أفضل 10 أدوات برمجية للاستعداد اليومي في عام 2025

يعد تنسيق اجتماعات الاستعداد اليومية طقسًا معتادًا لمعظم الفرق، ولكن هل تحصل على أقصى قيمة منها؟

تبدأ اجتماعك بـ جدول الأعمال المخطط له . يتشارك الجميع أولوياته اليومية، ويسير كل شيء بسلاسة إلى أن ينحرف أحدهم عن مساره.

وتتحول مكالمتك في الاجتماع إلى محادثة لا نهاية لها حول شيء لا يشمل أعضاء الفريق الآخرين. أو ما هو أسوأ من ذلك - فأنت غير متأكد مما إذا كنت قد أوصلت خطة اليوم بكفاءة إلى فريقك.

هل يبدو ذلك مألوفاً جداً؟

يمكن لثلاثية المساءلة والشفافية وإمكانية التتبع أن تضمن نجاح اجتماع الاستعداد - ولكن كيف يمكنك تحقيق ذلك يوميًا؟

يمكن أن يساعد برنامج الاستعداد اليومي فرق العمل الحديثة مثل فريقك على تبسيط التواصل وتتبع التقدم المحرز وحل المشكلات الملحة على الفور.

في هذا المنشور، سنقدم لك بعضًا من أفضل أدوات الاستعداد اليومي لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من وقت الاجتماع.

ما هي برامج الوقوف اليومي؟

برنامج الوقوف اليومي، المعروف غالبًا باسم أداة الوقوف اليومي أو أداة سكروم، هو عبارة عن منصة رقمية مصممة لمساعدتك أنت وأعضاء فريقك على تبسيط وتحسين جودة اجتماعات الحالة اليومية.

في عام 1993، حاولت مجموعة من مهندسي البرمجيات اكتشاف كيفية العمل معًا بشكل أفضل. وقد استلهموا الفكرة من كيفية تنسيق فريق الرجبي لعبهم.

وكان ذلك عندما ظهر أول اجتماع يومي لتنسيق الحالة لأول مرة.

وبمرور الوقت، اندمجت هذه الفكرة في المنهجيات الرشيقة وسباقات السرعة في تطوير البرمجيات الحديثة، والتي كانت فعالة للغاية.

تتمحور أجايل حول تقسيم مشروع كبير إلى دورات أصغر وأبسط تسمى التكرارات أو سباقات السرعة. وهذا يساعدنا على العمل بشكل أسرع وأكثر دقة في تطوير البرمجيات، وهو رائع للتكيف مع المتطلبات المتغيرة.

أما الآن فالسباق السريع في سكرم هو مجرد فترة محددة، عادةً ما تكون أربعة أسابيع أو أقل، حيث يعمل الجميع معًا لتحقيق هدف محدد. غالبًا ما يكون هذا الهدف خطوة نحو هدف منتج أكبر.

وبعيدًا عن فرق تطوير البرمجيات فقط، أصبحت طريقة العمل هذه شائعة الآن في أقسام مثل التسويق والتصميم والخدمات المهنية.

ثلاث فوائد لاستخدام برنامج الاستعداد اليومي

جدولة وتنظيم اجتماعات الاستعداد اليومية في بداية كل يوم عمل. هنا، يمكن لأعضاء الفريق مشاركة تحديثات منظمة حول ما قاموا به في اليوم السابق، وما يخططون للقيام به اليوم، وأي عقبات أو مشاكل يواجهونها

في بداية كل يوم عمل. هنا، يمكن لأعضاء الفريق مشاركة تحديثات منظمة حول ما قاموا به في اليوم السابق، وما يخططون للقيام به اليوم، وأي عقبات أو مشاكل يواجهونها تعزيز تعاون الفريق من خلال التكامل مع_ برنامج إدارة المشاريع ._ يساعدك هذا على البقاء أنت وفرقك على نفس الصفحة فيما يتعلق بتقدم المهام والمشاريع

برنامج إدارة المشاريع يساعدك هذا على البقاء أنت وفرقك على نفس الصفحة فيما يتعلق بتقدم المهام والمشاريع تسجيل ملخصات وتحديثات الاجتماعات. _._ هذا ينشئ سجلاً تاريخياً لتقدم المشروع يمكنك أنت وأعضاء فريقك الرجوع إليه لاحقاً

باختصار، تعمل برامج الوقوف اليومي على تبسيط كيفية تعاونك في المشاريع مع فريقك يومياً. فهي تجعل إدارة المشاريع أكثر كفاءة وتبقيك أنت وفريقك متوافقين مع أهدافك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الوقوف اليومي؟

يمكن أن تساعدك أدوات الوقوف اليومي في تسهيل الاجتماعات الفعالة إذا كنت تعرف الميزات التي يجب أن تبحث عنها. فيما يلي بعض الميزات المفيدة التي نوصي بالبحث عنها في برامج الوقوف اليومي:

سهولة الاستخدام: يجب أن تكون الأداة سهلة الاستخدام وبديهية لمديري المشاريع وأعضاء الفريق. لن يتم اعتماد أداة معقدة من قبل فريقك، مما يؤدي إلى فقدان الإنتاجية

يجب أن تكون الأداة سهلة الاستخدام وبديهية لمديري المشاريع وأعضاء الفريق. لن يتم اعتماد أداة معقدة من قبل فريقك، مما يؤدي إلى فقدان الإنتاجية جدولة الاجتماعات: تحقق مما إذا كانت الأداة تدعم إعداد الاجتماعات بنقرة واحدة والاجتماعات المتكررة والتذكيرات لجدولة اجتماعات الاستعداد اليومية بسرعة

تحقق مما إذا كانت الأداة تدعم إعداد الاجتماعات بنقرة واحدة والاجتماعات المتكررة والتذكيرات لجدولة اجتماعات الاستعداد اليومية بسرعة التكامل: إذا كان فريقك يستخدم أدوات أخرى لإدارة المشاريع أو أدوات تعاون أخرى (مثل ClickUp و Trello و Slack)، ففكر في البرامج التي تتكامل مع هذه الأدوات، وبهذه الطريقة يمكنك مشاركة البيانات وسير العمل بين التطبيقات

إذا كان فريقك يستخدم أدوات أخرى لإدارة المشاريع أو أدوات تعاون أخرى (مثل ClickUp و Trello و Slack)، ففكر في البرامج التي تتكامل مع هذه الأدوات، وبهذه الطريقة يمكنك مشاركة البيانات وسير العمل بين التطبيقات التقارير والتحليلات: يجب أن توفر الأداة رؤى حول تقدم الفريق والعقبات المحتملة، مما يساعدك على تحديد المشكلات مبكرًا واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات

يجب أن توفر الأداة رؤى حول تقدم الفريق والعقبات المحتملة، مما يساعدك على تحديد المشكلات مبكرًا واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات تتبع المهام والتقدم المحرز: تتضمن بعض أدوات الوقوف اليومية لوحات المهام أو ميزات تتبع التقدم لمساعدتك على تصور تقدم المشروع إلى جانب التحديثات اليومية

## أفضل 10 برامج للاستعداد اليومي لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp

نظّم اجتماعات حالة مركزة وفعالة مع ClickUp

ClickUp هو برنامج شامل ومتكامل للاستعداد اليومي تستخدمه الفرق في جميع أنحاء العالم لعقد اجتماعات يومية سريعة وفعالة.

ClickUp نموذج اجتماع الاستعداد اليومي يساعدك على إدارة اجتماعاتك اليومية بالطريقة الصحيحة من خلال تزويد فريقك بما يلي:

محور مركزي للتخطيط وكتابة الملاحظات وتتبع التقدم المحرز

قوائم تدقيق لكل عضو من أعضاء الفريق لضمان عدم وقوع أي شيء في الشقوق

تحديثات في الوقت الفعلي في مكان واحد حتى يكون الجميع على اطلاع دائم على كل ما يجري ClickUp AI يساعدك على تلخيص ملاحظات الاجتماع في ثوانٍ وتوليدها تلقائيًا عناصر الإجراء من المستندات والمهام، مما يقلل من العمل اليدوي.

أفضل ميزات ClickUp:

ClickUp Sprints : قم بتخصيص دورات سباقات السرعة وجداول الوقوف لتناسب تفضيلات فريقك. وسواء كانت دورة مدتها 3 أسابيع أو بالتناوب يومياً، فإن الأداة مرنة بما يكفي لدعم طريقة عملك.

: قم بتخصيص دورات سباقات السرعة وجداول الوقوف لتناسب تفضيلات فريقك. وسواء كانت دورة مدتها 3 أسابيع أو بالتناوب يومياً، فإن الأداة مرنة بما يكفي لدعم طريقة عملك. كليك أب فيوز : يتيح لك ClickUp Views إدارة المهام وتتبع المشاريع وتصور سير العمل على طريقتك. اختر من بين أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص للعمل بشكل أكثر إنتاجية

: يتيح لك ClickUp Views إدارة المهام وتتبع المشاريع وتصور سير العمل على طريقتك. اختر من بين أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص للعمل بشكل أكثر إنتاجية لوحة معلومات ClickUp Dashboard: تمنحك لوحات المعلومات تتبع المشروع ورؤى أعمق لمنحك نظرة عامة عالية المستوى عن عملك

ClickUp Dashboard: تمنحك لوحات المعلومات تتبع المشروع ورؤى أعمق لمنحك نظرة عامة عالية المستوى عن عملك حالة مهمة ClickUp: أضف مراحل مختلفة إلى مهامك باستخدام حالات المهام المخصصة من ClickUp، مما يضمن رؤية واضحة لما يعمل عليه الجميع

أضف مراحل مختلفة إلى مهامك باستخدام حالات المهام المخصصة من ClickUp، مما يضمن رؤية واضحة لما يعمل عليه الجميع تعليقات ClickUp: تعليقات ClickUp هي أداة تعاون مفيدة للتواصل والتعليقات وتنسيق المحتوى. يمكنك تعيين التعليقات، والإشارة إلى الأشخاص أو الفرق للحصول على إشعارات، وإجراء مناقشات مترابطة للمحادثات المنظمة. فهي تساعد في التقاط السياق المفقود من مكالماتك

تعليقات ClickUp هي أداة تعاون مفيدة للتواصل والتعليقات وتنسيق المحتوى. يمكنك تعيين التعليقات، والإشارة إلى الأشخاص أو الفرق للحصول على إشعارات، وإجراء مناقشات مترابطة للمحادثات المنظمة. فهي تساعد في التقاط السياق المفقود من مكالماتك قوالب النقر فوق القوالب: هناك أكثر من 1000 نموذج قابل للتخصيصقوالب ClickUp لمساعدتك على بدء إدارة مشروعك على الفور

قيود النقر على النقر:

التوافق مع الهاتف المحمول: لا يتكيف ClickUp بشكل مناسب مع جميع أحجام الشاشات الصغيرة، وهو ما يمثل تحديًا إذا كنت تعمل على هاتفك كثيرًا

تسعير #### تسعير ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متوفر على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو في الشهر

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. كريسب

عبر كريسب كريسب هو اجتماع الذكاء الاصطناعي مساعد يقوم تلقائياً بنسخ وتلخيص اجتماعك في الاجتماع. يوفر Krisp ذكاءً اصطناعيًا فريدًا للإنتاجية الصوتية يعمل على تحسين وضوح الصوت من خلال إلغاء الضوضاء في الخلفية.

إن Krisp ليس برنامجاً خاصاً بالاجتماعات الاحتياطية بمعناها التقليدي. إنه برنامج يعمل على تحسين تجربة الاجتماع من خلال تحسين الصوت ومساعدتك في تلخيص الاجتماع. ويكمن التحدي في ترجمة هذه الملخصات إلى نقاط عمل في برنامج إدارة المشروع الخاص بك.

أفضل ميزات كراسب:

تدوين الاجتماعات: يُمكِّن Krisp الفرق من تدوين اجتماعاتهم تلقائيًا

يُمكِّن Krisp الفرق من تدوين اجتماعاتهم تلقائيًا التلخيص: تلخيص اجتماعاتك عبر الإنترنت وإنشاء عناصر العمل اليومية

تلخيص اجتماعاتك عبر الإنترنت وإنشاء عناصر العمل اليومية المشاركة والتعاون: إنشاء ملخصات الاجتماعات وعناصر الإجراءات ومشاركتها مع أعضاء الفريق الآخرين

إنشاء ملخصات الاجتماعات وعناصر الإجراءات ومشاركتها مع أعضاء الفريق الآخرين إلغاء الضوضاء: يساعد Krisp على التخلص من الضوضاء في الخلفية لضمان عدم حدوث تشويش في الاجتماعات وتحسين جودة الاجتماعات بشكل عام

قيود كرايسب:

الصوت الآلي: يمكن لخاصية إلغاء الضوضاء أن تعطي صوتك صوتًا ميكانيكيًا إذا ما أزال الكثير من الضوضاء في الخلفية

يمكن لخاصية إلغاء الضوضاء أن تعطي صوتك صوتًا ميكانيكيًا إذا ما أزال الكثير من الضوضاء في الخلفية عدم التكامل: لا يتكامل Krisp مع برامج إدارة المشاريع الشائعة، مما يجعل من الصعب نقل عناصر العمل

تسعير كرايسب: تسعير كرايسب:

مجاني للأبد

محترف 8 دولارات شهريًا لكل مقعد

8 دولارات شهريًا لكل مقعد المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كرايسب:

G2: 4.8/5 (542 مراجعة)

4.8/5 (542 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

3. ستاندوبلي

عبر ستاندوبلي منذ تفشي الوباء، شهدنا ظهور العمل عن بُعد والعمل غير المتزامن. وهذا يعني التوثيق والعمليات التفصيلية، وتمكين الأفراد من اتخاذ القرارات، وتقليل عدد الاجتماعات في التقويم عن قصد.

تعد الاجتماعات غير المتزامنة نتيجة لهذا التحول. يمكن لأعضاء الفريق نشر تحديثاتهم اليومية بصيغة محددة بحيث يمكن للأشخاص الحصول على تحديثات الحالة دون اجتماع.

يمكنك طرح أسئلة المتابعة والتوضيح في سلسلة رسائل، ويمكن لقائد الفريق، أو حتى الذكاء الاصطناعي، تلخيص النقاط الرئيسية للجميع.

تساعدك عمليات الوقوف غير المتزامنة على المرونة، كما أنها لا تعطل يومك. يمكنك نشر التحديث الخاص بك، أو توصيل أطفالك إلى المدرسة، أو القيام بمهامك. لست بحاجة إلى الانتظار.

ستاندوبلي هو روبوت وقوف غير متزامن يساعدك على إدارة اجتماعات الوقوف في Slack و Microsoft Teams. كما أنه يتكامل مع أدوات تعقب المهام حتى يتمكن فريقك من مواكبة التقدم المحرز في مشاريعك.

أفضل ميزات ستاندوبلي:

الاستعدادات غير المتزامنة : يساعدك ستاندوبلي على تشغيل اجتماعات الوقوف غير المتزامنة عبر الرسائل النصية أو الصوتية أو الفيديو

: يساعدك ستاندوبلي على تشغيل اجتماعات الوقوف غير المتزامنة عبر الرسائل النصية أو الصوتية أو الفيديو تقارير فريدة من نوعها : أرفق رسائل الفيديو أو الرسائل الصوتية بتقاريرك باستخدام Standuply

: أرفق رسائل الفيديو أو الرسائل الصوتية بتقاريرك باستخدام Standuply استطلاعات الرأي والاستطلاع: تخصيص وجدولة استطلاعات الرأي والاستطلاعات لتشغيلها في Slack

قيود ستاندوبلي: قيود ستاندوبلي:

تكامل محدود: لا يمكن دمج ستاندوبلي واستخدامه إلا مع سلاك ومايكروسوفت تيمز

أسعار ستاندوبلي:

البداية: مجاني للأبد

الفريق: 1.5 دولار شهريًا لكل مستخدم

1.5 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات: 3.5 دولار شهريًا لكل مستخدم

3.5 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.8/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

4. جيل

عبر جيل Jell عبارة عن أداة وقوف يومية مُحسَّنة لفرق العمل عن بُعد التي تعمل في مناطق زمنية مختلفة. يمكنك أيضًا إنشاء عمليات تسجيل وصول مخصصة لفريقك لمشاركة تقدم المهام.

باستخدام Jell، يمكنك ضبط جدولك الزمني وتخصيص أسئلتك وجعل فريقك متناسقاً.

أفضل ميزات Jell:

تسجيلات تسجيل الوصول القابلة للتخصيص: تسمح ميزة تسجيل الوصول للمديرين وأعضاء الفريق بتخصيص وتيرة الاجتماعات ومشاركة التقارير

تسمح ميزة تسجيل الوصول للمديرين وأعضاء الفريق بتخصيص وتيرة الاجتماعات ومشاركة التقارير الأهداف/المسؤوليات: تعيين و تتبع أهدافك /OKRs كل ذلك في مكان واحد ومشاركة نتائج تقدمك

قيود الجيل:

لا توجد خطة مجانية: ليس لدى Jell خطة مجانية. يجب أن تدفع مقابل استخدام الأداة بعد الإصدار التجريبي المجاني لمدة 14 يومًا

أسعار جيل:

الأساسية : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم متقدم: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات:

G2: 3.8/5 (30 مراجعة)

3.8/5 (30 مراجعة) Capterra: 4.5/5 (23 مراجعة)

5. سكروم جينيوس

عبر سكروم جينيوس ScrumGenius هي أداة وقوف يومية تعمل على أتمتة الاجتماعات والاستطلاعات وإعداد التقارير ل فرق متعددة الوظائف عبر مناطق زمنية مختلفة. يحتوي على خاصية فريدة من نوعها لإكمال الأهداف وتتبع العوائق التي تساعد أعضاء فريقك على عرض الأهداف اليومية والعوائق.

أفضل ميزات SCrumGenius:

عمليات تسجيل الوصول اليومية: يمكن لأعضاء الفريق مشاركة تحديثات مهامهم اليومية مع ميزات فريدة مثل تتبع الأهداف والموانع

يمكن لأعضاء الفريق مشاركة تحديثات مهامهم اليومية مع ميزات فريدة مثل تتبع الأهداف والموانع عمليات التكامل: يعمل مع أدوات مثل Slack وMicrosoft Teams وبرامج البريد الإلكتروني

يعمل مع أدوات مثل Slack وMicrosoft Teams وبرامج البريد الإلكتروني التحليلات ورؤى البحث: يمكنك عرض بياناتك وتصفيتها والبحث فيها لتتبع العوائق الشائعة ومشاركة الفريق والمزيد

قيود سكرم جينيوس:

فقط لفرق إدارة المشاريع: تم تصميم ScrumGenius فقط للاستخدام داخل فرق إدارة المشاريع

تم تصميم ScrumGenius فقط للاستخدام داخل فرق إدارة المشاريع إلغاء الاشتراك: يجب عليك الاتصال بالدعم لإلغاء اشتراكك في ScrumGenius

أسعار سكروم جينيوس:

أساسي : 3 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 3 دولارات شهرياً لكل مستخدم الفريق: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركة: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات سكرم جينيوس:

G2: 0.8/5 (3 مراجعات)

0.8/5 (3 مراجعات) Capterra: 4.8/5 (6 مراجعات)

6. النطاق

عبر النطاق النطاق هو أداة إدارة المشروع التي تمكّن فرق التطوير من مشاركة غير متزامنة تحديثات المشروع إنشاء جداول أعمال الاجتماعات وتدوين الملاحظات وتتبع أهداف الفريق. يتكامل Range مع أدوات مثل Slack و MS Teams، مما يتيح لك الحصول على جميع تحديثاتك في مكان واحد.

أفضل ميزات النطاق:

دليل الفريق: شاهد كيف يعمل فريقك وما الذي يركزون عليه

شاهد كيف يعمل فريقك وما الذي يركزون عليه تسجيلات الدخول: يمكن لأعضاء الفريق التواصل وتسجيل الدخول دون الحاجة إلى عقد اجتماع يومي

يمكن لأعضاء الفريق التواصل وتسجيل الدخول دون الحاجة إلى عقد اجتماع يومي الاندماج: يتكامل النطاق مع أكثر من 75 أداة مثل Slack و MS Teams

قيود النطاق:

واجهة المستخدم: أبلغ المستخدمون الجدد عن صعوبة التنقل في واجهة المستخدم

تسعير النطاق:

مجاني للأبد

المحترف: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

مجموعة التقييمات والمراجعات:

G2: 4.6/5 (74 مراجعة)

4.6/5 (74 مراجعة) Capterra: 4.7/5 (32 مراجعة)

7. زميل

عبر زميل Fellow هي أداة لإدارة المشاريع تمكّن الفرق الرشيقة من عقد اجتماعات أقل وأقصر وأكثر فعالية. يمكنك استخدام قوالب اجتماعات Fellow لجدولة اجتماعات الفريق وإنشاء جداول أعمال لفريقك بسرعة.

أفضل ميزات Fellow:

قوالب جداول أعمال الاجتماعات: أكثر من 500 نموذج جدول أعمال اجتماعات جاهز للاستخدام

أكثر من 500 نموذج جدول أعمال اجتماعات جاهز للاستخدام تفريغات وملخصات الاجتماعات: احصل على تفريغات وملخصات تلقائية للاجتماعات

القيود الزميلة:

الكثير من القوالب: يقدم الزميل الكثير من القوالب لحالات استخدام متشابهة، مما يجعل اختيار النموذج المناسب لاحتياجاتك يستغرق وقتاً طويلاً

تسعير الزميل:

مجاني للأبد

المحترف: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات الزملاء:

G2: 4.7/5 (1,827+ تقييم)

4.7/5 (1,827+ تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

8. ستيبسايز

عبر حجم الخطوة تاتسو هو برنامج يومي يسهل التواصل غير المتزامن في سلاك. يمكن لـ Tatsu إخطار قناة عندما يكون الاجتماع على وشك البدء والاتصال بالمشارك الأول.

أفضل ميزات Tatsu.io:

الاستعدادات اليومية غير المتزامنة: يبدأ تاتسو تلقائيًا في إجراء استعداد يومي على قناة Slack ويخطر جميع الأعضاء. يستدعي أعضاء الفريق لتقديم تقاريرهم ويتخطى الأعضاء غير المتاحين

يبدأ تاتسو تلقائيًا في إجراء استعداد يومي على قناة Slack ويخطر جميع الأعضاء. يستدعي أعضاء الفريق لتقديم تقاريرهم ويتخطى الأعضاء غير المتاحين أوامر مخصصة: استخدم أوامر مثل "استبعاد" لاستبعاد أحد أعضاء الفريق لهذا اليوم أو "إنهاء" لإنهاء الاجتماع عندما ترى ذلك مناسبًا

قيود تاتسو.io:

يقتصر على Slack: لا يمكن استخدام Tatsu إلا على Slack.

تسعير Tatsu.io:

عالمي: 1 دولار/شهر لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Tatsu.io:

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

10. جيك بوت

عبر جيك بوت GeekBot عبارة عن أداة لإدارة المشاريع تعمل على أتمتة عمليات الوقوف اليومية، والاستعراضات، والاستطلاعات، وسير العمل الأخرى في Slack وMicrosoft Teams. يمكنك تعيين وقت وتواتر الاجتماعات اليومية وتكرارها، والأسئلة التي يجب طرحها، ومن يجب أن يتلقى المطالبة.

أفضل ميزات GeekBot:

استبيانات مجهولة الهوية: قم بإجراء استطلاعات مجهولة الهوية باستخدام Geekbot واحصل على تعليقات ورؤى صادقة من فريقك

قم بإجراء استطلاعات مجهولة الهوية باستخدام Geekbot واحصل على تعليقات ورؤى صادقة من فريقك سير العمل الآلي: يتيح Geekbot سير العمل الآلي ويساعد على توفير الوقت في المهام المتكررة

قيود جيك بوت:

تخصيص القالب: يقول المستخدمون إنه لا يمكن تخصيص القوالب بسهولة

تسعير GeekBot:

بدء التشغيل: مجاني للأبد

مجاني للأبد التوسيع: 2.5 دولار شهرياً لكل مستخدم

2.5 دولار شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات GeekBot:

G2: 4.6/5 (154 تقييم)

4.6/5 (154 تقييم) Capterra: 4.9/5 (143 مراجعة)

## تبسيط اتصالات الفريق مع برنامج الاستعداد اليومي

عند تشغيلها بفعالية، تُعد عمليات الوقوف اليومية طريقة رائعة لإبقاء فريقك على نفس الصفحة وتحفيزه والتقدم نحو أهدافك.

سواءً كنت تفضل الاجتماعات غير المتزامنة أو مؤتمرات الفيديو، اختر برنامج الاستعداد المناسب الذي يناسب أسلوب عمل فريقك وثقافة شركتك.

ستحصل على أفضل تجربة وأكبر قيمة من خلال دمج برنامج الوقوف مع أداة إدارة المشروع الخاص بك، أو الأفضل أن يكون مدمجًا فيه، وهنا يأتي دور ClickUp تبرز