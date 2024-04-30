قوالب التقارير السنوية المجانية

إن تسليط الضوء على النجاحات والإخفاقات في نهاية العام يضع الأساس لعام جديد أفضل وأكثر إثمارًا. إنه الوقت المناسب لمراجعة الأداء وتقييم التقارير المالية والاستفادة من هذه الرؤى لإجراء تحسينات.

إحدى الطرق التي تتبعها الشركات للقيام بذلك هي إعداد تقرير سنوي. بالنسبة للشركات العامة، هذه الوثيقة مطلوبة للمساهمين لفهم صحة الأعمال التجارية. بالنسبة للشركات والفرق الأصغر، يمكن أن يساعد إنشاء تقرير سنوي أيضًا في بناء عملية اتخاذ قرارات أفضل.

يتيح لك نموذج التقرير السنوي إنشاء تقريرك المالي في نصف الوقت. سنقوم هنا بمشاركة بعض أفضل القوالب لإنشاء تقرير سنوي غني بالمعلومات. ستجد قوالب للتقارير المرحلية، وتفاصيل العمل، والتقارير السنوية للشركات في مختلف القطاعات. 🙌

لماذا تعتبر التقارير السنوية مهمة؟

التقارير السنوية هي مستندات توضح الحالة المالية للشركة وتصف عملياتها. وهي مطلوبة للشركات العامة، ولكن يمكن استخدامها أيضًا من قبل الشركات الصغيرة والشركات الخاصة لإعداد التقارير الداخلية.

قبل انهيار وول ستريت 1929 لم يكن التقرير السنوي إلزاميًا. في أعقاب الانهيار المالي، طلب المنظمون تقارير سنوية من جميع الشركات العامة حتى يتمكن المساهمون وأصحاب المصلحة من فهم الصحة المالية والعمليات. 📈

عادةً ما يبدأ التقرير السنوي للشركات برسالة إلى أصحاب المصلحة تحدد بإيجاز النتائج الرئيسية. تتمحور عملية إعداد التقارير السنوية حول جمع البيانات وبناء الرسوم البيانية لتكوين سرد يشرح كيف سارت السنة السابقة وما هو متوقع للمستقبل. وتتضمن الأجزاء الأخيرة من التقرير مقاييس متعمقة لتسليط الضوء على الإجراءات المالية والتشغيلية.

تحتوي معظم التقارير السنوية على ما يلي:

رسالة إلى المساهمين

مناقشة وتحليل الإدارة (MD&A)

البيانات المالية

تقارير مراجعة الحسابات

ملخص المكاسب التمويلية والتشغيلية

يمكن للشركات أن تختار التوظيف الخارجي وكالات لإنشاء التقرير السنوي أو التعامل معه داخلياً. باستخدام نموذج للتقارير السنوية، يمكنك أخذ المعلومات من تقارير التأثير و تقارير المبيعات لإنشاء مراجعتك المالية والتشغيلية الخاصة بك.

ما الذي يجعل قالب التقرير السنوي جيدًا

يجب أن تحتوي التقارير السنوية على معلومات مالية محددة لمساعدة المساهمين على فهم صحة الشركة. تم تصميم هذه التقارير لتقديم معلومات عن القدرة على الوفاء بالديون الحالية والأرباح أو الخسائر خلال العام السابق والخطط التشغيلية. 💰

يجب أن يحتوي التقرير السنوي الشامل على

معلومات مالية مفصلة : المقصود من هذه الوثيقة هو تلبية المتطلبات التنظيمية من خلال توفير معلومات مالية متعمقة عن الإيرادات والأرباح والخسائر

: المقصود من هذه الوثيقة هو تلبية المتطلبات التنظيمية من خلال توفير معلومات مالية متعمقة عن الإيرادات والأرباح والخسائر خطاب إلى أصحاب المصلحة: تبدأ التقارير السنوية بشكل عام ببيان مهمة مؤسستك والنتائج الرئيسية من العام السابق، لذا اختر نموذجًا يتضمن صفحة غلاف لهذه المعلومات

تبدأ التقارير السنوية بشكل عام ببيان مهمة مؤسستك والنتائج الرئيسية من العام السابق، لذا اختر نموذجًا يتضمن صفحة غلاف لهذه المعلومات دعم مرئيات البيانات: ابحث عن قالب يحتوي على رسوم بيانية مدمجة ومخططات دائرية و لوحات كانبان لعرض المعلومات المالية الرئيسية والخطط المستقبلية

ابحث عن قالب يحتوي على رسوم بيانية مدمجة ومخططات دائرية و لوحات كانبان لعرض المعلومات المالية الرئيسية والخطط المستقبلية قابلة للتخصيص خطوط و تصميمات رسومية : قدم تقريرك السنوي بما يتماشى مع معايير العلامة التجارية من خلال اختيار قالب يوفر تخصيصًا للطباعة وعناصر التصميم وأنظمة الألوان

10 قوالب تقارير سنوية مجانية

هل أنت مستعد للبدء في إعداد التقارير السنوية؟ ستحتاج إلى البدء بجمع رؤى حول المقاييس المالية الرئيسية والأداء التشغيلي. تعمّق في فريق العمل مراجعات الأداء تقييم النجاح على أهداف إدارة المشروع ، والخوض في الأرقام الدقيقة عندما يتعلق الأمر بالإيرادات والديون والأرباح.

بعد ذلك، استخدم أحد هذه القوالب المصممة مسبقاً للتقارير السنوية لتجميع كل المعلومات بسرعة في مستند واحد غني بالمعلومات. من القوالب الشاملة إلى التقارير المرحلية وتقارير التحليل المالي، ستجد ما تحتاجه لإبلاغ المساهمين لديك. 💪

1. قالب التقرير السنوي ClickUp

قالب التقرير السنوي لـ ClickUp

قالب التقرير السنوي لـ ClickUp يأخذ مهمة شاقة ويحولها إلى عملية يمكن التحكم فيها خطوة بخطوة. بدءًا من جمع البيانات الصحيحة إلى تقديمها في تقرير سنوي احترافي، سيكون قالب التقرير السنوي المجاني هذا أفضل صديق لك عند العمل على أهم مهام نهاية العام.

ابدأ بجمع البيانات المهمة من البيانات المالية للسنة السابقة ومراحل المشروع وتقارير التسويق. بعد ذلك، ادخل إلى قالب التقرير السنوي واملأ المعلومات الأساسية مثل اسم الشركة وشعارها والأشخاص الرئيسيين المعنيين.

استخدم قسم الملامح السنوية لاستدعاء المكاسب الكبيرة مثل نمو المبيعات وتوسيع الحصة السوقية والتصنيف العالمي. بعد ذلك، قم بتغطية مشروعين بارزين على الأقل، مع التركيز على الأهداف والتأثير على الشركة بشكل عام.

وأخيراً، استعرض أفضل الممارسات التي حققت أفضل النتائج خلال العام والتحليل المالي للعام بأكمله. شارك العرض التقديمي مع أعضاء مجلس الإدارة وزملاء العمل والمساهمين. استخدم النقاط الرئيسية المستخلصة من التقرير لتحسين خطط التواصل وإرساء الأساس لزيادة الأرباح، وتبسيط العمليات لتلبية احتياجات الفريق و أهداف الموارد البشرية .

2. قالب التقرير السنوي للأعمال التجارية ClickUp

قالب التقرير السنوي للأعمال التجارية ClickUp

نموذج قالب التقرير السنوي للأعمال التجارية من ClickUp هو أداة سهلة لجمع وتوثيق وتقديم البيانات المالية في نهاية العام. يوفر قالب التقرير السنوي الحديث هذا دعمًا للرسومات والمخططات وأدوات البيانات المتقدمة لمشاركة المعلومات بالطريقة التي تريدها.

ابدأ بإنشاء نظرة عامة على التقرير من خلال تقسيم المعلومات إلى ملخصات لأهداف العمل والرؤية والرسالة. بعد ذلك، قم بتغطية استراتيجية الشركة، بما في ذلك تقارير عن النمو والأسهم. أضف المخططات والرسوم البيانية لتوضيح النجاحات والنتائج الرئيسية. 📊

يدور القسم التالي من نموذج التقرير السنوي حول الشؤون المالية. اكتب بيانًا ماليًا يوضح موقف الشركة واستخدم أرقامًا ثابتة لدعم المطالبات. وأضف خاتمة موجزة تلخص أهم النتائج الرئيسية وانتهى بالتوقعات للسنوات القليلة القادمة.

3. قالب هيكل تقسيم العمل للتقرير السنوي ClickUp

قالب قالب هيكل تقسيم العمل للتقرير السنوي لـ ClickUp

نموذج قالب هيكل تقسيم العمل للتقرير السنوي ClickUp يجعل إنشاء التقارير السنوية أسهل من أي وقت مضى من خلال تقسيم العمل. استخدم القالب لتقسيم تقريرك السنوي بالكامل إلى مهام ومهام فرعية. قم بتعيينها تلقائيًا إلى عضو الفريق الصحيح لجمع التحليلات وإنشاء أقسام التقرير السنوي.

استخدم طرق العرض المختلفة المعبأة في قالب التقرير السنوي الحديث هذا لتصور التقدم المحرز ومعرفة من يعمل على ماذا. استخدم علامات الأولوية لتحديد العمل الذي يجب معالجته على الفور. أضف علاقات للتبعيات حتى يعرف الفريق المهام التي تعيق المهام الأخرى.

يتيح لك مخطط جانت المدمج رؤية الجدول الزمني لإنشاء التقرير السنوي بسرعة. استخدمه للحصول على نظرة عامة واسعة لجميع المهام قيد التنفيذ. افتح بطاقات المهام الفردية للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن الإحصائيات المالية والتقدم المحرز في إعداد التقارير.

4. قالب تقرير التحليل المالي ClickUp

قالب قالب تقرير التحليل المالي ClickUp

استخدام قالب تقرير التحليل المالي من ClickUp لصياغة تقرير محدث ومفصل عن الحالة المالية يمكنك استخدامه كجزء من تقرير سنوي أكبر. تسهل جداول البيانات المعدة مسبقًا ملء البيانات المالية وتتبع التغييرات حسب الحاجة.

ابدأ بتعبئة معلومات الشركة الأساسية، بما في ذلك شعارك وعنوان عملك وتفاصيل الاتصال بك. بعد ذلك، قم بإضافة الرسوم البيانية والمخططات التي تضع تفاصيل عن الأساسيات المالية. يمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل تحليل التدفق النقدي ونسب السيولة ونسب الديون. 💸

تتضمن الأقسام التالية ملخصات للتقييم وتحليل المخاطر. أضف البيانات والسرد لجذب انتباه القارئ ومساعدته على فهم وضع الشركة. اختتم بتلخيص الخلاصات الرئيسية ونصائح للتحسين وخلاصة سريعة.

استخدم التقرير لتقديم عرض تقديمي سريع لأصحاب المصلحة الداخليين أو مشاركته على نطاق أوسع في PowerPoint أو ندوة عبر الإنترنت مع المساهمين. تتيح لك إعدادات الأذونات المخصصة التحكم في الأشخاص الذين يرون التقرير وما إذا كان بإمكانهم تحريره أم لا.

5. قالب التقرير المرحلي ClickUp

قالب التقرير المرحلي لـ ClickUp

النموذج قالب تقرير تقدم ClickUp هو إضافة رائعة للتقرير السنوي. فهو يسمح لك بتتبع أهداف المشروع، والالتزام بالجدول الزمني المحدد، ومشاركة ملخصات التقدم المحرز مع المساهمين. استخدم قالب التقرير المرحلي لتقييم نجاح أعضاء الفريق الفردي أو مراقبة الإنجازات التي حققها القسم بأكمله.

قم بتخصيص الورقة لتقييم عضو واحد من أعضاء الفريق أو القسم. املأ المعلومات الأساسية، بما في ذلك المسميات الوظيفية ونطاق المشروع ومعلومات الاتصال. بعد ذلك، قم بإنشاء تقييم للأداء من خلال تقسيم الأهداف الرئيسية إلى مقاييس رئيسية.

قم بتطوير قسم تقييم المهارات في القالب من خلال الخروج بالمهارات الرئيسية التي يجب أن يستوفيها الفريق أو الموظف. قسّم التصنيف إلى ثلاثة إلى خمسة تقييمات. وأخيراً، قم بإنهاء التقرير من خلال عرض قسم التوصيات حيث تأخذ المقاييس التي تم تقييمها وتقيّمها إلى جانب أهداف الشركة والمشروع.

استخدم نموذج التقرير المرحلي لتسليط الضوء على المكاسب ومجالات التحسين في تقريرك السنوي. يمكن أيضًا استخدام التقرير المرحلي لتحديد الحالات التي قامت فيها الفرق بتحسين العمليات ورفع مستوى صحة الشركة ونجاحها.

6. قالب التقرير السنوي للمنظمات غير الربحية

قالب التقرير السنوي للمنظمات غير الربحية ClickUp

نموذج التقرير السنوي للمنظمات غير الربحية قالب التقرير السنوي للمنظمات غير الربحية من ClickUp يسمح للمنظمات بمشاركة رؤى حول العمليات والأوضاع المالية. استخدم التقارير السنوية للمنظمات غير الربحية لمشاركة النتائج الرئيسية مع الجمهور بشكل عام أو تقديم التقارير إلى المناصرين والمانحين. 🤩

يبدأ نموذج التقرير السنوي للمنظمات غير الربحية برسالة من المدير التنفيذي. استخدم هذا القسم لتوجيه الشكر للمستثمرين والمتطوعين على مساهماتهم وتقديم بيان عن نجاحات العام الماضي.

بعد ذلك، ضع رؤية ورسالة منظمتك غير الربحية. تأكد من توضيح موقف الشركة اليوم وإلى أين ترى أنها ستتجه خلال العام أو العامين المقبلين. ثم ينتقل تصميم التقرير السنوي لتغطية الإنجازات الرئيسية وأنشطة البرنامج.

تابع ذلك بتسليط الضوء على قصص التغيير التي أحدث فيها الأشخاص أكبر تأثير في المنظمة خلال العام الماضي. تعمّق في البيانات المالية وشارك في تقديم الشكر الخاص للمتبرعين والمتطوعين الذين بذلوا جهوداً كبيرة.

اختتم نماذج التقرير السنوي للمنظمات غير الربحية بالتركيز على الأهداف المستقبلية للمنظمة. هنا، يمكنك التركيز على الأهداف المالية فيما يتعلق بجمع التبرعات بالإضافة إلى المشاريع القادمة التي ترغب في تنفيذها.

7. قالب التقرير السنوي لشركة ClickUp LLC

قالب التقرير السنوي لشركة ClickUp LLC

قالب التقرير السنوي لشركة ClickUp's LLC يتيح لك مشاركة التفاصيل التشغيلية والنتائج المالية من العام الماضي. استخدمه لإدارة ملفات الأعمال التجارية، وتوفير الوقت في إنشاء التقارير السنوية، وتتبع التقدم المحرز على مر السنين.

يتميز هذا القالب الخاص بالتقرير السنوي للشركة بأربعة أقسام معدة مسبقاً، ولكن يمكنك إضافة المزيد كما تراه مناسباً. القسم الأول يتعلق بنمو المشروع، بما في ذلك الإحصاءات المالية التفصيلية. الأقسام الخاصة بالفريق المتنامي والمسؤولية الاجتماعية للشركات تسلط الضوء على نهج الشركة الذي يركز على الأشخاص أولاً.

وأخيراً، يتيح لك القسم الخاص بخطط العام المقبل إضافة التوقعات المالية والمشاريع المحتملة. هذا مكان رائع للحصول على التأييد للعام المقبل من أصحاب المصلحة الرئيسيين.

8. غلاف كانفا الحديث للتقرير السنوي

عبر كانفا كانفا معروف بالتصميم أكثر مما هو معروف بالتقارير السنوية. ومع ذلك، يمكن لهذه الأداة أن تأخذ مجموعة مملة بشكل عام من المعلومات وتحولها إلى تقرير سنوي مبتكر وجاهز للعروض التقديمية والمشاركة بين الشركة. يضم عشرات القوالب لتصميم التقارير السنوية، ويعد التقرير السنوي ذو الغلاف العصري من بين القوالب المفضلة لدينا.

يتميز قالب التقرير السنوي الإبداعي هذا بتصميم باللونين الأزرق والأصفر، ولكن يمكنك تخصيصه لعرض ألوان علامتك التجارية أو اختيار تصميم بسيط بالأبيض والأسود. قم بتخصيص الخطوط لاستخدام نمط علامتك التجارية في غلاف التقرير السنوي. 👩🏽‍🎨

أضف صورًا ورسومات وأيقونات لجعل التصميم مميزًا حقًا. قم بتنزيل التصميم بنقرتين وشاركه على الفور عبر المنتديات من وسائل التواصل الاجتماعي إلى مستند التقرير السنوي الداخلي الخاص بك.

9. قالب التقرير السنوي لنهاية العام

عبر Venngage

Venngage هي أداة تصميم رسوم بيانية احترافية تتميز بقالب تقرير نهاية العام السنوي اللافت للنظر. يتميز التصميم القديم بلوحات ألوان قديمة يمكنك تخصيصها لتناسب العلامة التجارية لشركتك.

يبدأ القالب المكون من ست صفحات بصفحة الغلاف والمقدمة وجدول المحتويات. وتغطي الصفحات القليلة التالية أبرز أحداث نهاية العام واتجاهات الصناعة والأداء. في جميع أنحاء القالب المجاني، ستجد في جميع أنحاء القالب المجاني ألوانًا زاهية وتدرجات لونية ومخططات لتمييز أهم المعلومات من تقارير النفقات والوثائق المالية الأخرى.

من الأفضل استخدام هذا القالب الجذاب للتقرير السنوي للشركات التي ترغب في تقديم رؤى قصيرة حول التعاملات التجارية في العام الماضي. أضف المزيد من الصفحات والرؤى الأعمق إذا كنت تفضل تقريراً أكثر تعمقاً.

10. قالب التقرير السنوي من إنفاتو

عبر Envato Elements

قالب التقرير السنوي من Envato هو قالب متعمق مكون من 24 صفحة لإعلام المساهمين عن حالة عملك التجاري. يتميز بتصميم احترافي، ويمكن مشاركة المنتج النهائي كملف PDF أو مرفق بريد إلكتروني. 📧

يتيح لك مثال التقرير السنوي هذا تقديم عملك بطريقة رسمية وملفتة للنظر. استخدمه لمشاركة مراجعات الأعمال الفصلية والمكاسب الرئيسية والبيانات المالية مع الأطراف ذات الصلة.

قم بتغيير جميع الألوان في جميع أنحاء المستند في مكان واحد لتتناسب مع علامتك التجارية. استخدم الخطوط المجانية المدمجة لتغيير النص لتلبية إرشادات علامتك التجارية. يعمل التصميم بشكل أفضل في Adobe InDesign ويتميز بوظيفة الطبقات والمتجهات لتصميمات مرتفعة.

تحديث المساهمين بنماذج التقارير السنوية

مع قالب التقرير السنوي البسيط، ستتمكن من إطلاع المساهمين على صحة الشركة ووضعها المالي بشكل أسرع من أي وقت مضى. من التصميمات الرائعة القابلة للتخصيص إلى التخطيطات البسيطة والغنية بالمعلومات، هناك طريقة لمشاركة معلوماتك بالطريقة التي تريدها. اشترك في ClickUp اليوم وابدأ في إنشاء تقرير سنوي شامل من المؤكد أنه سيكون مفيدًا وجذابًا. تصفح أكثر من 1000 قالب لجمع البيانات لإعداد التقارير المالية والاستفادة من أكثر من 15 طريقة عرض وأدوات تخصيص لمراقبة النجاح على مدار العام. عندما تكون مستعدًا لصياغة تقرير سنوي، هناك العديد من خيارات القوالب من ClickUp لإنجاز المهمة. 🌻