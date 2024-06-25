10 قوالب مجانية لقائمة مراجعة مراقبة الجودة في Excel و ClickUp

هل تكافح للحفاظ على جودة متسقة عبر مشاريعك وعملياتك؟ أو ربما تكون قد سئمت من التنقل بين جداول البيانات غير المنظمة عندما يحين وقت إجراء فحوصات الجودة. أنت لست وحدك.

إن ضمان منتجات وخدمات عالية الجودة أمر ضروري لنجاح أعمالك. ومع ذلك، قد يبدو الأمر معقداً ومربكاً للغاية بدون الأدوات المناسبة. لهذا السبب قمنا بتجميع أفضل 10 قوالب لمراقبة الجودة في Excel و ClickUp.

وهي مصممة لتبسيط سير العمل في مراقبة الجودة - بحيث يتم تحسين عمليات عملك وتفي مخرجاتك باستمرار بأعلى المعايير. 🏆

ما هو قالب مراقبة الجودة؟

قالب مراقبة الجودة هو مستند يُستخدم لتسجيل وتتبع وتحليل جودة المنتجات أو العمليات أو الخدمات - لضمان استيفائها لمجموعة محددة من المعايير.

على سبيل المثال، إذا كنت تنتج خطًا جديدًا من مكبرات الصوت المحمولة، فقد تسرد خطة مراقبة الجودة جميع الموارد وقيم الوزن والأبعاد وعمر البطارية. وهذا يعني أنه سيتم فحص كل جهاز مقابل هذه المعايير. إذا تم اكتشاف أي مشاكل، يقوم فريقك بتصحيحها قبل وصول المنتج إلى المستهلك.

يقلل هذا من المنتجات المعيبة ويعزز فرصك في تلبية مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المنتجات والمقاييس .

ما الذي يجعل قالب مراقبة الجودة جيدًا؟

معرفة ما الذي يجعل قالب مراقبة الجودة جيدًا يساعدك على اختيار القالب المناسب لتحسين منتجاتك وعملياتك. فما الذي يجب أن تبحث عنه؟

الغرض: قم بتقييم ما إذا كان القالب يتماشى مع عملية مراقبة الجودة التي تتطلع إلى إنشائها. إذا لم يكن كذلك، فمن المحتمل ألا تكون ميزاته الأخرى ذات صلة

قم بتقييم ما إذا كان القالب يتماشى مع عملية مراقبة الجودة التي تتطلع إلى إنشائها. إذا لم يكن كذلك، فمن المحتمل ألا تكون ميزاته الأخرى ذات صلة تخطيط واضح: يجب أن يجعل تخطيط القالب إدخال البيانات والوصول إليها وتحليلها بسيطًا ومباشرًا

يجب أن يجعل تخطيط القالب إدخال البيانات والوصول إليها وتحليلها بسيطًا ومباشرًا قابلية التخصيص: يجب أن تكون قادرًا على تعديل القالب ليناسب المنتج أو العملية أو الخدمة المحددة التي تراقبها

يجب أن تكون قادرًا على تعديل القالب ليناسب المنتج أو العملية أو الخدمة المحددة التي تراقبها إمكانية الوصول: يجب أن يكون القالب قابلاً للوصول إليه من أي مكان ومن أي جهاز، مما يسمح بتحديثات وملاحظات أعضاء الفريق في الوقت الفعلي

يجب أن يكون القالب قابلاً للوصول إليه من أي مكان ومن أي جهاز، مما يسمح بتحديثات وملاحظات أعضاء الفريق في الوقت الفعلي التعليمات: تحقق مما إذا كان القالب يرشدك بوضوح إلى كيفية استخدامه. هذا يوفر الوقت ويضمن لك الاستفادة القصوى من ميزاته

10 قوالب مجانية لمراقبة الجودة لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي 10 قوالب مجانية وجاهزة للاستخدام لمراقبة الجودة في Excel و ClickUp. دعنا نلقي نظرة ونجد القوالب المثالية لاحتياجات عملك. ✨

1. قالب قائمة مراجعة مراقبة الجودة ClickUp

قالب قائمة مراجعة مراقبة الجودة ClickUp

نموذج قالب قائمة مراجعة مراقبة الجودة ClickUp هو لوحة التحكم المثالية للحفاظ على تنظيم جميع خطط مراقبة الجودة واحتياجات إدارة المشروع. بالنسبة لكل مشروع، قم بإدراج الفحوصات التي يجب أن يجتازها المشروع لتلبية معايير العمل ومتطلبات العميل.

قسّم كل "فحص" إلى مهام ومهام فرعية ثم قم بتعيينها لأعضاء فريقك. قم بتصنيف هذه الفحوصات كجوانب حرجة أو رئيسية أو ثانوية في عملية مراقبة الجودة وفصّل الخطوات الدقيقة التي يجب اتباعها عند تنفيذها. يساعد ذلك فريقك على تحديد أولويات جهودهم وفهم ما يجب القيام به بالضبط.

أثناء قيام فريقك بتحديد الفحوصات الفرعية، يملأ شريط التقدم لإظهار النسبة المئوية للإنجاز. ويمكنهم تدوين نتائجهم وتعليقاتهم مباشرةً داخل القالب، ودفع الشيك من موافقة جديدة إلى موافقة معلقة.

الآن يمكنك أن تكون الحكم. يمكنك إما الموافقة على عملهم أو رفضه. وإذا كانت موافقة، يمكنك إضافة تاريخ للرجوع إليه في المستقبل. يساعد ذلك في تتبع تاريخ أنشطة مراقبة الجودة ويجعل الجميع مسؤولين عن أفعالهم وقراراتهم.

وإليك الجزء الممتع - استخدم أداة الأتمتة الأصلية التي لا تحتوي على رموز لجعل سير العمل هذا أكثر سلاسة. على سبيل المثال، يمكنك تشغيل تنبيهات لقائد الفريق عندما يكون الشيك جاهزاً للمراجعة وإخطار أعضاء الفريق لاتخاذ إجراء في حالة رفض شيكاتهم.

وهذا يقلل من العمل اليدوي، ويقلل من الأخطاء، ويضمن سير عملية مراقبة الجودة لديك كآلة مجهزة بشكل جيد. ⚙️ تنزيل هذا النموذج

2. قالب مستند إجراءات التشغيل القياسية لـ ClickUp

قالب إجراءات التشغيل القياسية لـ ClickUp نموذج إجراءات التشغيل القياسية

A إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) توفر دليلاً مفصلاً خطوة بخطوة حول كيفية تنفيذ فريقك للعمليات التجارية. وهذا أشبه ما يكون بنهج استباقي لمراقبة الجودة (المعروف أيضًا باسم ضمان الجودة) يهدف إلى تقليل الأخطاء من المصدر.

لنكن صادقين، بناء إجراءات التشغيل الموحدة من الصفر يتطلب الكثير من العمل. لحسن الحظ, قالب إجراءات التشغيل القياسية من ClickUp -مصمم بالداخل مستندات ClickUp -يتولّى رفع الأحمال الثقيلة نيابةً عنك.

قم بتكرار القالب لكل قسم، بحيث يكون للمبيعات والتسويق والموارد البشرية وغيرها كتيب إجراءات التشغيل الموحدة الخاص بها. يتم تقسيم كل كتيب إلى صفحات لإيواء إجراءات القسم. وكل صفحة مقسمة إلى الأقسام التالية:

العنوان: ما هي إجراءات التشغيل الموحدة هذه؟

ما هي إجراءات التشغيل الموحدة هذه؟ الأهداف: الغرض من الإجراء ونطاقه وأهدافه

الغرض من الإجراء ونطاقه وأهدافه مصفوفة راسي : أعضاء الفريق المسؤولين والمساءلين والمستشارين والمطلعين المشاركين في الإجراء

أعضاء الفريق المسؤولين والمساءلين والمستشارين والمطلعين المشاركين في الإجراء الإجراء: تقسيم الإجراء إلى خطوات قابلة للهضم

تقسيم الإجراء إلى خطوات قابلة للهضم النماذج الإجرائية: المواد الأخرى اللازمة للإجراء

المواد الأخرى اللازمة للإجراء النصائح والملاحظات: مساحة لفريقك لمشاركة أفكارهم حول تحسين إجراءات التشغيل الموحدة

بالتأكيد، يوفر القالب هيكلاً لكتابة الإجراءات ولكن يجب أن يقوم شخص ما بكتابة المحتوى فعلياً لملء الفجوات. أدخل انقر فوق الذكاء الاصطناعي . 🤖

بدلاً من قضاء ساعات لا حصر لها في محاولة العثور على الكلمات المناسبة، يساعدك ClickUp AI على البحث، والعصف الذهني للأفكار، وإنشاء محتوى لكل قسم من أقسام إجراءات التشغيل الموحدة الخاصة بك. كما أنه يأتي مع أدوات إضافية لتحرير مسوداتك الأولى بسرعة وترجمة المحتوى الخاص بك إلى لغات متعددة. تنزيل هذا القالب

3. قالب عملية وإجراءات ClickUp

قالب عملية وإجراءات ClickUp

إذًا أنت مُلهم وجاهز لتطبيق إجراءات التشغيل الموحدة بعد الاطلاع على النموذج السابق. لكن جعل فريقك على نفس الصفحة؟ القول أسهل من الفعل. ولكن لا داعي للقلق, قالب العمليات والإجراءات الخاص ب ClickUp يساندك.

استخدمه لسرد العمليات وإجراءات التشغيل الموحدة اللازمة لكل قسم في شركتك. لكل منها، أضف قائمة مراجعة مخصصة للتفتيش للتأكد من أن فريقك يغطي كل قسم مطلوب في المستندات.

عيّن كل عنصر إلى قائد فريق، وحدد مستوى الأولوية، وحدد تاريخ الاستحقاق. وللتأكد من أن كل التفاصيل دقيقة ومتوافقة مع معايير عملك، أضف مسؤولاً للمصادقة لإعطاء هذه النواتج فحصًا نهائيًا. ✔️

قم بالتبديل من عرض القائمة إلى عرض اللوحة إذا كنت ترغب في تحديث حالة المستند بسرعة عن طريق نقله من خلال بحث، توثيق، للموافقة، للمراجعة، موافق عليه، مباشر. هذا أيضًا مفيد جدًا لتصور تقدم فريقك في لمحة سريعة.

وإذا كنت ترغب في الالتزام بالمواعيد النهائية وإبقاء المشروع على المسار الصحيح، فإن عرض المخطط الزمني سيوفر لك ذلك. يمكنك أيضًا استخدامه لضبط مدد المشروع، وإظهار المهام المتكررة، وترميز المهام حسب حالتها أو الحقول المخصصة.

مع هذا القالب في متناول اليد تنسيق قدرة فريقك دون عناء وبناء إجراءات التشغيل الموحدة تلك دون عناء. تنزيل هذا القالب

4. قالب سبورة تدفق العمليات ClickUp

قالب السبورة البيضاء لتدفق العمليات ClickUp

هل سبق لك أن حاولت شرح عملية تجارية وتمنيت لو كان لديك صورة فقط لتعرضها؟ هنا حيث السبورة البيضاء لتدفق العمليات في ClickUp تأتي في. يتعلق الأمر كله بأخذ تدفقات العمل المعقدة هذه وتحويلها إلى صورة مرئية واضحة وسهلة المتابعة.

إنه مصمم في كليك أب السبورات البيضاء وتأتي جاهزة مع عملية توظيف كمثال ودليل. يمكنك تكرارها وتعديلها لأي عملية ترسمها.

يحتوي القالب على جزأين رئيسيين: أصحاب المصلحة المشاركين في العملية في الأعلى، وإجراءاتهم وقراراتهم في الأسفل. استخدم الخطوط لربط النقاط، لتوضيح كيف تتدفق العملية من الألف إلى الياء. وإذا كنت تشعر بأنك محب للفنون، يمكنك التلاعب بالألوان والأشكال والأحجام. 🎨

مثل قوالب ClickUp الأخرى، يأتي هذا مع "دليل البدء" للتنقل بين ميزاته وتخصيصه لعملياتك الخاصة. وإذا كنت تريد أن يساعدك فريقك في أي وقت، شاركه معهم حتى يتمكنوا من إضافة تعديلاتهم وتعليقاتهم وملاحظاتهم. تنزيل هذا القالب

5. قالب خارطة طريق المنتج ClickUp

قالب خارطة طريق منتج ClickUp

من السهل أن تغرق في أفكار المنتجات عندما يكون لدى الجميع - العملاء، والفريق، وحتى جارك المجاور - اقتراح لما يجب عليك طرحه بعد ذلك. اجعل كل هذه الأفكار منطقية وقم ببناء نموذج فعال استراتيجية فعالة للمنتج مع قالب خارطة طريق المنتج الخاص ب ClickUp .

ابدأ الأمور بنموذج طلب المنتج. هذه هي البوابة التي يمكن للجميع استخدامها لإضافة اقتراحات إلى تراكمات المنتج الرئيسية الخاصة بك. ولكن لنكن صادقين، ليست كل فكرة تستحق المتابعة. وهنا حيث أدوات تحديد الأولويات مثل مصفوفة جهد التأثير و درجة RICE في متناول اليد 🛠️

تنتقل الأفكار التي تنجح إلى قائمة التنفيذ الأسبوعية. هذا هو المكان الذي يتم فيه تعيين المهام، ويبدأ العمل، و ضوابط المشروع مفعلة. قم بتبديل طرق العرض بناءً على تفضيلاتك: طريقة عرض الجدول للحصول على عرض بنمط جدول البيانات للمهام، وطريقة عرض اللوحة للحصول على نظرة عامة على حالات المهام، وطريقة عرض جانت لتبعيات المهام والمعالم، وطريقة عرض التقويم لجدولة وإدارة المواعيد النهائية.

كلما تقدمت المهام وشارفت على الانتهاء، انقلها إلى خارطة طريق المنتج قائمة. يمنح ذلك أصحاب المصلحة الداخليين عرضًا زمنيًا ربع سنويًا لميزات المنتج القادمة والتحسينات والإصلاحات. بمجرد تنفيذ ميزات خارطة الطريق هذه، قم بتوثيقها والإعلان عنها باستخدام ملاحظات الإصدار.

أفكار كثيرة جداً، ووقت قليل جداً؟ هذا القالب هو الأداة التي تحتاجها لفرز الجواهر الحقيقية، وإدارة متطلبات المنتج وحشد فريقك لجعلها حقيقة واقعة. قم بتنزيل هذا النموذج

6. قالب خريطة طريق تطوير المنتج ClickUp خارطة طريق تطوير المنتج

قالب السبورة البيضاء لخارطة طريق تطوير المنتج ClickUp

إذا وجدت أن قالب خارطة الطريق السابق متقدم جدًا بالنسبة لاحتياجاتك، فإن قالب قالب خارطة طريق تطوير المنتج ClickUp خارطة طريق تطوير المنتج قد يكون مناسبًا لك. فهو يوفر طريقة أبسط وأكثر بصرية لتخطيط رحلة تطوير منتجك.

احصل على نظرة شاملة لجميع الخطوات الرئيسية التي تحتاج إلى اتخاذها في تطوير المنتج وإدارته من توليد الأفكار وفحصها إلى التنفيذ وطرحها في السوق. قسّم هذه الخطوات إلى مهام أصغر حجماً وقابلة للتنفيذ حتى يكون فريقك على دراية بما يجب أن يضعوه في قائمة مهامهم. ✍️

وزع هذه المهام على الأشهر والأرباع، مع تسليط الضوء على المعالم الرئيسية للاحتفال بتقدمك. إنه مفيد بشكل خاص إذا كنت تميل نحو نهج إدارة المشروع الشلال حيث تريد معالجة خطوة واحدة بالكامل قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.

نظرًا لأن هذا القالب مدمج داخل ClickUp Whiteboards، يمكنك الإبداع باستخدام الأقلام والأشكال, الخرائط الذهنية والملاحظات اللاصقة لتخصيصها حسب رغبتك. إنه مرن للغاية أيضًا - قم بتعديل الألوان والأحجام ومواضع عناصر اللوحة لجعلها تبدو وتعمل بالطريقة التي تريدها. قم بتنزيل هذا القالب

7. قالب مصفوفة ميزات المنتج ClickUp

قالب مصفوفة ميزات المنتج ClickUp

هل تبحث عن طريقة لتوثيق ميزات نماذج منتجاتك المختلفة للرجوع إليها أثناء اختبارات مراقبة الجودة؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن قالب مصفوفة ميزات المنتج ClickUp لك

سواء كنت تلتقط ميزات الأجهزة أو البرامج الخاصة بطرازات منتجاتك، استخدم الحقول المخصصة لتدوين كل التفاصيل. لنفترض أن لديك سلسلة من الهواتف الذكية وتريد تتبع عمر البطارية ودقة الكاميرا وحجم التخزين وما إلى ذلك. باستخدام هذا القالب، هذه العملية سهلة مثل ملء الفراغات.

وإذا كنت تريد المزيد من الميزات المتقدمة، فلديك الحرية في تحسينها. أضف الحقول المخصصة الخاصة بك، أو أنشئ طرق عرض فريدة، أو قم بدمج الأتمتة. قم بالتخصيص بعيدًا واجعلها ملكك حقًا! قم بتنزيل هذا القالب

8. قالب تدقيق وتحسين عملية ClickUp

قالب تدقيق العمليات وتحسينها ClickUp

يشبه بناء العمليات التجارية وصيانتها نوعًا ما العناية بالحديقة. بعد الزراعة، تحتاج إلى تقليمها وتحسينها من أجل النمو. نموذج تدقيق العمليات وتحسينها من ClickUp يساعدك في ذلك - إنها مجموعة أدوات البستنة الخاصة بك للعمليات التجارية. 🧰

قم بعمل نسخة من القالب لتدقيق كل عملية تجارية. يتم حزم القالب في مجلد يحتوي على أربع قوائم منفصلة، كل منها يخدم غرضًا فريدًا:

مفهوم النموذج: ضع قائمة بمهام تدقيق الجودة وجدولتها في هذه المساحة. يمكن أن يشمل ذلك بصريًا تخطيط العمليات الحالية وتوصيل تغييرات العملية إلى أصحاب المصلحة

ضع قائمة بمهام تدقيق الجودة وجدولتها في هذه المساحة. يمكن أن يشمل ذلك بصريًا تخطيط العمليات الحالية وتوصيل تغييرات العملية إلى أصحاب المصلحة تحليل العمليات : حدد معايير تدقيق الجودة الخاصة بك وقم بتصنيفها ضمن العملية أو الموارد أو الإدارة أو المراقبة. بعد تقييم كل معيار من معايير العملية، قم بإعطائها درجة تدقيق، وقم بتسليط الضوء على أي مشاكل، واكتب طرق إصلاحها

حدد معايير تدقيق الجودة الخاصة بك وقم بتصنيفها ضمن العملية أو الموارد أو الإدارة أو المراقبة. بعد تقييم كل معيار من معايير العملية، قم بإعطائها درجة تدقيق، وقم بتسليط الضوء على أي مشاكل، واكتب طرق إصلاحها تحليل CATWOE: يرمز هذا إلى العملاء والجهات الفاعلة وعملية التحول والنظرة العالمية والمالكين والقيود البيئية. ضع في الاعتبار كيفية تأثير أهداف العمل والقيود الخارجية على العمليات حتى تتمكن من إنشاء التغييرات الأكثر فعالية

CATWOE: يرمز هذا إلى العملاء والجهات الفاعلة وعملية التحول والنظرة العالمية والمالكين والقيود البيئية. ضع في الاعتبار كيفية تأثير أهداف العمل والقيود الخارجية على العمليات حتى تتمكن من إنشاء التغييرات الأكثر فعالية إدارة التغيير: اتبع نهجًا منهجيًا لتنفيذ تغييرات العمليات وإدارة التحولات

بالنسبة للتغييرات الأصغر حجماً في الأعمال، ستحتاج على الأرجح إلى استخدام قائمتي مفهوم النموذج وتحليل العمليات فقط. فكر في إضافة القوائم الأخرى فقط إذا كانت تناسب حالة الاستخدام الخاصة بك. قالب التقرير هذا مثالي لضمان سير عمليات أعمالك بسلاسة وكفاءة. تنزيل هذا القالب

9. قالب مخطط إكسل لمراقبة الجودة من Vertex42

عبر Vertex42

يمكن أن يمثل الحفاظ على توافق العمليات مع المعايير المحددة تحديًا، خاصة في مجالات مثل الهندسة، حيث يمكن أن تؤدي أصغر الأخطاء إلى آثار كبيرة. لحسن الحظ، يسهّل قالب مخطط التحكم في Excel تتبع الاختلافات حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات التصحيحية بسرعة.

يأتي هذا القالب مزودًا بمخططات جاهزة للاستخدام لتتبع متوسط العينة ونطاقها، بالإضافة إلى متوسط العينة والانحراف المعياري. ما عليك سوى إدخال بياناتك وسيُنشئ القالب مخططات التحكم، كاملةً مع خط الوسط وحدود التحكم - بحيث يكون اكتشاف الاتجاهات والاختلافات أمرًا سهلاً للغاية. 📈

إلى جانب مخططات التحكم، يحسب القالب مقاييس مثل Cp وCp ووحدة المعالجة المركزية وCPL وCpk والنسبة المئوية للإنتاجية. هذه المقاييس مفيدة جدًا لمعرفة ما إذا كانت العملية الخاصة بك تصل إلى المستوى المطلوب أو تحتاج إلى القليل من التعديل.

على الرغم من أن القالب مصمم في المقام الأول كأداة تعليمية، إلا أنك قد تجده مفيدًا للتطبيقات الأساسية للتحكم في العمليات. تنزيل هذا القالب

عبر DMAICTools

سواء كنت تنتج أجهزة إلكترونية، أو قطع غيار سيارات، أو مستحضرات صيدلانية، يجب اختبار كل عنصر للتأكد من أنه يفي بمعايير معينة للسلامة ومراقبة الجودة.

ولكن كيف يمكنك جدولة عملية التصنيع الخاصة بك لضمان هذه الدقة والتوحيد... في كل مرة؟ استخدم قالب خطة التحكم في Excel.

تتيح لك منطقة الرأس تخزين التفاصيل التالية حول خطة التحكم لحفظ السجلات والرجوع إليها في المستقبل:

الرقم المرجعي: نسخة خطة التحكم المستخدمة

نسخة خطة التحكم المستخدمة تاريخ المراجعة: التاريخ الذي تمت فيه الموافقة على إصدار خطة التحكم

التاريخ الذي تمت فيه الموافقة على إصدار خطة التحكم رقم القطعة: الرسم الهندسي أو المكون الذي يتم إجراء الاختبار عليه

الرسم الهندسي أو المكون الذي يتم إجراء الاختبار عليه الموافقون: توقيع أصحاب المصلحة الرئيسيين للموافقة على جميع التفاصيل في خطة التحكم

جسم قالب خطة مراقبة الجودة هذا هو المكان الذي تسجل فيه نتائج الاختبار بعد تنفيذ الاختبارات اللازمة على المكون. سيتعين عليك إدخال التفاصيل الرئيسية بما في ذلك اسم العملية، وطريقة التقييم، ومتطلبات أخذ العينات، وطريقة التحكم، وخطة التفاعل. تنزيل هذا النموذج

تحقيق أهداف الجودة المتسقة دون عناء

إذا كنت ترغب في الحفاظ على جودة المنتج المتسقة ومعايير العمل العالية، فلا مفر من مراقبة الجودة. استخدم هذه النماذج المجانية لخطة مراقبة الجودة لتبسيط إدارة الجودة الخاصة بك، والحفاظ على أفضل معايير الجودة، والحفاظ على سعادة عملائك وولائهم. 🤩

بصرف النظر عن مراقبة جودة المشروع مكتبة القوالب الشاملة الخاصة ب ClickUp تجعل من السهل إدارة جميع مجالات سير العمل في شركتك بسلاسة، بغض النظر عن مجال عملك. تحقق منها - فهي متاحة مجاناً.