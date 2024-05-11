أفضل 5 بدائل للاختصار &؛ المنافسون (2025 تقييم)

تبحث عن أفضل البدائل البدائل؟

عندما يتعلق الأمر بإدارة المشاريع، هناك الكثير من الأجزاء المتحركة التي يجب تنظيمها!

من تنظيم توزيع العمل الخاص بك إلى التعامل مع اقتراب المواعيد النهائية، عليك التعامل مع أطنان من المهام في وقت واحد.

لحسن الحظ، لديك أدوات إدارة المشاريع مثل الاختصار لمساعدتك في ذلك.

ولكن على الرغم من أن الاختصار أداة جيدة، إلا أنه ليس برنامجًا مثاليًا لإدارة المشاريع.

وبطبيعة الحال، إذا كنت قد بحثت عن هذه المقالة، فمن المحتمل أنك تتفق معنا وتبحث عن بعض بدائل الاختصار.

ولكن مع وجود المئات من أدوات الإدارة المتاحة، فأي منها يجب أن تختار؟

لا تقلق!

في هذه المقالة، سنتناول في هذه المقالة لماذا تحتاج إلى بديل الاختصار ومراجعة خمس أدوات لإدارة المشاريع لمساعدتك في العثور على أفضلها. سنقوم بتسليط الضوء على ميزاتها الرئيسية وإيجابياتها وسلبياتها وأسعارها وتقييمات العملاء لمساعدتك في المقارنة بين كل أداة.

ولجعل هذا الأمر أكثر متعة، سنستخدم أمثلة من أفلام Pitch Perfect.

ففي نهاية المطاف، عندما يتعلق الأمر بتبني طرق جديدة، من أفضل من بيكا، الذي ساعدت تقنياته المعاصرة فرقة Barden Bellas (فرقة أكابيلا) على الفوز بالبطولة الوطنية

لنبدأ!

ما هو الاختصار؟

قبل أن نقرأ عن البدائل، دعنا أولاً نستعرض برنامج الاختصار و 3 أسباب لماذا أنت بحاجة إلى بديل. أعني ، لا تأخذ كلمتنا فقط عندما نقول أن برنامج الاختصار ليس أداة مثالية لإدارة المشاريع!

الاختصار هو اختصار قائم على كانبان أداة لإدارة المشاريع للفرق التي تعمل على مشاريع تطوير البرمجيات حيث يتم تقديم كل مهمة كقصة.

_ما هي القصة؟

القصة هي وحدة عمل قياسية تمثل المهام الفردية.

في الاختصار، يمكن أن تكون القصة ثلاثة أنواع:

الخاصية : مهمة تتعلق بوظائف البرنامج

: مهمة تتعلق بوظائف البرنامج الخطأ : مهمة تتعلق بالأخطاء في البرنامج

: مهمة تتعلق بالأخطاء في البرنامج القصة: أي مهمة لا تنطبق عليها صفة الميزة أو الخطأ

يمكن تصنيف القصة إلى مشاريع، وملاحم، ومهام سير عمل، ومراحل رئيسية.

_ما هي؟

المشروع : كل قصة تنتمي إلى مشروع

: كل قصة إلى مشروع سير العمل : عملية تتحرك من خلالها القصة إلى الأمام

: عملية تتحرك من خلالها القصة إلى الأمام القصة : مجموعة من القصص التي تنتمي إلى مشاريع أو سير عمل مختلفة

: مجموعة من القصص التي تنتمي إلى مشاريع أو سير عمل مختلفة الملامح: أعلى مستوى من التسلسل الهرمي التنظيمي، ويتألف من ملاحم

## 3 أسباب رئيسية للبحث عن بديل مختصر

بالتأكيد، الاختصار أداة جيدة، وتساعدك في إدارة المهام، ولكن هل هي الأداة المناسبة لك؟

بالنسبة للمبتدئين، في خطته المجانية، يمكنك الوصول إلى دعم موظفي الاختصار فقط عبر مجتمع الاختصار. يشبه نوعًا ما الذهاب إلى منتدى عبر الإنترنت، ونشر سؤال، وانتظار رد شخص ما.

_الكلام عن كونها مضيعة للوقت!

وهذا مجرد غيض من فيض عندما يتعلق الأمر بعيوب هذه الأداة!

دعنا نلقي نظرة على 3 مشاكل رئيسية يمكن أن تواجهها مع الاختصار:

1. مناسبة فقط لمشاريع تطوير البرمجيات

_الانسجام هو الجانب الأساسي لأي مجموعة أكابيلا، أليس كذلك؟

وبالمثل، فإن المهمة هي الوحدة الأساسية لأي مشروع، وينبغي أن تكون أداة إدارة المشروع قادرة على التعامل مع أي مهام متعلقة بالمشروع.

في الاختصار، يمكنك تعيين نوع (ميزة أو خطأ أو عمل روتيني) لكل مهمة تقوم بإنشائها.

ولكن مع وجود ثلاثة خيارات فقط، فهي محدودة للغاية.

أعني، هذا التصنيف رائع للمهام التي قد يتعامل معها مطور البرامج.

ولكن بالنسبة لأي شخص آخر، ستجد نفسك عالقًا في تصنيف مهامك على أنها مهام روتينية. هذا يتركك مع مجموعة من المهام "الروتينية" غير ذات الصلة، والتي قد يكون من الصعب تحديدها وتتبعها.

تحدث عن كونها _"عمل روتيني"!

2. تقتصر على لوحة كانبان

يقتصر مستخدم الاختصار على عرض كانبان أو اللوحة فقط.

في حين أن هذا يقصر المستخدم على طريقة عرض واحدة، إلا أنه يجعل التطبيق غير مناسب لمشاريع ومنهجيات محددة.

على سبيل المثال، إنه غير مناسب للحالات التي تعمل فيها على مشروع معقد حيث تتعامل مع عديد من السمات المتعلقة بالمشروع. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تشوش لوحة كانبان والتي يمكن أن تجعل من تتبع المهام عقبة.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن مستخدم الاختصار يقتصر على طريقة عرض مشروع واحد فقط، فقد يكون من الصعب عليه الحصول على نظرة عامة كاملة على مشاريع متعددة.

3. لا تتوفر مخططات جانت

يعد مخطط جانت عنصرًا مهمًا في إدارة المشاريع.

_لماذا؟

يوفر نظرة عامة مرئية للجدول الزمني للمشروع وموارده وتبعياته.

يمكنك استخدام مخطط جانت لتقييم المدة التي سيستغرقها المشروع وتحديد المهام التي يجب عليك معالجتها (المسار الحرج) لإكمال المشروع في الوقت المحدد.

ومع ذلك، نظرًا لأن برنامج الاختصار يفتقر إلى هذه الميزة، فإنك ستحرم من هذا العنصر المفيد في تخطيط المشروع وجدولته وإدارته.

هل تبحث عن مزيد من المعلومات؟ اطّلع على مراجعة الاختصار .

_الآن بعد أن عرفت العيوب الرئيسية للاختصار، ما الذي يجب أن تبحث عنه بدلاً من ذلك؟

## أفضل 5 بدائل للاختصار في عام 2022

على الرغم من أن الاختصار يمكن أن يساعدك في مهام مشروعك، إلا أنه بالتأكيد ليس أفضل أداة متوفرة.

بعد كل شيء، يجب أن تلبي أداة إدارة المشروع جميع أنواع احتياجات المشروع وليس فقط احتياجات تطوير البرمجيات.

ولكن مع وجود الكثير من أدوات الإدارة المتاحة، كيف يمكنك اختيار الأداة المثالية لك؟

في حين أن هذا ليس خياراً ممكناً هنا، يمكننا أن نأخذك في جولة افتراضية لأفضل أدوات إدارة المشاريع.

لننطلق!

1. كليك أب

ClickUp هو موقع #الأداة رقم 1 لإدارة المشاريع .

سواء كان إدارة المهام أو تتبع التقدم المحرز، أو إدارة الموارد ، يمكن ل ClickUp التعامل مع أي شيء ترميه عليه!

الميزات الرئيسية

فيما يلي تفصيل بعض الميزات الرئيسية التي يقدمها ClickUp لمساعدتك على تصديقها:

1. مشاهدات متعددة لتناسب احتياجات المشروع المختلفة

على عكس الاختصار، فإن ClickUp متعدد الاستخدامات مثل Treblemakers عندما يتعلق الأمر بالمناظر.

_(كانت فرقة _Treblemakers فائزة ست مرات بالبطولة الدولية للأكابيلا الجماعية)

تتمحور أداة إدارة المشروع المرنة هذه حول التكيف مع التغيير، سواءً كان ذلك رشيقة , سكروم , كانبان ، أو أي منهجية مشروع.

وهذا هو بالضبط ما تحصل عليه مع ميزة طرق العرض المتعددة في ClickUp: المرونة.

فهي تتيح لك العمل بأي طريقة تريدها لتعكس احتياجات مشروعك بدقة.

فيما يلي تفصيل لما تقدمه لك ClickUp:

A. مطلوب المهمة المشاهدات

مع طريقتين لعرض المهام المطلوبة من ClickUp، يمكنك التكيف مع نمطين شائعين لإدارة المشروع:

1. عرض القائمة تسرد طريقة عرض القائمة المهام الخاصة بك كـ

على غرار GTD قائمة المهام مع مهمة واحدة أسفل الأخرى.

باستخدام طريقة العرض هذه، يمكنك محاولة تنفيذ المهام في تسلسل والتحقق منها أثناء تقدمك.

يمكنك أيضًا فرز مهامك عن طريق إضافة الأعمدة التي تختارها، مثل:

الحالة

معرّف المهمة

تم الإنشاء بواسطة

تاريخ الإنشاء

2. عرض المجلس إذا كنت ترغب في المتابعة باستخدام لوحة كانبان، فإن طريقة عرض عرض اللوحة هي الطريقة المثالية لك.

باستخدام ميزة السحب والإفلات، يمكنك نقل مهامك بسرعة وفقًا لاحتياجاتك.

تساعدك طريقة عرض اللوحة على تصور تقدم مشروعك بسرعة، وكل ما تحتاجه هو لمحة سريعة لتحديد المراحل التي تمر بها مهامك!

B. عرض الصندوق يوفر عرض الصندوق عرض الصندوق نظرة عامة مرئية عالية المستوى لمهام فريقك ومشاريعه.

باستخدامه، يمكن لمديري المشاريع تجنب متاعب عقد اجتماعات لا نهاية لها للموظفين لمجرد الحصول على تحديث حول من يعمل على ماذا!

يمكن لمديري المشاريع استخدام طريقة العرض هذه لمعرفة ما يلي بسرعة:

ما هي المهام التي يعمل عليها أعضاء فريقهم حاليًا

ما تم إنجازه حتى الآن

أي عضو في الفريق البعيد لديه الكثير من المهام

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك توزيع أعباء العمل بالتساوي بين موظفيك من خلال تحديد من لديه الكثير من المهام التي يجب التعامل معها.

إدارة الموارد بكفاءة: _ تم إنجازه!

C. عرض التقويم

لا تقلق، فـ عرض التقويم الخاص بـ ClickUp يحل لك هذه المشكلة.

إنها أسرع طريقة لتخطيط وإدارة جداول مشاريعك، دون تفويت أي مهمة!

يمكنك حتى تبديل طريقة العرض بين:

الأيام : عرض جميع مهامك لأي يوم محدد

: عرض جميع مهامك لأي يوم محدد 4 أيام : انظر إلى جدول مهامك على مدار أربعة أيام متجددة

: انظر إلى جدول مهامك على مدار أربعة أيام متجددة أسبوعي : عرض جدول مشروعك الأسبوعي

: عرض جدول مشروعك الأسبوعي شهرياً: عرض جميع المهام للشهر بأكمله

D. وضعي _هل تريد أن تظهر مساحة العمل الخاصة بك المهام التي تم تعيينها لك فقط؟

إذن وضعي أنا هو الحل!

يتيح لك وضع "أنا" في ClickUp عرض جميع الأعمال التي تم تعيينها لك أنت فقط. وهو يساعد العضو على التركيز بشكل أفضل على عبء عمل المشروع الفردي من خلال التخلص من مهام أعضاء الفريق الآخرين.

_ما المزيد؟

يمكنك حتى تخصيص هذه المساحة المخصصة ببساطة عن طريق تحديد العناصر (التعليقات، والمهام الفرعية، وقوائم المراجعة) التي تريد رؤيتها في "وضعي الخاص بي".

2. مخططات جانت لمراقبة تقدم مشروعك

_لكي يصبحن بطلات الأكابيلا، خططت فرقة بيلا لجدولها الزمني بالكامل، وصولاً إلى النهاية

يمكنك فعل ذلك أيضاً

_كيف؟

مع مخططات كليك أب مخططات جانت!

تعرض مخططات جانت الجدول الزمني للمشروع بأكمله من البداية إلى النهاية. فهو يساعدك على تخطيط المشاريع، وإدارة الموارد، وتصور التبعيات بين المهام - مما يجعل تتبع تقدم مشروعك أمرًا سهلاً للغاية!

ما عليك سوى إلقاء نظرة سريعة على مخطط جانت الخاص بك، وستعرف كيف يتقدم مشروعك.

يمكن لهذه الميزة الرائعة أتمتة الكثير من العمليات - فقط لأجلك!

إليك ما يمكنها فعله:

إعادة ضبط تبعيات المهام تلقائياً عندما يتغير الجدول الزمني لمشروعك

مقارنة تقدم مشروعك الحالي مقابل التقدم المتوقع

حساب النسبة المئوية لتقدم مشروعك بناءً على المهام المكتملة مقابل إجمالي المهام

احسب النسبة المئوية لتقدم مشروعك المسار الحرج لتحديد المهام التي يجب عليك إكمالها للوفاء بالمواعيد النهائية لمشروعك

3. تتبع الوقت الأصلي لتتبع الوقت الذي تستغرقه مشاريعك

كان على أوبري أن تتأكد بنفسها من أن أعضاء فريقها يتبعون الجدول الزمني للممارسة.

لمساعدتك على تجنب ذلك في إدارة المشاريع، يتيح لك ClickUp تتبع وقت مشروعك من خلال إضافة Google Chrome التي مجانًا بنسبة 100٪.

تساعدك ميزة تتبع الوقت الأصلية هذه على:

الحصول على تفاصيل كاملة عن الأشخاص الذين عملوا على أي مهمة وكم من الوقت

مراقبة إنتاجية أعضاء فريقك من خلال توزيع الوقت

تتبع جميع التفاصيل التي تحتاجها لإعداد الفواتير للعميل

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك ClickUp دمج مع برامج تتبع الوقت الشائعة مثل Everhour و Time Doctor. بهذه الطريقة، يمكنك التكيف بسرعة مع ما يستخدمه موظفوك بالفعل!

4. أتمتة سير العمل لتعزيز كفاءة فريقك

توفر لك ميزة الأتمتة في ClickUp الكثير من عمليات أتمتة سير العمل في مساحة عملك. ويمكنك استخدام هذه الميزة الرائعة لأتمتة المهام المتكررة لتسريع الأمور، مما يوفر عليك الكثير من الوقت ويتيح لك أيضًا التركيز على المهام الأساسية.

تبدو بنية أتمتة العمليات في ClickUp على النحو التالي:

عندما تقوم بـ الزناد يبدأ، و الشرط تم استيفاؤه، فإن الإجراء يتم تنفيذه تلقائيًا

بالنسبة لـ Sammy، Beca's Beca's boss، يمكن أن يكون سير العمل الآلي:

لضمان أن تقدم بيكا عرضها الصوتي التجريبي في الوقت المحدد، يمكنه إعداد تذكير لإخطارها.

هنا:

تذكير اقتراب موعد الاستحقاق

الشرط يصبح المحال إليه

الإجراء: نشر تعليق "كيف يسير العرض التوضيحي؟"

بينما يقدم ClickUp أكثر من 50+ أتمتة معدة مسبقًا، يمكنك أيضًا إنشاء أتمتة خاصة بك.

بعض هذه الأتمتة المعدة مسبقًا هي:

تعيين مهام جديدة تلقائيًا لأعضاء فريق محددين

إضافة علامة أو نقل مهمة إلى قائمة عندما تتغير الأولوية

نشر تعليق عندما يتم وضع علامة على جميع المهام الفرعية ضمن مهمة مغلقة

إضافة مهمة أو إزالتها أو إعادة تعيينها عندما تتغير حالة المهمة

تطبيق القوالب والعلامات عند إنشاء مهمة ما

للاطلاع على المزيد من الخيارات, تعرّف على أتمتة ClickUp .

5. نبض لتتبع "نبض" فريقك

تستخدم ميزة النبض في ClickUp خاصية "النبض" التعلم الآلي لتحليل المهمة التي يركز عليها فريقك أكثر من غيرها.

تتيح لك ميزة النبض أيضًا:

التحقق من حالة نشاطهم (متصل/غير متصل)

الاطلاع على المهام التي يشاهدها أعضاؤك أو يعلقون عليها في الوقت الفعلي

أتمتة اجتماعات سكروم عرض نشاط فريقك على مدار فترة معينة



قد يؤدي سوء التواصل إلى إرباك أعضاء فريقك مثل إيمي هنا:

وبما أن التعاون هو مفتاح نجاح المشاريع، فإن هذا برنامج إدارة المشاريع يساعدك التواصل الفعال مع كل عضو من أعضاء الفريق من خلال خاصية التعليقات.

تأتي كل مهمة من مهام ClickUp مزودة بقسم مخصص للتعليقات يمكنك استخدامه لتعزيز العمل الجماعي على أي مهمة.

يمكنك استخدامه لـ

مناقشة كيفية أداء المهمة مع فريقك عن بُعد

مشاركة الملفات والروابط ذات الصلة بسهولة

معالجة أي مشاكل مع السياق الصحيح

وضع علامات على أعضاء الفريق لضمان اتخاذ إجراءات أخرى مناسبة

_ما المزيد؟

يتيح لك ClickUp تحويل التعليقات إلى مهام وتعيينها إلى أعضاء الفريق باستخدام تعيين التعليقات ميزة. بهذه الطريقة، لا داعي للقلق بشأن عدم ملاحظة تعليقاتك مرة أخرى!

بمجرد تعيين المهمة إلى أحد أعضاء الفريق، سيتم إعلامه على الفور. حتى أنه سيظهر في علبة المهام الخاصة بهم لضمان بقاء التعليق دائماً على رادارهم.

وبمجرد اكتمال المهمة، يمكنهم وضع علامة على التعليق على أنه تم حلها. وهذا سيمنع المتابعات غير الضرورية!

7. الإبلاغ لتحليل أداء فريقك

سواءً كان صانعو المشاكل أو الباردن بيلا، فإن تتبع أداء فريقك مهم لضمان الإنتاجية.

_حسناً، يمكن لأوبري أن تنجرف قليلاً في بعض الأحيان!

لا تقلق، فباستخدام تقارير ClickUp، يمكن لمديري المشاريع مثلها الحصول على تحليل مفصل لأداء الفريق، دون إجهاد رئتيهم.

يوفر برنامج إدارة المشاريع هذا ستة تقارير دقيقة، مثل:

تقرير المهام تقرير منجز: يسلط الضوء على المهام المنجزة لكل عضو من أعضاء الفريق

المهام تقرير منجز: يسلط الضوء على المهام المنجزة لكل عضو من أعضاء الفريق تقرير الوقت المتتبع : يسلط الضوء على المدة التي يقضيها كل عضو من أعضاء الفريق في مهامه

: يسلط الضوء على المدة التي يقضيها كل عضو من أعضاء الفريق في مهامه تقرير العمل على : يُظهر توزيع المهام لكل عضو - ما عمل عليه في يوم محدد، خلال أسبوع أو شهر

: يُظهر توزيع المهام لكل عضو - ما عمل عليه في يوم محدد، خلال أسبوع أو شهر تقرير الوقت المقدر : قارن الوقت المقدر مقابل الوقت الفعلي لفريقك لإكمال المهام بسرعة

: قارن الوقت المقدر مقابل الوقت الفعلي لفريقك لإكمال المهام بسرعة تقرير نقاط مساحة العمل : قم بتلعيب بيئة عملك لتحدي بيئة العمل الخاصة بك أو عن بعد الفريق على الأداء الجيد

: قم بتلعيب بيئة عملك لتحدي بيئة العمل الخاصة بك أو عن بعد الفريق على الأداء الجيد تقرير من المتخلف: يعرض الأعضاء الذين لديهم مهام قيد التنفيذ أو غير منتهية

المحترفين

واجهة سهلة الاستخدام

يقدم نسخة مجانية غنية بالميزات

إمكانية تعيين مهمة لأي عضو في الفريق بسهولة

ميزة السحب والإفلات لإدارة المهام بسرعة وسهولة

حالات المهام المخصصة لتتبع مراحل المشروع المختلفة

إمكانية تعيين أكثر من عضو في الفريق لمهمة محددة لإدارة الموارد بشكل أفضل

حقوق وصول مخصصة لمشاركة مساحة مشروعك مع أصحاب المصلحة أو العميل دون المساس بخصوصيتك

يمكنك العثور بسرعة على جميع موارد مشروعك باستخدام ميزة البحث الذكي

ميزة الأولوية لتمثيل مدى إلحاح المهام

إنشاء تبعيات المهام لمحاولة تنفيذ المهام بالترتيب الصحيح

الوصول بسهولة إلى جميع ملفات المشروع المخزنة باستخدام ميزة المستندات

ميزة عرض النماذج لإنشاء نماذج ويب مفصلة

يمكن تخصيص كيفية تلقي إشعارات المشروع

يمكن وضع طلبات الميزات من خلال ميزة ClickUp المجتمع تطبيق العروض عمليات التكامل مع العديد من تطبيقات الجهات الخارجية لإدارة المهام بسلاسة

متوفر كتطبيقات الويب وسطح المكتب والجوال

السلبيات

لا توجد علامات بيضاء متاحة

لا توجد علامات للمستندات

لا يوجد بند لتصدير لوحات المعلومات

يمكنك التحقق من خريطة طريق منتج ClickUp هنا.

التسعير

يقدم ClickUp إصدارًا مجانيًا قويًا مع الكثير من الميزات المفيدة. ومع ذلك، للحصول على وظائف إضافية، تبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات فقط لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1800 تقييم)

2. جيرا

Jira عبارة عن منصة مشاريع قوية تساعد في إدارة المشاريع وتتبع الأخطاء و تتبع المشكلات .

يقدم ثلاث حزم منفصلة:

جيرا الأساسية : منصة أساسية لإدارة المشاريع للمستخدمين غير التقنيين

: منصة أساسية لإدارة المشاريع للمستخدمين غير التقنيين جيرا برنامج : نسخة مطورة من Jira Core تساعد فريق البرمجيات على بناء منتجات أفضل

: نسخة مطورة من Jira Core تساعد فريق البرمجيات على بناء منتجات أفضل جيرامكتب الخدمة <span< a=""> style="font-weight: 400;">: منصة لمحترفي تكنولوجيا المعلومات ودعم العملاء </span</span

مع هذه الحزم متعددة الاستخدامات، يمكنك إدارة أي نوع من العمل الذي تريده.

_مثلما كان من المفترض أن تغني فرق الأكابيلا من مختلف الأنواع الموسيقية التي أُعطيت لهم في التصفيات!

الميزات الرئيسية

يحتوي على طريقتين قويتين لعرض المهام الرشيقة - لوحات سكروم وكانبان

إنشاء مهام سير عمل مخصصة وفقًا لعملية تطوير البرمجيات الخاصة بك

محفظة Jira Portfolio لإدارة ومشاركة خرائط طريق المشروع مع العميل أو أصحاب المصلحة

تقارير رشيقة مفصلة لتتبع تقدم المشروع

أتمتة المهام المتكررة باستخدام محرك أتمتة Jira

الإيجابيات

إمكانية إنشاء فلاتر بحث مخصصة

أداة إنشاء الأتمتة بالسحب والإفلات

مجاني الاستخدام للمشاريع مفتوحة المصدر التي تستوفي متطلبات معينة

يحتوي على تطبيق جوال لأجهزة iOS و iPad و Android

يدعم تكامل تطبيقات الطرف الثالث مع برامج مثل GitHub و Slack و Lucidchart

السلبيات

واجهة مستخدم معقدة للمبتدئين

لا يوجد توفير لقوالب مخصصة للمهام

قد تكون خطة التسعير الأساسية مكلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة

لا يوجد جدول زمني مدمج لتتبع تقدم مشروعك

التسعير

تبدأ الباقات المدفوعة ل Jira Core من 7 دولارات لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات العملاء

G2: 4.2/5 (أكثر من 3500 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8800 تقييم)

هل تبحث عن المزيد؟ تحقق من التفاصيل مراجعة جيرا .

3. أسانا

أسانا هي أداة إدارة مهام قائمة على السحابة تنظم جميع المهام المتعلقة بمشروعك في مساحة واحدة.

تساعد هذه الأداة الشركات من أي حجم على التعامل مع مشاريع متعددة في وقت واحد.

_لذا، إذا أراد فريق باردن بيلا تخطيط استراتيجيات لبطولتين في وقت واحد، فيمكنهم استخدام Asana للقيام بذلك

الميزات الرئيسية

إضافة مهمة إلى مشاريع متعددة بسلاسة

جدول زمني لمساعدتك في إنشاء خطط المشاريع

أتمتة المهام اليدوية باستخدام القواعد

معالم المهام لتحديد أهداف المشروع

عرض الملفات للوصول بسرعة إلى جميع المستندات المشتركة لمهمة أو مشروع ما

الإيجابيات

يمكن مشاركة المعلومات في قوائم منظمة بتنسيق نصي غني

يمكن إنشاء حقول مخصصة لتناسب احتياجات مهامك

ميزات تعاون الفريق في الوقت الفعلي

يمكن إنشاء نماذج طلبات عمل قياسية

يدعم التكامل مع برامج مثل Slack وGmail لتحسين التواصل

السلبيات

لا يوجد وضع غير متصل بالإنترنت

لا يمكن تعيين مهمة لعدة أعضاء

في حين أن خطته الأساسية مجانية، إلا أنه يقدم ميزات محدودة فقط

واجهة مستخدم مربكة

لا توجد حالات قابلة للتخصيص لتعكس احتياجات المشروع المختلفة

التسعير

تبدأ الباقات المدفوعة من 10.99 دولاراً لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات العملاء

G2: 4.3/5 (أكثر من 6500 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8600 تقييم)

هل تبحث عن المزيد؟ تحقق من بعض أفضل بدائل أسانا .

4. تريلو

Trello هي واحدة من أبسط أدوات إدارة المشاريع في السوق. إنه برنامج قائم على كانبان ينظم مشاريعك في لوحات Trello.

((ملاحظة: _ مشروع فردي في Trello يمثل لوحة Trello.)_

باستخدام لوحات Trello، يمكنك إنشاء المهام كبطاقات وسحبها وإفلاتها بسهولة.

الميزات الرئيسية

تعيين مهمة أو بطاقة Trello للعديد من أعضاء الفريق

أتمتة بوتلر بوت للمهام اليدوية

تعزيزات مثل الحقول المخصصة وتويتر للحصول على وظائف إضافية

قوائم مراجعة لتتبع المهام الفرعية

قوالب خاصة بالصناعة لإنشاء لوحات كانبان بسرعة

الإيجابيات

واجهة مستخدم بسيطة

إدارة مهامك بسهولة باستخدام وظيفة السحب والإفلات

يمكن إضافة الملفات والروابط ذات الصلة إلى بطاقة Trello لتبسيط التعاون

إمكانية تصنيف أي بطاقة من بطاقات Trello باستخدام التسميات

تدعم التكامل مع تطبيقات مثل GitLab وBox لتحسين العمل الجماعي

السلبيات

يقتصر على عرض اللوحة

عمليات تكامل تطبيقات الجهات الخارجية المقدمة على أنها مدفوعة من خلال عمليات التشغيل

من خلال عمليات التشغيل لا توجد ميزة لمعرفة من يعمل على ماذا بسرعة (سيتعين عليك التحقق من البطاقة يدويًا)

يقتصر بوتلر بوت على أمر واحد مع الخطط المجانية

التسعير

تبدأ الباقات المدفوعة من 9.99 دولاراً لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات العملاء

G2: 4.3/5 (أكثر من 10300 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 16400 تقييم)

هل تبحث عن المزيد؟ تحقق من مراجعة مفصلة ل Trello .

5. وريك

Wrike هو برنامج لإدارة المشاريع قائم على السحابة يتيح للمستخدمين إدارة المشاريع والمهام مع رؤية وتحكم كاملين.

الميزات الرئيسية

قوالب مجانية لإدارة المهام التعاونية

مخططات جانت والتبعيات لتخطيط المشاريع

أداة إنشاء النماذج لإنشاء نماذج طلبات ديناميكية

يقدم عرضًا ثلاثي الأجزاء لأنشطة إدارة المهام

أداة مدمجة لتتبع الوقت لتتبع الوقت المستغرق في كل مهمة

الإيجابيات

إمكانية الحصول على نظرة شاملة لمهام فريقك لسهولة إدارة المهام

يمكن إنشاء تقارير مخصصة لتحليل مهامك ومشاريعك

لديه تطبيق جوال لأجهزة iOS وأندرويد

يمكن أن يتكامل مع تطبيقات الجهات الخارجية مثل Salesforce وGoogle Drive وGitHub

السلبيات

الواجهة مربكة للتنقل

تفتقر تطبيقات الأجهزة المحمولة إلى الوظائف

ميزات محدودة لتتبع المشاريع

لا يوجد بند لاستيراد البيانات من برامج إدارة المشاريع الأخرى

لا يمكن تعيين تعليقات لأعضاء الفريق

التسعير

تبدأ الباقات المدفوعة من 9.80 دولار/مستخدم شهرياً.

تقييمات العملاء

G2: 4.2/5 (أكثر من 1100 تقييم)

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 1500 تقييم)

هل تبحث عن المزيد؟ تحقق من مراجعة مفصلة ل Wrike و دليل إدارة مشروع Wrike .

خاتمة

في حين أن برنامج الاختصار يمكن أن يساعدك في إدارة المشاريع، إلا أنه يركز بشكل كبير على تطوير البرمجيات فقط.

لذلك فهو ليس خياراً ممتازاً لـ معظم احتياجاتك في إدارة المشاريع.

ما عليك سوى الاطلاع على أدوات إدارة المشاريع الخمسة التي ذكرناها أعلاه للعثور على الأداة التي تناسبك بشكل أفضل.

وعلى الرغم من أن كل برنامج من البرامج التي ذكرناها له إيجابياته، إلا أن ClickUp يقدم أكثر من ذلك بكثير، من الكثير من الميزات القوية إلى أكثر من 50 عملية تلقائية معدة مسبقًا!

للبدء، لمَ لا اشترك في ClickUp اليوم واستفد من خطته المجانية الغنية بالميزات. ستتمكن من تحويل فريقك من مجموعة من الأشخاص غير الأسوياء المحبوبين (ولكن غير المنسقين) إلى فريق عالي الأداء، تمامًا مثل فريق باردن بيلا!