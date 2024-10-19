أفضل 10 برامج للسبورة البيضاء لنظام التشغيل Mac في 2025

كل فكرة كبيرة تبدأ بقطعة من الورق المبعثر، إلا أنها غير مريحة.

معظمنا يفكر بصريًا. تساعدك الألواح البيضاء على ممارسة "اعرض، لا تخبر" فهي تساعدك على التعبير عن فكرة ما في الرسوم البيانية والأشكال بدلاً من أجزاء كبيرة من النص.

هذا هو المكان الذي تكون فيه السبورات البيضاء لنظام التشغيل Mac رائعة إذا كنت من مستخدمي Apple - فهي توفر لوحة الرسم البياني والراحة التي يوفرها دفتر الملاحظات أو السبورة البيضاء. ولكنها تقدم أيضاً مزايا التعاون الحديث.

سواء كنت تدير ورشة عمل عن بُعد مع فريقك لحل مشكلة معينة أو الحصول على تحديثات الحالة في مكالمة يومية في وضع الاستعداد، فإن السبورات البيضاء الرقمية هي حقًا جزء من مجموعة أدوات العمل عن بُعد الحديثة.

في هذا المنشور، سنناقش أفضل 10 أدوات للسبورة البيضاء لنظام التشغيل Mac لمساعدتك أنت وفريقك على العمل والفوز معاً.

ما هي برامج السبورة البيضاء لنظام التشغيل Mac؟

برنامج السبورة البيضاء لنظام التشغيل Mac هو برنامج يسمح لفريقك بالعصف الذهني وإنشاء خرائط ذهنية ومشاركة أفكار المشروع على السبورة الرقمية.

فيما يلي بعض استخدامات تطبيق السبورة البيضاء لنظام التشغيل Mac:

تسهيل الاجتماعات و التعاون في الوقت الفعلي بين أعضاء الفريق على أجهزة Apple الخاصة بهم

يعمل كبديل افتراضي للوحات الكتابة الفعلية، خاصةً إذا كان لديك فريق عمل عن بُعد

تخطيط أفكار المشروع وتنظيمها بين أعضاء الفريق

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج السبورة البيضاء لنظام التشغيل Mac؟

فيما يلي الأشياء التي يجب البحث عنها في أفضل برنامج السبورة البيضاء في عام 2024

يمكن لأعضاء الفريق تدوين الملاحظات على السبورة الرقمية في وقت واحد رسم المخططات والخرائط ومشاركة الأفكار أثناء العروض التقديمية دون تأخير التحكم في الوصول لتحديد من يمكنه رؤية وتعديل ما على السبورة البيضاء الاتصال بالأدوات الأخرى التي يستخدمها فريقك بالفعل الدردشة في الوقت الفعلي أثناء استخدام السبورة البيضاء - مفيدة جدًا للمناقشات احفظ السبورة البيضاء بعد الاجتماع للرجوع إليها في المستقبل توفر معظم أدوات السبورة البيضاء أسعاراً مرنة، بحيث يمكنك العثور على أداة تناسب ميزانيتك

أفضل 10 برامج للسبورة البيضاء لنظام ماك لاستخدامها في عام 2024

لقد اخترنا بدقة عشر أدوات رائدة للسبورة البيضاء لمستخدمي أجهزة ماك في عام 2024، مع الأخذ في الاعتبار اتساع نطاق الميزات التي تقدمها، ومراجعات العملاء، ووضعها التنافسي كبدائل للأدوات الأخرى في السوق.

إليك الأدوات التي اخترناها في قائمتنا:

1. كليك أب

استخدم ClickUp Whiteboards لتعيين المهام، ووضع علامات على المعينين، وأي شيء مطلوب لبدء تعاونك التالي ClickUp Whiteboards عبارة عن منصة تعاون افتراضية تعمل على تمكين فرق العمل الحديثة من خلال تحويل الأفكار إلى إجراءات منسقة، كل ذلك في مساحة عمل موحدة.

تقدم ClickUp مجموعة واسعة من نقاط الانطلاق لـ قوالب السبورة البيضاء . هل ترسم إيجابيات وسلبيات فكرة ما؟ هل تبني مخططًا تنظيميًا؟ لدى ClickUp قوالب لهذه النماذج وغيرها.

أفضل ميزات ClickUp:

اللوحات البيضاء: كليك أب السبورات البيضاء تسمح لك بالتعبير عن نفسك بشكل إبداعي من خلال الخربشة والرسم ووضع الأفكار على لوحة لا نهائية مدمجة بسلاسة في سير عملك

كليك أب السبورات البيضاء تسمح لك بالتعبير عن نفسك بشكل إبداعي من خلال الخربشة والرسم ووضع الأفكار على لوحة لا نهائية مدمجة بسلاسة في سير عملك اكتشاف التعاون: يتيح اكتشاف التعاون المتقدم في ClickUp لفريقك عن بُعد العمل معًا في الوقت الفعلي. فهو يخطرك عندما يشارك أعضاء الفريق بنشاط - مثل الكتابة أو عرض مهمة أو تحرير المستندات

يتيح اكتشاف التعاون المتقدم في ClickUp لفريقك عن بُعد العمل معًا في الوقت الفعلي. فهو يخطرك عندما يشارك أعضاء الفريق بنشاط - مثل الكتابة أو عرض مهمة أو تحرير المستندات خيارات التنسيق: يوفر ClickUp العديد من خيارات التنسيق مثل الأشكال والنصوص والصور لتنسيق المحتوى الخاص بك

يوفر ClickUp العديد من خيارات التنسيق مثل الأشكال والنصوص والصور لتنسيق المحتوى الخاص بك إضافة المهام بسهولة: يمكنك إضافة مهام جديدة أو موجودة إلى اللوحة بسهولة

يمكنك إضافة مهام جديدة أو موجودة إلى اللوحة بسهولة الحفظ التلقائي: حفظ أي تغييرات على عملك تلقائيًا

حفظ أي تغييرات على عملك تلقائيًا إصدار الهاتف المحمول: يساعدك تطبيق ClickUp للهاتف المحمول على إدارة المهام والتعاون بشكل أكثر كفاءة أثناء التنقل. تتيح لك قائمة الإجراءات السريعة في التطبيق إنشاء المهام والتذكيرات والتعليق على المهام وتتبع الوقت أو مسح الإشعارات باستخدام هاتفك

يساعدك تطبيق ClickUp للهاتف المحمول على إدارة المهام والتعاون بشكل أكثر كفاءة أثناء التنقل. تتيح لك قائمة الإجراءات السريعة في التطبيق إنشاء المهام والتذكيرات والتعليق على المهام وتتبع الوقت أو مسح الإشعارات باستخدام هاتفك عمليات التكامل: يمكنك دمج تطبيق ClickUp Whiteboards الخاص بك مع أكثر من 1000 خدمة برمجية

قيود ClickUp:

منحنى التعلم: قد تربك الميزات الواسعة النطاق المبتدئين الذين قد يجدون البرنامج معقدًا للتنقل فيه

تسعير #### ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

تقييمات ومراجعات ClickUp:

G2: 4.7/5 (أكثر من 7000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 7000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3500 تقييم)

2. مايكروسوفت السبورة البيضاء

عبر مايكروسوفت السبورة Microsoft Whiteboard هي أداة تستفيد من إمكانيات Microsoft 365 لمساعدتك على التعاون رقمياً. اجعل اجتماعاتك أكثر فعالية وجاذبية!

أفضل ميزات Microsoft Whiteboard:

التعاون الحر: التعبير عن الأفكار والإنشاء والتعاون بشكل مرئي

التعبير عن الأفكار والإنشاء والتعاون بشكل مرئي عناصر المحتوى المتنوعة: التعبير عن الأفكار من خلال النصوص أو الصور أو الملاحظات اللاصقة أو شبكات الملاحظات التي تظل واضحة على أي مستوى تكبير/تصغير

التعبير عن الأفكار من خلال النصوص أو الصور أو الملاحظات اللاصقة أو شبكات الملاحظات التي تظل واضحة على أي مستوى تكبير/تصغير التعاون في الوقت الحقيقي: تحرير اللوحة في نفس الوقت، بغض النظر عن موقعك الفعلي

تحرير اللوحة في نفس الوقت، بغض النظر عن موقعك الفعلي عمليات التكامل: دمج السبورة البيضاء مع الأدوات الأخرى في مجموعة Microsoft 365

دمج السبورة البيضاء مع الأدوات الأخرى في مجموعة Microsoft 365 إمكانية الوصول: الوصول إلى السبورة من أي مكان باستخدام جهاز ويندوز أو تطبيق ويب

الوصول إلى السبورة من أي مكان باستخدام جهاز ويندوز أو تطبيق ويب توافق متعدد المدخلات: مصممة للإدخال باللمس والكتابة والقلم، تستوعب السبورة البيضاء تفضيلات متنوعة

مصممة للإدخال باللمس والكتابة والقلم، تستوعب السبورة البيضاء تفضيلات متنوعة مكتبة القوالب والأشكال: انشر قوالب معدة مسبقًا من مكتبة واسعة من القوالب والأشكال

قيود مايكروسوفت للسبورة البيضاء:

اعتمادية مايكروسوفت: تحتاج إلى مجموعة مايكروسوفت لاستخدام السبورة البيضاء

تحتاج إلى مجموعة مايكروسوفت لاستخدام السبورة البيضاء خيارات تخصيص أقل: تخصيص السبورة البيضاء معقد بسبب قلة الخيارات المرئية

تسعير السبورة البيضاء من مايكروسوفت:

ملاحظة: خطط التسعير التالية تغطي عمليات التكامل الأخرى نظراً لأن Microsoft Whiteboard جزء من Microsoft 365:

مايكروسوفت 365 شخصي : 6.99 دولار/فرد شهرياً

: 6.99 دولار/فرد شهرياً مايكروسوفت 365 العائلي : 9.99 دولارًا أمريكيًا لستة أشخاص شهريًا

: 9.99 دولارًا أمريكيًا لستة أشخاص شهريًا مايكروسوفت 365 للأعمال الأساسية : 6.00 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 6.00 دولارات لكل مستخدم شهرياً مايكروسوفت 365 Business Standard : مايكروسوفت 365 Business Standard : 12.50 دولار/مستخدم شهرياً

: : 12.50 دولار/مستخدم شهرياً مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال : 22.00 دولار/مستخدم شهرياً

: 22.00 دولار/مستخدم شهرياً تطبيقات مايكروسوفت 365 للأعمال: 8.25 دولار/مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت للسبورة البيضاء:

G2: 4.1/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

3. ميرو

عبر ميرو Miro هو تطبيق تفاعلي للسبورة البيضاء لنظام التشغيل Mac يسمح لك ولفرقك بالتواصل والتعاون والإبداع، بغض النظر عن بيئة عملك.

يقدم ميرو تكاملات مع تطبيقات الطرف الثالث باستخدام مكان عمل ميرو . Miro هو برنامج السبورة البيضاء الخاص بك إذا كنت ترغب في العصف الذهني وإنشاء عروض تقديمية بجاذبية السبورة البيضاء التقليدية.

ميرو أفضل الميزات:

أوضاع عمل متعددة الاستخدامات: يتكيف مع سيناريوهات العمل المختلفة، ويقدم لك أوضاع عمل مصممة خصيصًا حلول للعصف الذهني والرسم التخطيطي والاجتماعات وورش العمل وأحداث سكرم ورسم الخرائط والبحث والتصميم والتخطيط الاستراتيجي

يتكيف مع سيناريوهات العمل المختلفة، ويقدم لك أوضاع عمل مصممة خصيصًا حلول للعصف الذهني والرسم التخطيطي والاجتماعات وورش العمل وأحداث سكرم ورسم الخرائط والبحث والتصميم والتخطيط الاستراتيجي إمكانيات العصف الذهني: أدوات وقوالب، مثل الملاحظات اللاصقة والصور والخرائط الذهنية ومقاطع الفيديو وإمكانيات الرسم لمساعدتك أنت وفريقك على العصف الذهني معًا

أدوات وقوالب، مثل الملاحظات اللاصقة والصور والخرائط الذهنية ومقاطع الفيديو وإمكانيات الرسم لمساعدتك أنت وفريقك على العصف الذهني معًا تكامل الأدوات بسلاسة : أكثر من 100 عملية تكامل مع الأدوات الشائعة مثل Google Docs وJira وZoom تتيح لك الاتصال بتطبيقاتك المفضلة وتبسيط سير عملك وتقليل التبديل بين التطبيقات المتعددة

: أكثر من 100 عملية تكامل مع الأدوات الشائعة مثل Google Docs وJira وZoom تتيح لك الاتصال بتطبيقاتك المفضلة وتبسيط سير عملك وتقليل التبديل بين التطبيقات المتعددة التصميم التعاوني: إشراك أصحاب المصلحة في عملية التصميم، مما يضمن اتباع نهج تعاوني في التصميم واتخاذ القرار

قيود ميرو:

إصدار مجاني محدود: خيارات محدودة للمستخدمين المجانيين

خيارات محدودة للمستخدمين المجانيين لا يمكن حفظ القوالب: لا يمكن للمستخدمين إنشاء قوالبهم المخصصة وحفظها

تسعير ميرو

مجاني : مجاني

: بداية : 8.00 دولارات شهريًا

: 8.00 دولارات شهريًا الشركات: 16.00 دولارًا شهريًا

16.00 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

ميرو التقييمات والمراجعات:

G2: 4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4. اللوحات

عبر لوحات كيتستاك اللوحات عبارة عن منظم ومخطط كانبان قابل للتكيف صممه برنامج Kitestack Software. هذا إدارة المشاريع يتكامل النظام مع سير عملك ويساعدك على مراقبة تقدمك بسهولة من خلال أدوات السحب والإفلات.

تعمل العديد من الوظائف دون اتصال بالإنترنت، وهو أمر ممتاز؛ حيث يمكنك الاستمرار في الإنتاجية حتى دون الاتصال بالإنترنت.

لوحات #### أفضل الميزات:

إدارة المهام المرنة: اجمع الأفكار والأفكار والمهام بكفاءة. خطط لأسبوعك أو نظم مهامك أو أنشئ لوحات لأغراض مختلفة

اجمع الأفكار والأفكار والمهام بكفاءة. خطط لأسبوعك أو نظم مهامك أو أنشئ لوحات لأغراض مختلفة سير عمل كانبان: تتكون كل لوحة من قوائم متعددة، يمكن تنظيمها عن طريق إنشاء بطاقات مهام أو عناصر قائمة أو ملاحظات داخلها

تتكون كل لوحة من قوائم متعددة، يمكن تنظيمها عن طريق إنشاء بطاقات مهام أو عناصر قائمة أو ملاحظات داخلها إدخالات المهام التفصيلية: تعيين صورة غلاف مخصصة ورابط وملاحظات لكل بطاقة مهمة

تعيين صورة غلاف مخصصة ورابط وملاحظات لكل بطاقة مهمة السحب والإفلات: إضافة صور وروابط وإدخالات جديدة باستخدام واجهة مستخدم سهلة الاستخدام

إضافة صور وروابط وإدخالات جديدة باستخدام واجهة مستخدم سهلة الاستخدام وضع عدم الاتصال بالإنترنت: أمان البيانات وإمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت حتى تتمكن من العمل دون اتصال بالإنترنت

قيود اللوحات

ليست للمستخدمين الثقيلين: ليست الأنسب للاستخدام التجاري أو استخدام المؤسسات

ليست الأنسب للاستخدام التجاري أو استخدام المؤسسات أكثر ملاءمة للاستخدام الشخصي: يعمل بشكل أفضل للمشاريع الشخصية

أسعار اللوحات

مجاناً للأبد

لوحات قياسية : $29.99

: $29.99 اللوحات مدى الحياة : $49.99

: $49.99 لوحات موسعة : $39.99

: $39.99 تحديثات الميزات لمدة عام: $14.99

تقييمات ومراجعات اللوحة

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

5. ميوكريت

عبر MioCreate MioCreate عبارة عن منصة سبورة بيضاء على الإنترنت تسهل العمل التعاوني و التواصل للفرق عبر مختلف الصناعات

قم بإنشاء مخططات انسيابية ومخططات ونماذج أولية وغير ذلك؛ يساعدك MioCreate على تبسيط عملك وتعزيز الإبداع داخل فريقك.

أفضل ميزات MioCreate:

ميزات سهلة الاستخدام: الوصول إلى 200 قالب ورسومات وخطوط وقلم رصاص وأدوات الشكل

الوصول إلى 200 قالب ورسومات وخطوط وقلم رصاص وأدوات الشكل مخططات انسيابية ومخططات تخطيطية: إنشاء مخططات انسيابية ومخططات بيانية وسير عمل دون عناء باستخدام أشكال ورموز وعناصر محددة مسبقًا

إنشاء مخططات انسيابية ومخططات بيانية وسير عمل دون عناء باستخدام أشكال ورموز وعناصر محددة مسبقًا الاجتماعات الصوتية عبر الإنترنت: تتيح الاجتماعات الصوتية الفورية عبر الإنترنت لأعضاء فريقك المشاركة في المناقشات

قيود MioCreate:

لا يوجد تخزين سحابي للمستخدمين المجانيين

للمستخدمين المجانيين مناسب فقط ل المشاريع الصغيرة

أسعار MioCreate:

خطة مجانية

إيجابي: 4.95 دولار شهريًا

MioCreate التقييمات والمراجعات:

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

6. شرح كل شيء السبورة البيضاء

عبر شرح كل شيء يوفر شرح كل شيء السبورة البيضاء حلاً متكاملاً للدروس التعليمية الجذابة والواجبات والتكامل السلس مع الأدوات والأنظمة الحالية.

اشرح أفضل ميزات السبورة البيضاء لكل شيء:

العروض التقديمية التفاعلية: قم بإنشاء عروض تقديمية تفاعلية جذابة من البداية أو استيراد عروض تقديمية موجودة، مع إضافة رسومات وشرائح لإشراك جمهورك

قم بإنشاء عروض تقديمية تفاعلية جذابة من البداية أو استيراد عروض تقديمية موجودة، مع إضافة رسومات وشرائح لإشراك جمهورك مقاطع فيديو ودروس تعليمية للسبورة البيضاء: قم بتحويل المواد التعليمية إلى مقاطع فيديو تعليمية ودروس تعليمية سريعة، وهي مثالية للمشاركة الفورية مع فريقك أو عملائك

قم بتحويل المواد التعليمية إلى مقاطع فيديو تعليمية ودروس تعليمية سريعة، وهي مثالية للمشاركة الفورية مع فريقك أو عملائك المشاريع التعاونية: دعم مهام المشاريع التعاونية أو الواجبات المنزلية الجماعية

دعم مهام المشاريع التعاونية أو الواجبات المنزلية الجماعية مرونة التكامل: دمج نظام إدارة التعلم المفضل لديك (LMS) أو أدوات إدارة الأجهزة المحمولة (MDM)

شرح كل شيء قيود السبورة البيضاء:

يفتقر إلى خيارات سير العمل: يفتقر إلى إمكانيات إدارة المشروع لإدارة مهام سير العمل وعناصر المشروع والمهام

يفتقر إلى إمكانيات إدارة المشروع لإدارة مهام سير العمل وعناصر المشروع والمهام غير متوافق مع Apple TV

شرح أسعار السبورة البيضاء لكل شيء:

مجاني

معلم : 34.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم سنويًا

: 34.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم سنويًا الفصل والمدرسة: 130 دولارًا لكل معلم و30 طالبًا سنويًا

اشرح كل شيء تقييمات ومراجعات السبورة البيضاء:

G2: 4.4/5 (أكثر من 10 مراجعات)

4.4/5 (أكثر من 10 مراجعات) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 5 مراجعات)

7. لوسيدسبارك

عبر لوسيدسبارك يساعدك Lucidspark على التعاون والعصف الذهني وصياغة أفكارك في خطط قابلة للتنفيذ. سواءً كنت تعمل عن بُعد أو في مكان فعلي، فهو يوفر ميزات قابلية التوسع والأمان على مستوى المؤسسات.

أفضل ميزات Lucidspark:

أفكار لا حدود لها: لوحة لا نهائية حيث يمكن للفرق العصف الذهني وإجراء الاتصالات وإبراز الأفكار

لوحة لا نهائية حيث يمكن للفرق العصف الذهني وإجراء الاتصالات وإبراز الأفكار جاهز للمؤسسات: مجهز بشكل جيد للاستخدام المؤسسي، مما يسمح بالاتصالات الآمنة، وحماية البيانات الحساسة، والتوسع لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملك

مجهز بشكل جيد للاستخدام المؤسسي، مما يسمح بالاتصالات الآمنة، وحماية البيانات الحساسة، والتوسع لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملك قوالب للبدء السريع: مجموعة من القوالب، بما في ذلك أشجار القرارات، ومصفوفات 2×2، وخرائط رحلة العميل، وخرائط الطريق، والمزيد لتحفيز إبداع فريقك

قيود لوسيدسبارك:

الاعتمادية: من الصعب مشاركة عملك مع شخص خارج المنصة

من الصعب مشاركة عملك مع شخص خارج المنصة لا توجد ميزة الاتصال: لا يوجد اتصال مرئي أو صوتي داخل الأداة

تسعير لوسيدسبارك: لا توجد خاصية الاتصال: لا توجد خاصية الاتصال المرئي أو الصوتي داخل الأداة

مجاني

فرد : 7.95 دولار شهرياً

: 7.95 دولار شهرياً فريق : 9 دولارات/مستخدم شهرياً

: 9 دولارات/مستخدم شهرياً المؤسسة: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Lucidspark:

G2: 4.5/5 (أكثر من 1500 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

8. أومنيجرافيل

عبر أومني جرافيل OmniGraffle هي الأداة المفضلة لفريقك إذا كنت تسعى إلى نقل الأفكار المعقدة بفعالية من خلال مخططات وإطارات سلكية ورسومات متجهة جذابة بصريًا.

أفضل ميزات OmniGraffle:

رسم تخطيطي متعدد الاستخدامات: إنشاء مخططات تفصيلية تجعل المعلومات المعقدة سهلة الفهم

إنشاء مخططات تفصيلية تجعل المعلومات المعقدة سهلة الفهم النماذج الأولية السريعة: تساعدك الإطارات السلكية على الاستكشاف السريع الأفكار والمفاهيم بدقة

تساعدك الإطارات السلكية على الاستكشاف السريع الأفكار والمفاهيم بدقة تصميم احترافي من الدرجة الاحترافية: أدوات قوية لتصميم رسومات متجهة احترافية

أدوات قوية لتصميم رسومات متجهة احترافية التوافق عبر المنصات: متوفر على أجهزة Mac وiPad وiPhone، مما يتيح التعاون والاستمرارية عبر الأجهزة

قيود OmniGraffle:

غالية الثمن: أسعار أعلى مقارنة بأدوات السبورة البيضاء الأخرى لنظام ماك

أسعار أعلى مقارنة بأدوات السبورة البيضاء الأخرى لنظام ماك لا يوجد توافق مع الإصدارات السابقة

أسعار OmniGraffle:

تجربة مجانية

دفع الاشتراك : 12.49 دولار شهرياً

: 12.49 دولار شهرياً دفع لمرة واحدة :

149.99 دولارًا للترخيص القياسي 249.99 دولارًا للترخيص الاحترافي

:

تقييمات ومراجعات OmniGraffle:

G2: 4.0/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.0/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

9. ميلانوت

عبر ميلانوت Milanote هي منصة للفرق الإبداعية التي تبحث عن مساحة عمل تعاونية ومنظمة لجمع المشاريع الإبداعية وتبادل الأفكار حولها.

أفضل ميزات ميلانوت

مساحة عمل إبداعية شاملة: مكان مركزي لجمع وتنظيم جميع جوانب مشروعك الإبداعي

مكان مركزي لجمع وتنظيم جميع جوانب مشروعك الإبداعي لوحات مزاجية متعددة الاستخدامات: رتب إلهامك في لوحات مزاجية وأضف ملاحظات توضيحية واحصل على ملاحظات العملاء، وخطط لمهام المشروع - كل ذلك في مساحة عمل واحدة

رتب إلهامك في لوحات مزاجية وأضف ملاحظات توضيحية واحصل على ملاحظات العملاء، وخطط لمهام المشروع - كل ذلك في مساحة عمل واحدة تعاون متعدد الوظائف: مساحة تعاونية للمصممين والمطورين ومديري المشاريع والعملاء للعمل معًا بسلاسة

مساحة تعاونية للمصممين والمطورين ومديري المشاريع والعملاء للعمل معًا بسلاسة مساحة عمل مرنة: قوائم مهام متكاملة ل تتبع المهام ويدعم العديد من تنسيقات الصور، بما في ذلك JPG و PNG و GIF و SVG والمزيد

قيود ميلانوت

لا يوجد وصول دون اتصال بالإنترنت

نقص الميزات المتقدمة: أبلغ المستخدمون عن نقص في الإمكانات المتقدمة وخيارات القوالب

تسعير #### أسعار ميلانوت:

مجاناً

الدفع للشخص الواحد : 9.99 دولارًا شهريًا

: 9.99 دولارًا شهريًا ترقية فريقك: 49.99 دولارًا شهريًا (لمستخدمين اثنين - 10 مستخدمين)

تقييمات ومراجعات ميلانوت

G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

10. ملحوظة

عبر قابلية الملاحظة Notability هو برنامج سبورة بيضاء تخطيطي شامل لنظام التشغيل Mac OS يسمح لك بتدوين الملاحظات والتعليق على الكتب وتصور أفكارك.

يوفر Notability إمكانيات تدوين الملاحظات والرسم التخطيطي والعرض التقديمي مع مساعدتك في الحفاظ على تنظيمك وعدم استخدام الورق.

أفضل ميزات برنامج Notability:

تدوين الملاحظات المتنوعة: تدوين الأفكار، واستيراد الكتب الدراسية والتعليق عليها، ومزامنة الملاحظات مع الصوت، وإطلاق العنان للإبداع من خلال الرسم باستخدام قلم Apple الخاص بك

تدوين الأفكار، واستيراد الكتب الدراسية والتعليق عليها، ومزامنة الملاحظات مع الصوت، وإطلاق العنان للإبداع من خلال الرسم باستخدام قلم Apple الخاص بك أدوات متعددة الوسائط: تدوين الملاحظات باستخدام أدوات متعددة الوسائط، بما في ذلك قلم رصاص رقمي وقلم تمييز سريع الزوال ونص وصوت

تدوين الملاحظات باستخدام أدوات متعددة الوسائط، بما في ذلك قلم رصاص رقمي وقلم تمييز سريع الزوال ونص وصوت الخط اليدوي والرسم الطبيعي: توفر خاصية Notability قلم رصاص رقمي نابض بالحياة ومضبوط بدقة لتجربة كتابة دقيقة وسريعة الاستجابة

توفر خاصية Notability قلم رصاص رقمي نابض بالحياة ومضبوط بدقة لتجربة كتابة دقيقة وسريعة الاستجابة تشغيل الصوت: في وضع التشغيل، يؤدي النقر في أي مكان على ملاحظتك إلى بث الحياة في محتوى اجتماعك في الوقت الفعلي

في وضع التشغيل، يؤدي النقر في أي مكان على ملاحظتك إلى بث الحياة في محتوى اجتماعك في الوقت الفعلي الاستيراد، والتعليق، والمشاركة: يدعم تطبيق Notability استيراد أنواع مختلفة من الملفات والتعليق عليها، بما في ذلك ملفات PDF، ووثائق DOC، وملفات PPT، والصور، وغيرها

قيود قابلية الملاحظة:

ليس للشركات: مناسب بشكل أفضل للهواة أو الطلاب وليس للشركات

مناسب بشكل أفضل للهواة أو الطلاب وليس للشركات ميزات تدوين الملاحظات: في المقام الأول لتدوين الملاحظات

في المقام الأول لتدوين الملاحظات لا يوجد دعم للوضع المظلم

تسعير #### Notability:

خطة مجانية

الخطة الإضافية: 2.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Notability:

G2: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

## اختر برنامج السبورة المناسب لنظام التشغيل Mac

من الصعب العثور على برنامج السبورة المناسب الذي يساعدك على تحقيق التوازن بين الأفكار الإبداعية وسير العمل المنتج. وعلى الرغم من توفر العديد من تطبيقات السبورة البيضاء، إلا أن برنامج ClickUp للسبورة البيضاء يبرز في هذا المجال.

مع ClickUp، فإن جهود الفريق التعاونية والأفكار المبتكرة يمكن أن تتحول بسلاسة إلى مخرجات مذهلة بصريًا. تنبض الأشكال والأشياء بالحياة، وتتطور قوائم المهام إلى مهام وعمليات في الوقت الفعلي.

الاحتمالات لا حصر لها. استكشف ClickUp Whiteboard اليوم