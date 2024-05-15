أفضل 10 بدائل لـ 17 قبعة لإدارة العملاء في عام 2025

إذن، أنت ملتزم منذ فترة طويلة بـ 17 قبعة كعمل تجاري لك إدارة العمليات برنامج، ولكنك مستعد للتغيير.
من المحتمل أنك تريد أداة مماثلة لإدارة علاقات العملاء لتبسيط التواصل مع العملاء، والفواتير، ومهام إدارة المشاريع.
هناك العديد من البدائل لبرنامج 17Hats في السوق، ولكن ماذا يجب أن تختار؟ ما أداة إدارة علاقات العملاء التي ستوفر لك أكبر قدر من الوقت والمال؟ لا تقلق. لقد أجرينا البحث بالفعل. ✅
يسلط هذا المقال الضوء على أفضل 10 بدائل لـ 17Hats من أجل إدارة العملاء في 2024. كل ما عليك فعله هو الاطلاع على هذه القائمة واختيار الأداة التي تقوم بما تحتاج إليه. هل أنت مستعد؟
ما هو بديل 17Hats؟
17 هاتس هو برنامج إدارة عمليات الأعمال للفرق الصغيرة ورواد الأعمال. يجب أن يقدم البديل المثالي عملياً كل ما يمكن أن يوفره 17Hats، بالإضافة إلى الأدوات الإضافية وعمليات التكامل والأتمتة التي يحتاجها عملك.
إدارة المشاريع، وبيانات العملاء، والمهام الشخصية، والتواصل في ClickUp من أي جهاز
فيما يلي بعض من أفضل ميزاته:
- جدولة المواعيد
- إدارة علاقات العملاء وبرنامج قاعدة بيانات العملاء
- الوظائف المستندة إلى السحابة
- إنشاء العقود
- أدوات تخطيط رحلة العميل
- تتبع النفقات
- خارجي وبرنامج الاتصالات الداخلية
- التكامل مع تقويم Google، و QuickBooks، و Stripe
- معالجة الفواتير والدفع عبر الإنترنت
- ميزات إدارة المشاريع والمهام
- أدوات إدارة المنتجات
- تتبع الوقت
- تحليل سير العمل
ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل 17Hats؟
قد يختلف أفضل بديل لـ 17Hats لشركتك عن الخيار المناسب لشركة أخرى. الأمر كله يتعلق بالعثور على شيء يحتوي على كل ما تحتاجه بسعر يناسب ميزانيتك.
إليك بعض النقاط المهمة التي بحثنا عنها عند البحث عن أفضل بدائل 17Hats:
- القوالب :قوالب إدارة علاقات العملاء لمساعدتك في تحسيناستراتيجية إدارة علاقات العملاء، بالإضافة إلى الكثير من النماذج لوظائف الأعمال الأخرى لتسهيل الحياة 🌻
- الاتصال: الجودةالتواصل مع العميل وميزات الاتصال الداخلي ضرورية لحلول برمجيات إدارة علاقات العملاء
- إدارة العمليات: توفر أفضل الأدواتبرنامج إدارة العمليات التي يمكن أن تقلل التكاليف وتبسط عملياتك التجارية
- عمليات التكامل: أدوات إدارة الأعمال التي تتكامل مع البرامج الأخرى التي تستخدمها لتجميع كل شيء في مكان واحد لتسهيل الحياة
- الإدارة المالية: ميزات الفواتير وتتبع النفقات وإعداد الميزانية ضرورية
تذكر، هذه ليست قائمة شاملة. قد تحتاج أيضًا إلى متتبع الوقت أو التوافق مع PayPal. أيًا كان، دوِّن ملاحظة، واستعد للعثور على الحل الذي تحلم به.
## أفضل 10 بدائل لـ 17Hats لاستخدامها في 2024
هل أنت مستعد لتغيير الأمور والعثور على منصة جديدة لإدارة الأعمال؟ إليك أفضل 10 بدائل لـ 17Hats لاستخدامها في عام 2024.
1. ClickUp
يعمل حل إدارة علاقات العملاء المتكامل من ClickUp على أتمتة المهام وتبسيطها نمو العملاء والدعم، ويتكامل مع أكثر من 1,000 أداة
كما الفائز في G2 للأفضل أداة إدارة المشروع في عام 2024 نظام إدارة الأعمال الخاص بـ ClickUp آلاف الميزات والتكاملات للعاملين المستقلين والشركات. فكر فيما يمكنك القيام به مع كل ما تحتاجه في متناول يدك. ✨ أدوات إدارة علاقات العملاء في ClickUp تسريع نمو العملاء، وزيادة رضا العملاء، وتبسيط دعم العملاء. إنها أداة شاملة برنامج إدارة المشاريع التي ستساعدك على تبسيط سير العمل، وإدارة مشاريع متعددة تصور خط سير العمل الخاص بك، والتعاون في الوقت الحقيقي كما لم يحدث من قبل.
سيكون لديك أيضًا برنامج بوابة العميل وكل ما تحتاجه لإدارة جهات الاتصال مع خدمة عملاء ClickUp ميزات - كلها جزء من حل متكامل لإدارة الأعمال.
نحن نتحدث هنا عن استبيانات العملاء، والمشاركة الآمنة للمستندات مع ClickUp Docs، وقوالب لتحسين سير العمل، والتكامل، وطرق العرض القابلة للتخصيص.
هناك أيضًا خرائط ذهنية ولوحات بيضاء لتبادل الأفكار والتعاون، وتعليقات مخصصة لإبقاء الجميع على اطلاع دائم بالمهام، و(دق الطبول من فضلك) الخطة المجانية للأبد التي تمنحك كل هذا مجانًا. 🥁
ClickUp أفضل الميزات
- تتيح لك أدوات التفويض إضافة عدة مكلفين للحصول على مساعدة سريعة ومناقشة التذاكر في الوقت الفعلي
- أكثر من 50 أداة للوحة التحكم لتصور وتوحيد جميع بيانات عملائك لتحسين الدعم وإدارة العملاء المحتملين
- تتيح لك أتمتة ClickUp أتمتة المهام المتكررة إلىتوفير الوقت والمال
- مكتبة قوالب تضم أكثر من 1,000 خيار لتحسين تحسين سير العمل، وتحسين وسائل التواصل الاجتماعي، وإدارة المشاريع، والعصف الذهني، وإعداد الميزانية، والمزيد 📚
- أكثر من 1,000 تكامل مع الأدوات الشائعة، وإذا كان هناك أي تكامل مفقود، يمكنك استخدام Zapier لإضافة عمليات التكامل الخاصة بك دون التعامل مع مستندات واجهة برمجة التطبيقات التقنية
- متوافق مع أنظمة التشغيل ويندوز وماك ولينكس وأندرويد وiOS وiOS وكروم وغيرها، بحيث يمكن لكل عميل وفريق عمل الوصول إليه
قيود ClickUp
- تشير بعض مراجعات المستخدمين إلى وجود منحنى تعليمي عند البدء لأول مرة
- أشار بعض المراجعين إلى الحاجة إلى تغيير إعدادات الإشعارات لتجنب الإرهاق عند تكليفك بعبء عمل ثقيل
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
- ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3800 تقييم)
2. كتاب العسل
عبر كتاب العسل HoneyBook هو برنامج إدارة الأعمال لأصحاب الأعمال الصغيرة ورواد الأعمال المبدعين. تعمل ميزاته على إدارة المهام وجدولة المواعيد وإنشاء الفواتير وتتبع النفقات وتحسين إدارة المشاريع. كما يسهل برنامج HoneyBook أيضًا التواصل المبسط مع العملاء وإدارة العملاء المحتملين.
أفضل ميزات HoneyBook
- تحتفظ ميزات إدارة العميل الشاملة بجميع المعلومات المتعلقة بالعملاء المحتملين في مكان واحد
- يمكن لأتمتة سير العمل التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة وجدولة المواعيد وإنشاء الفواتير
- قوالب ونماذج تساعد في إنشاء العروض وتوليد العملاء المحتملين
- توفر ميزة التحليلات رؤى حول أداء الأعمال والإيرادات ورضا العملاء وإدارة المشروع
قيود HoneyBook
- أبلغ بعض المستخدمين عن وجود واجهة بريد إلكتروني مربكة تعيق العمل بكفاءة عند التحول إلى HoneyBook لأول مرة
- تشير المراجعات إلى نقص خيارات التخصيص في الفواتير (على سبيل المثال، إضافة رسوم بطاقة الائتمان)
تسعير HoneyBook
- المبتدئ: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الأساسية: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- القسط: 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات كتاب العسل
- G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)
3. بلوم
عبر بلوم بلووم هي منصة لتوليد العملاء المحتملين والتسويق عبر البريد الإلكتروني تساعد الشركات على جذب العملاء وإدارة العملاء المحتملين. تتخصص المنصة في السماح للعملاء بالحجز الفوري عبر موقعك الإلكتروني في أي وقت من اليوم.
بلووم أفضل الميزات
- تتميز نماذج التسويق والتقاط العملاء المحتملين بتصميمات مبهجة من الناحية الجمالية وقوالب قابلة للتخصيص
- تسمح لك ميزات التضمين بإضافة نماذج التقاط العملاء المحتملين إلى موقعك الإلكتروني وصفحاتك الاجتماعية لزيادة مشاركة الجمهور
- عشرات من عمليات التكامل، ويمكنك استخدام Zapier لإضافة أي تكامل تفتقده (لا حاجة لواجهة برمجة التطبيقات)
- يمكّنك اختبار A/B من تحليل ومقارنة أداء حملات البريد الإلكتروني والتقاط العملاء المحتملين
قيود #### بلوم
- تشير بعض مراجعات المستخدمين إلى نقص خيارات القوالب وميزات المعرض
- تشير المراجعات إلى الحاجة إلى قوالب وإعدادات تخصيص إضافية
تسعير #### بلوم
- المبتدئ: 13 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المعيار: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- خدمة كاملة: اتصل للحصول على الأسعار
تقييمات ومراجعات بلوم
- G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)
4. فريش بوكس
عبر فريش بوكس FreshBooks هو برنامج محاسبة قائم على السحابة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة. إنه نظام إدارة أعمال وإدارة مالية بدون ميزات إدارة علاقات العملاء. استخدمه لإدارة الشؤون المالية والنفقات والفواتير وتتبع الوقت وإدارة المشاريع من منصة واحدة سهلة الاستخدام.
FreshBooks أفضل الميزات
- توفر خيارات إعداد التقارير رؤى مفيدة للأداء المالي وإدارة الوقت لتحسين أرباحك النهائية
- تساعد أدوات إدارة المشاريع على تتبع المهام وتنظيمها مع تحسين التعاون في الوقت نفسه
- يتم تضمين قوالب للفواتير وتتبع الوقت والإدارة المالية، ومعظمها متوافق مع مايكروسوفت إكسل ومايكروسوفت وورد ومحرّر مستندات جوجل وجداول بيانات جوجل وأدوبي بي دي إف
- توجد عمليات تكامل مع أدوات برامج الأعمال مثل Stripe و Shopify و Zapier
قيود FreshBooks
- تشير المراجعات إلى صعوبات في خيار الدفع الإلكتروني الذي يعمل مع بعض البنوك فقط
- أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في استخدام وظيفة القارئ المدمجة في التطبيق
تسعير FreshBooks
- لايت: 17 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم
- بالإضافة: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- القسط: 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- حدد: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات FreshBooks #### تقييمات ومراجعات FreshBooks
- G2: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4,200 تقييم)
5. إنسايتلي
عبر إنسايتلي إنسايتلي هي أداة لإدارة علاقات العملاء قائمة على السحابة تتعقب المشاريع والمبيعات والتواصل مع العملاء. يمكن لأصحاب الأعمال الحرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة استخدامها لإدارة التسويق عبر البريد الإلكتروني والمشاريع والمهام الفردية وجهات الاتصال والعملاء المحتملين.
Insightly أفضل الميزات
- تساعدك ميزات إدارة جهات الاتصال والعملاء المحتملين على جعل معلوماتك مركزية وتتبع فرص المبيعات وتفاعلات العملاء
- تتضمن مكتبة القوالب خيارات لإدارة المشاريع، والحملات التسويقية، وإحصاءات المبيعات، وإدارة جهات الاتصال، وإعداد تقارير الأعمال، والمزيد
- عمليات تكامل تغطي أدوات الأعمال الشائعة مثل QuickBooks وGmail وOutlook
- توفر ميزات إعداد التقارير المتقدمة رؤى حول بيانات المشروع والتسويق وأداء المبيعات
قيود Insightly
- أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبة في استخدام الواجهة والوصول إلى تتبع البريد الإلكتروني على تطبيق الهاتف المحمول
- قد يكون الوصول إلى مجموعة Insightly الكاملة مكلفًا للغاية بالنسبة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمستقلين
تسعير إنسايتلي
- CRM زائد: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- CRM احترافي 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- CRM المؤسسة: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الكل في واحد بلس: 349 دولارًا أمريكيًا في الشهر
- برنامج الكل في واحد للمحترفين: 899 دولارًا أمريكيًا/شهريًا
- مؤسسة الكل في واحد: 2,599 دولار/شهرًا
تقييمات ومراجعات إنسايتلي
- G2: 4.2/5 (أكثر من 800 تقييم)
- Capterra: 4.0/5 (أكثر من 600 تقييم)
6. HubSpot CRM
عبر HubSpot CRM تم تصميم HubSpot CRM لإدارة تفاعلات العملاء وتبسيط خط أنابيب المبيعات لديك، وهو بديل رائع لبرنامج 17Hats. استخدمه لتتبع الصفقات، وإدارة جهات الاتصال، وتحليلات المبيعات، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، واستمتع بالوصول المستند إلى السحابة من أي جهاز لوحي أو جهاز محمول أو كمبيوتر شخصي متصل بالإنترنت.
يتيح لك HubSpot أيضاً إضافة أدوات برمجية أخرى مفيدة لإدارة الأعمال. 🏆
أفضل ميزات HubSpot CRM
- نظام شامل لإدارة جهات الاتصال يتتبع معلومات جهات الاتصال، ويسمح لك بإضافة ملاحظات مفصلة، ويعزز التفاعل مع العملاء
- تتضمن مكتبة القوالب خيارات مجانية وقابلة للتخصيص لأشياء مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني، والتواصل مع العملاء، وتتبع العملاء المحتملين، والصفحات المقصودة، ونماذج الاتصال
- عمليات التكامل متاحة مع أدوات أخرى، بما في ذلك Salesforce وMailchimp وShopify وGmail وOutlook وMicrosoft Dynamics وبرامج HubSpot الأخرى
- الأتمتة لـالحملات التسويقية وتتبع العملاء المحتملين في تبسيط عملية المبيعات
قيود HubSpot CRM
- تشير بعض المراجعات الواردة من الشركات الصغيرة إلى وجود مشكلات في تحمل الخطط التي تمت ترقيتها والوظائف الإضافية التسويقية والرسوم الإضافية الأخرى
- تشير مراجعات المستخدمين إلى صعوبة استخدام ميزات سير العمل وفهمها
تسعير HubSpot CRM
- الأدوات المجانية: $0
- CRM جناح للأفراد و الشركات الصغيرة -المبتدئين: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- CRM جناح للأفراد و الشركات الصغيرة المحترفين 1,781 دولار/شهر لكل مستخدم
- CRM جناح للشركات والمؤسسات-المحترفين: 1,781 دولار/شهرًا لكل مستخدم
- CRM جناح للشركات والمؤسسات-المؤسسات: 5,000 دولار/شهر لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات HubSpot CRM
- G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,800 تقييم)
7. دوبسادو
عبر دوبسادو Dubsado عبارة عن منصة لإدارة الأعمال للشركات الصغيرة ورواد الأعمال مع ميزات مصممة لأتمتة العمليات وتبسيط سير العمل. يمكن للمستخدمين إنشاء عقود ونماذج مخصصة، وأتمتة اتصالات البريد الإلكتروني مع العملاء، ومعالجة الفواتير من مجموعة واحدة.
أفضل ميزات #### Dubsado
- تنظم ميزات إدارة العميل تفاصيل المشروع ومعلومات الاتصال وسجل الاتصالات والمزيد
- تتضمن مكتبة القوالب نماذج مصممة مسبقًا وعقودًا وفواتير ورسائل بريد إلكتروني تسويقية ومقترحات مشاريع
- تسمح لك ميزات أتمتة سير العمل بإعداد مشغلات وإجراءات للتواصل مع العميل وإنشاء المشروع
- عمليات التكامل تشمل التطبيقات والخدمات الشائعة مثل QuickBooks وZapier وXero
قيود دوبسادو
- تشير بعض المراجعات إلى مشاكل في إنشاء مجموعة متنوعة من أنواع الفواتير والحاجة إلى تخصيص إضافي
- أبلغ المستخدمون عن منحنى تعليمي في استخدام سير العمل، مع وجود أخطاء تؤدي إلى مشاكل مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني الآلية عن طريق الخطأ في أوقات خاطئة
تسعير Dubsado
- المبتدئ: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الرئيسية: 40 دولاراً شهرياً لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Dubsado
- G2: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 40 تقييم)
تحقق من هذه بدائل دوبسادو !
8. HelloLeads
عبر HelloLeads HelloLeads هي منصة لإدارة العملاء المحتملين مصممة لتحسين التواصل مع العملاء المحتملين للشركات من جميع الأحجام. استخدمها لتوليد العملاء المحتملين ورعايتهم وتحليلاتهم والمزيد، مما يمكّن سير عملك من توفير الوقت بينما تبيع المزيد.
أفضل ميزات HelloLeads
- مكتبة القوالب تقدم عشرات الخيارات للتسويق عبر البريد الإلكتروني والحملات
- تتميز خيارات التكامل بمنصات شائعة لتوليد العملاء المحتملين من جهات خارجية ومزودي خدمات الرسائل النصية القصيرة وخدمات الاتصال السحابية
- أدوات إدارة جهات الاتصال والعملاء المحتملين تساعدك على تتبع جميع العملاء المحتملين وجهات الاتصال في مكان واحد لتحسين أداء المبيعات
- توفر تحليلات المبيعات تقارير مفصلة مصممة للمساعدة في تحديد المجالات المحتملة للتحسين
قيود HelloLeads
- تشير بعض المراجعات من أصحاب الشركات الصغيرة إلى الحاجة إلى تحليلات محسنة وواجهة أكثر سهولة في الاستخدام على تطبيق الهاتف المحمول
- الخطة المجانية تقتصر على 250 عميلاً محتملاً أو سجلات عملاء و10 قوائم
تسعير HelloLeads
- مجاني
- أساسي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات HelloLeads
- G2: غير متاح
- Capterra: 4/5 (3+ تقييمات)
9. أجيلد
عبر أجيليد Agiled هي منصة لإدارة الأعمال مصممة للعاملين المستقلين والشركات الصغيرة. إنه بديل ممتاز لـ 17Hats مع أدوات للفوترة وتتبع الوقت وإدارة المشاريع والتعاون بين الفريق وتحسين العلاقات مع العملاء.
أفضل ميزات أجيليد
- تتيح لك ميزات إدارة المشاريع الشاملة إنشاء المهام، وتحديد المواعيد النهائية، وتتبع تقدم المهام لأعضاء الفريق كل على حدة
- العشرات من القوالب القابلة للتخصيص للفواتير والمقترحات والعقود وتقديرات المشاريع وأوامر الشراء وتقارير المبيعات
- أكثر من عشرين تكاملاً مع الأدوات الشائعة مثل Wise وTimeCamp وZohoBooks وAsana
- تتيح أدوات التعاون للمستخدمين إنشاء قوائم مهام، ومشاركة الملفات، والتواصل في الوقت الفعلي لتبسيط سير عمل فريقك
القيود التي تم تحديدها
- تشير بعض المراجعات إلى الحاجة إلى تحسين التخصيص المرئي وتتبع النفقات وتكامل المدفوعات
- الخطة المجانية تقتصر على عميلين و100 عميل محتمل
تسعير أجيلد
- الأساسية: مجانية
- الإحترافية: 9.99 دولار شهريًا لكل مستخدم
- البريميوم: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات أجيلد
- G2: 4.7/5 (380+ تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (330+ تقييم)
10. سيلز فورس
عبر فريق المبيعاتSalesforce CRM توفر رؤى قيمة للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء
- تتيح لك أدوات أتمتة التسويق وضع إدارة وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني على الطيار الآلي
- نظام شامل لإدارة خدمة العملاء يتعامل بكفاءة مع طلبات الدعم واستفسارات العملاء والاتصالات
قيود Salesforce
- تشير بعض المراجعات من أصحاب الشركات الصغيرة إلى زيادات سنوية في الرسوم مرتفعة للغاية بالنسبة لميزانياتهم
- يشير بعض المستخدمين إلى رسوم الميزات الإضافية التي تزيد السعر عن السعر المعلن عنه
تسعير #### تسعير Salesforce
- الشركات الصغيرة CRM المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الشركات الصغيرة CRM المحترفون في المبيعات: 80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- شركة صغيرة CRM محترف مبيعات **80 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم
- شركة صغيرة إدارة علاقات العملاء التسويق السحابي مشاركة الحساب السحابي: 1,250 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Salesforce
- G2: 4.5/5 (أكثر من 1600 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)
جاهز للتغيير؟
مع وجود العديد من بدائل 17Hats، ليس هناك شك في أن فريقك سيجد الأداة المثالية لإدارة الأعمال لجميع احتياجاتك العليا.
ما زلت غير متأكد من أين تبدأ؟ ما رأيك أن تكون على رأس قائمتنا، مع البرنامج المتكامل المثالي لإدارة المشاريع وإتمام المهام وتوفير الوقت -ClickUp.
مع المئات من الميزات المرنة لإدارة المشاريع والعملاء وسير العمل بفعالية، فهو البديل المثالي لبرنامج 17hats لأي فريق تقريباً. فلماذا الانتظار؟ اشترك في ClickUp اليوم وشاهد إنتاجيتك ترتفع إلى آفاق جديدة. 💸