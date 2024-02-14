أفضل 9 بدائل فرعية للنشرات الإخبارية في عام 2025

على مدى السنوات القليلة الماضية، اكتسبت Substack سمعة طيبة كمنصة للرسائل الإخبارية يمكن لأي شخص استخدامها لتحقيق الدخل من المحتوى الخاص به من خلال الاشتراكات المدفوعة. لكنها ليست المنصة الوحيدة لعضوية المحتوى، والعديد من بدائل Substack تقدم ميزات وخدمات مماثلة - إن لم تكن أفضل - لك ولقرائك.

من المحتمل أنك تعرف بالفعل عن العدد الكبير من تطبيقات إنشاء المحتوى متاحة. ولكن ماذا عن منصة نشر مخصصة لإنشاء الاشتراكات المدفوعة؟

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Substack؟

بدائل Substack لها أشكال مختلفة، بما في ذلك منصة تدوين، ومنصة تسويق عبر البريد الإلكتروني، وأدوات عمل أخرى. تشترك أفضل بدائل Substack في بعض الخصائص المشتركة:

سهولة الاستخدام: سواء كانت واجهة بسيطة أو عملية تأهيل سهلة، فإن بدائل Substack الناجحة سهلة الاستخدام ولها ميزات متقدمة

سواء كانت واجهة بسيطة أو عملية تأهيل سهلة، فإن بدائل Substack الناجحة سهلة الاستخدام ولها ميزات متقدمة خيارات تحقيق الدخل: جزء مما يجعل منصة Substack ناجحة للغاية هو القدرة على تحقيق الدخل من المحتوى المدفوع - وهو أمر يجب أن تتضمنه أي منصة عضوية

جزء مما يجعل منصة Substack ناجحة للغاية هو القدرة على تحقيق الدخل من المحتوى المدفوع - وهو أمر يجب أن تتضمنه أي منصة عضوية التكامل مع منصات أخرى: يجب أن تتكامل منصة الرسائل الإخبارية الخاصة بك مباشرة مع أدوات الكتابة التي تختارها أو حتى أفضل، موقعك الإلكتروني

يجب أن تتكامل منصة الرسائل الإخبارية الخاصة بك مباشرة مع أدوات الكتابة التي تختارها أو حتى أفضل، موقعك الإلكتروني القوالب ذات الصلة: ضع في اعتبارك فوائد وجود منصة على الإنترنت تحتوي على قالب لاستراتيجية تسويق المحتوى الخاص بك أو صفحات الهبوط المخصصة

ضع في اعتبارك فوائد وجود منصة على الإنترنت تحتوي على قالب لاستراتيجية تسويق المحتوى الخاص بك أو صفحات الهبوط المخصصة القوالب المخصصة: كلما تمكنت من إدخال علامتك التجارية في المحتوى الحصري الخاص بك، كلما كانت مكافآت الترويج وتحقيق الدخل أفضل

كلما تمكنت من إدخال علامتك التجارية في المحتوى الحصري الخاص بك، كلما كانت مكافآت الترويج وتحقيق الدخل أفضل تسعير مرن: تساعدك مستويات الاشتراك المختلفة على بناء وجودك على الإنترنت حسب الميزانية مع نمو جمهورك المستهدف

تتضمن بدائل Substack الأكثر شيوعًا والأعلى تقييمًا معظم الميزات المذكورة أعلاه، إن لم يكن كلها.

أفضل 9 بدائل ل Substack لاستخدامها في عام 2024

إذا كنت جاهزاً للعثور على البديل المثالي لـ Substack، ابدأ بهذه القائمة التي تضم أفضل أدوات العمل.

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

لماذا يتم إدراج نظام أساسي لإدارة المحتوى والإنتاجية مثل ClickUp كأفضل بديل ل Substack؟ الأمر بسيط: ميزات الكتابة وإدارة المستندات، بالإضافة إلى ميزات جاهزة للاستخدام قوالب الرسائل الإخبارية ، ببساطة لا يمكنك مقاومتها.

على عكس بدائل Substack الأخرى، فإن ClickUp أكثر من مجرد منصة رسائل إخبارية أو تدوين. إنه النظام الأساسي الوحيد في هذه القائمة الذي يمكّن الفرق من إدارة سير العمل بالكامل، بما في ذلك إنشاء المحتوى لمشتركي البريد الإلكتروني وغير ذلك الكثير.

يجعل ClickUp أفضل منصة للنشرات الإخبارية وأفضل بديل متاح لـ Substack.

أنشئ نشرة إخبارية جذابة من الناحية الجمالية وغنية بالمعلومات باستخدام قوالب النشرة الإخبارية من ClickUp

أفضل ميزات ClickUp ClickUp:

مستندات ClickUp حل لإدارة المستندات في الوقت الحقيقي مع ميزات بديهية للإنشاء والحفظ والتعاون

لوحات تحكم وطرق عرض بديهية، بما في ذلك طريقة عرض التقويم لتخطيط محتوى رسالتك الإخبارية أو مدونتك

مكتبة قوالب شاملة، بما في ذلكقالب النشرة الإخبارية ClickUp Whiteboardلتصور رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك قبل إرسالها

أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي ، مثل مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي ClickUp AI Assistant، لتطوير محتوى عالي الجودة بسرعة وكفاءة

مرنة هيكل الأذونات تتيح إنشاء وإرسال مستندات عامة مرئية لأي من المشتركين الذين يدفعون رسومًا

تساعدك عمليات سير عمل الأتمتة على إرسال رسائل البريد الإلكتروني بشكل ديناميكي إلى جمهورك في أوقات وتواريخ محددة مسبقًا

قيود ClickUp:

على عكس Substack، فإن ClickUp أكثر من مجرد منصة رسائل إخبارية. يمكن لمجموعة خدماتها الأخرى أن تجعل البرنامج أكثر تعقيداً للمستخدمين الجدد

لا يوجد برنامج إحالة مصمم مسبقاً لمساعدة جهود توسيع جمهورك بمرور الوقت

تسعير ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متاح للشراء على جميع الباقات المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل والضيف الداخلي شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,700 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. الشبح

عبر الشبح تعد واجهة Ghost النظيفة وسهلة الاستخدام أحد أهم الأسباب التي تجعلها من بين أفضل بدائل Substack. حتى مستويات الاشتراك الأقل تسمح لمنشئي المحتوى بإنشاء وإدارة النشرات الإخبارية المدفوعة ومحتوى الموقع الإلكتروني بسرعة.

أفضل ميزات الشبح:

أداة إنشاء مواقع الويب المخصصة لاستضافة المحتوى الخاص بك على خادمها الخاص

سير عمل قوي للنشر لعدة مستخدمين لصياغة وتحرير واعتماد محتوى الصفحات المقصودة والنشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني

خطط مدفوعة مباشرة لا تتقاضى نسبة مئوية من اشتراكاتك

تجربة مجانية تتيح للمستخدمين الجدد البدء في نشر المحتوى دون التزام طويل الأجل

قيود الشبح:

يحتاج منشئو المحتوى الذين يتطلعون إلى استخدام مستويات اشتراك متعددة إلى حساب Stripe، لأن Ghost لا يدعم منصات الدفع الأخرى

توفر خطة البداية لمستخدم واحد فقط إمكانية الوصول إلى عدد قليل من قوالب التصميم

تسعير الشبح:

المبتدئ: 9 دولارات شهرياً لما يصل إلى 500 عضو

المبدع: 25 دولاراً شهرياً لما يصل إلى 500 عضو

الفريق: 50 دولاراً شهرياً لما يصل إلى 500 عضو

الأعمال 199 دولارًا/شهريًا لما يصل إلى 500 عضو

التقييمات والمراجعات الشبحية:

G2: 4.1/5 (أكثر من 30 تقييم)

كابيترا: 4.8/5 (أكثر من 40 تقييم)

3. موسيند

عبر موسيند Moosend هي منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تفتخر بالبساطة. يمكن للكتاب المستقلين والشركات المستقلة استخدامه للتسويق العام عبر البريد الإلكتروني والاشتراكات في الرسائل الإخبارية المستقلة لبناء جمهور وإشراكه مع مرور الوقت.

أفضل ميزات Moosend:

أداة اشتراك بديهية ومبسطة يمكن أن تظهر على أي صفحة أو موقع إلكتروني كنافذة منبثقة أو نموذج عائم أو نموذج مضمن في السطر وغير ذلك

خيارات أتمتة واسعة النطاق لالتقاط العملاء المحتملين ديناميكيًا، وإنشاء تسلسلات ترحيب، وجدولة إرسال البريد الإلكتروني والرسائل الإخبارية

دورات تفاعلية للمسوِّقين الذين يتطلعون إلى تحسين حملات البريد الإلكتروني وخبرة الرسائل الإخبارية

تتيح النسخة التجريبية المجانية الطويلة نسبياً إجراء اختبارات مكثفة، خاصة للكتاب المستقلين الذين يعملون في ظل قيود الميزانية

قيود Moosend:

لا توجد أدوات إنشاء مواقع الويب المتاحة بخلاف الصفحات المقصودة الأساسية للمساعدة في إنشاء برنامج محتوى أكثر شمولاً

الافتقار إلى خيارات تحقيق الدخل المدمجة يجعلها بديلاً غير قابل للتطبيق عن Substack لكسب إيرادات العضوية

تسعير Moosend:

Pro: 9 دولارات شهرياً لما يصل إلى 500 عضو

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات موسيند

G2: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

كابيترا: 4.6/5 (180+ تقييم)

4. نوتون

عبر الفكرة Notion هي منصة إنتاجية شاملة لإدارة عملك. يعد نظام تشغيل النشرة الإخبارية ميزة مثيرة للاهتمام وليس نموذج العمل بأكمله. على عكس Substack, فكرة يركز على الكفاءة، ويساعد الكتّاب على إنشاء نشرات إخبارية مدفوعة الأجر دون عناء تقريبًا.

أفضل ميزات #### Notion:

يوفر قالب نظام تشغيل النشرة الإخبارية تعليمات وأدوات شاملة لبناء تواصل منتظم مع مشتركي البريد الإلكتروني

إصدار مجاني بدلاً من الإصدار التجريبي المجاني المحدود زمنياً يسمح للكتاب ببناء الكفاءة دون إجهاد ميزانيتهم

واحدة من أفضل خيارات البرامج لإدارة المستندات يسمح للمستخدمين بالتخطيط الفعال لمحتوى البريد الإلكتروني والمدونة قبل النشر

واجهة تقويم بديهية ومباشرة لجدولة المحتوى والمهام وفقًا لتواريخ نشر المحتوى الفردي

قيود النوتة #### قيود النوتة:

أبلغ بعض المستخدمين عن فقدان المحتوى بسبب مواطن الخلل وتطلب استعادته

قد يصبح الافتقار إلى ميزة المهام المتكررة مرهقًا لنشر النشرات الإخبارية المدفوعة بانتظام، مما يتطلب عملاً متكررًا

تسعير Notion:

مجاني

زائد: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تكلفة لمرة واحدة 49 دولاراً لقالب نظام تشغيل الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (4,700+ تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (1,800+ تقييم)

5. تحويلKit

عبر تحويلKit ConvertKit هي منصة لمنشئي المحتوى. يشبه إلى حد كبير Substack، يركز نموذج أعمالها بالكامل على توليد مشتركي البريد الإلكتروني وتخطيط ونشر المحتوى المتميز.

خيارات التسعير الخاصة بها في النطاق المتوسط، مما يجعلها ربما المنافس الأكثر مباشرة ل Substack. بينما تحصل Substack على نسبة 10٪ من جميع إيرادات المشتركين، فإن ConvertKit تعتمد أسعارها على عدد المشتركين.

أفضل ميزات ConvertKit:

شبكة المبدعين التي تضم أكثر من 2,500 منشئ محتوى يتعاونون في محادثات منتدى مثيرة لتنمية جماهيرهم

محرر السحب والإفلات لصفحات الهبوط وصفحات المبيعات الجذابة التي توفر المزيد من تسجيلات واشتراكات الجمهور

شبكة الرعاة لإنشاء برنامج شركاء مع المعلنين الذين يتطلعون للوصول إلى جمهورك

تساعد الأتمتة المرئية منشئي المحتوى في تخصيص مسارات محتوى المشتركين. يمكنك حتى تضمين رسالة اختيارية مكتوبة بخط اليد للمشتركين الجدد

قيود برنامج ConvertKit:

خيارات العضوية وبرنامج الشركاء والرعاة واسعة النطاق ولكن لديها منحنى تعليمي أكبر من العديد من خيارات القوائم الأخرى

يمكن أن تخطئ الأتمتة في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى تقطع السبل بالمستخدمين في منتصف تسلسل البريد الإلكتروني

تسعير ConvertKit:

مجاني: خطة مجانية لما يصل إلى 1,000 مشترك

منشئ: 9 دولارات شهريًا لما يصل إلى 300 مشترك

المبدع المحترف: 25 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 300 مشترك

تحويلKit التقييمات والمراجعات:

G2: 4.4/5 (180+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (190+ تقييم)

6. Memberful

عبر Memberful سواء كنت تنشر ملفات بودكاست أو نشرات إخبارية أو تستضيف مجتمعات على الإنترنت، فإن البديل التالي من Substack، Memberful، سيساعدك على تحقيق الدخل من جهودك. تتيح لك المنصة إنشاء موقعك الإلكتروني أو ربطه مباشرةً بنظام إدارة المحتوى الحالي مثل WordPress. هذا يبسط العمل الخلفي، مما يتيح لك التركيز على إنشاء محتوى جذاب.

أفضل ميزات Memberful:

توفر الجدران المدفوعة المدمجة داخل المحتوى معاينات مجانية مع طريقة طبيعية لإنشاء اشتراكات مدفوعة

تكاملات واسعة النطاق مع أدوات التسويق الأخرى حتى تشمل منصات أخرى في هذه القائمة، مثل ConvertKit و MailerLite

خيارات الدفع بنقرة واحدة تجعل الدفع سهلاً للمشتركين

مستويات اشتراك مختلفة تسمح بمستويات مختلفة من توزيع المحتوى

قيود Memberful:

أبلغ بعض منشئي محتوى الفيديو عن وجود تعقيدات في ظهور محتواهم في موجزات البودكاست الصوتية فقط

لا توجد خيارات لبرنامج الإحالة لتنويع مصادر الدخل لمنشئي المحتوى

تسعير Memberful:

المبتدئ: خطة مجانية مع رسوم معاملات بنسبة 10%

المحترفون: 25 دولارًا شهريًا مع رسوم معاملات 4.9%

بريميوم: 100 دولار شهريًا مع رسوم معاملات بنسبة 4.9%

تقييمات ومراجعات الأعضاء:

G2: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات حتى الآن

7. ميلرلايت

عبر ميلرلايت تتخطى منصة MailerLite كونها أداة بريد إلكتروني. تتيح أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بالبرنامج للمستخدمين إعداد رسائل إخبارية مدفوعة لبناء عملية رسوم اشتراك متكررة بسهولة. يمنحك تطوير الصفحة المقصودة والأتمتة المفيدة أداة لبناء وإشراك جمهورك المدفوع.

MailerLite أفضل الميزات:

محرر البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات المدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنشاء رسائل إخبارية سلسة وجميلة وسهلة المتابعة

يضمن مدقق قائمة البريد الإلكتروني بقاء معدلات التسليم عالية وقائمة بريدك الإلكتروني دقيقة

سير عمل البريد الإلكتروني الآلي قادر على نقل جمهورك من الوعي الأولي إلى الاشتراكات المدفوعة بسهولة

اختبار A/B المتكامل لتحسين المحتوى والرسائل والتخطيطات بمرور الوقت

قيود MailerLite:

الأدوات الأخرى في هذه القائمة لديها تحليلات أكبر وخيارات أكثر لإعداد التقارير

عدم وجود قوالب لصفحات المبيعات قد يجعل إنشاء صفحات رائعة يستغرق وقتاً طويلاً

تسعير MailerLite:

مجانًا: لما يصل إلى 1,000 مشترك

الأعمال المتنامية: 9 دولارات شهرياً لما يصل إلى 500 مشترك

متقدم: 18 دولاراً شهرياً لما يصل إلى 500 مشترك

MailerLite التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (780+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (1,800+ تقييم)

8. باتريون

عبر باتريون لطالما كان Patreon عنصراً أساسياً بين منصات العضوية، ويتألق Patreon في تعدد استخداماته. يستطيع المبدعون استخدامه لتحقيق الدخل من كل أنواع المحتوى تقريبًا، بما في ذلك المحتوى المكتوب والبودكاست والفن والموسيقى والتعليم والبث المباشر. تركز قدراتها الأساسية على العضوية، تاركة توزيع المحتوى لمنشئي المحتوى.

أفضل ميزات Patreon:

Crowdcast، وهي ميزة بث مباشر متكاملة، توفر محتوى إضافي وتعزز التواصل مع جمهورك

تمنع ميزات الحفظ التلقائي المدمجة للمقالات والمحتويات الأخرى من ضياع الوقت المرتبط بالمشكلات الفنية

تضيف خيارات المراسلة الخاصة المدمجة قيمة للمشتركين رفيعي المستوى

مجموعة واسعة من خيارات الدفع والاشتراك تجعل من السهل على منشئي المحتوى بناء قاعدة عالمية من المشتركين

قيود Patreon:

تحتوي واجهة المستخدم على قيود على مشاركة المحتوى، مما يجعل منشئي المحتوى يعتمدون على أدوات خارج Patreon

قد يكون التكامل مع شبكة الإنترنت أو التواجد على الإنترنت صعباً

تسعير باتريون:

مجاني: خطة لمشاركة المحتوى المجاني

احترافي: رسوم 8% على أي دخل مكتسب من خلال Patreon

بريميوم: رسوم 12% على أي دخل مكتسب من خلال Patreon

تقييمات ومراجعات Patreon:

G2: 4.1/5 (أكثر من 60 تقييم)

كابيترا: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

9. بنشمارك

عبر المعيار على الرغم من أنها ليست منصة عضوية، إلا أن Benchmark هي أداة البريد الإلكتروني النادرة التي قد تتكامل بشكل مثالي مع خطط الرسائل الإخبارية المدفوعة. يتيح لك محرره إنشاء رسائل إخبارية بسهولة، بينما تساعدك عمليات التكامل، مثل Shopify، على الترويج لمنتجاتك وخدماتك ومحتواك المدفوع للمشتركين لديك

بنشمارك أفضل الميزات:

مدمج البريد الإلكتروني CRM لإدارة وبناء العلاقات مع المشتركين لديك بفعالية

المحتوى الذكي، وهو أداة متقدمة للكتابة بالذكاء الاصطناعي، لمساعدتك على إنشاء محتوى مثير وجذاب لكل بريد إلكتروني ترسله

ميزات اختبار A/B مع خيارات تتراوح بين سطور الموضوع والتخطيط وحتى وقت وتاريخ الإرسال

مدقق صندوق الوارد المتكامل لتعرف دائماً كيف ستظهر رسائلك للمستلمين

القيود المعيارية:

الحد الأدنى من قدرات الأتمتة لسير عمل البريد الإلكتروني وتسلسله

سعة تخزين محدودة للصور، خاصة في الخطط ذات المستوى الأدنى

التسعير المعياري:

مجاني: لما يصل إلى 500 جهة اتصال و3500 رسالة بريد إلكتروني شهريًا

احترافي: 8 دولارات شهريًا ل 500 جهة اتصال و7,500 إرسال بريد إلكتروني شهريًا، وترتفع إلى 67 دولارًا شهريًا ل 10,000 مشترك

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات المعيارية:

G2: 4.3/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

كابيترا: 4.2/5 (أكثر من 170 تقييم)

Superstack Superstack منصة النشرة الإخبارية الخاصة بك مع أفضل بديل Substack

إذا كنت تبحث عن أفضل بديل لـ Substack، فقد وصلت إلى القائمة الصحيحة. مع ميزات مثل الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة المستندات، و قوالب تقويم المحتوى ، لا يمكنك أن تخطئ.

وذلك قبل أن تضيف ميزات شاملة لإدارة المشاريع والأتمتة.

تذكّر أن ClickUp مجاني لجميع المستخدمين، مما يتيح لك إنشاء رسائل إخبارية وحملات بريد إلكتروني خاصة بك قبل الالتزام بأي ميزانية لنموذج عملك. إنها منصة رائعة للبدء في بناء استراتيجيتك لنشر المحتوى الذي سيحبه جمهورك.

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