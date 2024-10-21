10 أدوات للنشر المستمر لفرق عمل البرمجيات في عام 2025

أصبح النشر المستمر عنصراً رئيسياً في فرق البرمجيات الناجحة أدوات تطوير التطبيقات والعمليات. إنها توفر الوقت على الفرق عند اختبار ونشر التعليمات البرمجية المصدرية في بيئة الإنتاج، مما يسمح للشركات بتسريع و أتمتة العديد من العمليات التجارية .

لدى مطوري البرمجيات العديد من أدوات النشر المستمر للاختيار من بينها، ولكن بعضها أفضل بكثير من غيرها. دعنا نلقي نظرة على بعض أفضل الخيارات في عام 2024 حتى تتمكن من تحديد الأداة الأفضل لفريقك.

ما هو النشر المستمر؟

يشير النشر المستمر إلى أتمتة إصدارات البرامج في بيئة الإنتاج. وهو ثمرة منطقية من التكامل المستمر، وهو البناء والاختبار الآلي لتغييرات التعليمات البرمجية المصدرية.

وتخطو أدوات النشر المستمر خطوة إلى الأمام وتنشر البنيات التي تم التحقق من صحتها من أداة التكامل المستمر، مما يتيح للمستخدمين النهائيين الوصول إلى إصلاحات الأخطاء المهمة والميزات الجديدة المثيرة بسرعة أكبر.

وقد أصبح هذا المزيج المكون من خطوتين من التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD) مطلوباً بشكل متزايد لفرق تطوير البرمجيات الحديثة. فهما معاً يقللان من الحاجة إلى التدخل اليدوي ويقضيان على العديد من مصادر الخطأ البشري، مما يجعلهما أداة رائعة للفرق التي تحاول اكتشاف كيفية العمل بشكل أسرع .

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات النشر المستمر؟

عند البحث عن أدوات النشر المستمر، تأكد من أن الأداة التي تختارها تلبي احتياجاتك الآن ومع توسع أعمالك. أثناء تقييم اختياراتك، ضع في اعتبارك النقاط التالية:

قدرات التكامل: من المحتمل أن يعمل فريقك مع برامج تطوير برمجيات أخرى. يجب أن يتكامل الحل الذي اخترته بشكل جيد مع الأدوات في عملية النشر الخاصة بك

من المحتمل أن يعمل فريقك مع برامج تطوير برمجيات أخرى. يجب أن يتكامل الحل الذي اخترته بشكل جيد مع الأدوات في عملية النشر الخاصة بك التراجع الآلي: يمكن أن تسوء الأمور عند نشر التعليمات البرمجية. إذا قمت بتعطيل شيء ما، يجب أن يجعل نظام التكامل المستمر الخاص بك من السهل التراجع عن التغييرات

يمكن أن تسوء الأمور عند نشر التعليمات البرمجية. إذا قمت بتعطيل شيء ما، يجب أن يجعل نظام التكامل المستمر الخاص بك من السهل التراجع عن التغييرات قابلية التوسع: قد تكون احتياجات عملك ضئيلة الآن، ولكن قد لا يكون ذلك صحيحاً دائماً. تأكد من أن أدوات النشر المستمر الخاصة بك يمكنها التعامل مع مشاريع أكبر وأكثر تعقيدًا

قد تكون احتياجات عملك ضئيلة الآن، ولكن قد لا يكون ذلك صحيحاً دائماً. تأكد من أن أدوات النشر المستمر الخاصة بك يمكنها التعامل مع مشاريع أكبر وأكثر تعقيدًا بيئات متعددة: تعمل فرق تطوير البرمجيات على مراحل، وغالباً ما تفصل بيئات الاختبار عن بيئات الإنتاج. يجب أن تجعل الأدوات التي تختارها ذلك ممكناً

تعمل فرق تطوير البرمجيات على مراحل، وغالباً ما تفصل بيئات الاختبار عن بيئات الإنتاج. يجب أن تجعل الأدوات التي تختارها ذلك ممكناً المراقبة في الوقت الحقيقي: إذا حدث خطأ في إحدى عمليات النشر، يجب أن تعرف ذلك على الفور. ستعمل الأدوات الجيدة على مراقبة الأخطاء وإخطار أعضاء الفريق المعنيين

إذا حدث خطأ في إحدى عمليات النشر، يجب أن تعرف ذلك على الفور. ستعمل الأدوات الجيدة على مراقبة الأخطاء وإخطار أعضاء الفريق المعنيين التخصيص: يمكن أن تتغير عملية التطوير في كل شركة بمرور الوقت. يجب أن تكون أدواتك مرنة بما يكفي للتكيف مع احتياجات العمل المتغيرة

أفضل 10 أدوات للنشر المستمر لاستخدامها في عام 2024

لمساعدتك في بدء البحث عن أداة النشر المستمر المناسبة لاحتياجاتك، قمنا بتجميع قائمة ببعض أفضل الخيارات في السوق اليوم.

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp هو حل متكامل لإدارة المشاريع، و ClickUp هو حل شامل لإدارة المشاريع، و الخاص بفرق البرمجيات يمكن أن يحولها إلى جزء حيوي من عملية تطوير فريقك.

تكامل ClickUp مع أهم DevOps وأدوات CI / CD تجعلها حيوية أداة إدارة المنتج لأي مشروع برمجيات. يمكن لأعضاء الفريق العمل معًا لإنشاء خرائط طريق ووثائق أثناء عملية التطوير. يمكنك توجيه التقدم المحرز في التطوير من خلال الأعمال المتراكمة في سباقات السرعة وتتبع المهام وتعيينها بسهولة. يمكنك أيضًا إضافة أهداف المشروع إلى لوحة معلومات ClickUp، وتعيينها إلى أحد أعضاء الفريق، وتتبع تقدمها.

يتميز ClickUp بمجموعة كبيرة من القوالب لكل خطوة من خطوات عملية إدارة المشروع في مختلف التخصصات، بما في ذلك قوالب جدولة الإنتاج وقوالب ما بعد نشر المنتج لإدارة علاقات العملاء. ClickUp لديه حلول لإبقاء مشروعك على المسار الصحيح وإسعاد عملائك.

ClickUp أفضل الميزات

أدوات تعاون واسعة النطاق لإنشاء خرائط الطريق والمستندات

دعم لإدارة الأعمال المتراكمة السريعة وتتبع المشكلات

تكامل أدوات Git لسير العمل الآلي

تتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات رشيقة

تكامل أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز إبداع الفريق وحل المشكلات

قيود ClickUp

منحنى تعلم حاد لأولئك الذين يحاولون استخدام جميع الميزات

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الهاتف المحمول حتى الآن

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متاح للشراء على جميع الباقات المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل والضيف الداخلي شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. AWS CodeDeploy

عبر أمازون AWS كونك جزءًا من نظام أمازون AWS البيئي الواسع يجعل CodeDeploy خيارًا سهلاً للشركات الموجودة بالفعل في تلك البيئة. يمكن لمستخدمي خدمة EC2 أو Lambda من أمازون نشر تغييرات التعليمات البرمجية بسهولة على تلك المنصات. يعمل CodeDeploy أيضاً مع الخوادم المحلية لأولئك الذين لا يعملون مع سحابة أمازون.

تتميز أداة نشر البرامج هذه بخاصية التراجع التلقائي، وهي شبكة أمان إضافية إذا حدث خطأ ما. يتيح لك التحكم المركزي الخاص بها نشر التطبيقات لأهداف نشر مختلفة من وحدة تحكم CodeDeploy أو واجهة مستخدم Amazon CLI، مما يسمح بعملية أكثر موثوقية واتساقاً.

أفضل ميزات AW00 AWS CodeDeploy

عمليات النشر الآلي

التكامل مع خدمات AWS

التحكم المركزي

تقليل وقت التعطل إلى الحد الأدنى

عمليات نشر لامدا

قيود AWS CodeDeploy

قد يكون الإعداد الأولي معقداً للمبتدئين

يقتصر على نظام AWS البيئي

قد يكون هناك تأخير في النشر من حين لآخر

تسعير #### AWS CodeDeploy

مجاني لعمليات نشر EC2 وLambda وECS مجاناً

0.02 دولار لكل تحديث مثيل للاستخدام المحلي

تقييمات ومراجعات AW00 AWS CodeDeploy

G2: 4.2/5 (أكثر من 50 مراجعة)

Capterra: 4.3/5 (3 مراجعات)

3. سيركلسي

عبر سيركلسي يركز CircleCI بشدة على السرعة والمرونة. يتكامل بسهولة مع أنظمة التحكم في الإصدار الأكثر شيوعًا ويتميز بدعم Docker، مما يتيح للمطورين الحفاظ على بيئة تطوير وإنتاج متسقة. قابل للتخصيص بشكل كبير سير العمل تعزيز مرونة المنصة، مما يسمح للفرق بتكييف عملية CI/CD مع احتياجاتهم الخاصة.

ومن خلال التوازي والتخزين المؤقت، تضمن CircleCI تشغيل البرنامج بأسرع وقت ممكن. يمكن لفرق التطوير استخدام لوحات معلومات الأداء لمساعدتهم على تحديد وإزالة الاختناقات في خطوط أنابيب نشر التطبيقات الخاصة بهم.

أفضل ميزات CircleCI

دعم Docker

تدفقات عمل قابلة للتخصيص

لوحات معلومات الأداء

التوازي والتخزين المؤقت

التكامل مع أنظمة التحكم في الإصدار الشائعة

قيود CircleCI

تكوين معقد للمشاريع الكبيرة

دقائق محدودة لبناء الطبقة المجانية

قد يكون تصحيح البنيات الفاشلة أمرًا صعبًا

تسعير #### CircleCI

مجاناً

الأداء: 15 دولار/شهرياً

النطاق: 2,000 دولار شهرياً

استضافة ذاتية: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سيركل سي آي

G2: 4.4/5 (أكثر من 450 تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

4. جيت لاب

عبر GitLab بدأت أداة النشر المستمر هذه كنظام بسيط للتحكم في الإصدارات باستخدام Git. تطورها إلى نظام متكامل أداة DevOps تعني أنها توفر الآن أدوات لكل مرحلة من مراحل دورة حياة التطوير. ويعد خط أنابيب CI/CD جزءًا أساسيًا من هذا التركيز. عندما يلتزم المطورون بإجراء تغييرات على التعليمات البرمجية المستضافة في GitLab، تتم عمليات CI/CD داخل GitLab ولا تحتاج إلى الاعتماد على مزودين منفصلين.

تشتهر GitLab باتباع نهج قوي يحركه المجتمع. يتميز بتحديثات منتظمة وميزات جديدة تتناسب مع احتياجات مستخدميه. نرحب بالفرق الصغيرة والمؤسسات الكبيرة للانضمام إلى المجتمع وتقديم الملاحظات للتحسينات المستقبلية.

أفضل ميزات GitLab #### أفضل ميزات GitLab

CI/CD المتكامل

إدارة التعليمات البرمجية المصدرية

أدوات إدارة المشاريع الرشيقة

عمليات التطوير المؤتمتة

تكامل Kubernetes

قيود GitLab #### قيود GitLab

واجهة معقدة للمبتدئين

بعض مشاكل الأداء العرضية

قيود على دقائق CI / CD في الإصدار المجاني

تسعير #### تسعير GitLab

مجاني

الإصدار المميز: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

النهائي: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

GitLab التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 750 تقييم)

كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 950 تقييم)

5. نشر الأخطبوط

عبر نشر الأخطبوط يهدف برنامج النشر المستمر هذا إلى تبسيط عملية النشر من خلال الأتمتة و أدوات إدارة الإصدار . يسمح Octopus Deployus بعمليات نشر التطبيقات عبر بيئات الاختبار والتدريج والإنتاج، مما يسهل على الفرق إدارة تغييرات البرنامج. وهو يدعم أنماط النشر المتقدمة، مثل الإصدار الكاناري وعمليات النشر باللون الأزرق والأخضر أو النشر المتجدد.

Octopus Deployus Deploy أفضل الميزات

عمليات النشر متعددة البيئات

إدارة الإصدار

التكامل مع خوادم CI الشائعة

أنماط نشر متقدمة

اصطلاحات مدمجة

قيود النشر في Octopus Deploy

منحنى تعليمي أولي حاد للإعداد

واجهة غير بديهية

عمليات تكامل مدمجة محدودة مقارنةً بالمنافسين

تسعير نشر الأخطبوط

مجتمعي: 10 دولارات شهرياً

احترافي: 12 دولارًا شهريًا

للمؤسسات: 18 دولاراً شهرياً

نشر الأخطبوط #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

6. بامبو

عبر أطلسيان يعد Bamboo من Atlassian أداة قوية ل CI / CD تعمل بسلاسة مع منتجاتهم الأخرى. الشركات التي تستخدم JIRA لتتبع المشكلات وBitbucket للتحكم في الإصدار، يمكن استخدام Bamboo لتلبية احتياجاتهم من CI/CD والحصول على تجربة موحدة أكثر مما يمكن أن توفره أدوات النشر الآلي للبرامج الأخرى.

يساعد دعم الاختبار التلقائي الموازي على تحسين سير عملك . يركز Bamboo أيضًا بقوة على التعاون، مع العديد من الميزات التي تسهل التواصل الجماعي عبر خط أنابيب CI/CD.

Bamboo أفضل الميزات

سير عمل تفريع Git المدمج في Git

الاختبارات الآلية المتوازية

مشاريع النشر

عوامل بناء قابلة للتخصيص

التكامل مع منتجات Atlassian

قيود بامبو #### قيود بامبو

ارتفاع تكاليف الترخيص للفرق الكبيرة

واجهة مستخدم قديمة

نظام إضافي محدود بالمقارنة مع جينكينز

Bamboo التسعير

ابتداءً من 1,200 دولار سنوياً

Bamboo التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (أكثر من 50 تقييم)

كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)

7. كودشيب

عبر كلاود بيز تتميز منصة CI/CD المستندة إلى السحابة بالبساطة. فهي تتميز بإعداد سريع يسمح للفرق ببدء نشر التعليمات البرمجية دون منحنى تعليمي حاد. تعمل خطوط أنابيب الاختبار المتوازية في Codeship على جعل اختبار التعليمات البرمجية أكثر كفاءة. وبفضل دعم Docker، يسهل على الفرق إدارة دورة حياة التعليمات البرمجية بدءاً من الاختبار وحتى النشر.

تتكامل Codeship مع المستودعات الشائعة مثل GitHub وBitbucket لضمان توافقها مع عمليات التطوير الأكثر شيوعاً.

أفضل ميزات Codeship

خطوط أنابيب اختبار موازية

دعم Docker

إعداد بسيط

التكامل مع المستودعات الشائعة

أوقات بناء سريعة

حدود #### Codeship

خيارات تخصيص محدودة

حالات فشل البناء العرضية

عمليات تكامل محدودة مقارنة بالمنصات الأخرى

تسعير #### Codeship

المبتدئ: 49 دولارًا شهريًا

أساسي: 99 دولارًا شهريًا

الطاقة: 399 دولارًا شهريًا

Codeship التقييمات والمراجعات

كابيترا: 4.6/5 (15 مراجعة)

8. ترافيس سي آي

عبر ترافيس سي آي كان الهدف الأصلي ل Travis CI هو التكامل المحكم مع GitHub، لكنه يعمل الآن مع مجموعة متنوعة من مستودعات التعليمات البرمجية المصدرية. وهو يعمل على أتمتة عمليات نشر التطبيقات مع العديد من الميزات المتقدمة، مثل عمليات بناء المصفوفة، والتي تسمح بإجراء الاختبار عبر بيئات متعددة.

ويمكنه نشر التعليمات البرمجية تلقائياً إلى البيئة الصحيحة ويوفر طريقة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة للفرق لنشر التطبيقات، مما يضمن تكاملها مع جميع عمليات سير العمل.

أفضل ميزات ترافيس CI

تكامل GitHub

إنشاءات المصفوفة

دعم Docker

دعم متعدد اللغات

إمكانات النشر التلقائي

قيود ترافيس CI

تكوين مطول

قد تكون أوقات الإنشاء أبطأ من منافسيه

تسعير ترافيس CI

التمهيد: 64 دولارًا شهريًا

الشركات الناشئة: 119 دولارًا في الشهر

الشركات الصغيرة: 229 دولارًا في الشهر

بريميوم: 449 دولارًا شهريًا

البلاتيني: 779 دولاراً شهرياً

ترافيس CI التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

Capterra: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. جينكينز

عبر جنكينز يتميز Jenkins، الاسم الأكبر في أدوات CI/CD مفتوحة المصدر، بمنظومة ملحقات واسعة تتيح للمطورين مرونة وتخصيصاً أكثر من معظم المنافسين. تتوفر الإضافات لأكثر من مجرد عمليات نشر التعليمات البرمجية، حيث تغطي مراحل بناء المشروع واختباره ومراقبته.

وتعني طبيعته المفتوحة المصدر ومجتمعه الكبير والنشط أن Jenkins يتم تحديثه باستمرار بأحدث ممارسات CI/CDD.

أفضل ميزات Jenkins

منظومة ملحقات واسعة النطاق

خط الأنابيب كرمز

البنيات الموزعة

التكامل مع أنظمة التحكم في الإصدارات الرئيسية

قابل للتخصيص بشكل كبير

قيود Jenkins

يتطلب صيانة وتحديثات منتظمة

إعداد أولي معقد

قد تواجه بعض الإضافات مشاكل في التوافق

تسعير #### جينكينز

مجاني

جينكينز التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 450 تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

10. دمية

عبر دمية Puppet هي واحدة من أفضل أدوات النشر المستمر، والتي تسمح للمطورين بتحديد البنية التحتية للنشر باستخدام التعليمات البرمجية. يسمح اتساقها وقابليتها للتطوير بنقل الإعدادات بسرعة وسهولة.

ومن خلال التزويد التلقائي، تضمن Puppet التخصيص الفعال لموارد النشر المستمر. توفر التقارير في الوقت الحقيقي رؤى حول خط أنابيب النشر المستمر لحل المشاكل بشكل استباقي. تتكامل هذه الأداة مع المنصات السحابية الشائعة، بحيث يمكن للمطورين استخدام Puppet لنشر البرامج بغض النظر عن موقع المضيف.

أفضل ميزات Puppet

البنية التحتية كرمز

التزويد الآلي

تقارير مدركة للسياق في الوقت الحقيقي

التحكم في الوصول المستند إلى الدور

التكامل مع موفري الخدمات السحابية المشهورين

قيود Puppet

منحنى تعليمي حاد للمبتدئين

اللغة الخاصة بالمجال (DSL) يمكن أن تكون صعبة

يتطلب موارد مخصصة لعمليات النشر على نطاق واسع

تسعير #### تسعير Puppet

مفتوح المصدر: مجاني

للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات الدمية

G2: 4.2/5 (43 تقييم)

كابيترا: 4.4/5 (24 مراجعة)

ابدأ مع عمليات نشر أكثر كفاءة اليوم

لقد رأينا الآن العديد من الأدوات الرائعة التي يمكن لفريقك استخدامها لأتمتة الكثير من الأعمال الشاقة التي تأتي من تطوير البرمجيات مما يتيح لهم مزيدًا من الوقت للتركيز على إضافة الميزات وسحق الأخطاء بدلاً من تجميع التعليمات البرمجية ونشرها.

لزيادة الإنتاجية بشكل أكبر، جرّب إدارة مشروعك القادم باستخدام ClickUp قوالب مجانية متاحة لمساعدتك على البدء وتقليل منحنى التعلم.