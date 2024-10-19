أفضل 10 بدائل Webflow لإنشاء مواقع ويب ممتازة

منذ وقت ليس ببعيد، إذا أردت إنشاء موقع إلكتروني ولم تكن لديك أي فكرة عن كيفية البرمجة، حسناً، دعنا نقول أنك واجهت مشكلة! 😅

كان إنشاء موقع إلكتروني في السابق عملية معقدة تتطلب فهماً عميقاً لـ HTML و CSS و JavaScript. ولكن تقدم سريعًا إلى اليوم، وتغير المشهد بشكل جذري. لقد أضفت أدوات إنشاء المواقع الإلكترونية الحديثة التي لا تعتمد على التعليمات البرمجية مثل Webflow الطابع الديمقراطي على إنشاء المواقع الإلكترونية، مما جعلها في متناول غير التقنيين من أصحاب الرؤى الرقمية.

ومع ذلك، حتى مع ميزاته القوية وقدراته التصميمية، فإن Webflow ليس مناسبًا تمامًا للجميع. في هذه المقالة، نتعمق في هذه المقالة في أكثر 10 بدائل وظيفية لبدائل Webflow المتاحة اليوم، ونستكشف قدراتها وقيودها وأسعارها.

ولكن هذا ليس كل شيء! ترقبوا معنا حتى النهاية، حيث سنعرض أداة مفيدة يمكن أن تجلب النظام إلى عملية بناء المواقع الإلكترونية التي غالبًا ما تكون فوضوية! 💗

ما هو Webflow؟

تم تصميم Webflow بشكل أساسي على شكل نظام إدارة المحتوى (CMS) وهو ما يميزه عن برامج إنشاء مواقع الويب بالسحب والإفلات.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن Webflow يحتل موقعاً وسطاً فريداً من نوعه. فهو يجمع بين إمكانات التخصيص العميقة الموجودة عادةً في منصات أنظمة إدارة المحتوى التقليدية مثل WordPress مع بعض الميزات سهلة الاستخدام النموذجية لمنشئي مواقع الويب الحديثة التي لا تحتوي على رموز.

عبر ويب فلو يوفر هذا المزيج مستوى من التحكم قد يكون مثاليًا للمستخدمين والمطورين ذوي الخبرة ولكنه مربك للمبتدئين. 👀

يتألق Webflow في تصميم و تحسين محركات البحث (SEO) مما يجعلها خيارًا جذابًا للمسوقين الرقميين. ولكن عندما يتعلق الأمر بالتجارة الإلكترونية، فإن المنصة قد لا تقدم حلاً قابلاً للتطوير وهو أحد القيود الرئيسية لمنشئي المواقع الإلكترونية.

كيفية اختيار أفضل بديل Webflow

يمكن أن تساعدك هذه الإرشادات في العثور على بديل Webflow الذي لا يلبي متطلبات بناء موقع الويب الخاص بك فحسب، بل ربما يتجاوزها:

سهولة الاستخدام: يجب أن تكون المنصة سهلة الاستخدام لشخص في مستوى مهارتك مرونة التصميم والتخصيص: ابحث عن التنوع في خيارات التصميم والتخصيص. قد تحتاج إلى قوالب لتنسيقات مثل الأعمال والمحفظة والمدونة الاستجابة للأجهزة المحمولة: نظرًا لتزايد عدد مستخدمي الأجهزة المحمولة باليد، فأنت بحاجة إلى أداة إنشاء مواقع إلكترونية تتكيف مع مختلف أحجام الشاشات ميزات تحسين محركات البحث: يمكن أن تساعد قدرات تحسين محركات البحث المدمجة في تحسين ترتيب موقعك الإلكتروني في محركات البحث، مما يؤدي إلى زيادة عدد الزيارات العضوية ميزات التجارة الإلكترونية: إذا كنت تدير متجراً إلكترونياً، ستحتاج أيضاً إلى النظر في إدارة المخزون، ووظيفة الطلب التي تركز على المستخدم، وإعداد خيارات الشحن تحليلات مدمجة: التحليلات في الوقت الحقيقي يمكن أن توفر رؤى لا تقدر بثمن حول سلوك المستخدم، مما يساعدك على إجراء تعديلات على الموقع الإلكتروني تعتمد على البيانات (أي الاتصال بتحليلات جوجل) قابلية التوسع: قد ترغب الشركات المتنامية في استكشاف الدعم المتاح لزيادة تخزين الموقع الإلكتروني أو النطاق الترددي

أنشئ موقع الويب الذي تحلم به: أفضل 10 بدائل لـ Webflow في 2024

بغض النظر عن نوع موقع الويب الذي تهدف إلى إنشائه، كن مطمئنًا هناك أداة إنشاء مواقع ويب مثالية لك.

إطلاق متجر على الإنترنت؟ A مدونة تحظى بملايين الزيارات ? أو تحتاج إلى الاحتفاظ بعلامتك التجارية بدليل أنماط؟ قد يكون لدينا الاختيار المناسب لك - تحقق من أفضل 10 منصات لجعل حلم موقع الويب الخاص بك حقيقة واقعة! 🌝

1. ووردبريس

عبر ووردبريس إذا كنت تبحث عن نظام لإدارة المحتوى لضبط أدق تفاصيل موقعك الإلكتروني المستضاف ذاتيًا، فلا تبحث عن ووردبريس. فمع الوصول الكامل إلى شفرته، يمكنك تخصيص إعدادات التصميم وإضافات تحسين محركات البحث لتلبية أهدافك المحددة. 🛠️

تدعم المنصة أنواعاً مختلفة من المحتوى، بما في ذلك المنشورات الطويلة والمقابلات. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر لديك خيار إضافة وظيفة البحث الصوتي لتحسين تجربة الموقع الإلكتروني لمستخدمي الجوّال.

أفضل ما في WordPress هو أن نسخته الأساسية مجانياً تماماً! وباعتباره منصة مفتوحة المصدر، فهو يدعو الجميع للمساهمة بالقوالب والإضافات - بعض المبدعين يقدمونها مجاناً، بينما يتقاضى آخرون رسوماً على منتجاتهم. لاحظ أنه سيظل عليك أن تدفع مقابل خدمة الاستضافة إذا اخترت باقة WordPress المجانية.

ووردبريس أفضل الميزات

منصة مفتوحة المصدر عبر أداة إنشاء مواقع الويب الشهيرة

تحكم كامل في كود الموقع الإلكتروني

أكثر من 59,000 إضافة و11,000 سمة

مرونة في دمج خدمات الجهات الخارجية

قيود ووردبريس

قد تظهر مشاكل عدم التوافق مع التحديثات

مقارنة بأدوات إنشاء المواقع الأخرى. لا يوجد دعم مخصص للعملاء نظرًا لأنها تدار بشكل تطوعي

تسعير #### ووردبريس

مجاني

شخصي: 4 دولارات/شهرًا

4 دولارات/شهرًا قسط: 8 دولارات شهرياً

8 دولارات شهرياً الشركات: 25 دولارًا شهريًا

25 دولارًا شهريًا التجارة 45 دولاراً شهرياً

45 دولاراً شهرياً المؤسسات: يبدأ من 25,000 دولار في السنة

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

ووردبريس التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 8,500 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 8,500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 14,500 تقييم)

2. شوبيفاي

عبر: شوبيفاي Shopify هو متجر شامل لبناء مواقع التجارة الإلكترونية، يخدم طيفًا واسعًا من البائعين - من المبتدئين إلى رواد الأعمال المتمرسين. يمكنك شراء اسم نطاق من خلال Shopify أو ربط اسم نطاق موجود. الاستضافة مشمولة في الخدمة.

مع مساحة تخزين ونطاق ترددي وقوائم منتجات غير محدودة، Shopify هو حل قابل للتطوير بدرجة كبيرة للشركات المتنامية. إنه حل مثالي أداة تصميم الويب بفضل واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام. استفد من قوالب Shopify المعدة مسبقًا وتوليد النصوص المدعوم بالذكاء الاصطناعي لإعداد متجر إلكتروني يعمل بشكل كامل في غضون ساعات! 🛒

Shopify أفضل الميزات

السحب والإفلات منشئ مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي أكثر من 100 سمة مجانية ومميزة

معالجة الدفع المدمجة

إدارة المخزون

نطاق ترددي غير محدود، مما يجعله متميزًا في قائمة بدائل Webflow

قيود Shopify

يمكن أن يكون مكلفًا للشركات الصغيرة بسبب تكاليف المكونات الإضافية المتراكمة أو تطبيقات الويب

خيارات إعلانية محدودة حيث لا يمكنك إنشاء العديد من متغيرات المنتج

Shopify التسعير

مبتدئ : 5 دولارات شهريًا

: 5 دولارات شهريًا أساسي : 24 دولارًا شهريًا

: 24 دولارًا شهريًا Shopify : 69 دولارًا في الشهر

: 69 دولارًا في الشهر البيع بالتجزئة : 79 دولاراً في الشهر

: 79 دولاراً في الشهر متقدم: 299 دولاراً في الشهر

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

Shopify التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

3. ويكس

عبر: ويكس مع ثلاثة محرري مواقع ويب متميزين يلبون متطلبات التعقيد المختلفة، Wix يضمن أن أي شخص يمكنه إنشاء موقع ويب، بغض النظر عن خبرته التقنية. أضف إلى ذلك مجموعته التي تضم أكثر من 800 قالب تصميم - مع خيارات متوافقة مع الجوّال! 📱

في حين أن Wix يقدم بعض وظائف التجارة الإلكترونية، مثل المدفوعات عبر الإنترنت وإدارة المخزون، إلا أنه أكثر ملاءمة لإنشاء مواقع الويب والمدونات الشخصية أو التجارية.

يحتوي Wix SEO Wiz على أدوات مثل العلامات الوصفية والعلامات الأساسية والفهرسة الفورية من Google، مما يساعدك على جعل موقعك الإلكتروني متوافقًا مع محرك البحث!

أفضل ميزات Wix

ثلاثة برامج تحرير بسيطة لإنشاء المواقع الإلكترونية

أكثر من 800 قالب تصميم لإنشاء مواقع الويب بشكل أسرع

أدوات متقدمة لتحسين محركات البحث

أكثر من 500 تطبيق متكامل (تحليلات، أدوات تسويق متقدمة، إلخ)

تطبيق جوال لإدارة موقعك الإلكتروني أثناء التنقل

قيود Wix

تخصيصات محدودة للمطورين المتقدمين

يمكن أن يكون التنقل أفضل

تسعير #### Wix

الخفيفة: 16 دولارًا في الشهر

16 دولارًا في الشهر الأساسية: 27 دولارًا في الشهر

27 دولارًا في الشهر الشركات: 32 دولارًا في الشهر

32 دولارًا في الشهر النخبة التجارية: 159 دولارًا في الشهر

159 دولارًا في الشهر المؤسسات: متوفرة عند الاتصال بنا

تقييمات ومراجعات Wix

G2 : 4.2/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

تحقق من هذه بدائل Wix !

4. سكوير سبيس

عبر سكوير سبيس سواء كنت تتطلع إلى إنشاء محفظة مذهلة بصريًا عبر الإنترنت، أو نشر ملف دليل الأسلوب للمساعدة إدارة أصول علامتك التجارية أو إطلاق موقع ويب للبيع بالتجزئة، فإن Squarespace يدعمك. يعد Squarespace أحد أفضل بدائل Webflow بسبب محرر السحب والإفلات البديهي ، والذي يسمح بالتخصيص لحالات الاستخدام مثل الترويج وحجز المواعيد والدفع عند إنشاء مواقع الويب.

إحدى الميزات البارزة في المنصة هي تحسينها على الأجهزة المحمولة. قوالب Squarespace مصممة لتبدو وتعمل بشكل جيد عبر جميع الأجهزة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على دعم لصفحات الجوال المُسرَّعة (AMP)، وهي تقنية تنتج نسخاً خفيفة الوزن من صفحات الويب لتسريع وقت التحميل على الأجهزة المحمولة. ⚡

أفضل ميزات Squarespace

قوالب تصميم مُحسَّنة للجوال

ميزات التجارة الإلكترونية المتكاملة

دعم AMP

أدوات مدمجة لتحسين محركات البحث (لا حاجة لكتابة كود أو تحرير ترميز)

قيود Squarespace

ليس مناسبًا تمامًا لإنشاء مواقع ويب موسعة

تكاملات قليلة مع جهات خارجية

تسعير Squarespace

شخصي : 16 دولارًا شهريًا

: 16 دولارًا شهريًا شركة : 23 دولارًا في الشهر

: 23 دولارًا في الشهر التجارة (أساسي) : 27 دولاراً في الشهر

: 27 دولاراً في الشهر التجارة (متقدم) : 49$/شهرًا

: 49$/شهرًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Squarespace

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

5. SITE123

عبر الموقع123 SITE123 هو بوابة مثالية لأولئك الذين يغامرون في عالم إنشاء المواقع الإلكترونية لأول مرة. توفر واجهته المبسطة 16 قالباً قابلاً للتخصيص لحالات الاستخدام مثل الأعمال و المدونة و الصحة والعافية. يمكنك إنشاء موقعك الإلكتروني وتشغيله في ثلاث خطوات:

اختر نوع موقعك الإلكتروني قم بتحميل أو تنظيم المحتوى الخاص بك باستخدام محرر السحب والإفلات النشر

يتيح لك SITE123 إنشاء نطاق فرعي مخصص مجاناً أو ربط نطاقك مقابل سعر.

يقدم SITE123 مجموعة من خيارات التجارة الإلكترونية، ولكن حلول الدفع المتقدمة مثل PayPal وStripe لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال اشتراك بريميوم.

أفضل مزايا SITE123

16 قالباً قابلاً للتخصيص لمختلف المجالات

مرونة في بناء مواقع التجارة الإلكترونية مع تخصيص الفئات والمنتجات

نطاق فرعي مؤقت مجاني

يدعم هياكل مواقع الويب ذات الصفحة الواحدة

قيود SITE123

حد أحرف الرمز المخصص المقيد وعدد الصفحات المحدود

لا يوجد دعم عبر الهاتف

أسعار SITE123

مجاني

قسط: 12.80 دولارًا أمريكيًا في الشهر

SITE123 التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 250 تقييم)

6. ويبيلي

عبر: ويبي يوفر Weebly (المملوكة الآن لشركة Square, Inc.) ميزات أساسية لبناء المواقع الإلكترونية دون الحاجة إلى الترميز. من خلال محرر السحب والإفلات البسيط، يمكنك تصميم موقع ويب أو متجر إلكتروني في لمح البصر أو التبديل إلى محرر HTML/CSS لتحكم أكبر في شكل موقعك ومظهره. 🎨

تقدم المنصة أكثر من 40 سمة للمواقع الإلكترونية العادية و15 سمة للمتاجر الإلكترونية - جميعها تستجيب للهواتف المحمولة. كما تمكنك من إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى قائمة المشتركين لديك.

على جبهة تحسين محركات البحث، يسمح Weebly بدمج العلامات الوصفية والعلامات البديلة والأوصاف الخاصة بالصفحة، من بين عناصر أخرى، لمساعدة موقعك على ترتيب أعلى في نتائج البحث.

أفضل ميزات Weebly

يدعم كلاً من السحب والإفلات وتحرير HTML / CSS

موقع ويب متجاوب مع الجوال وقوالب المتجر الإلكتروني

أدوات مدمجة للتسويق عبر البريد الإلكتروني وأدوات تحسين محركات البحث

مدعوم من Square لمعالجة الدفع الآمن

قيود Weebly

خيارات تخصيص التعليمات البرمجية المحدودة

يشعر بعض المستخدمين بإهمال جوانب التطوير بعد الاستحواذ على سكوير

تسعير Weebly

مجاني

شخصي : 10 دولارات شهريًا

: 10 دولارات شهريًا احترافي : 12 دولارًا شهريًا

: 12 دولارًا شهريًا أداء: 26 دولارًا/شهريًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Weebly

G2 : 4.1/5 (أكثر من 450 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 450 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

7. مركز HubSpot CMS HubSpot

عبر: هبسبوت يعمل CMS HubSpot من HubSpot على تبسيط عملية إنشاء المحتوى تتألق بشكل مشرق عندما يتعلق الأمر بالميزات التي تركز على التسويق. على سبيل المثال، يتيح لك الإشراف على حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي وجدولة المنشورات لتحسين الوصول إلى المجموعة المستهدفة، كل ذلك من لوحة تحكم واحدة.

يساعد HubSpot في مراقبة الوقت الفعلي مؤشرات الأداء الرئيسية مثل عدد الزيارات على الويب ومشاركة العملاء ومستويات رضاهم. تتيح لك إمكانيات اختبار A / B إمكانية ضبط موقعك الإلكترونيّ على الويب بما يتناسب مع تعزيز معدلات التحويل . نقطة بيع أخرى هي إنشاء مدونة مبسطة مع Hubspot مجانًا أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي ، والتي تعتمد في الغالب على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي OpenAI.

أفضل ميزات Hub00 HubSpot CMS Hub

ميزات تركز على التسويق مثل اختبار A/B وحملات البريد الإلكتروني

إدارة الوسائط الاجتماعية من لوحة تحكم مركزية

تحليلات مدمجة

مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي

طبقة المقابس الآمنة المدمجة لتعزيز أمان الموقع الإلكتروني

قيود HubSpot CMS HubSpot CMS Hub

يمكن استخدام نظام التحكم في الإصدار

قد يكون من الصعب استخدام ميزة إعداد التقارير

تسعير HubSpot CMS HubSpot CMS HubSpot

مجاني

مبتدئ : 23 دولارًا شهريًا

: 23 دولارًا شهريًا احترافي : 360 دولارًا شهريًا

: 360 دولارًا شهريًا مؤسسة: 1,200 دولار/شهرياً

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تصنيفات ومراجعات HubSpot CMS HubSpot CMS Hub

G2 : 4.5/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (70+ تقييم)

8. هوستنجر

عبر هوستنجر كانت Hostinger في الأصل خدمة استضافة مواقع، لكنها وسّعت نطاقها مؤخرًا من خلال طرح خطة متكاملة منشئ مواقع الويب واستضافة المواقع. تقدم المنصة أكثر من 140 قالباً أنيقاً وقابلاً للتخصيص باستخدام محرر السحب والإفلات السهل.

وتستهدف المنصة المبتدئين، حيث تضع أداة إنشاء المواقع الإلكترونية التي تستهدف المبتدئين، الأساس لموقعك، مما يجعل عملك أسهل. بالإضافة إلى بناء الموقع الإلكتروني، توسع المنصة خدماتها لتشمل إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي يقدم ميزات مثل إنشاء الشعارات وإمكانيات كتابة المحتوى.

بالنسبة للتجارة الإلكترونية، يستوعب Hostinger الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال دعم بيع ما يصل إلى 500 منتج.

Hostinger أفضل الميزات

أكثر من 140 نموذجًا مصممًا مسبقًا

أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لبناء المواقع الإلكترونية وإنشاء المحتوى

دعم التجارة الإلكترونية

نطاق مجاني للسنة الأولى

قيود Hostinger

قد تكون الاستجابة من دعم الدردشة بطيئة

لا يوجد خيار تحميل الملفات لعملاء المستخدم

تسعير #### Hostinger

القسط : 2.99 دولار شهريًا (6.99 دولار شهريًا عند التجديد)

: 2.99 دولار شهريًا (6.99 دولار شهريًا عند التجديد) الأعمال : 3.99$/شهرًا (8.99$/شهرًا عند التجديد)

: 3.99$/شهرًا (8.99$/شهرًا عند التجديد) بدء التشغيل السحابي: 8.99$/شهرًا (19.99$/شهرًا عند التجديد)

Hostinger التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

9. سوفتر

عبر: سوفتر سوفتر هو كل شيء عن إنشاء تطبيقات برمجية باستخدام قوالب مسبقة الصنع-لا يوجد ترميز في الصورة. قم بتجميع تطبيقك في بضع دقائق فقط باستخدام واجهة السحب والإفلات والقوالب المعدة مسبقًا مثل القوائم والمخططات والنماذج. 📊

يتيح لك Softr ربط تطبيقك بقواعد البيانات ومصادر البيانات الموجودة، مثل Airtables أو جداول بيانات جوجل لمزامنة البيانات تلقائيًا. يمكن لأعضاء فريقك عرض التطبيق أو تعديله أو التفاعل معه، مما يجعله حلاً مثالياً لإنشاء شبكة داخلية خاصة للفريق الخاصة بك نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو بوابة عملاء مخصصة

سوفتر أفضل الميزات

واجهة السحب والإفلات مع كتل مبنية مسبقًا

تكامل سلس لقاعدة البيانات ومصدر البيانات

أتمتة سير العمل من خلال Zapier أو Make

أذونات المستخدم ومستويات الوصول القابلة للتخصيص

قيود برنامج Softr

قوالب محدودة للوحة التحكم

يمكن تحسين استجابة الهاتف المحمول

تسعير #### سوفتر

مجاني

أساسي : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا احترافي : 139 دولارًا في الشهر

: 139 دولارًا في الشهر الأعمال : 269 دولاراً في الشهر

: 269 دولاراً في الشهر المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات سوفتر

G2 : 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

10. كارتل كبير

عبر كارتل كبير يُعرف Big Cartel بسهولة استخدامه وتركيزه على البساطة، وهو حل للتجارة الإلكترونية مصمم خصيصًا لمجتمع المبدعين. يمكنك الاختيار من بين 16 سمة مجانية مستجيبة للهواتف المحمولة ثم ملء الصفحات المخصصة بالبيانات الخاصة بالأعمال التجارية. 🛍️

على الرغم من أن Big Cartel ليس محملاً بميزات متقدمة، إلا أنه يمكنك البدء بسهولة بخيارات مثل:

Stripe أو PayPal لمعالجة الدفع وظائف الشحن الأساسية أدوات لتحليل أداء الموقع

يوفر عمليات تكامل رئيسية، مثل Mailchimp وInstagram، للتسويق والترويج. يمكنك أيضاً ربط متجرك بمجموعة من التطبيقات الأخرى من خلال Zapier.

أفضل ميزات #### Big Cartel

لوحة تحكم بديهية للمستخدم

16 سمة مجانية مستجيبة للجوال

حلول متكاملة للدفع، والشحن، وتحليل الأداء

تكامل أصلي مع Mailchimp وInstagram

لا تفرض رسوم معاملات إضافية

قيود الكارتل الكبير

ميزات أقل مما يقدمه المنافسون

التكامل مع إنستغرام يمكن أن يكون أفضل

أسعار Big Cartel الكبيرة

ذهبي : مجاناً

: مجاناً بلاتيني : 9.99 دولار شهريًا

: 9.99 دولار شهريًا الماسي: 19.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات الكارتل الكبير

G2 : 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 10 مراجعات)

أدوات أخرى

منشئ الموقع الإلكتروني هو مجرد قطعة واحدة من الأحجية التي تسمى تأسيس وجود فعال على الإنترنت. يعتمد جزء كبير من نجاحك على عناصر مهمة مثل جودة المحتوى الذي تنتجه و مدى جودة إدارتك لموقعك الإلكتروني. لهذا السبب يوصي الخبراء باستخدام أدوات إدارة المشاريع المتخصصة مثل ClickUp إلى جانب أداة إنشاء المواقع الإلكترونية! 🥇

انقر فوق يثير الموقع الإلكتروني المبهر والمذهل بصرياً اهتمام الزوار، ولكن المحتوى المقنع والغني بالمعلومات والمصمم بشكل جيد هو الذي يبقيهم متفاعلين. أخبار جيدة:

ClickUp AI يمكن أن يساعدك في إنشاء مثل هذا المحتوى بشكل أسرع من أي وقت مضى!

استخدام ClickUp AI لإنشاء محتوى مخصص للجمهور

ClickUp AI هو محرر النسخ الشخصي الخاص بك الذي سيقوم بتهذيب كتابتك، مما يجعلها واضحة وجذابة حسب القارئ المستهدف. من خلال التلخيص الفوري، ووظائف التدقيق النحوي، والمطالبات الخاصة بالأدوار، يمكنك التعامل مع كل شيء بدءًا من كتابة المحتوى إلى تنظيمه باستخدام رؤوس وجداول منسقة مسبقًا.

اجذب العملاء بمحتوى موقع إلكتروني أنيق ومقنع أو احتفظ بهم من خلال رسائل البريد الإلكتروني المصممة خصيصاً - يدعمك الذكاء الاصطناعي. يرتقي بالإبداع إلى المستوى التالي من خلال مساعدتك في التخطيط و أفكار العصف الذهني إنشاء ملخصات جديدة للمحتوى دون عناء، أو تضمين استطلاعات رأي ثاقبة، أو الكشف عن شعار تسويقي سريع يلقى صدى لدى جمهورك. 🤖

من الرؤية إلى التنفيذ: قم بتبسيط رحلة فريقك مع ClickUp

إن مجموعة ClickUp لإدارة المشاريع مثالية لمساعدتك في إدارة موقع إلكتروني بثقة تامة. سواء كنت تعمل بمفردك أو ضمن فريق كبير، يمكنك إنشاء قوائم مهام مخصصة لتطوير الموقع وصيانته.

راقب التقدم وأعباء العمل على لوحات معلومات ClickUp . قم بتوحيد المؤشرات الهامة مثل تقدم الفريق وحالات المهام وتتبع الوقت للحصول على صورة شاملة لمشروع موقعك الإلكتروني. التعاون في الوقت الفعلي سهل للغاية بفضل ميزات مثل:

ClickUp Whiteboards لفرق التصميم والتطوير لديك

تخصيص التعليقات

دردشة فورية مع دعم الرموز التعبيرية

إشعارات قابلة للتنفيذ

يوفر ClickUp أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص - القائمة وجانت واللوحة والمزيد - التي تجعل تصور سير العمل سهلاً وبديهيًا.

توفر طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 15 طريقة عرض للمؤسسات حلاً شاملاً لكل فريق

مع أهداف النقر ، يمكنك تعيين معالم محددة وربطها بأهداف قابلة للقياس، مما يؤدي إلى إنشاء خارطة طريق أكثر تحديدًا لبناء الموقع الإلكتروني. بالنسبة لقادة الفريق المشغولين، نوصي باستخدام قوائم المهام وقوائم المراجعة الخاصة بالمنصة التي تجعل إدارة المهام نزهة في الحديقة

هل تحتاج إلى بداية قوية؟ استخدم أحد القوالب التي يزيد عددها عن 1000 قالب على ClickUp لإضافة هيكل لمشروعك. تتضمن بعض الخيارات الممتازة ما يلي:

خطط لكل شيء مرتبط بعملية تصميم موقعك الإلكتروني لضمان عدم حدوث أي شيء ينزلق من خلال الشقوق

تتفوق ClickUp أيضًا في دعم تطوير البرمجيات دورات مفصلة تتبع الأخطاء . جرب خرائط الطريق المرئية الخاصة به للإشراف على التقدم والتبعيات والعوائق وتوضيح الأولويات لجميع المعنيين.

بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على أدوات Git، يوفر ClickUp خط أنابيب Git متكامل تمامًا ، مع استكمال مسارات الإصدار القابلة للتخصيص وقوائم مراجعة بدء التشغيل. تتم مزامنتها تلقائيًا داخل ClickUp لتبسيط إدارة الإصدار.

ClickUp أفضل الميزات

مستندات ClickUp مع دعم الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى وإدارته

أكثر من 15 طريقة عرض للمشروع قابلة للتخصيص لتخطيط تطوير الموقع الإلكتروني

تعاون الفريق في الوقت الفعلي

معالم المشروع لتمييز المراحل الرئيسية في تطوير الموقع الإلكتروني

ميزات تتبع الوقت لمراقبة الجداول الزمنية للتسليم

دعم سير العمل الرشيق

خرائط طريق مرئية لمواءمة فرق التصميم والمحتوى والتطوير

أدوات Git المدمجة لإدارة الإصدار بشكل مبسط

تبسيط تتبع الأخطاء والمشكلات مع الحقول والحالات المخصصة

قيود ClickUp

ميزات الذكاء الاصطناعي متاحة فقط في الباقات المدفوعة

الميزات المتقدمة لها منحنى تعليمي

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

اختر بديل Webflow الخاص بك وابدأ في الإنشاء باستخدام ClickUp!

إنشاء موقع إلكتروني هو شيء واحد، ولكن إنشاء موقع إلكتروني رائع هو أمر مختلف. هذا هو المكان الذي يتألق فيه ClickUp. 🌟

بفضل مساعدة الذكاء الاصطناعي التي لا مثيل لها في المنصة و إدارة مشروع الموقع الإلكتروني ميزات، سيكون لديك جميع الأدوات التي تحتاجها للتغلب على تعقيدات إنشاء موقع إلكتروني من الدرجة الأولى. لذا، استهدف ما هو استثنائي- ابدأ رحلتك مع ClickUp بحساب مجاني اليوم!