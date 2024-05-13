10 بدائل ومنافسين مذهلين لبلوتيو في عام 2025

لقد جمعنا لك بعضًا من أفضل بدائل بلوتيو لمساعدتك في العثور على ما يناسبك. لذا استعد لجعل حياتك العملية أكثر متعة.

ما هو بديل بلوتيو؟

بلوتيو هي منصة شاملة لإدارة الأعمال. تقدم البدائل المختلفة لـ Plutio في هذه القائمة حلولاً مماثلة لإدارة الأعمال والعملاء والمشاريع المتكاملة.

فيما يلي بعض الميزات المشتركة التي بحثنا عنها في أداة إدارة الأعمال التالية:

أدوات إدارة المشاريع

أدوات تعاون الفريق في الوقت الفعلي

إنشاء المقترحات

إنشاء الفواتير

معالجة المدفوعات

إدارة علاقات العملاء (CRM)تحسين سير العمل !

4. سويت داش

عبر سويت داش سويت داش هو برنامج لإدارة العمل للشركات من جميع الأحجام وبديل شائع لبلوتيو. يقدم ميزات مثل استخدام الموارد التقديرات، وتتبع الوقت، والفواتير التلقائية، والتواصل في الوقت الفعلي، وسير العمل القابل للتخصيص. 🙌

سويت داش أفضل الميزات

تشمل ميزات الفوترة القوية الفواتير المتقدمة، والعروض الرقمية، والمدفوعات عبر الإنترنت، وخيارات الاشتراك، والمزيد

يتيح برنامج بوابة العميل لوحات تحكم مخصصة للعملاء لمشاركة الملفات والتعاون والتواصل والتعاون مع العملاء

تتعامل أتمتة سير العمل بدون تعليمات برمجية مع تعيين المهام والاتصالات التلقائية المخصصة

يساعد التكامل مع Zapier وWordPress وWordPress وتقويم Google وغيرها من المنصات الشائعة على توحيد مهام إدارة المشروع على لوحة تحكم واحدة

قيود SuiteDash

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل مع اتصال العميل رسائل البريد الإلكتروني التي يتم الإبلاغ عنها كرسائل غير مرغوب فيها

تشير المراجعات الواردة من بعض الشركات إلى وجود منحنى تعليمي حاد لأعضاء الفريق ومديري المشاريع

SuiteDash التسعير

البداية: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الازدهار: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Pinnacle: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات سويت داش

G2: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

5. 17حصة

عبر 17القبعات 17hats هو حل شامل لإدارة الأعمال لأصحاب الأعمال الصغيرة ورواد الأعمال، وهو بديل شائع لـ Plutio. استخدمه لكل شيء بدءًا من مسك الدفاتر والتواصل مع العملاء إلى إدارة المشاريع التفصيلية وتتبع التقدم المحرز.

17hats أفضل الميزات

تساعد لوحات المعلومات، وصفحات المشاريع، وبطاقات الاتصال، والعلامات في الحفاظ على تنظيم المشاريع من أجل سير العمل بكفاءة

تتضمن مجموعة CRM الكاملة قوالب التقاط العملاء المحتملين، والاستجابة الفورية للعملاء المحتملين، وخطط الدفع، والجدولة عبر الإنترنت، والمزيد

رسائل بريد إلكتروني آلية للتواصل مع العملاء، وقوائم المهام، وإنشاء المهام مع خيارات تخصيص متعددة

تكامل مع الأدوات الشائعة مثل تقويم Google وFundy وQuickBooks وZoom

قيود 17hats 17

تشير المراجعات الواردة من شركات الإنتاج إلى عدم وجود ميزات متخصصة لإدارة المشاريع

تشير بعض المراجعات إلى صعوبة إعداد البرنامج للاستخدام مع فرق العمل ومديري المشاريع الخاصة بهم

سعر 17hats 17

الأسعار الأساسية: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مستوى قياسي: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الرئيسية: 60 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

17 تقييمات ومراجعات 17hats

G2: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. بيبر بيل

عبر بيبر بيل Paperbell هي أداة لإدارة المشاريع للمدربين وغيرهم من المتخصصين في مجال الخدمات. وهي مصممة لتبسيط عمليات التدريب حتى يتمكن أصحاب الأعمال من التركيز على تدريب عملائهم.

أفضل ميزات Paperbell

تشمل ميزات إدارة علاقات العملاء الجدولة وإدارة العملاء والفواتير وتوقيع العقود وأدوات التعاون

تساعد القوالب في إنشاء حزم التدريب عبر الإنترنت التي تشجع العملاء على الجدولة والدفع والتفاعل مع الخدمات

تتعامل رسائل البريد الإلكتروني الآلية مع التواصل مع العملاء وتوليد العملاء المحتملين للمساعدة في تنمية الأعمال

التكامل مع Xero وSage وWave Accounting وغيرها من أدوات المحاسبة الشائعة

قيود بيبر بيل

أبلغ بعض المستخدمين عن عملاء يفضلون الدفع مقابل خطط التدريب الخاصة بهم باستخدام منصات غير مدعومة من قبل تكاملات Paperbell

تشير بعض المراجعات إلى الحاجة إلى تحسين التصميم المرئي على الصفحات التي تواجه العميل

تسعير بيبيربيل

الاشتراك في Paperbell: 57 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات بيبربيل #### تقييمات ومراجعات بيبربيل

G2: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

7. فريدكامب

عبر فرايدكامب Freedcamp هو أداة لإدارة المشاريع لأصحاب الأعمال الحرة ورواد الأعمال والشركات الصغيرة. ويتميز بمجموعة من الأدوات التي تساعد على تقليل الوقت والطاقة اللازمين لإدارة الأعمال والمشاريع.

وكما يوحي الاسم، يتميز Freedcamp بخطة مجانية. وهذا يجعله أحد بدائل Plutio الثلاثة في هذه القائمة التي تقدم اشتراكًا مجانيًا، حيث أن ClickUp و Teamwork هما البديلان الآخران. 🤑

Freedcamp أفضل الميزات

يمكن للتقويمات القابلة للتخصيص تتبع مشاريع متعددة بأحجام مختلفة في مكان واحد مناسب

تتضمن ميزات إدارة المشروع خيارات لإنشاء المهام، وتتبع المراحل، ونظرة عامة على المشروع، وغير ذلك الكثير

تساعد ميزات التعاون مثل وضع العلامات والتعليقات والمناقشات على تبسيط سير عمل كل عضو في الفريق

التكامل مع Slack وDropbox وZapier وغيرها من المنصات الشائعة لدمج كل ذلك معاً

قيود Freedcamp

تشير بعض مراجعات المستخدمين إلى الحاجة إلى إعداد أكثر بساطة ودروس إضافية لتقليل منحنى التعلم

تشير مراجعات بعض المستخدمين إلى وظائف محدودة على تطبيق الهاتف المحمول

تسعير Freedcamp

مجاني

المحترف: 2.49 دولار شهريًا لكل مستخدم

2.49 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات: 8.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

8.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Freedcamp Freedcamp

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

8. العمل الجماعي

عبر العمل الجماعيالعمل الجماعي هو برنامج لإدارة المشاريع للشركات والعاملين المستقلين. تستهدف ميزاته عمليات العميل وتعاون الفريق، مع أدوات لإعداد العميل، وإدارة المهام، وتتبع الوقت، وغير ذلك الكثير.

أفضل ميزات فريق العمل الجماعي

يسمح لك تتبع الميزانية بتعيين وتتبع الميزانيات لكل مشروع عميل

تمكّن مهام سير العمل القابلة للتخصيص المستخدمين من اختيار الميزات التي تناسب الاحتياجات المحددة لكل مشروع وعضو في الفريق

يمكن لميزات الأتمتة تنفيذ إجراءات مثل إنشاء المهام وتعيين المهام وإنشاء الإشعارات

تساعد عمليات التكامل مع الأنظمة الأساسية الشائعة مثل Dropbox وGoogle Drive وTrillo وSlack وZapier على تبسيط سير العمل

قيود العمل الجماعي

أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبة الوصول إلى المهام التابعة وإكمالها

تشير المراجعات من بعض مديري المشاريع إلى عدم اتساق واجهة برمجة التطبيقات مع بطء أوقات الاستجابة

تسعير العمل الجماعي

مجاني للأبد

المبتدئ: 8.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم

8.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم التقديم: 13.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

13.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم النمو: 25.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النطاق: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات فريق العمل الجماعي

G2: 4.4/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

9. بونساي

عبر بونساي Bonsai عبارة عن منصة لإدارة الأعمال لأصحاب الأعمال الحرة ورواد الأعمال والمحترفين الذين يعملون لحسابهم الخاص. استخدمه لإدارة المهام الإدارية، وإصدار الفواتير للعملاء، وتتبع الوقت، وإنشاء العقود، وإرسال المقترحات، وغير ذلك الكثير.

بونساي أفضل الميزات

تسمح ميزات إدارة العقود للمستخدمين بإنشاء عقود مخصصة، واستخدام القوالب، وقبول التوقيعات الإلكترونية، والحفاظ عليها آمنة من خلال التخزين السحابي

تتيح ميزات الفواتير للمستخدمين إنشاء فواتير وجدولة تذكيرات الدفع التلقائية وقبول المدفوعات من خلال مزودي الخدمة المشهورين

تضع ميزات الأتمتة أشياء مثل تذكيرات الدفع، والفواتير، وتتبع الوقت، ومتابعة العروض، وإدارة العقود على الطيار الآلي

التكامل مع Calendly وQuickBooks وZapier وGoogle Drive وStripe وPayPal

قيود بونساي

أبلغ بعض المستخدمين عن الحاجة إلى الفواتير المخصصة والعقود وغيرها من ميزات إدارة علاقات العملاء المتقدمة

تشير مراجعات بعض المستخدمين إلى تأخيرات طويلة في معالجة المدفوعات وعدم وجود معاملات فورية

تسعير #### بونساي

المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

بونساي التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)

10. العديد من الطلبات

عبر العديد من الطلبات ManyRequests هي منصة لخدمة العملاء لأصحاب الأعمال والوكالات. وهي توفر بوابة للعملاء وميزات مثل نماذج الدفع، والمساعدة الافتراضية، والدردشة المباشرة، ومراسلة وسائل التواصل الاجتماعي.

ManyRequests أفضل الميزات

أدوات موجهة للعملاء لتعزيز سير العمل وتحسين أشياء مثل إنشاء العملاء المحتملين وجدولة المواعيد وإدخال البيانات

يمكن للدعم متعدد القنوات معالجة طلبات العملاء من الدردشة المباشرة والوسائط الاجتماعية والبريد الإلكتروني والمزيد

تطبيق المساعد الافتراضي يمكنه تقديم الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والتعامل مع استفسارات العملاء وطلبات الدعم

يعمل التكامل مع أدوات مثل Slack و HubSpot وStubSpot وStripe و Shopify على تسهيل إدارة مهام دعم العملاء

قيود العديد من الطلبات

أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبة استخدام الميزات بسبب بطء أوقات الاستجابة

عدم وجود تعليقات المستخدمين على منصات المراجعة الشائعة

تسعير ManyRequests

البداية: 99 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين

99 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين الأساسية: 149 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

149 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين المحترفين: 399 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين

العديد من الطلبات التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

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