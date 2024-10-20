أفضل 10 أدوات برمجيات مجانية (ومدفوعة) لبناء مخططات جانت البيانية في عام 2025

تحتوي مشاريع الإنشاءات على الكثير من الأجزاء المتحركة، بدءاً من إدارة الجداول الزمنية للمقاول إلى متابعة مواعيد تسليم المواد الرئيسية إلى موقع البناء.

الأفضل برنامج إدارة المشاريع الإنشائية يساعد أي مدير مشروع في التعامل مع كل تلك الأجزاء المتحركة. و مخططات جانت هي ميزة مثالية للبحث عنها في مثل هذه أداة إدارة المشروع s.

توفر هذه المخططات نظرة عامة مرئية للمشروع، بحيث يمكنك أن ترى في لمحة سريعة كيف يتقدم مشروع البناء الخاص بك، وأين يمكن أن تنشأ المشاكل المحتملة، وما إذا كنت على المسار الصحيح للوصول إلى المواعيد النهائية أم لا. تدعم معظم تطبيقات إدارة المشاريع مخططات جانت بشكل أو بآخر، ولكن ليست جميعها متساوية. في هذه المقالة، سنستعرض بعضًا من أفضل الخيارات لعام 2024.

ما هو برنامج إنشاء مخططات جانت البيانية؟

يقوم مخطط جانت بإنشاء تمثيل مرئي سهل الفهم للجدول الزمني لمشروع البناء. يتيح هذا الفهم السريع لتطور المشروع للمقاولين المشرفين على المشروع القيام بوظائفهم بشكل أكثر فعالية حيث يسهل العثور على مهام محددة داخل المشاريع المعقدة وتتبعها.

وهذا هو السبب في أن العديد من أدوات برامج إدارة المشاريع لديها دعم متكامل لمخططات جانت وغيرها من تقنيات التصور في مجموعة ميزاتها. يتيح أفضل برنامج لمخططات جانت لفريقك إنشاء مخططات جانت بسهولة لتتبع المشاريع غير المحدودة ويوفر مجموعة أدوات شاملة لوظائف إضافية لإدارة المشاريع.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إنشاء مخططات جانت البيانية؟

يمكن أن يؤثر اختيارك لبرنامج مخطط جانت البياني بشكل كبير على سير عمل البناء الخاص بك. لإدارة المشروع بشكل فعال، يجب أن تجد حلاً يلبي احتياجاتك. هناك أدوات أساسية متاحة للاحتياجات البسيطة، ومنصات أكثر تعقيدًا لإدارة المشاريع الكبيرة. العثور على البرنامج المناسب يعني معرفة ما الذي تبحث عنه.

إليك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء استكشاف خيارات برنامج مخطط جانت الخاص بك:

واجهة سهلة الاستخدام: أفضل برامج مخططات جانت البيانية سهلة الاستخدام وبديهية، وتتناسب بسلاسة مع سير العمل والعمليات الحالية

أفضل برامج مخططات جانت البيانية سهلة الاستخدام وبديهية، وتتناسب بسلاسة مع سير العمل والعمليات الحالية عرض واضح لمخطط جانت: تحتاج أنت وفريقك إلى عرض شامل لمخطط جانت لتصور مهام المشروع ومراحله الرئيسية بسهولة

تحتاج أنت وفريقك إلى عرض شامل لمخطط جانت لتصور مهام المشروع ومراحله الرئيسية بسهولة ميزات مهام قوية: يجب أن تكون إضافة المهام وجدولة المهام وإدارة التبعيات أمراً سهلاً، مما يضمن تنظيم المشاريع وإدارتها بشكل جيد

يجب أن تكون إضافة المهام وجدولة المهام وإدارة التبعيات أمراً سهلاً، مما يضمن تنظيم المشاريع وإدارتها بشكل جيد قابلية التوسع: ستحتاج إلى دعم عدد غير محدود من المشاريع والمستخدمين إذا كنت شركة إنشاءات كبيرة. أما إذا كنت شركة أصغر، فاختر أداة مخطط جانت التي تدعم احتياجاتك الحالية والمستقبلية حتى يكون لديك مجال للنمو

ستحتاج إلى دعم عدد غير محدود من المشاريع والمستخدمين إذا كنت شركة إنشاءات كبيرة. أما إذا كنت شركة أصغر، فاختر أداة مخطط جانت التي تدعم احتياجاتك الحالية والمستقبلية حتى يكون لديك مجال للنمو تتبع الوقت: تكون إدارة المشروع أسهل عندما يكون لديك وظيفة تتبع الوقت لمساعدتك على تحليل الوقت المستغرق في المشروع بشكل أفضل

تكون إدارة المشروع أسهل عندما يكون لديك وظيفة تتبع الوقت لمساعدتك على تحليل الوقت المستغرق في المشروع بشكل أفضل تقييم سهل: يتيح لك برنامج مخطط جانت الذي يقدم خطة مجانية أو فترة تجريبية تقييم البرنامج ومعرفة مدى ملاءمته لسير عملك قبل الالتزام بالمال

## أفضل 10 برامج بناء مخططات جانت البيانية لاستخدامها في عام 2024

يعد كل خيار أدناه من بين أفضل خيارات برامج مخططات جانت البيانية في السوق اليوم ويتضمن كلاً من برنامج مخطط جانت المجاني والخيارات المدفوعة.

1. ClickUp

صمم مخططات جانت وأنشئ مخططات جانت باستخدام أدوات إدارة المشاريع عبر الإنترنت من ClickUp السهلة والبديهية

ClickUp هو حل شامل لإدارة المشاريع يقدم لك حلًا متكاملًا لإدارة المشاريع، حيث يوفر عرض مخطط جانت البياني إلى جانب العديد من طرق العرض المفيدة الأخرى لبياناتك.

ابدأ بـ إنشاء ClickUp الذي يوفر ميزات خاصة بصناعة الإنشاءات. ويشمل ذلك قوالب متخصصة لإدارة المشاريع في قطاع الإنشاءات التي تتميز بسهولة الاستخدام قوالب مشروع مخطط جانت البياني مما يتيح لفريقك بدء تشغيل البرنامج بسرعة.

وباعتباره حلاً متكاملاً، يحتوي ClickUp على العديد من الميزات الأخرى التي سيجدها فريق البناء لديك مفيدة. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء المستندات ومشاركتها بسهولة مع عملائك، مما يوفر مستودعاً مركزياً للتواصل. وفي الوقت نفسه، تسمح أدوات التعاون لأعضاء طاقمك بالعمل معاً في مجالات مختلفة من مشروع البناء والبقاء على اطلاع دائم على خطة المشروع .

ClickUp أفضل الميزات

طرق عرض شاملة لمخطط جانت البياني لتصور الجداول الزمنية للمشروع وإدارتها

أداة قوية لإدارة المشاريع تسمح لك بتعيين المهام وتحديد الأولويات وتتبع التقدم المحرز

وظيفة السحب والإفلات لسهولة الاستخدام إدارة المهام وتعديلات مخطط جانت

ميزات تتبع الوقت لضمان الحفاظ على المواعيد النهائية لمهام المشروع

إدارة الموارد للموازنة الفعالة بين احتياجات المشاريع المتعددة

أدوات تخطيط المشاريع، بما في ذلك قوالب مخطط جانت، لإنشاء جداول المشروع وإدارتها

قيود ClickUp

قد يكون منحنى التعلم حاداً بالنسبة للمستخدمين الجدد

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى بعض وظائف إصدار سطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

النقر فوق AI متاح للشراء على جميع الخطط المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل والضيف الداخلي شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. مشروع مايكروسوفت

عبر مايكروسوفت Microsoft Project هو برنامج شائع لإدارة المشاريع يوفر لمديري المشاريع الأدوات التي يحتاجونها لإدارة المشاريع بفعالية. يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء مخططات جانت وإدارة الموارد وتتبع تقدم المشروع. تستخدم العديد من الصناعات برنامج Microsoft Project بسبب وظائفه الشاملة لإدارة المشاريع. يمكن أن تساعد ميزات مخطط جانت الخاص به في إدارة مهام محددة أو مشروع كامل.

أفضل ميزات برنامج Microsoft Project

إنشاء مخطط جانت وتخصيصه للجداول الزمنية المرئية للمشروع

إمكانيات إدارة المشروع، بما في ذلك إدارة المهام وتخطيط المشروع

تتبع التقدم المحرز في المشروع لإبقاء الجميع على اطلاع دائم وتحسين التخطيط

إدارة تبعيات المهام لضمان سلاسة إنجاز المهام

التكامل مع تطبيقات Microsoft 365 الأخرى للحصول على وظائف محسّنة

قيود Microsoft Project

يأتي التعقيد مصحوبًا بمنحنى تعليمي حاد

خيارات التكامل المحدودة للأدوات خارج موارد مايكروسوفت

قد تكون خيارات التسعير والخطة مربكة

تسعير مشروع Microsoft Project

الخطة 1: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الخطة 3: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الخطة 5: 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت بروجكت

G2: 4.1/5 (أكثر من 150 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

تحقق من هذه

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3. خطة توجل

عبر توجل Toggl Plan هي أداة بسيطة ومتعددة الاستخدامات وسهلة الاستخدام لإدارة المشاريع، تهدف إلى جعل إدارة المشاريع في متناول الجميع. توفر مخططات جانت الخاصة بها تصوراً سهلاً لأوقات المشروع، وتوفر ميزات تتبع الوقت التفصيلية قياساً دقيقاً لوقت العمل.

باستخدام Toggl Plan، من السهل إنشاء مخطط جانت, إدارة الفريق أعباء العمل، وتتبع معالم المشروع . يوفر حلاً مباشراً لإدارة المشاريع مع منحنى تعليمي صغير.

أفضل ميزات خطة Toggl Plan

وظيفة السحب والإفلات البسيطة لسهولة إنشاء مخطط جانت ومعالجته

مخططات جانت لتصور الجدول الزمني للمشروع وتتبع التقدم المحرز

قدرة أعضاء الفريق على تعيين المهام بسهولة وتعيين تبعيات المهام

إدارة المشروع مع التركيز على البساطة وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام

وظيفة تتبع الوقت لضمان دقة الفواتير وإدارة المشروع

قيود خطة Toggl Plan

تفتقر خطة الفريق الأساسية إلى بعض الوظائف المتقدمة التي يريدها المستخدمون

قد تكون الواجهة مربكة في بعض الأحيان

تسعير خطة Toggl Plan

الفريق: 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الأعمال: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات خطة Toggl Plan

G2: 4.3/5 (37 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4. جانت برو

عبر جانت برو مثل العديد من الخيارات الأخرى في قائمة أفضل برامج مخططات جانت هذه، تركز منصة إدارة المشاريع الشهيرة هذه بشكل خاص على مخططات جانت. وباعتباره برنامج مخطط جانت متخصص، فإنه يتيح للمستخدمين إنشاء مخططات جانت ديناميكية لتسهيل إدارة المشروع.

كما قد تتوقع، يحتوي GanttPRO على مجموعة واسعة من ميزات برنامج مخطط جانت. فهو يتعامل مع إدارة المهام وفريق العمل وتخصيص الموارد، مما يجعله صانع مخططات جانت قويًا.

أفضل ميزات GanttPRO

وظيفة السحب والإفلات لإدارة المشروع

مخطط جانت وقوالب المشروع للتخطيط والجدولة السريعة

وظيفة تبعيات المهام لإدارة مهام المشروع بفعالية

سهولة تتبع التقدم المحرز للحفاظ على الجدول الزمني للمشروع في الموعد المحدد

قدرة فريقك على التعاون، وتعيين المهام، وتحديث تقدم المهام

قيود GanttPRO

الإصدار التجريبي المجاني قصير جداً للحصول على رؤى كافية

تكامل محدود مع أدوات الطرف الثالث

يرغب بعض المستخدمين في الحصول على وظيفة نظرة عامة أكثر شمولاً للمشروع

تسعير #### GanttPRO

الأساسي: 7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 12.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

GanttPRO التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 450 تقييم)

5. Monday.com

عبر Monday.com Monday.com عبارة عن منصة شهيرة لإدارة المشاريع تقدم العديد من الميزات لـ إدارة سير العمل وتعاون الفريق. تتيح مجموعة الميزات هذه للمستخدمين إنشاء مخططات جانت بسهولة لتصور ملائم لتقدم المشروع.

يتضمن موقع Monday.com ميزات إضافية لإدارة المشاريع ومراجعة سير العمل لكل من المؤسسات الكبيرة والصغيرة، مما يجعله أحد أفضل خيارات برامج مخططات جانت البيانية المتوفرة.

الاثنين.كوم أفضل الميزات

عرض مخطط جانت البياني لتصور شامل للجدول الزمني للمشروع

منصة لإدارة المشاريع تسمح لأعضاء الفريق بالتعاون وإدارة المشاريع بفعالية

أدوات إدارة المهام لإبقاء المشروع على المسار الصحيح وإبقاء أعضاء الفريق مسؤولين عن المشروع

وظيفة تتبع الوقت للحفاظ على إنجاز المهام في الوقت المناسب

أدوات إدارة المشروع لتبعيات المهام وتحليل المسار الحرج

قيود موقع Monday.com

أسعاره مرتفعة للغاية مقارنةً بأدوات الإنتاجية الأخرى

يمكن أن تكون عملية الإعداد معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً

قد يكون منحنى التعلم الأولي شاقاً

الاثنين ####.com التسعير

مجاني

أساسي: 8 دولارات شهرياً لأربعة مقاعد

قياسي: 10 دولارات شهرياً لثلاثة مقاعد

احترافي: 16 دولارًا شهريًا لثلاثة مقاعد

المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

6. وريك

عبر وريك يوفر برنامج إدارة المشاريع هذا مجموعة ميزات شاملة لتخطيط المشاريع وإدارتها وإنجازها. تتيح أداة مخطط جانت البديهية من Wrike لفريقك إنشاء مخططات جانت وتصور تقدم المشروع.

توفر الميزات المتقدمة لأداة إدارة المشروع هذه قوة إضافية لمخططات جانت. على سبيل المثال، تحتوي المستويات الأعلى سعراً على أدوات لـ إدارة ميزانيات المشاريع . وفي الوقت نفسه، تتيح واجهة Wrike سهلة الاستخدام لفريقك البدء في استخدام البرنامج على الفور.

أفضل ميزات Wrike

طرق عرض مخطط جانت للتخطيط التفصيلي للمشروع وتصور الجدول الزمني للمشروع

إمكانيات إدارة المشروع لتسهيل تتبع تقدم المشروع

القدرة على تعيين المهام وتعيين تبعيات المهام لتسهيل الإدارة

القدرة على التعاون والتواصل وتحديث التقدم المحرز مع فريقك في الوقت الفعلي

تتبع الوقت لضمان دقة الفواتير وإدارة الوقت بشكل فعال

قيود Wrike

هناك دقة محدودة في تحديد أدوار المستخدمين

ميزات إعداد الميزانية متاحة فقط في الخطط الأعلى سعراً

تعقيد مستوى التسعير يجعل من الصعب العثور على الخيار الصحيح

تسعير Wrike

مجاني

الفريق: 9.80 دولار شهريًا

الأعمال: 24.80 دولار شهريًا

الشركات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4.2/5 (أكثر من 3000 تقييم)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

7. سمارتشيت

عبر ورقة ذكية يختلف Smartsheet عن غيره من أدوات إدارة المشاريع من حيث أنه يتبع نهجًا فريدًا في تمثيل البيانات بتنسيق جدول بيانات. ومع ذلك، فإن جداول البيانات ليست خياره الوحيد. فالبرنامج يحتوي على صانع مخطط جانت مدمج ويوفر بدائل لمخطط جانت، مثل طريقة عرض كانبان والتقويم. مخطط جانت ديناميكي، حيث يتم تحديثه تلقائيًا عند حدوث تغييرات في تواريخ المهام الفردية.

Smartsheet أفضل الميزات

أدوات مخطط جانت البياني لسهولة إدارة المشروع وتصور الجدول الزمني للمشروع

إدارة الموارد وظيفة لتحديد وتخصيص الموارد حيثما كنت في أمس الحاجة إليها

ميزات إدارة المشروع لتبعيات المهام وتحليل المسار الحرج

تتبع تقدم المشروع لمساعدة مدير المشروع في الحفاظ على سير الأمور بسلاسة

إتاحة الفرصة لأعضاء الفريق للتعاون، وتعيين المهام، وتحديث تقدم المهام

ميزات متقدمة لإبقاء المشاريع المعقدة تحت السيطرة

قيود سمارتشيت

قد تكون الواجهة مربكة للمستخدمين غير المعتادين على جداول البيانات

الأسعار باهظة الثمن للفرق الكبيرة

تسعير #### تسعير Smartsheet

مجاني

احترافي: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Smartsheet

G2: 4.4/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

8. تيمجانت

عبر TeamGantt TeamGantt هو برنامج آخر متخصص في مخططات جانت في القائمة. وهو مخصص لإنشاء مخططات جانت لإدارة المشاريع؛ ومع ذلك، يعمل البرنامج أيضاً كأداة شاملة لإدارة المشاريع. يجعل التصميم الجذاب بصريًا لمخططات TeamGantt من السهل إدارة مشاريع متعددة في وقت واحد.

أفضل ميزات TeamGantt

إنشاء مخطط جانت مع وظيفة السحب والإفلات لإدارة المشروع

قوالب مجانية لبدء تخطيط المشروع بسهولة

القدرة على تعيين تبعيات المهام لضمان سير العمل الأكثر إنتاجية ممكنة

لوحة تحكم واحدة سهلة القراءة لإدارة مشاريع متعددة

واجهة مرئية تسمح لمديري المشاريع بتتبع تقدم المشروع بسهولة

قيود TeamGantt

ميزات محدودة للفوترة والفوترة

ليس هناك العديد من ميزات التعاون التي يريدها بعض المستخدمين

السعر لكل مدير، مما يعني أن المستخدمين الآخرين لديهم وظائف محدودة

تسعير TeamGantt

مجاني

لايت: 19 دولارًا شهريًا لكل مدير

احترافي: 49 دولارًا شهريًا لكل مدير

للمؤسسات: 99 دولارًا شهريًا لكل مدير

تقييمات ومراجعات TeamGantt

G2: 4.8/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (200 تقييم)

9. إنستاجانت

عبر إنستاجانت Instagantagantt هو برنامج قوي لمخططات جانت على الإنترنت يقدم مخططات جانت مفصلة وقابلة للتخصيص لإدارة المشاريع. يوفر جدولة المهام و إدارة عبء العمل الميزات. يمكن لفريقك إنشاء مخططات جانت لمشاركتها وتحريرها بشكل تعاوني.

يمكن للبرنامج أن يعمل كمنشئ مخطط جانت مستقل، لكنه يتألق عند استخدامه مع Asana لجعله تطبيقاً كاملاً لإدارة المشاريع.

إنستاجانت أفضل الميزات

تكامل سلس مع أداة إدارة المشاريع في Asana

وظيفة مخطط جانت القوية لإنشاء جداول زمنية مفصلة وتبعيات ومراحل رئيسية

خاصية السحب والإفلات لسهولة التحكم في عناصر مخطط جانت البياني

أدوات إدارة عبء العمل لضمان الاستخدام الفعال للفريق بأكمله

أدوات لإدارة المهام والمهام الفرعية

ميزات التعاون التي تسمح لفريقك وأصحاب المصلحة بالبقاء على نفس الصفحة

قيود إنستاجانت

محدودية خيارات تكامل الجهات الخارجية

عدم كفاية أدوات التعاون في البرنامج للمستخدمين

ميزات محدودة تتجاوز وظائف جانت

تسعير إنستاجانت

مستخدم واحد: 7 دولارات شهريًا

عدة مستخدمين: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات إنستاجانتت #### تقييمات ومراجعات إنستاجانتت

G2: 4.5/5 (19 تقييمًا)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

10. بايمو

عبر بايمو Paymo هو برنامج لإدارة المشاريع يقدم وحدة مخطط جانت من بين ميزاته. بالإضافة إلى إنشاء مخطط جانت، يمكن ل Paymo التعامل مع تتبع الوقت والفواتير وإدارة المهام. يتناسب البرنامج بشكل جيد مع فرق العمل الصغيرة والكبيرة على حد سواء. تسمح قوالب مخططات جانت المجانية لفريقك بالبدء على الفور.

بايمو أفضل الميزات

قدرات ممتازة لتتبع الوقت من أجل تحليل دقيق للفواتير والإنتاجية

القدرة على إنشاء وإدارة المهام وتوابعها مباشرةً من طريقة عرض جانت

تصوُّر سهل للمسار الحرج لأي مشروع

إعداد خط أساس سهل لرؤية الانحرافات عن الجدول الزمني للمشروع والتكيف معها

إنشاء معالم بارزة للحصول على معالم مرئية واضحة للمواعيد النهائية والأحداث القادمة

عناصر تحكم سهلة السحب والإفلات لضبط مدد المهام وميزات الجدول الزمني الأخرى

قيود بايمو

مخططات جانت متاحة فقط في المستويات الأعلى سعرًا

ميزات إدارة المشروع غير متوفرة مقارنة بالمنافسين

أسعار بايمو

مجاني

المبتدئ: 4.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

المكتب الصغير: 9.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 20.79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات بايمو

G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

استكشف مزايا مخططات جانت في ClickUp

لقد رأيت الآن مجموعة كبيرة من أفضل خيارات برامج مخططات جانت البيانية لعام 2024. يحتوي عدد قليل من الخيارات المدرجة على مناهج متخصصة مفيدة لمديري الإنشاءات، في حين أن جميعها يحتوي على ميزات موسعة لإدارة المشاريع تناسب تمامًا أي صناعة.

وللحصول على النهج الأكثر قوة، جرب ClickUp، فهو لا يتضمن فقط صانع مخطط جانت مدمج عبر الإنترنت والعديد من القوالب المجانية، ولكنه أيضاً أكثر برامج إدارة المشاريع والمهام شمولاً التي ستجدها. جرب ClickUp اليوم لترى كيف يمكن أن يساعدك في تنفيذ مشاريعك الإنشائية وعملياتك التجارية العامة بسلاسة أكبر.