أفضل 10 بدائل لـ 17 قبعة لإدارة العملاء في عام 2025

إذن، أنت ملتزم منذ فترة طويلة بـ 17 قبعة كعمل تجاري لك إدارة العمليات برنامج، ولكنك مستعد للتغيير.

من المحتمل أنك تريد أداة مماثلة لإدارة علاقات العملاء لتبسيط التواصل مع العملاء، والفواتير، ومهام إدارة المشاريع.

هناك العديد من البدائل لبرنامج 17Hats في السوق، ولكن ماذا يجب أن تختار؟ ما أداة إدارة علاقات العملاء التي ستوفر لك أكبر قدر من الوقت والمال؟ لا تقلق. لقد أجرينا البحث بالفعل. ✅

يسلط هذا المقال الضوء على أفضل 10 بدائل لـ 17Hats من أجل إدارة العملاء في 2024. كل ما عليك فعله هو الاطلاع على هذه القائمة واختيار الأداة التي تقوم بما تحتاج إليه. هل أنت مستعد؟

ما هو بديل 17Hats؟

17 هاتس هو برنامج إدارة عمليات الأعمال للفرق الصغيرة ورواد الأعمال. يجب أن يقدم البديل المثالي عملياً كل ما يمكن أن يوفره 17Hats، بالإضافة إلى الأدوات الإضافية وعمليات التكامل والأتمتة التي يحتاجها عملك.

إدارة المشاريع، وبيانات العملاء، والمهام الشخصية، والتواصل في ClickUp من أي جهاز

فيما يلي بعض من أفضل ميزاته:

جدولة المواعيد

إدارة علاقات العملاء و برنامج قاعدة بيانات العملاء الوظائف المستندة إلى السحابة

إنشاء العقود

أدوات تخطيط رحلة العميل

تتبع النفقات

خارجي و برنامج الاتصالات الداخلية التكامل مع تقويم Google، و QuickBooks، و Stripe

معالجة الفواتير والدفع عبر الإنترنت

ميزات إدارة المشاريع والمهام

أدوات إدارة المنتجات

تتبع الوقت

تحليل سير العمل

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل 17Hats؟

قد يختلف أفضل بديل لـ 17Hats لشركتك عن الخيار المناسب لشركة أخرى. الأمر كله يتعلق بالعثور على شيء يحتوي على كل ما تحتاجه بسعر يناسب ميزانيتك.

إليك بعض النقاط المهمة التي بحثنا عنها عند البحث عن أفضل بدائل 17Hats:

القوالب : قوالب إدارة علاقات العملاء لمساعدتك في تحسين استراتيجية إدارة علاقات العملاء ، بالإضافة إلى الكثير من النماذج لوظائف الأعمال الأخرى لتسهيل الحياة 🌻

قوالب إدارة علاقات العملاء لمساعدتك في تحسين استراتيجية إدارة علاقات العملاء ، بالإضافة إلى الكثير من النماذج لوظائف الأعمال الأخرى لتسهيل الحياة 🌻 الاتصال: الجودة التواصل مع العميل وميزات الاتصال الداخلي ضرورية لحلول برمجيات إدارة علاقات العملاء

الجودة التواصل مع العميل وميزات الاتصال الداخلي ضرورية لحلول برمجيات إدارة علاقات العملاء إدارة العمليات: توفر أفضل الأدوات برنامج إدارة العمليات التي يمكن أن تقلل التكاليف وتبسط عملياتك التجارية

توفر أفضل الأدوات برنامج إدارة العمليات التي يمكن أن تقلل التكاليف وتبسط عملياتك التجارية عمليات التكامل: أدوات إدارة الأعمال التي تتكامل مع البرامج الأخرى التي تستخدمها لتجميع كل شيء في مكان واحد لتسهيل الحياة

أدوات إدارة الأعمال التي تتكامل مع البرامج الأخرى التي تستخدمها لتجميع كل شيء في مكان واحد لتسهيل الحياة الإدارة المالية: ميزات الفواتير وتتبع النفقات وإعداد الميزانية ضرورية

تذكر، هذه ليست قائمة شاملة. قد تحتاج أيضًا إلى متتبع الوقت أو التوافق مع PayPal. أيًا كان، دوِّن ملاحظة، واستعد للعثور على الحل الذي تحلم به.

## أفضل 10 بدائل لـ 17Hats لاستخدامها في 2024

هل أنت مستعد لتغيير الأمور والعثور على منصة جديدة لإدارة الأعمال؟ إليك أفضل 10 بدائل لـ 17Hats لاستخدامها في عام 2024.

1. ClickUp

يعمل حل إدارة علاقات العملاء المتكامل من ClickUp على أتمتة المهام وتبسيطها نمو العملاء والدعم، ويتكامل مع أكثر من 1,000 أداة

كما الفائز في G2 للأفضل أداة إدارة المشروع في عام 2024 نظام إدارة الأعمال الخاص بـ ClickUp آلاف الميزات والتكاملات للعاملين المستقلين والشركات. فكر فيما يمكنك القيام به مع كل ما تحتاجه في متناول يدك. ✨ أدوات إدارة علاقات العملاء في ClickUp تسريع نمو العملاء، وزيادة رضا العملاء، وتبسيط دعم العملاء. إنها أداة شاملة برنامج إدارة المشاريع التي ستساعدك على تبسيط سير العمل، وإدارة مشاريع متعددة تصور خط سير العمل الخاص بك، والتعاون في الوقت الحقيقي كما لم يحدث من قبل.

سيكون لديك أيضًا برنامج بوابة العميل وكل ما تحتاجه لإدارة جهات الاتصال مع خدمة عملاء ClickUp ميزات - كلها جزء من حل متكامل لإدارة الأعمال.

نحن نتحدث هنا عن استبيانات العملاء، والمشاركة الآمنة للمستندات مع ClickUp Docs، وقوالب لتحسين سير العمل، والتكامل، وطرق العرض القابلة للتخصيص.

هناك أيضًا خرائط ذهنية ولوحات بيضاء لتبادل الأفكار والتعاون، وتعليقات مخصصة لإبقاء الجميع على اطلاع دائم بالمهام، و(دق الطبول من فضلك) الخطة المجانية للأبد التي تمنحك كل هذا مجانًا. 🥁

ClickUp أفضل الميزات

تتيح لك أدوات التفويض إضافة عدة مكلفين للحصول على مساعدة سريعة ومناقشة التذاكر في الوقت الفعلي

أكثر من 50 أداة للوحة التحكم لتصور وتوحيد جميع بيانات عملائك لتحسين الدعم وإدارة العملاء المحتملين

تتيح لك أتمتة ClickUp أتمتة المهام المتكررة إلى توفير الوقت والمال

مكتبة قوالب تضم أكثر من 1,000 خيار لتحسين تحسين سير العمل، وتحسين وسائل التواصل الاجتماعي، وإدارة المشاريع، والعصف الذهني، وإعداد الميزانية، والمزيد 📚

أكثر من 1,000 تكامل مع الأدوات الشائعة، وإذا كان هناك أي تكامل مفقود، يمكنك استخدام Zapier لإضافة عمليات التكامل الخاصة بك دون التعامل مع مستندات واجهة برمجة التطبيقات التقنية

متوافق مع أنظمة التشغيل ويندوز وماك ولينكس وأندرويد وiOS وiOS وكروم وغيرها، بحيث يمكن لكل عميل وفريق عمل الوصول إليه

قيود ClickUp

تشير بعض مراجعات المستخدمين إلى وجود منحنى تعليمي عند البدء لأول مرة

أشار بعض المراجعين إلى الحاجة إلى تغيير إعدادات الإشعارات لتجنب الإرهاق عند تكليفك بعبء عمل ثقيل

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

7 دولارات شهرياً لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. كتاب العسل

عبر كتاب العسل HoneyBook هو برنامج إدارة الأعمال لأصحاب الأعمال الصغيرة ورواد الأعمال المبدعين. تعمل ميزاته على إدارة المهام وجدولة المواعيد وإنشاء الفواتير وتتبع النفقات وتحسين إدارة المشاريع. كما يسهل برنامج HoneyBook أيضًا التواصل المبسط مع العملاء وإدارة العملاء المحتملين.

أفضل ميزات HoneyBook

تحتفظ ميزات إدارة العميل الشاملة بجميع المعلومات المتعلقة بالعملاء المحتملين في مكان واحد

يمكن لأتمتة سير العمل التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة وجدولة المواعيد وإنشاء الفواتير

قوالب ونماذج تساعد في إنشاء العروض وتوليد العملاء المحتملين

توفر ميزة التحليلات رؤى حول أداء الأعمال والإيرادات ورضا العملاء وإدارة المشروع

قيود HoneyBook

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود واجهة بريد إلكتروني مربكة تعيق العمل بكفاءة عند التحول إلى HoneyBook لأول مرة

تشير المراجعات إلى نقص خيارات التخصيص في الفواتير (على سبيل المثال، إضافة رسوم بطاقة الائتمان)

تسعير HoneyBook

المبتدئ: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأساسية: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط: 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات كتاب العسل

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

3. بلوم

عبر بلوم بلووم هي منصة لتوليد العملاء المحتملين والتسويق عبر البريد الإلكتروني تساعد الشركات على جذب العملاء وإدارة العملاء المحتملين. تتخصص المنصة في السماح للعملاء بالحجز الفوري عبر موقعك الإلكتروني في أي وقت من اليوم.

بلووم أفضل الميزات

تتميز نماذج التسويق والتقاط العملاء المحتملين بتصميمات مبهجة من الناحية الجمالية وقوالب قابلة للتخصيص

تسمح لك ميزات التضمين بإضافة نماذج التقاط العملاء المحتملين إلى موقعك الإلكتروني وصفحاتك الاجتماعية لزيادة مشاركة الجمهور

عشرات من عمليات التكامل، ويمكنك استخدام Zapier لإضافة أي تكامل تفتقده (لا حاجة لواجهة برمجة التطبيقات)

يمكّنك اختبار A/B من تحليل ومقارنة أداء حملات البريد الإلكتروني والتقاط العملاء المحتملين

قيود #### بلوم

تشير بعض مراجعات المستخدمين إلى نقص خيارات القوالب وميزات المعرض

تشير المراجعات إلى الحاجة إلى قوالب وإعدادات تخصيص إضافية

تسعير #### بلوم

المبتدئ: 13 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

13 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المعيار: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خدمة كاملة: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات بلوم

G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4. فريش بوكس

عبر فريش بوكس FreshBooks هو برنامج محاسبة قائم على السحابة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة. إنه نظام إدارة أعمال وإدارة مالية بدون ميزات إدارة علاقات العملاء. استخدمه لإدارة الشؤون المالية والنفقات والفواتير وتتبع الوقت وإدارة المشاريع من منصة واحدة سهلة الاستخدام.

FreshBooks أفضل الميزات

توفر خيارات إعداد التقارير رؤى مفيدة للأداء المالي وإدارة الوقت لتحسين أرباحك النهائية

تساعد أدوات إدارة المشاريع على تتبع المهام وتنظيمها مع تحسين التعاون في الوقت نفسه

يتم تضمين قوالب للفواتير وتتبع الوقت والإدارة المالية، ومعظمها متوافق مع مايكروسوفت إكسل ومايكروسوفت وورد ومحرّر مستندات جوجل وجداول بيانات جوجل وأدوبي بي دي إف

توجد عمليات تكامل مع أدوات برامج الأعمال مثل Stripe و Shopify و Zapier

قيود FreshBooks

تشير المراجعات إلى صعوبات في خيار الدفع الإلكتروني الذي يعمل مع بعض البنوك فقط

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في استخدام وظيفة القارئ المدمجة في التطبيق

تسعير FreshBooks

لايت: 17 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

17 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم بالإضافة: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط: 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم حدد: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات FreshBooks #### تقييمات ومراجعات FreshBooks

G2: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4,200 تقييم)

5. إنسايتلي

عبر إنسايتلي إنسايتلي هي أداة لإدارة علاقات العملاء قائمة على السحابة تتعقب المشاريع والمبيعات والتواصل مع العملاء. يمكن لأصحاب الأعمال الحرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة استخدامها لإدارة التسويق عبر البريد الإلكتروني والمشاريع والمهام الفردية وجهات الاتصال والعملاء المحتملين.

Insightly أفضل الميزات

تساعدك ميزات إدارة جهات الاتصال والعملاء المحتملين على جعل معلوماتك مركزية وتتبع فرص المبيعات وتفاعلات العملاء

تتضمن مكتبة القوالب خيارات لإدارة المشاريع، والحملات التسويقية، وإحصاءات المبيعات، وإدارة جهات الاتصال، وإعداد تقارير الأعمال، والمزيد

عمليات تكامل تغطي أدوات الأعمال الشائعة مثل QuickBooks وGmail وOutlook

توفر ميزات إعداد التقارير المتقدمة رؤى حول بيانات المشروع والتسويق وأداء المبيعات

قيود Insightly

أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبة في استخدام الواجهة والوصول إلى تتبع البريد الإلكتروني على تطبيق الهاتف المحمول

قد يكون الوصول إلى مجموعة Insightly الكاملة مكلفًا للغاية بالنسبة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمستقلين

تسعير إنسايتلي

CRM زائد: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم CRM احترافي 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم CRM المؤسسة: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الكل في واحد بلس: 349 دولارًا أمريكيًا في الشهر

349 دولارًا أمريكيًا في الشهر برنامج الكل في واحد للمحترفين: 899 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

899 دولارًا أمريكيًا/شهريًا مؤسسة الكل في واحد: 2,599 دولار/شهرًا

تقييمات ومراجعات إنسايتلي

G2: 4.2/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.0/5 (أكثر من 600 تقييم)

6. HubSpot CRM

عبر HubSpot CRM تم تصميم HubSpot CRM لإدارة تفاعلات العملاء وتبسيط خط أنابيب المبيعات لديك، وهو بديل رائع لبرنامج 17Hats. استخدمه لتتبع الصفقات، وإدارة جهات الاتصال، وتحليلات المبيعات، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، واستمتع بالوصول المستند إلى السحابة من أي جهاز لوحي أو جهاز محمول أو كمبيوتر شخصي متصل بالإنترنت.

يتيح لك HubSpot أيضاً إضافة أدوات برمجية أخرى مفيدة لإدارة الأعمال. 🏆

أفضل ميزات HubSpot CRM

نظام شامل لإدارة جهات الاتصال يتتبع معلومات جهات الاتصال، ويسمح لك بإضافة ملاحظات مفصلة، ويعزز التفاعل مع العملاء

تتضمن مكتبة القوالب خيارات مجانية وقابلة للتخصيص لأشياء مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني، والتواصل مع العملاء، وتتبع العملاء المحتملين، والصفحات المقصودة، ونماذج الاتصال

عمليات التكامل متاحة مع أدوات أخرى، بما في ذلك Salesforce وMailchimp وShopify وGmail وOutlook وMicrosoft Dynamics وبرامج HubSpot الأخرى

الأتمتة لـ الحملات التسويقية وتتبع العملاء المحتملين في تبسيط عملية المبيعات

قيود HubSpot CRM

تشير بعض المراجعات الواردة من الشركات الصغيرة إلى وجود مشكلات في تحمل الخطط التي تمت ترقيتها والوظائف الإضافية التسويقية والرسوم الإضافية الأخرى

تشير مراجعات المستخدمين إلى صعوبة استخدام ميزات سير العمل وفهمها

تسعير HubSpot CRM

الأدوات المجانية: $0

$0 CRM جناح للأفراد و الشركات الصغيرة -المبتدئين: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم CRM جناح للأفراد و الشركات الصغيرة المحترفين 1,781 دولار/شهر لكل مستخدم

1,781 دولار/شهر لكل مستخدم CRM جناح للشركات والمؤسسات-المحترفين: 1,781 دولار/شهرًا لكل مستخدم

1,781 دولار/شهرًا لكل مستخدم CRM جناح للشركات والمؤسسات-المؤسسات: 5,000 دولار/شهر لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات HubSpot CRM

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

7. دوبسادو

عبر دوبسادو Dubsado عبارة عن منصة لإدارة الأعمال للشركات الصغيرة ورواد الأعمال مع ميزات مصممة لأتمتة العمليات وتبسيط سير العمل. يمكن للمستخدمين إنشاء عقود ونماذج مخصصة، وأتمتة اتصالات البريد الإلكتروني مع العملاء، ومعالجة الفواتير من مجموعة واحدة.

أفضل ميزات #### Dubsado

تنظم ميزات إدارة العميل تفاصيل المشروع ومعلومات الاتصال وسجل الاتصالات والمزيد

تتضمن مكتبة القوالب نماذج مصممة مسبقًا وعقودًا وفواتير ورسائل بريد إلكتروني تسويقية ومقترحات مشاريع

تسمح لك ميزات أتمتة سير العمل بإعداد مشغلات وإجراءات للتواصل مع العميل وإنشاء المشروع

عمليات التكامل تشمل التطبيقات والخدمات الشائعة مثل QuickBooks وZapier وXero

قيود دوبسادو

تشير بعض المراجعات إلى مشاكل في إنشاء مجموعة متنوعة من أنواع الفواتير والحاجة إلى تخصيص إضافي

أبلغ المستخدمون عن منحنى تعليمي في استخدام سير العمل، مع وجود أخطاء تؤدي إلى مشاكل مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني الآلية عن طريق الخطأ في أوقات خاطئة

تسعير Dubsado

المبتدئ: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الرئيسية: 40 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Dubsado

G2: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 40 تقييم)

تحقق من هذه بدائل دوبسادو !

8. HelloLeads

عبر HelloLeads HelloLeads هي منصة لإدارة العملاء المحتملين مصممة لتحسين التواصل مع العملاء المحتملين للشركات من جميع الأحجام. استخدمها لتوليد العملاء المحتملين ورعايتهم وتحليلاتهم والمزيد، مما يمكّن سير عملك من توفير الوقت بينما تبيع المزيد.

أفضل ميزات HelloLeads

مكتبة القوالب تقدم عشرات الخيارات للتسويق عبر البريد الإلكتروني والحملات

تتميز خيارات التكامل بمنصات شائعة لتوليد العملاء المحتملين من جهات خارجية ومزودي خدمات الرسائل النصية القصيرة وخدمات الاتصال السحابية

أدوات إدارة جهات الاتصال والعملاء المحتملين تساعدك على تتبع جميع العملاء المحتملين وجهات الاتصال في مكان واحد لتحسين أداء المبيعات

توفر تحليلات المبيعات تقارير مفصلة مصممة للمساعدة في تحديد المجالات المحتملة للتحسين

قيود HelloLeads

تشير بعض المراجعات من أصحاب الشركات الصغيرة إلى الحاجة إلى تحليلات محسنة وواجهة أكثر سهولة في الاستخدام على تطبيق الهاتف المحمول

الخطة المجانية تقتصر على 250 عميلاً محتملاً أو سجلات عملاء و10 قوائم

تسعير HelloLeads

مجاني

أساسي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات HelloLeads

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4/5 (3+ تقييمات)

9. أجيلد

عبر أجيليد Agiled هي منصة لإدارة الأعمال مصممة للعاملين المستقلين والشركات الصغيرة. إنه بديل ممتاز لـ 17Hats مع أدوات للفوترة وتتبع الوقت وإدارة المشاريع والتعاون بين الفريق وتحسين العلاقات مع العملاء.

أفضل ميزات أجيليد

تتيح لك ميزات إدارة المشاريع الشاملة إنشاء المهام، وتحديد المواعيد النهائية، وتتبع تقدم المهام لأعضاء الفريق كل على حدة

العشرات من القوالب القابلة للتخصيص للفواتير والمقترحات والعقود وتقديرات المشاريع وأوامر الشراء وتقارير المبيعات

أكثر من عشرين تكاملاً مع الأدوات الشائعة مثل Wise وTimeCamp وZohoBooks وAsana

تتيح أدوات التعاون للمستخدمين إنشاء قوائم مهام، ومشاركة الملفات، والتواصل في الوقت الفعلي لتبسيط سير عمل فريقك

القيود التي تم تحديدها

تشير بعض المراجعات إلى الحاجة إلى تحسين التخصيص المرئي وتتبع النفقات وتكامل المدفوعات

الخطة المجانية تقتصر على عميلين و100 عميل محتمل

تسعير أجيلد

الأساسية: مجانية

مجانية الإحترافية: 9.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.99 دولار شهريًا لكل مستخدم البريميوم: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أجيلد

G2: 4.7/5 (380+ تقييم)

4.7/5 (380+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (330+ تقييم)

10. سيلز فورس

عبر فريق المبيعاتSalesforce CRM توفر رؤى قيمة للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء

تتيح لك أدوات أتمتة التسويق وضع إدارة وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني على الطيار الآلي

نظام شامل لإدارة خدمة العملاء يتعامل بكفاءة مع طلبات الدعم واستفسارات العملاء والاتصالات

قيود Salesforce

تشير بعض المراجعات من أصحاب الشركات الصغيرة إلى زيادات سنوية في الرسوم مرتفعة للغاية بالنسبة لميزانياتهم

يشير بعض المستخدمين إلى رسوم الميزات الإضافية التي تزيد السعر عن السعر المعلن عنه

تسعير #### تسعير Salesforce

الشركات الصغيرة CRM المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات الصغيرة CRM المحترفون في المبيعات: 80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة صغيرة CRM محترف مبيعات **80 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

**80 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم شركة صغيرة إدارة علاقات العملاء التسويق السحابي مشاركة الحساب السحابي: 1,250 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Salesforce

G2: 4.5/5 (أكثر من 1600 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1600 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

جاهز للتغيير؟

مع وجود العديد من بدائل 17Hats، ليس هناك شك في أن فريقك سيجد الأداة المثالية لإدارة الأعمال لجميع احتياجاتك العليا.

ما زلت غير متأكد من أين تبدأ؟ ما رأيك أن تكون على رأس قائمتنا، مع البرنامج المتكامل المثالي لإدارة المشاريع وإتمام المهام وتوفير الوقت -ClickUp.

مع المئات من الميزات المرنة لإدارة المشاريع والعملاء وسير العمل بفعالية، فهو البديل المثالي لبرنامج 17hats لأي فريق تقريباً. فلماذا الانتظار؟ اشترك في ClickUp اليوم وشاهد إنتاجيتك ترتفع إلى آفاق جديدة. 💸