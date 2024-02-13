10 قوالب مجانية لتقارير ما بعد العمل للتقييمات الشاملة

تم إجراء مراجعات ما بعد العمل تم تطويرها لأول مرة من قبل الجيش الأمريكي لتحسين التمارين التدريبية، ولكن على مر السنين، أصبحت هذه التمارين على مر السنين ممارسة مفضلة بعد الوفاة بالنسبة للشركات. وهي جزء من عملية إعادة تقييم المشاريع المنجزة بأثر رجعي لتقييم المشاريع المنجزة بمصطلحات ملموسة أكثر، مثل التصحيحات الفنية أو الدروس المستفادة.

يمكن أن يكون إنشاء تقارير ما بعد العمل مرهقًا ذهنيًا لأنك غالبًا ما تضطر إلى العصف الذهني مع فريق كبير لحل المشاكل. لحسن الحظ، يمكن للقوالب أن تجعل المهمة أسهل بكثير!

تقدم قوالب تقارير ما بعد العمل نهجًا منظمًا للتحليل بأثر رجعي، مما يوفر لك الوقت من خلال تنسيق مصمم مسبقًا مع أقسام وعناوين موجودة بالفعل.

في هذه المقالة، سنستكشف أفضل 10 نماذج لتقارير ما بعد العمل التي تساعدك على التفكير في المشاريع المنجزة بكفاءة، مما يتيح لك المزيد من الموارد من أجل اتخاذ القرار وتحسين الأداء 📈

ما هو نموذج تقرير ما بعد العمل؟

تقارير ما بعد العمل (AARs) هي أدوات تعلم تنظيمية للمساعدة في تقييم المشاريع والحوادث والعمليات. وهي تشجع على النظر إلى التجارب السابقة لتحديد النجاحات والإخفاقات، وتعزيز الممارسات الناجحة، وتحديد المخاطر المحتملة للمشاريع المستقبلية.

نموذج تقرير ما بعد العمل هو عبارة عن مستند تم إعداده وتنسيقه مسبقًا ويوفر إطارًا لإنشاء تقارير تقييم ما بعد العمل. وهو يحدد العناوين والأقسام والمعلومات الرئيسية التي يجب تضمينها في التقارير، مما يسهل على الفرق إجراء تحليل ما بعد المشروع وتوثيق نتائجها. 🔎

صُممت معظم نماذج تقارير التقييم الذاتي لتقدم الإجابة عن أربعة أسئلة:

_ما هي النتائج المتوقعة؟ _ما هي النتائج الفعلية؟ _ما الذي سار بشكل جيد ولماذا؟ _كيف يمكننا التحسين؟

قد تتضمن القوالب أيضًا مكونات للتخطيط والإعداد والتنفيذ والمتابعة لضمان إجراء مراجعة شاملة وعملية تحسين للمشاريع الجارية.

ما الذي يجعل قالب تقرير ما بعد العمل جيدًا؟

لكي يكون قالب تقرير ما بعد العمل فعالاً، يجب أن يكون:

واضحًا وبسيطًا: يجب أن يحتوي النموذج على هيكل واضح يحتوي على جميع الأقسام الأساسية مثل الملاحظات وتفاصيل الحدث والدروس المستفادة والتوصيات قابلة للتخصيص: عادةً ما يكون قالب تقرير التقييم الذاتي الجيد قابلاً للتخصيص ليناسب العلامة التجارية لشركتك ونهج اتخاذ القرار ويمكن أن يتكيف مع الاحتياجات الفريدة للمشروع داعم: يجب أن يوفر مطالبات أو أسئلة لتوجيه المستخدمين في تحليل AAR الخاص بهم تعاوني: يجب أن يكون تعاونيًا: يجب أن يسمح بمدخلات من قادة الفرق والموظفين وأصحاب المصلحة الآخرين لتعزيز إعداد تقارير شاملة. ميزات لإضافة التعليقات والملاحظات اللاصقة مثالية جذاب بصريًا: يجب أن يكون قادرًا على دمج الجداول والمخططات والرسوم البيانية لجعل تقرير التقييم السنوي جذابًا وغنيًا بالمعلومات قابلة للإحالة المرجعية:تسمح بالإحالة المرجعية، وتكون بمثابة مستودع الدروس المستفادة والتدابير التصحيحية وخطط العمل للمشاريع المستقبلية

10 نماذج تقارير ما بعد العمل الأعلى جودة لاستخدامها في عام 2024

قد يجعلك العدد الهائل من قوالب تقارير ما بعد العمل المتاحة تشعر وكأنك طفل في متجر حلوى. 🍭

لحسن حظك، قمنا بتجميع قائمة من 10 قوالب لتقارير ما بعد العمل من أفضل مقدمي الخدمات مثل ClickUp و SlideTeam لمساعدتك في تقييم أداء مشاريعك المنتهية. دعنا نستكشف ميزاتهما المفيدة وحالات الاستخدام المحتملة أدناه.

1. انقر فوق قالب تقرير ما بعد العمل

قالب تقرير ما بعد العمل ClickUp After Action Report

نموذج تقرير ما بعد العمل انقر فوق قالب تقرير ما بعد العمل هو أداة متعددة الاستخدامات لاستكشاف نتائج أي مشروع أو عملية داخلية. وهو يتبع عملية مراجعة الإجراءات المجربة والمختبرة للوصول إلى المعرفة الأساسية من زملائك في الفريق دون أن يربكهم.

يساعدك هذا قالب المستند الملائم للمبتدئين على صياغة مستند شامل مع أقسام معدة مسبقاً للمشاركين, أهداف المشروع وأصحاب المصلحة، والنطاق، وأفكار ورش العمل 💡

يمهد القالب الطريق لتقييم أداء المشروع من خلال مقارنة النتائج المتوقعة والفعلية. يمكنك تحديد الأهداف والنتائج المتوقعة قبل أو أثناء المشروع وتحويلها إلى مهام. استخدم الحالات المخصصة لتتبع تقدمها حتى انتهاء المشروع.

بمجرد أن تكون جاهزًا لتمرين AAR، يمكن لفريقك مراجعة النتائج في صفحة واحدة والتوصل إلى استنتاجات على الفور. ستساعدك مراجعة العمل هذه في المشاريع المستقبلية وتحديد الدروس المستفادة.

أنهِ تقريرك بخاتمة تلخص نقاط المناقشة الرئيسية وقدم خطة مستقبلية قابلة للتنفيذ لفريقك.

يمكن أن يكون قالب المستند هذا جزءًا من مستودع المعرفة الخاص بك في مستندات ClickUp لاستخلاص الاستنتاجات بشكل أفضل. تظل بيانات تقييمك والدروس المستفادة مركزية للرجوع إليها في الأداء في المستقبل.

نظرًا لأن ClickUp يتكامل مع خدمات البريد الإلكتروني وأدوات مؤتمرات الفيديو الشائعة، يمكنك مشاركة نموذج مراجعة العمل النهائي مع أصحاب المصلحة في فريق المشروع ببضع نقرات.

2. ClickUp أبسط قالب تقرير ما بعد العمل

ClickUp Simpler Simpler After Action Report Template

قم بتقييم نجاح مشروعك أو فعاليتك أو نشاطك باستخدام هذا القالب البسيط والعملي في نفس الوقت انقر فوق قالب تقرير ما بعد العمل البسيط .

ينقسم قالب المستند سهل الاستخدام هذا إلى أربع صفحات فرعية لإعداد تقارير ما بعد العمل التفصيلية. لنفترض أن شركتك التقنية تستعرض إطلاق أحدث هواتفها الذكية. لنرى كيف ستكون هذه الصفحات الفرعية مفيدة:

نظرة عامة: أدخل المعلومات الأساسية الأساسية، مثل:

نطاق التمرين: إطلاق طراز الهاتف الذكي XYZ

تاريخ البدء: اليوم/الشهر/السنة

تاريخ الانتهاء: اليوم/الشهر/السنة

مجال المهمة: سوق تكنولوجيا الهواتف المحمولة

الغايات والأهداف: تحقيق زيادة بنسبة 10% في الحصة السوقية خلال الأشهر الثلاثة الأولى تحقيق زيادة بنسبة 10% في السوق

المخاطر المحتملة: مواطن الخلل التقني والطلب غير المتوقعالمتوقعالمخاطر المحتملة: مواطن الخلل التقني والطلب غير المتوقع_ تحليل القدرات الأساسية: تقييم التحديات المرتبطة بالجوانب المختلفة للعملية، مثل تصميم المنتج والترويج في السوق تقرير القدرات الأساسية:الخوض في قدرات محددة، مثل التسويق، وتسليط الضوء على نقاط القوة ومجالات التحسين (على سبيل المثال، التسويق المستهدف لشرائح محددة من العملاء) ومراجع للتحسين (على سبيل المثال، أفضل الممارسات في الصناعة) خطة التحسين: تضمين نظرة عامة موجزة لخطة التحسين، مع تحديد مجالات مثل:

التركيز (على سبيل المثال، زيادة في المبيعات بنسبة 20% في الربع القادم)

القسم الذي يتعلق به (التسويق، تطوير المنتجات، أو سلسلة التوريد)

المدة

القالب قابل للتخصيص بالكامل ، لذا قم بتعديل أي جزء من المستند ليتماشى مع نهج AAR الخاص بك. أضف أعمدة إلى جداولك، أو أعد تسمية العناوين، أو أنشئ صفحات جديدة تمامًا، أو احذف الأقسام غير المرغوب فيها لتناسب مشروعك. 🎨

3. قالب خطة العمل اليومية لـ ClickUp

قالب خطة العمل اليومية لـ ClickUp

إذا كنت تدير مشروعًا كبيرًا يحتوي على عدة أجزاء متحركة، فأنت بحاجة إلى عملية تقييم ومراقبة أكثر عملية قبل الاجتماعات. قم بتقسيم المشاريع المعقدة إلى مهام يمكن إدارتها باستخدام قالب خطة العمل اليومية ClickUp .

تساعدك هذه الأداة القوية على التعاون مع فريق المشروع الخاص بك في الأهداف و مراقبة المنجزات اليومية في مكان واحد. أكمل المهام وسجل نهجك الاستراتيجي لتحسين الأداء المستقبلي.

استخدم هذا قالب القائمة لإضافة مهام بتواريخ استحقاق محددة. الحقول المخصصة تحت تصرفك لمساعدتك في تحديد الأولويات باستخدام علامات مرمزة بالألوان، وإدارة أعباء العمل، وتتبع التواريخ المهمة. استخدم سلاسل التعليقات للكشف عن مخاطر الإنجاز ومراجعتها.

شاهد جميع مهامك كبطاقات منظمة حسب الأقسام في عرض لوحة الأهداف. توفر البطاقات لقطة لمعلومات المهام، مع خيار تدوين تفاصيل إضافية، وإرفاق الملفات، وإضافة ملاحظات. قم بتحديث مهام الأقسام دون عناء من خلال إجراء السحب والإفلات المباشر.

افتح عرض الجدول الزمني جانت لفحص تبعيات المهام واكتساب رؤى واضحة حول أدنى انحرافات في خارطة طريق المشروع أو النتائج، مما يتيح لك التركيز على حلها.

4. قالب خطة عمل ClickUp

قالب خطة عمل ClickUp

راجع خطط العمل اليومية والأسبوعية والشهرية والفصلية باستخدام قالب خطة عمل ClickUp . هذا قالب السبورة التفاعلية يمكن أن يجعل عملية مراجعة التقييم الذاتي مرئية وجذابة للغاية من خلال العمل كلوحة قابلة للتخصيص بنسبة 100% لتسجيل المراجعات. رسم خريطة لعملياتك أو استخدم الروابط لربط المراجعات بالمهام، أو استفد من الأشكال والألوان للتصنيف. 🌈

يتيح هذا القالب إمكانية إضافة ملاحظات لاصقة لتحديد أصحاب المصلحة أو المهام. قم بتحريكها عن طريق السحب والإفلات لتغيير حالة تقدمهم من المهام التي يجب القيام بها أو التي يتم تنفيذها إلى المهام المنجزة.

أضف نصًا أو عدّله، أو استخدم خاصية الرسم لوضع دائرة أو تسطير أو ربط العناصر لتسهيل التنقل. يحتوي القالب على تحليلات وتصورات مدمجة لتتبع مقاييس التقدم وقياس النتائج.

5. انقر فوق قالب خطة عمل العودة إلى العمل

قالب خطة عمل العودة إلى العمل ClickUp

إدارة الفرق المختلطة التي تتنقل بين العمل عن بُعد والعمل في الموقع يمكن أن يمثل تحديًا، وكذلك مساعدة الموظفين الذين يعودون إلى العمل بعد فترة انقطاع طويلة. إن نموذج خطة عمل ClickUp للعودة إلى العمل مصمم خصيصًا للشركات التي تحتاج إلى دعم في:

إدارة مساحة العمل

العودة الآمنة للعمل بعد التعطيل

التخطيط للعودة إلى العمل للعاملين الأفراد

سيساعدك قالب القائمة المرمزة بالألوان هذا على تحديد وتنفيذ الخطوات الأساسية لأي سيناريو للعودة إلى العمل، مما يضمن السلامة والتماسك طوال العملية.

فهو يقدم مزيجاً متناغماً من المرونة والتنظيم، حيث يوفر حقولاً وحالات لتحديد الأهداف، وجدولاً زمنياً واضحاً للمهام، وخطوات العمل. تتبع المكلفين لمعرفة ما إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة, تخصيص الموارد واختيار رئيس القسم المسؤول عن كل مهمة.

تتبّع المهام في عرض الجدول الزمني Gantt وقم بعمل جدول زمني واقعي من خلال واجهة سحب وإفلات بسيطة. اطلع على كيفية تكيّف الموظف أو القسم مع العمل من خلال فتح عرض لوحة الأهداف، الذي يعرض مقاييس إنجاز المهام.

يسمح القالب بإعداد المهام المتكررة لإجراء مراجعات منتظمة مع فريقك، وتحسين كفاءة مراجعات ما بعد العمل.

6. قالب خطة عمل البناء ClickUp البناء قالب

قالب خطة عمل الإنشاءات ClickUp

نموذج قالب خطة عمل البناء ClickUp يساعد فرق الإنشاءات على تحديد الخطوات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق الالتزامات، مما يضع الأساس لدورات المراجعة الفعالة. 👷

استخدم القالب كمحور مركزي لـ تعيين المهام بمواعيد نهائية وتعيين الميزانيات، وتنظيم المهام الفرعية لزيادة وضوح الرؤية. يمكنك الحصول على أقسام افتراضية لمعالجتها:

الجدول الزمني نطاق العمل خطط إدارة الموارد تقديرات التكلفة تحديثات الجدول الزمني محاضر الاجتماعات وجداول الأعمال نماذج جمع البيانات

تساعدك هذه الأقسام على مراجعة الأنشطة الفعلية مقابل النتائج المخطط لها في الوقت الفعلي. يمكن لزملائك في الفريق استخدام خاصية التعليق في ClickUp لإضافة تحديثات سياقية حول المراجعات أو الأسعار أو تعديلات المخزون لإنشاء تقارير سريعة بعد العمل. إدارة مشاريعك الإنشائية باستخدام عرض الهدف وشاهد حالات الإنجاز مجمّعة حسب الأقسام المسؤولة. استخدم طريقة عرض الخط الزمني الديناميكي لرؤية المخطط الزمني جانت لتسهيل تتبع مراحلك الرئيسية. إنها أداة مرئية فائقة لـ جدولة المهام عن طريق سحبها وإسقاطها في التاريخ المفضل.

7. قالب مشروع ClickUp ما بعد الوفاة

قالب مشروع ClickUp ما بعد الوفاة

تعلم من أخطاء الماضي وحدد المجالات التي تحتاج إلى تحسين باستخدام نموذج تشريح مشروع ClickUp ما بعد الوفاة . إنه أفضل أداة للتفكير في اجتماعات المراجعة اللاحقة بعد انتهاء المشروع رسميًا.

ابدأ بإرسال استمارة المدخلات إلى فريقك وهي عبارة عن مستند يحتوي على الموضوعات ذات الأولوية وغير ذات الأولوية للمناقشة إلى جانب علامات الأقسام. تتوفر الإجابات المسجلة في قائمة المدخلات.

هذا قالب ما بعد الوفاة يتيح لك فصل رؤى المشروع إلى الفئات التالية:

النجاح : الإنجازات التي تستحق التقدير

: الإنجازات التي تستحق التقدير التحديات : العقبات التي تمت مواجهتها خلال المشروع

: العقبات التي تمت مواجهتها خلال المشروع مهام ما بعد المشروع : المهام المعلقة بعد اكتمال المشروع

: المهام المعلقة بعد اكتمال المشروع أداء الفريق : أداء الفريق: الجوانب المتعلقة بالعمل الجماعي بشكل عام

: أداء الفريق: الجوانب المتعلقة بالعمل الجماعي بشكل عام الدروس المستفادة: خلاصة الدروس المستفادة

أثناء اجتماع ما بعد الوفاة، يمكن أن تعمل لوحة الحالة كمنصة للمناقشة. استخدم عمود الإدخال الجديد لإضافة عنصر المراجعة وتغيير موضعه إلى الحالة المناسبة باستخدام السحب والإفلات.

تعمل لوحة اجتماع ما بعد الوفاة بمثابة نظرة عامة على القائمة بأكملها، وتلخص أبرز النقاط البارزة في المشروع وأبرز النقاط والعقبات. تعرض لوحة لوحة المهام المعلقة عناصر العمل المتفق عليها بعد اكتمال المشروع.

9. قالب تقرير ما بعد العمل في Word بواسطة قالب SpeedyTemplate

قم بتقييم خطة استمرارية الأعمال الخاصة بك وإعداد تقرير عن مجالات التحسين باستخدام قالب تقرير ما بعد العمل من Word من SpeedyTemplate

إذا كنت تتطلع إلى تقييم وتحسين خطة استمرارية الأعمال الخاصة بك خطة العمل الخاصة بك ، قد يساعدك قالب تقرير ما بعد العمل Word After Action Report من SpeedyTemplate.

تم تصميم القالب لدعم تمارين خطة استمرارية الأعمال (BCP). بالنسبة للمبتدئين، تُستخدم خطة استمرارية تصريف الأعمال لاختبار وتقييم والتحقق من فعالية عملياتك وعملياتك الحالية بحيث تكون مستعداً للاستجابة لحالات الأزمات والتعافي منها.

هذا النموذج يوثق تفاعلات الموقف والاستجابة، ويقيّم كفاءة وفعالية استراتيجيات الاستجابة ويقترح توصيات للتحسين.

استخدم القالب لإدخال معلومات مهمة مثل تمرين خطة استمرارية الأعمال وتاريخ وموقع التمرين والمشاركين فيه. املأ الحقول المعدة مسبقًا في نص المستند التي توضح بالتفصيل نوع التمرين والإعداد والنظرة العامة.

قدم ملخصاً لما تعلمته في القسم التالي. صِف قيود الخطة ونجاحاتها ومدى توافق التمرين مع تواصل الفريق الأنماط. ثم اعرض المشكلات المكتشفة إلى جانب الإجراءات التصحيحية لحلها. ✅

10. قالب تقرير ما بعد العمل من AlertMedia

تأكد من التعلم من الأخطاء التي تم ارتكابها في المشاريع السابقة من خلال تقييمها بدقة باستخدام قالب تقرير ما بعد العمل من AlertMedia

هل تريد أن تكون أكثر استعداداً للتهديدات في حالات الأزمات؟ حدد الثغرات في استجابتك لحالات الطوارئ باستخدام نموذج تقرير ما بعد العمل من AlertMedia، واستخلص الرؤى من الأخطاء لضمان أن تكون مؤسستك أكثر استعداداً للأحداث الحرجة في المستقبل. ⚒️

استخدم القالب لتسجيل المعرفة المكتسبة من حالات الطوارئ الفعلية أو التدريبات العملية، إلى جانب التدابير التي يمكنك تنفيذها للاستفادة من نقاط القوة ومعالجة أوجه القصور في خطة الاستجابة للطوارئ الخاصة بك. يساعدك ذلك على صياغة استراتيجية لتعزيز جاهزيتك في حال ظهور موقف مماثل في المستقبل.

يساعدك هذا النموذج في كتابة خطة شاملة لما بعد العمل ويضمن لك تغطية الأقسام الأساسية التالية:

ملخص ما بعد الحادث :ناقش ما كان متوقعًا من قائد الفريق والمشروع

:ناقش ما كان متوقعًا من قائد الفريق والمشروع مراجعة الحادثة :وصف ما حدث

:وصف ما حدث تحليل الحادث :تقديم التفاصيل الفنية ذات الصلة بالحادث من أجل الإجراءات المستقبلية

:تقديم التفاصيل الفنية ذات الصلة بالحادث من أجل الإجراءات المستقبلية التحسينات المحتملة:استعرض العناصر غير الناجحة وناقش كيف يمكن تحسين العملية

حوّل الأخطاء إلى نقاط انطلاق مع قوالب خطة ما بعد العمل هذه التعلم من إخفاقات الماضي هو مفتاح النجاح، لذا قم بإثراء تقنيات التقييم الخاصة بك من خلال مجموعة مختارة من قوالب تقارير ما بعد العمل التي أعدها خبراءنا. وسواء كنت تفكر في مشروع أو عملية أو مأزق غير مرغوب فيه، فإن هذه النماذج ستكون بمثابة الضوء الهادي الذي يقودك إلى اتخاذ تدابير تصحيحية.

إن مكتبة قوالب ClickUp على العديد من الأدوات المفيدة الأخرى لدعم العمليات التجارية، وسير عمل المشروع، و إدارة الفريق الممارسات بأقل جهد ممكن. تحقق منها اليوم! 🥰