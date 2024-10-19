10 بدائل للقطيع للتعاون الجماعي في عام 2025

وفقاً لـ تقرير حديث من Buffer فإن 50% من العاملين عن بُعد يدرجون تطبيقات المراسلة الفورية كأداة أولى للتعاون مع أعضاء الفريق في عام 2024. والأكثر من ذلك، كانت المراسلة الجماعية أكثر شيوعًا من أي أداة أخرى بأكثر من الضعف أداة تواصل .

مع وضع ذلك في الاعتبار، فلا عجب أن خدمات الدردشة مثل Flock تحظى بشعبية كبيرة.

تسمح منصات التعاون هذه للزملاء بالتواصل في الوقت الحقيقي، والبقاء على المسار الصحيح، وتجنب رسائل البريد الإلكتروني الطويلة التي لا يملك أحد الوقت لها.

ولكن نظراً لأن Flock يحمل سعراً باهظاً (وربما تجربة مستخدم أكثر صعوبة) من منافسيه، فقد تبحث عن بدائل.

وهنا يأتي دور هذه القائمة. 🙋

انضم إلينا ونحن نطلعك على أفضل بدائل Flock من أجل التواصل والتعاون الفعال بين أعضاء الفريق. قارن بين أهم ميزات كل أداة وقيودها وأسعارها والمزيد للعثور على الأداة المثالية لحالتك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Flock؟

الهدف من خدمة المراسلة الفورية بسيط: زيادة تواصل الفريق دون التضحية بالإنتاجية. (الترجمة: لا تحدد اجتماعًا مدته 30 دقيقة لسؤال كان من الممكن الإجابة عليه في رسالة من جملتين من Slack) 👀

عند تقييم أفضل بديل لـ Flock، ضع في اعتبارك ما يلي:

عمليات التكامل: لا يعمل أفضل برنامج تعاون ككيان مستقل. بدلاً من ذلك، فهو يعمل بسلاسة مع بريدك الإلكتروني أو نظام إدارة علاقات العملاء أو أدوات إدارة المشاريع إمكانيات التحرير: نعم، عادةً ما تكون تطبيقات الدردشة أقل رسمية من البريد الإلكتروني أو الاجتماعات، ولكن يمكن أن تساعد حلول التحرير الغنية في تقليل مخاطر سوء التواصل

لا يعمل أفضل برنامج تعاون ككيان مستقل. بدلاً من ذلك، فهو يعمل بسلاسة مع بريدك الإلكتروني أو نظام إدارة علاقات العملاء أو أدوات إدارة المشاريع تنظيم الملفات: يجب أن تسمح لك منصة التواصل الخاصة بك بمشاركة المرفقات، بما في ذلك مستندات التأهيل والملفات وتسليمات العميل

يجب أن تسمح لك منصة التواصل الخاصة بك بمشاركة المرفقات، بما في ذلك مستندات التأهيل والملفات وتسليمات العميل قنوات مختلفة: يجب أن يكون أعضاء الفريق قادرين على إنشاء قنوات دردشة مختلفة بناءً على أقسام و/أو مشاريع محددة

يجب أن يكون أعضاء الفريق قادرين على إنشاء قنوات دردشة مختلفة بناءً على أقسام و/أو مشاريع محددة الإشعارات : لا ينبغي أن يُتوقع من الزملاء التواجد داخل تطبيق المراسلة المباشرة طوال اليوم. بدلاً من ذلك، يجب أن توفر الخدمة إشعارات حتى يتمكن أعضاء الفريق من متابعة الرسائل

: لا ينبغي أن يُتوقع من الزملاء التواجد داخل تطبيق المراسلة المباشرة طوال اليوم. بدلاً من ذلك، يجب أن توفر الخدمة إشعارات حتى يتمكن أعضاء الفريق من متابعة الرسائل أنماط تواصل مختلفة: توفر أفضل خدمات الدردشة المستندة إلى السحابة فرص تواصل متعددة على منصة واحدة. على سبيل المثال، يجب أن تتيح تطبيقات الدردشة لأعضاء الفريق إجراء مكالمات صوتية ورسائل صوتية والمشاركة في بث الفيديو أو حتى تبادل الأفكار على السبورة البيضاء

أفضل 10 بدائل لـ Flock لاستخدامها في عام 2024

هل تبحث عن حل للتعاون الجماعي ولكنك لا تعرف من أين تبدأ؟ فكّر في أفضل بدائل Flock لتعزيز التواصل بين فريقك!

1. انقر فوق

تخزّن طريقة عرض الدردشة جميع تعليقاتك في ClickUp للعثور بسرعة على أي محادثة

ClickUp عبارة عن منصة تعاون شاملة تحتوي على جميع أدوات الإنتاجية في مكان واحد. مع عرض الدردشة في ClickUp يمكنك الوصول بسهولة إلى جميع المحادثات ذات الصلة في موقع مركزي في مساحة عمل مركزية ومراسلة الزملاء الآخرين الذين يعملون في المشروع نفسه مباشرةً. يمكنك أيضًا الاستفادة من @التعليقات وتعيين التعليقات لإبقاء الزملاء على اطلاع دائم على تطورات المشروع. ⚒️

قم بإنشاء طريقة عرض دردشة لأي فريق أو مشروع داخل ClickUp باستخدام قالب ClickUp للرسائل الفورية . يمكن لفريقك طرح أفكار جديدة بسلاسة - دون الحاجة إلى تحديد موعد اجتماع - باستخدام ClickUp Whiteboards . أو يمكنك تسريع تسليم مخرجات العميل باستخدام مستندات ClickUp . 🤩

تعاون مع العملاء أو الفرق الداخلية بفعالية أكبر باستخدام السبورات البيضاء الافتراضية لتحفيز الابتكار

بغض النظر عن الأدوات التي تقرر استخدامها, كشف التعاون في ClickUp يتيح لأعضاء الفريق معرفة متى تم تكليفهم بمهام جديدة أو يحتاجون إلى الرد على تعليق جديد.

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

إنشاء عرض دردشة ClickUp مع أي مشروع أو فريق تقريبًا

تعيين المهام باستخدام @الإشارات للوفاء بالمواعيد النهائية وإبقاء أعضاء الفريق على نفس الصفحة

تضمين صفحات الويب وجداول البيانات ومقاطع الفيديو والمستندات والملفات الأخرى في الدردشة

تضمين كتل التعليمات البرمجية والقوائم النقطية وخيارات التنسيق الغنية الأخرى داخل محرر الدردشة

تحديد من يمكنه الوصول إلى الدردشات المختلفة

زيادة تعاون الفريق من خلال مستندات ClickUp Docs ولوحات المعلومات

قيود ClickUp

قد تكون التخصيصات الواسعة مربكة لبعض المستخدمين الجدد

لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الجوال - حتى الآن

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. شانتي

عبر شانتي شانتي هي أداة سهلة الاستخدام أداة تعاون الفريق تقدم رسائل غير محدودة. باستخدام أداة Teambook، يمكن للمستخدمين تخزين المهام اليومية والمناقشات الفردية والمحادثات العامة والمكالمات والملفات المشتركة في مكان واحد.

يمكن لأعضاء الفريق تنبيه بعضهم البعض عبر @الإشارات، أو تثبيت الأفكار المبتكرة، أو حتى مشاركة أسطر واضحة من التعليمات البرمجية عبر مقتطفات التعليمات البرمجية. خصص لوحة التحكم الخاصة بك لتنظيم سير العمل أو التكامل مع منصات أخرى للبقاء على رأس إدارة المشروع. 🎯

شانتي أفضل الميزات

الاستفادة من Teambook كمحور واحد لتنظيم المهام وإدارة المحادثات العامة والخاصة وتثبيت المحادثات المهمة

الوصول الفوري دائمًا إلى سجل رسائلك بالكامل

مشاركة المحتوى من يوتيوب وكوب وصور GIF وقنوات الشبكات الاجتماعية الأخرى على منصة واحدة

شارك في تواصل جماعي أكثر ذكاءً من خلال تعيين المهام وتصفيتها حسب الحالة والتواريخ والأشخاص

التواصل مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي من خلال مكالمات الصوت والفيديو

قيود شانتي

قاعدة المستخدمين أصغر من المنصات الأخرى المماثلة، لذا من الصعب العثور على مراجعات على البرنامج

يقدم تخصيصات أقل تقدماً مقارنةً بالمنافسين

تسعير شانتي

مجاني للأبد

الشركات: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات شانتي

G2: 4.5/5 (38 تقييم)

4.5/5 (38 تقييم) Capterra: 4.7/5 (34 تقييم)

3. مايكروسوفت تيمز

عبر فرق مايكروسوفتمايكروسوفت تيمز مع تسجيلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتدوينات وملخصات الاجتماعات

مشاركة الملفات أو المشاركة في تأليف المحتوى من خلال Microsoft Whiteboard

إعداد مساحات خاصة لفرق العمل للتواصل أو الوصول إلى الملفات أو الملاحظات

اجعل العروض التقديمية أكثر سهولة من خلال التعليق المباشر

إنشاء بيئة عمل مختلطة من خلال التكامل مع الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Adobe Creative Cloud أو Asana أو Polly

قيود Microsoft Teams

يركز على عقد مؤتمرات الفيديو مقابل المراسلة الفورية، لذلك قد تتوفر ميزات أقل

يوفر خيار تكامل أكثر سلاسة مع منتجات Microsoft مقابل الأنظمة الأساسية التابعة لجهات خارجية

تسعير Microsoft Teams

ميكروسوفت تيمز الإمكانات الأساسية: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

4 دولارات شهرياً لكل مستخدم مايكروسوفت 365 للأعمال الأساسية: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

6 دولارات شهرياً لكل مستخدم مايكروسوفت 365 Business Standard: 12.50 دولار شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft Teams

G2: 4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4. ريفر

عبر رايفر يتيح رايفر للفرق زيادة إنتاجيتها من خلال المراسلة الفورية والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو وإدارة المهام. يمكن للمستخدمين تعزيز الإنتاجية الداخلية و تعاون العملاء من خلال المنتديات المفتوحة والمحادثات الخاصة والتفاعلات الفردية. 💻

يمكن للفرق تحسين العمليات الداخلية من خلال مشاركة الملفات، وتعيين المهام وتتبعها، ومشاركة الشاشة في مشاريعهم الحالية. جميع البيانات آمنة بفضل تسجيل الدخول الأحادي (SSO) والتشفير القوي والمصادقة الثنائية.

رايفر أفضل الميزات

استمتع بتعاون غير محدود مع عدد غير محدود من الدردشة والمهام والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو ومشاركة الملفات

ابحث عن المحادثة التي تبحث عنها بالضبط مع المنتديات القابلة للبحث

دمج خدمة المراسلة الخاصة بك مع أدوات لا غنى عنها مثل Dropbox وBox.com وGoogle Drive وآلاف التطبيقات الأخرى من خلال Zapier

ابقَ على اطلاع على آخر المستجدات من خلال موجز RSS لمنشورات LinkedIn أو المقالات الإخبارية أو حتى التحديثات على منافسيك

أنشئ قنوات اتصال مخصصة للإعلانات على مستوى الشركة أو قنوات خاصة لفرق محددة، مثل المبيعات أو خدمة العملاء

قيود رايفر

يمكن أن تتسبب تجربة المستخدم في حدوث ارتباك عند استخدام ميزة الدردشة

هناك نقص في الميزات المتقدمة مقارنةً بالمنافسين

لا توجد خطة مجانية

تسعير رايفر

البداية: 69 دولارًا شهريًا ل 12 مستخدمًا

69 دولارًا شهريًا ل 12 مستخدمًا القياسي: 129 دولارًا شهريًا حتى 30 مستخدمًا

129 دولارًا شهريًا حتى 30 مستخدمًا الحزمة المتوسطة: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

4 دولارات شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: غير مدرجة على الموقع الإلكتروني

تقييمات ومراجعات رايفر

G2: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.4/5 (43 تقييم)

5. خلاف

عبر خلافخلاف هو مكان للطلاب والأصدقاء واللاعبين للتسكع عبر الإنترنت. مع توفر خيارات التحميل لنظام التشغيل iOS و Android و Linux و Windows، يمكن للمستخدمين إنشاء قنوات قائمة على المواضيع حيث يمكنهم التحدث عن الحياة اليومية.

يمكن للأصدقاء إرسال رسائل صوتية دون الحاجة إلى إجراء مكالمة، أو إعداد مكالمة فيديو لبث الألعاب، أو مشاركة مشاريعهم الحالية على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الاستفادة من أدوات الاعتدال للحفاظ على ودية المجتمعات وترحيبها. 🌻

ديسكورد أفضل الميزات

تصفح مكتبة تضم ما يقرب من 30,000 مجتمع للعثور على الموضوعات ذات الصلة التي تهمك

الاستفادة من أدوات مركز العائلة للوصول إلى ميزات الأمان للمراهقين

الوصول إلى التطبيقات القابلة للتنزيل لأي جهاز تقريباً

التحدث إلى الأصدقاء من خلال المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو

الاستفادة من أدوات الإشراف لتقديم وصول مخصص للأعضاء إلى مجتمعك

قيود ديسكورد

تم تصميم المنصة لجمع الأصدقاء والعائلات معاً، وليس بالضرورة الزملاء في الشركة

يفتقر إصدار الهاتف المحمول إلى بعض الميزات المتوفرة على سطح المكتب

أسعار ديسكورد

ديسكورد : مجاناً

: مجاناً Nitro Basic: يعتمد السعر على البلد والخطة

يعتمد السعر على البلد والخطة نيترو: يعتمد السعر على البلد والخطة

ديسكورد التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

6. روكيت دردشة

عبر Rocket.Chat Rocket.Chat هو تطبيق تعاون مفتوح المصدر تستخدمه الشركات العالمية. تسمح المنصة التي تعمل عن بُعد أولاً لفرق العمل بمراقبة الرسائل والمشاريع والمهام في مكان واحد. نظرًا لأن وظائف الأداة يمكن أن تكون ذات علامة بيضاء، يمكن للمؤسسات تخصيص Rocket.Chat لتناسب احتياجاتها الفريدة.

أفضل ميزات Rocket.Chat

وضع علامة بيضاء على جميع مكونات Rocket.Chat لتلبية أهداف التواصل الفريدة استفد من واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة لإنشاء مساحات عمل مخصصة والتكامل مع المنصات الأخرى

أتمتة المحادثات مع روبوتات الدردشة عبر Instagram وواتساب وفيسبوك ماسنجر ومنصات أخرى

إنشاء تجربة دردشة مخصصة مع الدردشة والفيديو والرسائل الصوتية ومشاركة الملفات للفرق متعددة الوظائف قيود الدردشة الصاروخية

يمكن أن يكون الإعداد الأولي صعبًا ومربكًا للمستخدمين الجدد

البرنامج الأساسي مفتوح المصدر، مما قد يمثل تحديًا لأولئك الذين لا يعرفون كيفية البرمجة

تسعير #### Rocket.Chat

المجتمع: مجاني إلى الأبد

مجاني إلى الأبد المؤسسات: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم أو 35 دولارًا شهريًا لكل وكيل

تقييمات ومراجعات Rocket.Chat

G2: 4.2/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

7. تويك

عبر تويك Twake عبارة عن منصة تواصل مفتوحة المصدر للشركات. يمكن للزملاء التعاون عبر الدردشة ومؤتمرات الفيديو ومشاركة الملفات وتخزين البيانات. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحويل مستندات Microsoft Office 365 إلى مستندات مباشرة، والمشاركة في تحرير الملفات في الوقت الفعلي دون تنزيلها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تويك أفضل الميزات

إنشاء المواضيع ذات الصلة بسهولة لتتبع المواضيع المهمة

دمج منصة التواصل الخاصة بك مع الأدوات المكتبية الشائعة الأخرى

حافظ على أمان محادثاتك باستخدام التشفير من نقطة إلى نقطة

قم بدعوة العملاء أو أعضاء الفريق إلى سلاسل رسائل محددة للحفاظ على خطة التواصل الخاصة بك منظمة

قيود تويك

المنصة مفتوحة المصدر، وهو أمر غير ممكن لمعظم الشركات الصغيرة

بعض أدوات العمل الجماعي المتاحة على سطح المكتب غير متوفرة على تطبيق الهاتف المحمول

تسعير Twake

مجانًا: 0 دولار/شهرًا لكل مستخدم

0 دولار/شهرًا لكل مستخدم قياسي: 4,19 يورو (4.40 دولار) / شهريًا لكل مستخدم

4,19 يورو (4.40 دولار) / شهريًا لكل مستخدم القسط: 10,39 يورو (10.92 دولار) / شهريًا لكل مستخدم

10,39 يورو (10.92 دولار) / شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تويك التقييمات والمراجعات

G2: 5/5 (1 تقييم)

5/5 (1 تقييم) Capterra: 4.1/5 (7 مراجعات)

8. جوجل كيب

عبر جوجل الاحتفاظ Google Keep هو نظام أساسي لتدوين الملاحظات متوفر ضمن مجموعة محرري مستندات Google. يمكن لأي شخص لديه حساب على Google استخدام المنصة لإنشاء الملاحظات وتحريرها ومشاركتها.

إنشاء قوائم وإنشاء رسومات وترميز الملاحظات بالألوان أو تثبيت ملاحظات معينة وإعداد تذكيرات. يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة الملاحظات مع الآخرين من خلال منحهم حقوق التحرير. 🙌

أفضل ميزات تطبيق Google Keep

طرح أفكار جديدة باستخدام الرسومات الرقمية باستخدام منطقة الرسم

حافظ على قائمة مهامك باستخدام ميزات القائمة

لا تنسَ أبداً أولوياتك القصوى من خلال تثبيت الملاحظات

حافظ على تنظيم المشاريع والمهام من خلال إنشاء نظام الترميز اللوني الخاص بك

تسجيل الملاحظات أثناء التنقل باستخدام خاصية تحويل الصوت إلى نص

قيود Google Keep

باستثناء مشاركة الملاحظات، ليس المقصود به ميزة الدردشة

يمكن أن تكون الوظائف محدودة مقارنة بالمنصات الأخرى

تسعير Google Keep

مجاني مع حساب Gmail

تقييمات ومراجعات Google Keep

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

9. فليب

عبر فليب Fleep هو تطبيق تعاون سهل الاستخدام وبأسعار معقولة مصمم للفرق من جميع الأحجام. يمكنك تقليل الوقت الذي تقضيه في الاجتماعات من خلال المحادثات المباشرة أو المحادثات الجماعية وتقليل فوضى البريد الوارد عن طريق إرسال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من خلال Fleep. تعمل الأداة أيضًا على تعزيز إنتاجية الفريق من خلال مشاركة الملفات وإدارة المهام والمكالمات الصوتية.

أفضل ميزات Fleep

الحصول تلقائيًا على 100 جيجابايت من سعة تخزين الملفات لكل مستخدم

استخدام Pinboard لتسليط الضوء على الخطط الموضوعة لمختلف المشاريع

إنشاء وتعيين المهام باستخدام لوحة المهام

اعرف أعضاء الفريق المتصلين بالإنترنت باستخدام مؤشرات غير متصل/غير متصل

أبقِ أعضاء الفريق على نفس الصفحة من خلال الاتصال الصوتي والمكالمات الصوتية ومشاركة الشاشة

قيود Fleep

ليست مستخدمة على نطاق واسع مثل المنصات الأخرى، مما قد يتطلب منحنى تعليمي أكثر حدة للزملاء الجدد

بعض الإشعارات غير متوفرة على جميع الأجهزة

لا يقدم نسخة مجانية

تسعير Fleep

الشركات: 5 يورو (5.26 دولار) / شهريًا لكل مستخدم

5 يورو (5.26 دولار) / شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Fleep

G2: 4.4/5 (28 تقييمًا)

4.4/5 (28 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (34 مراجعة)

10. دردشة OI

عبر دردشة OI OI Chat هو برنامج دردشة آمن مبني على منصة مفتوحة المصدر، Riot، وعميل ويب لشبكة الاتصالات اللامركزية Matrix.org. باستخدام هذه الأداة، يمكن لمستخدمي Blockstack و EOS التواصل مع ملايين المستخدمين الآخرين.

أفضل ميزات #### OI

يحصل المستخدمون على وصول فوري باستخدام المعرف على البلوك تشين المفضل لديهم

حماية محادثاتك باستخدام التشفير من طرف إلى طرف

ابق على اطلاع دائم مع أعضاء الفريق من خلال مكالمات الصوت والفيديو

إنشاء أدوات ومحادثات جماعية لمشاريع محددة

قيود OI

يجب عليك إنشاء هوية مع Blockstack للتسجيل في المنصة

قد تكون المنصة مربكة للمستخدمين الجدد

تسعير #### تسعير OI

مجاني

تقييمات ومراجعات دردشة OI

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

عزز تعاون الفريق مع ClickUp

عندما تحتاج أنت وزملاؤك إلى إجابات سريعة، يمكن أن تكون المراسلة الفورية منقذة للحياة. يمكن لأداة المراسلة الصحيحة أن تقلل من فوضى البريد الوارد، وتحافظ على مساحة التقويم، وتساعد الفرق في نهاية المطاف على إنجاز المزيد من المهام في وقت أقل. 🏆

على الرغم من أن جميع هذه الأدوات تعد خيارات رائعة لربط الفرق وإدارة التواصل، إلا أنها لا تتفوق على ClickUp. نعم، نحن متحيزون بعض الشيء، لكن المنصة تتحدث عن نفسها.

ClickUp أكثر بكثير من مجرد خدمة دردشة. تساعدك هذه المنصة المتكاملة على العمل بذكاء أكثر وليس بجهد أكبر، حتى تتمكن من إدارة مشاريعك وتبسيط سير العمل وزيادة الإنتاجية. استخدم طريقة عرض ClickUp Chat للتعاون في الملفات، وطرح أفكار جديدة باستخدام اللوحات البيضاء، وغير ذلك الكثير.

هل أنت جاهز لمعرفة كيف يمكن لـ ClickUp الارتقاء باتصالات فريقك إلى المستوى التالي؟ اشترك في ClickUp اليوم -إنه مجاني!