برنامج Todoist مقابل برنامج Microsoft To Do: معضلة إدارة المهام

أنت تتعامل مع مجموعة من المشاريع وتشعر وكأنك على قمة العالم! ولكن، في مرحلة ما، تنهار مهامك - تفقد السيطرة ولا يمكنك تذكر ما كان من المفترض أن تفعله. تفلت مهمة أو اثنتان (أو ثلاث أو أربع!) من بين يديك، فتفلت منك مهمة أو اثنتان (أو ثلاث أو أربع!) وتبدأ المشاكل!

لا يمكنك التركيز ولا يمكنك أن تجد طريقك للخروج من الدائرة التي لا تنتهي من سوء إدارة المهام.

هنا حيث تطبيقات إدارة المهام تساعدك في تنظيم أيامك وتحديد الأولويات والوفاء بالمواعيد النهائية. هناك تطبيقان رائعان في مجال إدارة المهام هما Todoist وMicrosoft To Do.

للوهلة الأولى، كلا التطبيقين يقدمان نفس الميزات - ذكاء قوائم المهام لتنظيم العمل والحياة. ولكن نظرة فاحصة تكشف عن اختلافات في قدراتها والخيارات المتاحة.

في هذه المقالة، سنتعمق في هذه المقالة في الميزات الرئيسية لكلا التطبيقين ونناقش إيجابياتهما وسلبياتهما لمساعدتك في اختيار أحد الجانبين في معضلة Todoist مقابل Microsoft وتصبح محترفًا في معالجة أهم مهامك. 💪

ما هو Todoist؟

Todoist هي منصة شائعة لإدارة المهام تتيح لك إنشاء قوائم مهام لتنظيم أيامك والبقاء على رأس مسؤولياتك. سواء كنت تستخدمها للعمل أو للأمور الشخصية أو كليهما، يمكن ل Todoist تعزيز مهاراتك في التنظيم -يسهل عليك التخطيط اليومي الدقيق، مما يضمن عدم إهمال أي مهمة أو عدم الاهتمام بها.

عبر تودويست بعض من الميزات الأساسية التي ستحصل عليها مع Todoist هي:

إضافة مهام سريعة

إعداد مهام متكررةلإنشاء مهام روتينية

فرز مهامك إلى أقسام

اختيار مستويات الأولوية لمهامك تخصيص التذكيرات ، ومشاركة قوائم مهامك مع زملائك في العمل (أو أفراد العائلة أو رفقاء السكن) لإبقائهم على اطلاع دائم.

يقدم Todoist العشرات من عمليات التكامل، بحيث يمكنك توصيله ببريدك الإلكتروني أو برنامج التقويم وتعيين المهام وجدولتها بسهولة.

نظرًا لأنه يقدم أكثر بكثير من مجرد قوائم مهام بسيطة حيث يمكنك شطب المهام، يمكن أن يكون Todoist مفيدًا لأي شخص يتطلع إلى الارتقاء بالتنظيم والاجتهاد إلى مستويات جديدة. 📈

ميزات Todoist

نعم، يحظى Todoist بشعبية كبيرة، ولكن ما الذي يجعل هذه المنصة مختلفة عن تطبيقات قوائم المهام الأخرى؟ دعنا نتحقق من بعض ميزاته البارزة.

1. لوحات كانبان لوحات كانبان شائعة

إدارة المشاريع الرشيقة أدوات تساعدك على تصور مشاريعك وعملياتك وتحسين سير العمل. على الرغم من أن Todoist ليس منصة لإدارة المشاريع، إلا أنه أداة لإدارة المهام وتعيين التذكيرات ومراقبة نشاط المهام والمزيد. فهي تدرك فوائد لوحات كانبان وتتيح لمستخدميها الاستفادة منها.

عبر توديست

مثل أي تطبيق آخر لقائمة المهام، يتيح لك Todoist رؤية مهامك كقوائم. لنفترض أن لديك قائمة باسم "استراتيجية التسويق" مع العديد من الفئات مثل "أفكار" و"مهام" و"قيد التنفيذ" إذا قمت بالنقر فوق النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى من قائمتك واخترت "عرض كلوحة"، ستتحول القائمة وفئاتها إلى لوحة كانبان حيث يتم عرض المهام على هيئة بطاقات.

يتيح لك Todoist نقل البطاقات بإجراءات سحب وإفلات بسيطة لتحديث عملياتك دون عناء.

2. القوالب

ألا تريد إنشاء قوائم مهامك من الصفر؟ يدرك Todoist أنك قد لا تملك الوقت الكافي أو تخشى أن يفوتك شيء ما، لذا فهو يقدم قوالب رائعة. فهي تأتي مع مهام معدة مسبقًا يمكنك تكييفها وفقًا لعملياتك.

تأتي المنصة مع أكثر من 60 نموذجاً مقسمة إلى فئات عديدة مثل التسويق والمبيعات، والإبداع، والتصميم والمنتجات، والإدارة. إذا كنت لا ترغب في البحث في الفئات يدويًا، استخدم شريط البحث للعثور على القالب المناسب بناءً على الكلمات المفتاحية التي يتم إدخالها.

لنفترض أنك تخطط لحدث -استخدم قالب تخطيط الأحداث الخاص ب Todoist الذي يصنف المهام بناءً على الوقت الذي يجب إكمالها فيه. لديك ثلاث فئات - قبل الحدث، ويوم الحدث، وما بعد الحدث. يتم تقسيم كل فئة إلى فئات فرعية لتسهيل التنظيم. على سبيل المثال، في "قبل الحدث"، لديك فئات فرعية مثل المكان، وتقديم الطعام، والمتحدثين. شطب المهام من قوائمك, إنجاز المهام واستمتع بنجاح الحدث الخاص بك. 🏅

3. تتبع اتجاهات الإنتاجية

إن معرفة مدى إنتاجيتك في الماضي يمكن أن يلهمك للاستمرار في العمل ويوفر لك نظرة ثاقبة عن مدى ما حققته. يتيح لك Todoist إمكانية ضبط أهداف الإنتاجية وتتبع الاتجاهات لمعرفة مقدار ما أنجزته على المستوى اليومي والأسبوعي وتتبع خطوط الأهداف.

عبر Todoist

يتيح لك التطبيق أيضًا الاطلاع على سجل نشاطك، وتصفيته حسب المشروع أو الشخص، والحصول على بيانات موضوعية حول كفاءتك وكفاءة فريقك.

إلى جانب عرض عدد المهام التي تم إنجازها، يتيح لك Todoist رؤية المهام الفعلية التي شطبت من قوائمك. يساعدك هذا على تتبع النشاط وتصور المسارات التي تؤدي إلى إكمال المشاريع الكبيرة! 🥰

خيار آخر قيّم آخر هو Todoist Karma - فهو يمنحك نقاطًا لاستخدامك للميزات المتقدمة وإكمال المهام. إذا كنت تنافسيًا وتستمتع بالشعور بالإنجاز، فستحب هذه الميزة القائمة على اللعب.

تسعير Todoist

مبتدئ : نسخة مجانية

: نسخة مجانية محترف: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

* السعر المدرج يشير إلى نموذج الفوترة السنوي

ماذا تفعل Microsoft؟

Microsoft To Do هو تطبيق بسيط لإدارة المهام يعتمد على قوائم المهام. فهو يتيح لك تقسيم عملك إلى أجزاء أصغر وأكثر قابلية للإدارة (مهام) ومعالجتها واحدة تلو الأخرى حتى تحقق أهدافك. ✔️

عبر: مايكروسوفت للقيام يمكن أن يكون Microsoft To Do هو الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يبحثون عن البساطة. يمكن أن يساعدك التطبيق على البقاء على اطلاع دائم بأيامك و التعاون مع الآخرين من البداية، دون إضاعة أي وقت في التعرف على الواجهة.

قد لا تأتي المنصة بأجراس وصفارات، ولكن بالنسبة للعديد من المستخدمين، فهي أكثر من كافية لإدارة الالتزامات بنجاح. فإلى جانب إنشاء قوائم المهام، يمكنك تعيين تواريخ الاستحقاق والتذكيرات، وتحديد الأولويات، والتصنيف، وإرفاق الملفات، وإضافة ملاحظات لترقية تنظيمك.

ميزات Microsoft To Do

دعنا نرى ما هي الميزات التي تجعل تطبيق المهام الذي يبدو أساسيًا مثل Microsoft To Do جذابًا للغاية.

1. قوائم المهام

بشكل افتراضي، يتميز Microsoft To Do بالعديد من قوائم المهام التي تساعدك على تتبع الأنشطة والواجبات المخطط لها.

عبر Microsoft

القائمة الأولى هي يومي، حيث ستجد المهام المجدولة "اليوم" والأيام التالية. تمنحك نظرة عامة على جدول أعمالك اليومي، ويمكنك استخدام خيارات الفرز لترتيب المهام بناءً على عوامل مثل الأهمية أو تاريخ الاستحقاق أو الحرف الأول أو تاريخ الإنشاء.

القائمة التالية هي مهم، حيث تعرض المهام التي قمت بوضع علامة على أنها مهمة بالضغط على النجمة على اليمين. ⭐

القائمة الثالثة هي مخطط لها، حيث ستجد فيها جميع المهام التي لها تاريخ استحقاق.

تعرض القائمة مخصص لي جميع المهام التي تم تعيينها لك في التطبيق أو مخطط مايكروسوفت (تطبيق مايكروسوفت للتخطيط). وأخيراً، قائمة المهام تجمع بشكل شامل جميع المسؤوليات الموكلة إليك.

لست مضطرًا لاستخدام هذه القوائم - يتيح لك Microsoft To Do إنشاء قوائمك الخاصة عن طريق الضغط على خيار قائمة جديدة في القائمة على الجانب الأيمن من الشاشة.

2. التذكيرات

تخيل أنك تفتح تطبيق قائمة مهامك وترى أن لديك اجتماعاً مهماً مجدولاً اليوم. ولكن الساعة الآن 11 صباحاً، والاجتماع في الساعة 10 صباحاً. لحسن الحظ، يمكنك تجنب هذه السيناريوهات المرعبة باستخدام خيار التذكيرات في Microsoft To Do. ⏰

إلى جانب إضافة تاريخ استحقاق المهام الخاصة بك، يمكنك تعيين تذكيرات لتبقى مستبقاً لأيامك وتتجنب تفويت الأنشطة المهمة.

اختر التاريخ والوقت عن طريق تحديد مهمة واختيار خيار تذكيري من شريط الأدوات على الجانب الأيمن من الشاشة. سيرسل Microsoft To Do إشعارًا إلى جهازك في الوقت المحدد وسيساعدك على تقليل التوتر والوفاء بالمواعيد النهائية وإدارة عملك كالمحترفين.

3. إعدادات المهام

بالنظر إلى أن Microsoft To Do هو تطبيق بسيط لإدارة المهام، فإنه يوفر إعدادات مفصلة بشكل مدهش لتنظيم واجهتك وقوائمك.

ستجد الإعدادات في الزاوية العلوية اليمنى من التطبيق - انقر فوق رمز الترس للوصول إليها. ⚙️

سترى قائمة بالإعدادات التي يمكنك تخصيصها عن طريق تبديل زر التبديل. على سبيل المثال، يمكنك اختيار وضع المهام الجديدة في الأعلى، أو تشغيل صوت الإكمال، أو إرسال إشعارات التذكير.

من الإعدادات العامة إلى تخصيص القوائم والتطبيقات المتصلة، يضعك Microsoft To Do في مقعد السائق ويتيح لك إنشاء مساحة تتوافق مع احتياجات التخطيط الخاصة بك.

تسعير Microsoft To Do

مجاناً

## Todoist مقابل Microsoft To Do: مقارنة الميزات

يخدم كل من Todoist و Microsoft To Do نفس الغرض - فهما يساعدانك في إنشاء قوائم المهام وإدارة المهام لتحسين التنظيم والإنتاجية. اختيار أحد التطبيقين المفضلين ليس بالأمر السهل بأي حال من الأحوال، لذا دعنا نرى كيف تتم المقارنة بين التطبيقين في ثلاثة جوانب مهمة، وهي التكامل والتعاون وإنشاء المهام.

1. التكامل

يمكن أن يؤدي التواصل مع مختلف منصات الإنتاجية وإدارة المشاريع والتعاون إلى تعزيز الكفاءة وفتح وظائف إضافية. يقدم كل من Todoist وMicrosoft To Do العشرات من خيارات التكامل لتلبية احتياجاتك.

يتكامل Todoist مع أكثر من 80 تطبيقًا مصنفة في فئات مثل مشاركة الملفات والمحتوى وتتبع الوقت والمساعدات الصوتية.

يركز Microsoft To Do، كما خمنت، بشكل أكبر على التكاملات داخل نظام Microsoft البيئي. يمكنك توصيله دون عناء بتطبيقات مثل Outlook وOutlook وOneDrive و مايكروسوفت تيمز .

يمكن لكل من Todoist وMicrosoft To Do الاتصال بـ Zapier، مما يفتح الباب أمام الآلاف من عمليات تكامل البرامج.

لا يوجد فائز واضح في هذا المجال. قد تكون Microsoft To Do هي الطريقة المثلى إذا كنت تعمل بالفعل مع تطبيقات Microsoft. ولكن، إذا كنت تريد المزيد من التنوع، فإن Todoist يبدو الخيار الأفضل.

2. خيارات التعاون

إذا كنت تعمل في فريق، فستكون مهتمًا بالخيارات التي تعزز التعاون والتواصل.

يقدم Todoist مجموعة كاملة من هذه الميزات، تشمل إمكانيات مثل التعليق على المهام، وتفويض المهام دون عناء، والتتبع. كما أنه يعزز بيئة صديقة للتعاون حيث يمكنك مراقبة اتجاهات إنتاجية كل عضو من أعضاء الفريق واستخدام هذه المعلومات لجدولة المهام المستقبلية و إدارة عبء العمل .

في المقابل، لا يتألق Microsoft To Do في هذا المجال. فبينما يمكنك تعيين مهام لأعضاء فريق محددين، فإن العملية تستغرق وقتاً طويلاً بعض الشيء. يمكنك ترك ملاحظات على كل مهمة، ولكن لا يمكنك إضافة تعليقات، مما قد يعيق التعاون والتواصل السلس.

تودويست يتفوق على تودويست في ميزات التعاون، فهو مناسب للفرق الصغيرة والكبيرة ويتيح لك مراقبة الاتجاهات والأنماط. من ناحية أخرى، يمكن أن يكون Microsoft To Do خيارًا جيدًا للأفراد والفرق الصغيرة.

3. ميزات إنشاء المهام

أنت لا تريد تطبيق قائمة مهام يجعل إنشاء المهام، وهو غرضه الأساسي، كابوساً. لحسن الحظ، ليس هذا هو الحال مع أي من منافسينا - فكلاهما يتيح لك إنشاء المهام ببضع نقرات. يمكنك أيضًا إضافة المكلفين وتواريخ الاستحقاق والأولوية. ولكن، هناك بعض الاختلافات التي يجب أن تكون على دراية بها.

على سبيل المثال، يتيح لك Todoist إنشاء مهام فرعية داخل المهام الفرعية، بينما لا يتيح لك Microsoft To Do ذلك. بالإضافة إلى ذلك، باستخدام Todoist، يمكنك إنشاء أقسام داخل قوائمك لتنظيم المهام بناءً على المعيار المطلوب، وهو أمر غير ممكن في Microsoft To Do.

عبر Todoist

التذكيرات بالمهام هي ميزة متوفرة في كلا التطبيقين، ولكن هذا هو المكان الذي يتمتع فيه تطبيق Microsoft To Do بميزة طفيفة. على عكس Todoist، الذي يتطلب اشتراكًا في خطة Pro للوصول إلى هذه الوظيفة، فإن Microsoft To Do يوفر هذه الوظيفة مجانًا. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه مع خطة Todoist الاحترافية، ستحصل على ميزة إضافية تتمثل في استخدام اللغة الطبيعية لإعداد التذكيرات (وتفاصيل المهام الأخرى)، مما قد يجعل الاستثمار يستحق العناء.

من حيث تحديد الأولويات ، يتيح لك Microsoft To Do استخدام نجمة لتمييز المهام ذات الأولوية القصوى. يمكّنك Todoist من الاختيار بين أربعة مستويات الأولوية وتنظيم سير عملك للوفاء بالمواعيد النهائية بسهولة. 💪

تودويست Todoist مقابل مايكروسوفت To Do على Reddit

ماذا تفعل مستخدمو ريديت عن المواجهة بين مايكروسوفت تودويست ومايكروسوفت تودويست؟ دعونا نلقي نظرة على بعض تعليقاتهم.

ذكر أحد المستخدمين أنهم استخدم كلاهما ولكنك تفضل Todoist بسبب خياراته المتقدمة:

"_أنا أظل أتناوب بينهما ولكنني أفضل Todoist. خيارات اللغة الطبيعية وخيارات المهام المتكررة هي ما يجذبني"

مستخدم آخر دعا إليه مايكروسوفت للقيام بسبب تكاملاته:

"_إذا كان مكتبك يستخدم مجموعة 365 بشكل كامل إلى جانب المخطط، فإن التكامل رائع لأن المهام التي يتم تعيينها لك من خلال المخطط سترتبط بسلاسة."

# # تعرف على ClickUp - أفضل بديل ل Todoist مقابل Microsoft To Do

الاختيار بين Todoist ومايكروسوفت To Do غالبًا ما يكون بمثابة حل وسط. فمن ناحية، لديك خيارات قوية لإدارة المهام، وإن كانت الواجهة أكثر تعقيدًا بعض الشيء. وعلى الجانب الآخر، لديك تطبيق سهل الاستخدام من مجموعة مايكروسوفت، ولكن بدون ميزات متقدمة.

ماذا لو قلنا لك أنك لست مضطرًا للتسوية؟ يمكن أن يكونClickUp هو منصتك المفضلة لإدارة المهام ويساعدك على الوصول إلى مستويات تنظيم وإنتاجية لم تكن تعتقد أنها ممكنة. فهو يوفر خيارات رائعة للتخطيط والتنظيم والتخصيص و تتبع المهام مع التأكيد على التعاون في الوقت الحقيقي .

وبفضل ميزاته المتنوعة بشكل لا يصدق، تم اختيار ClickUp ضمن قائمة Forbes 2023 Cloud 100 -قائمة بأفضل 100 شركة سحابية خاصة. دعنا نتحقق من بعض القدرات التي تجعلها تودويست رائعة و بديل مايكروسوفت للقيام به !

1. مستندات ClickUp

الكشف التعاوني والتحرير التعاوني وإضافة التعليقات وتضمين الروابط داخل مستندات ClickUp Docs

أصبح تعيين المهام وتنظيمها والتعاون بشأنها أمراً سهلاً باستخدام مستندات ClickUp -المنصة فريدة من نوعها إدارة المستندات ميزة.

يتيح لك هذا الخيار إنشاء المستندات المتعلقة بالمشروع والمهام وتحريرها ومشاركتها. وسواء أكنت تقدم تعليمات أو تتضمن معلومات إضافية لفريقك، يمكن أن تكون مستندات ClickUp Docs إضافة قيّمة إلى ترسانة إدارة المهام الخاصة بك. اسمح لأعضاء فريقك بتحرير المستندات المتعلقة بالمهام والتعاون في الوقت الفعلي، بغض النظر عن الموقع.

وبمجرد إكمال مستند، يمكنك ربطه بمهمة لتحسين التنظيم وجعل سير عملك مركزياً.

كل عنصر في مستندات ClickUp Docs قابل للتخصيص، بحيث يمكنك مواءمة مستنداتك مع طبيعة مهامك ومشاريعك وديناميكيات الفريق بشكل عام.

2. ClickUp AI

استخدام ClickUp AI لكتابة موجز المشروع

استفد من مهاراتك في إدارة المهام من خلال ClickUp AI . هذا الفريد من نوعه مساعد الكتابة يسخر قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إنشاء المهام والمشاريع وتنظيمها وإدارتها.

استخدم انقر فوق الذكاء الاصطناعي ل تلخيص المستندات واستخراج المعلومات ذات الصلة التي ستقوم على أساسها بإنشاء المهام وتعيينها. يمكنك التقدم خطوة أخرى إلى الأمام والسماح للأداة بإنشاء عناصر العمل للمستندات والمهام الخاصة بك!

يجعل هذا الخيار الفعال إنشاء المستندات والمهام أمرًا سهلاً - يمكنه توليد الأفكار ومساعدتك في العصف الذهني. يمكنك أيضًا استخدامه كـ محرر شخصي والسماح له بجعل كتابتك واضحة وأكثر جاذبية.

يقدم ClickUp العديد من قوالب موجهات الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على "التواصل" مع روبوتات الدردشة مثل ChatGPT لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية. على الرغم من أن ميزات الذكاء الاصطناعي الإضافية ليست موجودة في الإصدار المجاني من ClickUp، إلا أنها تتمتع بالقدرة على توفير الوقت في إنجاز المهام وكتابة اتصالات أفضل.

3. قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp

استخدم قالب قائمة المهام اليومية ClickUp لإدارة مهامك دون عناء

يمكن للقوالب أن تجعل إدارة المهام أسرع وأسهل - بدلاً من إنشاء قوائم مهامك من الصفر، يمكنك استخدام الإدخالات المعدة مسبقًا و توفير الوقت عند إكمال المهام. يقدم ClickUp مكتبة رائعة مع 1,000+ قالب ، ويدور العديد منها حول إدارة المهام المتعددة، والتنظيم، والميزات التعاونية للعمل معًا على نفس النظام الأساسي.

إن قالب قائمة المهام اليومية ClickUp يمكن أن يكون الخيار الأمثل إذا كنت تبحث عن قوالب مشاريع مباشرة وخالية من الرتوش لإبقائك على المسار الصحيح.

قالب المهام هذا هو قائمة المهام مع ثلاث مهام فرعية-روتين الصباح، وروتين ما بعد الظهر، وروتين المساء. تنقسم كل مهمة فرعية إلى فئات مثل قراءة كتاب وتناول فطور غني بالألياف تحت الروتين الصباحي. قم بتصنيف كل مهمة وتتبع الشرائط لمراقبة تقدمك.

من الواضح أن هذا قائمة المراجعة اليومية يركز القالب على حياتك الشخصية بدلاً من العمل. ولكن يمكنك تغيير ذلك بسرعة، حيث أن كل عنصر قابل للتخصيص. استبدل القوائم والمهام الفرعية الحالية بأشياء متعلقة بالعمل، وأضف أعضاء فريقك، وأضف تعليقات المهام، وابدأ حذف العناصر من قائمة التحقق الخاصة بك واستمتع بشعور الإنجاز! 😎

انقر فوق: التوفيق بين المهام وعيناك مغلقتان

لا ينبغي أن يكون اختيار أداة لإدارة المهام بكفاءة هو اختيار أداة لإدارة المهام بكفاءة - أنت تستحق الأفضل، وهذا هو ClickUp!

بفضل خيارات إنشاء المهام وإدارتها المريحة، ومساعد الذكاء الاصطناعي، و 1,000+ تكامل والقوالب، يمكن أن يكون ClickUp هو السلاح السري لإنجاز مهامك وزيادة الإنتاجية. جرّب خطة ClickUp المجانية واستكشف مزاياها. 🙌