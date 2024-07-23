أفضل 10 تطبيقات لبرامج تتبع وقت البناء للمقاولين في عام 2025

هل تعبت من التعامل مع الجداول الزمنية الورقية؟ نحن هنا لمساعدتك في العثور على برنامج لتتبع وقت البناء الذي سيجعل حياتك أسهل.

لا داعي للقلق بشأن الساعات غير الدقيقة القابلة للفوترة وتكلفة العمل التي تؤثر على ربحيتك. دع التكنولوجيا تتعامل مع الأشياء الصغيرة حتى تتمكن من التركيز على مواقع العمل الخالية من العيوب. ✨

تسلط هذه المقالة الضوء على أفضل 10 أدوات برمجية لتتبع وقت البناء في عام 2024 وما الذي تبحث عنه للعثور على الخيار المناسب لعمليتك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تتبع وقت البناء؟

إن العثور على برنامج لتتبع وقت البناء لتوفير الوقت والمال في عملك يتعلق بالميزات. غالبًا ما تتضمن أفضل برامج تتبع الوقت لشركات الإنشاءات ميزات مثل:

خطط ميسورة التكلفة: برنامج تتبع الوقت للشركات الصغيرة يجب ألا يكلفك الكثير، وأنت تستحق شيئًا يمكنك تحمل تكلفته

برنامج تتبع الوقت للشركات الصغيرة يجب ألا يكلفك الكثير، وأنت تستحق شيئًا يمكنك تحمل تكلفته الجهاز المحمول التوافق: تطبيقات الأجهزة المحمولة لنظامي Android و iOS أمر لا بد منه حتى تتمكن أنت والمقاولون لديك من استخدام تطبيق بطاقة وقت البناء في الموقع

تطبيقات الأجهزة المحمولة لنظامي Android و iOS أمر لا بد منه حتى تتمكن أنت والمقاولون لديك من استخدام تطبيق بطاقة وقت البناء في الموقع التواصل: يساعد التواصل في الوقت الفعلي مع المقاولين والموظفين على إبقاء الجميع على نفس الصفحة (حتى عندما يكونون في مواقع عمل مختلفة)

يساعد التواصل في الوقت الفعلي مع المقاولين والموظفين على إبقاء الجميع على نفس الصفحة (حتى عندما يكونون في مواقع عمل مختلفة) عمليات التكامل : يمكن لعمليات التكامل الجيدة مزامنة بياناتك تلقائيًا معتطبيق ساعة الوقت مع تطبيقك الآخربرنامج إدارة المشاريع الإنشائية* القوالب: جدولة الموظفين أسهل مع معالجة كشوف المرتبات وقوالب إدارة الوقت* الإشعارات والتذكيرات: عمال البناء مشغولون، لكن الإشعارات تحثهم على تسجيل الحضور والانصراف بدقةمراقبة المشروع

تحديث النطاقات الزمنية وتعديلها تلقائيًا على الطلبات أو التذاكر الواردة باستخدام الفترة الزمنية المتجددة في لوحات معلومات ClickUp

## أفضل 10 برامج لتتبع وقت البناء لاستخدامها في عام 2024

قمنا بتقليصها إلى الأفضل برنامج جدولة البناء حتى لا تضطر إلى البحث في عشرات الخيارات.

جاهز للعثور على برنامج تتبع الوقت لك ولفريقك؟

1. انقر فوق - الأفضل لإدارة المشاريع الإنشائية

إنشاء جداول زمنية ومراقبة الوقت الذي تم تتبعه في ClickUp إدارة المشاريع الإنشائية في ClickUp تتجاوز مجرد حل بسيط لتتبع الوقت. يمكنك إنشاء مهام سير عمل مخصصة، وتحسين كفاءات العملية وجمع الجميع (وكل شيء) معًا.

نعم، نحن منحازون، لكن ClickUp فازت أفضل منتجات برامج إدارة المشاريع في G2 لعام 2024 . لماذا؟ لأنه منتج ممتاز لكل ما يتعلق بإدارة المشاريع.

يعمل ClickUp على تبسيط تتبع المشروع مع تقارير وتحليلات في الوقت الفعلي بغض النظر عن عدد المهام التي تقوم بها. فهو يمنحك الأدوات اللازمة لتحديد الأهداف، وتتبع بيانات الوقت، وحساب تكاليف العمالة، وجدولة ساعات العمل، والتواصل مع طواقم العمل الميدانية، وغير ذلك الكثير. 👷

الجزء الأفضل؟ مع باقة ClickUp Free Forever، تحصل على برنامج مخطط جانت المجاني ، البناء قوالب الجداول الزمنية وتتبع وقت الموظفين وبرامج المحاسبة والتقارير التفصيلية.

ClickUp أفضل الميزات

ال تتبُّع وقت مشروع ClickUp لك وللعاملين لديك بتسجيل الوقت من جهازك المحمول أو متصفح الويب أو سطح المكتب؛ وهو متوافق مع أنظمة أندرويد وiOS وويندوز وماك أوس ولينكس وكروم وفايرفوكس وإيدج

عرض مخطط جانت البياني في ClickUp يجعل تصور المشروع وإدارته أمرًا سهلاً، مما يتيح لك إدارة الأولويات وتتبع التبعيات والتعاون مع فرقك

تتيح لك عمليات التكامل مع أكثر من 1,000 أداة الاحتفاظ بكل شيء على لوحة تحكم ClickUp البديهية والقابلة للتخصيص

تسهِّل أداة تعقب الوقت في ClickUp تنفيذ المهام بفعاليةتقنيات إدارة الوقت وتتبع كيفية قضاء كل عضو من أعضاء الفريق كل دقيقة من يوم العمل

قيود ClickUp

قد يواجه بعض المستخدمين منحنى تعليمي مع ميزات ClickUp وفقًا للمراجعات، ولكن يمكن حل هذه المشكلة من خلال البرامج التعليمية المجانية للتطبيق

عرض الخريطة لا يوفر خاصية تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في الوقت الفعلي لكل عضو في الفريق

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. Buddy Punch - أفضل تطبيق لساعة وقت البناء

عبر لكمة الأصدقاء بادي بانش هو برنامج تتبع الوقت للاستشاريين وشركات المقاولات والشركات التي تحتاج إلى بيانات دقيقة للوقت. يمكن للشركات الأكبر حجماً تعيين عدة أعضاء من الفريق لكل مدير مشروع للحفاظ على تنظيم وفعالية طواقم العمل لديهم.

إنها ساعة زمنية قائمة على السحابة تقوم بتعبئة جداول بيانات Excel وتقارير الرواتب مسبقاً بناءً على ساعات عمل الموظفين. يقوم الموظفون بتسجيل الدخول والخروج باستخدام تطبيقات Google وiOS وAndroid أو مباشرةً من متصفحاتهم.

أفضل الميزات #### بدي بانش أفضل الميزات

تتيح لك خاصية تتبع الوقت عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) معرفة من يعمل وأين يعملون، كما يمكنك تحديد المكان الذي يمكنهم الدخول والخروج منه لتتبع الوقت بدقة عبر الهاتف المحمول

يحتوي التطبيق على تكامل مع أدوات كشوف المرتبات مثل QuickBooks وSurePayroll وExcel وADP وGusto

ميزات متقدمة مثل تتبع استحقاق الإجازات المدفوعة الأجر، والفواصل التلقائية، ورموز الوظائف، وإدارة التوافر، مما يجعل التنقل في مجال الإنشاءات أسهل

يمكن إنشاء إشعارات مخصصة وطلبات موافقة في كل مرة يقوم فيها أحد أعضاء الفريق بتسجيل الدخول أو الخروج باستخدام ساعة وقت البناء

قيود تثبيت الأصدقاء

لا توجد خطة مجانية، ولا تسمح الخطة القياسية بجدولة الوقت

تشير بعض المراجعات إلى وجود مشكلات في تحديث ومسح البطاقات الزمنية

تسعير Buddy Punch

القياسي: 2.99 دولار شهريًا لكل مستخدم بالإضافة إلى 19 دولارًا كرسوم أساسية شهريًا

2.99 دولار شهريًا لكل مستخدم بالإضافة إلى 19 دولارًا كرسوم أساسية شهريًا المحترف: 3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم بالإضافة إلى 19 دولارًا كرسوم أساسية شهريًا

3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم بالإضافة إلى 19 دولارًا كرسوم أساسية شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات بادي بانش بادي

G2: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 800 تقييم)

3. Connecteam - الأفضل لتحسين الإنتاجية

عبر فريق الاتصال Connecteam هو تطبيق للجداول الزمنية للمقاولين والإنشاءات يسمح للمديرين بزيادة الإنتاجية وتتبع ساعات العمل. يمكنك منع سرقة الوقت وتحسين دقة الفواتير من خلال ميزات تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وعمليات تسجيل وصول الموظفين الآلية التي تبسط إدارة القوى العاملة متعددة الفرق.

تعمل خطة "العمليات" من Connecteam على تبسيط جدولة الموظفين وإدارة المهام وتعيينات المناوبات. يمكنك الوصول إلى ميزات متقدمة مثل النماذج الأولى للأجهزة المحمولة وقوائم المراجعة المخصصة وتقارير المناوبات لزيادة الإنتاجية و توفير الوقت للمدراء وأعضاء الفريق

Connecteam أفضل الميزات

تحديث الجداول الزمنية للموظفين تلقائيًا عبر الإنترنت لضمان الدقة وإبقاء الجميع على اطلاع دائم

تعيين المناوبات بنقرة واحدة والحصول على عرض تنازلي للمهام المتعلقة بالمناوبات لتبسيط إدارة الفريق

تتوفر النماذج الرقمية، وقوائم المراجعة، والجداول الزمنية، وسجلات الرواتب على واجهة الهاتف المحمول التي يمكن للمديرين الوصول إليها في موقع العمل

اسمح لفريقك بتسجيل الحضور والانصراف باستخدام تطبيق الهاتف المحمول أو تطبيق كشك في الموقع، واحصل على إشعارات في الوقت الفعلي لكل تسجيل دخول وخروج 🤩

قيود Connecteam

الاتصال وميزات الموارد البشرية تتطلب خططًا منفصلة مدفوعة الأجر بالإضافة إلى خطة العمليات التي تتضمن الوصول إلى البناءبرنامج الجداول الزمنية تقتصر ساعة الوقت مع مواقع GPS (غير محدثة في الوقت الفعلي) على خطط العمليات المدفوعة؛ ويقتصر تتبع موقع GPS المباشر وتحديد الموقع الجغرافي على خطة العمليات الأغلى تكلفة



Connecteam التسعير

الشركات الصغيرة الخطة: مجانية

مجانية العمليات الأساسية: 29 دولارًا شهريًا لأول 30 مستخدمًا

29 دولارًا شهريًا لأول 30 مستخدمًا التشغيل المتقدم: 49 دولارًا شهريًا لأول 30 مستخدمًا

49 دولارًا شهريًا لأول 30 مستخدمًا خبير العمليات: 99 دولارًا شهريًا لأول 30 مستخدمًا

Connecteam التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 250 تقييم)

4. إنسايتفول - الأفضل لتتبع تحليلات القوى العاملة

عبر بصيرة Insightful هو تطبيق تحليلات للقوى العاملة لمراقبة إنتاجية الموظفين وإدارة الفريق عن بُعد. على الرغم من أنه ليس تطبيقًا مخصصًا لساعات العمل، إلا أنه يحتوي على العديد من الميزات الشاملة وواجهة خفيفة الوزن للفرق أثناء التنقل.

يمكنك التحقق من التحليلات بناءً على إنتاجية أعضاء فريقك وتبسيط الامتثال من خلال ميزات الأمان والخصوصية من الدرجة الأولى. يُلهم تطبيق Insightful الإنتاجية ويحسِّن سير العمل ويوازن بين أعباء العمل ويجعل تتبع الوقت آلياً.

أفضل ميزات Insightful

عرض من أعلى إلى أسفل لجميع أعضاء الفريق والساعات التي عملوا فيها خلال اليوم يسمح للمديرين بمقارنة الإنتاجية

توفر تحليلات التطبيق والموقع الإلكتروني للمديرين رؤى حول ما يقوم الموظفون بالوصول إليه أثناء عملهم

يمكنك تتبع التقدم المحرز نحو كل مرحلة وموعد نهائي لضمان التزام المشروع بأكمله بالجدول الزمني المحدد

تقلل عمليات تسجيل الوصول التلقائي من الأخطاء البشرية ومخاطر سرقة الوقت

القيود الثاقبة

لا توجد خطة مجانية، وذكر بعض العملاء أن الفترة التجريبية المجانية التي مدتها سبعة أيام لم تكن كافية للتعرف على التطبيق

تشير بعض المراجعات إلى عدم اتساق تتبع الوقت وفقدان بيانات وقت الموظفين

تسعير ثاقب

مراقبة الموظفين: 6.40 دولار شهريًا لكل مستخدم

6.40 دولار شهريًا لكل مستخدم تتبع الوقت: 10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم التخطيط التلقائي للوقت: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات ثاقبة

G2: 4.8/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 90 تقييم)

5. راكن - الأفضل للإدارة الميدانية

عبر راكن Raken هو تطبيق إدارة ميدانية يسمح لك بجمع بيانات دقيقة وفورية للمشروع وترجمتها إلى وثائق رقمية. احصل على رؤى للمساعدة في تقليل التكاليف وتحسين إنتاجية فرق العمل الميدانية وتسهيل التعاون عن بُعد.

نظرًا لأن Raken هو أداة برمجية مخصصة للجداول الزمنية للبناء، يمكن لمديري المشاريع الوصول إلى ميزات مثل وضع عدم الاتصال بالإنترنت المصمم للاستخدام في الموقع. إنه مثالي للمقاولين وعمال البناء الذين يحتاجون إلى ميزات لتتبع الوقت أو حتى فترة الدفع.

أفضل ميزات Raken

يمكن للمقاولين والموظفين تحميل مقاطع الفيديو والصور والملاحظات المختومة بالوقت إلى تطبيق الويب الخاص بالمكتب للحصول على توثيق شامل

يسمح وضع عدم الاتصال والمزامنة التلقائية لأعضاء الفريق باستخدام Raken لتتبع الوقت عندما يكونون خارج مناطق الخدمة

تمكين التقارير اليومية وتتبع الإنتاجيةمديري الفريق معالجة مشاكل الإنتاجية قبل أن تصبح مشاكل

تساعد قوائم المراجعة القابلة للتخصيص وميزات صندوق الأدوات على إبقاء المديرين وأعضاء الفريق على نفس الصفحة

قيود راكن

تشير بعض المراجعات إلى صعوبة إنشاء تقارير يومية والتنقل في واجهة التطبيق من أجلتتبع المشروع لا توجد معلومات تسعير مرئية على موقع Raken على الويب أو مواقع المراجعة الشائعة مثل G2 و Capterra



تسعير راكن

يجب على العملاء إكمال استبيان وطلب عرض أسعار بناءً على معلومات أعمالهم

تقييمات ومراجعات راكن

G2: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

6. ExakTime - الأفضل لإعداد تقارير الإنتاجية

عبر إكسك تايم ExakTime هو برنامج سحابي لتتبع الوقت لمديري مشاريع الإنشاءات والطواقم الميدانية. أنشئ تقارير مفصلة عن إنتاجية الموظفين باستخدام بيانات الساعة الزمنية الرقمية، واملأ الجداول الزمنية عبر الإنترنت حتى تتمكن من التركيز أكثر على عملك.

يمكن لأعضاء فريقك استخدام ExakTime لتسجيل الدخول والخروج بنقرة زر واحدة. وبمجرد تسجيلهم للدخول والخروج، يمكن لمديري المشاريع استخدام خاصية تتبع الموقع للاطلاع على تحديثات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في الوقت الفعلي. 🗺️

ستستمتع شركات الإنشاءات بإمكانيات تتبع العمل في الموقع - مما يسهل عليك المشغلين الميدانيين أو عمال البناء.

أفضل ميزات ExakTime

ساعة JobClock مريحة ولاسلكية مصممة لتتحمل الطقس والبيئات القاسية في الميدان لتتبع الوقت بدون هاتف

التقاط صور الهوية يضمن الأمان من خلال التحقق السريع والسهل من الهوية

تعرض ميزة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المعلومات المستندة إلى الموقع في الجداول الزمنية لتحسين الدقة وإدارة التكاليف

التكامل والمزامنة مع تطبيقات كشوف المرتبات الشائعة مثل QuickBooks وSage

قيود ExakTime

تشير بعض مراجعات العملاء إلى الحاجة إلى إدخال يدوي مكثف لكل جدول زمني

لا توجد نسخة مجانية وقد تكون أسعار الخطة مكلفة للغاية بالنسبة للعمليات الصغيرة

تسعير ExakTime

متقدم: 9 دولارات شهريًا لكل موظف بالإضافة إلى 50 دولارًا أمريكيًا كرسوم أساسية شهريًا

9 دولارات شهريًا لكل موظف بالإضافة إلى 50 دولارًا أمريكيًا كرسوم أساسية شهريًا القسط: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار النخبة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ExakTime

G2: 4.2/5 (أكثر من 70 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4/5 (أكثر من 150 تقييم)

7. Clockify - الأفضل لإدارة أداء الموظفين

عبر كلوكفايفي Clockify هو تطبيق لتتبع الوقت مصمم للمشاريع والفرق المتعددة. يتوفر تتبع الوقت ودبابيس أكشاك الموظفين وقوالب المشاريع على الباقة المجانية، المصممة لمستخدمين غير محدودين وشركات من جميع الأحجام. 🤑

استخدم Clockify لجمع البيانات وفحص أداء الموظفين وإنشاء تقارير مخصصة. يمكن للمستخدمين المدفوعين أيضًا تحديد أسعار الساعة وتخصيص المهام بناءً على التوافر وتتبع تكاليف العمالة وتحليل ميزانيتهم.

يعد برنامج الجداول الزمنية للبناء خيارًا رائعًا لجميع أنواع الشركات التي تعمل في الميدان أو في الموقع.

Clockify أفضل الميزات

يسمح الكشك المريح للموظفين بتسجيل الدخول والخروج على جهاز مشترك باستخدام الرموز السرية لتحديد الهوية

تُمكِّن الجداول الزمنية مديري المشاريع والمقاولين من عرض الأنشطة الأسبوعية وتعديلها مع تسجيلات الدخول والخروج في مواقع أو مواقع عمل مختلفة

يتيح التقويم للموظفين معرفة أوقات عملهم، والأماكن التي من المفترض أن يكونوا فيها، وتحديث أي أيام عطلة أو إجازات

تسجِّل أداة التعقب التلقائي مقدار الوقت الذي يقضيه الموظفون في استخدام التطبيقات والمواقع الإلكترونية أثناء عملهم، مما يساعد على تتبع الساعات المدفوعة وغير المدفوعة (أي فواتير العملاء)

قيود Clockify

ذكرت بعض المراجعات صعوبة تحرير الجداول الزمنية في حالة حدوث خطأ من المستخدم

نظام تتبع الوقت GPS، غير متوفر في الخطتين الأساسية والقياسية

تسعير كلوكفاي

مجاني

الأساسية: 3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم قياسي: 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم المحترف: 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 11.99 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

Clockify التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,600 تقييم)

8. Hubstaff - الأفضل لمراقبة الموظفين

عبر هبستاف Hubstaff هو أداة لتتبع الوقت ومراقبة الموظفين للموظفين والعاملين المستقلين. يحتوي على ميزات مثل مراقبة الموقع وكشوف الرواتب التلقائية التي تعمل بشكل جيد للفرق الميدانية.

يمكنك تتبع الوقت بطريقتك، وإدارة الفواتير، ومعرفة من يقوم بعمل ما في الوقت الفعلي للتأكد من اكتمال المشاريع في الوقت المحدد، في كل مرة. يمكن لـ Hubstaff أيضًا أتمتة كشوف المرتبات والفواتير والجدولة بحيث يمكنك قضاء وقت أقل في الأمور الصغيرة ووقت أطول في موقع العمل.

أفضل ميزات Hubstaff

يتكامل مع أكثر من 30 تطبيقاً، بما في ذلك PayPal وSlack وAsana وJira

تسمح ميزات تحديد الموقع الجغرافي لأعضاء الفريق ببدء تتبع الوقت وإيقافه بناءً على الموقع

يمكن إرسال المدفوعات التلقائية إلى المتعاقدين والموظفين بناءً على ساعات العمل ومعدلات الأجور المخصصة

تتيح لك ميزة التقويم إعداد نوبات عمل متكررة ولمرة واحدة لمشاريع مختلفة، وتتبع طلبات الإجازات، وتخصيص سياسات الشركة

قيود Hubstaff

تشير بعض المراجعات إلى عدم دقة تتبع الإنتاجية

لا توجد خطة مجانية ولا يوجد حد أدنى لمستخدمين اثنين للخطط المدفوعة

تسعير Hubstaff

البداية: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم النمو: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم الفريق: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Hubstaff

G2: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1400 تقييم)

9. جيبل - الأفضل لتتبع الحضور

عبر جيبل برنامج Jibble هو برنامج لتتبع الوقت مصمم لتسجيل وقت وجود موظفيك في الموقع أو في العمل للحصول على كشوف رواتب وحضور دقيقة. تسمح الباقة المجانية بالوصول إلى العديد من ميزات البرنامج المتقدمة، كما أن الواجهة خفيفة الوزن سهلة التصفح.

يمكنك إنشاء جداول زمنية آلية ومراجعة التقارير على مستوى الشركة، وتسجيل الدخول باستخدام خاصية التعرف البيومتري. نظرًا لأنه مصمم مع وضع موظفي الإنشاءات والموظفين الميدانيين في الاعتبار، فإن Jibble لديه العديد من الوظائف التي تجعل الحياة أسهل.

أفضل ميزات Jibble

واجهة سهلة التنقل تسمح للموظفين بتسجيل الدخول والخروج بسرعة دون الحاجة إلى منحنى تعليمي

تتوفر ميزات تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للموظفين وميزات التعرف على الوجه في الخطط المجانية مع عدد غير محدود من المستخدمين، وهو أمر مثالي للشركات الصغيرة

يتيح التكامل مع الأدوات الشائعة مثل MS Teams وSlack إمكانية التكامل السريعتواصل الفريق يتيح لك تطبيق الجداول الزمنية مراقبة إنتاجية الموظفين وتحليلها في الموقع باستخدام جهاز محمول أو جهاز لوحي أو جهاز مكتبي



قيود Jibble

تشير بعض مراجعات المستخدمين إلى عدم قدرة الموظفين على تسجيل الدخول والخروج بانتظام بسبب أخطاء البرنامج وتعطله

قد يواجه الموظفون صعوبة في إضافة المشاريع وأنشطة المشاريع بسبب عدم وجود قوائم منسدلة، وفقاً لبعض المراجعات

تسعير Jibble

مجاني

القسط: 2.49 دولار شهريًا لكل مستخدم

2.49 دولار شهريًا لكل مستخدم الأقصى: 7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جيبل

G2: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 600 تقييم)

10. ClockShark - الأفضل لتتبع الموظفين عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

عبر كلوك شارك ClockShark هو برنامج لتتبع وقت الإنشاءات قائم على الحوسبة السحابية يعمل على تبسيط عملية تحديد الرواتب وتقدير تكاليف الوظائف بدقة. يمكنك تتبع الوقت، ومعرفة من يعمل، وإدارة الوظائف المنفصلة، وجدولة المناوبات بنقرة زر واحدة لإبقاء الجميع على نفس الصفحة.

يتميز ClockShark بميزات تتبع الوقت باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مع أدوات تتيح لك جدولة مريحة حتى تتمكن من التركيز على إنجاز كل مهمة بشكل صحيح. لقد تم تصميمه مع وضع عمال البناء والعمال الميدانيين في الاعتبار، لذلك تم تصميم كل ميزة لتناسب مجال عملك. 🏗️

أفضل ميزات برنامج ClockShark

يمكن لأعضاء الفريق إرسال ساعات العمل من موقع العمل للحصول على تكاليف العمالة والجداول الزمنية الدقيقة

يمكنك إعداد هاتف ذكي أو جهاز لوحي في الموقع ليكون بمثابة كشك لساعات العمل دون الحاجة إلى معدات إضافية أو أجهزة متعددة

يذكّر التطبيق الموظفين بتسجيل الدخول والخروج عند دخولهم ومغادرتهم باستخدام السياج الجغرافي حول مواقع العمل

تعمل عمليات التكامل مع QuickBooks وSage وأدوات المحاسبة الأخرى على تسهيل استخدام الجداول الزمنية لمعالجة كشوف المرتبات بدقة

قيود تطبيق ClockShark

تشير مراجعات المستخدمين إلى صعوبة تعديل معدل الأجور بين المهام في مشروع واحد

يمكن للمستخدم تعطيل وظيفة GPS، مما قد يجعل من الصعب على المديرين تتبع موظفيهم بدقة وفقًا للمراجعات

تسعير ClockShark

المعيار: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا كرسوم أساسية بالإضافة إلى 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا كرسوم أساسية بالإضافة إلى 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الإيجابي: 40 دولارًا أمريكيًا/شهريًا كرسوم أساسية بالإضافة إلى 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات كلوك شارك

G2: 4.7/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1800 تقييم)

تبسيط عملية تتبع وقت البناء الخاص بك

يعد برنامج تتبع وقت البناء أمرًا ضروريًا لأي شركة تدير الموظفين الميدانيين والمقاولين. تقدم هذه التطبيقات ميزات متطورة، مثل تتبع التقدم في الوقت الحقيقي، ومراقبة الموقع عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وطرق بسيطة لتسجيل الدخول والخروج. ستساعدك على تبسيط سير عملك، وتتبع الساعات المدفوعة بدقة، والحفاظ على المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. 🙌

هل أنت مستعد لتبني إدارة الوقت القائمة على التكنولوجيا وتحسين التواصل مع أعضاء فريقك؟ اشترك في ClickUp اليوم - إنه مجاني!