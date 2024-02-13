10 نماذج لتخطيط مسار القيمة (VSM) لتحسين عمليات الفريق

قد يكون هناك المئات من العمليات التي ينطوي عليها تجهيز منتج أو خدمة ما للعميل - بعضها ضروري، في حين أن بعضها يمكن تجنبه تمامًا. والسؤال الحيوي هو: _كيف يمكنك التفريق بين العمليات التي تضيف قيمة والعمليات التي لا تضيف قيمة؟

يمكن أن يساعدك رسم خرائط تدفق القيمة في البحث تحت السطح وإلقاء نظرة فاحصة على دورة التسليم الخاصة بك. تم تطبيقه لأول مرة من قبل تويوتا تساعدك هذه الأداة على إنشاء رسم تخطيطي يصور تدفقات المواد والمعلومات والعمليات لتحديد المناطق غير المحسّنة.

إنه تمرين شاق ومعقد، خاصة إذا كانت دورة الإنتاج لديك طويلة وذات مكونات كثيرة متحركة. لهذا السبب يعتمد كبار المديرين على النماذج لتصور تدفقات العمليات بسهولة.

في هذه المقالة، سنعرفك في هذه المقالة على أفضل قوالب تخطيط تدفق القيمة لتحسين الكفاءة وتقليل الهدر وتقديم قيمة أفضل لعملائك . 💛

ما هو نموذج تخطيط تدفق القيمة؟

*تخطيط تدفق القيمة (VSM) هو أداة مرئية لتحليل سير العمل الحالي الذي ينقلك من طلب المنتج إلى التسليم. ويتضمن ذلك تمثيل حركة المعلومات والمواد والعمليات من خلال شركتك باستخدام تقنيات التخطيط الانسيابي المعقدة.

يعمل قالب تخطيط تدفق القيمة على تبسيط عملية الرسم التخطيط من خلال توفير إطار عمل مُعد مسبقًا لتوضيح عمليات الإنتاج وفحصها وتحسينها. تكمن الفكرة في تحديد و تقليل الخطوات التي تهدر الموارد أو الخطوات غير الفعالة وتحسين لوجستيات الإنتاج لديك لتحقيق أهداف مثل تحسين الإنتاجية أو تقليل الوقت اللازم للتسويق أو تحسين رضا العملاء.

تُعد خرائط تدفق القيمة مناسبة لتصور العمليات على أي نطاق، سواء أكانت نماذج أولية أو إنتاج ضخم. وبالإضافة إلى ضبط نظام الإنتاج الخاص بك، يمكن أن تشجع على:

التعاون متعدد الوظائف

خفض التكاليف

اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات

مقاييس رضا العملاء

ما الذي يجعل نموذج تخطيط تدفق القيمة جيدًا؟

نظرًا لوجود الآلاف من نماذج تخطيط تدفق القيمة المتاحة، فإن العثور على النموذج المناسب ليس بالأمر السهل. فيما يلي بعض الخصائص التي يجب أن يتمتع بها النموذج الجيد:

واجهة سهلة الاستخدام: يجب أن يوفر القالب عالي الجودة واجهة بسيطة تسمح للأشخاص ذوي المستويات التعليمية والخبرات المختلفة (مديري المنتجات، والفنيين، والمشغلين، وغيرهم) باستخدامه خيارات التعاون : يتضمن تخطيط تدفق القيمة عادةً أشخاصًا من عدة فرق يعملون معًا. يجب أن يوفر القالب الصحيح ميزات التعاون التي تجعل ذلك ممكناً، بما في ذلك ألواح بيضاء رقمية والتحرير في الوقت الفعلي، وأدوات تدوين الملاحظات والتعليق أدوات مرئية: يجب أن يتيح لك القالب استخدام الأشكال الخاصة بخريطة تدفق القيمة لتصور العمليات والتدفقات (مثل أيقونة المصنع للموردين أو العملاء والخطوط للعمليات المشتركة) تصميم السحب والإفلات: يجب أن يحتوي على موصلات ومحرر للسحب والإفلات لإنشاء علاقات بين مختلف العناصر المختلفة في المخطط الانسيابي دعم تخصيص الموارد: يجب أن يقدم النموذج عرضاً واضحاً للوقت والموظفين وقيود الميزانية لتسهيل اتخاذ قرارات تخصيص الموارد المدعومة بالبيانات

فرز المهام حسب الحالة وبالنسبة للمكلفين لديك وفهم أعباء العمل الأسبوعية في طريقة العرض هذه

10 قوالب لتخطيط تدفق القيمة لاستخدامها في عام 2024

لقد فحصنا المئات من قوالب تخطيط تدفق القيمة و قمنا بفرز أفضل 10 نماذج من انقر فوق و24Slides وVisualParadigm، والتي تقدم معظم الوظائف. تحقق منها واعثر على ما يناسب تفضيلاتك في تخطيط تدفق القيمة! 😍

1. قالب تخطيط تدفق القيمة ClickUp

قالب تخطيط تدفق القيمة ClickUp

من الصعب ألا تكون غير موضوعي عند تحديد الهدر في شركتك - فأنت معتاد على العمليات الحالية وقد لا ترى مجالاً للتعديل. إن نموذج تخطيط تدفق القيمة ClickUp يتيح لك الحصول على منظور موضوعي لسير العمل من خلال جمع أشخاص من فرق متعددة واستخدام الوسائل البصرية.

هذا هو قالب السبورة -فكر فيها على أنها لوحة رقمية حيث يمكن لزملائك في الفريق مشاركة وجهات نظرهم والعمل معًا على تصور المشاكل وحلها. ClickUp Whiteboards تحتوي على أدوات مدمجة لربط الأفكار وربطها بالمهام والمستندات والملفات لتركيز العمل.

مع هذا القالب، يمكنك الحصول على خريطة جاهزة لتحليل الحالة الحالية لعملياتك. تقدم طريقة عرض السبورة أربعة أقسام مرمزة بالألوان- تعريف عائلة المنتج، وتوثيق الحالة الحالية، وتصميم الحالة المستقبلية، _ وخطة التنفيذ. قم بتخصيص عقدتي بداية العملية ونهايتها (تشير الماسات الصفراء إلى نقطتي نهاية المورد والعميل) وحدد الجدول الزمني عبر المراحل.

تتيح لك الأداة ترك الملاحظات، وإرفاق الملفات، وتحديد الأهداف لتحديد الخطوط العريضة للوجستيات التوريد والتسليم. يمكنك إنشاء وتعيين مهام التحسين داخل القالب مباشرةً.

تأتي ألواح ClickUp Whiteboards مزودة بميزات تتبع المهام وإعداد التقارير، مما يسهل إنشاء المساءلة عن إصلاح عدم كفاءة عملية معينة في خريطة تدفق القيمة. 🔧

2. قالب خريطة تدفق القيمة المؤتمتة لـ ClickUp

قالب السبورة البيضاء لخريطة تدفق القيمة الآلية ClickUp

هل تريد تحديد فرص التحسين بدقة وإزالة التخمين من معادلة تخطيط تدفق القيمة؟ اعتمد على قالب خريطة تدفق القيمة المؤتمتة من ClickUp لمد يد العون!

نظرًا لأن هذا قالب تحليل خرائط تدفق القيمة مثل الخيار السابق، فهو مليء بالامتيازات التي تشجع على التعاون والعمل الجماعي. تتيح خيارات مثل التحرير في الوقت الفعلي، وترك الملاحظات، والاتصال بالمهام والمستندات مجالاً واسعاً لتبادل الأفكار حول اختناقات العملية.

هذا قالب متوافق مع معايير الصناعة مع رموز مصنع رسم خرائط تدفق القيمة العادية، وكتل البيانات، وموصلات الجدول الزمني وتدفق المعلومات لوضع عملياتك من البداية إلى النهاية. اطلب من مديري العمليات لديك استخدام القالب لتصور ومناقشة أحدث العناصر في دورة المعالجة الخاصة بك.

بشكل افتراضي، يحتوي القالب على تسعة الحقول المخصصة لإضافة سمات إلى عملياتك:

الثواني المتاحة القسم زمن الدورة (بالدقائق) وقت المعالجة (بالأيام) وقت القيمة المضافة (بالدقائق) وقت التشغيل (%) العامل نوبات العمل تغيير العمل الإضافي (بالدقائق)

يحتوي القالب على عرضين - عرض السبورة للعصف الذهني وعرض العمليات لتسجيل ومراقبة جميع العمليات الجارية في مكان واحد.

3. قالب السبورة البيضاء لسلسلة القيمة ClickUp

قالب السبورة البيضاء لسلسلة القيمة ClickUp

تمثل شبكة سلسلة القيمة تدرج الأنشطة الأساسية والداعمة التي تجلب القيمة للمنتج. يمكنك القيام بذلك باستخدام قالب السبورة البيضاء لسلسلة القيمة ClickUp الذي يسمح بالتحليل الجزئي للعمليات مثل المشتريات والتخزين وأنشطة الموارد البشرية وحتى خدمة ما بعد البيع.

يوفر القالب المرمز بالألوان بشكل مناسب إطار عمل لبناء سلسلة قيمة شاملة. استخدم المربعات المربعة لتحديد الأنشطة الأولية والمربعات المستطيلة للأنشطة الثانوية.

مهمتك هي العصف الذهني لجميع العمليات اللازمة لإنشاء منتجك وفرزها في الفئة الصحيحة باستخدام الملاحظات اللاصقة. قم بتخصيص تدفق سلسلة القيمة من خلال ربط العمليات عبر الأقسام مثل التصميم والإنتاج والتوزيع والتسويق وخدمة العملاء.

بمجرد أن تفعل ذلك، ألقِ نظرة على خريطتك وحدد المناطق التي لا تجلب قيمة كبيرة لشركتك - قد يكون ذلك إعلانًا غير ناجح أو برنامجًا قديمًا أو تكاليف نقل عالية. قم بتوثيق النتائج التي توصلت إليها في قسم الملخص من النموذج.

استخدم عرض دليل البدء للحصول على نصائح وإرشادات حول استخدام القالب. تأكد من تحديث حالات المهام داخل القالب لإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع في كل مرة تقوم فيها بتنفيذ تغيير في العملية.

4. قالب مصفوفة مخاطر قيمة ClickUp

قالب مصفوفة مخاطر القيمة ClickUp

عندما تقرر ما إذا كنت تريد تنفيذ مشروع جديد أو إجراء تغيير كبير في شركتك، فإنك تحتاج إلى النظر في المخاطر إلى جانب القيمة المضافة المحتملة. الاستفادة من نموذج مصفوفة مخاطر قيمة ClickUp لاتخاذ قرارات ذكية وتحديد أولويات المشاريع والأنشطة ذات المخاطر المنخفضة نسبيًا وذات القيمة العالية.

يضم القالب مصفوفة مخاطر القيمة لتحديد العلاقة بين قيمة وتعقيد مهام الإنتاج. قم بالتبديل بين عرض القائمة وعرض اللوحة لتنظيم مبادراتك منخفضة المخاطر وعالية المخاطر.

تحدد طريقة عرض القائمة الرئيسية جميع أفكارك في شكل مهام. أضف معينًا إلى كل مهمة باستخدام أحد الحقول المخصصة للفئات المسماة الموظف و المنتج و المسؤول و الشركة و العميل. حدد القيمة والمخاطر و مستويات الأولوية لتصنيف مهامك.

استخدم طريقتين أخريين للقائمة - قائمة منخفضة القيمة وقائمة عالية القيمة - لفرز أفكارك من طريقة العرض السابقة. فهي مفيدة عند العمل مع عشرات المهام.

طريقة عرض القائمة هي لوحة كانبان عرض المهام كبطاقات وفرزها حسب فئتها. يمكنك استخدام معايير أخرى لتجميع البطاقات عن طريق تحديد الحقل مجموعة حسب في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

بمجرد الانتهاء من تحديد جميع المهام، قم برسمها في المصفوفة للحصول على نظرة عامة واضحة للمهام ذات الأولوية والترتيب المفضل الذي يجب تنفيذها به.

5. قالب تدقيق وتحسين عملية ClickUp

قالب تدقيق العمليات وتحسينها ClickUp

مع تطور أعمالك التجارية، قد تصبح عمليات سير العمل التي كانت فعالة في الماضي قديمة. إذا كنت ترغب في إعادة تقييم العمليات من حيث كفاءة التكلفة والإنتاجية، فابدأ في إجراء عمليات التدقيق باستخدام نموذج ClickUp لتدقيق العمليات وتحسينها .

باستخدام هذه الأداة، يمكنك إجراء تحليل منصف لعملياتك الحالية، وتحديد العيوب والتكرار الذي يقلل من الكفاءة أو الربحية، وإدخال تدابير تصحيحية.

يقسم النموذج خطة التدقيق إلى أربعة أقسام:

تحليل CATWOE: يرمز إلى تحليل العميل والجهة الفاعلة والتحول والنظرة العالمية والمالك والبيئة - يُستخدم لتبسيط وجهات نظر أصحاب المصلحة في السيناريوهات المتضاربة تصور النموذج: يحدد خطة التدقيق تحليل العمليات: يسرد العمليات التي ستقوم بتدقيقها والمعايير الإرشادية إدارة التغيير : يحدد الأساليب (الطرق والأساليب) التي ستستخدمها للانتقال إلى عمليات أفضل

يتيح لك كل قسم إنشاء المهام وإضافة المكلفين وتعيين تواريخ استحقاقها وأولوياتها. استخدم انقر فوق الحقول المخصصة لإضافة فئات العمليات أو المهام بناءً على خط عملك. يمكنك تتبع التغييرات المقترحة من خلال تسع علامات حالة: لم تبدأ، قيد التنفيذ، قيد التنفيذ، مكتمل، قيد الإنجاز، قيد التنفيذ، معتمد، مرفوض، معلق، ملغى، و محفوظ.

6. انقر فوق نموذج ميثاق مشروع تحسين عمليات الأعمال التجارية

قالب ميثاق مشروع تحسين عملية تحسين الأعمال ClickUp قالب ميثاق مشروع تحسين الأعمال

بالنسبة لمديري المشاريع، فإن ميثاق مشروع التحسين المستمر تحسين العملية أمر حيوي للبقاء متقدمًا على المنافسين وتعزيز نجاح العملاء الاستراتيجيات إن نموذج ميثاق مشروع تحسين عملية تحسين الأعمال ClickUp يضع لك مستندًا منظمًا لتخطيط سير العمل المحسن ونشره.

يحتوي هذا القالب على صيغة جدولية خالية من الرتوش. ابدأ مبادرة جديدة من خلال تقديم تفاصيل حول المؤسسة والمشروع والمدير (المديرين). تحصل على جداول مخصصة لتحديد الأدوار والمسؤوليات أصحاب المصلحة وفريق المشروع

جوهر هذا قالب ميثاق المشروع هو قسم النظرة العامة. هذا هو المكان الذي ستقوم فيه بتضمين نطاق المشروع ومخاطر العملية ومشاكلها ومقاييس التقدم والإنجازات والمراحل الرئيسية.

بالنسبة لتحسين العملية، يمكنك الدخول في تفاصيل حول وقت الدورة أو معدلات الخطأ أو ملاحظات العملاء لتحديد نقاط الضعف التي تعيق كفاءتك. سيسهل توثيق هذه التعقيدات على فريق اتخاذ القرار لديك اقتراح تحسينات واقعية.

إذا كنت تتعامل مع تبعيات المشروع فإننا نوصي باستخدام التقويم أو طرق عرض مخطط جانت البياني في ClickUp لرسم جدول زمني منظم لمبادرات التحسين عبر خرائط تدفق القيمة.

7. قالب تخطيط عملية ClickUp

قالب تخطيط عملية ClickUp

النموذج قالب تخطيط عملية ClickUp هو طريقك المختصر لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة والحد من الهدر. يمنحك هذا القالب رؤى مفصلة حول العلاقة بين الخطوات المختلفة التي تتألف منها عملياتك، مما يساعدك على اكتشاف الاختناقات وإصلاحها. ✔️

قالب المهام هذا هو في الأساس قائمة المهام تتألف من 22 مهمة فرعية. تمثل كل منها هدف تخطيط العملية وتوفر تعليمات قصيرة حول كيفية إنجازها. على سبيل المثال، تحدد المهمة الفرعية الأولى العملية التي تحتاج إلى التحسين، بينما تتطلب الثانية تحديد العمال المشاركين في الإنجاز.

يمكنك ترك الملاحظات الإرشادية وإضافة مرفقات وإنشاء قائمة الإجراءات لك ولفريقك. استفد من الحقول الخمسة المخصصة التالية لإضافة هيكلية إلى مساعي خرائط العمليات وتدفق القيمة الخاصة بك:

معدل الإنجاز نوع خريطة العملية جدول أعمال العملية رابط خريطة العملية الشخص (الأشخاص) المسؤول (المسؤولين)

تكمن روعة هذا القالب في أنه يدعم تبعيات المهام - ببضع نقرات فقط، يمكنك التأكد من عدم إمكانية بدء مهمة معينة أو إكمالها قبل مهمة أخرى.

أي نوع من العمليات أو تخطيط المفهوم أمرًا صعبًا بدون بنية مرئية. جرّب عرض اللوحة في ClickUp لإنشاء تمثيلات مرئية غنية للعلاقات بين المفاهيم والعمليات والأفكار.

8. قالب ميثاق مشروع تحسين عملية النقر فوق قالب ميثاق مشروع تحسين العملية

قالب ميثاق مشروع تحسين عملية النقر فوق قالب ميثاق مشروع تحسين العملية

يمكن أن تنحدر مشاريع تخطيط تدفق القيمة التشغيلية والتصنيعية بسرعة إلى حالة من الفوضى دون توثيق كافٍ. ولكن ليس عندما يكون لديك نموذج ميثاق مشروع تحسين عملية ClickUp لتحسين العملية لدعمك 🫡

يدور هذا القالب البسيط حول تفصيل من يفترض أن يقوم بماذا وقياس النجاح من خلال مقاييس محددة. لنرى كيف.

على سبيل المثال، سننظر في شركة تصنيع أغذية الكلاب التي تتعامل مع تلوث اللحوم المتكرر. تحسين العملية هنا هو تركيب محطة لغسل اليدين لمناولي اللحوم والعمل على تحسين تدفق الهواء.

في هذه الحالة، سيستخدم المدير (دعنا ندعوه تيم) النموذج لتحديد أصحاب المصلحة أولاً مثل المستثمرين والموردين ومشغلي الماكينات ومهندسي جودة الأغذية وسائقي التوصيل. سيقترح تيم بعد ذلك الحل، واصفًا مقاييس النجاح ونطاق العمل والمخرجات.

يساعد القالب في سرد المعالم الرئيسية للإنجازات التدريجية. في مثالنا، يمكن أن يكون المعلم الأول هو تحسين أوقات توريد اللحوم لتقليل التعرض البيئي. يمكن لتيم تحديد المسؤول عن العملية داخل القالب للحفاظ على شفافية الفريق.

بغض النظر عن مجال عملك، فكر في تضمين سيناريوهات ماذا لو ومخاطر التنفيذ المحتملة في الميثاق. تفعيل النقر على الميثاق المهام المتكررة ميزة للتحقق بانتظام والتأكد من أن العمليات المقترحة تتشكل كما هو مخطط لها.

9. قالب تخطيط تدفق القيمة بواسطة 24Slides

يساعدك قالب خريطة تدفق القيمة من 24Slides على تصور العمليات وتحديد الاختناقات

هل تبحث عن هيكل بسيط يتيح لك عرض العمليات اللازمة لجلب منتجك إلى العميل النهائي؟ هذا القالب الخاص برسم خرائط التدفق من 24Slides هو ما تحتاجه بالضبط.

لا يتميز قالب PowerPoint هذا بالتعاون المتقدم و أدوات التواصل ولكن يمكن أن تكون أكثر من كافية لتصور تدفقاتك وتحديد الاختناقات في العرض التقديمي.

يتألف القالب من ثماني شرائح، كل منها يضم خريطة تدفق القيمة لتمثيل جوانب مختلفة من عملياتك. يمكنك إنشاء جداول زمنية لتحديد المدة التي يستغرقها تسليم منتجك، وعرض التحسينات بالنسب المئوية، وتحديد العمليات التي تحمل أكبر قيمة.

هذا القالب يتمحور حول قابلية التخصيص. قم بتغيير ترتيب الشرائح، وتعديل لوحة الألوان، وتغيير الخط، وإضافة مكونات مرئية جذابة لتخصيص العرض التقديمي لجمهورك.

10. قالب خريطة تدفق القيمة من VisualParadigm

استخدم قالب تحليل خريطة تدفق القيمة من VisualParadigm لعملياتك ومعرفة كيفية تحسينها

تحسين كفاءة عملياتك ليس بالأمر السهل - فأنت بحاجة إلى إلقاء نظرة فاحصة على سير العمل لديك ومراقبة التفاصيل الدقيقة حول كل شيء، سواء كان ذلك مستلزمات الطلبات أو موقع منشأتك. يمكّنك نموذج VisualParadigm لإنشاء خريطة تدفق القيمة من القيام بذلك دون البدء من الصفر.

يأتي القالب مع خرائط تدفق القيمة الملونة المعدة مسبقًا والتي تتيح لك تصور عملياتك بمجرد إضافة المعلومات الصحيحة إلى المربع الصحيح. يمكنك الحصول على نظرة عامة من ورقة واحدة للعمليات الحرجة ومجالات الموارد وتقديرات الإنتاج.

هذا القالب متعدد الاستخدامات بما يكفي ليناسب جميع الصناعات. يوفر المحرر عبر الإنترنت الكثير من خيارات التخصيص - قم بتغيير الأشكال والألوان والخطوط والأسهم لجعل التخطيط مناسبًا لك.

بمجرد الانتهاء، يمكنك حفظ القالب بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك JPG وPDF وPNG وSVG.

قوالب تخطيط تدفق القيمة: الشيطان يكمن في التفاصيل

فكّر في تخطيط تدفق القيمة كما لو كنت تنظر إلى عملياتك تحت المجهر - فأنت تراقب كل التفاصيل الصغيرة لتلتقط المخالفات وأوجه القصور وترى كيفية ضبطها بشكل صحيح. تقدم القوالب التي ناقشناها ملعبًا متينًا لتنظيم عملياتك وتحسينها بنهج واقعي.

يتطلب تحليل العمليات أدوات أخرى، مثل المخططات الانسيابية ونماذج خطط العمل - يمكنك العثور عليها على ClickUp حيث يحتوي على أكثر من 1000 خيار قالب لمختلف الأقسام! 🌹