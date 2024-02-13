10 قوالب قماشية مرنة عالية القيمة لرواد الأعمال الأذكياء

يمكن أن تصبح وثائق خطة العمل التقليدية موسعة جداً وغالباً ما ينتهي بها الأمر إلى جمع الغبار على الرف. فهي تحتوي عادةً على صفحة تلو الأخرى من المعلومات حول الأهداف الاستراتيجية, اللوجستيات التشغيلية والأهداف التسويقية التي نادراً ما تُقرأ، ناهيك عن تحديثها.

وقد أدت الحاجة إلى وثيقة خطة عمل أكثر إيجازًا وأسهل في الفهم إلى ظهور مفهوم اللوحة القماشية المرنة. طورها المؤلف ورائد الأعمال آش موريا ، يساعد قالب اللوحة القماشية المرنة في إنشاء نظرة فائقة التقطير لنموذج عملك التقليدي، ليكون بمثابة دليل مثالي لحل المشاكل.

قل وداعًا لخطط العمل الطويلة والمملة ومرحبًا بوثيقة من صفحة واحدة تُقرأ بالفعل. 🥳

يستغرق إنشاء مستند وظيفي بسيط من الصفر وقتًا طويلاً. لهذا السبب يعتمد كبار رواد الأعمال على النماذج لتوصيل رؤيتهم بكفاءة. في هذه المقالة، سنقدم لك 10 قوالب متطورة لوثيقة نموذجية مرنة لمساعدتك في صياغة نموذج عمل يركز على الحلول!

ما هو قالب اللين كانفاس؟

قالب اللوحة المرنة هو مخطط دقيق لنموذج العمل يحدد ويصور المفاهيم الهامة لتحقيق الأهداف الفورية. إنه بديل مبسط لخطط العمل التقليدية المطولة لأنه يساعد على تلخيص المقاييس القابلة للتنفيذ لتحويل فكرة عملك إلى منتج أو خدمة مربحة.

تم تصميم القوالب القماشية المرنة لتكون سريعة الإنشاء، مع التركيز فقط على العناصر الأكثر أهمية في مقترح العمل . يمكن أن تتضمن أقسامًا لتحديد المجالات الأساسية مثل:

نقاط الألم المثالية للعملاء

الحل (الحلول المقترحة من خلال المنتج أو الخدمة

شرائح العملاء المستهدفة

القيمة الفريدة المقترحة (UVP)

قنوات الوصول إلى العملاء

تدفقات الإيرادات

هيكل التكلفة

مقاييس الأداء

كل ما عليك فعله هو إكمال المستند لتوصيل الافتراضات والاستراتيجيات الرئيسية لنموذج العمل إلى فريقك والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين.

هذا النموذج هو أداة حية تشجع على التفكير التكراري، مما يسهل على رواد الأعمال تكييف نماذج أعمالهم وتنقيحها أثناء تعلمهم من متغيرات السوق وملاحظات العملاء. 🗣️

كيف يمكن أن يساعد قالب اللين كانفاس فريقك؟

يمكن للقالب القابل للتطبيق المرن أن يفيد فريقك بشكل كبير من خلال توفير إطار عمل سهل الاستخدام لوضع الاستراتيجيات حول مفاهيم الأعمال. تتضمن بعض المزايا البارزة ما يلي:

الحفاظ على نهج يركز على العميل: تمكين الفرق من إعطاء الأولوية لتلبية طلبات العملاء من خلال التركيز على تطوير الميزات والأفكار التسويقية الصغيرة النطاق تحسين مواءمة الفريق: تعزيز التعاون العملي بين أعضاء الفريق من خلال توفير تمثيل مرئي محدث بانتظام لنموذج العمل من خلال توفير تمثيل مرئي محدث بانتظام لنموذج العمل تحسين الموارد : يشجع على اتباع نهج منتظم لتحديد مخاطر التسليم أو السوق واختبار الاستراتيجيات لتقليلها إلى الحد الأدنى، مما يضمن لك بناء منتجات عالية الجودة بأقل قدر من الالتزام بالوقت والأموال والجهود البشرية تسريع إطلاق الشركات الناشئة : يساعد رواد الأعمال الجدد والمتمرسين على توفير الوقت الثمين من خلال التعقب السريع لعملية إنشاء وتعديل نماذج الأعمال إرساء المساءلة: يساعد توثيق الافتراضات والمسؤوليات والمقاييس الرئيسية داخل القالب على تعيين الملكية والمساءلة عن أداء المشروع ونجاحه حل عملي للمشاكل: يجعل من السهل وضع خطة عمل لتقديم منتجات عالية القيمة أو عالية الطلب من خلال اتباع توجيهات القالب

تحويل الأفكار إلى أنشطة مدفوعة بالقيمة: أفضل 10 قوالب قماشية مرنة في Excel و ClickUp Lean Canvas

قد يبدو العثور على القالب المثالي لقالب اللين كانفاس مهمة شاقة. وبدلاً من البحث في الروابط التي لا نهاية لها أو اللجوء إلى التجربة والخطأ، ابدأ بحثك بهذه القوالب العشرة التي صممها الخبراء من انقر فوق و Excel ⏬

1. نموذج ClickUp Lean Canvas

يؤدي إكمال النموذج في قالب اللوحة القماشية المرنة هذا إلى توليد المهام تلقائيًا، مما لا يترك مجالًا للسهو

يمكن أن تكون هيكلة أفكارك وتحويلها إلى خطط قابلة للتنفيذ مسعى مرهقًا. ولكن مع التصميم المدروس بعناية نموذج ClickUp Lean Canvas يمكنك وضع أعمالك المتنامية على المسار الصحيح في وقت قصير. 💗

يدمج هذا القالب قائمة جاهزة في مساحة العمل الخاصة بك، تعمل كخريطة لتحديد عناصر اللوحة المرنة القياسية مثل:

شرائح العملاء المستهدفة

فوري عرض القيمة الموارد اللازمة للمتطلبات التشغيلية

الحلول الرابحة

تدفقات الإيرادات

استخدم الحقول المخصصة لتقسيم افتراضاتك وتصويرها وتصنيفها، سواء حسب شريحة العملاء أو التكلفة أو المقاييس أو القنوات أو غيرها من العوامل. يمنحك هذا تحكمًا قويًا في تنظيم ومعالجة تحديات الأعمال.

تعمل طريقة عرض نموذج قماش القالب على تبسيط هيكلة الأفكار، مما يسهل عليك التقاط المعلومات القابلة للتنفيذ. كل نموذج مكتمل نموذج النقر فوق يُنشئ المهام تلقائيًا - راقبها من خلال حالات مثل مكتمل و تحت التنفيذ و تحت التنفيذ.

فكّر في طريقة عرض لوحة قائمة المهام كمحور مركزي. فهي تعرض مشكلاتك المحددة في اللوحة كبطاقات مفصلة على واجهة السحب والإفلات، وتظهر بوضوح شرائح العملاء ذات الصلة والطرق المحتملة لدخول تلك الأسواق.

وأخيرًا، تتيح لك طريقة عرض جدول الحل تعديل أعمدة المهام لتناسب احتياجاتك، مما يجعل التنقل والتحرير الجماعي وتصدير البيانات أمرًا سهلاً للغاية.

2. قالب خطة العمل المرنة ClickUp

تم تصميم قالب خطة العمل المرنة من ClickUp لمساعدتك على تخطيط وتنفيذ استراتيجية عملك بفعالية

هل تريد تصميم نموذج عمل موفر للموارد للاستفادة من فرص السوق الجديدة؟ ألقِ نظرة على قالب خطة العمل المرنة ClickUp -يوفر عليك الوقت والجهد من خلال مساعدتك في تحديد أهداف العمل بفعالية وتقديم ملخص لحالة المشروع في جميع الأوقات.

مثل القالب السابق، يأتي هذا مع حقول مخصصة لتصور خطة عملك. يمكنك تحديد السمات من خلال القوائم المنسدلة أو إضافة أوصاف نصية أو تحميل ملفات لإثراء الحقل بالبيانات ذات الصلة.

ما يميز هذا القالب هو أنواع العرض العملية الخاصة بالأعمال، بما في ذلك ما يلي:

عرض ملخص الخطة يلخص العناصر الرئيسية لنموذج عملك في قائمة. يوفر أوصافًا للمشروع، وتحديد مدير المهام، وتحديثات حالة المهام في الوقت الفعلي لوحة نموذج العمل عرض طريقة عرض اللوحة التي تكدس المهام في مواضيع قماشية بسيطة مثل:

مشكلة البدائل الموجودة الحل المقاييس الأساسية الميزة غير العادلة

عرض قائمة الأولويات-يسمح لك بتنظيم المهام وفقًا لأهميتها للحصول على تخطيط أكثر ملاءمة للموعد النهائي 🚩

إذا كان لدى شركتك الناشئة قيود صارمة على الميزانية، فإننا نوصي بإنشاء جدول بيانات شامل باستخدام عرض الجدول في ClickUp . يمكنك تخصيص ميزانيات التسويق والإعلانات والموظفين مسبقًا وتجنب النفقات غير المرغوب فيها أثناء تطوير نموذج عملك المرن.

3. قالب لوحة نموذج الأعمال ClickUp

يبدأ قالب السبورة البيضاء هذا بتسعة أجزاء محددة بوضوح ومرمزة بالألوان، مما يوفر الهيكل الأساسي لنموذج نموذج عملك التجاري

إذا كنت تفكر مليًا في كيفية تحويل فكرة تقريبية إلى خطة عمل جيدة التنظيم لا تنظر إلى أبعد من نموذج لوحة نموذج الأعمال ClickUp ! يعمل على تمكين الفرق من خلال تسهيل التعاون المبتكر على لوحة بيضاء مشتركة. يمكنك استخدامه من أجل:

تخطيط استراتيجية عملك من خلال تضييق نطاق المجالات ذات النمو المرتفع

تقسيم رحلات العملاء بمساعدة فرق التسويق والمبيعات التعاون في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التسعير والتصنيع والتوزيع



يبدأ القالب بهذه الشرائح التسعة المتميزة المرمزة بالألوان التي تعمل كأساس لنموذج العمل المرن:

الشركاء الرئيسيون الأنشطة الرئيسية القيمة المقترحة العلاقات مع العملاء شرائح العملاء القنوات الموارد الرئيسية هيكل التكلفة تدفق الإيرادات

اعتمد على مطالبات القالب لتحديد تفاصيل الشركة وأسماء أعضاء الفريق المشاركين وتاريخ الإنشاء. بالإضافة إلى ذلك، إذا انتهى بك الأمر بتكرارات متعددة لنموذج عملك، يمكنك تسمية الإصدارات وترقيمها وفقًا لذلك.

أفضل جزء؟ ClickUp Whiteboards تحتوي على لوحة لا نهائية وشريط أدوات سهل التنقل مع خيارات لإضافة ملاحظات لاصقة وصور وعناصر وسائط أخرى. لن تنفد المساحة المتاحة لك لاستكشاف أفكارك وتطويرها. 🔄

4. قالب السبورة القماشية لبدء التشغيل ClickUp Startup Canvas

قالب السبورة البيضاء هذا سهل الاستخدام، مما يساعدك على إنشاء لمحة موجزة عن عملك وطريقه إلى النجاح إطلاق شركة ناشئة ناجحة هو مزيج دقيق من التخطيط الجيد والعمل الفعال. إذن، كيف يمكنك ضمان بداية قوية لشركتك الناشئة؟ هنا يأتي دور قالب لوحة بيضاء للوحة بدء التشغيل ClickUp Startup Canvas يأتي في 🔝

هذا القالب هو شريكك الأفضل لنمذجة الأعمال البسيطة واختبار الأفكار منخفضة الالتزامات لبلورة عرض القيمة ونموذج الإيرادات. بشكل افتراضي، ستحصل على 13 شريحة شاملة تغطي تقريبًا كل زاوية من زوايا شركتك الناشئة.

لنفترض أنك تعمل على إطلاق شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية لمساعدة المزارعين على شراء معدات زراعية بتكاليف منخفضة. ابدأ بتسمية شركائك الرئيسيين وحدد المشكلة التي يحلها عملك أو منتجك (مثل تقليل العمالة اليدوية بأسعار معقولة). قد ترغب في تحديد السوق المستهدف، وتحديد المنافسين والبدائل، وتحديد الأهداف (مثل الحفاظ على هامش ربح بنسبة 20%)، وحتى تقدير تكاليف المعدات. 🌱

قالب السبورة هذا المكون من صفحة واحدة سهل الاستخدام للغاية، مما يساعدك على تسهيل عملية تلخيص لمحة موجزة عن عملك، بما في ذلك ما تريد تحقيقه وكيف تخطط للنجاح. إن تصميمه الاحترافي مثالي لتقديمه للمستثمرين، ولكنه يمكن أن يكون بمثابة مسودة أولية لخطة عمل أكثر شمولاً مع نمو شركتك.

5. قالب العصف الذهني لفرقة ClickUp Squad

اعمل بشكل جيد كفريق واحد مع قالب العصف الذهني للفريق من ClickUp

هل تبحث عن أداة ديناميكية لتعزيز التعاون داخل فريقك؟ إن قالب العصف الذهني لفريق ClickUp Squad يمكن أن يكون الحل الأمثل لك! إذا كانت أجواء فريقك تدور حول العمل بذكاء أكثر وليس بجهد أكبر - فهذا القالب هنا لتحقيق ذلك. 💡

كما يوحي الاسم، فإن هذا القالب هو دليل العصف الذهني المبسط يساعدك في جمع الأفكار من كل عضو من أعضاء الفريق وتصنيفها. ضمن هذه اللوحة البيضاء التفاعلية والقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، ستحصل على لوحة عمل الفريق لتنظيم وترتيب أولويات أفكارك القابلة للتنفيذ.

يقدم القالب تسعة أقسام للمناقشة مرمزة بالألوان، والتي تضمن أن كل جانب من جوانب ديناميكيات الفريق متميزة ويمكن التعرف عليها بسهولة. وهو يشمل فئات مثل صحة الفريق و إيقاع الفريق و إجماع الفريق، مما يسمح لك بفهم كيفية توافق هذه المفاهيم مع أهداف فريقك الشاملة. يمكنك أيضًا استخدام هذا القالب للاتفاق على الموافقات على الاجتماعات وسير العمل، مما يضفي النظام على العمليات الفوضوية عادةً في الشركات الناشئة الجديدة.

يمكن لأعضاء الفريق ببساطة انتزاع ملاحظة لاصقة وإدخال أفكارهم ووضعها على لوحة الموضوعات من خلال إجراء السحب والإفلات. استخدم حالات مثل مفتوح و مكتمل لتتبع تقدم كل فكرة.

6. انقر فوق قالب إنشاء عملية بكفاءة

تم تصميم قالب ClickUp إنشاء عملية بكفاءة لمعالجة أوجه القصور في العمليات بشكل مباشر من خلال القضاء على الهدر

إن ClickUp إنشاء قالب عملية إنشاء عملية بكفاءة هو كل شيء عن القضاء على هدر العمليات لتحسين سير العمل من أجل فرق المشاريع الخالية من الهدر . تتمثل الفكرة الرئيسية هنا في تصور عملياتك الحالية عبر الأقسام، وتحديد اختناقات الكفاءة، والتخلص من المهام منخفضة القيمة والمستهلكة للموارد التي تبطئ فريقك. 🛞

يحتوي هذا القالب على حقول مخصصة مصممة مسبقًا لالتقاط بيانات المهام من خلال سمات مثل تعقيد المهمة ومعدل الإنجاز والدور ومستوى الجهد. املأ البيانات الخاصة بالعمليات التي تقوم بمراجعتها واحصل على أرضية متساوية للمقارنة.

تم تصميم طرق العرض المتعددة للقالب لتصور العمليات من وجهات نظر مختلفة. على سبيل المثال، تتيح لك طريقة عرض قائمة نظرة عامة على العمليات إنشاء وإدارة المهام للعمليات الحالية أو المخطط لها.

ثم، هناك عرض عرض مخطط جانت البياني الذي يعرض أنشطتك على مخطط زمني، ويعرض بوضوح تواريخ بدايتها ونهايتها ومددها وتبعياتها. إنه مفيد للغاية لتتبع المهام التي تنتظر المهام الأخرى وحجب الموارد.

مخطط SIPOC (الموردين والمدخلات والعمليات والمخرجات والعملاء) عرض لوحة المعلومات رائع لتعاون الفريق لأنه يساعدك على تحديد الخطوط العريضة لعملية عملك من البداية إلى النهاية قبل تنفيذها. وفي الوقت نفسه، فإن طريقة عرض خريطة العملية تتخذ نهجًا مرئيًا فريدًا من نوعه، مما يتيح لك رسم خريطة لعملياتك وملاحظة مجالات التحسين بسرعة.

8. قالب لوحة نموذج الأعمال Excel من BusinessModelAnalyst

يقسم قالب لوحة نموذج الأعمال في Excel خطة عملك إلى لبنات بناء رئيسية

يُلغي قالب لوحة نموذج الأعمال في Excel من BusinessModelAnalyst الحاجة إلى التفسيرات المطولة. بدلاً من ذلك، فإنه يوجه تركيزك إلى لوحة واحدة.

يعمل قالب نموذج نموذج الأعمال المرن هذا بمثابة مخططك الأساسي، حيث يقسم استراتيجية عملك إلى تسع لبنات أساسية. وتشمل هذه الكتل شرائح العملاء لتحديد جمهورك الأساسي، مقترحات القيمة لتمييز عروضك، القنوات لتحسين كيفية وصولك إلى عملائك.

وإليك جمال هذا القالب: يوفر القالب عرضًا تفصيليًا مفصلاً على شاشة واحدة لعملك. يساعدك هذا على تصميم نموذج عملك بشكل شامل وفهم كيف يتناسب كل مكون مع الصورة الأكبر. 🖼️

9. قالب لوحة نموذج الأعمال Excel من Someka

يعمل قالب Excel هذا على تبسيط مهمة تلخيص وتصميم وتحليل الخطة الاستراتيجية لشركتك

يعد الحصول على لقطة واضحة لمكونات العمل أمرًا بالغ الأهمية من أجل التخطيط الاستراتيجي ، ونموذج لوحة نموذج الأعمال Excel Canvas من Someka هو أداة قيمة لتحقيق ذلك!

يقدم قالب Excel لنموذج Excel القماشي المرن هذا نموذجًا قماشيًا مرنًا من صفحة واحدة، مما يبسط عملية تلخيص وتصميم وتحليل الخطة الاستراتيجية لشركتك. يوفر خيارين لتصور مكونات العمل:

قماش ديناميكي: يتضمن مساحة لوضع ملاحظات لاحقة مرمزة بالألوان للمكونات المختلفة قماش فارغ: تمنحك حرية أكبر في تصميم لوحتك القماشية باستخدام محرر السحب والإفلات. لديك المرونة لتخصيص ملاحظاتك بخيارات متنوعة مثل الألوان والخطوط والمخططات والمزيد من علامة تبويب تنسيق الشكل

هذا القالب متوافق مع Excel 2010 والإصدارات الأحدث، وهو متوفر بتنسيق جاهز للاستخدام لكل من نظامي Mac وWindows.

10. قوالب نموذج أعمال إكسل لنموذج الأعمال وقوالب نموذج الأعمال المرن من نيوس كرونوس

هذا القالب مناسب تماماً للشركات الناشئة والشركات التي تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات التخطيط واتخاذ القرارات

قالب نموذج الأعمال وقوالب نموذج الأعمال المرن من نيوس كرونوس هو حل مزدوج لفرق البرمجيات التي تسعى إلى تصور نموذج أعمالها مع اتباع مبادئ المنهجية المرنة .

يقدم قالب Excel ورقتين: لوحة نموذج العمل التجاري و تخطيط اللوحة المرنة. تقسم الورقة الأولى نموذج عملك إلى مكونات رئيسية، مثل شرائح العملاء، وعروض القيمة، وتدفقات الإيرادات. تتيح لك الورقة الثانية تحديد مشاكل شركتك الناشئة وحلولها ومقاييسها الرئيسية بإيجاز في صفحة واحدة. 📑

يضمن التنسيق القائم على برنامج Excel تنظيم إدخال البيانات وتحديثات سهلة. ولكن قد لا يكون هذا القالب مناسباً للجميع، حيث يجب عليك التبديل باستمرار بين الورقتين لتبسيط المعلومات المسجلة. ولكن التصميم لا يزال متيناً جداً!

ارفع مؤسستك عن الأرض مع قالب القالب المثالي لقماش العجاف

تم استخدام القوالب اللينة من قبل العديد من الشركات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات, بما في ذلك Apple وTesla . يمكنك أيضًا توسيع نطاق طريقك نحو النجاح باستخدام النماذج التي ناقشناها. إنها نقطة انطلاق رائعة لرواد الأعمال الذين يرغبون في التخطيط لتحركاتهم بدقة.

يحتوي ClickUp على أكثر من 1000 نموذج آخر لتحسين إنتاجية الفريق ودعم أنشطة الشركات الناشئة- قم بزيارة المعرض للتحقق منها ! 🕺