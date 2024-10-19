أفضل 10 بدائل لسيتريكس للعمل عن بُعد في 2025

مع تزايد اعتماد المؤسسات على التكنولوجيا، أصبح تتبع كل شيء أكثر تعقيدًا. أدت الحاجة إلى الحفاظ على الوصول السلس إلى الأدوات إلى ظهور أجهزة سطح المكتب الافتراضية والتطبيقات الافتراضية التي تسهل النشر السريع للتغييرات. وينطبق ذلك بشكل خاص مع سعي الشركات إلى الحفاظ على إنتاجية ومشاركة العاملين عن بُعد .

لطالما كانت Citrix واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال، ولكن لا تعتقد كل شركة أنها الخيار الصحيح. لقد قمنا بتجميع هذا الدليل للمؤسسات التي تبحث عن بدائل Citrix الفعالة من حيث التكلفة. سنستكشف البدائل ونناقش ما الذي تبحث عنه عند اختيارك!

ما هو سيتريكس وكيف يعمل حل المحاكاة الافتراضية؟

سيتريكس هي واحدة من أكبر الشركات التي توفر التطبيقات وأجهزة الكمبيوتر المكتبية الافتراضية. وتتيح أدواتها للمستخدمين الوصول إلى موارد العمل من أي مكان، مما يجعلها من بين أفضل أدوات العمل عن بُعد متوفرة

تستخدم Citrix البنية الأساسية لسطح المكتب الافتراضي (VDI) التي تستضيف نظام تشغيل سطح المكتب في السحابة. باستخدام VDI، يمكن لأقسام تكنولوجيا المعلومات توفير وصول آمن عن بُعد للتطبيقات والبيانات حتى يتمكن المستخدمون النهائيون من العمل من أي جهاز دون المساس بأمان النظام. يُشار إلى هذا النوع من البنية التحتية أحياناً باسم سطح المكتب كخدمة (DaaS).

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل سيتريكس؟

يجب أن يحتوي بديل سيتركس الذي تختاره إما على ميزات تضاهي أو تتجاوز تلك التي تقدمها سيتركس نفسها، أو يجب أن يكون بديلاً أكثر فعالية من حيث التكلفة دون تكاليف خفية. إليك بعض الميزات التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء البحث:

الوصول الآمن عن بُعد: إحدى المزايا الرئيسية لخدمات سطح المكتب البعيد هي الوصول الآمن عن بُعد الذي تتيحه. ابحث عن المصادقة الثنائية، والتشفير من طرف إلى طرف، والتحديثات الأمنية المنتظمة

إحدى المزايا الرئيسية لخدمات سطح المكتب البعيد هي الوصول الآمن عن بُعد الذي تتيحه. ابحث عن المصادقة الثنائية، والتشفير من طرف إلى طرف، والتحديثات الأمنية المنتظمة مرونة النشر: سواء كنت تريد حلاً قائماً على السحابة أو إعداداً محلياً أو مزيجاً من الاثنين، يجب أن يكون البرنامج الذي تختاره مرناً بما يكفي للتكيف مع احتياجات مؤسستك المتغيرة

سواء كنت تريد حلاً قائماً على السحابة أو إعداداً محلياً أو مزيجاً من الاثنين، يجب أن يكون البرنامج الذي تختاره مرناً بما يكفي للتكيف مع احتياجات مؤسستك المتغيرة التوافق والتكامل: يدعم أفضل بديل ل Citrix أنظمة تشغيل متعددة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تعمل بنظام ويندوز وتطبيقات لينكس. كما يجب أن يتكامل بشكل مثالي مع الأدوات والأنظمة الأساسية الأخرى التي تستخدمها البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك

يدعم أفضل بديل ل Citrix أنظمة تشغيل متعددة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تعمل بنظام ويندوز وتطبيقات لينكس. كما يجب أن يتكامل بشكل مثالي مع الأدوات والأنظمة الأساسية الأخرى التي تستخدمها البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك تجربة المستخدم: يجب أن يكون الموظفون قادرين على الوصول بسهولة إلى تطبيقاتهم الافتراضية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية الخاصة بهم دون الحاجة إلى تدريب مكلف ويستغرق وقتاً طويلاً. ويضمن اختيار حل سهل الاستخدام، حتى بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالتكنولوجيا، أن يتمكنوا من التقاط النظام الجديد بسرعة

يجب أن يكون الموظفون قادرين على الوصول بسهولة إلى تطبيقاتهم الافتراضية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية الخاصة بهم دون الحاجة إلى تدريب مكلف ويستغرق وقتاً طويلاً. ويضمن اختيار حل سهل الاستخدام، حتى بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالتكنولوجيا، أن يتمكنوا من التقاط النظام الجديد بسرعة الأداء: الأداء الضعيف يقلل من الإنتاجية. ابحث عن برنامج مزود باتصالات عالية السرعة وموازنة تحميل فعالة لضمان قدرته على التعامل مع العديد من المستخدمين المتزامنين دون انخفاض الأداء

أفضل 10 بدائل سيتريكس في عام 2024

إذا كانت مؤسستك واحدة من بين العديد من المؤسسات التي تبحث عن بدائل لتطبيقات Citrix الافتراضية وأجهزة سطح المكتب، فإن القائمة أدناه ستساعدك على البدء.

1.

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اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp هو مشروع متكامل و إدارة المهام حل مع ميزات لاستبدال العديد من تطبيقات الأعمال المخصصة، بما في ذلك Citrix. على سبيل المثال، تتصل عمليات تكامل ClickUp بأكثر من 1000 أداة، بما في ذلك بعض أشهر موفري الخدمات السحابية. ومع هذه التكاملات المحكمة، يمكن أن يصبح ClickUp مركزاً مركزياً وآمناً لجميع المعلومات المتعلقة بالعمل عن بُعد.

حتى أن هناك قالب خطة العمل عن بُعد ClickUp الذي يساعد الشركات على إدارة الشركات بشكل أكثر فعالية العمل عن بُعد البيئة. يمكن لموظفيك، بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم تنزيل ClickUp لجميع أنظمة التشغيل الرئيسية والعمل من أي جهاز يمتلكونه. وبفضل ميزات التعاون في ClickUp، يمكن لعدة مستخدمين العمل على مشروع ما بسهولة أكبر من أي وقت مضى.

أفضل ميزات ClickUp

يعمل كمحور مركزي للعديد من المهام المتعلقة بالعمل

يقدم التعاون في الوقت الفعلي تمكين أكثر من مستخدم واحد متزامن من تحرير المستندات في وقت واحد

يأتي مع مجموعة واسعة من القوالب المجانية، مما يمكّن ClickUp من استبدال التطبيقات الأخرى

يقدم مجموعة كبيرة من عمليات التكامل لجلب البيانات من موفري الخدمات السحابية الآخرين

قيود ClickUp

لا توجد تجربة سطح مكتب افتراضي حقيقية مثل Citrix، ولكن قد لا يكون هذا ضروريًا لمعظم المستخدمين بسبب أدوات التعاون عن بُعد التي يوفرها ClickUp

لا يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على العديد من الميزات مثل إصدار سطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متاح للشراء على جميع الباقات المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل والضيف الداخلي شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. في إم وير هورايزون

عبر في إم وير VMWare هي مزود رائد آخر في سوق برامج المحاكاة الافتراضية لسطح المكتب. يتيح Horizon للمستخدمين نشر أجهزة سطح المكتب والتطبيقات وإدارتها وتوسيع نطاقها عبر البنى التحتية السحابية المتنوعة. يشتهر المنتج بميزاته الأمنية القوية. فهو يضمن توفر موارد الشركة من أي جهاز مع توفير وصول آمن عن بُعد.

إن قابلية التوسع في Horizon تجعله بديلاً رائعاً وفعالاً من حيث التكلفة للمؤسسات من جميع الأحجام.

أفضل ميزات برنامج VMware Horizon

نشر أجهزة سطح المكتب والتطبيقات الافتراضية للعمل الخاص, العمل المختلط أو البنية الأساسية متعددة السحابة

استمتع براحة البال عند العمل مع البيانات الحساسة بفضل تركيزه الشديد على الأمان

أطلق العنان لقابلية التوسع والمرونة في مواجهة الظروف المتغيرة بفضل خيارات النشر المرنة

استمتع بتجربة مستخدم ممتازة مع رسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد غنية وصوت وفيديو مُحسَّنين

قيود VMware Horizon

قد تتطلب بعض الميزات تدريباً متخصصاً

قد تكون شروط الترخيص والتسعير معقدة بالنسبة للاحتياجات الكبيرة

تسعير VMware Horizon

التطبيقات القياسية: 4.67 دولار شهرياً لكل مستخدم

تطبيقات عالمية: 6.00 دولارات شهرياً لكل مستخدم

ستاندرد بلس: 5.79 دولار شهرياً لكل مستخدم

Enterprise Plus: 10.71 دولار/شهرياً لكل مستخدم

عالمي: 12.50 دولار شهرياً/شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات برنامج VMware Horizon Horizon

G2: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4.3/5 25 تقييم)

3. AnyDesk

عبر أي ديسك توفر أداة الوصول عن بُعد هذه المرونة والتخصيص. وهي تعمل مع تطبيقات لينكس كما تعمل مع تطبيقات ويندوز، لذا فإن اختيارك لنظام التشغيل لا يؤثر على سهولة الاستخدام.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية والخوادم والأجهزة الأخرى والتحكم بها من أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية. يمكن للشركات أن تختار نشر تطبيقاتها المنشورة كخدمة سحابية أو تثبيت داخلي.

AnyDesk أفضل الميزات

قم بتشغيل بيئاتك الافتراضية في السحابة أو من خادم داخلي

استمتع بأجهزة افتراضية متوافقة ومستقلة عن المنصات مع دعم كامل للأجهزة المحمولة

استفد من خيارات مرنة للغاية وقابلة للتخصيص لمطابقة تجربة المستخدم مع العلامة التجارية للشركة

حافظ على أمان البيانات من خلال برنامج سريع وآمن معروف بتوفير السرعة والأمان للوصول عن بُعد

قيود AnyDesk

في حالات نادرة، ينقطع الاتصال بدون تفسير

بطء سرعة الاتصال عند نقل الملفات الكبيرة

تسعير AnyDesk

فردي: 14.90 دولار

قياسي: 29.90 دولار

متقدم: 79.90 دولارًا

مطلق: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات برنامج AnyDesk

G2: 4.5/5 (أكثر من 950 تقييم)

كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

4. سحابة V2

عبر سحابة V2 V2 Cloud هو مزود لأجهزة الكمبيوتر المكتبية الافتراضية المستضافة على السحابة. وهي تركز بشدة على البساطة وفعالية التكلفة وتقدم خدمة سطح مكتب افتراضية سحابية افتراضية سريعة وقابلة للتطوير. توفر مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم للمستخدمين من مواقع مختلفة وصولاً سريعاً إلى أجهزة الكمبيوتر السحابية. وتشمل الميزات الإضافية الوصول الآمن عن بُعد، والنسخ الاحتياطي اليومي، والمراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

أفضل ميزات #### V2 Cloud

يتطلب الإعداد البسيط أقل من 10 نقرات لنشر مثيل سطح مكتب افتراضي

مجموعة من الحلول تغطي الجميع من بائعي البرامج المستقلين إلى مزودي الخدمات المُدارة

مراكز بيانات عالمية تعني وصولاً سريعاً لأي شخص من أي مكان في العالم

خدمة متكاملة تماماً تقدم حلاً كاملاً وغنياً بالميزات لسطح المكتب الافتراضي للمؤسسات من جميع الأحجام ومستويات المهارة

V2 القيود السحابية

هناك بطء بسيط عند الكتابة والتمرير

يقوم البرنامج أحيانًا بتسجيل خروج بعض المستخدمين دون سبب

تسعير سحابة V2 السحابية

الأساسي: يبدأ من 40 دولاراً شهرياً

الأعمال: بدءاً من 60 دولاراً شهرياً

V2 Cloud التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 150 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (19 تقييم)

5. برنامج TeamViewer Remote

عبر برنامج TeamViewer تعترف الشركات في جميع أنحاء العالم بهذا الحل للوصول عن بُعد والتحكم والدعم عن بُعد مع التوافق عبر الأنظمة الأساسية. يمكن للمستخدمين الاتصال بجهاز بعيد على برنامج TeamViewer من مختلف الأجهزة وأنظمة التشغيل.

تُضفي ميزات الأمان، مثل المصادقة الثنائية، الأمان على الاتصالات عن بُعد، بينما يركِّز الرمز المحسَّن على الأداء العالي. يستخدم برنامج TeamViewer شبكة عالمية حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى سرعات نقل عالية ومرئيات عالية الجودة للحصول على تجربة عمل عن بُعد أكثر متعة.

TeamViewer Remote أفضل الميزات

تسمح المنصة التي تم تحديثها مؤخرًا بإعداد أسرع وعملية اتصال محسّنة

ميزات أمان قوية تحمي البيانات الحساسة من المتطفلين المحتملين

وظيفة متعددة المنصات تغطي مجموعة من الأجهزة المحمولة وأنظمة التشغيل والأجهزة المدمجة

شبكة TeamViewer العالمية توفر السرعة والموثوقية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم

قيود برنامج TeamViewer عن بُعد

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في الاتصال أو انقطاع الجلسات من حين لآخر

قد يكون الترخيص مكلفاً للاستخدام التجاري

تسعير برنامج TeamViewer Remote

الوصول عن بُعد: 24.90 دولاراً شهرياً

الأعمال: 50.90 دولاراً شهرياً

بريميوم: 112.90 دولار/شهرياً

الشركات: 229.90 دولار/شهرياً

تقييمات ومراجعات برنامج TeamViewer عن بُعد

G2: 4.4/5 (أكثر من 3000 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 11 ألف تقييم)

6. أمازون وورك سبيسز

عبر مساحات عمل أمازون هذا الحل المُدار بالكامل لسطح المكتب الافتراضي يلبي احتياجات العاملين الهجين والبعيدين. وبدعم من أمازون، أحد عمالقة الحوسبة السحابية، تمتلك Workspaces مجموعة متنوعة من الحلول التي تضمن أن تجد كل مؤسسة ما يناسب احتياجاتها.

مثل العديد من منتجات Amazon Web Services الأخرى، تستخدم WorkSpaces نموذج تسعير فعال من حيث التكلفة حيث تدفع المؤسسات مقابل ما تستخدمه فقط، ولا توجد رسوم خفية. تعمل بنيتها التحتية الموثوقة وعالية الأداء والموزعة عالمياً على تعزيز إنتاجية العمل عن بُعد وتقليل التكاليف.

أفضل ميزات Amazon WorkSpaces

توفر أجهزة الكمبيوتر المكتبية الافتراضية المُدارة بالكامل خدمة شاملة ومستمرة بالكامل لمؤسستك

أسعار ثابتة وبدون تكاليف مسبقة تجعل من WorkSpaces حلاً فعالاً من حيث التكلفة

تلبي حلول عائلة WorkSpaces المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أنواع مختلفة من العاملين

سهولة التكامل مع خدمات AWS الأخرى لتوسيع الوظائف دون متاعب تذكر

قيود Amazon WorkSpaces

التكامل مع الخدمات غير التابعة لخدمات AWS قد يكون صعبًا

يجد بعض العملاء هيكلية التسعير مربكة

تسعير Amazon WorkSpaces

يعتمد التسعير على الموارد المستخدمة

تقييمات ومراجعات Amazon WorkSpaces

G2: 4.1/5 (97 مراجعة)

كابيترا: 4.2/5 (29 مراجعة)

7. نوتانيكس للبنية التحتية السحابية (NCI)

عبر نوتانيكس تقدم NCI أساسًا لحلول السحابة الهجينة. ويهدف إلى تقديم التطبيقات والبيانات على أي نطاق، وعلى أي سحابة. وهي تركز في المقام الأول على حلول الأعمال الحديثة.

على هذا النحو، تهدف NCI إلى تبسيط شراء خدمات تكنولوجيا المعلومات ونشرها وإدارتها. وتساعد طبيعة المنصة القابلة للتكيف المؤسسات على النشر السريع، والتوسع، والربط بين السحابة العامة، مما يجعلها بديلاً رائعاً للبنية التحتية التقليدية لتكنولوجيا المعلومات.

أفضل ميزات البنية الأساسية السحابية Nutanix Cloud Infrastructure

تلبية احتياجات مؤسستك من خلال خدمات تكنولوجيا المعلومات المدعومة بالتقنيات السحابية المتقدمة

تركيز الموارد على الأنشطة ذات القيمة العالية لخفض التكاليف وتقليل الامتداد التكنولوجي

استمتع بالحماية من أعطال الأجهزة والكوارث والمهاجمين مع ضمان الموثوقية

تضمن طبيعة البنية التحتية القابلة للتكيف بشكل كبير أن تتوسع بشكل جيد مع مؤسستك

قيود البنية التحتية السحابية من Nutanix

يمكن أن يكون منحنى التعلم الأولي حاداً للغاية

يمكن أن يكون الترخيص والتسعير معقدًا لعمليات النشر الكبيرة

تسعير البنية التحتية السحابية Nutanix Cloud Infrastructure

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تصنيفات ومراجعات البنية التحتية السحابية ل Nutanix Cloud Infrastructure

G2: 4.6/5 (أكثر من 250 تقييم)

8. نقطة العمل

عبر نقطة العمل Workspot هي عبارة عن منصة VDI سحابية أصلية للحوسبة الافتراضية مصممة لتوفير أجهزة سطح مكتب وتطبيقات افتراضية للمستخدمين الذين يعملون من أي مكان. وهي توفر للمؤسسات نقطة مركزية لإدارة التطبيقات عبر مختلف موفري الخدمات السحابية، مثل Azure وAmazon Web Services وGoogle Cloud. يوفر Workspot، بفضل ذكاء الأعمال المدمج فيه، حل المشكلات في الوقت الفعلي وضبط الأداء لزيادة الموثوقية.

تهدف الشركة إلى توفير منصة فعّالة من حيث التكلفة والأداء في الوقت نفسه، مما يجعلها حلاً جذاباً لسطح المكتب الافتراضي.

أفضل الميزات #### Workspot

جميع الحلول مبنية بالكامل على بنية تحتية سحابية عامة من أفضل المزودين في العالم

إعداد ونشر الحواسيب المكتبية الافتراضية سريع وسهل، لذا فإن الخبرة والوقت اللازمين أقل

تسمح المنصة بتوسيع نطاق الأجهزة الافتراضية أو خفضها بسهولة حسب الطلب

تظل البيانات في السحابة، مما يقلل من فرصة حدوث اختراق للبيانات

قيود نقطة العمل

القيود المحتملة على التخصيص والتخصيص

قد يكون التكامل مع المنصات أو الخدمات غير المدعومة صعبًا

تسعير #### Workspot

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات #### Workspot

G2: 4.8/5 (19 تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (13 مراجعة)

9. المتوازيات RAS

عبر المتوازيات Parallels هو اسم كبير آخر في مجال المحاكاة الافتراضية. حيث يوفر عرض RAS الخاص بها حلول VDI التي تربط بين عمليات النشر المحلية والسحابة. يوفر المنتج تجربة سلسة مع الوصول إلى الكون، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إليه من أي جهاز.

تشمل ميزات الأمان المصادقة متعددة العوامل لتأمين بياناتك وحمايتها. يوفر RAS حلول نشر مرنة لتناسب مجموعة من الاحتياجات.

أفضل ميزات Parallels RAS

يدعم عمليات النشر المحلية والمختلطة والسحابية، بما في ذلك Microsoft Azure وخدمات Amazon Web Services

يسمح للمستخدمين بتوصيل التطبيقات إلى أي جهاز، في أي مكان، دون الحاجة إلى سطح المكتب بأكمله

مرن بما يكفي للعمل مع حلول RDS وVDI وسطح المكتب كخدمة

يوفر بوابة قائمة على الويب للمستخدمين للوصول إلى تطبيقاتهم وأجهزة سطح المكتب الخاصة بهم

قيود Parallels RAS

الواجهة ليست بديهية مثل واجهة بعض منافسيها

قد يكون الترخيص معقداً في بعض حالات الاستخدام

تسعير Parallels RAS

120 دولاراً في السنة

تقييمات ومراجعات Parallels RAS #### تقييمات ومراجعات Parallels RAS

G2: 4.2/5 (67 مراجعة)

كابيترا: 5/5 (1 مراجعة)

10. كاميو

عبر كاميو توفر منصة تسليم التطبيقات الآمنة هذه للمؤسسات مساحة عمل رقمية في السحابة. يمكنك توصيل التطبيقات الهامة لشركتك إلى أي جهاز من خلال علامة تبويب متصفح الويب، مما يسمح لها بالعمل على أي منصة.

تعمل منصة VDI السحابية الأصلية على تقليل تكاليف وتعقيدات VDIs. وبفضل نموذج أمان Zero Trust الأمني، يعمل توصيل التطبيقات الافتراضية من Cameyo بدون شبكة افتراضية خاصة افتراضية أو منافذ جدار حماية مفتوحة، مما يجعل الإعداد أسهل بكثير. يوفر الترخيص المباشر خيارات للمؤسسات الصغيرة والشركات الكبيرة على حد سواء.

أفضل ميزات Cameyo

استخدم ميزة المحاكاة الافتراضية للتطبيقات لتحويل تطبيقات ويندوز إلى تطبيقات ويب

الوصول إلى التطبيقات من أي جهاز من خلال متصفح بدون شبكة افتراضية خاصة

استضافة البرنامج في أي بيئة، بما في ذلك في السحابة العامة أو السحابة الخاصة أو في مكان العمل

استفد من ميزات إضافية، مثل HTTPS، وتسجيل الدخول الأحادي، وعناصر التحكم في الوصول المضمنة المستندة إلى الأدوار

قيود Cameyo

واجه بعض المستخدمين مشكلات في توافق التطبيقات

ليست غنية بالميزات مثل Citrix والعديد من بدائل Citrix الأخرى

تسعير كاميو

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كاميو

G2: 4.8/5 (30 تقييم)

كابيترا: 4.9/5 (14 تقييم)

حسِّن بيئة عملك عن بُعد باستخدام ClickUp

هناك العديد من البدائل لـ Citrix، بعضها يسمح لك بتشغيل حزمة التكنولوجيا الحالية عن بُعد من خادم مستضاف على السحابة أو في مكان العمل. لكن القليل من منافسي Citrix هؤلاء المنافسين لـ Citrix يحل حقاً محل حالة استخدام Citrix مع تمكين العمل والتعاون عن بُعد بشكل أكثر كفاءة وإنتاجية.

يقوم ClickUp بكل ذلك، وأكثر من ذلك بكثير. باستخدام ClickUp، يمكنك استبدال العديد من منتجات العمل عن بُعد بحل شامل يركز على إدارة المشاريع والتعاون. جرب ClickUp اليوم وابدأ في استكشاف مجموعة ميزاته المتقدمة مجاناً!

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