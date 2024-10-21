10 بدائل من الدرجة الأولى من بدائل Everhour وحلول تتبع الوقت في عام 2025

أداة موثوقة لتتبع الوقت هي شريان الحياة لكل فريق يركز على الإنتاجية. في الواقع، تشير أحدث إحصائيات السوق إلى أن تعدد المهام دون تتبع الوقت يمكن أن يقلل الإنتاجية بنسبة 45% ! 😱

تضمن منتجات مثل Everhour أن تتبع الوقت أكثر من مجرد تسجيل الدخول والخروج. فمع ميزات مثل التخطيط المرئي للمهام، ومؤقتات التوقف التلقائي، والفواتير، تتضاعف هذه الأداة كحل لإدارة المشاريع. ولكنه ليس البرنامج الوحيد من نوعه في السوق، وقد لا يكون الأفضل.

إذا كنت تستكشف بدائل Everhour، فسيساعدك دليلنا الملائم للمشتري على اتخاذ القرار الصحيح. سواءً كنت تريد أداة أكثر امتلاءً بالميزات أو خيارًا مناسبًا للجيب، تحقق من قائمتنا لأفضل 10 برامج للعثور على برنامج تتبع الوقت التالي!

ما هو Everhour؟

Everhour هو تطبيق مستقل يسمح للفرق بتتبع الوقت وإدارة المشاريع. ويمكننا القول أنه أكثر توجهاً نحو الأعمال من تطبيق تتبع الوقت المعتاد، حيث أنه يتضمن ميزات لمراقبة مهام الموظفين وإعداد الميزانية. 🔢

سواء كان تتبع الساعات التي تقضيها في المهام، أو التكامل بسلاسة مع برنامج إدارة المشاريع أو الحصول على رؤى قيّمة من خلال إعداد التقارير والتحليلات، يقوم Everhour بتعميم إدارة سير العمل لإبقائك على رأس العمل.

عبر: Everhour نظرًا لإمكانيات الفوترة وإعداد الفواتير، فإن Everhour مفيد جدًا للعاملين المستقلين والوكالات الصغيرة، مما يسمح لهم بتحويل الوقت المتتبع إلى فواتير مصقولة. وإذا كنت بحاجة إلى الالتزام بـ ميزانيات المشاريع ، فإن Everhour يدعمك من خلال التنبيهات في الوقت المناسب لمنع الإنفاق الزائد.

على الرغم من أنها أداة جيدة، إلا أن Everhour قد لا تحتوي على ميزات كافية لدعم المشاريع والفرق الأكبر حجمًا .

ما الميزات التي يجب البحث عنها في بدائل Everhour

يجب أن يتباهى بديل Everhour المثالي بمجموعة ميزات تشمل تتبع الوقت والمهام، ومعالجة المشاريع، وخيارات الفوترة. وتشمل الوظائف المرغوبة ما يلي:

تخصيص الموارد : إذا كنت تدير فريقًا، حدد أولويات المهام و إدارة عبء العمل ميزات لضمان عدم إثقال كاهل أي موظف أو عدم استغلاله بشكل كافٍ تقارير وتحليلات متقدمة: اختر حلاً يوفر تحليلات متعمقة تتجاوز البيانات الأساسية لتتبع الوقت. يتضمن ذلك رؤى حول ربحية المشروع وإنتاجية الموظفين والمهام المتأخرة تتبع النفقات والفواتير: يتيح لك ذلك مراقبة النفقات الخاصة بالمشروع وإدراجها بسهولة في فواتير العميل جدولة المهام : ابحث عن أدوات جدولة قوية، مثل مخططات جانت والتقويمات، لتصور الأطر الزمنية للمهام والتبعيات المحتملة التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث: ابحث عن بديل Everhour يتكامل مع الأدوات التي تستخدمها، مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء, برامج المحاسبة و منصات التواصل واجهة سهلة الاستخدام: يمكن للواجهة النظيفة المزودة بخيارات الترميز بالألوان والتسمية أن تعزز الإنتاجية وتجربة المستخدم بشكل كبير

## أفضل 10 بدائل لبدائل Everhour لإدارة الوقت بفعالية

استكشف مجموعتنا التي تضم 10 بدائل استثنائية لبدائل Everhour وبرامج تتبع الوقت المنافسة وشاهد كيف يمكن أن يؤدي التحول إلى أداة جديدة لإدارة الوقت يمكنها تمكين عملك 💯

1. انقر فوق

إنشاء جداول زمنية ومراقبة الوقت الذي تم تتبعه لفريقك بالكامل في ClickUp

سواء كنت تقيس جهود أعضاء الفريق بشكل فردي أو تراقب تقدم المشروع، ثق في برنامج ClickUp المتكامل للإنتاجية وتتبع الوقت الذي يقدمه لك. 😍

كـ حل تتبع وقت المشروع ، ClickUp يقدم كلاً من التتبع اليدوي (بأثر رجعي) والتتبع الآلي للوقت. يمكنك تشغيل المؤقت على متصفح الويب الخاص بك (باستخدام امتداد كروم ) أو سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول ومزامنة إدخالات وقتك من أي مكان. قم بالرجوع إلى إدخالاتك مع التسميات والملاحظات والتجميعات والوقت القابل للفوترة لحفظ السجلات بدقة!

تعرض الجداول الزمنية الخاصة بـClickUp تتبع الوقت الفردي والتراكمي لمؤسستك بأكملها أو لأعضاء فريقك المختارين. استخدم عوامل التصفية للتنقل بين الإدخالات ومقارنتها بالتقديرات المحددة مسبقًا. تتكامل ClickUp مع مع العديد من أدوات تتبع الوقت، بما في ذلك Everhour , طبيب الوقت و توجل لمساعدتك على تجميع إدخالات الوقت المبعثرة واستخدامها لإعداد تقارير شاملة. يمكنك الوصول إلى العديد من تقارير تتبع الوقت باستخدام ClickApps مثل بطاقة الإبلاغ عن الوقت و بطاقة الجدول الزمني و تقرير قابل للفوترة!

بالإضافة إلى تتبع الوقت، يعد ClickUp تطبيقًا قويًا حل إدارة المهام . قم بتنظيم مساحة عمل مشروعك من خلال تجميع المهام وتعيينها وجدولة الجداول الزمنية للتسليم مع التبعيات, إنشاء معالم رئيسية للأهداف الرئيسية، ووضع علامات على العناصر ذات الأولوية. لوحات المعلومات في ClickUp 3.0 تمنحك نظرة عامة مرئية غنية لمساحة عملك في جميع الأوقات!

احصل على عرض شامل لحالات المشروع والمهام المتبقية في فريقك أو قسمك باستخدام لوحات المعلومات في ClickUp 3.0

هل تدير مشاريع ومهام وجداول زمنية متعددة؟ استخدم قالب تعقب المشاريع ClickUp لإدارة المهام والميزانيات والمواعيد النهائية في نافذة واحدة! يتيح لك تخطيط المشاريع في الوقت الفعلي باستخدام مخطط جانت وطريقة عرض اللوحة والتقويم، مما يساعدك على البقاء على رأس المواعيد النهائية .

ClickUp أفضل الميزات

حفظ الوقت يدويًا وآليًا دون عناء على الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب

فواتير معدة مسبقًا و قوالب تتبع الوقت لتبسيط العمليات

مرمزة بالألوان حظر الوقت للجدولة والإنتاجية

تشغيل مؤقتات متعددة في وقت واحد مع التبديل دون عناء

جداول زمنية مفصلة مع تقديرات وتسميات

يستورد بيانات الوقت من تطبيقات أخرى بفضل أكثر من 1,000 عملية تكامل

أدوات إدارة المهام والمشروعات

أكثر من 15 طريقة عرض لمراقبة التقويم والمهام والمشاريع الخاصة بك

تقارير الوقت اليومية والأسبوعية والشهرية

مستندات ClickUp لتخزين القاعدة المعرفية لتتبع الوقت قيود ClickUp

تحد الباقة المجانية من استخدام بعض الميزات

يمكن لتطبيق الهاتف المحمول استخدام المزيد من الوظائف مقارنة ببعض بدائل Everhour

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل بالشركة لمعرفة الأسعار

: اتصل بالشركة لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. كويك بوكس تايم

عبر كويك بوكس يتيح لك QuickBooks Time تخصيص جداولك الزمنية لتتبع ساعات عمل الفريق بالطريقة التي تريدها بالضبط، مما يعزز الكفاءة والإنتاجية. ولكن إليك المغير الحقيقي للعبة: تتبع الوقت عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق QuickBooks Workforce. تخيل نفسك وأنت تتتبع سير عمل الوقت وإرساله والموافقة عليه من أي مكان وفي أي وقت. 📱

يتيح برنامج تتبع الوقت تتبع الوقت عبر النظام العالمي لتحديد المواقع لتبسيط إدارة فرق العمل عن بُعد أو المتنقلة. يمكن للمديرين مراقبة الساعات المسجلة والمواقع وإجراء تعديلات على جدولة العمل أثناء التنقل لتعزيز الثقة بين الفرق.

عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات مستنيرة، يمكنك الاستفادة من تقارير النظام الأساسي القابلة للتخصيص للتنبؤ بتكاليف الوظائف، وتخطيط كشوف المرتبات، وتعزيز أرباحك النهائية بسهولة.

أفضل ميزات QuickBooks Time

رؤى في الوقت الفعلي لأنشطة فريق العمل المتنقل

تقارير قابلة للتخصيص

يتكامل مع تطبيقات المحاسبة وكشوف المرتبات لتتبع النفقات

تنبيهات لأوقات الدخول والخروج غير المتطابقة

يدعم حسابات ضريبة المبيعات

قيود الوقت في QuickBooks

أدوات وأذونات إدارية محدودة مقارنة ببدائل Everhour الأخرى

تحتاج وظيفة الإجازة المدفوعة الأجر (PTO) إلى تحسين

تسعير وقت QuickBooks Time

قسط : 20 دولارًا شهريًا + 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الرسوم الأساسية

: 20 دولارًا شهريًا + 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الرسوم الأساسية النخبة: 40 دولارًا شهريًا + 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم الرسوم الأساسية

كويك بوكس تايم التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (1,000+ تقييم)

: 4.5/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

3. هارفست

عبر: الحصاد من خلال ميزات برنامج تتبع الوقت وإدارة النفقات بسلاسة، يُحدث Harvest ثورة في مجال إدارة النفقات تقنيات إدارة الوقت للشركات وفرق العمل عن بُعد

توفر أداة إدارة المشاريع هذه تحكمًا كاملاً في الساعات المسجلة والمشاريع والميزانيات. يمكنك تعيين تعيين تذكيرات الجداول الزمنية لمرة واحدة أو متكررة لإكمال إدخالات ساعات العمل قبل المواعيد النهائية.

يمكنك تخصيص الوظيفة لجعلها مفيدة لفرق الفواتير وإدارة المشاريع وتقييم الأداء. ⏲️

لكن Harvest لا يتعلق فقط بالتذكيرات، بل يركز على تعزيز الإنتاجية. حيث يتلقى الموظفون تنبيهات لطيفة لتسجيل وقتهم، مما يقلل من التشتت ويعزز الكفاءة.

على لوحة معلومات الفريق، يمكنك أن ترى مدى كفاءة زملائك من خلال تقارير مثل الوقت الإضافي و مجالات العمل و إجمالي الساعات المدفوعة.

حصاد #### أفضل الميزات

ميزات تتبع النفقات والوقت تلقائيًا

موافقات سريعة على الجداول الزمنية مع تذكيرات تلقائية

ميزانية المشروع, تتبع التقدم المحرز والجدولة

أكثر من 50 عملية تكامل (بما في ذلك أدوات الفوترة لتتبع النفقات بشكل أكثر تفصيلاً)

قيود حصاد

أدوات معقدة لإعداد التقارير والفواتير

تحتاج ميزة العرض الشهري إلى تحسين

تسعير حصاد

مجاني للأبد

إيجابي: 10.80 دولار شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

حصاد #### التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (أكثر من 700 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

4. هبستاف

عبر هبستاف يأتي Hubstaff مزوداً بأدوات لمراقبة نشاط الموظفين، وتحديد أهداف الأداء، وتحسين تكاليف العمالة. وهو متوفر على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف الذكية، ويساعدك على إدارة يوم عمل كل عضو من أعضاء الفريق حتى تتمكن من ضمان حصولهم على ما يحتاجون إليه لتحقيق النجاح. 🤸

يمكن للمديرين استخدام إمكانيات إعداد التقارير المدمجة للاطلاع على البيانات السياقية مثل كيفية استخدام الوقت أو المواقع الإلكترونية التي تتم زيارتها بشكل متكرر في العمل. يمكنك الوصول إلى أكثر من 20 تقريرًا تغطي جوانب مثل:

الموافقات على الجداول الزمنية تحليلات القوى العاملة تجربة الموظف تواتر الاجتماعات المناوبات والحضور النفقات القابلة للفوترة وغير القابلة للفوترة

تساعدك هذه الرؤى على اتخاذ قرارات حاسمة لتخصيص الموارد وتقليل الإرهاق ودعم فريقك. ادمج Hubstaff مع أدوات مثل Asana وSlack وTrillo لتقليل التبديل بين التطبيقات.

اطلع على بعض بدائل Hubstaff هنا

أفضل ميزات Hubstaff

خيارات شاملة لإعداد التقارير

التكامل مع أدوات إدارة المشاريع الشائعة

التتبع التلقائي للوقت على الهاتف المحمول وسطح المكتب

لوحات معلومات قابلة للتخصيص لتحسين سير العمل

تحديد أهداف الأداء والتحكم في تكلفة العمالة

قيود Hubstaff

أبلغ المستخدمون عن مشكلات فنية عرضية

يمكن أن تكون الواجهة صعبة التصفح مقارنة ببعض بدائل Everhour

تسعير Hubstaff

مجاني للأبد

بداية : 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم تنمو : 7.50 دولار/شهرًا لكل مستخدم

: 7.50 دولار/شهرًا لكل مستخدم فريق : 10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

: 10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم المؤسسة: تسعير مخصص

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Hubstaff

G2 : 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1000 تقييم)

5. أبليوي

عبر أبليوي يدعي Apploye أنه يعزز إنتاجية الفريق بنسبة حتى 20%! توفر جداولها الزمنية اليومية والأسبوعية والشهرية والمخصصة رؤى دقيقة حول تقدم فريقك.

تتيح ميزة التغذية المباشرة في Apploye تتبع من يشارك بنشاط في المهام. يمكن للنظام اكتشاف فترات عدم النشاط الطويلة وإرسال تذكيرات لطيفة للموظفين للعودة إلى العمل. متسلل؟ على الأرجح فعّال؟ بالتأكيد! 😼 😼

إلى جانب تتبع الوقت، تساعدك المنصة على تعيين ميزانيات المشاريع، وإدارة الأذونات، وإرسال فواتير العملاء بسرعة. بالنسبة للشركات التي لديها موظفين يعملون عن بُعد أو أثناء التنقل، تتيح Apploye إمكانية تتبع نظام تحديد المواقع العالمي والمسافة.

يمكنك أيضاً الوصول إلى لقطات الشاشة، واستخدام التطبيق، وتتبع عناوين URL لمراقبة الموظفين عن بُعد - مما يجعلها أفضل خيار لبرنامج إدارة المشاريع لتعاون الفريق.

Apploye أفضل الميزات

عن بُعد مراقبة الموظفين إدارة المشروع مع أدوات الميزانية والإذن

تذكيرات بعدم النشاط

بث مباشر ولقطات شاشة فورية

مؤقت بومودورو لتحسين الإنتاجية

قيود التطبيق #### قيود التطبيق

ميزات أقل نسبيًا مقارنة بالمنافسين

يمكن استخدام المزيد من خيارات التكامل

تسعير #### تسعير Apploye

فرد : 2 دولار/شهر لمستخدم واحد

: 2 دولار/شهر لمستخدم واحد عادي : 2.5 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 2.5 دولار شهريًا لكل مستخدم قسط : 3 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

: 3 دولارات/شهرًا لكل مستخدم النخبة: 3.5$/شهرياً لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات التطبيق

G2 : 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

6. دكتور الزمن

عبر طبيب الوقت بحاجة إلى أداة للترويج التوازن بين العمل والحياة يمكن لطبيب الوقت أن يكون برنامج تتبع الوقت من أجلك! يراقب عن كثب استخدام التطبيق والموقع الإلكتروني لتوفير رؤية كاملة لسير عمل الموظفين. وفي الوقت نفسه، يتيح لك إنشاء فواصل مخصصة مدفوعة الأجر للأفراد أو المجموعات أو الأقسام. ☕

إذا كنا التركيز على أدوات تتبع الوقت والفوترة ، يوفر Time Doctor تنبيهات الإلهاء، ويراقب مستويات النشاط، ويتتبع الوقت غير المتصل بالإنترنت لتبسيط عمليات إعداد كشوف المرتبات للفرق البعيدة والمختلطة والخارجية.

بالنسبة للفرق الميدانية (مثل فرق البناء )، تتيح المنصة إمكانية تتبع نظام تحديد المواقع العالمي لتحديد المواقع مع تذكيرات بالخروج عن المسار. بشكل أساسي، إذا انحرف شخص ما عن الموقع المخصص له أو المتوقع، يرسل النظام رسائل تذكير لإخطار المدير، مما يسهل اتخاذ إجراءات تصحيحية.

أفضل ميزات #### Time Doctor

تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مع تنبيهات خارج المسار

لقطات الشاشة ومراقبة الدردشة

رؤى استخدام الويب/التطبيق

تتبع الحضور والاستراحة

أكثر من 60 عملية تكامل مع جهات خارجية

قيود دكتور الوقت

وظائف محدودة على الهاتف المحمول

واجهة معقدة، وفقًا لبعض المستخدمين

تسعيرة تايم دكتور

أساسي : 5.9 دولار شهرياً لكل مستخدم

: 5.9 دولار شهرياً لكل مستخدم عادي : 8.4 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 8.4 دولار شهريًا لكل مستخدم القسط: 16.7$/شهرًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات طبيب الوقت

G2 : 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

7. توجل تراك

عبر مسار توجل Toggl Track هي أداة معروفة لتتبع الوقت، ويفضلها العاملون المستقلون وفرق العمل عن بُعد الذين يتطلعون إلى تعزيز إنتاجيتهم. يتيح لك تتبع وقتك في مهام مختلفة في وقت واحد، مما يساعدك على تسجيل ساعات العمل المدفوعة دون أن تفوتك أي ساعة. 🎵

المنصة مفيدة بشكل خاص لمديري الجدولة الذين يكافحون لتخصيص أعباء عمل يمكن التحكم فيها لفرقهم. مع ميزة جدولة التقارير إلى البريد الإلكتروني الرائعة، يمكنك تلقي تقارير الجداول الزمنية تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني. وهذا سيجعل من السهل عليك مراقبة الأنشطة الجارية وتخطيط الجداول الزمنية بشكل مسؤول.

ما الميزة الأهم؟ قدرة هذه الأداة على تحديد وقت الخمول! يقيس النظام استخدام الكمبيوتر ودقائق الخمول لتتبع الساعات المدفوعة بدقة، مما يسمح لقادة الفريق بتحديد ثغرات الإنتاجية بشكل أسرع.

Toggl Track أفضل الميزات

تتبع الوقت الخاص بإدارة المهام

جدولة التقارير إلى البريد الإلكتروني لإعداد تقارير الجداول الزمنية تلقائيًا

تصميم تطبيق جذاب لسهولة تعاون الفريق

تتبع وقت الخمول لإعداد فواتير دقيقة

تطبيق الهاتف المحمول والويب مع مزامنة المتصفح

قيود Toggl Track

يمكن استخدام ترميز لوني أفضل لتصفح أكثر سهولة

لا يوجد تتبع للدخل مع الباقة المجانية

تسعير Toggl Track

مجاني للأبد

بداية : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم قسط : 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Toggl Track

G2 : 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

8. تيميتريك

عبر توميتريك يُعد TMetric حلاً ممتازًا لتتبع الوقت وتحديد المعدلات وإنشاء التقارير والفواتير للمشاريع والمهام المختلفة. بالإضافة إلى وظائفه الأساسية، فإنه يتميز بميزات التقويم المدمج و إدارة المهام، مما يوفر إمكانية إضافية لجدولة الاجتماعات ومشاركة المعلومات ومراقبة العمل الجاري. 🗓️

تعمل المنصة على مواءمة ميزاتها لدعم قسم الرواتب. تقوم أداة التقاط لقطات الشاشة لقطات الشاشة بالتقاط لقطة شاشة لشاشة الموظف بشكل عشوائي كل 10 دقائق. قد لا يحب الجميع هذا المستوى من المراقبة، ولكنها تظل بيانات قيّمة عن الوقت الذي يقضيه الموظف. يمكنك أيضًا تتبع وقت الإجازة والحضور بانتظام لإزالة التخمين من الفواتير.

إذا كنا نتحدث عن الفواتير، يمكن لـ TMetric تحليل الفترات الزمنية الأكثر إنتاجية من خلال تحديد الأرباح التي تحققها!

أفضل ميزات TMetric

مؤقتات مدمجة مع إدخالات يدوية وتتبع دون اتصال بالإنترنت

لقطات شاشة عشوائية للحفاظ على إنتاجية الموظفين

دعم الفواتير

التكامل مع Quickbooks وGitlab وJitlab وJira والمزيد

قيود #### قيود TMetric

تقتصر الوظائف المفيدة في الغالب على الخطط المدفوعة

تضيع إدخالات الوقت من حين لآخر

تسعير #### تسعير TMetric

مجاني للأبد

احترافي 5 دولارات شهرياً

5 دولارات شهرياً شركة: 7 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات #### TMetric

G2 : 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

9. كلوكيفاي

عبر: كلوكفايفي Clockify هي أداة قيمة برنامج تتبع الوقت الذي يساعد الشركات والفرق والأفراد على فهم كيفية قضاء وقتهم وضبط عملياتهم. كما أنه يعمل على أتمتة المهام ويتكامل مع الأنظمة الأخرى، مما يساعد على جعل أهداف التتبع مركزية. ✅ Clockify، مثل منافسيه ، يقدم العديد من خيارات إعداد التقارير، مثل التقارير الأسبوعية والمصروفات وتقارير المهام. استخرج التقارير حسب الحالة القابلة للفوترة أو المشروع أو أي معيار آخر تحتاجه.

على سبيل المثال، يُظهر التقرير الأسبوعي عدد الساعات التي تم وضعها في مشروع ما كل أسبوع، بينما يساعدك تقرير تدقيق الوقت في تحديد موقع إدخالات الوقت غير الصحيحة وإصلاحها.

يدعم Clockify تتبع وقت بومودورو لزيادة الإنتاجية (إذا كان ذلك مناسبًا لك) وخيار تعديل الأوقات المسجلة للحصول على فواتير أكثر دقة.

Clockify أفضل الميزات

تقارير شاملة لرصد أداء الفريق وتخصيص الوقت

مؤقتات قابلة للتحرير

إدارة الإجازات والعطلات

يتكامل بشكل جيد مع الأنظمة الأخرى

قيود Clockify

لا توجد ميزة جدولة مع خطة مجانية

ليست واجهة بديهية للغاية عند مقارنتها ببعض بدائل Everhour في هذه القائمة

تسعير كلوكفاي

مجاني للأبد

أساسي :3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

:3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم عادي :5.49 دولار/شهرًا لكل مستخدم

:5.49 دولار/شهرًا لكل مستخدم محترف :7.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم

:7.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: 11.99$/شهرًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

Clockify التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

10. تايم كامب

عن طريق: تايم كامب TimeCamp هو أداة قوية للإنتاجية، حيث يزود كلاً من الموظفين والمديرين بمجموعة من الأدوات لتتبع الوقت وقياس الأداء وتعزيز الكفاءة.

بالنسبة إلى الموظفين، يوفر البرنامج القدرة على متابعة زيارات الموقع الإلكتروني واستخدام البرامج وتتبع الوقت اللازم لمهام محددة لتعزيز التحسين الذاتي. من ناحية أخرى، يمكن لمديري الفرق الاستفادة من إمكانيات إعداد التقارير في TimeCamp للحصول على رؤى حول تخصيص وقت الفريق على مدار اليوم. ويمكنهم أيضًا استخدام ميزة تحديد الأهداف لقياس وقت الإنتاجية ووقت الخمول. 📊

مع ميزات لتتبع وإدارة الفواتير للعديد من العملاء بأسعار متفاوتة، لن يشعر فريق المحاسبة لديك بخيبة أمل مع هذه المنصة. إليك المزيد بدائل TimeCamp لتستكشفها!

أفضل ميزات TimeCamp

تقارير قوية عن الميزانية والوقت والموظفين

تسجيل الجداول الزمنية والموافقة عليها

وظيفة غنية للفواتير

يدعم المراقبة الذاتية

أكثر من 70 عملية تكامل

قيود TimeCamp

لديه منحنى تعليمي كبير

عدم وجود تخصيصات كافية للفوترة

تسعير TimeCamp

مجاني للأبد

بداية 2.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

2.99 دولار شهريًا لكل مستخدم أساسي : 5.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم

: 5.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم محترف: 7.99$/شهرًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات تايم كامب

G2 : 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم

ارفع مستوى إنتاجيتك باستخدام أداة تعقب الوقت في الوقت المحدد

في عالم ثلاثي الأبعاد حيث الوقت هو أثمن مواردنا، فإن اختيار الحل المناسب لتتبع الوقت يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً.

عندما يتعلق الأمر بالعثور على بديل Everhour المثالي، يمكن أن تكون قائمة الخيارات ساحقة. لهذا السبب نوصي بما يلي بالاطلاع على ClickUp -اجعل كل ثانية من يومك مهمة مع ميزات تتبع الوقت من الدرجة الأولى إلى جانب أدوات الإنتاجية وتتبع الميزانية وقدرات التعاون بين الفريق. ⌛