إعادة تعريف إدارة شفرة المصدر: 10 بدائل متصدعة لبدائل Bitbucket في عام 2025

لا توجد كلمات على الإطلاق لوصف حالة الذعر التي تعقب أخطاء البرمجة التي لا يمكن إصلاحها. في الواقع، بالنسبة للكثير من المبرمجين، فإن حذف كتلة من التعليمات البرمجية عن طريق الخطأ يجب أن يكون أحد أسوأ كوابيسهم. 🙀

لحسن الحظ، غيّرت مستودعات التعليمات البرمجية قواعد اللعبة لحماية سلامة عملك، وذلك بفضل خيارات استضافة التعليمات البرمجية الآمنة والتحكم في الإصدار.

Bitbucket هي خدمة استضافة مستودعات شائعة على شبكة الإنترنت للتحكم في الإصدار، وهي تلبي احتياجات مطوري التعليمات البرمجية المصدرية، وعلى وجه الخصوص الشركات التي تتعامل مع التعليمات البرمجية الخاصة والمملوكة.

في حين أنها تتميز بمجموعة من الميزات، قد ترغب في منتج بديل لأسباب عديدة. على سبيل المثال، قد تكون تبحث عن لوحة تحكم أكثر أمانًا، أو ربما تحتاج إلى دعم أصلي لعمليات النشر الكاناري وعلامات الميزات.

لقد قمنا بتنسيق قائمة أفضل 10 بدائل لـ Bitbucket المتوفرة حاليًا في السوق. استكشف مراجعاتنا المصغرة للعثور على أداتك المثالية التي تملأ ثغرات Bitbucket وتتوافق بسلاسة مع احتياجاتك في البرمجة وتطوير البرمجيات.

ما هو Bitbucket وكيف يعمل؟

عن طريق: بيت بوكيت Bitbucket عبارة عن منصة مستودعات أكواد برمجية قائمة على السحابة قابلة للتطوير، تبسط تخزين الأكواد البرمجية وإدارتها والتحكم في الإصدارات. وهي بمثابة مركز مركزي للإشراف على مستودعات Git، مما يسمح لفرق تطوير البرمجيات بالمساهمة وبدء واختبار ونشر التعليمات البرمجية بكفاءة. 👩‍💻

يستخدم المطورون مستودعات مثل Bitbucket لتتبع ومراجعة واعتماد التغييرات التي أجراها المساهمون والعودة إلى الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر. تعمل هذه الأدوات من خلال تخزين ليس فقط التعليمات البرمجية ولكن أيضًا الأصول ذات الصلة، مثل الوثائق والاختبارات والبرامج النصية، مما يسهل تعاون الفريق من خلال تدفقات عمل أكثر تنظيمًا.

بشكل عام، يمكن استضافة المستودعات:

محليًا على خادم على وحدة تخزين متصلة بالشبكة (NAS) عن بعد في السحابة (كما هو الحال مع Bitbucket)

ما الميزات التي يجب البحث عنها في بديل Bitbucket

يجب أن يحتوي بديل Bitbucket الجدير بالاهتمام على الميزات الرئيسية التالية:

دعم Git و Mercurial: يجب أن يدعم كلاً من نظامي Git و Mercurial للتحكم في الإصدارات (VCS)، مما يمنح المستخدمين المرونة في اختيارهم استراتيجيات التفرع: معرفة ما إذا كان البديل يدعم استراتيجيات التفرع لتوليد خطوط عمل مستقلة من قاعدة التعليمات البرمجية الرئيسية طلبات السحب: يجب أن يوفر نظام طلبات سحب قوي يتيح مراجعة التعليمات البرمجية والمناقشات والتعاون بين أعضاء الفريق خط أنابيب CI/CD: ابحث عن خط أنابيب CI/CD (التكامل المستمر والنشر المستمر) مدمج لأتمتة عمليات بناء التعليمات البرمجية واختبارها وتسليمها التحكم في الوصول: يجب أن يتضمن التحكم في الوصول الذي يسمح لك بالسماح بالوصول إلى مستودعاتك وتقييد الوصول إليها، مما يضمن أمن البيانات 🤐 عمليات التكامل: عمليات التكامل المرغوبة مع الأدوات والخدمات، مثل الأخطاء و أنظمة تتبع المشكلات وأدوات إدارة المشاريع، وتبسيط سير عمل تطوير البرمجيات

أفضل 10 بدائل Bitbucket لاحتياجاتك من التعليمات البرمجية المصدرية في عام 2024

نقدم لك مجموعة مختارة من أفضل 10 بدائل ل Bitbucket التي توفر تخزينًا آمنًا للأكواد البرمجية وتتيح التعاون السلس مع فريقك - دعنا نلقي نظرة! 🧐

1. جيثب

عبر: جيثب يضم GitHub 100 مليون مستودع و40 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، مما يجعله المركز النهائي لاستضافة التعليمات البرمجية المصدرية والتحكم في إصدار Git. 🎯

تقدم المنصة مستودعات خاصة وعامة للمطورين، وتتباهى بخيارات لإدارة المستودعات ومراجعات التعليمات البرمجية, تتبع الأخطاء وطلبات السحب، والتحرير المضمن مع دعم Markdown. مع تمكين المصادقة الثنائية، يمكنك الحفاظ على أمان ملفاتك من الوصول غير المصرح به.

يركز البرنامج في المقام الأول على التعليمات البرمجية العامة وهو مكتوب بنماذج لغتي روبي وإرلانغ، مما يوفر تنوعًا للمطورين. كما يوفر أيضًا عملاء سطح المكتب لنظامي ويندوز وماك، وتكاملًا سلسًا مع التطبيقات الشائعة، ودعم Git و SVN (جزئيًا)، مما يجعله مناسبًا لمشاريع التطوير الشخصية والتجارية على حد سواء.

GitHub أفضل الميزات

يدعم أكثر من 200 لغة برمجة

يقدم دعم Git

المصادقة الثنائية

يستضيف العديد من المشاريع مفتوحة المصدر

خيارات مراجعة منهجية للأكواد البرمجية

قيود GitHub

يمكن تحسين وظائف البحث عن التعليمات البرمجية ووظائف المقارنة

قد يكون التكامل مع الأدوات الأخرى صعباً

تسعير GitHub

مجاني

الفريق : 3.67 دولار شهرياً لكل مستخدم

: 3.67 دولار شهرياً لكل مستخدم مؤسسة: 19.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات GitHub

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم)

2. جيت لاب

عبر: جيت لاب يغيّر GitLab الطريقة التي تتعاون بها في بناء البرمجيات. صُممت واجهة الويب مفتوحة المصدر هذه حول Git، وتستخدم نظام التحكم في المصدر الخاص بها وتعمل من خلال تطبيق واحد، مما يساعد الفرق خلال عملية التطوير بأكملها و تقليل وقت الدورة الزمنية بشكل كبير .

تساهم المنصة في خفض التكلفة في عملية التطوير وتعزز كفاءة المطورين. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقدم خدمة DevOps مع ميزات الأمان الأصلية، مثل فحص الحاويات والتبعية، والتحقق من الامتثال للتراخيص، والكشف عن الأسرار. 🤫

بالإضافة إلى ذلك، تفتخر GitLab بخيارات نشر متعددة، بما في ذلك خيارات النشر المتنوعة، بما في ذلك المدارة ذاتيًا، وفي أماكن العمل، والبرمجيات كخدمة SaaS المستندة إلى السحابة. والنتيجة؟ يمكنك ضمان اتساق الميزات عبر نماذج النشر، مما يبسط عمليات الانتقال للعملاء مع الحفاظ على الوظائف سليمة.

أفضل ميزات GitLab

إطار عمل CI/CD المدمج

لوحات كانبان لتنظيم العمل

أدوات DevSecOps للسرعة والأمان

أداة ترميز الذكاء الاصطناعي لأتمتة سير العمل

مرونة النشر للمشاريع مفتوحة المصدر

Gitlab Buddy، أداة امتداد كروم قيود GitLab

يمكن استخدام المزيد من ميزات واجهة المستخدم ل CI/CD

قد تتطلب الترقية قدراً كبيراً من التخصيص

تسعير #### تسعير GitLab

مجاني

قسط : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأقصى: 99 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات GitLab #### تقييمات ومراجعات GitLab

G2 : 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (1,000+ تقييم)

3. سورسيتري

عبر شجرة المصادر Sourcetree من Atlassian هو عميل Git لسطح المكتب يعمل على تبسيط التفاعلات مع التعليمات البرمجية الخاصة بك، مما يعزز إدارة المستودع من خلال تصورات بديهية. تلبي واجهته سهلة الاستخدام احتياجات المبتدئين مع تقديم ميزات تعزيز الإنتاجية للمستخدمين المتمرسين.

تسمح لك المنصة بالبقاء متزامناً مع تحديثات الفريق دون عناء باستخدام مخططات التفرع الغنية. يمكنك انتقاء الفروع ومراجعة مجموعات التغييرات وتخزين التعليمات البرمجية بسهولة. 🌳

بفضل دعم الملفات الكبيرة Git Large File Support، يمكن للفرق مراقبة أصول البيانات المهمة بسهولة من موقع مركزي. يعمل Sourcetree أيضًا على تبسيط مهام التحكم في الإصدارات الموزعة المعقدة، مما يساعدك على التعامل بكفاءة مع المشاريع الكبيرة.

أفضل ميزات Sourcetree

متوافق مع نظامي ويندوز وماك

مخططات تفرعية تفصيلية

يعمل مع Git وMercurial

بحث محلي من خلال نقاط الالتزام

يدعم الملفات الكبيرة

قيود شجرة المصادر

قد يتأخر أحيانًا

منحنى تعليمي كبير للمطورين الجدد

تسعير #### تسعير Sourcetree

مجاناً

Sourcetree التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 10 مراجعات)

4. فابريكاتور

عبر فابريكيتور فابريكاتور متعدد الاستخدامات مجموعة أدوات تغطي تطوير البرمجيات , إدارة السبرينت واستضافة التعليمات البرمجية ومراجعة شاملة للتعليمات البرمجية. مع الدعم الكامل لمستودعات Mercurial و SVN، فهو حل قابل للتطوير وعالي السرعة. إن Phabricator مفتوح المصدر بالكامل، وهو ما يميزه عن نهج Bitbucket الذي يركز على المؤسسات.

داخل Phabricator، يمكنك إجراء مراجعات التعليمات البرمجية بكفاءة باستخدام التفاضل، واستضافة المستودعات محليًا، ومراقبة تلك المستضافة خارجيًا. تعزيز عمليات التكامل المستمر من خلال قنوات الدردشة الداخلية. 💬

تعمل المنصة على توسيع وظائفها مع تدقيق التعليمات البرمجية المصدرية من خلال Herald، مما يتيح لك بدء عمليات التدقيق وتتبع الأخطاء. بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر مرونة في معالجة الأخطاء من خلال نماذج المهام المصممة خصيصًا وتفويض إدارة المهام .

فابريكيتور أفضل الميزات

واجهة برمجة تطبيقات لكتابة البرامج النصية التي تتفاعل مع Phabricator

يستضيف ويكي مستند ويكي لإنشاء النصوص وحل النزاعات

يدعم Git وMercurial وSVN

تدقيق التعليمات البرمجية المصدرية

قناة دردشة لسهولة التواصل

قيود فابريكيتور

صعوبة استيعاب احتياجات العمل المحددة

محير إلى حد ما في التنقل للمستخدمين الجدد

تسعير فابريكيتور

مجاناً

تقييمات ومراجعات فابريكاتور #### تقييمات ومراجعات فابريكاتور

G2 : 4.3/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 10 مراجعات)

5. خادم Azure DevOps Server

عبر: خادم Azure DevOps Server قم بتبسيط مشاركة التعليمات البرمجية وتتبع العمل وتسليم البرامج من خلال أدوات Azure DevOps Server المتكاملة. إنه خادم مايكروسوفت من فئة المؤسسات يمكن أن يكون بمثابة بيئة تطوير متكاملة ممتازة (IDE). 💻

يسمح للمطورين بتخطيط العمل، والتعاون في تطوير التعليمات البرمجية، وبناء التطبيقات أو نشرها، ويشمل أدوات مثل:

مستودعات Azure Repos: يوفر مستودعات Git الخاصة المستضافة على السحابة للتحكم في التعليمات البرمجية المصدرية أنابيب Azure Pipelines: تنفيذ CI/CD عبر مختلف اللغات والأنظمة الأساسية والبيئات السحابية مجالس Azure: لديها أدوات رشيقة لتخطيط العمل وتتبعه، و Scrum، و Kanban، وإدارة عيوب التعليمات البرمجية خطط الاختبار الآمنة: توفر أدوات لـ اختبار التطبيق ، بما في ذلك الاختبار المستمر واليدوي/الاستكشافي Azure Artifacts: تمكين مشاركة الحزمة من مصادر عامة أو خاصة، ودمجها بسهولة في خط سير العمل

يسهّل Azure DevOps Server، المستضاف داخل الشركة، العمل الجماعي متعدد الوظائف، بغض النظر عن حجم المشروع. سيحب فريقك أدوات التعاون الخاصة به مثل لوحات المعلومات القابلة للتخصيص, مواقع الويكي المدمجة وإشعارات قابلة للتكوين.

أزور ديفوبس سيرفر أزور أفضل الميزات

يتكامل مع خادم GitHub Enterprise Server

يعزز ثقافة العمل التعاوني

يعمل بشكل جيد مع ملحقات مثل Excel، والبحث عن الكود واستبدال الرموز

التحكم في إصدار أساس الفريق

التكامل المستمر

قيود خادم Azure DevOps Server

منحنى تعلم أكثر انحداراً قليلاً للتعامل مع العناصر المتراكمة

قدرات محدودة للوحة المعلومات

تسعير خادم Azure DevOps Server

الخطة الأساسية : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم الخطة الأساسية + خطة الاختبار: 52 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Azure DevOps Server التقييمات والمراجعات

G2 : 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. جيتيا

عبر جيتيا Gitea هو جوهرة عملية في عالم خدمات Git. إنه مبني على لغة البرمجة Go، مما يجعله خفيف الوزن وسهل الاستخدام، مع ميزة إصداره بموجب ترخيص MIT. 💎

الهدف الأساسي من هذه المنصة مفتوحة المصدر هو تزويد المستخدمين بطريقة سريعة ومباشرة لـ إنشاء خدمة Git ذاتية الاستضافة. استخدام استضافة الكود لإنشاء المستودعات وإدارة ملفات الترميز والتعامل مع الفروع، ومراجعة الكود دون عناء من خلال تدفقات عمل طلب السحب و AGit و إدارة المشاريع من خلال لوحات كانبان .

يتوافق Gitea مع أي نظام أساسي يدعم Go. كما أنه يتميز بسهولة التثبيت ويفرض الحد الأدنى من متطلبات النظام، مما يميزه عن العديد من المنافسين.

أفضل ميزات Gitea

متوافق مع أنظمة التشغيل الرئيسية (ويندوز وماك ولينكس)

يعمل بشكل جيد على معالجات مثل PowerPC و ARM و i386

واجهة خفيفة وسهلة التنقل

يدعم أكثر من 20 نوعًا من مديري الحزم مثل Cargo وCargo وConan

التكامل مع قواعد البيانات مثل SQLite وMySQL وPostgreSQL

قيود Gitea

وظيفة النسخ الاحتياطي والاستعادة تحتاج إلى تحسين

غالبًا ما يكون بدء التشغيل صعبًا مقارنة بالبرامج الأخرى للمشاريع مفتوحة المصدر

تسعيرة Gitea

متاح عند الاتصال

تقييمات ومراجعات جيتيا

G2 : 4.7/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.7/5 (أكثر من 10 تقييمات) بدائل: 4.4/5 (أقل من 10 مراجعات)

7. أسيمبلا

عبر أسيمبلا يتميز Assembla بأنه آمن التعاون في المشروع ومنصة التحكم في الإصدار. وهو يستضيف بأمان مستودعات Git وApache Subversion وPerforce في السحابة ضمن منصة واحدة.

يساعد نظام التحكم في الإصدار الخاص بالمنصة فرق التطوير على الامتثال لمعايير الامتثال مثل HIPAA وPCI وSOC2 واللائحة العامة لحماية البيانات. يمكنك التنقل بسهولة في الامتثال داخل لوحة تحكم موحدة تدير التعليمات البرمجية المصدرية والمشاريع مفتوحة المصدر.

تتميز Assembla بكونها المنصة الوحيدة في قائمتنا التي تقدم NextGen SVN. بالإضافة إلى ذلك، فهي تعزز تجربة المستخدم من خلال ميزات مثل البحث عن التعليمات البرمجية والقفل ووظائف طلب الدمج، والتي يمكن الوصول إليها بسلاسة من خلال تطبيقات الهاتف المحمول وسطح المكتب والويب.

يتم تقديم كل ذلك ضمن الحدود الآمنة لإطار عمل SOC2. 🔒

أفضل ميزات أسيمبلا

دعم NextGen SVN

يتكامل مع أدوات مثل GitHub و Slack و Zapier

حماية متقدمة للفروع وقائمة بيضاء لعناوين IP

أداء سريع

قابلية التوسع العالمي

قيود أسيمبلا

تمثل عملية التسجيل في بعض الأحيان تحديات لبعض فرق تطوير البرمجيات

صعوبة التهيئة لبيئة ذات مشاريع عديدة

تسعير أسيمبلا

Perforce Cloud : 52.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 52.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Perforce Enterprise : تسعير مخصص

: تسعير مخصص سحابة التخريب : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تخالف المؤسسة: تسعير مخصص

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات أسيمبلا

G2 : 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.2/5 (90+ تقييم)

8. جوجز

عبر جوجز Gogs هو خادم Git مفتوح المصدر قائم على Go ومفتوح المصدر مصمم للاستضافة الذاتية. يرحب بكل من المستودعات العامة والخاصة، ويقدم واجهة ويب مع خيارات تهيئة واسعة النطاق. ⚙️

تشمل ميزاته الفريدة دعم مفاتيح SSH ومصادقة HTTP والقدرة على إدارة مستودعات متعددة.

يساعد سجل التدقيق المدمج في مراقبة التغييرات التي تطرأ على المعالم والأذونات والمشكلات، في حين أن الويكي المدمج به يحتوي على قدرات مقارنة الملفات وتمييز بناء الجملة.

يضمن التحكم في الوصول على مستوى المستودع في النظام الأساسي سلطة كاملة على أذونات عرض الملفات وتعديلها. بالإضافة إلى ذلك، توفر أداة تعقب المشكلات أدوات شاملة لتتبع الأخطاء والمراحل الرئيسية، مما يسهل إدارة المشروع.

أفضل ميزات #### Gogs

متوافق مع أنظمة ويندوز وماك ولينكس و ARM

سجلات تدقيق مفيدة

تمكين مقارنة الملفات

ضوابط عرض قوية

قيود Gogs

قد يكون البحث في البيانات داخل التقارير صعبًا إلى حد ما

قد تكون أنظمة الإشعارات غير موثوقة في بعض الأحيان

تسعير #### Gogs

لا توجد معلومات متاحة

تقييمات ومراجعات قوقز

G2 : 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات) بدائل لـ: 4.6/5 (أقل من 10 مراجعات)

9. هيليكس كور

عبر هيليكس كور ادخل إلى عالم Helix Core، وهو محرك إصدار على مستوى المؤسسات يركز على التعاون في التطوير، بغض النظر عن حجم فريقك. 🤝

تعمل هذه المنصة على تبسيط عمليات سير العمل المعقدة لتطوير المنتجات على نطاق واسع، مما يضمن سرعة إنشاء المنتج. تدعم Helix Core مستودعات Mercurial وتتتبع وتدير التغييرات على الأصول الرقمية مثل التعليمات البرمجية والفيديو والملفات الثنائية الكبيرة والملكية الفكرية بجدية. كما أنه يتوسع إلى ما لا نهاية مع الحفاظ على أداء من الدرجة الأولى.

تتكامل المنصة مع سير عملك الحالي وسلسلة أدواتك الحالية. وهي تعمل بشكل جيد مع Git و تقدم واجهات برمجة التطبيقات، بحيث يمكنك توصيلها بأي أداة، حتى لو لم يكن هناك مكون إضافي متاح.

Helix Core أفضل الميزات

يتكامل مع الأدوات الشائعة مثل Visual Studio و Git

يدعم مستودعات ميركوريال

تعاون سلس في إعداد رشيق

إمكانية التتبع من النهاية إلى النهاية عبر دورة حياة التطوير

قيود Helix Core

قد تكون إدارة مساحات العمل المتعددة متطلبة

ليس من السهل إتقان الواجهة

سعر Helix Core

مجاناً لما يصل إلى 20 مستخدماً - تتوفر الأسعار عند الاتصال بالفرق الأكبر حجماً

تقييمات ومراجعات Helix Core

G2 : 4.2/5 (90+ تقييم)

: 4.2/5 (90+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 مراجعة)

10. بينستوك

عبر بينستوك ارتق إلى آفاق ترميز جديدة مع القوى السحرية لـ Beanstalk. 🌱

توفر المنصة سير عمل شامل، مما يمكّن المطورين من إنشاء ومراجعة و نشر التعليمات البرمجية دون توتر. توفر خدمة التحكم في الإصدار المستضافة هذه دعمًا لكل من مستودعات SVN و Git.

وهي رائعة للشركات الناشئة والعاملين المستقلين الذين يبحثون عن ميزات الأمان مثل قيود الوصول وقيود IP، إلى جانب الدعم ذي الأولوية وخيارات النشر المرنة.

صُممت عملية مراجعة التعليمات البرمجية في Beanstalk بخبرة لبدء المناقشات المبكرة والتكامل بسلاسة مع فرعك، مما يشجع على المزيد من المدخلات والتعليقات من فريقك. يمكنك أيضاً الاطلاع على إحصائيات مراجعة التعليمات البرمجية لتخصيص تكوينات النشر لكل بيئة بناءً على احتياجاتك.

بينستوك أفضل الميزات

استضافة SVN و Git

مراجعة سلسة للكود من خلال المشكلات والمناقشات

تشفير على مستوى البنك

يدعم Heroku، وDreamObjects، وFTP، وShell

قيود بينستوك

يمكن أن يستفيد من تحسينات الواجهة

يقدم مجموعة محدودة من الميزات مقارنةً بمنافسيه

تسعير #### Beanstalk

برونزي : 15 دولاراً شهرياً

: 15 دولاراً شهرياً فضي : 25 دولارًا شهريًا

: 25 دولارًا شهريًا ذهب : 50 دولاراً شهرياً

: 50 دولاراً شهرياً بلاتيني : 100 دولار/شهرياً

: 100 دولار/شهرياً الماس: 200 دولار/شهرياً

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.1/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4/5 (أقل من 10 مراجعات)

أدوات أخرى

بينما تعمل Bitbucket وبدائلها كمنصات سليمة لمستودعات التعليمات البرمجية المصدرية، فإنك لا تزال بحاجة إلى أداة تعاون وإدارة مهام موثوقة للنجاح في مساعي التطوير الخاصة بك. وفقًا للإحصائيات, 77% من المشاريع عالية الأداء يتم التعامل معها بمساعدة أحد حلول إدارة المشاريع.

لهذا السبب نقدم لك ClickUp، منصة إدارة المشاريع الأعلى تصنيفًا ذات قابلية عالية للتوسع. وبفضل ميزات إدارة البيانات من خلال المستندات القابلة للتخصيص والذكاء الاصطناعي ودعم الأتمتة للمهام اليومية، يمكنها تخفيف العبء عن فرق البرمجيات المرهقة. ✅

انقر فوق

إدارة أي مشروع بسهولة، والتعاون بسلاسة، وتسريع سير عملك باستخدام ClickUp

يتمحور ClickUp حول تمكين فريقك من شحن البرامج بأقصى سرعة! 💨

استخدام مستندات ClickUp كمستودع لخرائط طريق الترميز وخطط عبء العمل وملاحظات الإصدار. قم بتخزين وتنظيم ومشاركة متطلبات المنتج وملاحظاته مع فريقك، وقم بتبسيط خط أنابيب التطوير و CI/CD بدقة. تدعم المستندات التحرير في الوقت الفعلي والتصنيف الذكي لسهولة البحث.

مع عناصر التحكم المستندة إلى التسلسل الهرمي ، يمكنك إدارة الأذونات للحفاظ على خصوصية سجلاتك - استخدم رابطاً قابلاً للمشاركة لمنح حق الوصول إلى زملاء محددين في الفريق. يتوفر ClickUp على السحابة، بحيث يمكنك التعاون بسلاسة في خطط الترميز والنشر سواء كنت في المكتب أو في المنزل . 🏠

بناء فريق برمجيات مستقر ومتصل جيدًا مع ClickUp!

The مجموعة برامج ClickUp Software Teams Suite مصممة لدمج أعمال التطوير الموزعة ل أعضاء الفريق متعدد الوظائف . استخدم الخرائط الذهنية و ألواح بيضاء للتعاون مع فرق المنتجات والعصف الذهني بسهولة لتسريع الإنتاج.

تقدم المنصة قوالب لتسريع إنجاز عملك - أكمل أي مشروع ترميز بأقصى سرعة مع إدارة المنتجات و قوالب رشيقة . هل تكافح من أجل التعامل مع الأعمال المتراكمة في سبرينت؟

إن قالب تتبع الأخطاء والمشكلات في ClickUp يمكنه تبسيط سير عملك من خلال إنشاء نظرة عامة على العيوب، وجمع الأخطاء المُبلغ عنها، وجمع قيود المنتج إلى جانب الحلول المحتملة. 🐞

قم بتحسين تتبع الأخطاء والمشكلات باستخدام قالب ClickUp Bug & Issue Tracking Template

يمكنك أيضًا استخدام نماذج لفرق البرمجيات للإبلاغ عن الأخطاء ومراجعة التعليمات البرمجية وإدارة طلبات الميزات. تتبّع عمل فرق التطوير لديك باستخدام ClickUp Dashboards، التي تتضمن أدوات تتبع الوقت وإعداد التقارير.

المنصة الأصلية إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي يمكن أن تغير قدراتك طريقة عملك. مع ClickUp AI ، يمكنك تسريع استراتيجيات التطوير وعمليات التوثيق الخاصة بك من خلال المطالبات الجاهزة.

توليد أفكار المنتجات والجداول الزمنية للنشر, المستندات الفنية وحتى خرائط الطريق لتحسين عملية مراجعة التعليمات البرمجية والاختبار. يمكن أن تساعدك أداة الذكاء الاصطناعي أيضًا في وضع حالات اختبار لأي منتج أو نظام - كل ما عليك فعله هو تزويدها بمعلومات حول قاعدة البيانات الخاصة بك، وستقوم بإنشاء مخطط لتمثيل نموذج البيانات الخاص بك في ثوانٍ.

اجعل رحلة التطوير الخاصة بك سلسة مع تكامل ClickUp . تواصل مع GitLab و GitHub و Bitbucket، أو استخدم تكامل Slack و Microsoft Teams لتسهيل اتصالات الفريق الفعالة .

ClickUp أفضل الميزات

دعم التوثيق المركزي

مساعد ذكاء اصطناعي عالي التدريب لكتابة وتوليد الأفكار

أكثر من 1,000 قالب مع خيارات مخصصة لفرق البرمجيات

أتمتة المهام لتوفير الوقت

تتبع التقدم المحرز من خلال المخططات الزمنية ومخططات الإنهاك

تتبع الأخطاء والمشكلات بسلاسة

اللوحات البيضاء ClickUp للعصف الذهني التعاوني

15+ قابلة للتخصيص طرق عرض ClickUp ، بما في ذلك القائمة، ولوحة كانبان، ومخطط جانت، و طريقة عرض الدردشة يتكامل مع أكثر من 1000 أداة

لوحات معلومات ClickUp مع أدوات لسباقات السرعة وتتبع الوقت

قيود ClickUp

تطبيق الهاتف المحمول ليس كامل الميزات حتى الآن

قد تبدو وفرة الميزات مربكة في البداية

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

اختر بديل Bitbucket الخاص بك وابدأ مشروعك مع ClickUp

يمكن أن يكون القياس إلى Bitbucket صعبًا، ولكن أفضل 10 بدائل لـ Bitbucket مجهزة جيدًا لإنجاز المهمة. بمجرد أن تختار أداتك المثالية, جرّب ClickUp !

يمكن لهذا الحل المتكامل تبسيط مهام إدارة التعليمات البرمجية بشكل لا مثيل له، مما يضمن تركيز فريقك وإنتاجيته في جميع الأوقات! ❤️‍🔥