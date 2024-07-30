كيفية تعيين & amp؛ تحقيق أهداف القيادة الفعالة

كقائد فريق، أنت تعرف بالفعل كيفية إدارة موظفيك والحصول على النتائج. من المهم أن تنمي مهارات فريقك، ولكن متى كانت آخر مرة ركزت فيها على مهاراتك أنت؟

إن تقييم نقاط قوتك وضعفك بانتظام سيجعلك قائدًا أفضل لفريقك. ولكنك ستحتاج إلى إطار عمل متين، مثل طريقة الأهداف الذكية SMART، والتزام ثابت تجاه النمو المهني لرؤية تقدم حقيقي

اطلع على هذا الدليل لمعرفة كيفية جعل الأهداف القيادية الذكية (SMART) تعمل لصالح حياتك المهنية. كما أننا سنقدم لك بعض الأمثلة والنماذج لأهداف القيادة لتبدأ رحلتك نحو التحسين الذاتي.

ما هي أهداف القيادة؟

أهداف القيادة هي أهداف محددة يضعها أي شخص في منصب قيادي لتحسين فعاليته كقائد. سواء كانت مهارات التواصل، أو جهود بناء الفريق، أو إدارة العمليات ، تساعد هذه الأنواع من الأهداف في تطوير القيادة. 🎉

ولكن لن يفي أي هدف بالغرض. فأهداف مثل "أريد أن أكون مديراً أفضل" هي أهداف واهية جداً ويصعب قياسها. استخدم طريقة تحديد الأهداف الذكية لوضع أهداف تطوير الفريق أو أهداف التطوير الشخصي التي تدفعك إلى أقصى حدودك.

جميع أهداف SMART هي:

محددة: حدد بالضبط ما تريد القيام به. فعبارة "كن قائدًا جيدًا" مبهمة للغاية. اختر شيئًا محددًا، مثل مهاراتك في التواصل، أو مهارة فنية، أو نقطة ضعف محددة، مثل حل النزاعات

حدد بالضبط ما تريد القيام به. فعبارة "كن قائدًا جيدًا" مبهمة للغاية. اختر شيئًا محددًا، مثل مهاراتك في التواصل، أو مهارة فنية، أو نقطة ضعف محددة، مثل حل النزاعات قابل للقياس: يحتاج كل هدف إلى نوع من البيانات القابلة للقياس الكمي لدعمه. وهذا أمر لا بد منه لمساعدتك على فهم متى حققت إنجازًا ذا مغزى. على سبيل المثال، "كن قائداً أفضل" غير قابل للقياس الكمي، ولكن "رفع متوسط درجات المروجين الصافية للفريق من 6/10 إلى 9/10" أو "زيادة المبيعات على مستوى الفريق بنسبة 15%" هو أمر أكثر قابلية للقياس

يحتاج كل هدف إلى نوع من البيانات القابلة للقياس الكمي لدعمه. وهذا أمر لا بد منه لمساعدتك على فهم متى حققت إنجازًا ذا مغزى. على سبيل المثال، "كن قائداً أفضل" غير قابل للقياس الكمي، ولكن "رفع متوسط درجات المروجين الصافية للفريق من 6/10 إلى 9/10" أو "زيادة المبيعات على مستوى الفريق بنسبة 15%" هو أمر أكثر قابلية للقياس قابلة للتحقيق: انظر، لا عيب في أن يكون هدفك عاليًا، ولكن القائد العظيم يعرف متى يكون واقعيًا. ضع أهدافاً قابلة للتحقيق. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في الحصول على شهادة احترافية تستغرق خمسة أشهر، فلا تضع هدفًا لإكمالها في ثلاثة أشهر. فالتوقعات غير الواقعية تهيئك للفشل، لذا اختر أهدافًا يمكنك تحقيقها

انظر، لا عيب في أن يكون هدفك عاليًا، ولكن القائد العظيم يعرف متى يكون واقعيًا. ضع أهدافاً قابلة للتحقيق. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في الحصول على شهادة احترافية تستغرق خمسة أشهر، فلا تضع هدفًا لإكمالها في ثلاثة أشهر. فالتوقعات غير الواقعية تهيئك للفشل، لذا اختر أهدافًا يمكنك تحقيقها هدف مثل "كن أول من يصل إلى المكتب ويغادره كل يوم" هو هدف شبه مرتبط بالموضوع، ولكنه لا يتطابق بالضرورة مع واجباتك كمدير أو أسلوبك القيادي. ترتبط جميع أهداف SMART بتطوير قيادتك ودورك ومسؤولياتك القيادية

محددة زمنيًا: من السهل أن تتلكأ في تحقيق شيء ما إذا لم يكن لديك موعد نهائي. تحتاج جميع أهداف SMART إلى إطار زمني ما لتحميلك المسؤولية

استخدم نموذج أهداف ClickUp SMART Goals لتنظيمها في نظام يمكن التحكم فيه ويدعم نهجك اليومي في تحديد الأهداف وتحقيق الأهداف

تعمل الأهداف الذكية SMART بشكل أفضل من الأهداف القيادية العامة لأنها تقدم قالبًا منظمًا يسهل عليك تتبع تقدمك والحصول على النتائج. إنها ضرورية لوضع أهداف فعالة لتطوير القيادة.

الأهداف قصيرة المدى مقابل الأهداف طويلة المدى

عند وضع أهداف تطوير القيادة، نوصي بإنشاء مزيج من الاثنين معاً الأهداف قصيرة المدى والأهداف طويلة المدى .

قم بإنشاء أهداف قصيرة المدى SMART للأيام الثلاثين التالية، مثل "العمل على 80% من ملاحظات الموظفين" أو "تخصيص 15 دقيقة في بداية اليوم لاجتماع الفريق" عادة ما تكون هذه الأهداف أسهل في التحقيق، لكنها تمنحك انتصارات تشتد الحاجة إليها وتحفزك على معالجة الأهداف الأكبر.

الأهداف طويلة الأجل مهمة أيضًا لأنها تمنحك شيئًا أكبر تسعى إليه. قد تكون هذه الأهداف "تولي منصب مدير تنفيذي خلال الـ 18 شهرًا القادمة" أو "تقليل معدل دوران الفريق بنسبة 30% خلال السنوات الثلاث القادمة" لن ترى مردوداً فورياً، ولكن الأهداف طويلة الأجل تؤدي إلى بعض التغييرات الأكثر إثارة للإعجاب مع مرور الوقت.

إذا كانت أهدافك طويلة الأجل تبدو كبيرة جدًا، فقم بتجزئتها إلى أهداف قصيرة الأجل لتبقي عينيك على الجائزة. فعلى سبيل المثال، يمكنك دعم هدف طويل الأجل مثل "تقليل معدل دوران الفريق بنسبة 30% خلال السنوات الثلاث القادمة" بأهداف قصيرة الأجل مثل

جمع ملاحظات بناءة حول سياسات مكان العمل والروح المعنوية لأعضاء الفريق في غضون أسبوعين

تحسين درجات رضا الموظفين بنسبة 15%

إنشاء برنامج لتقدير الموظفين خلال الـ 60 يومًا القادمة

كيف يمكن لأهداف القيادة أن تفيد فرق العمل؟

أهداف تطوير القيادة ضرورية لدعم نموك كشخص وكمدير، ولكن هناك أيضًا الكثير من الفوائد العملية الأخرى لوضع أهداف القيادة.

التركيز على الصورة الكبيرة

بصراحة، لا يوجد وقت للإدارة التفصيلية للفريق إذا كنت تركز على النمو والنتائج. إذا كنت تعاني من الإدارة التفصيلية، فإن أهداف القيادة ستضعك على الطريق الصحيح. من خلال الاستثمار في نموك، ستعرف متى تكون عمليًا ومتى يحين الوقت لتسليم زمام الأمور لفريقك.

زيادة التحفيز ومشاركة الموظفين

عندما تحدد أهدافك كقائد، فإنها لا تؤثر عليك أنت فقط. إذا كنت تتنافس على منصب المدير التنفيذي خلال الـ 18 شهرًا القادمة، فربما تحتاج إلى الاستفادة من فريقك بطريقة ما لتحقيق ذلك. قد يعني ذلك تطبيق أنظمة مبتكرة تعزز الإنتاجية أو العمل مع فريقك للحصول على جائزة كبيرة. 🏆

إذا كنت ترغب في إلقاء نظرة مختلفة على قالب نموذج ملاحظات الموظف، فاستخدم طريقة عرض اللوحة هذه للحصول على ميزات السحب والإفلات البسيطة

النقطة المهمة هي أن أهدافك تؤثر على أهداف موظفيك. من مهارات القيادة الحاسمة فهم أنه من خلال الهيكل الصحيح، يمكنك تحفيز فريقك والحفاظ على تفاعلهم مع عملهم.

خلق بيئة عمل أفضل

يمكن أن تؤدي بيئة عملك إلى رفع معنويات الفريق أو تحطيمها. يدعم تحديد الأهداف نموك الشخصي، ولكنه يمنحك أيضًا المعرفة اللازمة لبناء بيئة عمل أفضل للجميع. يحتاج أعضاء الفريق إلى النقد البناء، ولكن الأمر متروك لقادة الفريق لمعرفة كيفية تقديمه.

ربما تريد البدء في تفويض المهام بحيث تقضي وقتاً أقل في المشاريع ذات القيمة المنخفضة. لا يقلل هذا من عبء العمل فحسب، بل يُظهر للموظفين أيضًا أنك تثق بهم في الاهتمام بالأعمال.

هدف مثل "العمل على 80% من ملاحظات الموظفين" يُظهر للفريق أنك تأخذ ملاحظاتهم البناءة على محمل الجد. حتى أنك قد تكتشف مشاكل لم تكن تراها من قبل، مما يضعك في وضع أفضل لخدمة فريقك وخلق ثقافة أفضل.

وبمرور الوقت، سترى ثقة أكبر وإحساسًا بالملكية ومزيدًا من التحفيز في فريقك.

بناء العلاقات

هل يتطلع موظفوك إلى اجتماعات الفريق أم أنهم يديرون أعينهم داخليًا في كل مرة يتلقون فيها دعوة من Zoom؟ ليس من الضروري أن يصبح موظفوك أصدقاء مقربين، ولكن علاقات العمل القوية أمر لا بد منه للعمل الجماعي الصحي والبيئة المنتجة. 🤝

ضع أهدافاً قيادية لتحسين مهاراتك الشخصية. عندما تكون أفضل في التواصل وحل النزاعات وممارسة الإصغاء النشط، فإنك ستضع الأساس لعلاقات أفضل مع الفريق.

كن قدوة إيجابية

تبدأ التغييرات الثقافية من القمة. إذا كنت تريد أن يكون فريقك أكثر استقلالية وشمولية، فستحتاج إلى أن تكون قدوة لهذا السلوك أولاً.

فالبشر كائنات اجتماعية، لذا قبل أن تعرف ذلك، سيبدأ فريقك في محاكاة أسلوب عملك. إنها طريقة ذكية لتطبيق مبدأ "قرد يرى، قرد يفعل" على فريقك.

10 أمثلة لأهداف القيادة

كل مدير في رحلة مختلفة، ولكننا نعلم أنه من الأسهل تحديد الأهداف إذا كان لديك بعض الأمثلة على الأهداف الذكية (SMART) لتستفيد منها. سواء كنت تضع أهداف إدارة المشاريع أو أهداف الأداء، راجع هذه 10 هدف القيادة أمثلة لبداية جديدة

1. جدولة لقاءات فردية فعالة

تعتبر جلسات المراجعة الأسبوعية فرصتك لمساعدة الموظفين. ولسوء الحظ، فإن الكثير من المديرين يتشتت انتباههم في العمل ويمكن أن تخرج هذه اللقاءات الفردية عن مسارها بسرعة كبيرة.

تنقّل بين عرض الجدول ClickUp 3.0 متعدد الاستخدامات وعرض التقويم لتصور جميع أعمالك بشكل أفضل

نظّم الأمور وجدولة اجتماعات فردية أكثر فعالية مع فريقك. استخدم عرض تقويم ClickUp لجدولة جميع عمليات التحقق الخاصة بك والاطلاع على مهامك في مكان واحد.

من الجيد أيضًا تدوين الملاحظات عند كل عملية تسجيل وصول، لذا قم بتوصيل كل شيء في مستندات ClickUp . قم بإنشاء مجلد لكل عضو من أعضاء الفريق وتتبع تقدمهم بسهولة مع مرور الوقت.

لكن لا تقلق - لست بحاجة إلى قضاء ساعات في تنسيق هذه المستندات. ما عليك سوى سحب قالب الاجتماع الفردي ClickUp وستنطلق في السباق. 📚

2. تدرب على إدارة الوقت بشكل أفضل

يمكن أن يساعدك تتبع وقتك في ClickUp على تحديد أهداف أكثر واقعية كقائد ومراجعة عبء المهام الخاصة بك

هل قائمة مهامك تتزايد كل دقيقة؟ لن تحل إدارة الوقت كل شيء، ولكن هذا الهدف القيادي سيجعلك بالتأكيد أكثر كفاءة.

حقق تقدماً في هذا الهدف من خلال:

استخدام حظر الوقت للحفاظ على تركيزك طوال اليوم

تفويض المهام لفريقك

جمع جميع أدواتك في منصة واحدة باستخدام تكامل ClickUp إنشاء مشغل قائم على أتمتة ClickUp لتبسيط سير عملك

البقاء على رأس الجداول الزمنية للمشروع مع قوالب ClickUp الموفرة للوقت ### 3. كن أكثر تنظيماً

هل تشعر بالإرهاق من المشاريع والمهام والاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني؟ حدد هدفاً قيادياً لتصبح أكثر تنظيماً.

تتمثل الخطوة الأولى في توصيل جميع مهامك في برنامج إدارة المشاريع المجاني من ClickUp . من هناك، يمكنك تصور جميع مهامك التي يجب عليك القيام بها في لوحة كانبان ClickUp Kanban للحصول على عرض عالي المستوى لكل شيء دفعة واحدة.

يمكنك الوصول إلى شريط أدوات الإجراء في طريقة عرض القائمة ClickUp 3.0 للتنقل بسرعة بين طرق العرض والمستندات والمزيد

يجمع ClickUp جميع مهامك وملفاتك ومحادثاتك ومستنداتك في مكان واحد، لذا لا مزيد من البحث عن الرسائل أو الملفات - كل شيء منظم في مكان واحد من أجلك.

4. ابتكر حلولاً مبتكرة

القادة مسؤولون عن الابتكار، ولكن التفكير خارج الصندوق ليس دائمًا أمرًا سهلًا. إن تحديد هذا الهدف القيادي يولد المزيد من الأفكار الجيدة لعملك، ولكن كيف تصبح أكثر ابتكارًا؟

قم بالعصف الذهني مع أعضاء فريقك باستخدام الخريطة الذهنية ClickUp . فكر في الأمر كإطار عمل تعاوني لحل المشكلات يسجل جميع أفكارك الرائعة في الوقت الفعلي.

طرح مبادرات جديدة للفريق من خلال تصميم الخريطة الذهنية الخاصة بك في ClickUp باستخدام عقد السحب والإفلات

أفضل ما في الأمر أن الخرائط الذهنية تتكامل مع أهدافك و خرائط طريق إدارة المشاريع بحيث يكون العمل على هذه الأفكار الكبيرة سهلاً بنقرة واحدة.

5. تحسين الذكاء العاطفي

المهارات الصلبة مهمة، ولكن المهارات الشخصية مهمة جدًا في مكان العمل. ضع أهدافًا قيادية لتحسين مهاراتك في الاستماع النشط، والانفتاح الذهني، والقدرة على التكيف، وكيفية تقبلك للنقد البناء.

استخدم عرض نموذج ClickUp لإنشاء نماذج ملاحظات الموظفين. اعرض هذه البيانات في لوحة معلومات ClickUp لترى كيف يصنف فريقك ذكاءك العاطفي. سيمنحك ذلك بيانات مفيدة وقابلة للقياس الكمي لتحسين مهاراتك الشخصية.

سيكون من السهل جمع ملاحظات الفريق باستخدام طريقة عرض النماذج، حيث يمكنك تخصيص نماذج الملاحظات الخاصة بك والتي يمكن أن تتكامل مع مهام ClickUp للمتابعة

6. تعزيز مساءلة الفريق

احصل على عرض مرئي سريع لتقدم فريقك الأسبوعي من خلال تخصيص لوحة معلومات ClickUp لإظهار حالة المشروع والمهام المتبقية وجهد الفريق والمزيد

هذا الهدف القيادي ضروري لإشراك فريقك وتحفيزه. قم بإعداد لوحة معلومات ClickUp لـ تتبع أهداف الفريق . سترى مقاييس أداء الجميع وعبء العمل في مكان واحد، على الرغم من أنه يمكنك استخدام تطبيق تتبع الأهداف لعرض أداء الموظفين في الوقت الفعلي أيضًا.

7. تعلم مهارات جديدة

ما المهارات الصعبة التي تحتاجها لتكون أفضل في عملك؟ ضع قائمة بالشهادات أو العمليات أو البرامج التي تثير فضولك. من هناك، امنح نفسك قائمة متكررة انقر فوق المهمة في عرض الجدول الزمني لمحاسبة نفسك.

قم بإعداد مهمة متكررة في ClickUp لتحقيق تقدم مستمر نحو أهدافك

سيساعدك هذا على وضع جداول زمنية أفضل لمشاريعك ومعرفة المدة التي تستغرقها المهام حقًا. إن فهم الجداول الزمنية للمشروع أمر بالغ الأهمية عند التطلع إلى تحسين مهاراتك القيادية.

8. تعزيز التطوير المهني في فريقك

يركز هذا الهدف القيادي على تطوير فريقك. خلال اجتماعاتك الفردية، اطلب من موظفيك أن يضعوا بعض الأهداف الذكية (SMART).

اعمل مع فريقك لتوصيل هذه الأهداف في تطبيق لتتبع إدارة المشاريع مثل ClickUp وعرض التقدم الذي يحرزه الجميع في الوقت الفعلي.

وذكّر نفسك بالتحقق من هذه الأهداف الذكية والقابلة للقياس (SMART) أثناء كل عملية تحقق. إذا كانوا يواجهون صعوبات، فهذه هي إشارتك لتقديم الموارد أو التدريب أو المساعدة.

9. رد الجميل

لديك سنوات من الخبرة، ولكن من المحتمل أن يكون شخص ما قد ساعدك في الوصول إلى ما أنت عليه في حياتك المهنية. لماذا لا ترد الجميل؟

حدد هدفاً قيادياً لرد الجميل بطريقة ما، سواء كان ذلك بتقديم الإرشاد لشخص مهتم بالمجال أو تقديم تدريب مجاني.

10. رفع معنويات الفريق

هل يحتاج فريقك إلى رفع الروح المعنوية؟ إن معنويات الفريق أمر صعب، ولكن تحقيق هذا الهدف القيادي سيجني ثماره من حيث الإنتاجية والاحتفاظ بالفريق.

أفضل طريقة لرفع الروح المعنوية هي الجلوس مع فريقك ومعرفة ما يحتاجون إليه. ومن هناك، ستحتاج على الأرجح إلى إنشاء أهداف منفصلة قصيرة الأجل لبناء الثقافة أو تحسين العمليات أو تغيير البرامج.

5 نماذج لتحقيق أهداف القيادة

وضع الأهداف شيء، وتحقيقها شيء آخر تماماً. وسواء كنت بحاجة إلى مساعدة في تحديد الأهداف أو رصدها، فإن هذه النماذج الخمسة تقدم هيكلاً جاهزاً للتنفيذ والمساءلة.

1. قالب العمل القياسي لقائد الكليك أب

تتبع الأهداف والأداء والنتائج في قالب العمل القياسي للقائد من ClickUp للبقاء على رأس العمليات وسير العمل

نموذج قالب العمل القياسي لقائد ClickUp يجعل من السهل تسجيل جميع أهداف فريقك وتقييم الأداء واكتشاف المشكلات المحتملة. استخدمه إما لأهدافك القيادية الشخصية أو لأهداف فريقك.

في كلتا الحالتين، إنها طريقة ذكية لتنظيم أهدافك.

2. قالب OKRs وأهداف شركة ClickUp OKRs والأهداف

أنشئ تسلسلاً هرميًا لأهداف الفريق والقسم والشركة باستخدام قالب أهداف الشركة ونموذج النتائج والأهداف

الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) هي نوع من الأهداف شديدة التنظيم. يبدو تتبع OKRs عبر شركة بأكملها أمرًا شاقًا، ولكن قالب أهداف الشركة ونتائجها الرئيسية (OKRs) في شركة ClickUp يجعل الأمر سهلاً للغاية.

استخدم هذا القالب لمواءمة فريقك مع الأهداف، وتحديد أولويات الأهداف حسب التأثير، وتتبع كل شيء تلقائيًا بمرور الوقت. يمكنك أيضًا ربط هذا القالب ب أهداف ClickUp لتتبع التقدم التلقائي.

3. قالب خطة مراقبة ومراقبة المشروع ClickUp

تحافظ خطة المراقبة والتحكم في مشروع ClickUp على مشاريعك في الوقت المحدد، وفي حدود الميزانية وتوقعاتك

نموذج نموذج خطة المراقبة والتحكم في المشروع يمنحك هيكلاً فورياً لإدارة الجدول الزمني للمشروع وميزانيته وتسليماته. إذا كان هدف قيادتك هو تبسيط سير عمل فريقك أو إبهار عملائك بمشروع عالي الجودة، فإن هذا القالب سيوصلك إلى خط النهاية.

حدد بسهولة أصحاب المصلحة والمساهمين والروابط إلى المهام أو المساحات داخل مستند ClickUp Doc.

4. قالب مقاييس إشارات أهداف ClickUp

تتبع البيانات التي ستخبرك ما إذا كنت لا تزال على المسار الصحيح باستخدام قالب مقاييس إشارات الأهداف

يتتبع إطار عمل الأهداف - الإشارات - المقاييس (GSM) مؤشرات الأداء الرئيسية لفريقك في مكان واحد مناسب حتى تتمكن من عرض جميع بيانات الأداء في نفس لوحة المعلومات.

إن قالب مقاييس إشارات أهداف ClickUp يحدد بوضوح النجاح لك ولفريقك ويتتبع تلقائيًا التقدم المحرز مقابل أهدافك في الوقت الفعلي. استخدم هذا المستند للحصول على ملاحظات بناءة وابدأ في بناء بيئة عمل أكثر إيجابية للجميع.

5. قالب مراقبة صحة فريق القيادة في ClickUp

سواء كنت تدعم فريقًا تنفيذيًا معقدًا من المديرين التنفيذيين أو فريقًا تنفيذيًا صغيرًا، فإن نموذج مراقبة صحة فريق القيادة من ClickUp سيساعدك على زيادة إمكانات فريق القيادة لديك إلى أقصى حد

تحتاج إلى التحقق من الحالة لجهودك القيادية؟ إن نموذج مراقبة صحة فريق القيادة في ClickUp يقوم بتوصيل إحصائيات أداء كل مدير في أداة تعقب لإلقاء نظرة على مقاييس النمو في الوقت الفعلي.

يحدد القالب مجالات التحسين، مما يجعله الأداة المثالية لتحديد أهداف القيادة.

البدء في تحديد أهداف تطوير القيادة في ClickUp

ليس من السهل تطوير مهاراتك القيادية، ولكن الأهداف الصحيحة ستعزز مهاراتك الإدارية في وقت قصير. وبالطبع، لا تزال بحاجة إلى خطة تطوير ومنصة لتتبع كل تقدمك، وهنا يأتي دورنا!

يجمع ClickUp بين المهام والمستندات والخرائط الذهنية والقوالب في منصة واحدة لتوفير الوقت وتبسيط سير عملك. وهل ذكرنا أنه مجاني للأبد؟ أنشئ مساحة عمل ClickUp الآن لتجربتها بنفسك - لا حاجة لبطاقة ائتمان.