Trello مقابل Todoist: ما هي أداة إدارة المهام الأفضل؟

في مجال إدارة المهام بكفاءة، لدينا بطلان رائدان في هذا المجال: Todoist و Trello. وتحظى كلتا الأداتين بشعبية كبيرة لأنهما تتجاوزان مجرد وضع قائمة مهام بسيطة وتساعدانك على تحديد الأولويات والحفاظ على التركيز في إعداد أكثر تعقيدًا.

وعلى الرغم من أنهما يشتركان في الهدف المشترك المتمثل في تعزيز التنظيم والتخطيط اليومي، إلا أن كلا المنتجين يتباهيان بميزات مميزة تميزهما عن بعضهما البعض.

لذا، ما هي المنصة التي ستنتصر في هذه المواجهة بين تريلو وتودويست؟ انضم إلينا ونحن نستكشف أهم ميزاتهما ونقارن بين إيجابياتهما وسلبياتهما.

ما هو Trello؟

تخيل وجود لوحة دبابيس ديناميكية في متناول يدك حيث تنبض مهامك بالحياة. هذا هو Trello بالنسبة لك! إنها مهمة مرئية و أداة لإدارة المشاريع التي تعيد تخيل الطريقة التي تنظم بها و مراقبة سير عملك .

Trello، مثل العديد من منافسيه مليء بميزات بديهية لتعزيز تعاون الفريق وتتبع التقدم المحرز. ولكن ما يجعله متميزاً هو خيارات التخصيص والأتمتة العديدة التي يوفرها لك، مما يمنحك قوة إضافية للبقاء على رأس المهام بغض النظر عن طبيعة مشروعك.

فيما يتعلق بالوظائف الأساسية، يتم تمثيل المهام التي تنشئها على Trello على شكل ملاحظات رقمية لاصقة، تُعرف باسم البطاقات. ومن خلال السحب والإفلات السريع، يمكنك إعادة تنظيمها دون عناء، تمامًا مثل إعادة ترتيب العناصر على لوحة الدبابيس الافتراضية. 🧙🏼‍♂️

عن طريق: تريلو يلبي تطبيق إدارة المشاريع هذا احتياجات متطلبات المشروع مع مجموعة متنوعة من التخطيطات. اختر طريقة عرض اللوحة الكلاسيكية، أو اختر تقويمًا لتتبع المواعيد النهائية، أو جدولًا زمنيًا للجدولة، أو جدولًا منظمًا للبيانات - أو ربما حتى خريطة للمهام المستندة إلى الموقع!

يأتي Trello مع أكثر من 100 قالب لمختلف مهام إدارة المشاريع والمهام الإبداعية، مما يساعدك على تجنب سيناريوهات الصفحة البيضاء المرعبة.

ميزات Trello

بينما يضم Trello كنزًا دفينًا من الميزات المفيدة، دعنا نتعمق في أهم ثلاث ميزات تجعله يتألق حقًا! 💎

1. اللوحات والبطاقات والقوائم

تتمحور واجهة Trello حول اللوحات والقوائم والبطاقات. فهي تبسط تجربتك بالكامل، وتقدم لك رؤية واضحة تمامًا للمهام التي تلوح في الأفق ومن يقوم بها.

اعتبر لوحات تريلو اللوحات مرساة لكل مشروع. تقوم كل لوحة بتكديس مهام المشروع بشكل أنيق، مما يشكل مركزًا مركزيًا للعمل المخطط له والمتقدم. مع القدرة على إضافة المهام وإزالتها وترتيبها، من السهل مراقبة المهام التي يجب القيام بها. 🧐

اللوحات هي مثل لوحات من القوائم، كل منها يجسد مرحلة فريدة في رحلة المهام - من المهام التي يجب القيام بها و العمل إلى المهام المنجزة. تقدم قوائم Trello لمحة سريعة عن تطور مشروعك، مما يمكّنك من تعديل الأولويات وتحسين سير العمل بسهولة.

تمثل البطاقات وحدات المهام التفصيلية، وتحتوي على معلومات قابلة للتخصيص مثل المُكلفين وتواريخ الاستحقاق والأوصاف. يمكنك استخدامها لإضافة إرشادات سياقية للمهام أو إدراج قوائم مراجعة لسلسلة من المهام الفرعية.

عبر: تريلو

2. الأتمتة

في حين أن العديد من أدوات إدارة المشاريع الأتمتة الاحتياطية للخطط المميزة، يتيحها Trello حتى على الخطة المجانية. لا تحصل فقط على أتمتة المهام ولكن أيضًا حرية صياغة قواعد الأتمتة الخاصة بك.

مع Butler، مساعد الأتمتة المدمج في Trello الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية، ستحصل على واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء القواعد والأزرار والأوامر التي تضمن عدم إهمال المهام المتكررة.

إذا كنت تتعامل مع الأتمتة اليدوية، ما عليك سوى تعيين القواعد بلغة طبيعية، وسيتولى Trello تنفيذ الإجراء المطلوب نيابةً عنك. يمكن لبتلر أيضًا اكتشاف العمليات المتكررة والتوصية بحلول الأتمتة التي يمكن تطبيقها بنقرة واحدة

بفضل خيارات تكامل Trello مع العديد من أدوات الطرف الثالث، يمكنك أتمتة إجراءات مثل:

إرسال الرسائل في قنوات سلاك إنشاء جيرا التذاكر

إضافة تعليقات إلى التذاكر الموجودة

عبر: تريلو

3. طرق عرض متنوعة للمشروع

سواء كنت مدير مهام مرهقًا أو كنت ببساطة تتعامل مع يوم مزدحم، فإن طرق العرض السبع المختلفة في Trello توفر لك منظورًا جديدًا لسير عمل المشروع والمهام المعلقة.

على سبيل المثال، خذ على سبيل المثال طريقة العرض المثالية لوحة العرض - إنها لوحة ذات توجه بصري على غرار كانبان تقسم المشاريع الكبيرة إلى مهام بسيطة قابلة للتسليم.

استخدم طريقة عرض المخطط الزمني والتقويم لتصور كل شيء بدءًا من اللمحات العامة ربع السنوية إلى المهام اليومية. تحقق بسهولة من تواريخ الاستحقاق وجدولة المهام بناءً على توافر الفريق. 📅

تحليل المقاييس الرئيسية و تحديد الاختناقات في عرض لوحة المعلومات أو افتح عرض الجدول لتبسيط فرز المهام وتصفيتها. تُعد طريقة عرض الخريطة مثالية لتخطيط المهام المستندة إلى الموقع، وهي طريقة العرض المفضلة لـ المتخصصين في مجال العقارات و مديرو الأحداث .

تسعير Trello

مجانًا

قياسي : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم قسط : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: 17.50 دولار/شهرياً لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

ما هو Todoist؟

تودويست هو تطبيق شهير لإدارة المهام يركز على تعزيز الإنتاجية . يسمح لك بصياغة قوائم مهام منظمة بشكل جيد، لتكون بمثابة حجر الأساس لتنظيمك اليومي.

وسواء كنت تستكشف Todoist كأداة لإدارة المهام الشخصية أو كبرنامج للفريق، فلن يخيب ظنك. تتضمن ميزات التخطيط اليومي الخاصة به إنشاء المهام والمهام الفرعية، وتحديد تواريخ الاستحقاق، وتحديد الأولويات، وكلها مصممة للارتقاء بمستوى إدارة مهامك. 🌞

عبر: تودويست باستخدام Todoist، يمكنك تصنيف المهام في فئات مميزة والحصول على تذكيرات مخصصة. قم بتعيين المهام المتكررة للروتين المحدد وتتبع يومك بسرعة. على الرغم من أن هذه الأداة لا تحتوي على ميزات شاملة لإدارة المشاريع، إلا أنه لا يزال بإمكانك مشاركة قوائم المهام مع الأصدقاء أو العائلة أو الزملاء من أجل التعاون في العمل!

عزز جدولة المهام من خلال دمج Todoist في برنامج التقويم أو البريد الإلكتروني الخاص بك. ونعم، تقدم المنصة قوالب منسقة لحالات الاستخدام الشائعة مثل كتابة جداول أعمال الاجتماعات أو خطط الفصول الدراسية !

ميزات Todoist

ما الذي يميز Todoist عن منافسيه؟ دعنا نكشف عن ميزاته البارزة! 🕵️

1. تتبع الإنتاجية

هل تساءلت يومًا عن مدى إنتاجيتك مؤخرًا؟ Todoist لديه الإجابة! فقط ضبط أهداف الإنتاجية ودع التطبيق يتتبع اتجاهات أدائك على أساس يومي أو أسبوعي.

مع ميزة أهداف تودويست، يصبح العمل ممتعًا وممتعًا. حدد أهدافًا واكسب نقاط كارما كلما حققتها، وشاهد مستوى الكارما الخاص بك ينمو بمرور الوقت. فهي تمنحك دفعة قوية لصحتك العقلية لتبقى متحمسًا، خاصةً أثناء المشاريع الصعبة!

عبر تودويست قم بجولة في مسار الإنتاجية من خلال عرض سجل نشاطك. تحقق من كفاءتك أو أداء فريقك من خلال تصفية البيانات حسب المشروع أو الشخص.

يتجاوز Todoist عرض المهام المكتملة - فهو يعرض أيضًا الإنجازات، مما يساعدك على تتبع التقدم المحرز والحفاظ على معنوياتك مرتفعة في الأيام المزدحمة! 🏆

2. القوالب

قد يستغرق إنشاء القوالب من الصفر وقتًا طويلاً. لحسن الحظ، يتفهم Todoist هذه المعاناة ويقدم الحل الأمثل: قوالب إدارة المهام مع المهام القابلة للتخصيص المحملة مسبقًا.

مع أكثر من 50 قالبًا تشمل فئات مثل الإدارة والتسويق و تطوير البرمجيات ، Todoist قد غطت جميع الأقسام. قم بالتمرير عبر الأقسام المنظمة بدقة أو استخدم شريط البحث للعثور على القالب المثالي باستخدام الكلمات الرئيسية.

هل تبحث عن تتبع المهام الشخصية؟ نظّم أهدافك اليومية باستخدام قوالب لإدارة الشؤون المالية أو ترتيب منزلك أو تحدي نفسك للالتزام بالعادات الصحية. نحن نحب قوالب نمط الحياة في قسم أهداف 2023، لأنها تحول القرارات الغامضة إلى خطط قابلة للتنفيذ! ✨

3. لوحات كانبان

على الرغم من كونه برنامجًا لإدارة المهام في المقام الأول، إلا أن Todoist يقدم لوحات كانبان متعددة الاستخدامات من أجل إدارة المشاريع الرشيقة . أطلق العنان لهذه الميزة عن طريق تحديد الخيار عرض كلوحة وشاهد قائمة المهام العادية تتحول إلى نظرة عامة على خط سير المشروع. 🏞️

على غرار لوحات Trello، تقوم لوحات Todoist Kanban بتجميع المهام كبطاقات وفقًا لحالتها. ويمكنك تخصيص أعمدة الحالة لتتماشى مع سير عملك وتحديثها من خلال إجراء السحب والإفلات. وعندما يستدعي التعاون، تتيح لك القائمة المنسدلة القائمة المنسدلة للمكلف التعاون مع زملائك في الفريق بكفاءة.

عبر: تودويست

تسعير Todoist

مبتدئ : مجانًا

: مجانًا محترف : 4 دولارات شهريًا

: 4 دولارات شهريًا مساحة عمل المبتدئين : مجاناً

: مجاناً مساحة عمل الشركات: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

Trello مقابل Todoist: مقارنة الميزات

كلا من Trello و Todoist كلاهما رقمي قادر على أدوات إنتاجية تم إنشاؤها لمساعدة الأفراد والفرق. تشترك هذه الأدوات في ميزات مشتركة، مثل لوحات كانبان والقوالب، لكن تركيزها الأساسي قد يكون مختلفًا. يتجه Trello بشكل أكبر نحو إدارة المشاريع المرئية، بينما يعمل Todoist كمدير مهام متطور.

دعنا نلقي نظرة فاحصة على أهم ميزات الإنتاجية لتحديد الأداة التي قد يكون لها ميزة. 🏅

1. ميزات التعاون

في حين أن كلتا الأداتين تقدمان مجموعة جيدة من ميزات التعاون، إلا أنه يجب عليك مراعاة احتياجاتك لاختيار الخيار المناسب.

على سبيل المثال، يتفوق Trello في التعاون المرئي، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمشاريع الفريق الضخمة. تتيح لك طرق عرضه المتعددة (المتاحة للمستخدمين الذين يدفعون فقط) مراقبة المهام وحالاتها وأعضاء الفريق المعينين. يتيح التواصل من خلال التعليقات والمناقشات والملفات المشتركة. يبدو الإعداد بأكمله شبيهاً جداً بالعمل. 🧑‍💼

يتم تقديم ميزات التعاون في Todoist بتنسيق خالٍ من الرتوش. على الرغم من أنه لا يحتوي على العديد من طرق العرض مثل Trello، إلا أنك تستمتع بميزات مثل المشاريع المشتركة وإمكانية الوصول بناءً على تصنيفات أعضاء الفريق، مما يجعل من السهل التحكم في تدفق المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على خيارات تعاون منتظمة مثل إضافة التعليقات أو تسميات الأولوية.

يمكن أن يكون Trello أداة حيوية للفرق الكبيرة، ولكن الشركات الأصغر حجمًا أو العاملين المستقلين قد تميل إلى Todoist، خاصةً أنه أقل تكلفة.

2. تتبع المهام

يقدم Trello تجربة مرئية للغاية لتتبع المهام من خلال لوحاته وقوائمه وبطاقاته. يمكنك تبديل المهام بسهولة بين القوائم، واستخدام التسميات المرمزة بالألوان، وتعيين تواريخ الاستحقاق بإشعارات سهلة الاستخدام. تدعم بطاقات Trello قوائم المراجعة، وتتيح لك ميزة الأتمتة بدون رموز في النظام الأساسي أتمتة المهام بكفاءة.

من ناحية أخرى، يتميز Todoist بتتبع المهام حسب السياق، مما يسمح للمستخدمين بتضمين تفاصيل مثل أسماء المهام والتسميات والأوصاف. وتعمل ميزة إدخال اللغة الطبيعية على تبسيط تحديد تواريخ الاستحقاق والأولويات. بالإضافة إلى أنه يقوم بأتمتة المهام المتكررة بترددات قابلة للتعديل، مما يقلل من عبء الإدارة اليدوية.

في حين أن المقارنة تبدو متعادلة، إلا أن Trello قد يتوج هنا لأنه، على عكس Todoist، لا يقفل ميزة التذكيرات خلف جدار حماية. 👑

3. التكامل

يفتح Trello عالمًا من الاحتمالات مع أكثر من 200 تكامل أو Power-Ups مع خيارات تتراوح بين مؤقتات بومودورو إلى أدوات العمل الشائعة مثل Slack و Jira و Miro و Google Drive و Zapier.

في حين أن Todoist يقدم مجموعة أضيق من أكثر من 60 تكامل، فإنك تحصل على مجموعة غنية من الخيارات للإنتاجية والتواصل مثل تقويم Google وDropbox وPomoDone وجميع المتصفحات الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ربطه مع Zapier للحصول على خيارات الأتمتة.

يبرز Trello كبطل بلا منازع إذا نظرت إلى عدد الخيارات المدعومة، على الرغم من أن كلا المنتجين يقدمان تكاملات مخصصة قائمة على واجهة برمجة التطبيقات.

Trello مقابل Todoist على Reddit

يجب أن يكون لخبراء إدارة المهام على موقع Reddit رأي في المواجهة بين Todoist وTrickllo! الرأي العام هو أن المستخدمين الذين يقدرون النهج البسيط يفضلون عادةً Todoist، لكن Trello يبدو أكثر ملاءمة لأولئك الذين يبحثون عن عمليات التكامل.

أوضح أحد المستخدمين سبب تفضل تودويست نظرًا لواجهته:

_استقريت على Todoist لأن تفاعلاته الصغيرة أكثر انسيابية ومناسبة للاستخدام الأسرع، وتصميمه المرئي أنظف كثيرًا ويقوم بعمل أفضل بشكل عام في إظهار المعلومات ذات الصلة

إليك ما يلي مؤيد Trello كان عليه أن يقول

تريلو أداة أكثر قوة بكثير ومتكاملة بشكل جيد مع أشياء أخرى مثل دروب بوكس والبريد و zapier وبرامج أخرى.

لكن بعض المستخدمين لا يجدونها ملائمة جدًا للتنظيم :

_كانت مشكلتي الرئيسية مع Trello هي العمق المحدود لتنظيمه. فبمجرد أن بدأت في الحصول على الكثير من المهام، كانت خياراتي الوحيدة هي إما أن يكون لدي عدد سخيف من العلامات أو تقسيم الأشياء إلى مشاريع متعددة، الأمر الذي جعل الأمور أسوأ

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لبرنامج Trello مقابل Todoist

إدارة المهام والمشاريع، والتعاون بكفاءة مع فريقك باستخدام ClickUp

يتلخص الاختيار بين Todoist وTrickUp في حل وسط. بينما يوفر Trello المزيد من عمليات التكامل والعروض، فإن Todoist يركز على البساطة والتفصيل تتبع الأهداف .

ما الحل لهذه المعضلة؟ انقر فوق -برنامج إدارة المهام والمشاريع الشامل الذي كنت تبحث عنه! سواءً كنت منغمسًا في مشاريع كبيرة الحجم، أو تتعاون مع فرق عمل أصغر، أو تتوق إلى قائمة مهام مبسطة لمراقبة روتينك اليومي، فإن ClickUp يحقق لك ذلك! 💃

إنه يتميز بمجموعة رائعة من الميزات للتخطيط الفعال والتنظيم وتفويض المهام والأتمتة والتتبع الدقيق للمهام - وكلها تؤكدها التعاون في الوقت الفعلي ومساعدة الذكاء الاصطناعي

ولكن لا تثق بكلامنا فقط! دعونا نتعمق في بعض الميزات المفضلة لدى المستخدمين التي تجعل من ClickUp أفضل بديل ل Todoist و Trello.

1. كن محترفًا في التنظيم مع مهام ClickUp Tasks

تعيين المهام لتكرار المهام حسب الوقت أو الحدث في ClickUp

انطلق في رحلتك الإنتاجية مع إدارة المهام الفريدة من نوعها مثل احتياجاتك - صمم سير عملك بسلاسة مع مهام ClickUp Tasks ، مثالي لكل من التعاون وإدارة المهام الشخصية. يمكنك توقع أفضل الميزات مثل:

إعداد مرن وتتبع مرن للأهداف

معالم للبقاء متحفزًا بالإنجازات

أتمتة المهام المتكررة

خيارات الترميز اللوني والتسمية

قائمة المهام و قوالب حظر الوقت لا تفوت أي شيء من خلال إنشاء قوائم مراجعة خاصة بالمهام لمراقبة كل شيء، بدءًا من مهام سير العمل المعقدة إلى قوائم المهام المباشرة. هل أنت غارق في عناصر التسليم؟ قسّم المشاريع المعقدة إلى مهام فرعية صغيرة الحجم! قم بتحرير مهام متعددة في وقت واحد باستخدام شريط أدوات العمل الجماعي .

استخدم الحقول المخصصة لتواريخ الاستحقاق والمكلفين والأولويات لعدم ترك أي تفاصيل. ابقَ على اطلاع دائم بالحالات المخصصة للحصول على تحديثات مخصصة لسير عملك. ماذا عن تحديد الأولويات؟ حسنًا، هذا مغطى بخمسة مستويات استعجال وقابلة للتخصيص علامات ClickUp . تذكيرات ClickUp تبقيك على المسار الصحيح من خلال الإشعارات عبر البريد الإلكتروني أو سطح المكتب أو الهاتف المحمول. ويمكنك تعيين تذكيرات أساسية أو تخصيصها باستخدام الصور أو المذكرات الصوتية أو مواقع الخرائط. يمكنك مزامنة الإشعارات عبر الأنظمة الأساسية من خلال التكامل مع أدوات مثل تقويمات Google و Outlook و Zoom و Alexa و Microsoft Teams.🔔

يعتمد القادة المشغولون ومخططو الفريق على 35+ ClickApps لتخصيص مهام سير العمل بدون تعليمات برمجية. سواء كانوا يريدون تعيين مهام أو إرسال رسائل بريد إلكتروني, أتمتة ClickUp تدخل لإبعاد الأعمال المزدحمة. يمكنك الاختيار من بين أكثر من 100 خيار مُعد مسبقًا أو إنشاء قواعد الأتمتة الخاصة بك.

2. استمتع بإدارة بأسلوب جداول البيانات مع عرض جدول ClickUp Table

قم بسحب المهام وإفلاتها على جدول ClickUp عرض جدول ClickUp لتنظيم بسيط

قم بزيادة إنتاجيتك باستخدام عرض جدول ClickUp -كل ما يتعلق بجداول البيانات البديهية وقواعد البيانات المرئية الديناميكية للتعامل مع قوائم المهام التفصيلية والميزانيات وقوائم الجرد وبيانات العملاء. 💥

إنشاء الحقول المخصصة لتسجيل أي معلومات تريدها، بدءًا من تقدم المهام إلى الأولويات وتقييمات المنتجات، لتقليل التبديل بين السياقات. نظّم عملك من خلال إقامة روابط بين المهام والمستندات والتبعيات. قم بتحرير المهام بشكل مجمّع أو تصدير بيانات الجدول أو إنشاء روابط جدول قابلة للمشاركة العامة للتعاون مع المتعاونين الخارجيين.

إدارة مهام الفريق أو العمل الشخصي مثل المحترفين مع العديد من خيارات التصفية والتجميع. قم بتعديل طريقة العرض الخاصة بك عن طريق إخفاء الأعمدة أو تثبيتها لتتبّع مبسّط. ولتحقيق المرونة المطلقة، يمكنك الاستفادة من أعمدة السحب والإفلات لإنشاء طريقة العرض المثالية.

3. حافظ على تركيزك مع لوحات كانبان ClickUp Kanban

إنشاء المهام وإدارتها على طريقة عرض لوحة ClickUp Board

عروض ClickUp أكثر من 15 عرض مشروع بما في ذلك لوحات كانبان المجانية لمساعدتك في إدارة المهام بشكل مرئي.

مع لوحات كانبان ClickUp Kanban ، يمكنك تحويل القوائم الأساسية إلى بطاقات مهام وترتيبها حسب الحالة أو تاريخ الاستحقاق أو أي معيار تريده. التنقل في هذه اللوحات سهل للغاية، وذلك بفضل واجهة السحب والإفلات البديهية لضبط الأولويات والحالات. قم بتخصيص اللوحة الخاصة بك لأي سير عمل، سواء كان ذلك في سباق سريع أو إطلاق منتج أو تسليم متعدد المراحل.

هل لديك لوحات متعددة للتعامل معها؟ إن عرض كل شيء نظرة عامة مركزية لجميع لوحات كانبان الخاصة بك. يمكنك أيضًا تصفية اللوحات حسب المكلفين لمعرفة من يعمل على ماذا. تحدث عن مراقبة مشاريعك كالصقر! 🦅

يدعم ClickUp تعاون الفريق بسلاسة عبر اللوحات. فقط قم بدعوة فريقك وابدأ التعاون من خلال ClickUp Whiteboards ومواضيع التعليقات والإشارات و التدقيق .

مكافأة: Todoist ضد Notion !

انقر فوق: معالج إدارة مهامك الشخصية

اختيار لائق أداة إدارة المهام لا ينبغي أن تشعر بالرغبة في الاكتفاء بأفضل شيء آخر. لقد غيّر مديرو المهام الكل في واحد مثل ClickUp اللعبة حقًا من خلال تبسيط استخدام أفضل الميزات في المجال من خلال تصميم نظيف وبديهي.

مع أكثر من 1,000 عملية تكامل، و مساعد الذكاء الاصطناعي وكنز دفين من القوالب، يجعل ClickUp الإنتاجية تدور حول تحقيق أقصى قدر من النتائج بأقل جهد ممكن. سجّل في خطة ClickUp المجانية القوية وابدأ في استكشاف إمكانياتها!