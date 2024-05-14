10 بدائل لشكل الورق والمنافسين في عام 2025

تساعدنا النماذج في تنظيم حياتنا، ولكنها غالبًا ما تبدو مملة وتقنية ومملة. لحسن الحظ، تعمل التطبيقات والأدوات الرقمية الجديدة على تغيير عالم النماذج، مما يثبت أن بناء النماذج القياسية يمكن أن يكون - كما نقول - ممتعًا. هذه أدوات إنشاء النماذج المستندة إلى الويب تتيح لك إنشاء استطلاعات ونماذج وغير ذلك، حتى لو لم تكن لديك مهارات البرمجة.

Paperform هو أحد الأمثلة المعروفة لمنصة إنشاء النماذج على شبكة الإنترنت. يقدم الموقع إنشاء النماذج بالنقر والسحب، ومئات القوالب المعدة مسبقًا، وعشرات من عمليات التكامل المفيدة. على الرغم من أن Paperform قد يكون أحد أشهر منصات إنشاء النماذج، إلا أنه ليس الخيار الوحيد. وبالنسبة للعديد من المستخدمين، فهو ليس الخيار الأفضل أيضاً.

لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل بدائل Paperform لتستكشفها في عام 2024، سواء كنت تبحث عن سعر أفضل، أو المزيد من التكامل مع مجموعة التقنيات الموجودة لديك، أو المزيد من الميزات.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Paperform؟

هل بدأت البحث عن بدائل Paperform؟ فيما يلي خمس ميزات رئيسية يجب البحث عنها عند البحث عن أداة إنشاء النماذج عبر الإنترنت:

سهولة الاستخدام: مثل Paperform، يجب أن يكون أي منشئ نماذج عبر الإنترنت تختاره سهل الاستخدام مع واجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل إنشاء النماذج بسرعة. يجب أن يكون المستخدمون المبتدئون قادرين على إنشاء النماذج في ثوانٍ، ويجب أن يكون لدى المستخدمين المتقدمين الأدوات التي يحتاجونها لإنشاء نماذج يمكنهاأتمتة سير العمل مجموعة متنوعة من خيارات التخصيص: سواء كانت قوالب قابلة للتخصيص، أو اختيار نظام الألوان، أو العديد من حقول النماذج المختلفة، يجب أن يكون لدى بديل Paperform الذي تختاره الكثير من الخيارات لتخصيص نماذجك عبر الإنترنت. سيجعل هذا نماذجك عبر الإنترنت أكثر فائدة حتى تتمكن من جمع البيانات القيمة مع ضمان توافقها مع علامتك التجارية

مثل Paperform، يجب أن يكون أي منشئ نماذج عبر الإنترنت تختاره سهل الاستخدام مع واجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل إنشاء النماذج بسرعة. يجب أن يكون المستخدمون المبتدئون قادرين على إنشاء النماذج في ثوانٍ، ويجب أن يكون لدى المستخدمين المتقدمين الأدوات التي يحتاجونها لإنشاء نماذج يمكنهاأتمتة سير العمل القدرة على التكامل مع بقية مجموعتك التقنية: سوف تتكامل أداة إنشاء النماذج الأكثر فائدة مع المنصات والتطبيقات الأخرى في مجموعتك التقنية. ابحث عن بدائل Paperform التي تتصل بأدوات الإنتاجية، مثل جداول بيانات Google وSlack وOutlook

سوف تتكامل أداة إنشاء النماذج الأكثر فائدة مع المنصات والتطبيقات الأخرى في مجموعتك التقنية. ابحث عن بدائل Paperform التي تتصل بأدوات الإنتاجية، مثل جداول بيانات Google وSlack وOutlook الميزات والأدوات المتقدمة: جمع البيانات هو الغرض الأساسي من النماذج، ولكن يمكنها أن تقدم لك أكثر من ذلك بكثير. ابحث عن أدوات إنشاء النماذج التي يمكن أن تساعدك على القيام بالمزيد في جمع البيانات من خلال تحليل البيانات المتقدمة، والاستطلاعات عبر الإنترنت التي تغذي فريق المبيعات لديك، والمدفوعات الآمنة عبر الإنترنت

جمع البيانات هو الغرض الأساسي من النماذج، ولكن يمكنها أن تقدم لك أكثر من ذلك بكثير. ابحث عن أدوات إنشاء النماذج التي يمكن أن تساعدك على القيام بالمزيد في جمع البيانات من خلال تحليل البيانات المتقدمة، والاستطلاعات عبر الإنترنت التي تغذي فريق المبيعات لديك، والمدفوعات الآمنة عبر الإنترنت السعر المناسب: يجب أن تكون أداة إنشاء النماذج المناسبة مفيدة وبأسعار تنافسية. استفد من أي عروض خطة مجانية لتجربة أداة إنشاء النماذج بنفسك لمعرفة ما إذا كانت تناسب احتياجاتك ومتطلبات سير العمل. هذه طريقة رائعة لاختبار بدائل Paperform المختلفة وميزاتها المختلفة لمعرفة أيها أفضل لعملك

سواءً كنت جزءًا من مؤسسة صغيرة أو فريق عمل مؤسسي كبير، فهناك أداة إنشاء النماذج التي يمكن أن تلبي احتياجاتك.

## أفضل 10 بدائل لـ Paperform لاستخدامها في عام 2024

قل وداعًا للنماذج المملة ومرحبًا بجمع البيانات المبسط وإنشاء النماذج الممتعة مع أفضل بدائل Paperform هذه.

1. ClickUp

إدارة نماذج جهات الاتصال وتبسيط استجابات النماذج من طرق عرض متعددة في ClickUp طريقة عرض نموذج ClickUp أدوات تنسيق قوية لإنشاء نماذج مخصصة لحالات الاستخدام الداخلي والخارجي. ابدأ بـ قالب نموذج ClickUp وتخصيصه وفقًا لمتطلباتك الخاصة. يمكنك مشاركة النماذج الخاصة بك دون عناء باستخدام أداة إنشاء النماذج بالسحب والإفلات في ClickUp.

سواء كنت تجمع عملاء محتملين أو تجمع ملاحظات العملاء أو تنشئ عمليات تكامل للدفع، يمكنك إنتاج عدد غير محدود من النماذج لجمع بياناتك وتنظيمها. إذا كنت تبحث عن بديل ممتاز لـ Paperform، فإن ClickUp يوفر لك حلاً شاملاً.

أفضل ميزات ClickUp:

المنطق الشرطي يصمم النماذج بسرعة حتى تحصل على المعلومات التي تحتاجها بالضبط دون إضاعة أي وقت

تعني واجهة السحب والإفلات البديهية أنك لست بحاجة إلى معرفة تقنية كبيرة لإنشاء استبيانات ونماذج جذابة

تتيح لك إمكانية التكامل مع العشرات من التطبيقات والأنظمة الأساسية الأخرى توجيه البيانات أينما ومتى احتجت إليها

تساعدك مجموعة متنوعة من قوالب النماذج في بدء عملية الإنشاء

تتحول عمليات إرسال النماذج الواردة إلى مهمة يمكن لفريقك العمل عليها

قيود ClickUp:

لا تتوفر جميع طرق العرض حاليًا للأجهزة المحمولة

تسعير #### ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح للشراء على جميع الباقات المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل والضيف الداخلي شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp:

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,800 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (3,800+ تقييم)

2. تايبفورم

عبر نوع النموذج منشئ النماذج Typeform هو منشئ نماذج تفاعلي عبر الإنترنت يركز على إنشاء نماذج محادثة لزيادة مشاركة المستخدمين. بفضل خيارات التكامل الشاملة، يمكنك إنشاء نماذج واستطلاعات واستبيانات جذابة بصريًا عبر واجهة سهلة الاستخدام. بعد ذلك، قم بتوصيلها بتطبيقات أخرى في مجموعتك التقنية.

يعد Typeform خيارًا شائعًا للمؤسسات الكبيرة والصغيرة التي تتطلع إلى جمع البيانات والتفاعل مع الجمهور عبر الإنترنت.

أفضل ميزات Typeform:

خيارات تكامل ممتازة متاحة لجداول بيانات Google وSlack وZapier وGoogle Analytics وغيرها

تقدم النماذج الجذابة بصريًا سؤالاً واحدًا في كل مرة حتى لا ترهق المستجيبين

توفر التحليلات القوية تعليقات حول كيفية إكمال المستجيبين للنماذج وكيفية تحسين معدلات الاستجابة

قيود Typeform:

باعتباره أحد بدائل Paperform الأكثر تكلفة في هذه القائمة، قد يكون بعيدًا عن متناول المؤسسات الصغيرة والشركات الناشئة

تسعير Typeform:

مبتدئ : 25 دولارًا شهريًا

: 25 دولارًا شهريًا أساسي : 50 دولارًا شهريًا

: 50 دولارًا شهريًا زائد : 82 دولاراً في الشهر

: 82 دولاراً في الشهر المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Typeform

G2 : 4.5/5 (680+ تقييم)

: 4.5/5 (680+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (770+ تقييم)

3. فورمستاك

عبر فورمستاك Formstack هي أداة لبناء النماذج عبر الإنترنت تركز على جمع البيانات و أتمتة سير العمل . يوفر مجموعة ممتازة من قوالب النماذج المعدة مسبقًا ومحرر سحب وإفلات يتيح لك إنشاء النماذج التي تحتاجها بسهولة. هناك أيضًا خيارات متقدمة للتوقيعات الإلكترونية وتخزين البيانات. إذا كنت بحاجة إلى حل شامل لجمع البيانات، فهذا مكان ممتاز للبدء.

Formstack أفضل الميزات:

تستغرق واجهة السحب والإفلات دقائق فقط لتتعلمها، بحيث يمكنك البدء في إنشاء النماذج على الفور

تتيح لك الميزات المتقدمة استخدام المنطق الشرطي، وأتمتة سير العمل، وتحليل البيانات من ردود المستخدمين

تساعد القوالب المتنوعة وخيارات التخصيص في بدء عملية إنشاء النماذج الخاصة بك

قيود Formstack:

هناك عدد قليل من خيارات دعم العملاء، لذلك سيتعين عليك الدردشة مع روبوت الذكاء الاصطناعي (AI) إذا واجهتك مشكلات، حيث لا يمكنك الوصول إلى الفريق عبر الهاتف

تسعير فورمستاك:

النماذج: 50 دولارًا شهريًا تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Formstack:

G2 : 4.4/5 (370+ تقييم)

: 4.4/5 (370+ تقييم) Capterra: 4.17/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. نماذج كوغنيتو

عبر نماذج الإدراك Cognito Forms هو أداة سهلة الاستخدام لإنشاء النماذج عبر الإنترنت تجعل من السهل إنشاء النماذج وتخصيصها ومشاركتها عبر الإنترنت. وتشمل ميزاته تحرير النماذج بالسحب والإفلات، والمنطق الشرطي الممتاز، وتكامل الدفع. إنه أحد بدائل Paperform الأقل تكلفة في هذه القائمة، مما يجعله خيارًا ممتازًا للشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية والأفراد الذين يحتاجون إلى جمع البيانات عبر الإنترنت بأمان وأمان.

Cognito Forms أفضل الميزات:

ميزات منطقية شرطية رائعة تتيح لك جمع البيانات الصحيحة من المستجيبين

ميزات أمان ممتازة تجعلها واحدة من أكثر طرق جمع البيانات أمانًا

خيارات خدمة عملاء رائعة يمكن أن تساعدك في الخروج من المأزق وإيجاد الحلول

قيود نماذج Cognito Forms:

خيارات التخصيص محدودة إلى حد ما، لذلك قد تضطر إلى التعايش مع كل ما يمكنك الحصول عليه والتخلي عن احتياجات العلامة التجارية

وجد بعض المستخدمين أن أتمتة سير العمل صعبة ومرهقة

تسعير نماذج كوغنيتو:

فرد : مجاني

: مجاني محترف : 15 دولارًا شهريًا

: 15 دولارًا شهريًا فريق : 35 دولارًا/شهرًا

: 35 دولارًا/شهرًا المؤسسة: 99 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات نماذج Cognito Forms:

G2 : 4.5/5 (أكثر من 75 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 75 تقييم) Capterra: 4.6/5 (75+ تقييم)

5. فورم أسيمبلي

عبر نموذج التجميع FormAssembly هو حل شامل قائم على الويب يتجاوز مجرد إنشاء النماذج، حيث يعمل كأداة متكاملة لجمع البيانات وأتمتة سير العمل. أنشئ نماذج واستطلاعات مخصصة للغاية باستخدام واجهة السحب والإفلات الخاصة بالموقع، ثم استفد من بياناتك باستخدام إمكانيات التكامل المذهلة التي يوفرها FormAssembly. هذا بديل ممتاز للاستكشاف إذا كنت بحاجة إلى تبسيط عملية جمع البيانات الخاصة بك.

أفضل ميزات FormAssembly:

تتيح لك واجهة السحب والإفلات البديهية إنشاء النماذج وتحريرها ومشاركتها بسرعة

ميزات أمان البيانات الرائعة تضمن الامتثال لقانون HIPAA واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)

ميزات متقدمة توفر التحكم في الحقول الشرطية والحسابات والنماذج متعددة الصفحات

قيود FormAssembly:

أبلغ العديد من المستخدمين عن وجود خلل فيما يتعلق بتكاملات Salesforce

تسعير FormAssembly:

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات FormAssembly:

G2 : 4.4/5 (أكثر من 360 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 360 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

6. نماذج مايكروسوفت

عبر مايكروسوفت يعد Microsoft Forms جزءًا من عائلة Microsoft، وهو جزء من عائلة Microsoft، وهو عبارة عن منشئ استبيانات ونماذج قائمة على السحابة. استخدم الواجهة البديهية للوصول إلى السمات القابلة للتخصيص لإنشاء استطلاعات رأي واختبارات واستطلاعات رأي ذات مظهر احترافي. نظرًا لأنه جزء من Microsoft 365 Suite، يمكنك تصدير البيانات بسرعة إلى Microsoft Excel أو برامج Microsoft الأخرى لبدء تحليلها. المدمج في أدوات الذكاء الاصطناعي تسريع إنشاء النماذج ومساعدتك على إنشاء نماذج أكثر فعالية وجاذبية.

هل أنت متردد في استخدام منتج آخر من Microsoft؟ راجع كيفية مقارنة نماذج مايكروسوفت بنماذج جوجل .

أفضل ميزات نماذج مايكروسوفت:

يعمل بسلاسة مع منتجات مايكروسوفت الأخرى، وهي ميزة إذا كان هذا هو نظامك الأساسي للإنتاجية الذي تستخدمه

ينشئ بسرعة نماذج ذات مظهر احترافي يمكنك مشاركتها بسهولة

يوفر خيارات تصدير بيانات رائعة تسمح لك باستخراج البيانات من نماذجك والبدء في استخدامها على الفور

قيود نماذج مايكروسوفت:

قدرات تكامل محدودة إلى حد ما مقارنة بالآخرين في هذه القائمة

تسعير نماذج مايكروسوفت:

مجاني لأي شخص لديه حساب مايكروسوفت

تقييمات ومراجعات نماذج مايكروسوفت:

G2 : 4.3/5 (340+ تقييمات)

: 4.3/5 (340+ تقييمات) Capterra: 4.5/5 (80+ تقييم)

7. Survey Monkey

عبر قرد الاستطلاع موقع Survey Monkey هو منصة شائعة لإنشاء الاستطلاعات والاستبيانات. يتيح لك موقع الويب المستند إلى السحابة إنشاء استبيانات مخصصة والقيام بالمزيد من خلال التحليلات القوية وأدوات إعداد التقارير. أمان البيانات من الدرجة الأولى أيضاً.

أفضل ميزات #### Survey Monkey:

يوفر تطبيقًا للجوال يتضمن معظم الميزات نفسها التي يوفرها الموقع الرئيسي، بحيث يمكنك إنشاء نماذج أثناء التنقل

يوفر تحليلات ممتازة لمساعدتك على تقييم كيفية تفاعل المستجيبين مع استبياناتك وكيف يمكنك تحسين معدلات الاستجابة

يسمح لك بتكرار الاستطلاعات السابقة بسهولة حتى تتمكن من إنشاء استطلاعات جديدة في ثوانٍ معدودة

قيود برنامج Survey Monkey:

توجد بعض أفضل ميزات الموقع خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع، لذا توقع أن تدفع إذا كنت ترغب في الحصول على أقصى استفادة من الموقع

تسعير موقع #### Survey Monkey:

الميزة الفردية : 29 دولاراً شهرياً تدفع سنوياً

: 29 دولاراً شهرياً تدفع سنوياً ميزة الفريق : 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا يتم دفعها سنويًا

: 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا يتم دفعها سنويًا فريق بريمير: 75 دولارًا/للمستخدم الواحد شهريًا يتم دفعها سنويًا

تقييمات ومراجعات Survey Monkey:

G2 : 4.4/5 (أكثر من 18,500 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 18,500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 8,900 تقييم)

8. ووفو

عبر ووفو Wufoo هو منشئ نماذج قائم على السحابة يجعل إنشاء النماذج وتخصيصها ومشاركتها أسهل. يوفر واجهة سهلة الاستخدام، ولكنه يحتوي على ميزات أكثر تقدمًا للمستخدمين ذوي الخبرة.

أفضل ميزات Wufoo:

تعني قائمة رائعة من إمكانيات التكامل أنه يجب أن تكون قادرًا على ربطه بمعظم الأدوات في مجموعتك التقنية

واجهة سهلة الاستخدام تسمح لك بتخصيص نماذجك، بما في ذلك إضافة العلامة التجارية لشركتك

خيارات رائعة لتحصيل المدفوعات

قيود Wufoo:

لا توجد طريقة لإضافة التوقيعات الإلكترونية مباشرةً على الموقع الإلكتروني، لذا سيتعين عليك ربطه بأداة أخرى بدلاً من ذلك

تسعير #### Wufoo:

بداية : 169 دولارًا سنويًا

: 169 دولارًا سنويًا احترافي : 349 دولارًا سنويًا

: 349 دولارًا سنويًا متقدم : 889 دولاراً/سنوياً

: 889 دولاراً/سنوياً أقصى حد: 2199 دولاراً/سنوياً

تقييمات ومراجعات Wufoo

G2 : 4.4/5 (290+ تقييم)

: 4.4/5 (290+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

9. نماذج زوهو

عبر نماذج زوهو إذا كنت تسبح بالفعل في نظام Zoho البيئي، فإن Zoho Forms تستحق الاستكشاف كمنشئ نماذج مفضل لديك. تتيح لك منصة إنشاء النماذج متعددة الاستخدامات عبر الإنترنت إنشاء نماذج واستطلاعات معقدة وتخصيصها دون الحاجة إلى الترميز. ولأنها جزء من عائلة Zoho، فهي تتكامل بسلاسة مع تطبيقات Zoho الأخرى، حتى تتمكن من فعل المزيد ببياناتك.

أفضل ميزات Zoho Forms:

يتكامل بسلاسة مع تطبيقات Zoho الأخرى، مثل Zoho Desk وZoho CRM، حتى تتمكن من الحصول على البيانات بسرعة حيثما تحتاج إليها

يقدم تطبيق أندرويد يتيح لك إنشاء النماذج ومشاركتها من جهازك المحمول

يتميز بخيارات تقارير مفصلة لمساعدتك في تحليل استجاباتك وتحقيق أقصى استفادة من بياناتك

قيود نماذج Zoho:

قد يجد بعض المستخدمين أن خيارات التخصيص أقل جاذبية من غيرها في هذه القائمة

تسعير نماذج زوهو:

الخطط المجانية متاحة

الأساسية : 12 دولارًا شهريًا

: 12 دولارًا شهريًا عادية : 30 دولارًا شهريًا

: 30 دولارًا شهريًا احترافية : 60 دولاراً في الشهر

: 60 دولاراً في الشهر قسط: 110 دولارات شهرياً

Zoho Forms التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.4/5 (أكثر من 120 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 120 تقييم) Capterra: 4.5/5 (110+ تقييمات)

10. نماذج جوجل

عبر جوجل إذا كنت تريد أداة إنشاء النماذج التي تقدم خدمات إنشاء النماذج الأساسية مجانًا، فستحتاج إلى التحقق من نماذج Google. تتكامل أداة إنشاء الاستبيانات والنماذج المجانية هذه المستندة إلى الويب مع منتجات Google الأخرى والعديد من تطبيقات الإنتاجية الشائعة. وهي تجمع الردود تلقائيًا في جداول بيانات جوجل لتحليلها واستخدامها في المستقبل.

هل تريد شيئًا خارج نظام جوجل البيئي؟ اطّلع على أفضل 10 بدائل لنموذج جوجل في 2024 ، وشاهد كيف نماذج جوجل تتراكم ضد Jotform .

أفضل ميزات نماذج Google:

إنه مجاني للاستخدام، ولا تحتاج إلا إلى حساب Google للبدء

تسمح لك عناصر النموذج الأساسية الجيدة باختيار إجابات طويلة أو قصيرة، إلى جانب مربعات الاختيار والإجابات المتعددة وخيارات القائمة المنسدلة

المنطق الشرطي الأساسي يجعل من السهل تخصيص النماذج بناءً على الإجابات

قيود نماذج Google:

النماذج متاحة فقط عبر الإنترنت، لذا ستحتاج إلى خيار آخر للاستبيانات غير المتصلة بالإنترنت

تسعير نماذج جوجل:

مجاناً للأفراد

مبتدئ الأعمال : 6 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 6 دولارات لكل مستخدم شهريًا معيار الأعمال: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال بلس : 18 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

: 18 دولاراً لكل مستخدم شهرياً الشركات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات نماذج Google:

G2 : 4.5/5 (أكثر من 2,700 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 2,700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 10,600 تقييم)

ابدأ في بناء نماذج جذابة وفعالة ## ابدأ في بناء نماذج جذابة وفعالة

يمكن أن يكون استخدام النماذج طريقة رائعة لجمع البيانات من جمهورك. سواء كنت تتطلع إلى جمع عناوين البريد الإلكتروني، أو جمع ملاحظات العملاء، أو معالجة المدفوعات، هناك نموذج لمساعدتك في القيام بذلك. يمكن أن يؤدي اختيار أداة إنشاء النماذج المناسبة إلى جعل العملية أكثر كفاءة وفعالية وأكثر متعة لك وللمستجيبين.

إذا كنت بحاجة إلى بديل جيد لبناء النماذج عبر الإنترنت، فإن ClickUp Forms خيار ممتاز. يمكنك تخصيص نماذجك بسهولة وإنشاء نماذج جديدة بسرعة. كما أنه يتكامل مع نظام ClickUp، حتى تتمكن من مشاركة البيانات وتحليلها واتخاذ إجراءات بشأنها مع بقية أعضاء فريقك. اشترك للحصول على حساب ClickUp اليوم واكتشف كيف يمكن أن تساعدك النماذج على تبسيط سير عملك وجمع البيانات بكفاءة أكبر.