلة خطوة بخطوة مثل Scribe

تحتوي الواجهة على منحنى تعليمي

الباقة المجانية تقيد التسجيلات ب 90 ثانية فقط

لا يوجد منتدى دعم حيث يمكن للمستخدمين طلب المساعدة

تسعير Zight:

مجانية: 0 دولار (حتى 25 ثانية)

0 دولار (حتى 25 ثانية) احترافي: ابتداءً من 9.95 دولار

ابتداءً من 9.95 دولار الفريق: بدءًا من 8 دولارات لكل مستخدم (بحد أدنى مستخدمين اثنين)

بدءًا من 8 دولارات لكل مستخدم (بحد أدنى مستخدمين اثنين) المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.6/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. فلو شير

عبر مشاركة التدفقات FlowShare هي أداة توثيق عملية شاملة يمكنك تشغيلها في الخلفية. تتولى هذه الأداة توثيق سير العمل والمهام الخاصة بك وإنشاء دليل تفصيلي خطوة بخطوة لك في هذه العملية.

بصرف النظر عن البرنامج الذي تستخدمه، يمكن لـ FlowShare توثيق كل خطوة وتقديم دليل عملية يحمل علامة تجارية يمكنك مشاركته مع فريقك.

أفضل ميزات FlowShare:

يضمن اتساق العلامة التجارية حيث أنه يوفر قوالب للعلامة التجارية التي ستنسق الأدلة الخاصة بك لتناسب علامتك التجارية في اللحظة التي تضغط فيها على زر التصدير

طمس البيانات الحساسة وتوفير ساعات من الوقت الثمين

أوصاف موجزة آلية لتسريع عملية إنشاء إجراءات التشغيل الموحدة وما إلى ذلك

خيارات تصدير متعددة (PDF، PPTX، PPTX، عرض تفاعلي، PNG، DOCX، HTML، وما إلى ذلك)

قيود مشاركة التدفق:

متوفر حاليًا على نظام ويندوز فقط

إنشاء دليل أبطأ عند مقارنته بـ Scribe

تسعير مشاركة التدفق:

إكسبرس: 21 دولارًا شهريًا لكل مساحة عمل، تُدفع سنويًا

21 دولارًا شهريًا لكل مساحة عمل، تُدفع سنويًا احترافي: 40 دولارًا/شهرًا لكل مساحة عمل (فردي)، 32 دولارًا/شهرًا لكل مساحة عمل (الفرق 3+)، وتسعير مخصص لأكثر من 10 أعضاء في الفريق

40 دولارًا/شهرًا لكل مساحة عمل (فردي)، 32 دولارًا/شهرًا لكل مساحة عمل (الفرق 3+)، وتسعير مخصص لأكثر من 10 أعضاء في الفريق المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات FlowShareFlowShare:

G2: 4.8/5 (2 تقييم)

4.8/5 (2 تقييم) Capterra: 4.8/5 (33 مراجعة)

أصبحت الآن إجراءات التشغيل الموحدة عالية الجودة في متناول يدك مع ClickUp

يعد إنشاء إجراءات التشغيل الموحدة والوثائق الشاملة شريان الحياة للفرق البعيدة.

ومع ذلك، قد يكون إنشاء وثائق إرشادية للعمليات أمراً صعباً بالنسبة لأعضاء الفريق الذين يعانون بالفعل من ضغط الوقت. أنت تريد أداة يسهل دمجها مع سير عملك اليومي، أو، من الناحية المثالية، أداة يستخدمها فريقك بالفعل.

وهنا تبرز ClickUp كأداة متعددة الأوجه. ClickUp ليس مجرد برنامج لإدارة المشاريع. فهو يوفر ميزات واسعة النطاق، مثل ClickUp Docs، و ClickUp Clips، وما إلى ذلك، لمساعدتك على تسريع سير عمل توثيق العمليات.

إذا كنت ترغب في العمل بشكل أسرع وبناء إجراءات تشغيل موحدة عالية الجودة، فإن ClickUp هو ما تبحث عنه. هل أنت مستعد للبدء؟ قم بالتسجيل الآن!