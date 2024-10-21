أفضل 10 بدائل ل RescueTime لتتبع الوقت في عام 2025

الوقت مثل المال: إذا كنت تريد توفيره، فالخطوة الأولى هي فهم أين يذهب_وكما يساعدك تتبع الميزانية على تحديد كيفية استخدام الأموال بشكل أكثر كفاءة، فإن برنامج تتبع الوقت سيساعدك - كما خمنت - على استخدام الوقت بشكل أكثر كفاءة. 🙌

إذا سبق لك أن وصلت إلى الساعة الخامسة مساءً وأنت تفكر: "أين ذهب الوقت؟" فأنت بحاجة إلى استخدام تطبيق لتتبع الوقت.

هناك العديد من أدوات برامج تتبع الوقت التلقائية، مثل RescueTime,

[ تساعدك على تسجيل الساعات وإرسال التقارير المفوترة للعملاء، وقياس المدة التي تستغرقها المشاريع بالفعل. ولكن على الرغم من هذه الميزات الرئيسية، لا تزال هذه الأدوات تشترك في العديد من الاختلافات - بما في ذلك برنامج RescueTime.

بدلاً من الاكتفاء بالخيار السهل عندما يتعلق الأمر ببرامج تتبع الوقت، ابحث عن الأفضل أداة إدارة الوقت لموقفك الفريد. هناك الكثير للاختيار من بينها، ولكن لحسن الحظ، قمنا بالفعل بتمشيط السوق لنقدم لك أفضل 10 بدائل RescueTime لأي شركة أو فريق عمل.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل RescueTime؟

ستختلف متطلباتك للحصول على بديل RescueTime وفقًا لاحتياجاتك الخاصة أو ممارساتك التجارية. ومع ذلك، فإن أفضل برنامج تتبع الوقت يأتي كاملاً مع هذه الميزات الرئيسية

سجل الوقت أثناء التنقل أو أدخله يدويًا باستخدام تتبع الوقت في ClickUp

إعداد التقارير: تتيح لك أدوات إدارة الوقت المناسبة تصدير تقارير عن كيفية قضاء وقتك. يمكن إرسال هذه التقارير إلى العملاء للحصول على سجل بالساعات المدفوعة أو إلى الإدارة العليا لمراقبة الموظفين أو تقديم بطاقة الوقت

تتيح لك أدوات إدارة الوقت المناسبة تصدير تقارير عن كيفية قضاء وقتك. يمكن إرسال هذه التقارير إلى العملاء للحصول على سجل بالساعات المدفوعة أو إلى الإدارة العليا لمراقبة الموظفين أو تقديم بطاقة الوقت تدوين الملاحظات: الأفضل برنامج إدارة الوقت يساعدك على تحسين إدارة المشاريع في المستقبل. كيف؟ يجب أن تسمح لك المنصة بإضافة ملاحظات، مما يساعدك على توضيح سبب استغراق بعض المهام وقتًا أقصر/ أطول من الوقت المخصص لها

الأفضل برنامج إدارة الوقت يساعدك على تحسين إدارة المشاريع في المستقبل. كيف؟ يجب أن تسمح لك المنصة بإضافة ملاحظات، مما يساعدك على توضيح سبب استغراق بعض المهام وقتًا أقصر/ أطول من الوقت المخصص لها التجميع حسب العميل: يجب أن تسمح لك الأداة المناسبة بتعيين إدخالات الوقت للعملاء، مما يسهل عليك تتبع العمل المدفوع. إذا كنت تقوم بالتسعير حسب المشروع - وليس حسب الساعة - فإن تتبع الوقت يساعدك على إنشاء تقديرات أفضل في المستقبل (وينبهك إذا كنت تقوم بتسعير أقل من اللازم للمشاريع)

يجب أن تسمح لك الأداة المناسبة بتعيين إدخالات الوقت للعملاء، مما يسهل عليك تتبع العمل المدفوع. إذا كنت تقوم بالتسعير حسب المشروع - وليس حسب الساعة - فإن تتبع الوقت يساعدك على إنشاء تقديرات أفضل في المستقبل (وينبهك إذا كنت تقوم بتسعير أقل من اللازم للمشاريع) متوافق مع أي جهاز: سيكون الحل المناسب لتتبع الوقت متوافقًا مع أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة، مما يسمح لأعضاء الفريق بتتبع وقتهم أثناء التنقل

أفضل 10 بدائل لتطبيق RescueTime في عام 2024

هل تبحث عن أداة لتتبع الوقت تساعد مؤسستك على تتبع النفقات والعمل بكفاءة أكبر؟ فيما يلي، نتناول أدناه أفضل 10 بدائل لـ RescueTime لاستعادة المزيد من الوقت في يوم عملك. 🔥

1. ClickUp

تتبع الوقت، ووضع التقديرات، وإضافة الملاحظات، وعرض تقارير عن وقتك من أي مكان باستخدام المؤقت العام في ClickUp

ClickUp هي منصة الإنتاجية الشاملة التي تساعد أكثر من 800,000 فريق عمل على العمل بكفاءة أكبر. هذا الكل في واحد برنامج إدارة المشاريع يتضمن تتبع الوقت الأصلي لتوثيق الوقت المستغرق في المهام المختلفة بسهولة، وإضافة الملاحظات، وعرض تقارير الوقت للحصول على صورة كاملة عن إنتاجيتك. 📈

باستخدام امتداد كروم المجاني من ClickUp، يمكن للمؤقِّت العالمي بدء أو إيقاف تشغيله من أي جهاز. يمكن للفرق إضافة تسميات وتعديل وتصفية إدخالات الوقت أو حتى عرض الوقت حسب مستوى المهمة أو المهمة الفرعية. بالإضافة إلى استخدام ClickUp لجداول الوقت الخاصة بك، يمكنك أيضًا وضع علامة على ساعاتك القابلة للفوترة لسهولة إعداد الفواتير.

بالإضافة إلى ذلك، مع قالب جدول إدارة الوقت ClickUp يمكنك وضع خطة للوصول إلى المواعيد النهائية المهمة. حدد أولويات مهامك وجدولة يومك للحفاظ على توازن عبء العمل وأهدافك على المسار الصحيح.

وأخيراً، يمكن للمستخدمين الاستفادة من أهداف ClickUp لوضع تقديرات زمنية وأهداف قابلة للقياس للمشاريع المستقبلية. 🤩

انقر فوق أفضل الميزات

المزامنة بسلاسة مع تطبيقات أخرى لتتبع الوقت مثل Toggl وClockify وHarvest وTimely وTime Doctor وTimeecamp، بحيث يمكنك عرض كل وقتك المتتبع في مكان واحد

إنشاء جداول زمنية تفصيلية حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو النطاق المخصص

احسب إجمالي الوقت المستغرق لمهمة واحدة أو مشروع كامل لمؤسستك بأكملها من خلال تتبع الوقت التراكمي

مقارنة الوقت المستغرق مقابل الوقت المستغرق بسهولة الأهداف لكل مشروع إنشاء الفواتير بشكل أسرع باستخدام ميزة الوقت القابل للفوترة



قيود ClickUp

قد تكون الكميات الهائلة من التخصيصات مربكة للمستخدمين الجدد

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الجوال حتى الآن

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. هبستاف

عبر هبستاف Hubstaff عبارة عن منصة لإدارة القوى العاملة تساعد المؤسسات على أتمتة يوم العمل. مع الموظف المدمج تطبيق تتبع الوقت ، يمكن للفرق التنفيذية الاحتفاظ بعلامات تبويب على ساعات الرواتب للعاملين عن بُعد أو المختلطين أو العاملين في المكتب. بالإضافة إلى ذلك، تتم إضافة الساعات المسجلة مباشرةً إلى الفواتير، مما يقلل من الوقت المستغرق في كشوف رواتب الموظفين أو فواتير العملاء.

ومن خلال التطبيق المدمج، يمكن للموظفين تسجيل الوقت أثناء التنقل من خلال أجهزة Apple أو Android.

Hubstaff أفضل الميزات

إنشاء تقارير تعرض كيف يقضي الزملاء وقتهم بسهولة

الموافقة على طلبات الإجازات والاستراحات

إنشاء جداول زمنية تلقائياً، بما في ذلك توزيع الساعات حسب التاريخ أو العميل أو المشروع

دمج أداة تتبُّع الوقت مع PayPal وPayoneer وWise وBitwage لتشغيل كشوف المرتبات تلقائياً بناءً على سجلات الوقت

قيود Hubstaff

قد يكون من الصعب التنقل في لوحة التحكم الداخلية للمستخدمين الجدد

لا تتكامل مع جميع منصات كشوف المرتبات

تسعير Hubstaff

البداية: 4.99$/شهرًا لكل مستخدم

4.99$/شهرًا لكل مستخدم النمو: 7.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.50 دولار شهريًا لكل مستخدم الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Hubstaff

G2: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1400 تقييم)

3. ديسك تايم

عبر وقت المكتب DeskTime عبارة عن منصة شاملة لتتبع الوقت وإدارة القوى العاملة. يتيح لك هذا الحل المستند إلى الويب أتمتة إدارة فريق العمل - تنظيم المناوبات والغياب وطلبات الإجازات، مما يجعله بديلاً مثالياً لبرنامج RescueTime.

يبدأ تشغيل متتبع الوقت التلقائي في اللحظة التي يفتح فيها الموظفون أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، مما يساعد على تقليل الأخطاء البشرية. بالإضافة إلى ذلك، تساعد التقارير المدمجة في تقدير تكاليف المشروع وتعيين الموارد الداخلية.

أفضل ميزات تطبيق DeskTime

تعيين المناوبات والإشراف على الغياب للفرق المختلطة أو البعيدة

الإشراف على تقدم العمل باستخدام عنوان URL وتتبع عناوين المستندات

الاستفادة من التتبع التلقائي للوقت (الذي يبدأ تشغيله في اللحظة التي يفتح فيها الموظفون حواسيبهم) أو التتبع اليدوي للوقت (للتأكد من استمرار تسجيل ساعات العمل دون اتصال بالإنترنت)

اكتشف أصحاب الأداء الأفضل في فريقك من خلال أدوات تقييم الأداء والإنتاجية

قيود DeskTime

لا تحتوي المنصة على العديد من عمليات التكامل مثل أدوات تتبع الوقت الأخرى في هذا المجال

قد يشعر بعض الموظفين أن أدوات الإنتاجية تطمس الخطوط الفاصلة بين تتبع الوقت والإدارة التفصيلية

تسعير #### تسعير DeskTime

المحترف: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات DeskTime

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

4. تايم كامب

عبر تايم كامب TimeCamp هو أداة تعقب الوقت التي تتيح للمديرين إنشاء جداول زمنية وتقارير في ثوانٍ. تتعقب الوظيفة بسهولة حضور الموظفين وتحلل ربحية المشروع وتسجيل الساعات المدفوعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحليل عادات فريقك اليومية في الوقت الفعلي لإصلاح ركود الإنتاجية.

TimeCamp أفضل الميزات

تتبع الوقت أثناء التنقل باستخدام أداة تحديد الموقع الجغرافي

استخدم ميزة الكشك لتسجيل الدخول والخروج في يوم العمل

الاستفادة من العلامات في كل سجل زمني لفهم كيفية قضاء الموظفين لوقتهم بشكل أفضل

قضاء وقت أقل في كشوف المرتبات باستخدام ميزة الموافقات على كشوف الوقت

قيود TimeCamp

قد يشعر الموظفون بالقلق بشأن قدرة النظام الأساسي على مراقبة عادات التصفح والبحث

قد يكون من الصعب على المستخدمين الجدد تعديل سجلات الوقت يدويًا

تسعير TimeCamp

إصدار مجاني : 0 دولار/شهر لكل مستخدم

0 دولار/شهر لكل مستخدم المبتدئ : 2.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم

: 2.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم الإصدار الأساسي : 5.99 دولار/شهريًا لكل مستخدم

: 5.99 دولار/شهريًا لكل مستخدم المحترف: 7.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات تايم كامب

G2: 4.7/5 (190+ تقييم)

4.7/5 (190+ تقييم) Capterra: 4.7 (أكثر من 500 تقييم)

5. مانيك تايم

عبر مانيك تايم ManicTime هي خدمة سحابية تتيح للمستخدمين تتبع ساعات عملهم تلقائياً. وباعتبارها منصة قابلة للتنزيل، فهي تسجل جميع البيانات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك - مما يتيح لك تتبع الوقت حتى عندما لا تكون متصلاً بالإنترنت. من هناك، يمكنك بسهولة إنشاء تقارير الوقت وتصديرها إلى Excel أو أي نظام أساسي آخر.

أفضل ميزات ManicTime

تتبع وقتك تلقائيًا حتى عندما تكون غير متصل بالإنترنت

إنشاء أنشطة مكان العمل تلقائيًا استنادًا إلى بياناتك (على سبيل المثال، يمكنك تسجيل تصفح إنستغرام أو فيسبوك أو أي وسيلة تواصل اجتماعي أخرى تلقائيًا على أنها "تصفح")

دمج بياناتك مع المنصات الأخرى مثل Jira أو GitHub

استخدم ميزة خادم ManicTime Server لإنشاء تقارير على مستوى الشركة

قيود ManicTime

لا يمكنك استخدام ميزة البحث على مدار عدة أيام

قد يكون من الصعب مزامنة العلامات تلقائياً عبر الأجهزة

تسعير #### تسعير ManicTime

الترخيص: يبدأ من 67 دولارًا شهريًا

يبدأ من 67 دولارًا شهريًا الخطة القياسية للاشتراك السحابي: تبدأ من 7 دولارات شهريًا

تبدأ من 7 دولارات شهريًا الخطة النهائية للاشتراك السحابي: تبدأ من 9 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات ManicTime #### تقييمات ومراجعات ManicTime

G2: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 15 تقييم)

6. كيماي

عبر كيماي Kimai عبارة عن منصة مفتوحة المصدر قابلة للتخصيص ومفتوحة المصدر مصممة لتسجيل ساعات عمل الموظفين وتحليلها. تأتي هذه المنصة البديلة لـ RescueTime كاملة مع شهادة SSL مجانية، وحقول مخصصة، وتخطيط المهام، وإدارة النفقات. بالإضافة إلى أنه يساعد على تبسيط إدارة المهام من خلال تحليل سجلات الوقت والعملاء والوقت المستغرق في كل مشروع أو مهمة.

كيماي أفضل الميزات

توفير الوقت في إعداد الفواتير من خلال قوالب بتنسيقات PDF وDOCX وHTML وXLSX وODS

التكامل مع أداة تعقب الوقت المفضلة لديك من خلال واجهة برمجة تطبيقات JSON الشاملة

خصص المنصة لتناسب احتياجاتك الفريدة باستخدام المكونات الإضافية

ترجمة المنصة إلى أكثر من 30 لغة لتناسب الفرق العالمية

قيود كيماي

ستحتاج إلى مطور لإعداد النظام وتشغيله

قد تكون الواجهة صعبة الفهم بعض الشيء للمستخدمين الجدد

أسعار كيماي

كيماي منصة مجانية قائمة على التبرعات

تقييمات ومراجعات Kimai

G2: 4.7/5 (5 تقييمات)

4.7/5 (5 تقييمات) Capterra: 3.6/5 (7 تقييمات)

7. تيك

عبر تيك تيك هو برنامج سهل الاستخدام لتتبع الوقت وبديل RescueTime يساعد الفرق على إدارة مشاريع أكثر ربحية. يعمل النظام الأساسي البديهي بسلاسة عبر المنصات - مع تتبع الوقت لنظام التشغيل Mac وiOS وAndroid وApple Watch وChrome، مما يسمح للموظفين بتسجيل الوقت على مكاتبهم أو أثناء التنقل.

يمكن لأعضاء الفريق تسجيل الوقت بنقرة زر واحدة، ثم إرسال إدخالات الوقت وفوترة العملاء ومراجعة فترات الركود في الإنتاجية.

ضع علامة على أفضل الميزات

الاستفادة من التتبع التلقائي للمهام داخل Basecamp

إضافة ملاحظات للتعمق أكثر في كل سجل زمني

التبديل بين المؤقتات المتعددة إذا كنت تقوم بمهام متعددة طوال يوم العمل

عرض المشاريع وميزانيات المهام للحصول على ملاحظات فورية حول ما إذا كنت تخصص الوقت المناسب لكل مهمة أم لا

قيود التجزئة

لا يقدم العديد من عمليات التكامل مثل منصات تتبع الوقت الأخرى

عدد ميزات التخصيص يمكن أن يكون مربكاً للمستخدمين الجدد

تسعير #### تيك

مشروع واحد: مجانًا لعدد غير محدود من المستخدمين

مجانًا لعدد غير محدود من المستخدمين 10 مشاريع: 19 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين

19 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين 30 مشروعاً: 49 دولاراً شهرياً لمستخدمين غير محدودين

49 دولاراً شهرياً لمستخدمين غير محدودين 60 مشروعاً: 79 دولاراً شهرياً لمستخدمين غير محدودين

79 دولاراً شهرياً لمستخدمين غير محدودين مشاريع غير محدودة: 149 دولاراً شهرياً لمستخدمين غير محدودين

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم)

8. الحصاد

عبر الحصاد Harvest عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لتتبع الوقت لإنشاء الفواتير وإنشاء التقارير ومراقبة الميزانيات وتتبع التكاليف. يتكامل التطبيق بسلاسة مع المحاسبة و أدوات إدارة المشاريع مثل Asana و Trello و Basecamp و Quickbooks و Slack و Xero و Stripe.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد Harvest في تبسيط فرق الشركات الكبيرة من خلال أذونات قابلة للتخصيص، ورؤى حول سعة الفريق والتنبؤ، وإعداد التقارير المرئية في جميع المشاريع.

حصاد #### أفضل الميزات

إنشاء إشعارات تلقائية لتذكير فريقك بتتبع ساعات العمل بانتظام

اختر من بين مجموعة مختارة من التقارير المرئية المدمجة للحفاظ على سير المشاريع بسلاسة

تصور قدرات فريقك لفهم من يعمل فوق طاقته (منع الإرهاق قبل حدوثه)

تعيين فلاتر للتعمق في معرفة أين يذهب وقت الموظفين

قيود الحصاد

قد تكون ميزة البحث مملة

تقدم المنصة عرضًا يوميًا، ولكنها ستستفيد من عرض التقويم الأسبوعي أو الشهري

تسعير حصاد

مجاني: 0 دولار/شهر لمقعد واحد ومشروعين

0 دولار/شهر لمقعد واحد ومشروعين الإيجابي: 10.80 دولار شهريًا لكل مستخدم لمقاعد غير محدودة ومشاريع غير محدودة

تقييمات ومراجعات حصاد

G2: 4.3/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

9. أكتيف تراك

عبر أكتيف تراك يساعد ActivTrak الشركات الصغيرة والمؤسسات العالمية على تعزيز إنتاجية الموظفين. وكبديل ل RescueTime، تشمل ميزات ActivTrak الرئيسية أداة تعقب استخدام التطبيقات والمواقع الإلكترونية، ولوحات معلومات الإنتاجية، وتقسيم يومي للأنشطة الإنتاجية مقابل الأنشطة غير المنتجة، وتكامل التقويم لتسجيل البيانات دون اتصال بالإنترنت تلقائيًا.

الهدف النهائي؟ تبسيط إدارة القوى العاملة مع منع إرهاق الموظفين.

ActivTrak أفضل الميزات

الاستفادة من المعايير والأهداف لفهم ما يمكن أن يحققه الربع الأعلى من فريقك عادةً

تحديد عوامل تشتيت الانتباه والاختناقات في مكان العمل باستخدام لوحة معلومات النظرة العامة

تطوير سياسات العمل المختلطة المحسّنة باستخدام أداة رؤى المواقع

فهم التغيير في المؤسسة (مثل تجربة أسبوع العمل لمدة أربعة أيام عمل) باستخدام ميزة تحليل التأثير

قيود ActivTrak

يجب تسجيل بعض ميزات التتبع (مثل التصنيفات) يدوياً

الوقت و تتبع المشروع يمكن أن تكون الواجهة مربكة للمستخدمين الجدد

تسعير #### ActivTrak

مجانًا: 0 دولار/شهرًا لكل مستخدم

0 دولار/شهرًا لكل مستخدم الأساسية: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم احترافي: 17 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

17 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أكتيف تراك

G2: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

10. دكتور الزمن

عبر طبيب الوقت Time Doctor هي منصة سهلة الاستخدام لتتبع الوقت والإنتاجية تأتي مع نسخة تجريبية مدتها 14 يوماً. يمكن للمديرين تحليل كيفية قضاء الموظفين لوقتهم، وفهم مشكلات الأجهزة أو الاتصال، وضمان تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية - مما يجعلها خياراً جيداً كبديل لـ RescueTime.

يمكنك تحليل فترات الراحة, جداول عمل الموظفين وطلبات الإجازات. بالإضافة إلى ذلك، يعمل تطبيق سطح المكتب بسلاسة مع أجهزة ويندوز وماك لتسجيل العمل دون اتصال بالإنترنت.

تايم دكتور أفضل الميزات

احصل على تفاصيل سير العمل اليومي من خلال تقرير الجدول الزمني

فهم مقدار الوقت المستغرق في كل مشروع باستخدام أدوات إدارة المهام

إنشاء تقارير مخصصة خاصة بك لتناسب احتياجاتك الفريدة

افهم إنتاجية الموظفين من خلال عوامل التصفية الإنتاجية وغير الإنتاجية واليدوية والمتنقلة

قيود دكتور الوقت

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى بعض الميزات المتوفرة في تطبيق سطح المكتب

قد تكون بعض الإشعارات معطلة لإنتاجية الموظفين

تسعير Time Doctor

الأساسي: 5.90 دولار شهريًا لكل مستخدم

5.90 دولار شهريًا لكل مستخدم قياسي: 8.40 دولار/شهرياً لكل مستخدم

8.40 دولار/شهرياً لكل مستخدم القسط: 16.70 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات طبيب الوقت

G2: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

اختر أفضل حل بديل لوقت الإنقاذ لأعمالك

أفضل طريقة لمساعدة الفرق على العمل بكفاءة أكبر هي من خلال تتبع الوقت. يمكن أن يساعد برنامج تتبع الوقت في تحديد الاختناقات في مكان العمل، وإنشاء تقديرات دقيقة للوقت، ومنع إرهاق الموظفين، وتشغيل مشاريع أكثر ربحية. 🎉

تساعد ميزة تتبع الوقت في ClickUp فرق العمل على توفير ساعات ثمينة في أسبوع العمل. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل ClickUp مع أدواتك المفضلة، وتنشئ جداول زمنية مفصّلة، وتقارن تلقائيًا الوقت المستغرق مقابل الأهداف الزمنية. لمعرفة كيف يمكن لـ ClickUp المساعدة في تنظيم فريقك, اشترك اليوم .