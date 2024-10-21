أفضل 10 بدائل ل GitBook للمستندات التقنية في عام 2025

إذا كنت تشعر أن فريقك يستطيع ملء مكتبة بكل ما يعرفه عن شركتك ومنتجاتها، فذلك على الأرجح لأنه يستطيع ذلك. 📚

وكلما أسرعت في إخراج تلك المعرفة من رؤوس الناس إلى الصفحات، كلما كانت شركتك أفضل حالاً. إن توثيق المعرفة التي اكتسبها فريقك بشق الأنفس يجعل من الأسهل ضم موظفين جدد، ومشاركة المعلومات بين الأقسام، وتعليم العملاء حول ميزات المنتجات الجديدة.

ولكن ربما لا تكون المكتبة الفعلية هي الحل. بدلاً من ذلك، أنت بحاجة إلى قاعدة معرفية رقمية (أو ويكي) يمكن لفريقك أو عملائك الوصول إليها من أي مكان. GitBook هو أحد أكثر برامج قواعد المعرفة شيوعًا، ولكن إذا لم يكن فريقك يعمل في تطوير منتجات SaaS أو لا يمكنك تحمل أسعار GitBook، فقد لا يكون مناسبًا لك.

اكتشف أفضل 10 بدائل ل GitBook لفرق العمل من جميع الأنواع، وابدأ في بناء ويكي شركتك الخاصة.

ما هو GitBook؟ كيف يعمل؟

GitBook هو أداة قاعدة معرفية لمساعدة الفرق التقنية على إنشاء الوثائق. صُممت ميزاته مع وضع المطورين ومصممي منتجات SaaS في الاعتبار، ولكن يمكنك استخدامه لأنواع أخرى من التوثيق عبر الإنترنت أيضًا.

يمكنك استخدام GitBook لإنشاء وثائق داخلية وخارجية - سواء كنت تنشر وثائق المنتج لعملائك أو تحدد قاعدة معرفية لمصطلحات الشركة وعملياتها.

GitBook مرن بما فيه الكفاية للسماح للمطورين بالتشفير في طريقهم من خلال التوثيق - مع خيارات للتحرير بتخفيض السعر أو تحرير WYSIWYG. ولكنه يوفر أيضًا قوالب ومحرر قوالب بالسحب والإفلات لغير المبرمجين في فريقك. يمكنك وضع علامات على زملائك من أجل تعاون أفضل، ويمكنك تداخل الصفحات لتنظيم أفضل.

كيفية اختيار أفضل بديل ل GitBook

يعتمد أفضل بديل ل GitBook لفريقك على احتياجات شركتك وميزانيتها. إليك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها أثناء تقييم خياراتك:

ما هي الفرق التي ستستخدمه؟ إذا كنت شركة منتجات SaaS، فقد تحتاج إلى منصة توثيق تركز أكثر على المهندسين ولديها الكثير من خيارات التخصيص القائمة على التعليمات البرمجية. إذا كان قسم التسويق وقسم الموارد البشرية سيكونان من بين المستخدمين الرئيسيين، فستحتاج إلى شيء يوفر تنسيقاً خالياً من التعليمات البرمجية

إذا كنت شركة منتجات SaaS، فقد تحتاج إلى منصة توثيق تركز أكثر على المهندسين ولديها الكثير من خيارات التخصيص القائمة على التعليمات البرمجية. إذا كان قسم التسويق وقسم الموارد البشرية سيكونان من بين المستخدمين الرئيسيين، فستحتاج إلى شيء يوفر تنسيقاً خالياً من التعليمات البرمجية من يحتاج إلى الوصول؟ بعض المنصات داخلية فقط (لفريقك). والبعض الآخر يقدم قواعد معرفية عامة فقط (لعملائك). والبعض الآخر يقدم كلا الأمرين. يحتوي العديد منها أيضًا على إعدادات أذونات متقدمة حتى تتمكن من اختيار من يمكنه تحرير المستندات، وهي ميزة أساسية للفرق الكبيرة

بعض المنصات داخلية فقط (لفريقك). والبعض الآخر يقدم قواعد معرفية عامة فقط (لعملائك). والبعض الآخر يقدم كلا الأمرين. يحتوي العديد منها أيضًا على إعدادات أذونات متقدمة حتى تتمكن من اختيار من يمكنه تحرير المستندات، وهي ميزة أساسية للفرق الكبيرة كيف تريد البحث عن المعلومات؟ إذا كانت قاعدتك المعرفية كبيرة للغاية، فقد يكون من المفيد أن يكون لديك مساعد ذكاء اصطناعي للبحث في قاعدة البيانات نيابةً عنك. لكن يمكنك أيضًا العثور على برامج مزودة بأشرطة بحث، بينما تتيح لك برامج أخرى تنظيمها مثل الكتب مع صفحات مرجعية وجدول محتويات

## أفضل 10 بدائل لبرنامج GitBook في عام 2024

استعد للعثور على بديلك المفضل التالي لـ GitBook. هذه الخيارات العشرة تحتوي على كل شيء. ستجد برامج تتراوح ما بين "يمكن لأي شخص القيام بذلك" إلى "معرفة البرمجة المطلوبة" وقد أدرجنا منصات تركز على قواعد معرفة العملاء أو قواعد المعرفة الداخلية أو كليهما. لذلك من المؤكد أنك ستجد برنامجاً يلبي احتياجاتك المعرفية.

1. انقر فوق

تعشيش صفحة داخل صفحة في مستندات ClickUp

إذا كنت تقوم بتوثيق العمليات الداخلية، فأنت بحاجة إلى تطبيق سريع مثل فريقك. يتيح ClickUp للجميع العمل معًا بشكل أسرع - بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم. 🌎

يمكن لأعضاء الفريق المتعددين تحرير المستند نفسه في وقت واحد، ويمكنك إضافة علامات وتعليقات لطرح أسئلة حول الثغرات المعرفية والحصول على إجابات بسرعة.

إنه التطبيق المثالي لإنشاء مواقع الويكي الخاصة بالشركة وتوثيق ميزات المنتج وعمليات الأقسام والأدوار الفردية. يحصل الجميع من المهندسين وفريق العمليات إلى قسم الموارد البشرية على ما يحتاجونه بالضبط من تطبيق واحد.

ClickUp هو وصفة لتحسين التواصل والتعاون ومشاركة المعرفة. لذا، يمكن لفريقك أن يطبخ! 🧑‍🍳

ClickUp أفضل الميزات

مستندات ClickUp سهلة التخصيص، بحيث يمكنك إضافة الرؤوس والجداول واللافتات والعلامات والتعليقات والإشارات المرجعية والصور ومقاطع الفيديو وروابط لمصادر خارجية أو مستندات أخرى في قاعدة معارفك

ClickUp AI يسمح لك بتنسيق المحتوى وكتابته وتلخيصه وتحريره بسرعة، بحيث لا يستغرق التوثيق طوال اليوم

قوالب ClickUp تمكّنك من البدء في إنشاءالويكيوإجراءات التشغيل الموحدة ووثائق المنتجقواعد معرفة الموارد البشريةوالمزيد بدون وقت إعداد

تتيح أدوات التعاون للعديد من أعضاء الفريق العمل على مستند واحد في وقت واحد، أو إضافة عناصر الإجراءات أو تحويل النص إلى مهام

تساعدك ميزات البحث في العثور على المعلومات داخل المستندات أو داخل قاعدة المعرفة الخاصة بك

تسمح لك إعدادات الخصوصية وعناصر التحكم في التحرير والأذونات بالتحكم في من يمكنه تحرير كل مستند وعرضه

قيود ClickUp

يمكن أن يكون هناك منحنى تعليمي للمستخدمين لأول مرة

ليست كل الميزات الموجودة في تطبيق الويب متوفرة في تطبيق الهاتف المحمول

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,795 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,795 تقييم) Capterra: 4.7/5 (3,805+ تقييمات)

2. كونفلوينس

عبر التقاء جزء من نظام Atlassian البيئي - إلى جانب Jira و Trello- كونفلوينس هو أداة لإدارة المعرفة والتعاون. وهي مصممة لتسهيل التواصل الداخلي بشكل أفضل، بحيث يكون فريقك بأكمله على نفس الصفحة. 📃

وأحياناً نعني ذلك حرفياً. من خلال ميزات التحرير المشترك، يمكن لأعضاء فريقك إنشاء مستندات مشتركة والعمل عليها معًا في الوقت الفعلي - دون التواجد في نفس الغرفة في نفس الوقت. إنها أداة جيدة للعصف الذهني للمشاريع الجديدة وتوثيق العمليات الداخلية، خاصةً إذا كان فريقك يستخدم Jira بالفعل.

كونفلوينس أفضل الميزات

تتيح لك عناصر التحكم في الإصدار تتبع التغييرات والعودة إلى الإصدارات القديمة من المستندات

المحتوى المتداخل يجعل من السهل الحفاظ على التنظيم

التكامل مع أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، وCopywriter، وWordmith، تساعدك على إنشاء المحتوى أو تلخيصه أو تحريره بسرعة

تسمح لك أذونات المحتوى بتعيين من يمكنه الاطلاع على كل صفحة مستند ومن يمكنه تحريرها

قيود Confluence

يقول بعض المستخدمين أنه من الصعب إدارة إعدادات الأذونات

ذكر آخرون أن تنظيم مستنداتك قد يكون صعبًا وأن ميزة البحث لا تسحب دائمًا المستند الذي تبحث عنه

تسعير كونفلوينس

مجاني

المعيار: 5.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

5.75 دولار شهريًا لكل مستخدم القسط: 11 دولار/شهرياً لكل مستخدم

11 دولار/شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كونفلوينس

G2: 4.1/5 (3,665+ تقييم)

4.1/5 (3,665+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (3,090+ تقييم)

3. تترا

عبر تترا ابتهجوا أيها المدراء وفرق الموارد البشرية! Tettra عبارة عن منصة لمشاركة المعرفة تم إنشاؤها خصيصًا للفرق الداخلية، ويمكنها أن توفر عليك الاضطرار إلى الإجابة على نفس الأسئلة مرارًا وتكرارًا.

فهي ليست مجرد قاعدة معرفية للخدمة الذاتية (حيث يتعين على أعضاء الفريق تحديد الإجابات الخاصة بهم)، بل يمكن لفريقك أيضًا استخدام هذه المنصة لطرح أسئلة تفاعلية. ثم يمكنهم الحصول على إجاباتهم من خبير معرفي أو من روبوت دردشة ودود يعمل بالذكاء الاصطناعي. 🤖

تيترا أفضل الميزات

كاي، وهو مدمج أداة الذكاء الاصطناعي تسمح لأعضاء فريقك بطرح الأسئلة على روبوت الدردشة الآلي الذي يبحث بعد ذلك في قاعدة معارفك ويوفر الإجابة

يُظهر قسم الأسئلة والأجوبة لفريقك الأسئلة الأكثر شيوعًا وإجاباتها بسرعة

تتيح لك عمليات التكامل مع Slack وMicrosoft Teams توفير إجابات من تيترا ببضع نقرات

يسمح لك خبراء المعرفة بتحديد أفضل شخص في مؤسستك للإجابة عن الأسئلة حول مواضيع مختلفة

قيود تترا

على الرغم من وجود فترة تجريبية مجانية، إلا أنه لا توجد خطة مجانية، مما قد يجعل هذا البرنامج بعيدًا عن متناول الشركات ذات الميزانية المحدودة

يشعر بعض المستخدمين أن خيارات التنسيق والتخصيص محدودة

تسعير Tettra

الأساسي: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم التوسيع: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم احترافي: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تترا التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 85 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 85 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 9 تقييمات)

4. دوكوسوروس

عبر دوكسورس إذا كنت مهندس منتجات تحب الشعار الظريف، فقد تكون منصة التوثيق هذه والديناصور المربع الخاص بها مناسباً لك. أما إذا لم تكن لديك خبرة في البرمجة، فقد حان الوقت للتخلي عن هذا الديناصور. 🦖

تم تصميم مولد المواقع الثابتة مفتوح المصدر هذا مع وضع المطورين في الاعتبار، وهو الأفضل لإنشاء وثائق المنتجات التقنية. يسمح لك بإنشاء موقع ويب ثابت مستضاف ذاتيًا بسرعة لشرح ميزات منتجك لمجتمعك.

مكافأة: اطلع على 10 قوالب مجانية للوثائق الفنية***_10قوالب التوثيق الفني المجانية

Docusaurus أفضل الميزات

اكتب مستنداتك باستخدام MDX، وسيقوم Docusaurus بتحويلها تلقائيًا إلى HTML

إصدار إصدارات مختلفة من مستنداتك لتتناسب مع إصدار منتجك

ترجمة مستنداتك باستخدام git أو Crowdin أو أي مدير ترجمة آخر

تخصيص تخطيطك باستخدام مكونات React التفاعلية

قيود Docusaurus

يتطلب هذا التطبيق مهارات في البرمجة وبنية تحتية أكثر تقدمًا لتكنولوجيا المعلومات

ستحتاج إلى توفير الاستضافة الخاصة بك وإدارة أمن البيانات الخاصة بك

تسعير Docusaurus

مجاناً

تقييمات ومراجعات Docusaurus

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

5. اقرأ المستندات

عبر قراءة المستندات تعدّ منصة Read the Docs منصة سهلة الاستخدام - طالما أن جميع المستخدمين المعنيين هم مبرمجون، ومن الأفضل أن يكونوا مبرمجين يعملون بلغة بايثون. 🐍

يستخدم هذا البرنامج التوثيقي نهج المستندات ككود يسمح للمطورين لديك بتوثيق العمليات دون تغيير سير عملهم. ويمكنك نشر وثائق منتجك للمستخدمين مع كل عملية دمج - دون الحاجة إلى خطوات إضافية.

إنها أداة جيدة لشركات SaaS التي تهتم بشكل أساسي بمشاركة المعرفة مع مستخدميها ومطوريها.

قراءة المستندات أفضل الميزات

دمجها مع أي أداة توثيق، بما في ذلك Sphynx و MkDocs و Jupyter Book

استخدم صيغة إعادة هيكلة النص أو صيغة Markdown لإنشاء مستنداتك

ابحث عن مستنداتك من لوحة التحكم الخاصة بك، أو استخدم واجهة برمجة تطبيقات البحث لتقديم ميزات بحث قوية للمستخدمين

معاينة طلبات السحب قبل إطلاقها

قراءة قيود المستندات

قراءة المستندات هي أداة تستند إلى لغة بايثون، وعلى الرغم من أنك لست بحاجة إلى معرفة لغة بايثون لاستخدام المنصة، إلا أنها قد لا تكون الأداة المثالية لمطوري جافا سكريبت أو PHP الذين يرغبون في تخصيصها بأنفسهم

لا توجد خيارات لإضافة مكونات MDX أو مكونات React

قراءة تسعير المستندات

المجتمع: مجاني

مجاني العضوية الذهبية: 5 دولارات/شهرًا

5 دولارات/شهرًا الخطة الأساسية للأعمال: 50 دولاراً شهرياً

50 دولاراً شهرياً الخطة المتقدمة للأعمال: 150 دولاراً في الشهر

150 دولاراً في الشهر الخطة الاحترافية للأعمال: 250 دولاراً في الشهر

قراءة تقييمات ومراجعات المستندات

G2: 5/5 (1+ تقييمات)

5/5 (1+ تقييمات) Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

6. أرتشبي

عبر أرشبي مع التركيز على الفرق التقنية، تعتبر منصة التوثيق هذه مثالية لإنشاء أدلة المستخدم أو أدلة المطورين أو وثائق المنتج. ولكن يمكنك أيضًا استخدامه لتوثيق العمليات الداخلية وإجراءات التشغيل الموحدة.

ستتمكن فرقك من تحسين إدارة وقتهم باستخدام قاعدة المعرفة التي تمكنهم من العثور على إجابات لأسئلتهم. وسيكون عملاؤك قادرين على تبني منتجك بسهولة أكبر مع وجود توضيحات للميزات في متناول أيديهم. 👐

أرتشبي أفضل الميزات

تتيح أدوات التعاون للعديد من أعضاء الفريق العمل على نفس المستند في نفس الوقت

تتيح لك ميزات التحكم في الإصدار تتبع التغييرات أو العودة إلى إصدار أقدم، على غرار مستندات جوجل

يمكنك إدراج مقتطفات المحتوى في مواقع متعددة أثناء تحرير المحتوى من مكان واحد

تضيف أداة التوثيق السياقية مساعدة تفاعلية داخل المنتج لشرح الميزات عندما يواجهها المستخدمون

قيود أرشبي

أفاد العديد من المستخدمين أن هذا البرنامج يمكن أن يكون عربات التي تجرها الدواب، مما قد يؤثر على قدرتك على الوصول إلى بعض ميزاته

يتمنى آخرون لو كان هناك المزيد من خيارات التخصيص للخطوط والتنسيق

تسعير أرتشبي

البداية: مجاناً

مجاناً النمو: 40 دولارًا شهريًا

40 دولارًا شهريًا التوسيع: 80 دولاراً في الشهر

80 دولاراً في الشهر المؤسسات: 400 دولار/شهريًا

تقييمات ومراجعات أرتشبي

G2: 4.5/5 (أكثر من 105 تقييمات)

4.5/5 (أكثر من 105 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

7. بوكستاك

عبر BookStack هو مشروع آخر مفتوح المصدر، تم تصميم BookStack للبساطة مع واجهة مستخدم WYSIWYG. هذه البساطة تعني أن جميع أعضاء فريقك سيعرفون ما يبحثون عنه. 👀

هذا هو المفضل لدينا مفتوح المصدر, برنامج قاعدة المعرفة لغير التقنيين بسبب سهولة استخدامه. يمكن للجميع، من الموارد البشرية إلى إدارة المشاريع إلى دعم العملاء إلى التسويق إلى العمليات، أن يقفزوا ويبدأوا في استخدامه.

BookStack أفضل الميزات

يساعدك التسلسل الهرمي الواضح لإدارة المحتوى على تنظيم قاعدة المعرفة الخاصة بك في كتب وفصول وصفحات

تسمح لك وظيفة البحث بالعثور على المحتوى عبر أحد كتبك أو جميعها، ويمكنك الحفاظ على ترابط المحتوى من خلال الربط البيني

يمكنك تحرير المحتوى الخاص بك بتنسيق Markdown أو نص عادي

التكامل مع منصات المصادقة، مثل Okta وSAML2 وLDAP، للحفاظ على أمان المحتوى الخاص بك

قيود BookStack

أفاد بعض المستخدمين أن خيارات التخصيص المرئي محدودة

يجد آخرون أن عملية تحميل الملفات صعبة لأنها قد توجهك أحياناً بعيداً عن الصفحة التي تعمل عليها

تسعير BookStack

مجاني

تقييمات ومراجعات BookStack

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 5/5 (2+ تقييمات)

8. فكرة

عبر فكرة واحدة من أشهر برنامج ويكي الأدوات التي ظهرت في السنوات العشر الأخيرة, فكرة بمظهر نظيف مع الكثير من المساحات البيضاء. ولكن على الرغم من أنه قد يبدو بسيطًا، إلا أن ميزاته متقدمة، مما يمنحك الكثير من الخيارات للتخصيص.

إذا كنت تخشى الصفحة الفارغة، يمكنك استخدام قالب للبدء. وإذا كنت تريد وضع "المرح" في المعرفة الأساسية، يتيح لك Notion إضافة الميمات والرموز التعبيرية. 🤩

للمزيد من المعلومات، اطلع على هذا المتعمق مقارنة بين Notion و Confluence أحد بدائل GitBook الشائعة الأخرى في هذه القائمة.

أفضل الميزات #### Notion

المستندات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، مما يسمح لك بإضافة جدول محتويات وعناوين ونصوص أساسية ونقاط نقطية ومفاتيح تبديل وجداول وصور ومقاطع فيديو ومقتطفات من التعليمات البرمجية ومعادلات رياضية وغيرها

تسمح لك المشاريع بتنظيم مهامك باستخدام عرض كانبان أو عرض الجدول الزمني

تتيح أدوات التعاون في الوقت الفعلي للعديد من أعضاء الفريق تحرير المستندات في وقت واحد أو الإشارة إلى بعضهم البعض بالأسئلة والتعليقات

أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تلخص المحتوى الخاص بك، أو تحديد النقاط الأساسية أو تحرير ما تكتبه نيابةً عنك

تسهِّل عمليات التكامل الاتصال ب Slack وJira وGitHub وGitLab وZapier والمزيد

قيود مفهوم

أبلغ العديد من المستخدمين أن تطبيق الهاتف المحمول لديه أوقات تحميل أبطأ من تطبيق الويب

نظراً لأن تطبيق Notion يوفر الكثير من خيارات التخصيص، يجد بعض المستخدمين الجدد أنه من الصعب البدء في العمل

تسعير تطبيق Notion

مجاناً

بالإضافة: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

8 دولارات شهرياً لكل مستخدم الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (4,795+ تقييم)

4.7/5 (4,795+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,860+ تقييم)

9. جيكل

عبر جيكل تم إنشاء هذه المنصة المجانية مفتوحة المصدر من قبل مؤسس GitHub، لذا فإن GitBook و Jekyll لهما نفس الوالدين بشكل أساسي. 👨‍👧‍👦

ولكن بينما صُمم GitBook خصيصًا كأداة توثيق لفرق منتجات SaaS، صُمم Jekyll في الأصل لإنشاء المدونات.

ومع ذلك، كمُنشئ مواقع ثابتة، فإنه يعمل بشكل جيد لمشاركة المعرفة كما يعمل على إنشاء المدونات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على استضافة مجانية على GitHub Pages، مع اسم نطاق مخصص.

جيكل أفضل الميزات

إنشاء موقعك باستخدام صيغة Markdown أو Liquid أو HTML أو CSS

استيراد المحتوى الخاص بك تلقائيًا من مجموعة متنوعة من المنصات، بما في ذلك Behance وDrupal وCSV وWordPress وJoomla وMephisto وRSS وغيرها

قيود جيكل

لا تحتوي القوالب على أي كود مخصص مدمج، لذا فإن خيارات التخصيص محدودة ما لم تكن على استعداد لبناء حل بديل خاص بك

عند إضافة صور أو ملفات فيديو، لا يوجد دعم مدمج لمساعدتك في تصغير الملفات أو إعادة التحميل المباشر

التسعير

مجاني

التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

10. Document360

عبر المستند 360 إذا كانت فكرة توثيق جميع عملياتك قد تجعل رأسك يدور 360 درجة، فإن Document360 هنا مع واجهة مستخدم سهلة الاستخدام ستبقي رأسك في وضع مستقيم. 😵‍💫

هذا التطبيق متعدد الأغراض برنامج إدارة المعرفة يعمل للوثائق التقنية ووثائق المنتجات ووثائق العمليات الداخلية، بحيث يمكنك تتبع كل شيء بدءًا من إعداد الموارد البشرية إلى الأسئلة الشائعة للعملاء.

يتم عرض مستنداتك على موقع إلكتروني، بحيث يمكن لعملائك أو أعضاء فريقك الوصول إليها من أي مكان. يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريدها أن تكون عامة أو خاصة - لأن المعرفة ملكك لتشاركها.

Document360 أفضل الميزات

تمكّن بوابة قاعدة المعرفة الداخلية فريقك من إنشاء محتوى مع ميزات إدارة المحتوى والمراجعة سهلة الاستخدام

يعرض الموقع الإلكتروني لقاعدة المعرفة الخارجية مستنداتك في قاعدة بيانات عامة لدعم العملاء أو في قاعدة بيانات خاصة لأعضاء الفريق

يسمح لك مساعد قاعدة المعرفة بتضمين أداة داخل موقعك الإلكتروني أو منتجك بحيث يمكن للمستخدمين البحث عن إجابات في أي وقت

عمليات التكامل تربط قاعدة المعرفة الخاصة بك بتطبيقاتك المفضلة، مثل Zendesk وIntercom وGoogle Analytics وCrowdin وDisqus وغيرها

قيود Document360

هذا البرنامج لا يسمح بالتحرير المتزامن، مما قد يعيق تعاون الفريق

لضبط التصميم والتخطيط، ستحتاج إلى استخدام ترميز مخصص

Document360 التسعير

مجاني

قياسي: 149 دولارًا شهريًا لكل مشروع

149 دولارًا شهريًا لكل مشروع احترافي: 299 دولارًا شهريًا لكل مشروع

299 دولارًا شهريًا لكل مشروع الشركات: 399 دولارًا شهريًا لكل مشروع

399 دولارًا شهريًا لكل مشروع المؤسسات: 599 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مشروع

Document360 التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 365 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 365 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 185 تقييم)

وداعاً يا جيت بوك

المعرفة قوة 💪

والآن بعد أن تعرفت على أفضل بدائل GitBook، فأنت جاهز لاختيار منصة قوية لمشاركة المعرفة لفريقك.

عندما تنشئ قاعدة معرفية داخلية، فإن ClickUp هي واحدة من أكثر المنصات تعاونية وسهلة الاستخدام. ليس هناك حاجة إلى معرفة البرمجة، ويمكنك وضع علامات على أعضاء الفريق، والعمل في وقت واحد، وربط المستندات بالمهام في لوحات إدارة المشروع.

ولأنه يمكنك البدء في استخدامه مجاناً، يمكنك توثيق معارف شركتك على الفور. جرّب ClickUp لنقل معرفة فريقك إلى المستوى التالي.