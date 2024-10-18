أفضل 10 أدوات ERD لتصور وتصميم نماذج قواعد البيانات المعقدة

يلعب نظام قاعدة البيانات السليمة دورًا محوريًا في دعم العمليات اليومية لأي مؤسسة. فهو يساعدك على تنظيم جميع أنواع البيانات واسترجاعها ومقارنتها، بدءًا من تتبع المخزون إلى تسجيل معلومات العملاء والمعاملات.

ومع ذلك، يتطلب إنشاء وإدارة مستودعات عالية الأداء وجود مخطط. تساعدك مخططات علاقات الكيانات في قاعدة البيانات على تطوير هذا المخطط الأولي من خلال تحديد السمات الفردية والعلاقات البينية داخل السجلات.

في الأصل اقترحه الدكتور بيتر تشين وهو عالم كمبيوتر تايواني-أمريكي من أصل تايواني، يعزز نموذج المخطط الانسيابي هذا الفهم الدقيق لمخططات قواعد البيانات للمستخدمين التقنيين وغير التقنيين.

إذا كنت تبحث عن أدوات عالية الجودة لإنشاء ERD المثالي، فأنت محظوظ! سنستكشف 10 أدوات عملية لـ ERD توفر وضوحًا مرئيًا لإنشاء نماذج قواعد بيانات متماسكة. 💯

ما هو مخطط ER Diagram؟

مخطط علاقة الكيان (ERD) هو نوع من المخططات الانسيابية المستخدمة في تصميم قاعدة البيانات. وهو يوضح البنية والعلاقات داخل قاعدة البيانات من خلال ثلاثة مكونات:

الكيانات: تشير إلى الكائنات أو المفاهيم في قاعدة البيانات السمات: تحدد خصائص الكيانات. في نموذج ERD نموذجي، ستواجه أربعة أنواع من السمات: السمات الرئيسية هي لتحديد الهوية الفريدة السمات المركبة تنقسم إلى سمات أصغر السمات متعددة القيم_ تحتفظ بقيم متعددة السمات المشتقة يتم حسابها من سمات أخرى العلاقات: تنشئ روابط أو ارتباطات بين الكيانات، والتي يمكن أن تكون:

واحد إلى واحد (1:1) من واحد إلى متعدد (1:1:N) واحد إلى واحد (1:1:1) من متعدد إلى متعدد (N:N)

يكشف هذا التفاعل بين السمات والعلاقات عن طريقة واضحة وموجزة لتصوير تنظيم البيانات داخل أي نظام معقد. لنفترض أنك تنشئ مخططات علاقات الكيانات لمدرسة - سيساعدك مخطط ER على رسم خريطة منطقية للعلاقة بين الطلاب والمقررات الدراسية وأعضاء هيئة التدريس. 🧑‍🏫

ما الذي يجب البحث عنه في أداة ERD

بينما يجب أن تلبي أداة ERD احتياجاتك وتفضيلاتك الخاصة، إليك بعض العوامل العامة التي يجب مراعاتها:

المكتبات المدمجة: ابحث عن قوالب ERD ومكتبات الرموز داخل الأداة لجعل إنشاء مخطط أكثر كفاءة سهولة الاستخدام: من المثالي أن يكون لديك واجهة سهلة الاستخدام لا تتطلب تدريبًا مكثفًا للمستخدمين إمكانيات الرسم التخطيطي: ابحث عن ميزات الرسم التخطيطي الشاملة وخيارات التخصيص. الأدوات المرغوبة لديها ألواح بيانية رقمية والخرائط الذهنية لمساعدتك على صياغة مخططات تخطيط موارد المؤسسات بشكل مرئي مقنع توافق قاعدة البيانات: قد ترغب في أن يدعم البرنامج أو يتكامل مع نظام إدارة قواعد البيانات (DBMS) الذي اخترته ميزات التعاون: إذا كنت تعمل في فريق، فستحتاج إلى ميزات للتعاون في الوقت الفعلي، مثل التدقيق والتحكم في الإصدار من أجل سير العمل الفعال استيراد وتصدير خيارات: قد تكون القدرة على استيراد مخططات قاعدة البيانات الحالية وتصدير مخططات ER البيانية إلى تنسيقات مختلفة (على سبيل المثال، PDF، PNG، SVG) ضرورية

## أفضل 10 أدوات ERD لإنشاء مخططات قواعد البيانات في عام 2024

مع تغطية أساسيات أدوات ERD، دعنا نتعمق في أفضل 10 خيارات لاحتياجات مخطط قاعدة البيانات الخاصة بك. 😍

1. انقر فوق

تقدم ClickUp Whiteboards جميع الميزات الإبداعية والتعاونية التي تحتاجها لإنشاء المخططات الانسيابية والرسوم البيانية عبر الإنترنت

ClickUp هي أكثر بكثير من مجرد أداة رسم تخطيطي - إنها أداة شاملة منصة إنتاجية التي تدمج المهام والمناقشات والمستندات بسلاسة.

خذ التعاونية تخطيط المفاهيم وجلسات الرسم التخطيطي إلى مستوى جديد تمامًا باستخدام كليك أب السبورات البيضاء . وهي عبارة عن لوحة قماشية حرة للعصف الذهني وتخطيط المشاريع، مما يسمح لعدة مستخدمين بالمساهمة في وقت واحد من خلال الرسومات والنصوص والصور والأشكال والموصلات والملاحظات اللاصقة وعناصر الوسائط الأخرى.

لا ترغب في بناء نموذج تخطيط موارد المؤسسة من الصفر؟ استفد من مكتبة ClickUp الواسعة من نماذج ClickUp لرسم المخططات ورسم الخرائط! قم برسم مخطط ERD الخاص بك دون عناء باستخدام قالب مخطط علاقات الكيانات ClickUp -مثالي لتخطيط هياكل البيانات المعقدة بدون مهارات الترميز.

يتيح لك قالب Whiteboard هذا إنشاء المفاتيح الأساسية والأجنبية دون عناء باستخدام الحقول المخصصة، مما يوفر نظرة سريعة على علاقات ERD الخاصة بك. إنشاء اتصالات في غضون ثوانٍ باستخدام عقد السحب والإفلات. استفد من مستويات التكبير/التصغير لنمذجة بياناتك على أي نطاق. نوصي باستخدام أتمتة ClickUp لتطبيق القيود على نماذج ER. بهذه الطريقة، يمكنك ضمان مخرجات متسقة وخالية من الأخطاء. 🥰

نمذجة مجموعات البيانات بدقة باستخدام قالب مخطط علاقات الكيانات ClickUp الخرائط الذهنية ClickUp هي ميزة تخطيطية أخرى يمكنك استكشافها. فهي تتيح لك تنظيم المشاريع والأفكار والمهام من خلال توضيح العلاقات والتسلسلات الهرمية.

بشكل عام، ClickUp هو برنامج مرئي للغاية إدارة المشروع الحل مع وجود لوحات تحكم قابلة للتخصيص ، وأكثر من 1000 خيار تكامل، وأكثر من 15 طريقة عرض يمكنك تمثيل عناصر بنية قاعدة البيانات ومراجعتها وربطها منطقيًا في لمح البصر!

ClickUp أفضل الميزات

العصف الذهني في الوقت الحقيقي و تخطيط المشروع باستخدام اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية

قوالب مع شريط أدوات تخطيط انسيابي ذكي وأشكال ERD

أكثر من 15 طريقة عرض مثل طرق عرض اللوحة والجدول للإشراف على علاقات الكيانات وتخطيطها

سهولة تصدير واستيراد البيانات والمخططات

واجهة السحب والإفلات لرسم الخرائط بدون تعليمات برمجية

مستويات وصول إلى البيانات قابلة للتخصيص باستخدام انقر فوق التسلسل الهرمي لتركيز قاعدة معارف ERD الخاصة بك

قيود ClickUp

يستغرق بعض الوقت لتعلم الميزات العديدة المتاحة

يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على ميزات أقل من إصدار الويب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل بالشركة لمعرفة الأسعار

: اتصل بالشركة لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. لوسيدتشارت

عبر: لوسيدتشارت لوسيدتشارت, مثل كبار منافسيها هو أداة متعددة الاستخدامات لصياغة مخططات تخطيط موارد المؤسسات على مستوى احترافي وأفكار تصميمية، حتى بالنسبة لمجموعات البيانات الأكثر تعقيدًا. وهي تتيح التحرير في الوقت الفعلي في السحابة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للفرق البعيدة والموزعة.

يمكّنك من إنشاء المخططات من الصفر أو استخدام مجموعة كبيرة من القوالب والرموز والرموز والرموز لتسريع العملية.

قم بإنشاء رسم تخطيطي فارغ والوصول إلى مكتبة أشكال لوسِدتشارت مكتبة أشكال لوسِدتشارت بالنقر على زر + أشكال من القائمة على الجانب الأيسر من الشاشة. بمجرد التمكين، يمكنك سحب وإسقاط أشكال ERD بسهولة على اللوحة، مما يمنحك بداية جيدة.

إن الربط بين هذه الأشكال بديهي بنفس القدر، حيث يمكنك الربط بينها عن طريق السحب من النقاط الحمراء على حدود الأشكال وتخصيص نهايات الخطوط باستخدام شريط الأدوات أعلى اللوحة. 🎨

أفضل ميزات Lucidchart

التعاون في الوقت الحقيقي مع الفرق العالمية

العديد من القوالب والرموز وخيارات التخصيص

واجهة نظيفة وسهلة الاستخدام

يدعم استيراد وتصدير Visio

قيود Lucidchart

وقت تحميل دون المستوى

يمكن أن يكون تخصيص العناصر المرئية معقدًا

تسعير #### تسعير Lucidchart

مجاني للأبد

فرد : يبدأ من 7.95 دولار شهريًا

: يبدأ من 7.95 دولار شهريًا الفريق : يبدأ من 9 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: يبدأ من 9 دولارات لكل مستخدم شهريًا المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت #### تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت

G2 : 4.5/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,000+ تقييم)

3. QuickDBDD

عبر QuickDBDD QuickDBDD هي أداة مجانية لمخطط تخطيط موارد المؤسسات (ER) إذا كنت من محبي الدقة وكفاءة لوحة المفاتيح. فهي تتيح لك رسم مخططات قاعدة البيانات بسرعة بمجرد الكتابة - كل ما عليك فعله هو تغذية المعلومات حول الكيانات، وستظهر مربعات البيانات ذات الصلة على الشاشة! ⌨️

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد!

يتألق QuickDBDD أيضًا في قسم التعاون. فميزة مشاركة الروابط الأنيقة تجعل العمل مع فريقك على الهياكل الجارية أمرًا سهلاً للغاية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم استيراد المخططات من قواعد البيانات مثل MySQL وMariaDB وOracle وSQL Server، مما يساعدك على إنشاء ERDs دون التنقل بين المنصات.

QuickDBD أفضل الميزات

تغذية الأوامر من خلال مدخلات لوحة المفاتيح البسيطة

مشاركة ERD خاصة أو عامة

واردات المخطط من MySQL وMaryDB وOracle وSQL Server

يدعم التصدير بتنسيقات PDF/RTF

قيود QuickDDBD

يقتصر مستخدمو الخطة المجانية على 10 جداول لكل مخطط

التخزين الخاص متاح فقط للمستخدمين المحترفين

تسعير QuickDBDD

أساسي : مجاني

: مجاني محترف: 14 دولارًا شهريًا أو 95.00 دولارًا سنويًا

تقييمات ومراجعات QuickDBD

G2 : 4.8/5 (أقل من 5 تقييمات)

: 4.8/5 (أقل من 5 تقييمات) Capterra: 5/5 (أكثر من 5 مراجعات)

4. كريتلي

عبر كريتلي يزيل Creately التعقيد من معادلة التخطيط الانسيابي من خلال تقديم منصة بديهية تحوّل البيانات الخام إلى مخططات ERD مصقولة. 🎁

من خلال واجهة سحب وإفلات تفاعلية وشريط أدوات سهل الاستخدام، لديك الحرية في إنشاء هياكل بيانات مفاهيمية أو منطقية أو مادية. يمكنك تخصيصها من خلال تعديل الألوان والخطوط والسمات التي تتماشى مع خطة التصميم الخاصة بك. يمكنك إجراء بحث نصي تخطيطي للعثور على عقدة معينة في شبكة كبيرة.

يوفر Creately مؤشرات غير محدودة في الوقت الحقيقي، مما يساعدك على التعاون مع الزملاء. يمكنك أيضًا استخدام التعليقات للمناقشات والمتابعة غير المتزامنة. وعلى غرار ClickUp، تتيح لك هذه الأداة تكوين مستويات وصول وأدوار متعددة لإدارة مراجعة مخططات ER البيانية والموافقة عليها.

Creately أفضل الميزات

وظيفة السحب والإفلات البديهية

تخصيصات بنقرة واحدة

مؤشرات في الوقت الحقيقي للتعاون

مستويات وصول قابلة للتخصيص

قيود كريتلي

بطيء التحميل أحياناً

يمكن أن تكون النسخة المجانية أفضل

تسعير Creately

مجاني للأبد

بداية : 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا للشركات : 89 دولارًا أمريكيًا ثابتًا شهريًا

: 89 دولارًا أمريكيًا ثابتًا شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Creately

G2 : 4.4/5 (أكثر من 900 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. دي بي دي جرام

عبر مخطط DBDiagram DBDiagram هو الخيار الأفضل للمطورين والمحللين الذين يبحثون عن أداة فعالة من حيث التكلفة لمخطط علاقات الكيانات على شبكة الإنترنت. وهي تعطي الأولوية لسهولة الاستخدام، مما يسمح للمحترفين بتحويل أفكارهم إلى مخططات واضحة بأقل قدر من التعليمات البرمجية.

ولكن هنا الجزء المثير: يقطع DBDiagram شوطًا إضافيًا من خلال السماح لك بالحصول على مخططات علاقات الكيانات مباشرةً من ملفات تفريغ SQL. ويمكنه حتى إنشاء عبارات SQL لإنشاء مخطط قاعدة بيانات. تتمحور هذه الأداة حول الراحة حيث يمكنك التكامل مع أطر الويب الشائعة مثل Rails أو Django وتحميل ملفات schema.rb أو models.py في لمح البصر!

بمجرد أن تصبح مخططات ER البيانية الخاصة بك جاهزة، يمكنك تحويلها بسرعة إلى ملفات PDF ومشاركتها مع فريقك أو تعميمها داخليًا بنقرة واحدة. 🖱️

DBDiagram أفضل الميزات

تخطيط الحد الأدنى من التعليمات البرمجية

استيراد مخططات ER من ملفات تفريغ SQL

تكامل إطار عمل الويب

تمكين تحويل ملفات PDF ومشاركتها

قيود DBDiagram

يمكن تحسين التعامل مع المفاتيح الخارجية

تخصيصات محدودة

تسعير #### تسعير DBDiagram

الشخصية : مجاني للأبد

: مجاني للأبد شخصية احترافية : 7.5 دولار شهريًا

: 7.5 دولار شهريًا فريق: 35 دولارًا/شهرًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات DBDiagram

G2 : 4.3/5 (أقل من 5 تقييمات)

: 4.3/5 (أقل من 5 تقييمات) منتج هانت: 4/5 (أكثر من 30 تقييم)

6. سمارت دراو

عبر: الرسم الذكي يرقى SmartDraw إلى مستوى اسمه، حيث يقدم نهجًا خاليًا من المتاعب في تخطيط العلاقات بين الكيانات. ما يميزه هو قدرته على إنشاء ERDs تلقائيًا باستخدام قاعدة البيانات الموجودة لديك، مما يوفر مسودة أولية يمكنك تخصيصها بشكل أكبر.

تضمن مجموعته الواسعة من القوالب ذات الأشكال المستطيلة والبيضاوية والماسية المصممة خصيصًا لتخطيط ERD رحلة سلسة من الفكرة إلى الإكمال. إذا كانت القوالب لا تناسب احتياجاتك تمامًا، يمكنك اختيار الأشكال وإدخال البيانات يدويًا، مما يضمن تطابق النتائج النهائية مع رؤيتك. 👁️‍🗨️

أضف المخططات التي تم إنشاؤها بسهولة إلى تطبيقات Microsoft Office أو Google Workspace. يتكامل SmartDraw مع أنظمة تخزين الملفات الشائعة، مما يتيح لك تخزين المخططات دون إنشاء مجلدات وأذونات متوازية.

اطلع على أفضل بدائل SmartDraw لتوسيع نطاق البحث

SmartDraw أفضل الميزات

قوالب مصممة مسبقًا

إنشاء نماذج ERDs تلقائيًا من قاعدة البيانات الموجودة لديك

عمليات تكامل مفيدة

الدعم عبر الاتصال والدردشة والبريد الإلكتروني

قيود SmartDraw

خيارات محدودة من الرموز

يجد بعض المستخدمين أن حذف النص الافتراضي في القوالب يستغرق وقتاً طويلاً

تسعير #### تسعير SmartDraw

مستخدم واحد : 9.95 دولار/شهرياً

: 9.95 دولار/شهرياً مستخدمون متعددون: يبدأ من 8.25 دولار شهريًا لكل مستخدم (بحد أدنى ثلاثة مستخدمين)

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات SmartDraw

G2 : 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

7. ميرو

عبر ميرومثل Lucidchart و ClickUp, ميرو يدعمك بالعديد من القوالب التي تغطي كل شيء من سلاسل القيمة إلى نطاقات المشروع. يأتي قالب ERD الخاص به مع خريطة محددة مسبقًا لإنشاء نموذج البيانات الخاص بك. تتضمن الخطوات النموذجية ما يلي:

تحديد الكيانات وتسميتها استخدام خطوط الاتصال (على شريط الأدوات أو باستخدام مفتاح التشغيل السريع L) لإنشاء العلاقات تخصيص المخطط ووضع اللمسات الأخيرة عليه

يضيف Miro لمسة سحرية مع ميزات تفاعلية متقدمة ترتقي بتجربة الرسم التخطيطي التعاوني. فكر في الأمر على أنه عصف ذهني على سبورة بيضاء حقيقية، سواء كنت في المكتب أو تعمل من المنزل. يمكن للجميع المشاركة، بفضل ميزات مثل الملاحظات الرقمية اللاصقة والرسم اليدوي. 🖍️

ميرو أفضل الميزات

العمل الجماعي وتحرير المستندات في الوقت الفعلي

يوفر إمكانية الوصول إلى تنسيقات ملفات متعددة

يوفر العديد من القوالب التي تتخطى نماذج ERDs

يتكامل مع أدوات ومنصات أخرى

قيود Miro

قدرات محدودة غير متصلة بالإنترنت

منحنى تعليمي حاد

تسعير ميرو

مجاني للأبد

مبتدئ : 8 دولارات شهريًا لكل عضو

: 8 دولارات شهريًا لكل عضو الشركات : 16 دولارًا/شهرًا لكل عضو

: 16 دولارًا/شهرًا لكل عضو المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

ميرو التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

8. كانفا

عبر: كانفا صانع مخطط ER التخطيط البياني في Canva ليس مريحًا فحسب، بل سهل الاستخدام أيضًا. فهو مبهر بميزات مرسومة بشكل جيد لعرض الروابط المعقدة داخل مجموعة البيانات الخاصة بك، مما يساعدك على اكتشاف العيوب المنطقية المحتملة أو أخطاء التصميم بشكل أسرع. 🐞

يتيح لك Canva الاختيار من بين أكثر من 20 نوعًا من أنواع الرسوم البيانية لتمثيل نماذج ER في مواقف متنوعة، مما يضمن أن تكون مخططاتك البيانية شاملة وجذابة بصريًا. كما يتيح لك أيضًا رسومًا بيانية سهلة القراءة مع نشر عالي الدقة.

ما يميز Canva هو خيارات التخصيص الغنية. يمكنك عرض الكيانات والسمات والعلاقات مع الكثير من عناصر التصميم، بما في ذلك الصور والرسومات. لمشاركة رسوماتك البيانية وتضمينها، ما عليك سوى استخدام أزرار التنزيل والتصدير المدمجة في برنامج الرسم البياني .

كانفا أفضل الميزات

أكثر من 20 نوعًا من الرسوم البيانية

واجهة بديهية وسهلة التنقل

خيارات تنزيل وتصدير سهلة الاستخدام

مجموعة واسعة من لوحات الألوان ومجموعات الخطوط

قيود كانفا

ميزات تحرير احترافية محدودة

قد يتأخر مع بعض عمليات التكامل

تسعير #### كانفا

مجاني للأبد

محترف : 14.99 دولارًا شهريًا لشخص واحد

: 14.99 دولارًا شهريًا لشخص واحد الفرق: 29.99 دولارًا/شهرًا لأول خمسة أشخاص

تقييمات ومراجعات كانفا

G2 : 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

9. إدراو ماكس

عبر: إدراو ماكس EdrawMax هو أداتك المفضلة لصياغة الرسوم البيانية والمخططات المذهلة بصريًا بسهولة. إنه مفيد لتصميم مخططات علاقات الكيانات بفضل أدوات التصميم القابلة للتخصيص والملفتة للنظر. 🌻

لإنشاء نموذج ERD جديد، افتح حساب EdrawMax الخاص بك وانتقل إلى قسم نمذجة قاعدة البيانات (على الجانب الأيسر من الشاشة). اختر من أحد القوالب للبدء، أو استخدم لوحة فارغة.

يجعل EdrawMax من السهل تحديد علاقات الكيانات المعقدة باستخدام الروابط والخطوط وتحويلها إلى مخطط علائقي. قد يساعدك المخطط الناتج على أن تصبح على دراية بالمشكلات في وقت مبكر، خاصةً إذا كنت ترغب في الحد من أخطاء النشر.

بمجرد الانتقال إلى وضع حل المشكلات، يمكنك ضبط المخطط الخاص بك عن طريق إضافة عناصر أو إزالتها. احفظ ملفاتك بأمان على السحابة أو قم بتصديرها بتنسيقات شائعة مثل PDF وVisio وHTML وSVG.

EdrawMax أفضل الميزات

الاستخدام عبر الإنترنت وغير متصل

ميزة الالتقاط واللصق لربط الأشكال

تصدير الملفات بتنسيقات متعددة

متوفر على أنظمة ويندوز وماك ولينكس

قيود EdrawMax

يمكن أن يكون مكلفًا لبعض المستخدمين

تحتاج ميزات تغيير الحجم والمحاذاة إلى تحسين

تسعير EdrawMax

للأفراد خطة الاشتراك : 99 دولاراً في السنة خطة مدى الحياة : 198 دولارًا (دفعة لمرة واحدة) خطة باقة مدى الحياة : 245 دولارًا (دفعة لمرة واحدة) خطة الباقة السنوية : 126.4 دولارًا أمريكيًا في السنة

للفرق : 505.75 دولار في السنة (لخمسة مستخدمين)

: 505.75 دولار في السنة (لخمسة مستخدمين) للشركات: متاحة عند الاتصال

تقييمات ومراجعات EdrawMax

G2 : 4.3/5 (أكثر من 60 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

10. النموذج المرئي

عبر: النموذج المرئي Visual Paradigm هي أداة عبر الإنترنت مع محرر سهل الاستخدام لنمذجة ERD. تضمن لك واجهته الخالية من الإعلانات أن تكون تجربتك خالية من المبيعات المشتتة للانتباه.

قم بإنشاء كيانات ERD مع مجموعات بيانات نموذجية أو استخدم نموذج Transitor لنسخ المخططات والانتقالات الموجودة. استخدم محرري سجل الجدول و عرض قاعدة البيانات لنمذجة بنية بياناتك بشكل منهجي وإضافة جداول وأعمدة وعلاقات بينية للحصول على تمثيل مرئي دقيق. يمكنك إنشاء عبارات SQL مخصصة لجداول بياناتك مباشرةً.

مع خيارات غير محدودة لإنشاء المخططات وخيارات تصدير الصور الخالية من العلامات المائية، تُعد هذه المنصة خيارًا متعدد الاستخدامات لكل من الأفراد والفرق.

Visual Paradigm أفضل الميزات

محرر ERD بديهي

مخططات غير محدودة للمشتركين المؤهلين

تمكين الملاحظات والنصوص والصور

يسمح بتكرار النماذج

قيود النموذج البصري #### قيود النموذج البصري

تكامل دون المستوى مع الأنظمة الأخرى

أدوات ERD غير متوفرة للمشتركين في خطط النمذجة

تسعير Visual Paradigm Paradigm

موديلر : 6 دولارات شهرياً

: 6 دولارات شهرياً معيار : 19 دولارًا في الشهر

: 19 دولارًا في الشهر احترافي : 35 دولارًا/شهريًا (نموذج فوترة ربع سنوي)

: 35 دولارًا/شهريًا (نموذج فوترة ربع سنوي) مؤسسة: 89$/شهرياً (نموذج فوترة نصف سنوي)

تقييمات ومراجعات النموذج البصري

G2 : 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 10 مراجعات)

إتقان فن مخططات علاقات الكيانات البيانية

في سعيك للعثور على أدوات من الدرجة الأولى لصياغة مخططات علاقات الكيانات، من الذكاء دائمًا اختيار أداة تتوافق مع متطلباتك الخاصة. المنتجات التي ناقشناها اليوم يمكن الوصول إليها بشكل كبير ومتوفرة بأسعار متعددة، لذا فإن عملية اتخاذ القرار يجب أن تكون سلسة.

كخيار متميز ضع في اعتبارك ClickUp -لا يبسط الرسم التخطيطي لمديري قواعد البيانات فحسب، بل يقدم أيضًا عددًا لا يحصى من ميزات الإنتاجية الأخرى. 🤩