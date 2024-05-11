10 برنامج صانع مخططات بيرت للمشاريع في عام 2025

يعد برنامج التخطيط التخطيط أمرًا ضروريًا إذا كنت أنت أو فريقك تعتمد على أدوات مثل مخطط بيرت لإدارة المشاريع وتتبعها. هذه المخططات المرئية للغاية لسير العمل تجعل تقييم المشروع وتحليلها بسهولة 🍃 قوالب مخطط بيرت والبرامج مصممة لمساعدتك على إنشاء المخططات بشكل أسرع حتى تنطلق مشاريعك بأسرع وقت ممكن. فهي ستوفر وقت فريقك الثمين، وتساعدك على تجنب الاختناقات أو الانتكاسات، وتزيد من كفاءتك من البداية إلى النهاية. ولكن كيف تجد أفضل أداة لمخطط بيرت لمشروعك؟ هنا يأتي دورنا.

تابع معنا لتحليل الميزات الرئيسية لأي مخطط بيرت، والوصول إلى مقارنة متعمقة لأفضل 10 برامج لمخططات بيرت لإدارة المشاريع.

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في صانع مخططات بيرت؟

مخططات بيرت، أو مخططات تقنية مراجعة تقييم المشروع، تمثل بصريًا الجداول الزمنية للمشروع. وهي تقسم المشاريع المعقدة إلى مهام فردية لتخطيط وإدارة خارطة الطريق بشكل مباشر.

المفتاح هو العثور على أداة إدارة المشروع المثالية المتوافقة مع مخططات بيرت - سواء كان فريقك يستخدمها كـ تقنية التصور في مرحلة العصف الذهني، أو من البداية إلى النهاية كخارطة طريق.

فيما يلي بعض الأشياء التي يجب البحث عنها عند اختيار قالب أو أداة مخطط بيرت لمشاريعك:

إدارة المشاريع المختلفة وأدوات تحسين العمليات لتحسين تخطيط المشروع وتحليله

ملائمة للميزانية للحفاظ على موارد المشروع

التوافق مع الأجهزة الأخرى

التكامل مع أدوات إدارة المشاريع الأخرى

قوالب مخططات PERT البيانية القابلة للتخصيص لتسريع عملية الإعداد

جدول زمني للمشروع، وميزات تتبع المراحل والمهام للحفاظ على كل شيء في الوقت المحدد والميزانية

ميزات تواصل وتعاون في الوقت الفعلي لمساعدة أعضاء فريقكالعمل معًا بشكل أسرع # ## أفضل 10 برامج لمخططات بيرت البيانية لاستخدامها في عام 2024

غربلة العشرات من أدوات تصور البيانات ليست جزءًا من سير العمل المبسط. خاصةً عندما تناديك مهام المشروع الأساسية.

لقد قمنا بالجزء الصعب من أجلك وقمنا بتضييق نطاق أفضل 10 أدوات برمجية لمخططات بيرت في السوق. ما عليك سوى مقارنة ميزاتها الرئيسية وقيودها وأسعارها ومراجعاتها لاختيار أفضل أداة تناسب احتياجاتك.

1. ClickUp

ارسم روابط بين أي شكل أو وسائط على السبورة البيضاء لإنشاء مخطط انسيابي في ClickUp

ClickUp هو برنامج الإنتاجية المتكامل والمصمم لجمع عملك عبر التطبيقات في منصة ديناميكية واحدة. وبفضل أكثر من 15 طريقة عرض مرنة، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص، والمستندات، وغير ذلك الكثير من الميزات المدمجة مباشرةً في الأداة، فهو الحل المثالي للفرق التي تدير مشاريع معقدة في مختلف المجالات.

ClickUp يجعل من السهل إنشاء مخطط PERT مع مئات من ميزات إدارة المشاريع الغنية وطرق متعددة لتصور الجدول الزمني لمشروعك. استخدم ClickUp Whiteboards لإنشاء مخططك جنبًا إلى جنب مع الفريق دون تداخل، ثم قم بتحويل أي كائن على لوحتك مباشرةً إلى مهمة قابلة للتنفيذ لتفعيل أفكارك.

هل أنت من أكبر المعجبين برسم الخرائط الذهنية؟ لا مشكلة. ClickUp Mind Maps تتيح لك رسم العلاقات بين المهام والأفكار لبناء المفاهيم في غضون ثوانٍ معدودة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر ClickUp مكتبة قوالب شاملة لأي حالة استخدام - بما في ذلك قوالب المخططات الانسيابية , قوالب خريطة الموقع و قالب مخطط PERT البياني لـ ClickUp PERT . إنه متعدد الاستخدامات وقابل للتخصيص، والأهم من ذلك أنه مجاني تمامًا.

ClickUp أفضل الميزات

التكامل مع أكثر من 1,000أدوات إدارة المشاريع مثل Slack و Asana و Sentry و Microsoft Teams و OneDrive و GitHub

أكثر من 100 أداة مبنية مسبقًا الأتمتة لتوليد تبعيات المهام، وإكمال المهام الروتينية، والتخلص من الأعمال المزدحمة

أكثر من 1,000 قالب لكل شيء بدءًا من مخططات بيرت إلى مخطط جانت البسيط

طرق عرض متعددة لتتبع الإطار الزمني لمشروعك، والتقدم المحرز في المهام الفردية، وإنتاجية أعضاء الفريق، والمزيد

لوحات معلومات مخصصة وخيارات مشاركة لأصحاب المصلحة وأعضاء الفريق ومديري المشاريع والأطراف المهمة الأخرى

قيود ClickUp

يمكن أن يكون إتقان ميزات ClickUp المتقدمة صعبًا بعض الشيء في إتقان ميزات ClickUp المتقدمة

لا تتوفر خاصية ClickUp AI لمستخدمي الباقة المجانية إلى الأبد - ولكن هناك نسخة تجريبية مجانية متاحة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. إدراو ماكس

عبر إدراو ماكس Edraw Max هو أداة رسم تخطيطي من Wondershare. يجعل هذا البرنامج من السهل إنشاء مخطط بيرت ذو مظهر احترافي أو مخطط شبكي أو مخطط انسيابي أو عرض تقديمي للأعمال.

يستخدم مُنشئ مخطط بيرت PERT في Edraw Max مخطط بيرت المسار الحرج طريقة (CPM) لمساعدتك في إدارة كل جانب من جوانب مشروعك. استخدمه لتخطيط المهام، ومراقبة المشاريع، ومنع الاختناقات، والحفاظ على التزام فريقك بالجدول الزمني.

إدراو ماكس أفضل الميزات

أكثر من 200 نوع من القوالب لمخططات بيرت، ولوحات كانبان، ومخططات جانت، ومخططات الشبكة، والرسوم البيانية لهيكل تقسيم العمل، ومخططات تطوير البرمجيات، والمخططات الشريطية، والمزيد

متوافق مع أنظمة ويندوز وماك ولينكس ومعظم المتصفحات

اجعل مخططات PERT الخاصة بك جذابة بصريًا من خلال إنشاء متجهات SVG، وإدراج صور PNG أو JPG، واستخدام العقد المرمزة بالألوان

تتبع تقدم المشروع، وتحديث التقديرات الزمنية، وإدارة ترابط المهام، والحفاظ على سير مشروعك بسلاسة من البداية إلى النهاية

قيود إدراو ماكس

تشير بعض المراجعات إلى عدم القدرة على نشر Edraw Max على أجهزة كمبيوتر متعددة باستخدام اشتراك فردي

يواجه بعض المستخدمين صعوبة في تحجيم الصور والأيقونات

تسعير إدراو ماكس

الاشتراك الفردي: 99 دولاراً في السنة

99 دولاراً في السنة خطة فردية لمدى الحياة: 198 دولارًا أمريكيًا تدفع مرة واحدة

198 دولارًا أمريكيًا تدفع مرة واحدة خطة باقة فردية مدى الحياة: 245 دولارًا أمريكيًا تدفع لمرة واحدة

245 دولارًا أمريكيًا تدفع لمرة واحدة اشتراك الفريق: 119 دولاراً في السنة لكل مستخدم

119 دولاراً في السنة لكل مستخدم الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

إدراو ماكس التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

3. كريتلي

عبر كريتلي كريتلي هي أداة مرئية برنامج تعاون الذي يعمل بشكل جيد لإنشاء مخطط PERT. انتقل بسرعة خلال مراحل وضع الأفكار والتخطيط والتنفيذ والتسليم والمراجعة باستخدام مختلف الأطر والقوالب على المنصة.

يمكن للفرق استخدام Creately للعصف الذهني، وإدارة المشاريع، وتسجيل المعرفة، وتتبع تواريخ الانتهاء، وإنشاء أطر مرئية للوثائق المعقدة.

أفضل ميزات Creately

مئات القوالب التي توفر كل ما تحتاجه لإدارة المشاريع، بما في ذلكأمثلة على مخطط بيرت لتبدأ العمل

تساعد عمليات التكامل مع Slack و Confluence و Google Drive في جعل العمل مركزيًا

توفر اللوحة المرئية الذكية مساحة قابلة للتخصيص للفرق لمشاركة الأفكار والمعرفة بحرية إبداعية

تتيح لك الميزات المتقدمة تحديد الأوقات المقدرة وتواريخ الاستحقاق، وتخصيص الموارد، وتتبع مجموعات المهارات

قيود Creately

تشير بعض المراجعات إلى مشاكل تتعلق بعدم حفظ الصور والمستندات بشكل صحيح أو اختفائها من المجلدات

تفتقر الباقة المجانية إلى إمكانية الوصول إلى الميزات المتقدمة وتقتصر على مساحة تخزين 5 جيجابايت

تسعير Creately

مجاني

البداية: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 149 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين

149 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Creately

G2: 4.4/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

4. سمارت درو

عبر الرسم الذكي SmartDraw هو أداة رسم تخطيطي للمشاريع واسعة النطاق مع وظائف على مستوى المؤسسة. وهي تتميز بقوالب وأدوات ورموز لمخططات بيرت وتخطيط العمليات وتخطيط سير العمل وغيرها.

يمكن للفرق استخدام SmartDraw لتتبع تقدم المشروع وإنشاء مخططات من البيانات الموجودة، مما يوفر الوقت والمال على المدى الطويل. الكثير من الميزات الرائعة بدائل SmartDraw موجودة لأولئك الذين جربوها بالفعل. 👀

SmartDraw أفضل الميزات

يتميز صانع مخطط بيرت الأساسي بقالب يحتوي على قالب بتاريخ بداية المشروع ونهايته والعديد من مهام المشروع بينهما

أكثر من 1,000 قالب مخطط للصناعات التي تتراوح من التسويق إلى الهندسة

التكامل مع Microsoft Office وGoogle Workspace وغير ذلك الكثير

وظيفة استيراد وتصدير Visio

قيود SmartDraw

تشير مراجعات المستخدمين إلى حدوث أعطال متكررة، مما يؤدي إلى فقدان العمل

تشير المراجعات إلى الافتقار إلى التخصيص والألوان والحدود والأدوات المرئية الأخرى لتحسين قالب PERT الأساسي

تسعير SmartDraw

فردي: 9.95 دولار/شهريًا

9.95 دولار/شهريًا الفريق: 8.25 دولار شهريًا لكل مستخدم (ثلاثة مستخدمين كحد أدنى)

8.25 دولار شهريًا لكل مستخدم (ثلاثة مستخدمين كحد أدنى) الموقع: 2,995 دولارًا أمريكيًا في السنة لكل مؤسسة

تقييمات ومراجعات SmartDraw

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. MindOnMap

عبر MindOnMap MindOnMap هو أداة بسيطة لرسم الخرائط الذهنية مع صانع مخططات بيرت المدمج. وهي مصممة لإلهام الإبداع وإضفاء الحيوية على الأفكار المهنية والشخصية من خلال مرئيات مباشرة ومنصة قائمة على المتصفح.

يتيح لك MindOnMap أيضًا مشاركة مخططات PERT المكتملة مع الزملاء وزملاء العمل، وتخصيص المهام، وتتبع المشاريع المعقدة في مساحة مبسطة ومبتكرة.

أفضل ميزات MindOnMap

تصدير مخططات بيرت كملفات PDF و PNG و JPG و SVG لتسهيل مشاركتها مع فريقك وأصحاب المصلحة

ميزة السجل تحفظ مخططات بيرت التي تم إنشاؤها مسبقًا للرجوع إليها

استخدم أشكال عقدة مخطط بيرت المستديرة والمستطيلة، بالإضافة إلى أشكال MindOnMap المخصصة لمزيد من التنوع

ربط المعالم باستخدام أسهم مختلفة مع نص قابل للتخصيص حتى تتمكن من وصف كل مهمة ومهمة فرعية

قيود MindOnMap

الإصدار المجاني له وصول محدود إلى الميزات والعلامات المائية على جميع الصادرات

من الصعب قياس تجربة المستخدم النموذجية بسبب عدم وجود مراجعات على المنصات الشائعة

تسعير MindOnMap

مجاناً

شهريًا: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم سنويًا: 120 دولارًا أمريكيًا في السنة لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات MindOnMap

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

6. ميرو

عبر ميرو ميرو هو مساحة عمل رقمية مع قالب مخطط بيرت للفرق والمشاريع الكبيرة. قم بتوصيل أعضاء فريقك على منصة مرئية توفر إمكانية الوصول إلى أدوات التطوير مصممة لتسريع وقت الإنجاز.

استخدم Miro لتحسين إدارة المشاريع، وتعزيز ثقافة التركيز على العملاء، والحفاظ على مساحة مشتركة للفريق. بالنسبة لأولئك الذين جربوا ذلك بالفعل، هناك الكثير من بدائل ميرو للاختيار من بينها أيضًا. ✨

ميرو أفضل الميزات

يعمل التعاون في الوقت الفعلي والإدخال اليدوي على اللوحات على تبسيط العصف الذهني مع أعضاء الفريق عن بُعد

استخدام قالب مخطط بيرت لتحديد المهام، وسرد التبعيات، وتحديد معالم المشروع، وتحديد المسار الحرج

جرِّب قوالب أخرى لاستخدام مجموعة متنوعة من الميزات مثل توثيق التدفق ورسم الخرائط الذهنية

يمكنك الوصول إلى مجموعة من الإمكانات المبتكرة، بما في ذلك أدوات لتصور البيانات في الوقت الفعلي، وتيسير ورش العمل، والرسم التخطيطي

قيود ميرو

تقتصر الخطة المجانية على ثلاث لوحات قابلة للتحرير وتفتقر إلى إمكانية الوصول إلى معظم ميزات Miro

تشير التعليقات الواردة من مديري المشاريع وقادة الفرق إلى وجود مشكلات بسبب عدم التكامل مع أدوات مايكروسوفت وجوجل

تسعير ميرو

مجاني

المبتدئين: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

10 دولارات شهرياً لكل مستخدم الشركات: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ميرو التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 5,100 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 5,100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,300 تقييم)

7. فيجما

عبر فيجما فيجما هي منصة قائمة على السحابة لفرق تطوير المنتجات والتصميم. وهي تمكّن مديري المشاريع من مشاركة النماذج الأولية ومساعدة الفرق على إنشاء واختبار وإنهاء منتجاتهم بأسرع وقت ممكن.

مثال مخطط بيرت PERT في فيجما هو قالب بسيط يساعدك على رسم خريطة لمسار مشروعك باستخدام مساحة مرئية. اعمل مع فريقك في الوقت الفعلي للحفاظ على سير عمل فعال مع رؤية ممتازة من البداية إلى النهاية.

فيجما أفضل الميزات

تعلم كيفية إنشاء مخططات بيرت باستخدام دليل فيجما خطوة بخطوة المضمن مع القالب

تحسين الوظائف باستخدام المكونات الإضافية التي تخصص تجربتك وتجربة فريقك

يمكن لفرق التطوير استخدام ميزات النماذج الأولية لمحاكاة تدفق التطبيقات وتحسين تصميماتها

قم بترقية إدارة مشروعك من خلال جدول زمني ملون للمشروع، وعناصر واجهة مستخدم ملائمة، وإضافات مخصصة

قيود فيجما

يقتصر الإصدار المجاني على ثلاثة ملفات فيجما ويفتقر إلى الوصول إلى العديد من الميزات والقوالب المتقدمة

تشير مراجعات المستخدمين إلى وجود منحنى تعليمي حاد عند الإلمام بأدوات فيجما ونقص في بعض الوظائف الأساسية

تسعير #### فيجما

مبتدئ: مجاني إلى الأبد

مجاني إلى الأبد المحترف: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: 75 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات فيجما

G2: 4.7/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

8. نولاب كاكو

عبر نولاب كاكو برنامج Cacoo من Nulab's Cacoo هو منتج برمجي تخطيطي مثالي ل إنشاء مخططات بيرت والمخططات الانسيابية والخرائط الذهنية والإطارات السلكية والمزيد. وهو مصمم للعصف الذهني والتعاون، مما يتيح لك مشاركة الخطط والجداول الزمنية مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي.

يتميز Cacoo بمكتبة قوالب تحتوي على كل شيء بدءًا من قوالب بيرت إلى مخططات هندسة البرمجيات. استخدمه للحفاظ على جميع مشاريعك منظمة وعلى المسار الصحيح.

Nulab Cacoo أفضل الميزات

تتيح لك وظائف الفيديو والدردشة داخل التطبيق التواصل مع أعضاء الفريق عن بُعد للتعاون المباشر

يسمح لعدة مستخدمين بتحرير نفس مخطط بيرت في نفس الوقت للتعاون في الوقت الفعلي

عرض سجل المراجعات لتتبع كيفية تغير مخطط PERT الخاص بك ونموه طوال دورة حياة مشروعك

تكامل Cacoo مع أدوات Nulab الأخرى مثل Backlog وTaypetalk وNulab Pass

قيود نولاب كاكو

أبلغت مراجعات المستخدمين عن تأخر عند إنشاء المخططات المرئية ومخططات بيرت، مما يجعل العمل أبطأ للفرق البعيدة

تفتقر الخطة المجانية إلى إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات المتقدمة وتقتصر على ست أوراق

تسعير Nulab Cacoo

مجاني

المحترفين: 6 دولارات شهريًا لمستخدم واحد

6 دولارات شهريًا لمستخدم واحد الفريق: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Nulab Cacoo Nulab Cacoo

G2: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

9. لوسيدشارت

عبر لوسيدتشارت لوسيدتشارت هو منصة تعاون مرئي لمخططات بيرت (PERT)، واللوحة البيضاء، والرسم التخطيطي، والمخططات التنظيمية. استخدم قالب PERT أو قم بتحميل ملف CSV موجود لاستيراد البيانات الموجودة لتسريع العملية.

يمكن لفرق العمل التعاون من خلال منصة Lucidchart وتتبع المشاريع المعقدة من جميع الأحجام مع إمكانية الوصول إلى العرض فقط والتحرير القابل للتخصيص. إذا كان لديك فضول لمعرفة كيفية تكديسه، قارن بين لوسيدتشارت مقابل فيزيو لنرى أي أداة رسم تخطيطي تتفوق على الأخرى. 🎂

Lucidchart أفضل الميزات

استخدم منشئ مخطط بيرت للتعاون والتصور مع فريقك بأكمله في الوقت الفعلي

استيراد بيانات مخططات بيرت الحالية من مايكروسوفت إكسل لتقييم وتخطيط مشاريعك بشكل أكثر فعالية

خصص القوالب والأشكال لاستخدامها في جميع مخططات بيرت المستقبلية واحفظ مفضلاتك على شريط الأدوات الخاص بك

تصور الهيكل التنظيمي لفريقك وعملياته لتحسين سير عملك وإنهاء المشاريع بشكل أسرع

قيود Lucidchart

تشير بعض مراجعات المستخدمين إلى وجود منحنى تعليمي حاد ونقص في البرامج التعليمية

تقتصر الباقة المجانية على مجموعة مختارة من الميزات الأساسية وثلاثة مستندات كحد أقصى

تسعير Lucidchart

مجاني

فردي: 7.95 دولار شهريًا لمستخدم واحد

7.95 دولار شهريًا لمستخدم واحد الفريق: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت #### تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت

G2: 4.5/5 (أكثر من 4,700 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 4,700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,900+ تقييم)

10. النموذج المرئي

عبر النموذج المرئي Visual Paradigm عبارة عن منصة عرض تقديمي مع أداة مخطط بيرت عبر الإنترنت. استخدمها لتخطيط تاريخ بداية المشروع ونهايته، وتحديد التبعيات، وجدولة المهام، وتنسيق أنشطة المشروع.

من خلال الأدوات المصممة لفرق تطوير البرمجيات، يمكن لـ Visual Paradigm المساعدة في تحويل الأفكار إلى تصاميم دقيقة مبنية وفقًا للمتطلبات. ومع ذلك، يمكن لأعضاء الفريق من جميع مستويات المهارة إنشاء الأشكال والموصلات بنقرة واحدة واستخدام دليل المحاذاة لتحديد المواقع بدقة.

أفضل ميزات Visual Paradigm

يمكن لأعضاء الفريق تحرير مخططات بيرت والمخططات الأخرى في وقت واحد من أجل تعاون سلس

إنشاء أشكال واستنسلات مخصصة من خلال تحميل صور SVG وJPG وPNG لاستخدامها في تصميم مخطط بيرت الخاص بك

اطبع المخططات أو قم بتصديرها إلى صور لتسهيل مشاركة عملك مع الآخرين

يعمل التكامل مع تطبيقات Microsoft Office والقدرة على استيراد قوالب استنسل Visio على تسريع سير عملك

قيود النموذج المرئي #### قيود النموذج المرئي

تشير بعض مراجعات المستخدمين إلى توقف سير العمل الناتج عن عدم وجود ميزات التعاون

يفتقر الإصدار المجاني إلى إمكانية الوصول إلى الميزات المتقدمة مثل صانع مخططات العمليات ويقتصر على مستخدم واحد

تسعير برنامج Visual Paradigm

مجاني

المبتدئ: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

5 دولارات شهرياً لكل مستخدم متقدم: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مجموعة: 20 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات النموذج البصري

G2: 4.3/5 (أكثر من 15 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 15 تقييم)

من التخطيط إلى التنفيذ

برنامج مخطط بيرت ضروري لإدارة المشاريع وتخطيطها وتنفيذها بكفاءة. تجعل القوالب البديهية من السهل تقسيم المشاريع المعقدة إلى أجزاء يمكن إدارتها، وتخصيص الموارد، وتصور الجدول الزمني للمشروع.

إذا لم يكن ذلك كافيًا، يمكن أن يساعد قالب أو أداة مخطط بيرت فرق العمل على التعاون بفعالية وتتبع التقدم المحرز وتحديد الاختناقات المحتملة.

باستخدام ClickUp، يمكنك بسهولة إنشاء أي نوع من مخططات سير العمل والوصول إلى مئات من أدوات إدارة المشاريع الأخرى لمساعدتك على تصور وتتبع تقدم مشروعك.

لماذا الانتظار؟ ارتقِ بإدارة مشروعك إلى المستوى التالي. اشترك في ClickUp اليوم -إنه مجاني! 🌻